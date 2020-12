Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 7 de diciembre

Compartir esta publicación













Hoy lunes 7 de diciembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

GEOGRAFÍA

La población en los continentes

¿Qué vamos a aprender?

Compararás la población total en los continentes del mundo y en países representativos de cada continente.

¿Qué hacemos?

Existen países que tienen muchos habitantes y otros que tienen menor cantidad, en total hay en el mundo más de 7 mil 500 millones de personas y se espera que en el año 2025 seamos más de 8 mil 500 millones de seres humanos.

Pero no todos los seres humanos que habitamos el planeta consumimos la misma cantidad de recursos, por eso es muy importante hacer conciencia de ello, ya que, según los organismos internacionales, tres de cada diez personas, es decir, 2100 millones de personas, carecen de acceso a agua potable disponible en el hogar.

Seis de cada diez personas, es decir, 4500 millones, no tienen las condiciones necesarias de sanidad, por eso es importante empezar a estudiar la población en el mundo.

Comenzaremos por la manera en que la población está distribuida en los continentes. Ten a la mano tu libro de Geografía, el Atlas de Geografía del Mundo y tu cuaderno para que tomas notas de la clase que hoy tendremos.

Vamos a leer la carta de la señora Margarita, a quien de cariño le dicen “Magos” ella es tía abuela de Joana, puedes encontrarla en la página 74 de tu libro de texto de Geografía.

Mi querida Joana:

Te envío esta postal de la ciudad de Tokio. Probablemente te impresione la cantidad de gente, como me pasó a mí al caminar por sus calles. Aquí sería imposible que pudieras salir con la bicicleta y recorrer las veredas y los jardines como acostumbras hacerlo en casa.

Aunque es interesante el bullicio de las grandes ciudades como Tokio, ya extraño la calma de nuestra pacífica ciudad de Perth, Australia.

Te mando un beso y un abrazo para ti y tu madre. Nos veremos pronto.

Las quiere como siempre, tu abuela Magos.

Como puedes ver en la fotografía hay bastantes personas, esta es la ciudad de Tokio, en Japón.

En general todas las ciudades se encuentran muy pobladas, porque es en ellas donde hay más fuentes de empleo, las oficinas de gobierno o los centros de abastecimiento; por ejemplo, aquí en México el Centro Histórico de la Ciudad de México, también es transitado por mucha gente.

En realidad, en este momento las personas tratamos de respetar las medidas de prevención ante la contingencia y por eso salimos sólo cuando es muy necesario, es importante evitar aglomeraciones, en las ciudades vive mucha gente, incluso varias de ellas están excedidas de habitantes.

La población es “el conjunto de las personas que habitan un área geográfica” que puede ser un continente, un país, una ciudad o un pueblo.

La distribución irregular de las personas que habitan en el mundo está relacionada con el relieve, el clima, la flora y fauna, así como por la disponibilidad de agua. Por ejemplo, sabemos que, desde la antigüedad, las primeras grandes ciudades se fundaron cerca de los ríos y donde existía un clima adecuado para habitarlas, eso sucede aún en la actualidad.

Para comprender un poco más sobre la población, te invito a ver el siguiente video.

Distribución de la población.

Como pudiste observar, existen diversos factores por los que la distribución de la población es irregular.

Siguiendo con los conceptos, quiero que sepas que la población puede ser de diferentes tipos, a continuación, vas a ver un esquema para comprenderlo mejor.

TIPO DE POBLACIÓN CARACTERÍSTICAS Urbana Quienes viven en las ciudades. Rural Quienes habitan en el campo o zonas agrícolas. Mundial Número total de personas que habitan en el mundo. Local Número de personas que habitan en una localidad.

De acuerdo con el video, en las ciudades hay mayor densidad de población, porque hay más personas en el espacio geográfico, en el campo la densidad es menor, debido a que hay menos personas viviendo en esa área geográfica.

La densidad de población es el número de habitantes por kilómetro cuadrado de un territorio. Observa las imágenes de tu libro de Geografía, en la página 75, podrás determinar cuál es el tipo de población de distintos países y darte una idea de si su densidad de población es alta o baja.

Por ejemplo, en la imagen de Calcuta, en la India, podemos observar una alta densidad de población, hay bastantes personas en poco espacio y parece ser una población del tipo urbano, porque es una ciudad.

En la imagen del desierto de Meca, en Arabia Saudita, ahí se observa que la distribución de personas es menor y el territorio es muy grande, por eso su densidad es baja, además, parece ser una población rural.

