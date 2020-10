Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 5 de octubre

Compartir esta publicación













Estos son los temas de Aprende en Casa para el día de hoy lunes 5 de octubre, iniciamos de la siguiente manera Valores, Aprende en Casa

¿Qué vimos hoy?

Aprendizaje esperado: Escucha a sus compañeros para enriquecer los propios procedimientos para resolver un problema.

Énfasis: Identifica procedimientos que realizan otros para resolver problemas que podrían ser de beneficio adoptar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la “AUTORREGULACIÓN” y la “METACOGNICIÓN” , conocerás lo que cada uno significa, la forma en que puedes desarrollarlas y los beneficios que se obtienen al aplicarlas en la vida diaria.

¿Qué hacemos?

Sabías que “iluminar” es una de las formas o estrategias para calmar tu mente y disminuir la ansiedad cuando necesita resolver un problema. “Iluminar” ayuda a “sentirte en BIENESTAR, RELAJARTE y desarrollar tu CREATIVIDAD” para encontrar varias soluciones a un problema.

Lee con atención el siguiente relato y conoce ¿Cuál es el problema ?:Trabajo en equipo frustrado. Problema y solución.Tenemos que hacer un trabajo en equipo, pero ¡no logramos ponernos de acuerdo entre los compañeros de mi equipo! No sé qué hacer, estuvimos en video llamada discutiendo media hora, todos hablábamos al mismo tiempo y total, no llegamos a nada. Me siento frustrado porque no escuchan mis ideas.

El problema es: necesitan una solución, pero no se sabes por dónde empezar.

De acuerdo a la situación anterior, ¿Cómo te hace sentir el estar hablando y que otra persona te interrumpa constantemente? o ¿Cómo crees que se sienta alguien cuando te está platicando algo muy importante y tú dejas de prestarle atención y olvidas lo que te estaba diciendo?

Pues estas acciones provocan que la comunicación se dificulte.

Por ejemplo, una forma de comunicación no violenta, te sirve para entender la forma en que te puedes comunicar con las demás personas desde el habla atenta y la escucha atenta.

Lee la siguiente historia relatada por Adriana, el títere de la elefanta y el tigre:

Les quiero contar una historia que me pasa cada vez que tengo que planear una clase de un contenido importante. Inmediatamente aparecen en mi cabeza dos voces.

El tigre, es una voz con la que es difícil dialogar.

Tigre: ¿Y tú quién eres para hablar de algo así? ¿Crees que a alguien le importa lo que tienes que decir? No creo que tengas las herramientas.

Adriana: Él es el tigre. Una criatura con la que comunicarse es difícil porque se expresa desde las etiquetas:

Tigre: Esa idea es muy ridícula, nadie va a entenderla y las niñas y niños van a aburrirse.

Adriana: Desde las comparaciones…

Tigre: A ti no te entiendo nada, explica mejor otra persona. Háblale a él porque tú no puedes hacer nada bien.

Adriana: No se hace responsable por nada y se pone en el lugar de la víctima.

Tigre: Yo no te pedí venir aquí, ahora no quieras callarme. ¡Fue tu idea!

Adriana: Muchas gracias, pero ahora no necesito escuchar eso…

Tigre: Escúchame, nunca quieres escucharme (llora)Adriana: También interrumpes.

Tigre: ¿Interrumpir yo?

Adriana: te defiendes, aunque no ye ataquen y atacas aunque no sea necesario.(Tigre gruñe y lanza zarpazos)

Adriana: tu lenguaje más común es el miedo, la culpa y la vergüenza.

Adriana: Afortunadamente, también existe la elefanta, que se comunica de manera totalmente distinta.

Elefanta: (Con voz dulce) Hola, ¿qué tal?

Adriana: Trata de entender lo que estoy sintiendo y de tranquilizarme.

Elefanta: ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estás sintiendo?

Adriana: (A la elefanta) Un poco alterada, pero espero poder tranquilizarme.

Elefanta: Me imagino que no debe ser fácil estar frente a un grupo y decir cosas importantes. ¿Sientes un poco de desconfianza?

Adriana: Si, porque para mí como maestra, es importante que las niñas y niños comprendan y valoren lo que hacemos aquí.

Elefanta: Te entiendo y confío en que lo harás bien.

Adriana: Dentro de nosotras y nosotros, tenemos una voz de elefanta y otra de tigre.

