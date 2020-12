Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 7 de diciembre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 7 de diciembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 4 de diciembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

ARTES

Viajemos por la historia del arte III

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior hiciste un viaje en el tiempo, donde conociste obras artísticas tridimensionales del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo y del Romanticismo.

¿Qué hacemos?

La historia continuará ya que seguirás conociendo obras tridimensionales importantes de la historia, pero ahora en épocas distintas y un poco más actuales, como por ejemplo del siglo XIX, XX y XXI.

Te invito a ver la siguiente cápsula que nos mandó Fernanda Arzola, alumna de la escuela primaria Julia Nava Ruiz Sánchez.

Comentario de alumna.

Hoy seguirás aprendiendo, conocerás a grandes escultores del siglo XIX y XX.

Augusto Rodin y la Modernidad.

Imitación de la obra

“La máscara del hombre de la nariz rota” (1863)

Estaba trabajando en mi estudio con esta escultura, “La máscara del hombre de la nariz rota”

Maestro Rodin nos puede compartir sus conocimientos escultóricos, ¿Cómo se convirtió en escultor?

Yo nací en París, Francia, en 1840.Cuando tenía 13 años yo soñaba con ser un gran pintor y escultor, pero mi suerte no me dio la riqueza necesaria para poder aprender en grandes escuelas de Bellas Artes, por lo que decidí aprender por mi cuenta y monté mi propio estudio de arte en un establo.

Veo que trae una escultura, ¿Nos la puede mostrar?

Se llama “La máscara del hombre de la nariz rota” es mi primera gran escultura, me inspiré en un hombre que observé muchas veces pasar por mi estudio. En ella plasmé un rostro lleno de verdad, con carácter y fuerza interior, es una escultura que representa algo real, verídico, donde aparentemente la belleza no tiene cabida debido a su nariz rota, pero en realidad representa la belleza de la vida en todas sus escalas.

¿Quiere decirnos que las imperfecciones de esta escultura muestran belleza?

La vida tiene muchos matices que pueden ser interpretados a través de esta máscara.

Mucha gente no le entiende y piensa que mi obra es inacabada o experimental, pero en realidad creo que es una nueva forma de hacer escultura, al dejar de mostrar solamente el lado de la belleza física y mostrar las realidades existentes.

Estoy seguro que algún día las personas por fin entenderán su obra y verán la belleza que usted quiere mostrar en este rostro, aun con nariz rota y el gesto severo.

Es muy interesante su escultura.

Muchas gracias por mostrarnos una de sus grandes obras.

Acabas de observar un gran escultor del siglo XIX, ¿Ahora podríamos conocer a otro escultor?

Es un artista del siglo XX, es muy conocido y es autor de grandes obras de arte, como: pinturas, grabados, ilustraciones de libros y por supuesto esculturas muy importantes.

Además, un gran número de museos en el mundo llevan su nombre.

Pablo Picasso y el Cubismo.

Yo soy Pablo Picasso.

¿Maestro Picasso que escultura está planeando realizar ahora?

Les puedo mostrar el boceto de mi próxima escultura de yeso que llamaré “Cabeza de mujer”, mi inspiración principalmente es una mujer, porque es una manera de expresar la belleza en todas las perspectivas, espero no tardar mucho en concluir esta obra que será a gran escala, porque creo que puede pasar un año para terminarla.

¿Por qué la cabeza es tan rara y desproporcionada?

Cabeza de mujer” Escultura de Yeso (1932)

-Bocetos de la escultura.

Porqueesta pieza es cubista.

El cubismo es el arte que intenta mostrar al mismo tiempo diferentes ángulos de una misma cosa o persona, es decir, el artista descompone la imagen para poder ver todos sus lados al mismo tiempo, por ejemplo, un rostro puede tener los ojos colocados en diferentes posiciones o la piel puede estar pintada con diferentes colores o tonos de luz porque cada una de esas partes están tomadas desde distinto lugar y eso hace que tengan tonos y luz diferente.

Es un poco complejo, pero espero haberlo podido explicar.