Regularmente las ciudades están densamente pobladas y las zonas agrícolas o, incluso desérticas, no lo están.

Ahora revisemos cómo se distribuye la población en el mundo en el año actual, 2020.

Como puedes observar, el continente más poblado es Asia, con 4 600 millones de habitantes; le sigue, en segundo lugar, África, con 1300 millones de personas; en tercer sitio tenemos nuestro continente americano. América posee 1000 millones de habitantes; Europa 750 millones y Oceanía, en quinto lugar, tiene 43 millones de habitantes.

Cada una de las personas que habitan un lugar, requiere de una buena alimentación, servicios de salud, vivienda, vestido y educación.

Como te comenté al inicio, hay personas que no tienen acceso al agua potable y quienes ni siquiera poseen un lugar donde vivir o acceso a servicios educativos y de salud.

Te pido abrir tu Atlas de Geografía del Mundo en la página 69, para ver algunos gráficos e interpretar la información que contienen.

Esta imagen representa la distribución de la población por continente en el año 2010. Puedes notar que Asia continúa siendo el continente más poblado, es decir, sigue teniendo la mayor cantidad de habitantes, de ese continente, China es uno de los países con mayor población.

Ahora vamos a la página 80 de tu Atlas de Geografía del Mundo, puedes observar la distribución de la población en el mundo, si prestas atención, podrás identificar que en América también tenemos países con una gran cantidad de habitantes, como Estados Unidos, México y Brasil, y en África el país más poblado es Nigeria.

Por otro lado, en la página 82 de tu libro de Geografía, encontrarás una clasificación de países de acuerdo con su densidad de población. Como puedes observar, la zona más densamente poblada está en Bangladesh, cerca de la India, con más de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero también India y China comparten altos niveles de densidad poblacional, entre más oscuro sea el color nos indica que existe una mayor concentración de personas por kilómetro cuadrado.

Observa, en Oceanía existe una baja densidad de población, por ejemplo, Australia tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y está señalado con un color amarillo muy claro, en América podemos ver países en tonos amarillos medios o incluso naranjas, por ejemplo, México es un país densamente poblado, con más de 50 habitantes por kilómetro cuadrado y como puedes ver, Europa tiene varios países en color naranja, lo que nos indica que son densamente poblados, como, por ejemplo, Francia, Polonia o Portugal.

Un país tan pequeño como Bangladesh tiene una gran densidad poblacional y uno tan grande como Canadá tenga una menor densidad poblacional. Esto se debe a varios factores, que estaremos estudiando a lo largo de las próximas clases.

Mientras tanto, observa el mapa de la página 81 del Atlas de Geografía del Mundo, que nos da una idea de los países que tienen mayor y menor crecimiento poblacional.

Igual que en el mapa de densidad poblacional, puedes ayudarte de los colores para interpretar este mapa: entre más oscuro sea el color, quiere decir que existe un mayor crecimiento de la población y conforme se aclara, nos indica que el crecimiento es menor.

De esta forma puedes darte cuenta de que la población en América crece a una velocidad media y alta; pero mira en África, la mayor parte de sus países crecen a ritmo alto y muy alto; lo mismo que en Oceanía (este último por la migración); en Asia hay un crecimiento medio y alto en las regiones cercanas a China e India, mientras que, en Rusia, por ejemplo, decrece su población, lo mismo pasa en el continente europeo, la población se reduce, cada vez envejece más y eso también es un problema.

Como es inadecuado que la población crezca sin control, también lo es el hecho de que decrezca, o sea, que se haga menor, por esta razón, es importante el papel de los gobiernos para establecer políticas adecuadas que eviten un crecimiento acelerado de la población; pero también que atiendan el decrecimiento.

Para concluir, te invito a tomar tu libro de Geografía, en la página 81 y hagamos las siguientes actividades juntos.

Dibuja un punto por cada habitante de los países que se observes, de acuerdo con su densidad poblacional, pero antes recuerda que la densidad poblacional, es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado.

En Australia debes dibujar 3 puntos, en Canadá 4 puntos, en Estados Unidos 34 puntos y en México 61.

CIENCIAS NATURALES

¿Qué son las especies endémicas?

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características de especies endémicas.

¿Qué hacemos?

Hoy tenemos una clase muy interesante, te invito a que tengas a la mano tu libro de Ciencias Naturales en las páginas 72 y 73 para guiarnos en el desarrollo de nuestra clase.