Si analizas el diálogo, cuando Adriana escucha a la elefanta, pueden comunicarse mejor entre ellas mismas y con las demás personas, poder colaborar sin ceder en las necesidades. Y algo muy importante, ponen límites claros desde la empatía y el respeto.

Tigre: Ay, qué absurdo.

Elefanta: Qué importante es, eso que acabas de decir, Adriana. Muchas gracias.

Adriana: Con otras personas, la forma más efectiva de practicar la comunicación no violenta sería pensar lo que haría nuestra voz de Elefanta: escuchar atentamente, hablar atentamente y tratar de comprender lo que la otra persona está sintiendo. De esta manera, podremos decir lo que necesitamos y colaborar para que, tanto las otras personas como nosotras mismas, quedemos conformes con lo acordado.

• ¿Y tú también tienes elefantas y tigres en las orejas?

• ¿Dependerá de tu estado de ánimo?

Adriana: Nuestras emociones influyen mucho dependiendo a quién escuchamos. Por eso es importante aprender a regularnos, a reflexionar y elegir la mejor opción para resolver un problema.

Por ejemplo, si el enojo me atrapa, escucharé al tigre y tomaré decisiones basadas en el enojo.

Pero si mi mente está tranquila y yo estoy calmada, escucharé a mi amiga elefanta y eso me permitirá tomar mejores decisiones para resolver los problemas¿Qué te pareció la historia de estos personajes?

Para Poder Trabajar en equipo se D?be de Llegar a Acuerdos y Llevar un Cabo Los DOS Primeros superpoderes: HABLA ATENTA Y ESCUCHA atenta” / para dar Solución al Problema, Recuerda Que se D?be de Aprender de las Experiencias Que Vives y de las Personas que te rodean, necesitan aprender a escuchar y hablar proponiendo soluciones, no hacer más grande el problema… y ponerse en “modo elefante” ¿no crees?

¿Quieres desarrollar otros “Superpoderes”? El tercero de los Superpoderes es la AUTORREGULACIÓN que consiste en:

• Experimentar emociones de manera consciente (Darnos cuenta y aceptar la emoción que estamos sintiendo)

• Modificar el curso de la emoción para lograr metas. Por ejemplo: Si me estoy frustrando porque no entiendo algo, la autorregulación me ayuda a darme cuenta de lo que pasa y en vez de abandonar el reto, me enfoco en encontrar nuevas formas de enfrentarme a ese problema, reflexionando en aquello que puedo mejorar.

• Expresar emociones de manera apropiada y equilibrada (ejemplo: cuando el conductor iluminó la mándala para tranquilizarse y enfocarse en sentirse bien.

Aprende en Casa

Vas muy bien con el aprende en Casa de hoy!

El cuarto “superponer” es la METACOGNICIÓN y tiene que ver con la REFLEXIÓN y la EVALUACIÓN que realizas acerca de lo que haces.

Por ejemplo: Cuando te das cuenta que la forma en que te comunicas con tus compañeras y compañeros en un equipo no ayuda a resolver el problema, porque tú tampoco estás escuchando a los demás, puedes hacer un alto, pensar en otras formas más positivas para solucionar el problema y actuar para mejorar las cosas.

Para que queden más claros estos conceptos realiza el siguiente ejercicio de atención, pide apoyo a papá mamá oa algún miembro de tu familia para que te ayude a realizarlo:

• Colócate en “Cuerpo de montaña”, que ya conoces y has practicado en cada sesión, con un tono de música (pide apoyo a quien te acompaña)

• Siéntate cómodamente en el piso o en una silla para adoptar la “Postura de montaña”.

• Espalda recta, mirada al frente, manos sobre tus muslos. Puedes cerrar los ojos suavemente o mantenerlos abiertos, como te sea más cómodo.

• Respira a tu ritmo (10 segundos), ahora realiza 3 respiraciones profundas, a tu ritmo, con calma. Siente como el aire entra en tu cuerpo y aprovecha cada exhalación para soltar el cuerpo y relajarte.

• Ahora harás un ejercicio de imaginación que te ayudará a sentir la vibración del sonido en tu cuerpo.

• Imagina como el sonido recorre todo tu cuerpo en 10 segundos, desde la cabeza hasta los pies de forma lenta y pausada, enfocándose en la sensación del sonido en tu cuerpo.

