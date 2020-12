Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 7 de diciembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 7 de diciembre del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

¿Qué vimos hoy?

VALORES

El laberinto de las emociones

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás más sobre la tristeza e identificarás como mejorar tu estado emocional, el de tu familia y amigos.

¿Qué hacemos?

¿Quieres saber qué más ocurrió con Britsa?

https://farm1.staticflickr.com/673/22088794265_eb7a9fc944_z.jpg

Britsa cayó en un sueño profundo que la llevo a un gran laberinto.

– ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?

https://farm1.staticflickr.com/701/21467660823_68bc3f0ccb_z.jpg

De pronto Britsa escucho una voz algo tenebrosa: -Bienvenida llegaste al “Laberinto de las Emociones”.

– ¿Qué? ¡No, gracias, yo quiero regresar a la escuela! ¿Qué hago aquí? ¿Y tú quién eres? ¡No te veo!

-Soy el Laberinto de las Emociones. Dijiste que necesitabas ayuda para encontrar la forma en que tú y tu familia dejaran de sentirse tristes. ¡Por eso te traje hasta aquí, donde podrás encontrar la respuesta! “La respuesta siempre está dentro de ti”.

Britsa muy nerviosa contesto. -Mucho gusto Don Laberinto, ¡pero yo me refería a que alguien me diera un consejo o me sugiriera qué hacer!, estar aquí no me hace muy feliz que digamos. ¿Y mis amigos? ¿Dónde están todos amigos? ¡No puedo verlos!

– ¡Tú no puedes verlos ni escucharlos!, a menos, que tus amigos y amigas logren averiguar la forma de romper el encantamiento para que puedas volver a escucharlos: Jajaja.

Britsa se escuchaba triste y con la voz muy quebrada, como si quisiera llorar. -Don Laberinto, déjeme decirle que usted no está ayudando a que mi tristeza desaparezca, así que ¡regréseme a la escuela en este momento!

El laberinto, con una voz imponente se dirigió a Britsa. – ¡Basta de no saber qué hacer con lo que sientes! Después modulo su voz a un tono más suave: Si quieres regresar al lugar de donde viniste, tendrás que encontrar el camino que te lleve al centro del Laberinto, pero en el camino, habrás de superar algunos desafíos.

¡Veamos qué tanto has aprendido de las emociones!

Britsa estaba todavía más nerviosa. – ¡Don Laberinto, no se vaya! ¡Ay mamacita! ¿Y ahora qué hago?

Britsa no sabe hacia dónde, moverse, está muy confundida.

– ¿Izquierda o derecha? ¿O será de frente o hacia atrás? ¡Auxiliooooo! ¿Y Adriana? ¿Dónde está? ¡Adrianaaaa! ¡Necesito que vengas de la forma que sea a ayudarme!

De manera muy misteriosa, aparece Adriana con una forma muy extraña, convertida en un caracol.

– ¡Tranquila Britsa! ¿Qué pasa? Aquí estoy para ayudarte.

Britsa voltea hacia abajo con cara de sorpresa primero, y con cara de tristeza después.

– ¡Adriana! ¿Qué te pasó?

– La verdad no lo sé. Pero no te preocupes ni te entristezcas, seguramente esto tiene solución. Cuéntame ¿Qué te pasa?

– Estaba pensando de qué forma mejorar mi estado emocional y el de mi familia para salir de la tristeza que sentimos y de pronto, aparecí aquí. Después me habló un tal Don Laberinto, quien me dijo que, para transformar esta tristeza, he de encontrar la forma de llegar al centro del laberinto y que, en el camino quizá pueda encontrar la respuesta si logro superar los retos que se me presenten.

-Pues para iniciar, sugiero que en lugar de entristecernos por lo que nos está pasando, nos enfoquemos en buscar la forma de llegar al centro del laberinto y en el camino iremos superando los retos que Don Laberinto nos ponga. Recuerda lo que te dijo, alguna pista te habrá dado.

– Dijo 3 cosas que no entendí; la primera fue:

“Veamos qué tanto has aprendido de las emociones”.