Te quiero compartir que un estudiante de quinto grado nos compartió un registro de su diario de campo de un animal que observó, se trata de un jaguar, te invito a leer y observa lo que nos envía Sebastián.

Fecha de observación: 15 de noviembre del 2020

Lugar de observación: Chiapas, selva lacandona con clima húmedo, hay cascadas de agua azul y muy cristalina.

¿Qué ser vivo observaste? El jaguar.

Este majestuoso felino de México es un símbolo desde la época prehispánica, porque representa la fuerza, la guerra y el coraje, es lo que me cuenta mi abuelo, aunque tristemente, se encuentra en la lista roja como especie amenazada.

Además de la información que Sebastián nos ha compartido sobre el jaguar, quiero comentarte que se trata de una especie que se clasifica dentro de las especies endémicas.

Las especies endémicas son las especies de un ser vivo que vive en un sitio específico, es decir, que es nativo de una sola región y de ninguna otra parte del mundo. Debido a ciertas características geográficas existen áreas en donde se acumulan las especies endémicas.

Los seres vivos comparten una serie de características que les permiten diferenciarse de aquellos elementos no vivos, las especies endémicas surgen cuando una determinada especie da lugar a otra u otras especies diferentes, lo que las hace restringidas a ciertas zonas geográficas. El jaguar sólo vive en selvas tropicales, en sabanas y praderas, por eso es endémica.

Vamos a continuar con el resto de las características de las especies endémicas, pon mucha atención.

Las especies endémicas representan una minoría dentro de la gran cantidad de especies, están adaptadas a su propio entorno, esto las hace más vulnerables ya que, debido a su presencia delimitada en zonas geográficas, su hábitat puede ser modificado o destruido y en consecuencia, pueden llegar a desaparecer.

Si el jaguar se cambiara a otro hábitat no podría sobrevivir, el lugar donde vive es su hogar y si lo colocamos, por ejemplo, en un desierto, no sobreviviría ya que las condiciones no son aptas para sobrevivir.

Como sucede con el resto de los seres vivos, las especies endémicas también se clasifican para tener un mayor conocimiento de sus características, se clasifican de acuerdo con los ciertos criterios:

Aquellas especies cuya distribución se restringe a ciertos límites territoriales, por ejemplo, especies endémicas de un país, estado, ciudad.

Especies cuya distribución sobrepasa ciertos límites territoriales, por ejemplo, especies ubicadas en dos o más países o en todo un continente.

Especies que pasan sólo una época del año en una región específica y después regresa a su lugar de origen, por ejemplo, la mariposa monarca o la ballena azul.

Las mariposas monarca son conocidas por la increíble migración masiva que cada invierno lleva a millones de ejemplares a California y a México.

Las especies endémicas se distribuyen en zonas que tienen buenas condiciones de clima, temperatura, humedad, además, estas zonas suelen estar alejadas del contacto humano o bien, aisladas hasta cierto punto de otros ecosistemas, por ejemplo, en las islas, en las montañas, en lagos o ríos de difícil acceso.

Para los que estudian a los felinos es muy importante conocer de qué se alimentan y lo hacen explorando las excretas (excremento del jaguar) donde se encuentran pelos, uñas, dientes, huesos que permiten identificar que animal se comió y un jaguar se puede alimentar de tejones, venados, tortugas, peces. Sabías que el jaguar es el felino con la mordida más poderosa.

Para conocer más del jaguar observa el siguiente video a partir del segundo 0:36

El jaguar, último emperador.

Algunos también le llaman al jaguar el “Emperador de la noche” estos imponentes felinos eran adorados como dioses, existen representaciones del jaguar en el arte y la arqueología de las culturas precolombinas.

Existen muy pocos jaguares y esto es debido a que enfrentan una serie de amenazas, entre éstas, la fragmentación del hábitat y la matanza ilegal, la alta deforestación y la desaparición de selvas para construir casas humanas ha hecho que el jaguar desaparezca.

El jaguar es el único felino grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones.

VALORES

¿De qué color es la alegría?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar la alegría y el amor como recursos personales para hacer frente a las dificultades.

¿Qué hacemos?

Cuando tomamos un respiro y aclaramos los pensamientos podemos ser asertivos en nuestras decisiones, lo cual nos ayuda a enfrentar situaciones que parecían insalvables.

Todas y todos tenemos una habilidad que nos permite lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas ante situaciones difíciles, en este caso, nuestro recurso personal es la alegría.

La vida nos permite aprender cada día, a veces nos sorprende y hasta puede resultar no fácil, ni sencilla, por ejemplo, ¿Qué pasa si alguien cercano a nosotros se contagia y cae enfermo de COVID-19? ¿Cómo podríamos enfrentar esta situación?

No es ni sencillo ni fácil, pero usando recursos como el amor o la alegría, podemos ayudarnos a nosotras mismas y a los demás a superar estas situaciones. Tal vez recordar épocas de alegría familiar en que juntos salimos adelante. Además, debemos esforzarnos para enfrentar situaciones que parecen insalvables, pero que sí podemos superar.

Para superar estas situaciones podemos utilizar recursos, como la música, he leído que hay hospitales en donde a los pacientes les ponen música para que se relajen y se sientan mejor. A los niños los visitan personas disfrazadas de superhéroes o payasos, incluso hay algo llamado Risoterapia, una técnica psicoterapéutica que busca generar beneficios emocionales a través de la risa que es una manifestación de la alegría y el bienestar, una descarga emocional que nos llena de energía y ayuda a cambiar la manera en que nos sentimos.

Estar en un hospital no es muy agradable, pero saber que hay personas que te pueden ayudar a pensar de manera positiva y a levantar el ánimo es maravilloso.

El reconocer nuestras emociones es muy importante, ya has visto en otras clases que hay emociones que nos ayudan y otras que nos obstaculizan. Has aprendido a reconocer algunas de esas emociones y en donde las sentimos, hay muchas emociones que sentimos a lo largo del día y que nos ayudan a tomar decisiones asertivas, esas emociones pueden ser la alegría o el amor.

Observa el siguiente video.

1.- Te reto a Decir un trabalenguas con ritmo.

Cuando tenemos sentimientos de alegría nos motiva a seguir adelante y buscar opciones para superar obstáculos.

Observa el siguiente video.

2.- Acuérdate del Día Mundial de la alegría.

Todas esas actividades nos ayudan a sentirnos mejor, no es necesario que tengas mascota, pero con tratar bien a los animalitos es suficiente, es posible generar acciones que nos causen bienestar, no solo físico, sino también emocional.

Mira las siguientes imágenes:

¿Qué te hace sentir al ver esas imágenes?

Ternura, armonía, alegría, tranquilidad y seguridad.

¿Y esas sensaciones crees que nos ayudan?

Si, el cerebro activa ciertas partes que nos ayudan a pensar con claridad y permite conectar con algunas emociones que se relacionan con la alegría, la gratitud, el entusiasmo, la tranquilidad y la esperanza.

Te quiero enseñar la mejor de las recetas para alimentar tu alma.

Ingredientes:

-Amor – Familia – Amigos – Risas – Caricaturas – Aprender – Perro – Gato – Abuelos – Juguetes – Manzanas – Paseos – Volar – Pirata – Ayudar – Enseñar – Abrazar – Jugar – Leer – Cuentos – Películas – Deportes – Dormir – Comer – Ejercicio – Bicicleta – Atardeceres – Naturaleza – Playa.

Hoy vamos a preparar “Mi Receta de la Felicidad” y es muy fácil. En una olla iremos agregando todos los ingredientes que te hagan sentir bien.

Se llama “Mi Receta”, porque cada uno la hace a su gusto, no hay equivocaciones ni fallas, cada quien sabe lo que le hace feliz y eso está bien.

Cada ingrediente que escojas debe traer a tu mente el mejor recuerdo que lo represente, y lo pones dentro de la olla.

Ahora tienes que agitarla, es muy importante que bailes mientras lo hagas, escucha la siguiente música.

3.-Vitamina Sé. Cápsula 117. La iguana.

Espero que te sientas muy feliz, esa es la receta y es diferente para cada quien.

Hoy aprendimos que debemos identificar y exaltar las emociones que nos ayudan a construir y abrir caminos en nuestra vida y que unos ejemplos de ellas son la felicidad y el amor.

ARTES

Vistiendo e iluminando mi obra teatral

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una propuesta sencilla pero original de escenografía e iluminación a partir del guion teatral desarrollado con los temas de interés personal.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase lee la pregunta que nos envía Yamilé.