• El próximo recorrido del sonido por tu cuerpo en 10 segundos, es para identificar cómo está cada parte de tu cuerpo, llenarlo de energía.

• Finalmente, escucha de manera atenta los sonidos a tu alrededor, desde el más lejano, hasta el más cercano.

• Pega la barbilla a tu pecho con suavidad y abre los ojos lentamente cuando estés listo.

• Mira al frente con ojos abiertos y si necesitas estirarte o hacer algún movimiento, hazlo de forma lenta.

¿Cómo te sientes después de realizar el ejercicio? ¿Qué diferencias notas después de este ejercicio en tu cuerpo y en tu mente?

¡Generaste Bienestar de manera voluntaria a través de este ejercicio!

Ahora puedes comprender cómo las emociones que se generan en tu cuerpo como el enojo, frustración, desesperación impactaron en las personas y en quienes nos rodean, provocando una respuesta desfavorable… si aprendes a REGULAR tus emociones, entonces, eso ayuda a evitar que la situación se vuelva a tensa y que entre todos generen un problema.

Además de entender lo que es la AUTORREGULACIÓN , también estás avanzando en el proceso de la METACOGNICIÓN al reflexionar en un proceso de pensamiento y al autoevaluar tus conductas y acciones.

El Reto de Hoy en Aprende en Casa

Para ti:

• ¿Cuáles son las ventajas de compartir tus ideas y estrategias con tus compañeros para solucionar un problema?

• ¿En qué crees que te ayuda el aprender a regular tus emociones?

• ¿Qué crees que puede pasar si no aprendes a utilizar los superpoderes que conociste en esta sesión?

• ¿Crees que es importante conocer la forma en que aprendes? ¿Por qué?

Aplicar lo aprendido te ayudará a lograr llegar a acuerdos, cuando trabajas en equipo para hacer mejor tus trabajos y te queden de maravilla.

Para concluir conoce la “ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN”:

La cual te ayuda a darte cuenta de tus PROCESOS DE PENSAMIENTO.

Si te es posible consultar otros libros y comentar el tema de hoy con tu familia, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Para descargar la ficha de la clase, da clic aquí

Artes Aprende en casa

El museo de arte imaginario

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Investiga la variedad de obras y piezas artísticas que existen en formato bidimensional.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de diferentes obras artísticas en formato bidimensional, para crear tus propias obras.

¿Qué hacemos?

El día de hoy visitarás un museo de arte usando tu imaginación ¡Estás preparado!

Primero debes:

• Presentar el orden del día a manera de agenda personal. (Puedes utilizar una libreta pequeña que usaras como itinerario).

• Imaginar que estas en un gran museo de arte y donde visitaras varias salas.

1. “De paseo por el Museo”.

¿Qué es un Museo?

-Un lugar donde se exhiben obras de arte creadas por artistas que han tenido relevancia a través del tiempo.

¿Qué te imaginas que tiene en su interior?

– Pinturas de artistas, esculturas, etc.

Las salas que vas a visitar son de obras artísticas bidimensionales (Pinturas).

• Entra a la primera sala “Arte de los primeros hombres”

-El arte figurativo fue la primera expresión de arte del hombre, por ejemplo.Pintura Rupestre, Cueva de Altamira España. Libro de texto SEP. Historia 6 °, págs.10,2019Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/11

Reflexión:

– Recordaras que los primeros hombres de la humanidad pintaban sucesos de su vida en las cuevas, haciendo uso de pigmentos naturales.

-La palabra rupestre hace referencia a la palabra roca, ya que las pinturas se plasmaban sobre rocas y cuevas.

Realiza la siguiente actividad:

a) Nuestra pintura rupestre

• Realiza una pintura rupestre de arte figurativo con papel kraft, indicado que dibujara con café, Resistol y agua.

• El tema, tu animal favorito.

• La forma de pintar puede ser a partir de diferentes tonalidades de café (combinando Resistol, un poco de agua y café; las tonalidades dependen de la cantidad de café utilizada).

• El papel kraft se arruga y se extiende, sobre este soporte se pinta con pincel, haciendo uso de las diferentes tonalidades).

• Al terminar muestra el o los dibujos que elaboraste y se comenta sobre el uso del material y la representación del arte figurativo al dibujar su animal favorito, a tu familia.

Observa el siguiente video titulado “Dibujando con figuras” con la finalidad de que conozcas otra manera de dibujar a tu animal favorito, te ayudará a explorar nuevas posibilidades a través del arte figurativo.