Después dijo:

“Debes llegar al centro del Laberinto”.

Y finalmente mencionó:

“La respuesta siempre se encuentra dentro de ti”.

No te preocupes Britsa. ¡Está clarísimo! Tenemos que aplicar lo aprendido en Educación Socioemocional para salir de aquí:

Lo que hicieron primero, fue una respiración profunda para regresar a la calma y con mente serena, poder tomar la decisión de qué camino seguir.

– Bueno, ahora hay que elegir el camino, sugiero que caminemos hacia la derecha y que de alguna manera marquemos el camino para no estar dando vueltas sin sentido.

¡En mi mochila traigo bastantes piedritas con las que iba a hacer unas pulseras, podemos ocuparlas para marcar el camino que vayamos recorriendo!

¡Esa es una excelente idea Britsa! No podemos ir a mi paso porque nos tardaríamos años en llegar, sugiero que me lleves en tu hombro o en la mochila.

Claro Adriana ¡Traigo un sombrero para el sol! ¿Qué tal si te coloco en mi sombrero para que caminemos a mi ritmo y no te canses tanto?

– ¡Muy bien pensado! ¡Andando!

– ¿Sabes CaracoAdriana? Trabajar en equipo y verte tan decidida a superar los retos que se presentan, me hace sentir motivada y con la esperanza de que encontraremos el camino para llegar al centro del laberinto. La tristeza se está transformando en algo diferente. ¡Lo comienzo a sentir!

– Me da mucho gusto saber eso Britsa.

Britsa camina con Adriana sobre el sombrero, y de pronto se topa con el camino del Laberinto cerrado.

https://sobreinglaterra.com/wp-content/uploads/amazing-hedge-puzzle-2.jpg

En una de las paredes, se puede mirar un cartel con el primer desafío.

Adriana ¡Está cerrado el camino, pero creo que vamos bien, aquí está el primer cartel!

Adriana lee en voz alta lo que en el cartel está escrito:

“Para la tristeza superar,

primero hay que indagar,

y saber lo que te hace tan triste,

Dentro de ti has de buscar,

y lo que estás sintiendo puedes platicar,

para así encontrar una acción que te pueda ayudar”.

– ¡Ay, caray! Adriana ¿Qué quiere decir indagar?

Indagar significa buscar, investigar o averiguar.

Entonces tengo que averiguar. ¿Qué es lo que me hace sentir triste? ¿Y, qué quiere decir eso de buscar dentro de mí?

Mmmm… Se refiere a que busques el motivo real que te hace sentir triste y ese sólo está en el fondo de tu corazón, sólo tú lo sabes Britsa.

Pues, me he sentido triste porque en mi familia hemos estado tan preocupados por la pandemia y después tan ocupados con lo que cada quién tiene que hacer, que ya no convivimos en familia como antes, evitamos platicar de nuestras emociones, nos enojamos entre nosotros con facilidad… extraño cuando jugábamos en familia.

– ¿Y, qué acción propones para mejorar la convivencia y el estado emocional de tu familia?

Me gustaría proponerles a los miembros de mi familia, crear “La tarde familiar”, podríamos ponernos de acuerdo un día a la semana que todos puedan, para jugar algún juego de mesa, un juego tradicional o cada uno contar una leyenda mexicana o preguntarles. ¿Si están de acuerdo en la tarde familiar y qué actividades les gustaría realizar?

Después de que Britsa dijo eso, el camino se abrió y se pudo volver a ver el sendero para continuar el camino.

Britsa y Adriana siguen caminando.

– ¿Sabes Adriana? Estar en este “Laberinto de las emociones” no es desagradable caminar y platicar contigo son acciones que me hacen mucho bien, ya no me siento triste, de hecho, me siento alegre de pensar que al regresar a casa voy a platicar con mi familia y les haré la propuesta de “La tarde familiar”, seguro les gustará esa idea.

-Pues sí, la verdad hemos platicado de tantas cosas en esta caminata que la verdad ya me está gustando ser CaracoAdriana, además voy muy feliz viendo todo el panorama desde aquí arriba jajaja.

