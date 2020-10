Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 5 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 5 de octubre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa de hoy lunes 5 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día de hoy.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 5 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 5 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 5 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 5 de octubre

Aprende en Casa – Actividades segundo de primaria 5 de octubre

VALORES: El gran partido de las emociones

Identificarás las situaciones que te generan emociones aflictivas y no aflictivas.

Conocerás la diferencia entre las emociones constructivas y las emociones aflictivas.

Las emociones constructivas son aquellas emociones que te hacen sentir bien y que nos ayudan a lograr cosas a aprender y relacionarnos con otros y las emociones aflictivas son las que nos hacen sentir mal, que nos pueden hacer reaccionar de forma equivocada, en las que a veces podemos dañarnos o lastimar a otras personas.

Los materiales que necesitas para esta sesión son:

hojas de papel (pueden ser recicladas)

lápiz o pluma

ACTIVIDAD

Las emociones constructivas son la alegría, el amor a tu familia, o lo que sientes cuando alguien te felicita. La alegría es constructiva cuando te permite jugar con tus amigos y amigas de la escuela sin pelear y disfrutar compartir momentos agradables.

Mientras que el enojo te puede llevar a gritarle a tu hermano, a romper algo y después ya no poder jugar con él y no tener más aquello que rompiste por que estabas molesta. Y eso te hace sentir mal y a tu hermano también.

Como la tristeza o el enojo que podrías tener por contestarle mal al maestro y que el se sintiera triste.

Lee con atención el siguiente ejemplo con una cuerda:

Esta es una cuerda normal para brincar. Imagina a dos amigos, Andrea y Juanito, jalando la cuerda y comienzan a estirar, pero en un momento se dan cuenta que en el centro tiene un nudo.

Andrea comenta “espérate, tiene un nudo. Jálale para que podamos deshacerlo” y Juanito contesta: ¿Estás segura que jalando se deshará? Andrea responde ¡Segurísima! Jálale con fuerza.

Juanito no hace nada porque no esta seguro, sólo observa a su amiga jalar más y más, apretando más el nudo. Andrea se comenzo a desesperar y a enojar con Juanito porque él no jalaba.

¡Ayúdame, Juanito! ¡Sólo estoy jalando yo!

Andrea se cansa y suelta la cuerda. Con la cuerda relajada y después de una respiración profunda, Juanito puede deshacer el nudo fácilmente.

¿Cómo le hizo Juanito? Si por más que jalaba Andrea no podía deshacer el nudo.

Ese nudo es como un conflicto. Si tú jalas y jalas, tensas y tensas, jamás podrás deshacer el nudo. En cambio si sueltas, empiezas a ver cómo, prácticamente solo, el nudo puede deshacerse.

Andrea estaba enojada con Juanito porque no le jalaba con fuerza. ¿O sea que las emociones aflictivas son las que tensan la cuerda y no dejan desanudar? ¡Exacto! Y la calma y la respiración, es decir, las emociones constructivas son las que deshacen el nudo.

Cuando sientes enojo y desesperación por algo, lo mejor es tratar de volver a la calma para encontrar soluciones.

Cuando te sientas abrumado por todas estas emociones puedes practicar ¡La postura de la montaña!

Sientate en el piso, bien apoyado, relaja tus hombros, espalda derechita, inicia con una gran inhalación y una exhalación que te permita sacar lo que te haga sentir mal, una vez más, otra más, si quieres puedes cerrar suavemente los ojos y vas a poner atención a los sonidos que escuches en este momento, pon atención a estos, sean agradables o no, solo escúchalos. Ahora abre los ojos y ponte de pie con mucho cuidado.

La actividad con ¡la postura de la montaña! no va a eliminar la emocion aflictiva pero con este ejercicio lograras que ya no sea lo más importante, tu cuerpo y tu mente estaran más tranquilos y podrás hacer otra cosa.

ARTES: Recuerdo y Construyo

Dará forma a la canción seleccionada con una secuencia sencilla de movimientos de acuerdo a la letra.

ACTIVIDAD

¿Recuerdas la actividad de la sesión anterior?, la Canción de la Barca.

¿A qué te invita esta canción?

A muchos niños, sobre todo, los que viven cerca del mar les encanta la canción, pues les gustaría hacer un viaje maravilloso a una Isla y encontrar todos estos personajes.