#ComunidadContigo: Dibujando con figuras 5/5

Reflexionar acerca del contenido: Dibujar, además de expresar ideas, te ayuda a sentirte bien contigo mismo, y lo importante es seguir intentándolo y no juzgar tu trabajo.

Excelente tu esfuerzo en aprende en Casa

2. “Retrato Figurativo”.

Entra a la segunda sala:

Estas en una sala del Museo llamada “Retrato Figurativo”.

• Recuerdas tus clases anteriores sobre el tema.

Las características del arte figurativo:

• Plasma la realidad tal como es.

• Imitaban la naturaleza (paisajes y naturaleza muerta).

• La representación del ser humano era primordial.

• El término figurativo proviene de figura.

Se te presenta un ejemplo de arte figurativo ”. La Gioconda ”del pintor Leonardo da Vinci Leonardo Da Vinci. (1503-1519) “La Gioconda” [Pintura], pág. 119 Libro de texto SEP, Historia 6 °, 2019Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/119

Para reflexionar:

– ¿Qué puedes observar en esta pintura?

Respuesta: Una mujer sentada con brazos entrecruzados con un paisaje de fondo.

– ¿Qué colores predominan en la pintura?

Respuesta: Colores claros y oscuros.

– ¿Qué parte de la pintura se encuentra más iluminada?

Respuesta: El rostro.

– ¿Qué hora del día será?

Respuesta: Es altamente probable que sea en la tarde debido a la intensidad y color de la luz en el retrato.

– ¿Qué emoción refleja el rostro de la mujer?

Respuesta. Está contenta, aunque la sonrisa que captó el pintor es extraordinaria porque puede decir mucho.

Información básica, en esta sala también conocerás a:

– Leonardo Da Vinci.

– El retrato de una mujer llamada Lisa Gherardini esposa de Francesco Giocondo, pertenece al arte figurativo.

– Representación de objetos o situaciones de la realidad como es: Manifestación de la naturaleza.

Intervención de los alumnos

Conoce los Dibujos y comentarios que niños como tú hacen acerca del tema:

El alumno Fernando Ledezma de la escuela primaria Martín Oyamburu de la Ciudad de México, nos mandó su dibujo y nos pregunta:

¿Qué diferencia hay entre un retrato y un autorretrato?

Explicación:

Los retratos es pintar a otras personas mientras que el autorretrato es pintarse a sí mismo.

3 “Sala del Punto”

Pasa a la sala 3 de este gran Museo.

Aprende en Casa

Como puedes observar la siguiente pintura de George Pierre Seurat. George Pierre Seurat, (1859-1891) “Tiempo Gris, ca.” 1886-1888. Libro de Educación Artística 6 °, SEP, 2019 pp.12.Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/12

• ¿Qué puedes observar en la pintura?

Respuesta: Un paisaje con un barco, árboles y casas al fondo.

• ¿Si observas los detalles de la imagen que puedes notar?

Respuesta: Que está hecha con puntos de diferentes colores.

Explicación:

En la Pintura utilizaron la técnica del puntillismo. Está cargada de puntos o pinceladas gruesas de puntos que forman figuras.

¿Puedes identificar ¿a dónde crees que vaya el barco ?, ¿Qué crees que pueda llevar el barco ?, ¿Qué día será ?, ¿Qué estación del año?

Anota tus respuestas en tu cuaderno.

Esta pintura tiene las siguientes características:

• Pintado por el Francés George Pierre Seurat, en 1886.

• Utiliza la técnica del puntillismo.

• Parte del movimiento artístico llamado impresionismo.

• El impresionismo se caracteriza por:

– No tener un trazo definido.

– La Luz y el color para imprimir el momento.

– Pintaban mayormente paisajes.

– Trataban de captar el momento

– Necesitaban técnicas rápidas para lograrlo.

b) “Pintando como los impresionistas”

Realizar la siguiente actividad.

Necesitaras:

• Hojas blancas.

• Regla.

• Lápiz y colores.

Indicaciones:

• Divide la hoja en 4 partes y trazar una línea con la regla.

• Elige dos colores que más nos gusten.

• Plasma en el primer recuadro puntos más cerca (con un color) y otros más alejados y dispersos (con otro color).