Oye Adriana, qué tal si cantamos alguna canción para que el camino no se nos haga tan pesado, puede ser la de…

“Caracol, caracol, caracolito,

caracol, caracol, ¡Ay qué bonito!”

Ambas sueltan la carcajada y ríen sin parar.

Como puedes darte cuenta, el sentido del humor nos ayuda a mejorar nuestro estado emocional Britsa.

De repente, entre sus risas se escucha nuevamente la voz tenebrosa del laberinto.

Veo que son muy inteligentes, han dado respuesta al segundo desafío, antes de encontrar el cartel. Platicar con personas que te hacen sentir bien, hacer actividad física como caminar, cantar y tener sentido del humor son acciones que ayudan a las personas a mejorar su estado emocional. Por lo tanto, pueden continuar caminando.

Adriana y Britsa, pueden ver nuevamente el sendero para continuar su camino.

– ¡Gracias Don Laberinto! Lo saluda CaracoAdriana, jajaja.

– ¡Ya solo nos falta encontrar un desafío y llegaremos a nuestra meta!

Adriana y Britsa siguen caminando y se topan con el 3° desafío colocado en la pared.

Britsa lo lee:

“Triste vive aquel, que solo vive para sí,

Más si amabilidad y el amor de su corazón da,

Con la más sencilla acción,

La mayor felicidad vendrá”

-Britsa, ya estoy muy asoleada. Necesito agua porque con esta concha me estoy asando.

– ¡Ya estamos en el último desafío CaracoAdriana, aguanta un poco!

Britsa, en serio me siento muy débil, creo que me voy a desmayar.

Tranquila, el desafío puede esperar, te daré las últimas gotas de agua que nos quedan. Déjame sacar la botella de agua de mi mochila. Descansaremos un rato y mientras te recuperas. ¿Qué te parece si te cuento la historia de mi amigo Juan Luis? Él tiene unos amigos que lo ayudan, así como tú me ayudas a mí. Britsa se sienta para contarle la historia.

¿Te gustaría conocer esa historia? Mira el siguiente video para saber la historia de Juan Luis.

Kipatla – Programa 9, La tonada de Juan Luis.

Después de que Britsa acaba con la historia, parece que Adriana se siente mejor.

– ¿Ya te sientes mejor CaracoAdriana?

Sí, gracias Britsa. Ya estoy bien. Me gustó mucho la historia de tu amigo. ¿Te diste cuenta de que otra acción que nos ayuda a aliviar la tristeza es cuando somos amables con los demás? Cuando ayudamos a otros, nos sentimos felices y útiles.

Sí, tienes mucha razón. Darte agua y ayudarte a sentirte mejor, me hace sentir feliz.

La voz del laberinto se vuelve a escuchas, mientras Adriana y Britsa por fin llegan al centro del laberinto.

https://i.pinimg.com/originals/76/7d/c6/767dc6e593767acbb88b1cbcac004058.jpg

Veo que juntas han aprendido mucho acerca de las emociones, las felicito, han llegado hasta el centro del Laberinto.

Gracias Don Labe, digo, Don Laberinto usted dijo que cuando llegáramos al centro, regresaríamos al lugar de donde vinimos, entonces. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Y por qué no escucho a mis amigos y amigas? ¿Y por qué Adriana sigue con cuerpo de caracol?

Podrán volver a escuchar a sus amigos y juntas regresar a su hogar cuando me digan lo que significa “El laberinto de las emociones y lo que quiere decir llegar al centro de este”.

Britsa se quejó un poco, porque esa respuesta no era parte del trato del Laberinto. Le parecía que Don Laberinto estaba siendo un tramposo.

No soy tramposo, pero a nadie dejo salir si no compruebo que algo han aprendido antes de salir de aquí. Adriana no puede responder por ti, solo tú con la respuesta correcta puedes romper el hechizo.

¡Vamos Britsa, tú puedes hacerlo! Hemos llegado hasta aquí porque hemos demostrado todo lo aprendido acerca de las emociones ¡Concéntrate, confío en ti!

