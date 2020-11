Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 6 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy viernes 6 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

Relatos de la tradición oral

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar un texto narrativo con una estructura básica: Inicio, nudo y desenlace.

¿Qué hacemos?

Uno de los grandes estudiosos de la lengua y la cultura náhuatl, el Dr. Miguel León Portilla decía: “Los pueblos que hablaron náhuatl en la época prehispánica participaron en el desarrollo de una cultura, de varias formas sobrevive en la actualidad a través de los hablantes de náhuatl, muchos de los cuales conservan antiguas tradiciones”.

Significa que la historia antigua de nuestro país, aquella que se remonta a la época prehispánica, esa historia se mantiene viva a través de las lenguas que se hablaban y de las tradiciones que se conservan.

Si contemplamos un moderno mapa lingüístico de México veremos que son numerosos los lugares en los que hasta el presente se habla alguna variante del náhuatl.

El día de hoy aprenderemos que la tradición oral en los pueblos indígenas es un componente fundamental de sus culturas, ha sido preservada y transmitida por personas que han desarrollado el arte de narrar. Las historias nos remiten al origen de los pueblos, a los dioses creadores del hombre, los animales, la naturaleza, las ceremonias y la cosmovisión de los distintos pueblos indígenas.

Por medio de estas narrativas, se reproducen las enseñanzas, los valores y las ideologías que determinan las formas de interacción social intracomunitaria, mediante las narrativas orales, los pueblos indígenas dan continuidad histórica y establecen “puntos de contacto” con las situaciones y fenómenos contemporáneos, que, sin duda, les afectan igual que al resto de la población mexicana.

Eso quiere decir que, a través de los cuentos que se han contado desde hace mucho tiempo, se han preservado los valores y creencias de los pueblos indígenas.

¿Y esos cuentos cómo son? ¿Son diferentes a los cuentos que se cuentan en otras partes del mundo? ¿Son parecidos? ¿Son muy largos? ¿Son muy cortos? ¿Son emocionantes? ¿Asustan?

Hay muchos tipos de cuentos, pero existen algunas similitudes que comparten todas las narraciones del mundo, todas tienen un inicio, un nudo y un desenlace.

El nudo de una historia habla de lo que le sucede al personaje principal, se conoce el problema al cual se enfrenta y la forma de resolverlo.

Vamos a pensar en un personaje, por ejemplo: Un pastor.

Un pastor llevó a pastar a sus ovejas.

El pastor llega hasta un barranco y una de sus ovejas se resbala.

¡Ese es el nudo de la historia! Lo que iba avanzando muy bien, de pronto se detiene, hay un tropiezo, el personaje debe liberarse de ese nudo.

El pastor se asoma y descubre que la oveja está bien, su caída la detuvo una gran piedra plana que estaba a pocos metros de distancia del límite del barranco, el pastor ata una cuerda alrededor del esponjoso cuerpo de la oveja y la sube poco a poco.

Es el desenlace de la historia, el personaje avanzó por la cuerda hasta llegar al cierre de la narración.

Observa los siguientes videos de esa manera podrás entender mejor en qué consiste cada parte de una historia.

El pico del tucán.

El cactus solitario.

Cuando escuchamos a un narrador oral debemos hacerlo con atención y respeto de acuerdo a las normas sociales de la comunidad. Por ello te pregunto:

¿Conoces las formas reverenciales, de respeto o solemnidad que se practican en tu comunidad?

¿Durante el desarrollo de una narración puedes interrumpir al narrador?

¿En qué momento puedes hacerle preguntas o comentar la narración?

Anota estas preguntas en tu cuaderno e investiga con las personas mayores (en tu casa o en la comunidad) sobre las posibles respuestas que podrían dar.

Recuerda que en las narraciones orales se encierran muchas enseñanzas y valores que son muy importantes para la vida comunitaria.

VALORES

Rompiendo estereotipos y prejuicios

¿Qué vamos a aprender?

Evaluarás las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados a la diversidad humana y sociocultural.

¿Qué hacemos?

