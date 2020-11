Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 6 de noviembre

Bien, hablemos más sobre la antología.

Como lo mencionamos, una antología es una colección de obras escogidas y editadas en un solo libro.

Se denomina antología a cualquier libro que contiene una selección de textos literarios de uno o varios autores.

La antología se compone de diferentes partes: Portada Índice Fragmentos Título de la obra, junto con el nombre del autor.

En la portada podemos encontrar el nombre del compilador de la antología, que es la persona que se encargó de reunir los textos que aparecen en el libro.

Kuali, Len tikitaski axan yes pejpenamoxli.

Se pepenamoxli kipia miak lajkuilolijmis pejpenali iyaxke se amoxli.

Itoka pepenamoxli mochi amoxli kalia kipia miak lajkuilolijmis iyaxka se o miak ual miak kijnamikilo.

Lajkotonyol iyaxka pepenamoxli:

Ixkamoxli. Ikpiamoxli. Lajkotonkijmis.

Itoka in lajkuiloli uan pin lamilisli.

IPan lamilisli yahui itoka in amamachioni in pepenamoxli.