Otra cosa es que, las formas geométricas están presentes en las composiciones cubistas ya que las formas que se observan en la naturaleza se traducen al lienzo de forma simplificada, en cubos, cilindros, esferas, pero siempre respetando la forma.

Es muy interesante su obra.

Maestro Picasso, gracias por compartir su conocimiento.

Qué gran artista acabas de conocer, su obra es muy interesante.

¿Ahora a qué artista y obra conocerás?

Conocerás a otro artista muy importante, adivina de quien se trata. ¡Salvador Dalí!

Salvador Dalí y el Surrealismo.

Qué curioso, este lugar es muy surrealista, seguro me servirá de inspiración para mis próximas obras.

Maestro Dalí, cuéntenos sobre su escultura más reciente, donde coloca un reloj derritiéndose.

Yo, Salvador Jacinto Felipe Dalí, era un niño asustadizo y tímido. Yo admiraba a las personas importantes como los grandes pintores y tuve una idea para superar mi pánico. Mi plan fue disfrazarme de famoso, fabriqué mi propio personaje para enfrentarme al mundo: Dalí, el ser humano más extravagante y sorprendente del planeta tierra, trabajé sin cesar en pinturas, decorados, ilustraciones, poesías, películas, esculturas, etc. Mi vida sería una obra de arte surrealista.

¿Qué es el arte surrealista?

El artista surrealista expresa su yo más profundo y desconocido, es decir, los miedos, los deseos, su inconsciente o sus sueños. La realidad no siempre es lo que parece, hay que observar muy bien porque los artistas surrealistas hacemos juegos ópticos, podemos colocar imágenes sobrepuestas, una encima de otra, o distorsionadas, creamos obras artísticas que aparentemente no tienen lógica, pero en realidad expresan nuestra forma de ver el mundo.

Por ejemplo, esta obra que realicé: “Perfil del tiempo”.

Obra: “Perfil del tiempo” (1984) Escultura de bronce.

Tus obras las conocen miles de personas, relojes derretidos, playas desiertas, langostas gigantes, elefantes de patas largas y delgadas.

Así es, yo hago obras artísticas surrealistas y para ello utilizo en mis esculturas todo tipo de objetos, o animales, plantas, etc., que unido unos con otros tienen una fuerza increíble para expresar mensajes inconscientes. Mirarlos te puede hacer reír a carcajadas o solamente sonreír y reflexionar.

Ahora conocerás a:

Jeff Koons y el posmodernismo /arte pop

Ya conociste escultores y obras de la antigüedad, del renacimiento, del siglo XIX y XX, pero también es importante que conozcas las esculturas que se están realizando en la actualidad, el siglo XXI.

Observa lo siguiente:

Obra: Balloon Dog (orange) Perro globo (naranja) 2000

Es solamente una figura de globo, ¿Qué tiene de impresionante o de artístico?

Pues el artista Jeff Koons realiza esculturas de grandes dimensiones, tan grandes como una casa o un edificio.

Como es un artista actual, podemos encontrar información muy fácilmente, incluso hace algunos años hubo una exposición de Koons en un museo de la Ciudad de México.

Observa la siguiente cápsula.

Jeff Koons – DTodo.

Koons muestra objetos cotidianos transformándolos a gran escala, e incluso creó una escultura de 12 metros y 16 toneladas, representando a un perrito gigante utilizando acero y plantas naturales.

Recapitulando lo aprendido:

En la clase de hoy conociste algunos artistas y obras artísticas tridimensionales del siglo XIX, XX y XXI con ayuda del Mago Alejandrino, y completamos la primera parte de nuestro álbum.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Los animaless ovíparos

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión continuarás aprendiendo sobre la reproducción en los animales y estudiarás específicamente a los animales ovíparo. Verás algunos ejemplos de desarrollo en anfibios, reptiles y aves.

¿Qué hacemos?

Recordarás que en la clase anterior hablamos sobre la reproducción sexual de los animales y repasamos las características de los vertebrados y su clasificación. ¿Te acuerdas?