• Ten en cuenta de donde proviene la luz

• Dibuja un círculo en el segundo recuadro y elige 3 colores (rojo, naranja y amarillo).

• Plasma líneas entrecruzadas.

• En el tercer recuadro dibuja con puntos un paisaje. (Haciendo referencia al primer recuadro).

• En el cuarto recuadro dibuja una puesta de sol con líneas. (Haciendo referencia al segundo recuadro).

Presentar tu trabajo final, con los miembros de tu familia y reflexionen acerca del dibujo como los impresionistas.

Las características de la técnica del puntillismo:

• Técnica de dibujo que usa la aplicación de puntos de colores.

• Con los puntos se da color, formas y luz.

• De acuerdo a la cantidad de puntos se refleja la luz, (entre más puntos más oscuridad y entre más separados mayor luz).

1. “Sala de arte de los Sueños”

Ahora entrarás a la cuarta sala “Surrealista”.

Observa la siguiente pintura: Salvador Dalí (1904-1984), ”La persistencia de la memoria” (1931), [pintura], pág. 57, Libro de texto SEP, Formación Cívica y Ética. Tercer grado. Volumen 1. Telesecundaria.Extraído de https://libros.conaliteg.gob.mx/20/T3FOA.htm#page/57

Ya observaste muy bien la pintura, ahora contesta las siguientes preguntas:

• ¿Qué objeto es el que predomina en la pintura?

R: Los relojes

• ¿Son relojes comunes?

R: No

• ¿Qué características tiene?

R: Se observan como si se estuvieran derritiendo.

Datos de la obra:

• El autor es Salvador Dalí.

• El nombre de la pintura es: La persistencia de la Memoria.

• Pertenece a un movimiento artístico llamado Surrealismo.

• El surrealismo se caracteriza principalmente por:

• Modificar las reglas de lo establecido.

• Representa el mundo de los sueños.

• Todo es posible

• Se juega con la realidad.

c) “Pintando sueños”

Realiza la siguiente actividad:

Necesitas: Una hoja blanca, lápiz y colores.

• Para esta actividad debes recordar un sueño.

• ? Plásmalo en la hoja blanca.

• No necesita tener algún orden o una lógica.

• Puedes modificar algún elemento, alargándolo o haciéndolo escurridizo.

• Una vez realizado el dibujo dale color.

Puedes mostrar tu dibujo a algún familiar y comentar acerca de él.

El Reto de Hoy

Realiza alguna de las expresiones artísticas como las que hiciste hoy y compártela con tu familia.

• Puedes hacer un dibujo de tu animal favorito con papel kraft y café.

• Hacer un retrato de algún familiar.

• Hacer un paisaje con la técnica del puntillismo.

• O dibujar un sueño y modificarlo como lo hacía el pintor Salvador Dalí.

Con apoyo de tu itinerario recuerda lo que hiciste y aprendiste hoy.

– Primero aprendiste cómo era el arte en sus inicios.

– Viste el retrato como una manifestación de expresar la realidad.

– Aprendiste una nueva técnica para representar el mundo que nos rodea: usando la luz como factor importante, el Puntillismo, y también pintaste como lo hacían los impresionistas.

Vas muy bien con Aprende en casa, sigue así

– Aprendiste a plasmar en un dibujo el mundo de tus sueños.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Ciencias Naturales Aprende en casa

Sistema circulatorio

Aprendizaje esperado: Explica la interacción de los sistemas digestivo, circulatorio y excretor en la nutrición.

Énfasis: Identificar la manera en la que el sistema circulatorio participa en la absorción y transporte de nutrimentos.

Vas muy bien con Aprende en Casa…

¿Qué vamos a aprender?

Lograrás identificar la manera en la que el sistema circulatorio participa en la transportación y asimilación de los nutrimentos que aporta la comida.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, páginas 30, 31 “El aparato circulatorio”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

El día de hoy retomarás el tema de la digestión y la importancia que tiene para el cuerpo humano.

Observa muy bien los siguientes mapas mentales sobre la digestión, para retomar conceptos y recordar qué es lo que cada órgano hace.

Aprende en Casa de hoy está a poco de terminar…

Puedes hacer tu propio mapa mental en tu cuaderno para que puedas consultarlo cada que lo necesites. Observa los ejemplo

Observa el siguiente video del aparato circulatorio.