El otro día leí una nota sobre las personas que tratan de manera inadecuada a otras, por no tener la misma forma de pensar. No les permiten participar en actividades de la comunidad por pertenecer a un grupo social diferente.

Venía un ejemplo, de cómo se trata a los migrantes, con desconfianza o extrañeza tan solo por su apariencia y porque vienen de otro país, incluso las personas de los pueblos originarios también viven discriminación por los mismos prejuicios.

Desafortunadamente, hay muchos ejemplos de cómo los prejuicios afectan la forma de pensar y actuar e influyen en el trato que reciben varios grupos de personas, que surgen a partir de su identidad, lugar de origen o color de piel, también existen por edad, como los que afectan a los adultos mayores, o por apariencia como ocurre con las personas que descubren su identidad a partir de su forma de vestir y eso no es solo en nuestros tiempos, si te platicara lo que pasó con Albert Einstein.

Einstein, uno de los científicos más memorables, en su natal Alemania sufrió discriminación por ser judío, esto lo llevó a decir: ¡Triste época la nuestra! ¡Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio!

Un estereotipo, es una imagen común para muchas personas, no es cuestionada y muy aceptada por todos, por ejemplo, es común identificar a las personas hombres y mujeres por los colores que normalmente utilizan al vestir, mujeres rosa y colores claros, hombres azul y colores más fuertes; también son un conjunto de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona, exagerando un rasgo que se cree que tiene por pertenecer a un grupo.

Prejuicio es que lleva un pensamiento negativo, irracional que incluso puede negar los derechos de alguien, cómo cuando una mujer quiere trabajar manejando un tráiler o un taxi, la mayoría piensa que es inadecuado porque las mujeres manejan muy mal.

Un prejuicio es un juicio u opinión, generalmente negativo, irracional que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Es un pensamiento o actitud hostil, que afecta la dignidad de la persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo, ya sea por el lugar donde nacieron, su religión, cultura, clase social, género, orientación sexual, entre otras diferencias.

El prejuicio implica pensamientos, emociones y actitudes de carácter negativo sobre un grupo o persona, por ejemplo: Hablar mal de cualquier persona sin conocerla. Como le ocurrió a Einstein: “Esta persona no me inspira confianza porque es Judío”.

El estereotipo es una idea común para muchas personas, que se comparte de manera colectiva y simplemente no se cuestiona, por ser tan común. Como por ejemplo “Todas las niñas deben usar falda y llevar el cabello largo, en cambio los niños deben usar pantalones y cabello corto”.

Vivimos en una sociedad diferente y compleja, y los prejuicios y estereotipos limitan nuestro acceso a respetar la diversidad humana.

Observa el siguiente video.

Estereotipos y Prejuicios

Los estereotipos y prejuicios tienen consecuencias, algunas más graves de las que podemos imaginar.

Observa el siguiente video del minuto 3:12 al 5:40 del minuto 10:29 al 12:26 y del minuto 14:08 al 16:15.

Media Torta para Lupita.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Es importante reconocer las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes asociados al rechazo de la diversidad humana y sociocultural, para evitarlos y no repetirlos en las futuras generaciones.

MATEMÁTICAS

Línea del tiempo

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la relación entre la representación con números romanos de los siglos y la representación decimal de los años que abarcan.

¿Qué hacemos?

Durante esta clase podremos identificar la relación entre la representación con números romanos de los siglos y la representación en el sistema decimal, el que nosotros usamos, de los años que abarcan.

Si conocemos el siglo podemos saber también que años abarca, por ejemplo: El siglo I comienza en el año 1 y termina en el año 100, el siglo II comienza en el año 101 y termina en el 200, así sucesivamente.

Siguiendo así el siglo III comienza en el año 201 y termina en el 300.

Ahora te daré unas pistas para saber a qué siglo corresponde un año, para ello tomamos como eje el año 1000, en el caso de que el año sea anterior a 1000, nos fijamos en el número de las centenas y le sumo 1, por ejemplo: En el año 534, la centena es 5+1= 6 entonces, el año 534 corresponde al siglo VI.