¿Recuerdas?

En clases pasadas aprendiste, entre otras cosas, que los animales son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pueden desplazarse, algunos se alimentan de otros seres vivos y se pueden clasificar de diversas formas. Identificamos a los vertebrados por su estructura ósea y los dividimos en cinco grandes grupos: Los mamíferos con pelo y glándulas mamarias; peces acuáticos con escamas; aves con pico y plumas; reptiles con piel seca y escamas; y anfibios con piel desnuda y húmeda.

Ahora, siguiendo con el tema de la reproducción, veras que a los animales también se les puede clasificar de acuerdo con la forma en que se desarrolla el embrión antes de nacer.

¿A qué se refiere con el desarrollo del embrión?

Recuerda que, una vez que ocurre la fecundación, se fusionan las células sexuales para formar una sola célula que luego se empieza a dividir muchas veces para ir formando un embrión, este pasará por un proceso de crecimiento hasta convertirse en un nuevo ser.

Entonces, el embrión es el nuevo ser en desarrollo, este proceso de desarrollo se da de manera distinta en los animales, pero por algunas características que tienen en común, se pueden agrupar en tres grupos.

¿Cuáles son esos tres grupos?

Comúnmente se dice que unos animales nacen de huevos y otros nacen de su mamá.

Por ejemplo, las gallinas ponen huevos y días después nacen pollitos.

Así es, la gallina es uno de los ejemplos más comunes, de hecho, las aves representan el ejemplo más claro de los animales que nacen de huevos, aunque por supuesto, no son los únicos. Ahora, ¿Sabes cómo se le llama a este tipo de animales que nacen de huevos?

Se les llama animales ovíparos, y la palabra se refiere a que nacen de un huevo.

Ese es el grupo del que hablaremos hoy, pero primero distínguelos de los otros dos.

¿De qué otra forma nacen los animales? ¿Recuerdas?

Ya se había mencionado a los que nacen directamente de la madre y yo sé que se llaman animales vivíparos.

Entonces, los animales ovíparos son aquellos en los que el embrión se desarrolla en un huevo y los vivíparos son aquellos en los que el embrión se desarrolla en el cuerpo de la madre, esos son los dos grupos principales.

Recuerdas que al inicio del programa se mencionó que eran tres, ¿Tienes alguna idea de cuál es el otro grupo?

No son muy conocidos porque no son muy comunes, aunque sucede en tiburones, rayas y otros peces, algunos reptiles como serpientes, iguanas y en anfibios. El tercer grupo es el de los ovovivíparos.

¿Ovovivíparos? El nombre es como una combinación de las palabras ovíparos y vivíparos.

Se llaman así porque el proceso que siguen es una combinación de los otros dos. Los animales ovovivíparos desarrollan sus embriones en huevos, pero esos huevos se incuban en el interior del cuerpo de sus madres hasta que nacen. Cuando las crías nacen, da la impresión de que nacen de su madre de la misma forma que un animal vivíparo, pero se desarrollaron completamente en un huevo.

Los tres grupos de animales son:

Los Vivíparos. Los Ovíparos. Los Ovovivíparos.

Conoce más de cada uno:

Como pueden observar en el organizador gráfico, tienes que, los animales vertebrados se agrupan en mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. Ahora vas a reconocer cuáles animales se desarrollan en el cuerpo de la madre, es decir, son vivíparos, y cuáles se desarrollan externamente en un huevo, es decir, son ovíparos. Por ahora, sólo mencionaremos que hay casos de ovovivíparos, porque, aunque ya sabes que existen, no son casos tan comunes.

Los mamíferos, ¿Son ovíparos o vivíparos? y ¿Por qué?

Son vivíparos porque la mayoría nace directamente de la madre.

No todos los mamíferos nacen directamente de la madre, pero sí la gran mayoría, existen excepciones, hay al menos dos mamíferos que tienen una forma de desarrollo distinto y los mencionaremos más adelante.

Ahora, las aves, ¿Son ovíparas o vivíparas? y ¿Por qué? Todas son ovíparas porque nacen de un huevo.