La música produce en tu cerebro diversas acciones: genera creatividad, felicidad, calma la ansiedad, aumenta el optimismo, e incluso puede calmar el dolor.* La barca en movimiento:

Inventa movimientos sencillos de acuerdo a la letra de la canción, por ejemplo, mientras cantas la primera frase trata de hacer estos movimientos, aún no pongas el video con el audio de la canción.

a) Paso lateral derecha – izquierda.

Una vez me encontré.

Una barca en la playa.

b) Movimiento de remo hacia ambos lados.

Y me fui navegando.

Y a una Isla llegué.

Y en la Isla encontré.

c) Señalar cuernos arriba de la cabeza.

Una vaca sagrada.

d) Brazos al frente arriba, en forma de círculo hacia afuera.

Que era muy agrandada.

e) Movimiento de brazos extendidos al frente en forma de tijera arriba y abajo, con ligero movimiento de pies.

Aa aaa aaaa.

f) Repetir movimientos anteriores a y b

g) Formar la Trompa del elefante con el brazo derecho.

Un elefante gigante

h) Movimiento de peinarse con la mano derecha.

Que era muy elegante

i) Movimiento de brazos extendidos al frente en forma de tijera arriba y abajo, con ligero movimiento de pies.

Ee eee eeee.

j) Repetir los primeros movimientos a y b

k) Formar los cuernos del jabalí.

Un feroz jabalí

l) Realizar postura de enojado.

Que miraba enojado

m) Movimiento de brazos extendidos.

Ii iii iiii

n) Repite los movimientos anteriores a y b

o) Movimiento de lamerse las manos

A un oso goloso

p) Movimiento de hacer reverencia.

Que era muy majestuoso

q) Movimiento de brazos extendidos al frente en forma de tijera arriba y abajo, con ligero movimiento de pies

Oo ooo oooo

r) Repite los primeros movimientos, a y b

s) Posición de Gurú.

A un famoso Gurú

t) Posición de Kung Fu

Practicando Kung Fu

u) Movimiento de brazos extendidos.

Uu uuu uuuu

Repite con audio toda la canción y movimiento.

Es momento de reflexionar, ¿Cómo te sientes con esta actividad que acabas de realizar?

El Reto de Hoy:

Presenta la canción a tus familiares e invítalos a participar y comentar lo que vivieron.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO: ¡Lo que miramos!

Seguirás conociendo como el sentido de la vista proporciona información sobre tu entorno, para tomar buenas decisiones y mantenerte seguro.

El sentido de la vista te brinda mucha información para poder conocer todo lo que hay alrededor ¿Alguna vez te has preguntado qué información te ofrecen los colores que percibe el sentido de la vista?

¿Consideran que los colores de las cosas o animales nos brindan información?

¿Qué tipo de información?

¿Algunas veces tus ojos te han ayudado a evitar un accidente? ¿cómo?

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio. Segundo grado, consulta las actividades de la página 22

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/22

Actividad 1. la información que nos brindan los colores

¿Cuándo estás en tu casa, en el parque o en la calle, alguna vez has puesto atención a los colores y la forma de las cosas? Seguramente sí.

Con esta actividad vas a reconocer que el sentido de la vista te permite identificar los colores y las formas de las plantas, animales, objetos, y todo lo que se encuentra a tu alrededor; además de que los colores te brindan información para tomar buenas decisiones.

Observa lo que está a tu alrededor, personas, plantas, animales y objetos, y desde tu lugar y solo utilizando el sentido la vista. y describe cinco a algún familiar que se encuentre contigo.

Primero dirás el nombre del objeto, después su color, por ejemplo: mesa rosa, pizarrón verde, pared blanca y después la forma: cuadrada, circular, triangular, rectangular, entre otras.

Todas estas características las anotarás en una tabla, como el siguiente ejemplo:

Lo importante es que no te acerques a los objetos, es necesario que describas lo que ves.

Los colores de los objetos ayudan a distinguir si estas en peligro o si es seguro acercarse a ellos. En el caso del cerillo gracias al sentido de la vista puedes saber, si está encendido, te puedes quemar si no tienes cuidado, o que está apagado.

¿Has visto un semáforo?, ¿qué colores tienen el semáforo?, ¿cómo distingues el momento seguro para atravesar una calle con los colores del semáforo?

¿Los colores de los animales también brindan información? Muchos animales poseen coloraciones llamativas y no son una casualidad, el color de algunos animales te ayudan a distinguir si debes tener precaución o alejarte; por ejemplo, los colores de algunas ranas o arañas pueden ayudarte a identificar si son peligrosas.

