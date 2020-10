Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 7 de octubre

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy miércoles 7 de octubre del programa Aprende en Casa de la SEP.

¿Qué vimos hoy?

HISTORIA

¡Creando arte prehistórico!

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior aprendiste que las pinturas rupestres. Hoy vas a seguir estudiando este tema y harás una pintura rupestre.

Los materiales que se van a requerir son:

Hojas de papel color blanco o de su cuaderno

Café soluble

Agua

Algodón o esponja

Moldes de figuras de lo que vamos a representar

Un recipiente, de preferencia de plástico

Lápices de colores

Si no cuentas con todos los materiales que se están solicitando, sea porque en tu casa no hay en este momento o porque son cosas que no te permiten utilizar en casa, no te preocupes ya que con lo que tengas puedes intentar realizarlo.

Además, recuerda que los primeros pobladores tampoco tenían todos los materiales con los que hoy se pueden contar.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Elabora una “pintura rupestre” donde hables de lo que actualmente vives: la epidemia de la COVID-19

El procedimiento es el siguiente:

Mezclar en un recipiente café con agua, hasta obtener una consistencia grumosa, es importante evitar que sea muy liquida. Arrugar una de las hojas, formando una bola de papel. Desdoblar y comenzar a pintar; aplicarás la mezcla del café con ayuda de la esponja o algodón. Dejar secar, para volver a arrugar la hoja. Volver a aplicar la mezcla de café para realzar el color. Para generar un efecto de desgaste, puedes desgarrar las orillas de la hoja. Pintar los bordes desgarrados para completar el efecto y dejar secar. Prepara imágenes, dibujos o siluetas que usarás para la representación. Algunas imágenes pueden ser las siguientes:

Toma la hoja trabajada con café y coloca las siluetas encima de la hoja para marcar las figuras seleccionadas.

Con ayuda de la esponja o algodón estampa las figuras con la mezcla de café. Después de marcar todas las figuras, usarás lápices de colores para contrastar las siluetas, para ello deberás mojar con agua la punta del color y comenzar el delineado de las figuras, solo de algunas partes, no toda la silueta.

Observa el siguiente video.

La Pintada en el Complejo Arqueológico Sierra Libre, Sonora.

MATEMÁTICAS

Y ahora, ¿cómo va? Sucesiones compuestas de figuras

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás trabajando con sucesiones de figuras.

Para empezar, observa la siguiente sucesión de figuras:

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Resuelve el desafío 8, que viene en tu libro en las páginas 22 y 23.

Para hacerlo, es importante que observes detenidamente los términos que ya están diseñados en la progresión y hagas comparaciones, sobre todo entre aquellos que son consecutivos, es decir, que se encuentran uno seguido de otro, para que encuentres diferencias o similitudes entre ellas: cuentes cuántas figuras lo forman, observes en qué posición se encuentran agregados los nuevos elementos, o en su caso cómo se aplican colores al diseño.

Observa el siguiente video donde conocerás algunas situaciones de la vida cotidiana donde los términos que has estudiado están presentes. Podrás ver los elementos de un patrón y su relación con las sucesiones.

El patrón de las sucesiones

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1565&load=1583

CIENCIAS NATURALES

La importancia de las vacunas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los beneficios que te brinda mantener una alimentación equilibrada en tu vida cotidiana y conocerás la importancia que tienen las vacunas para tu cuerpo.

En tu libro de Ciencias naturales podrás encontrar información sobre este tema, de la página 28 a la 31.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/28

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

Conócelo. Prepárate. Actúa. COVID 19

https://who.canto.global/v/coronavirus/album/OQ8KG?from=thumbnail&scrollTo=200&gOrderProp=uploadDate&gSortingForward=false&viewIndex=1&display=curatedView&auth=sso&column=video&id=l60qgv4mud4th2q2h9u8kq5329

Son muchos los beneficios que brinda una alimentación sana, recuerda que ya has aprendido a elegir tus alimentos de forma sana.

Las siguientes imágenes te mostraran los tipos de inmunidad con los que contamos: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, así como la forma de adquirir inmunización

¿Qué es la inmunidad innata?

¿Cuál es la inmunidad adquirida?

Observa el siguiente video. Ve el fragmento que va del minuto 22:10 a 25:46.

Factor Ciencia–El sistema inmunológico

Para saber más sobre este tema tu Maestro o Maestra te orientará para revisar el tema “Ciencia, tecnología y salud. Importancia de las vacunas para la prevención de enfermedades” en tu libro de texto; ahí encontrarás más información interesante.

LENGUAJE

Palabras que desconozco

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a inferir el significado de palabras que desconoces a partir del contexto de la misma lectura.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee completa, la página 116 de tu libro de lecturas:

¿Y en esta página? ¿Comprendiste todas?

¿Sabes lo que significa la palabra “Piraguas”?

Observa la siguiente imagen del Códice Mendoza, donde se muestran las piraguas:

Como ves, no es tan difícil inferir el significado de las palabras por el contexto.

Para poder inferir el significado de las palabras que no conoces en una lectura, guíate por los siguientes pasos:

Pero no todas las palabras que desconoces van a estar en el glosario del libro que estás leyendo. Y no todos los libros o lecturas tienen un glosario.

Cuando inferir no te ayude, cuando la palabra que buscas no esté en el glosario, o no haya un glosario, ¿qué tienes que hacer?

¡Buscar en el diccionario!