Todas las aves nacen de un huevo. Ahora los anfibios, ¿Son ovíparos o vivíparos? y ¿Por qué?

Son ovíparos porque nacen de un huevo y algunos son ovovivíparos.

Ahora vamos con los reptiles, ¿Son ovíparos o vivíparos? y ¿Por qué?

Los reptiles nacen de un huevo, así que son ovíparos, pero hay algunos casos de ovovivíparos.

Ahora el último grupo de animales que son los peces, ¿Son ovíparos o vivíparos? y ¿Por qué?

Los peces también nacen de huevo, así que son ovíparos, pero también tienen casos de ovovivíparos.

Ya terminamos de clasificar a los animales según su forma de nacimiento; en esta clase estudiaremos solamente a los ovíparos y ovovivíparos, ya que tendremos una clase especial para estudiar los animales vivíparos.

Todos los animales ovíparos ponen los huevos en los que se desarrolla el embrión. Una vez que ocurre la fecundación, el embrión se tapa con una cubierta dura que lo protege, el cascarón, y cuando el huevo está formado es depositado en algún lugar para su incubación, por ejemplo, la mayoría de las aves elaboran nidos, algunos muy sencillos con ramitas y otros muy elaborados con barro y ornamentaciones.

Los huevos son muy variados en forma, color y tamaño, y eso depende de las características de cada especie.

Uno es que algunas aves, en cada nidada, ponen un solo huevo, como en el caso del cóndor, o hasta casi veinte como en el caso de algunas perdices.

No todos los animales ovíparos ponen la misma cantidad de huevos, ni tienen la misma composición o tamaño, eso depende de qué tanta energía se tendría que gastar en la reproducción, considerando la sobrevivencia de las crías, dependiendo de las características de cada especie y de la forma en que interactúan con el ambiente y con otros seres vivos. ¿Cuál es el otro caso curioso que conoces?

Se refiere al tamaño de los huevos, también en las aves. El más grande, que mide unos veinte centímetros, es el del avestruz y el más pequeño es el de una especie de colibrí y mide unos 10 milímetros.

Eso es muy interesante y muestra la estrecha relación entre el tamaño del ave y el tamaño del huevo, lo cual también ocurre en otros seres vivos.

El huevo que pone un avestruz no es del mismo tamaño que el de una gallina, y los huevos de las aves son muy diferentes a los que ponen los peces o anfibios, pero si en algo son iguales es en que cada huevo contiene todas las sustancias nutritivas que necesita el embrión para desarrollarse hasta que esté preparado para romper el cascarón y nacer.

Por eso es que los huevos son muy codiciados por los depredadores y hasta por los seres humanos: son una fuente de alimento muy nutritiva. Y hablando de depredadores, imagino que también es por eso que muchas especies ovíparas elaboran nidos donde colocan los huevos para mantenerlos a salvo de otros animales que intenten alimentarse con ellos.

En las aves eso es muy común, en ocasiones sólo la madre cuida de los huevos, pero también los padres suelen ser muy protectores de sus nidos. La mayoría de los reptiles no cuidan sus nidos, con excepción de los cocodrilos y caimanes.

¿Qué pasa con los anfibios y peces?

En los reptiles, aves y mamíferos la fecundación es interna; el macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra, pero en los anfibios y peces, que dependen mucho del agua, se da una fecundación externa. Eso quiere decir que tanto la hembra como el macho liberan las células sexuales en el agua y ahí se produce la fecundación.

En el caso de los anfibios, como las ranas y sapos, los huevos son blandos y gelatinosos, lo que les permite flotar y adherirse a alguna superficie bajo el agua.

Una vez que se desarrollan los embriones nacen los renacuajos que, después de vivir un tiempo en el agua, pasarán por una metamorfosis para cambiar a su forma adulta.

La naturaleza siempre nos asombra con las maravillas de los seres vivos.

Entonces te damos cuenta de que hay seres vivos que aparentemente no siguen las reglas. Hay mamíferos que ponen huevos, así es, hay mamíferos que ponen huevos.