Los colores de algunos animales son una advertencia, por ejemplo:

Algunas arañas y serpientes de nuestro país contienen colores que indican CUIDADO NO TE ACERQUES.

LENGUAJE: La rima en el poema

Aprenderás a leer rimas e identificarás algunas de sus características y escribirás otras para crear nuevos poemas o coplas.

ACTIVIDAD

¿Qué es una rima?, ¿sabes o recuerdas algunas palabras que rimen? A continuación realiza una actividad en la que podrás reconocer algunas palabras que riman.

Actividad 1: Rimas

Realiza pequeñas tarjetas con las siguientes palabras: martillo, botella, corazón, tomate, montaña, globo, escuela, hueso, niña y olla; y colócalos en una caja o bolsa.

Toma una tarjeta de las que están en la caja: observa las palabras del cartel y contesta, ¿Con cuál palabra del cartel rima?

Puedes pedir apoyo de alguien de tu familiar para identificar la palabra que rima.

Ejemplo: una palabra de la caja es martillo, pronunciarla en voz alta e identifica en el cartel la palabra con la que rima: martillo y anillo, porque las terminaciones “illo” son iguales.

¿Qué rimas se formaron? Realizalas todas, Algo asi como escuela y muela, entre otras. ¿Recuerdan algún poema o copla con estas rimas?

ACTIVIDAD

Lee la lectura cantada “naranja dulce, limón partido”, que se encuentra en tu libro de texto de Lengua Materna. En la página 44.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/44

Naranja dulce, Limón partido

Naranja dulce,

limon partido

dame un abrazo

que yo te pido

Si fueran falsos tus juramentos

en otros tiempos

se olvidarán

Toca la marcha

mi pechi llora,

adiós, señora.

yo ya me voy.

¿Cuáles palabras tienen un sonido parecido? ¿En qué son semejantes? ¿Cuáles son las palabras que riman?

Los versos son enunciados casi siempre cortos, con ritmo, los cuales integran un poema, y las palabras que riman presentan terminaciones que suenan igual o parecido.

Todas las canciones y poemas que has escuchado o que has leído están formadas por versos, es decir, expresiones casi siempre cortas, como las que acabas de ver en la canción de “Naranja dulce” y como muchas que podrás ver, en tu libro de lecturas de segundo grado.

Esas expresiones cortas, con ritmo, de las canciones y de los poemas, se llaman versos.

Observa el siguiente video, son ejemplos de rimas:

Vitamina Sé. Cápsula 3. Rimas del Sol (Narración)

Recuerda las palabras que riman en los versos que pronunció el señor Sol del video, y escribelas en tu cuaderno. Si aún se te dificulta escribir, puedes dibujarlas o pedirle ayuda a tu familia.

Para conocer más sobre las rimas y las características de los poemas, lee el siguiente poema:

Antes de iniciar la lectura identifica cuántas estrofas y versos tiene el poema que vas a leer. Una estrofa es cada uno de los conjuntos de tres o cuatro versos que observan en el poema.

“El teléfono”

El telefono

Timbra din dón

Porque es platicón

El teléfono zumbón

Salta y salta sorpendido

Porque escucha el rechinido

Del fantasma regañón.

Por telefono

Se oye al abuelo

Sonarse con su pañuelo.

El poema contiene tres estrofas, la primera estrofa tiene 3 versos, la segunda estrofa tiene 4 versos y la tercera estrofa tiene 3 versos.

Lee en voz alta el poema:

¿Cuáles sentimientos y emociones te provoca el poema? ¿Qué habrá querido expresar el autor? ¿A qué se refiera el verso “el teléfono zumbón”? ¿cómo ilustrarías este poema? Puedes hacer un dibujo, o más, para representar lo que les ha sugerido el poema “El teléfono”.

Ahora que ya has observado varios ejemplos de rimas, modifica el poema, buscando palabras que riman, para crear “un nuevo poema”.

Para concluir esta sesión aprendiste a reconocer palabras con terminación igual, que son llamadas rimas y están al final de los versos.

Los poemas están formados por estrofas que tienen un conjunto de versos, y que estos últimos son enunciados casi siempre cortos y con ritmo.

El Reto de Hoy:

Selecciona un poema, que te guste, para reelaborarlo o reescribirlo buscando nuevas palabras para cambiar las rimas y crear uno nuevo. Algo como lo que hiciste hace unos momentos con el poema “El teléfono”.

Colecciona tus redacciones y compartelas con otras niñas y niños.