Britsa comenzó a esforzarse para encontrar la respuesta: Veamos ¡Lo tengo! ¡El laberinto significa nuestra mente! Cuando alguna emoción aflictiva como la tristeza se desborda, nos perdemos en un laberinto de pensamientos y no encontramos la forma de salir de ahí.

Y el centro del laberinto significa mi interior, ¡conocerme a mí misma, conocer mis emociones!

Don Laberinto no podía creer que Britsa y Adriana lo hubieran logrado; sin embargo, siempre cumplía su palabra y como vio que mucho fue lo que aprendieron, las hizo regresar de inmediato a su escuela.

– ¡Espera! Grito Britsa. -Aún no has deshecho el hechizo de Adriana! ¡No podemos regresar con ella así!

Britsa despierta en la escuela sobre la mesa donde se quedó dormida: ¡ay qué susto! ¡Qué sueño! ¿O fue real?

Adriana va llegando y saluda a Britsa. ¡Hola Britsa! ¡Hola a todos! Me informaron que el día de hoy debemos trabajar en otro salón, así que vámonos.

– ¡Adriana, qué alegría me da ver que ya no eres un caracol!

– ¡Oye Britsa, soy lenta, pero no exageres!

Britsa, estaba contenta porque supo que todo fue un sueño, pero que ese sueño le había enseñado algo muy valioso.

ARTES

Jugando a inventar historias

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer sobre improvisación como técnica teatral, para interpretar la producción bidimensional realizada en colectivo.

¿Qué hacemos?

Lee con atención la intervención de niñas y niños como tú con base en el tema:

Una alumna llamada Jaquelin Zavala del Estado de Guerrero, comenta, que en su comunidad hay eventos en donde los actores realizan pequeñas representaciones a partir de un tema o idea que se da en ese momento y la realizan sin haber practicado.

¿Sabes cómo se llama esta acción? Si se trata de la improvisación.

Para conocer más del tema te invito a observar el siguiente video:

“La improvisación”

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/improvisacion-497.html

La improvisación es la forma de resolver alguna situación no planeada, real o imaginaria.

Permite expresar ideas, sentimientos y situaciones.

Se pueden hacer improvisaciones sobre cualquier tema, no requiere de ensayo, ni duración determinada y se puede realizar en cualquier espacio.

Es una técnica que realizan los actores como parte de su preparación.

Actividad 1. “Si, pero…”

A partir de la improvisación realiza la siguiente actividad en la que mencionaras una de las temáticas abordadas en la producción bidimensional sobre el “El cuidado del agua”.

Realiza el juego llamado “Sí, pero…” por parejas: Invita a alguno de tus familiares a jugar.

Indicaciones:

Consiste en hablar sobre cómo debemos hacer buen uso del agua a partir de una frase, quien contesta lo hace afirmativamente y agrega a su contestación la palabra, “pero”, contribuyendo con la idea.

Ejemplo:

Primera persona: para hacer buen uso del agua deberíamos de evitar bañarnos por más de 10 minutos.

Segunda persona: sí, pero, además de bañarse rápido podríamos recolectar el agua para regar con ella las plantas.

Primera persona: tienes razón, y sugiero que, a la hora de lavarnos los dientes, lo realicemos con la llave cerrada.

Segunda persona: sí, pero, al mismo tiempo haciendo uso de un vaso para evitar desperdiciarla.

Este juego se alterna con la misma temática variando el inicio, por ejemplo:

Segunda persona: el agua es vital para la vida, sin ella, no podríamos hacer muchas cosas.

Primera persona: sí, pero, si seguimos desperdiciando y contaminando.

¿Listo o lista? Juega y aprovecha el tiempo para convivir con tu familia.

Actividad 2. “La máquina de palabras”

Partiendo del tema de la producción bidimensional colectiva, el planeta y su cuidado, te invito a ver el siguiente video:

“La Tierra es tu casa”

https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/detalle-recurso/915

México enfrenta problemas graves de contaminación del aire, agua, suelo, extinción de especies y el cambio climático, siendo el ser humano responsable de esto.