Hay seres vivos que cumplen con las características de los mamíferos, sólo que no son vivíparos sino ovíparos, es decir, ponen huevos. Se trata del ornitorrinco y su pariente el equidna, ambos de Australia, son animales muy peculiares.

Qué te parece si escuchamos la siguiente cápsula, que seguramente tiene mucha información sobre los ornitorrincos.

Ornitorrincos.

El ornitorrinco realmente es muy extraño.

Otro dato interesante es que sus huevos son muy parecidos a los de los reptiles y no tienen muy desarrolladas las glándulas mamarias, así que es posible que sean amínales muy antiguos.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIVISMO

La riqueza cultural de nuestro México

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión identificarás la riqueza y diversidad de conocimientos y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos que habitan en tu localidad, región o en nuestro país.

¿Qué hacemos?

¿Qué es diversidad?

Se refiere a la variedad de formas de ser o de pensar de las personas que habitan un territorio. Las personas que habitan en México, nuestro país, hablan distintas lenguas, tienen la piel de distinto color, tienen muy variados gustos en comida o vestido, al convivir se enriquecen porque aprenden unas de otras.

¿Tú sabías que en el idioma español que hablas en México usas también palabras provenientes de diferentes culturas e idiomas?

Algunas palabras vienen del náhuatl, el maya, el purépecha, el inglés, el francés, o el árabe, por decir algunas.

Esas palabras ya forman parte del Español de México, pero tienen su origen en otras lenguas, por ejemplo, ¡Conga!, dengue, pachanga, atole, marimba, cucaracha, esquite, chiche, chongo, chachachá. Todas estas palabras son muestra que México es un país pluricultural, esto quiere decir que en él conviven diferentes pueblos con sus culturas.

La cultura es conjunto de conocimientos, idioma, creencias, artes, costumbres que distinguen a un grupo social, un pueblo o un país y se manifiesta de distintas formas: formas de hablar, modos de vida, manifestaciones artísticas, derechos, costumbres, rituales, sistemas de valores y creencias.

Hay sociedades como México que tiene una gran diversidad de expresiones culturales que dan sentido a la vida de las personas.

La cultura de nuestro país actualmente incluye, recoge, conocimientos, artes, lenguas formas de ser heredadas de los pueblos indígenas que habitaron primero estas tierras, como bien lo han estudiado en Historia, ¿Lo recuerdas?

En esta diversidad también se incluyen las tradiciones de la población de origen africano que fue traída a nuestro territorio en el siglo XVI, durante el periodo conocido como La Colonia o el virreinato en México.

Observa las siguientes imágenes:

¡Qué imagen te llama la atención?

En las imágenes puedes observar los colores, que en varios lugares se pintan la cara y el cuerpo, y en varios se ponen máscaras.

¿Conoces algunos de los elementos que se representan? El altar, los instrumentos musicales, ¿Dónde los has visto?

En los altares de las iglesias o en el día de muertos, en las fiestas, donde se baila y se canta.

Las características culturales no sólo les dan identidad a estos pueblos, sino a todo el país y a la humanidad, por lo que son parte de nuestra diversidad.

Estas características culturales nos representan, por eso debes respetarlas y hacer todo lo posible por conservarlas.

En principio, uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la diversidad de las lenguas indígenas. México tiene una gran diversidad cultural.

Observar el siguiente video, donde te explican la diversidad lingüística de México.

Lengua, cultura e identidad de los pueblos indígenas.

Observa el siguiente video, en lengua náhuatl.

“Cuando muere una lengua”. Sesenta y ocho voces – sesenta y ocho corazones.

Cómo pudiste observar en el video, reconocer la lengua de nuestros antepasados es reconocer parte de nuestra identidad como mexicanos, nuestra historia y riqueza cultural.

Una lengua es el conjunto de sonidos y signos con los que se comunican las personas, para satisfacer sus necesidades prácticas, pero también para expresar sus sentimientos y nombrar aquello que consideran bello y valioso.