“Hola, profesores. Mi nombre es Yamilé, estudio en la escuela “Estado de Yucatán”. He visto que han realizado propuestas de vestuario y utilería en clases anteriores, ¿Podrían explicarme qué elementos debo considerar para la elaboración de la escenografía y la iluminación en casa? muchas gracias”

Yamilé, nos recuerda que, por el momento no podemos salir de casa, y que tenemos que hacer uso de los materiales y recursos que tenemos en nuestro hogar.

Primero, vamos a recapitular lo que hemos visto en clases pasadas, lo haremos muy brevemente, sólo para que te acuerdes a qué nos referimos con “escenografía e iluminación”.

La escenografía es parte esencial de una puesta en escena, ya que con ella se representan los diversos lugares donde ocurre la historia.

La iluminación ayuda a que la escena se vea mejor y nos permite crear atmósferas y ambientes, con una composición determinada de luz o luces, podemos cambiar la percepción del espacio y del tiempo.

Para que conozcas un poco más de este tema, observa el siguiente video.

Realización de la escenografía y la utilería.

Como pudiste observar en el video se explica la función y el funcionamiento de la escenografía, las artes y oficios que se le vinculan y cómo se han ido asumiendo los nuevos retos, sumando las nuevas tecnologías y como la utilería ayuda a la escenografía.

Para resolver rápido y fácilmente como montar una escenografía, primero es la selección de elementos por un proceso de síntesis espacio-temporal. Se trata de estudiar el escenario propuesto y elegir los elementos mínimos, pero claves, para que el espectador lo entienda y lo vea representado, por ejemplo: UNA PLAYA, no es necesario traer varias toneladas de arena, miles de metros cúbicos de agua, cientos de bañistas, lanchas, veleros, etc.

Con poner una silla con una sombrilla playera, un hermoso sol y una estrella de mar, se verá muy bien tu escenografía.

Recuerda mediante la síntesis, sólo empleamos los elementos mínimos necesarios para que se entienda qué lugar es el que estamos representando.

Puedes hacer uso de los objetos que tengas a la mano como: muebles, telas, etc. pero, utilizando el mecanismo de la sintetización para poder resolver la creación de la escenografía de la manera más rápida y asertiva posible.

Ahora que has visto esta estrategia, me gustaría que conocieras otra forma de resolver tus necesidades escenográficas. Es el método de la sustitución, pero no una sustitución cualquiera, sino una sustitución simbólica, ésta consiste como su nombre lo indica, sustituir cada objeto o mueble o elemento que se necesita por otro que se le asemeje en su forma, pero, sobre todo, que se pueda complementar al ser usado.

Retomando el ejemplo de LA PLAYA, en vez de poner la silla y sombrilla playeras como tal, podrías poner una mecedora, en lugar del sol puedes poner la tapa de una naranja, aún sin ser los elementos como tal, al ver la escenografía te puedes imaginar que es una playa.

En ambos casos se utilizan la menor cantidad posible de cosas y lo que se tiene a la mano, para armar la escenografía con sólo algunos elementos que hay en tu casa.

No olvides al elegir tus objetos para la escenografía, que depende del espacio físico con el que cuentas para hacer la adaptación de tu representación.

La escenografía se acompaña de muchos otros recursos, entre ellos, la iluminación. En nuestra vida cotidiana, la luz no se aprecia como en el teatro.

En el teatro la iluminación es un elemento necesario para dar color, forma y sentido a lo que se muestra.

Con la luz se pueden comunicar muchas cosas, por ejemplo: si queremos hacer sentir que un lugar es tenebroso, usaremos luces de tonalidades oscuras como luz negra, morada o rojiza, si queremos hacer sentir la nostalgia de un atardecer, seguramente ocuparíamos luces de tonalidades cálidas como el color rojo, naranja o ámbar, todo esto se logra, no sólo con el color de la iluminación, sino también, con la intensidad de la luz.

En tu casa con lámparas, papel celofán, hojas de colores, pantallas de lámpara china, telas, etcétera; podrás crear distintas ambientaciones.

Es una manera creativa para generar tu propio teatro en casa, ocupando todo lo que tienes a la mano e, incluso, utilizando material de reciclaje.

– Mejora la memoria.

– Estimula al cerebro. Estos y más son los beneficios que la actividad física trae a nuestro cuerpo. Descubre cómo el hacer deporte puede ayudarte a tu aprendizaje en casa. 🏃📝🏊💻🤸‍♂️📖⛹️🎒 pic.twitter.com/kZpP5MQaJ5 — SEP México (@SEP_mx) December 6, 2020