Existen asociaciones que promueven acciones para el cuidado ambiental.

La basura es una de las problemáticas más graves, ya que no somos conscientes de la basura que producimos.

Sobre este tema: “La basura”, realiza el siguiente juego:

“La máquina de palabras”

Indicaciones:

Se puede improvisar con dos participantes, uno será la máquina de palabras y el otro narrará y actuará la historia inventada.

La máquina de palabras lanza palabras que nada tienen que ver con el tema, en cualquier momento, ejemplo: perro, bebe, bailar, etc. (El participante adopta la posición de una máquina y solo puede mover un brazo cuando lanza cada palabra).

tienen que ver con el tema, en cualquier momento, ejemplo: perro, bebe, bailar, etc. (El participante adopta la posición de una máquina y solo puede mover un brazo cuando lanza cada palabra). El participante que cuenta y actúa la historia tendrá que integrar cada palabra lanzada a su historia y buscará apegarse al tema.

La historia tiene que hablar sobre ¿Qué pasa con la basura? Es importante recordar que toda historia tiene un principio, un desarrollo y un final , tratando de buscar una solución a algún problema planteado en la historia para que sea interesante.

Es importante recordar que tratando de buscar una solución a algún problema planteado en la historia para que sea interesante. Esta técnica de improvisación se alterna entre los participantes. ¿Listos y listas?

Había una vez…

Comenta con tu compañero de juego (puedes pedir apoyo a algún miembro de tu familia), sobre la realización de la improvisación a partir del tema de la basura.

¿Fue difícil integrar y fluir las palabras a la historia?, ¿Fue divertido crear una historia que no se sabía que final tendría?

Actividad 3. “Improvisando con títeres”

Otra forma de hacer representaciones improvisadas es con títeres, en donde podemos contar una historia a partir de un tema, propiciando diálogos entre los personajes.

Existen diferentes tipos de títeres, pero en esta ocasión hablaremos de los títeres de sombra.

Para conocer más de esta técnica, mira el siguiente video:

“Teatro de sombras”

En el teatro de sombras, se emplean títeres planos, en donde la imagen se refleja por medio de la luz.

La sombra juega un papel importante ya que nos da un mensaje.

El teatro de sombras es muy antiguo.

Con los avances de la luz y la tecnología se abren nuevas posibilidades de experimentación.

Realiza una improvisación con teatro de sobras, éste tiene que hablar del cuidado del agua y la contaminación de la basura.

Sugerencias para armar tu historia:

Como se hablará sobre el cuidado del agua, puedes emplear ideas sobre: evitar arrojar basura al agua como plástico, papel, cartón, metales, residuos tóxicos (aceites, pinturas y productos químicos en general).

Te sugerimos usar como personajes a: un abuelo y una niña quien será su nieta.

La historia puede hablar de la contaminación de un lago que está cerca del lugar donde vive el abuelo con su nieta.

Este lago se encuentra muy cerca de una zona, donde hay fábricas que contaminan con los químicos y con la basura que arrojan. Ya no hay vida acuática y eso modifica su forma de subsistir de los personajes, ya que el abuelo es pescador.

El abuelo narra cómo era el lago antes de que llegaran las fábricas y la vida de los habitantes.

Se te sugiere hacer la representación con títeres planos de papel y que, construyas un teatrino sencillo con una mesa y una tela negra.

Improvisa diálogos para contar la historia sugerida, inventando un final.

CIENCIAS NATURALES

Lo que respiramos

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás que todos los seres vivos respiramos, pero que esa respiración se da de distintas maneras. Seguramente te parecerá muy interesante.

¿Qué hacemos?

La respiración es importante porque a través de ella entra oxígeno a nuestro cuerpo; una vez que está dentro de nosotros, nos ayuda a crear energía, la cual necesitamos para todo lo que hacemos: jugar, saltar, estudiar, comer, quieres ver cómo el oxígeno crea energía.

Realiza el siguiente experimento.

Para el siguiente experimento, requieres del apoyo de un adulto.