En México, muchos conocimientos de la cultura indígena están presentes en tu vida cotidiana, como en la alimentación, el vestido, la herbolaria, el lenguaje, la agricultura, su cosmovisión, las fiestas tradicionales y las costumbres.

Conocer los aportes culturales de los pueblos indígenas te dan la oportunidad de comprenderlos, valorarlos y sentir orgullo por ellos.

¿Sabes qué es herbolaria?

La herbolaria, se refiere al uso de plantas, sus hojas, flores o raíces para curar diferentes padecimientos. Los mexicanos hemos hecho uso de este conocimiento por muchos años, y éste se ha ido transmitiendo de generación en generación.

Incluso, actualmente, en algunas universidades se investigan las propiedades de las plantas, así como su posible aplicación en el tratamiento de algunas enfermedades, nosotras y nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar sus beneficios, ya que ese conocimiento, se ha ido transmitiendo de padres a hijos.

Como el té de hierbabuena, la manzanilla, o el Tepezcohuite y la sábila que ayudan a regenerar la piel, por quemaduras.

Estos son buenos ejemplos en donde puedes identificar el conocimiento que nuestros pueblos indígenas han acumulado durante miles de años.

Otra forma en la que puedes reconocer la diversidad y la riqueza cultural es la poesía.

Si abres tu libro de texto de Formación Cívica y Ética en la página 55, encontrarás un poema escrito por Natalio Hernández Xocoyotzin (1947), poeta veracruzano de origen nahua, bajo el seudónimo de José Antonio Xokoyotsij. Habla de sus sentimientos y de la forma de ser y de pensar del pueblo nahua.

Aprender la cultura de un pueblo, también implica aprender una forma de relación una forma de relacionarse con otros pueblos. Los pueblos prehispánicos valoran las relaciones de respeto.

Eso se puede apreciar en Carta a mi padre.

Carta a mi padre.

Padre, te respeto mucho,

porque me enseñaste a trabajar,

y a respetar a los demás,

me educaste en el trabajo,

por eso amo el trabajo.

Padre, te respeto mucho,

porque cuando era pequeño,

viste por mí y me protegiste,

nunca me abandonaste.

Padre, te quiero mucho,

ahora ya crecí, soy un hombre adulto,

y como siempre te diriges a mí,

para aconsejarme y educarme.

Padre, te respeto mucho,

porque me enseñaste y me preparaste,

para respetar y para amar todas las cosas de la naturaleza.

Qué interesante, verdad y cuantas enseñanzas:

–Verdad.

–Amor al trabajo.

–El respeto a los padres.

–El cuidado de los padres hacia los hijos.

–El amor entre las familias.

–El respeto y amor por las cosas de la naturaleza.

Hoy también conocerás referencia a nuestras raíces afromexicanas.

Tras la conquista de América, en el siglo XVI, inició el tráfico de personas traídas de manera forzada de África. En México, los africanos fueron llevados a diversas regiones para trabajar en minas y grandes plantaciones, ahí convivieron con indígenas y mestizos, lo que favoreció el intercambio de saberes, tradiciones, costumbres, así como la interacción de personas de diferentes grupos que dio como resultado la gran diversidad étnica y cultural que caracteriza a nuestro país.

Observa otro video con una expresión artística de los pueblos afromexicanos.

Sones de Artesa.

¿Ya habías visto estos bailes?

Se llaman Sones de artesa. La artesa es la tarima donde bailan también se les llama fandangos mexicanos, y tienen elementos africanos, españoles e indígenas. Son tradicionales en Oaxaca y Guerrero, y también hay una versión del fandango en Veracruz.

La rica cultura que los afrodescendientes o afromexicanos han creado a lo largo del tiempo les da la identidad y fortalece su sentido de pertenencia como grupo y con el lugar donde viven

Cómo pudiste observar la expresión de la riqueza cultural de nuestro pueblo es enorme y lo más interesante es que cerca de cada uno de las niñas y niños que nos observan, hay riqueza cultural y qué es fundamental que la podamos reconocer.