1. Aparato circulatorio

Los nombres de las partes más importantes del sistema circulatorio son:

• Corazón

• Venas

• Arterias

• Sangre

Puedes anotar estos nombres en tu cuaderno y elaborar una sopa de letras, para compartir con tus familiares, compañeras o compañeros de grupo y puedan resolverla.

Para ejemplificar el funcionamiento del Sistema Circulatorio, puedes hacer el siguiente experimento.

No olvides registras tus observaciones en el cuaderno y explicar la importancia del aparato circulatorio en el cuerpo de los seres vivos.

Utilizarás:

– 1 Flor blanca con tallo de 10 cm aproximadamente.

– Tintura vegetal o anilina.

– Un vaso con 200 ml de agua.

Este experimento ayudó a ejemplificar el mecanismo del sistema circulatorio y la importancia para el cuerpo de los seres vivos, la comparación se da mediante los vasos conductores de las plantas, que representan las venas y arterias.

Instrucciones:

– Disuelve unas gotas o el polvo de colorante en el vaso con agua (Disolver perfectamente).

– Corta un trozo pequeño del tallo de la flor, para mejorar la absorción del color.

– Mete la flor en el vaso de agua que tiene el colorante.

– Deja la flor al menos medio día, o un día completo de preferencia.

Para continuar aprendiendo, elabora una maqueta con plastilina o estambre donde muestren el Sistema Circulatorio.

Recuerda que las arterias vayan de color azul y las venas de color rojo, que los órganos los representen con tela, cartón o algún material para reciclar.

Como sugerencia, la maqueta puede ser de tamaño natural, o en un papel Kraft marcando tu silueta, o como tú prefieras, puedes pedir ayuda a papá, mamá o alguien te acompañe.

Así puede quedar tu maqueta, ¿Qué te parece la idea de hacer tu propio Sistema Circulatorio?

Hay muchos datos interesantes que desconocemos acerca del funcionamiento de nuestro cuerpo y que son realmente curiosidades.

Observa el siguiente video:

2. Curiosidades del corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=pKBYcLueMK

Anota las curiosidades del corazón en tarjetas y coméntalas con tu familia.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más, no olvides revisar tu libro de Ciencias Naturales, de 3º de primaria para saber más del tema o si tienes dudas, pág. 30 y 31.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Lenguaje, aprende en Casa

¡Lo que sé de los chistes!

Aprendizaje esperado: Participa en la realización de tareas conjuntas: proporciona ideas, colabora con otros y cumple con los acuerdos establecidos en el grupo.

Énfasis: Aportación de ideas sobre un tema.

¿Qué vamos a aprender?

Aportarás ideas sobre las características que consideras deben de tener los chistes para que tengan gracia.

Recuerdas que en las sesiones pasadas aprendiste, cómo instalar tu biblioteca en casa y los reglamentos.

¿Qué hiciste para instalar la biblioteca?

Lo recuerdas: Primero, buscaste y juntaste todos los libros, las enciclopedias, los diccionarios, las revistas, los periódicos, y demás material que tenías en casa. Una vez que reuniste todo, los clasificaste por tema y al final, los organizaste en una caja de cartón que decoraste previamente y… ¡estuvo lista tu biblioteca!

Una vez que estuvo instalada la biblioteca en casa, redactaste el reglamento para su uso, así como las características que se tomaron en cuenta al escribir las reglas.

El día de hoy la clase será muy divertido porque conocerás las características de los “Chistes”.

¿Qué hacemos?

Abre el Libro de Español actividades 3 °, en la página 18 , si no tienes tu libro de texto puedes apoyarte en la siguiente imagen.

Antes de leer, observa la imagen.

• ¿Qué ves aquí?

Unos niños, bueno, creo que son dos niñas y tres niños, cinco en total.

• ¿Cómo sabes que son niños y no adultos?

Porque tienen uniforme escolar y se ve en las facciones de sus rostros.

• ¿Cómo son sus rostros?

Son felices, porque ríen, algunos hasta carcajean porque tienen la boca abierta.

Aprenden en Casa casi termina por hoy

• ¿Qué crees que está pasando aquí?

Imagino que los niños están jugando a contar cosas graciosas o chistes y para esto van subiendo por turnos a la silla.

Tú coincide con las respuestas, de acuerdo a cómo tú observaste la imagen.

Lee lo qué dice el texto que acompaña a esta imagen:

Identifica el propósito de esta práctica social del lenguaje y léelo en voz alta. ¿Qué vas a aprender ?, y ¿para qué te va a servir?

El libro menciona que utilizaras el periódico escolar, pero como aún no regresas al salón de clases, cuando llegues a esta parte de la actividad, la realizarás en un espacio de la casa.

¡La imagen va relacionada con el texto o el texto con la imagen (viceversa)!

Cada que veas un tema en cualquier asignatura, observa muy bien las imágenes que acompañan al texto porque también te dan mucha información al respecto.

Observa el siguiente video:

• ¿Qué te hace reír? Una vez niños

Ahora, realiza la actividad del apartado “Lo que conozco”, de la página 19 del libro.

Y tú ¿Para qué cuentas chistes?

Hay personas que cuentan chistes para reírse y hacer reír a los demás. Más ahora que muchos aún están resguardados en casa.

¿En qué momentos los cuentan?

Por ejemplo, en casa contamos chistes cuando terminan de comer, otras veces cuando están aburridos ¡Ah !, también en la escuela se juga a contar chistes con amigas o amigos.

A continuación, leerás algunos chistes, quizás ya los conoces.

¡Por favor, ríete un poco con estos chistes!

¡Pon mucha atención, porque al final se elegirá un chiste y se mencionóra por qué fue seleccionado!

¿Qué le dijo un globo al otro?

– ¡Cuidado con el cactus!

– ¿Qué cactusssssssssssssssssssssssss?

Si quieres contar a tu familia estos chistes y que aparecen el efecto de sonido de chiste malo, pide ayuda a papá o mamá a que te ayuden a buscarlo en internet

Siguiente chiste:

Primer acto: La familia Díaz pasa en avión.

Segundo acto: La familia Díaz pasa en avión.

Tercer acto: La familia Díaz pasa en avión.

¿Cómo se llamó la obra?

¿La familia viajera ?, ¿la familia después de la cuarentena?¡No! “¡Los Díaz pasan volando!”

Chiste 3.

Una maestra escribe en el pizarrón:

“En vacaciones me he aburrido mucho”.

Y pregunta:

– ¿Qué me faltó niños?

– ¡Un novio, señorita!

Con tu familia elige ¿Qué chiste les gustó más ?, y ¿por qué?

Hay personas que son bastante buenas en contar chistes. En tu familia o entre tus conocidos, ¿quién te hace reír mucho cuando cuenta chistes ?, ¿por qué es gracioso ?, ¿cómo te cuentan los chistes?

Por ejemplo, hay familias, que tienen personas que son muy hábiles para contar chistes, el “tío X”, que mucha gracia y hasta sientes tiene como si viviera en ese momento el chiste, sabe elegir muy bien; el “tío” nunca cuenta un chiste malo. En cuanto a cómo se cuentan los chistes… Con cierta emoción, cuando utilizan diferentes tonos de voz, movimientos con las manos, como con el chiste del avión, al referirse al avión, también se puede hacer con el cuerpo si es necesario para trasmitir sentimientos y emociones a quién nos escucha.

Ahora Si tienes tu libro realiza el último párrafo del apartado “Lo que conozco”, está en la página 19 . Si no lo tienes aquí te lo mostramos

Ya tienes tu lista de características, observa si coinciden con las siguientes:

No olvides anotar en tu cuaderno, para que identifiques el tema y la fecha cuando vuelvas a utilizar la información sobre el tema:

1. La fecha del día de hoy.

2. Enseguida copia el tema como aparece en el libro “Contar y escribir chistes para publicarlos”.

Casi terminas, Aprende en Casa…

3. Abajo del tema escribe el subtema o nombre del apartado que estamos trabajando, en este caso: “Lo que conozco”.

4. Copia Después de la indicación de la actividad.

5. Por último, escribe la lista que te solicitan.

– Ya tienes tu lista de características, observa sí coinciden con las siguientes:

– Que sea corto y con pocos personajes.

– Que produzca placer al contarlo y escucharlo.

– Que tenga un final inesperado, saberlo contar y que haya una interacción con el público, para que se ría

Puedes enriquecer la lista que tienes aquí, con la que escribiste y copiarla en tu cuaderno.

¡Cuando tengas oportunidad, comparte la lista que hiciste con tus compañeras y compañeros!

Es muy bonito cuando todos comparten sus ideas, el trabajo termina siendo mejor y más completo.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo en el Aprende en Casa de hoy