Sigue las siguientes indicaciones y observa detenidamente lo que ocurre.

En una charola coloca una vela, a la charola agrégale suficiente agua con colorante para que cubra el fondo.

Con ayuda de un adulto, enciende la vela.

Es importante que sepas que la llama se alimenta del oxígeno en el ambiente, por eso se mantiene encendida.

Pero. ¿Qué pasa si le quitas el oxígeno a la vela?

Ahora cubre con un vaso de vidrio la vela.

A los 10 segundos aproximadamente de haber cubierto la vela, podrás darte cuenta de que está se apagará sola. Esto sucede porque se consumió el oxígeno y el espacio que lo ocupaba ahora lo ocupa el agua.

¿Viste que importante es el oxígeno para generar energía?

En este caso la vela es la luz y el calor, en tu cuerpo es la energía para realizar todas tus actividades.

Debes saber que el aire que respiramos se compone de varios gases y solo una parte de él es oxígeno, pero esa es otra historia que más adelante conocerás.

Ahora. ¿Recuerdas lo que pasaba con lo que tu cuerpo no aprovechaba durante la nutrición?

En efecto, este es eliminado por el sistema excretor y el intestino grueso mediante la orina y las heces.

Si no lo recuerdas con mucha seguridad, puedes acceder al siguiente video para repasar el tema.

¿Quién elimina de nuestro cuerpo lo…

En el caso de la respiración, también hay un producto de desecho que se forma una vez que utilizamos el oxígeno, este se llama dióxido de carbono.

Observa el siguiente video:

3º Primaria | Ciencias Naturales. | ¿Qué es un organismo autótrofo? | 25 de noviembre 2020.

Una vez que se forma el dióxido de carbono, debe salir de nuestro cuerpo.

La respiración tiene dos momentos. Uno es la inhalación que es cuando entra el aire con oxígeno a nuestro cuerpo y otro es la exhalación, que es la manera en la que sale el dióxido de carbono.

Cuando respiramos hacemos estos dos movimientos sin darnos cuenta.

¿Sabías que en un día respiramos (inhalar y respirar) aproximadamente 21000 veces?

¡Son muchísimas veces! ¿Verdad?

Existen aparatos que pueden medir la concentración del oxígeno en la sangre y el oxímetro es uno de ellos.

Este dispositivo funciona colocando el dedo índice con la uña hacia arriba, después de unos segundos, se encienden unas luces con números que indican tu nivel de oxígeno en el cuerpo y tu ritmo cardiaco.

La mayoría de la gente sana tendrá una lectura de oxígeno de entre 95 y 98 por ciento. Algunas personas con padecimientos preexistentes podrían tener una lectura normal más baja. Se recomienda ponerte en contacto con tu doctor si el número baja del 92 por ciento.

Los valores normales de oxígeno en la sangre dependen de muchos factores, como el estado de salud, la frecuencia respiratoria, el porcentaje de oxígeno en el aire, la actividad física o si se tienen determinados hábitos dañinos, como fumar.

Esta medición permite comprobar la presencia del oxígeno en el cuerpo y así poder ver como una condición de salud impacta en la concentración de oxígeno.

Ya conoces más respecto a la respiración de nosotros como seres humanos, pero qué pasara con los demás seres vivos. ¿Todos respiramos?

Sí, todos los seres vivos respiramos, pero:

No todos los seres vivos consumimos oxígeno. En cuarto grado conocerás un poco más de un grupo de seres microscópicos llamados bacterias que no utilizan oxígeno.

Como con la nutrición, verás que en la respiración hay diferentes maneras de captar el oxígeno, le llamamos intercambio de gases porque entra oxígeno y sale dióxido de carbono.

Esta forma de intercambiar gases es diferente en los animales según el ambiente en el que se desarrollan.

Más adelante conocerás las distintas formas en las que se da este intercambio de gases y conocerás en qué grupos de animales se da.

En esta sesión aprendiste que:

La respiración es una nueva característica que los seres vivos comparten.

es una nueva característica que los seres vivos comparten. La respiración tiene dos momentos: la inhalación y la exhalación.