La riqueza cultural de nuestro pueblo, la podemos observar en cada rincón de nuestro país, la puedes observar en sus grupos étnicos, las lenguas, las artes como la música y la poesía y que la riqueza la podemos encontrar en todas las regiones del país y que es importante reconocerla, respetarla y preservarla.

Aprendiste que la población mexicana está fundada en el mestizaje y esta diversidad es producto, en gran parte, de nuestro pasado indígena y afromexicano.

Reconoce la riqueza cultural de tu comunidad y familiar, puedes dibujar, escribir sobre tu riqueza, hacer fotografías, y darte cuenta de que hay una gran riqueza en los conocimientos y las costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos, por ejemplo, en su lengua, en su gastronomía, en su arte (música, poesía, artesanía), en su vestimenta, en sus fiestas y tradiciones, en su herbolaria y nuestra belleza física, entre otros. Te invito a valorar nuestra riqueza día a día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

¿Qué podemos hacer?

¿Qué vamos a aprender?

Hoy conocerás, a través de la obra de literatura “Don Quijote de la Mancha”, y de sus personajes las emociones que experimentaron duran sus extraordinarias aventuras.

¿Qué hacemos?

El personaje principal de esta gran obra de literatura universal, Don Quijote tuvo aventuras con su inseparable escudero, Sancho Panza.

Conozcamos más sobre estas aventuras y sobre todo cómo fueron cambiando esas emociones al ser tan creativo y dar un giro a su vida y acabar con la rutina que lo llevó a ser caballero andante.

Observa el siguiente video.

De Compras “Emulsión”

Reflexiona con la siguiente cápsula.

Cápsula LEGO 73

Las emociones juegan un papel importante en nuestra vida y eso también influyen en cómo nos enfrentamos a las adversidades, pero seguro las niñas y niños trabajando en conjunto pueden crear propuestas para sentirse mejor, ¿No crees?

Definitivamente nuestras niñas y niños tienen que ser escuchados, pues además de que tienen muy buenas ideas que pueden aportar soluciones para mejorar la situación a la que nos enfrentamos, también necesitan ser considerados y atendidos.

¿Tú qué has hecho en este tiempo?

Puedes elaborar tu Huerto, ¿Recuerdas esa sesión, donde se explicaba cómo construir un huerto familiar?

Observa el siguiente video.

2. Maestra Ale ejercitándose.

Una forma de regular tus emociones, es haciendo ejercicio.

¿Sabías que al hacer ejercicio liberamos endorfinas? Eso te hace sentirte en bienestar, te pone muy feliz, lo dice la ciencia.

Realiza la siguiente actividad.

Te reto a hacer un museo con tus juguetes favoritos.

Observa el siguiente video.

Dr. Misterio.

¿Te imaginas si los niños y niñas viven con sus abuelitas y abuelitos les invitaran a hacer un museo con sus colecciones? A veces tienen tesoros guardados, seguramente te quedará de maravilla.

¿Qué otras actividades se te ocurren que puedes hacer para llevar a cabo en casa?

Observa el siguiente video.

Lego Actividades.

Retomemos a los personajes de Don Quijote de la Mancha, a Dulcinea del Toboso.

Nos puede contar, ¿Cuáles fueron las emociones que experimentaron Don Quijote y tú al conocerse?

Dulcinea: Mejor te cuento la historia completa para que la conozcas.

Lee la siguiente narración.

Aquí las aventuras de Dulcinea del Toboso.

Un día el señor Quijano estaba tomando el té, cuando de pronto los días se volvieron muy monótonos, lunes, miércoles y viernes y todos los días eran iguales.

El señor Quijano se sentía triste, desanimado y con pocas ganas de tomar el té, puesto que sus días se tornaban grises y monótonos. Hasta que un día dijo: No pienso seguir con esto, voy a buscar aventuras de caballería para poder cambiar esta vida que está perdiendo el sin sentido.

Y así fue como el señor Quijano tomó la decisión y se sintió entusiasmado y emocionado.