Así podemos conocer los años que abarcan un siglo.

Hagamos el ejercicio con el año 329.

La centena es 3+1=4 el año 329 corresponde al siglo IV.

Pero también existe el caso de los años que son posteriores a 1000 en esos casos nos debemos fijar en las unidades de millar y las centenas para sumar 1 por ejemplo, en el año 1750, la unidad de millar es 1 y la centena 7, entonces 17+1=18 el año 1750 corresponde al siglo XVIII.

Nosotros vivimos en el año 2020, entonces me fijo en la unidad de millar que es 2, la centena 0, lo que me lleva a 20+1=21 es decir, estamos viviendo en el siglo XXI.

Si mi mejor amiga nació en el año de 1988, ¿En qué siglo nació?

El 1 es la unidad de millar, 9 de la centena, es 19+1, tu amiga nació en el siglo XX.

Identifica el siglo en el que naciste, así como el de algunos de tus familiares, para ver si también ellos nacieron en el mismo siglo que mi amiga.

Para poder dejarlo más claro, vamos a apoyarnos en una línea del tiempo, esa también es una unidad de medida.

Las líneas del tiempo se usan como una herramienta para representar gráficamente la evolución de un suceso o período histórico específico.

Existen los años a. n. e. antes de nuestra era; esto es porque se considera nuestra era a partir del año 1; todo lo que sucedió antes de ese año corresponde a, a. n. e.

El año 0 se incluye en la línea del tiempo; pero solamente se utiliza como punto de partida, por ello es importante entender que en realidad no existió, y se emplea únicamente para separar las dos grandes etapas en las que se mide el tiempo en la historia occidental.

Es por eso que el siglo I comenzó el 1 de enero del año 1 y terminó el 31 de diciembre del año 100 de n. e. lo cual quiere decir que el año 100 marca el término del siglo I y el inicio del siglo II.

Y el año 200 marca el fin del siglo II y el 201, el comienzo del III.

Con esta nueva información será aún más fácil ubicar años y siglos, por ejemplo, el grito de Independencia ocurrió en 1810, ¿A qué siglo hace referencia?

R = Al siglo XIX porque con la unidad de millar y la centena tenemos 18+1= al siglo XIX de n. e.

¿Qué años puede abarcar el siglo XV?

R = En el siglo XV se encuentran los años desde 1401 hasta el último día del año 1500.

¿Cuál sería el primer día del siglo XVI?

Ya vimos que el último día del siglo XV es el último día del año 1500 por lo tanto, el primer día del siglo XVI corresponde al inicio del año 1501, el primero de enero de 1501, es el primer día del siglo XVI.

El bicentenario de la independencia de México, se celebró en el siglo XXI.

En el siglo XV Leonardo Da Vinci diseñó un avión, y en el año de 1328, se halló la primera evidencia de un reloj de arena ¿Qué ocurrió primero?

El siglo XV se debe conformar por los años de 1401 al 1500, mientras que el año 1328 corresponde al siglo XIV; por lo tanto, primero ocurrió el hallazgo del reloj de arena.

INGLÉS

¿A dónde quieres ir?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como expresar indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.

¿Qué hacemos?

Hello – Hola.

Hello girls and boys. Hola niñas y niños.

How are you today? // ¿Cómo están hoy?

It´s good to see you again

El material que hoy vamos a necesitar es Notebook and pencil.

Es importante que recuerdes algunas cosas: La primera es que debes anotar en tu cuaderno todo lo necesario para que puedas aprender lo que veremos en la clase.

La segunda es para aprender una nueva lengua es necesario que practiques todo lo que exploramos en clase, seguro te pueden ayudar en casa.

El inglés puede servirnos para muchas cosas, como para saludar, despedirnos, y conversar.

¿Para qué más? para describir a las personas.

Justamente, fue lo que aprendimos las clases pasadas, también puede servirnos para poder encontrar las cosas y los lugares, como una escuela o un mercado.

Hay que saber dónde se ubican los lugares importantes en el rumbo donde vivimos.

Vamos a empezar por explorar unas palabras que nos van a ayudar a saber en dónde se encuentran las personas o los objetos. Vamos a poner unos ejemplos. Primero escojamos a una persona, o a un animal o a un objeto para poder explorar con ejemplos.

¡Un gato!

Very good! ¡Muy bien! un gato, ¿Cómo se llama el gato? Piloncillo.

What? ¿Qué? ¿Piloncillo?

But, why is it called “Piloncillo”? pero, ¿Por qué se llama “Piloncillo”?

¿Conoces el piloncillo?

Sure! ¡Claro! El piloncillo es una pieza sólida o una barra color café que hacen del jugo de la caña de azúcar y que se utiliza para endulzar alimentos o bebidas como el café de olla, los buñuelos o el ponche, pero ¿Por qué tu gato se llama “Piloncillo?

Porque mi gato es café y es muy dulce.

It’s very cute! ¡Es muy lindo! fuiste muy creativo al ponerle ese nombre. Ok. “Piloncillo nos va a ayudar a explorar las siguientes expresiones que nos ayudarán a saber dónde se encuentran las cosas.

Sí, así como en el español tenemos expresiones que nos ayudan a saber dónde se encuentran las cosas, también en inglés. Are you ready? Good! ¡Bien! Lets do it!

Very good! ¡Muy bien! Ahora si, Let’s play! ¡Vamos a jugar! Yo diré una de las expresiones y tú las vas a representar.

Podemos usar objetos que tengamos a la mano, por ejemplo, yo aquí tengo un muñeco de peluche. Tú pondrás el peluche donde yo diga dependiendo la preposición.

Are you ready? ¿Están listas y listos?

Ok!

In.

On.

Under.

In front of.

Over.

Great! ¡Bien! Ahora vamos a lo que sigue. Les mostraremos un mapa donde están ubicados varios sitios importantes dentro de nuestra comunidad. Pon mucha atención en los sitios que aparecen en el mapa y en dónde están ubicados.

Como puedes ver hay varios edificios, podemos distinguir:

The Fire Station – La estación de bomberos.

The library – La biblioteca.

The Police Station – La estación de Policia.

The School – La escuela.

The Hospital – El hospital.

The Bakery – La pastelería o panadería y el edificio que está hasta abajo del lado derecho es mi casa. It’s my house. Desde mi casa vamos a desplazarnos a cualquier otro lugar.

Pero es como un mapa de tesoro, debemos saber hacia dónde ir para llegar a donde queremos.

Right.

Left.

Straight.

Good! ¡Bien! para saber cómo desplazarnos vamos a explorar las siguientes opciones para avanzar.

Si ya tienen claras estas indicaciones, vamos a jugar con unos ejemplos. Let´s go from one place to another.

Vamos a ir de este lugar a este otro dependiendo qué es lo que necesitamos. Nuestro punto de partida es nuestra casa, ¿Qué necesitas? o ¿A dónde quieres ir?

I need bread. Necesito pan.

Well, I need to go to the bakery. I need to walk 1 block and turn right. Walk straight one block and turn right. The bakery is in front of me. (Repetirás la dinámica un par de veces más, partiendo de la casa).

I need to study in the library. Yo necesito estudiar en la biblioteca.

I need to go to The Police Department. Yo necesito ir a la estación de Policia.

Awesome! ¡Sorprendente!

Excellent! ¡Excelente! creo que todo está quedando muy claro. Vamos a hacer un repaso de lo aprendido el día de hoy.

Con ayuda del mapa haré algunas preguntas y tú contestarás su ubicación, o bien indicaré un lugar a donde desplazarnos pero ya no iniciaremos desde la casa, sino desde cualquier otro lugar. Utilizaremos todas las preposiciones y términos que ya conocemos. Ready? ¿Están listas y listos?

Where is the fire station?

I am in the Police Station, and I want to go to the Hospital.

Where is the police station?

I am in the Bakery, and I want to go to the School.

Muy bien por hoy hemos terminado nuestra clase de inglés.