El oxígeno es importante porque ayuda a que nuestro cuerpo genere energía.

Durante la exhalación se desecha el dióxido de carbono.

A la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono se le llama, intercambio de gases.

En las próximas actividades conocerás como los seres humanos tenemos ciertas peculiaridades a la hora de respirar y que los animales también tienen las suyas.

A lo largo de las próximas actividades veremos estas diferencias.

Si te es posible, consulta otros libros. Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más, no olvides consultar tu libro de Ciencias Naturales, de 3º de primaria para saber más del tema o si tienes dudas, consulta a tu maestra o maestro de clase.

LENGUAJE

El que busca, encuentra tecnicismos

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás y aprenderás sobre lo que son los tecnicismos.

¿Qué hacemos?

En ocasiones no imaginamos que las palabras jugaran un papel tan importante en cada profesión, ciencia u oficio, y mucho menos que tuvieran diferentes significados en cada una de ellas.

En algún momento de nuestra vida cotidiana, puede ser que escuchemos tecnicismos y probablemente nos los aprendamos, y cuando alguien los menciona se nos harán conocidos e incluso tendremos una idea de lo que significan.

Para seguirte explicando sobre los tecnicismos, se te presentará un juego muy divertido.

Actividad 1. El juego “El tecnicismo es para…”

Invita a alguien de tu familia a jugar y reúne el siguiente material:

12 vasos desechables. Una pelota. Un diccionario. Doce papelitos con las siguientes palabras (anestesia, godete, quirófano, caballete, difuminar, composta, flash, trípode, analgésico, píxel, injerto y fungicida). Una tabla como la siguiente.

Las instrucciones del juego son:

En cada uno de los vasos desechables, estarán los tecnicismos que le puede corresponder a un pintor, un fotógrafo, un doctor y un jardinero.

A cada uno de ellos le corresponden 3 tecnicismos. Por turnos lancen una pelota para tirar los vasos uno por uno. Tomen el papelito del vaso que tiraron, léanlo y traten de identificar a quién le corresponde.

En el caso de que no sepan qué quiere decir, busquen en el diccionario.

¡A jugar para divertirte y aprender!

Es divertido el juego, sobre todo, porque ayuda a familiarizarte con los tecnicismos.

Actividad 2. Lo contrario a la anterior.

Tendrás dos cajas, una con los papelitos que traen una lista de tecnicismo y la otra con las respuestas.

Jugaras con tu familiar o amigo piedra papel o tijera, y quien gane, tomará un papelito con un tecnicismo, lo leerá a su rival y el rival deberá identificar a qué profesión, oficio o ciencia pertenece. Para comprobar su respuesta, tomará un papelito de la otra cajita, del mismo color que su hojita de los tecnicismos y ésa será su respuesta. ¿Hay alguna duda?

Con esta actividad podrás darte cuenta de que cada profesión, ciencia u oficio tienen sus tecnicismos.

Actividad 3. De la siguiente imagen, lee e identifica los tecnicismos que hay en él y anótalos en una hojita, pero solo tendrás un minuto para identificar todos los tecnicismos que hay ahí.

Compara tus palabras con las que están resaltadas en color rojo, para ver si lograste descubrir los tecnicismos que hay en el texto.

Espero que lo hayas logrado, de ahora en adelante, cuando busques información sabrás identificar un tecnicismo y buscar su significado para una mejor comprensión.

Recapitulando lo aprendido:

Los tecnicismos son palabras que se emplean específicamente en una profesión, ciencia u oficio.

Existen palabras que tienen un significado diferente de acuerdo con el contexto en el que se encuentre.

Los tecnicismos son una forma de comunicación entre las personas que tienen la misma profesión, oficio o que estudian alguna ciencia.

Los tecnicismos los podemos encontrar en cualquier fuente de información. Entre más especializado sea, será más complejo.

Para comprender el significado de los tecnicismos, es necesario identificarlo, anotarlo y buscar su significado.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

– Mejora la memoria.

– Alivia el estrés.