El señor Quijano salió a hurtadillas a la pequeña covacha en el patio de atrás, abrió la puerta y encontró un viejo baúl, lo abrió y sacó una lanza, un casco y una armadura.

El señor Quijano se sentía animado para emprender un viaje y dijo: Ya estoy listo, ahora solo me falta un fiel amigo, un gran caballo blanco, fue a hurtadillas a encontrar a Rocinante.

Rocinante, tranquilo no me vayas a tirar, hasta que el señor Quijano terminó en el piso y dijo: Te llamarás Rocinante, pero el señor Quijano necesitaba a un fiel escudero.

El señor Quijano salió a hurtadillas de la casa, cuando de pronto me encontró a mí, nos miramos a los ojos y dijo: Tú serás dulcinea del Toboso de ahora en adelante, serás mi gran musa, todas mis batallas y aventuras la dedicaré para ti, y así fue como el señor Quijano quedó prendado de mi amor y desde entonces yo soy la gran Dulcinea del Toboso, en realidad mi nombre es Aldonza, pero por favor no se lo digan a nadie puesto que Aldonza no me gusta.

El señor Quijano dejó atrás la tristeza y llegó un sentimiento de enamoramiento, al verme, todo cambió.

El señor Quijano caminó lentamente hasta que tocó la puerta de Sancho Panza, toc, toc. Pero que creen la esposa de Sancho tenía un carácter muy difícil, abrió la puerta y preguntó, ¿Quién es? Soy yo el señor Quijano vengo a ver a Sancho Panza y me cerró la puerta, me asome por la ventana y comencé a chiflar, así fue como Sancho salió y me dijo: Nos vemos a las dos de la madrugada, pasaron las horas y regrese a la casa de Sancho, chifle para que saliera.

El señor Quijano dijo: Sancho, vámonos, salgamos de esta rutina que me está llenando el corazón de tristeza, ven toma tu espada, vamos a buscar nuevas aventuras.

Pasaron las horas y se encontraron con unos gigantescos molinos de viento. El señor Quijano dijo: Sancho, vamos por esos gigantes y Sancho se quedó dormido soñando con nueces, uvas y vinos.

El señor Quijano dijo: Despierta vamos a luchar, así fue como me enfrenté solo, tomé mi gran espada y luché contra ellos, quedé herido de la espalda y seguí luchando contra el siguiente gigante y lo logré. Ya solo faltaba uno, así que tomé mi espada y luché contra él.

El señor Quijano quedó atorado en una hélice y dijo: Sancho ayuda, porque estoy a punto de caer, el señor Quijano cayó al piso. Finalmente, Sancho despertó y el señor Quijano dijo: Me siento muy contento y satisfecho, qué bueno que me anime a buscar nuevas aventuras que estaban escritas en mis libros favoritos, por eso es maravilloso leer y viajar con la imaginación. Así que cuando sientas que tu corazón se pone triste, busquen y sueñen con los libros.

Al parecer Don Quijano y Sancho enfrentaron juntos muchas adversidades y lograron vencerlas ya que se dieron cuenta que necesitaban saber bien lo que piensan y creen, así como identificar sus necesidades y lo más importante descubrir, ¿Cómo se sienten?

Esta es, sin duda, una lección para todos.

Muchas gracias por compartir esta maravillosa historia Dulcinea.

Para cerrar recuerda que para lograr vencer obstáculos en compañía de otras personas es imprescindible conocer los puntos de vista, emociones, sentimientos, intereses y necesidades de los demás.

Cuando conoces tus emociones es más fácil que enfrentes una situación y conseguir lo que te propongas.

Vaya aventura, que increíble la manera en la que se vive esta lectura al leer este maravillo libro.

– Mejora la memoria.

– Alivia el estrés.

– Estimula al cerebro. Estos y más son los beneficios que la actividad física trae a nuestro cuerpo. Descubre cómo el hacer deporte puede ayudarte a tu aprendizaje en casa. 🏃📝🏊💻🤸‍♂️📖⛹️🎒 pic.twitter.com/kZpP5MQaJ5 — SEP México (@SEP_mx) December 6, 2020

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende