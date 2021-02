Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 8 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 8 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

CIVISMO

Construyamos relaciones con igualdad

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás propuestas de acciones para fomentar la igualdad en distintos espacios de convivencia.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior viste que todas y todos tenemos los mismos derechos porque somos iguales ante la ley, que también existen derechos humanos específicos para poblaciones como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Recuerda que la igualdad es un derecho humano que dice que, aunque seamos diferentes todas las personas somos iguales en dignidad y por lo tanto tenemos los mismos derechos humanos y oportunidades.

Jugarás a relacionar imágenes en diferentes espacios e identificarás como participas en ellos.

¡Lista! ¡Listo! comienza con la primera imagen.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/memorama-1.pdf

Es una familia, la cual puede recordare que tal vez es como la tuya, integrada por tú mamá, tú papá y tú. Hay algunas niñas y niños que viven con mamá y papá, y otros que solo viven con alguno de los 2, o quienes viven con sus abuelitos o tíos, sus padrinos y, hay quienes tienen hermanos y quienes no los tienen.

Las familias pueden estar conformadas de muchas formas y todas ellas son importantes, ¿Cuál es tu participación en tu familia?

Un ejemplo de ello puede ser que hables con tus papás, estudies, juegues, ayudes en las labores de casa teniendo en orden tu habitación, tendiendo tu cama, en la cocina ayudes a lavar las frutas y las verduras y barrer el patio.

Observa la siguiente imagen.

¿Qué puedes notar? Esta es una familia ampliada, no viven en el mismo espacio, recuerda que leíste que las familias se conforman de muchas formas, pueden estar compuestas por personas que tienen lazos de consanguinidad o por personas que tiene una relación muy estrecha de tal forma que forman parte de la vida cotidiana de sus integrantes.

¿Cuál es tu participación en la familia ampliada?

La siguiente imagen.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/memorama-1.pdf

¿Cuál es tu participación en la escuela?

Aquí tienes la última imagen, ¿Qué ves en ella?

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/memorama-1.pdf

La comunidad es el espacio que tienen en común un grupo de personas, como los vecinos de tu colonia o tu barrio. ¿Cuál es tu participación en tu colonia, barrio o comunidad?

Acabas de ver 4 espacios en los que tu participación es importante, por ello es necesario que haya igualdad para que niñas y niños tengan participación, deben contar con el derecho a la igualdad ya que de esa forma pueden ser escuchados.

Escucha la siguiente canción hasta el minuto 3:36 en ella se habla de otro tipo de participación.

Canción “Todos Unidos”

https://canalonce.mx/video/14730

¿Qué te pareció la canción? Esta canción te muestra que todas y todos podemos hacer que sucedan cosas extraordinarias, si participas puedes ayudar a proteger el mundo en el que vives.

La igualdad en todos los sentidos es un derecho importante, porque lo que se debe buscar siempre la participación de niñas y niños, jóvenes y adultos. Para que mantengas siempre la búsqueda de la igualdad realizarás un ejercicio de igualdad de género, es decir aquello que te han enseñado sobre cosas de niñas y de niños. ¿Has escuchado algo al respecto?

Analiza las situaciones que ves en casa, en la calle o en la televisión y responde en tu cuaderno el siguiente cuadro.

Escribe al lado quién generalmente has visto haciendo esas acciones, una mujer o una niña, un niño o un hombre y al final anota quién te gusta más que lo haga y por qué.

Culturalmente se educaba a las niñas a jugar con las muñecas, a limpiar o a cocinar ya que se pensaba que son acciones que realizarían cuando fueran adultas.

Eso ha sido injusto porque los hombres también pueden limpiar, cuidar, cocinar y realizar tareas domésticas.

Sería un mundo igualitario si a todas las personas se les enseñara a jugar fútbol. Esa ha sido casi toda la historia una acción que han hecho los niños y los hombres, pero aquí has visto que las niñas también pueden ser buenas jugadoras como ellos.

Para andar en bicicleta no importa si eres niña o niño, todas las personas pueden andar en bicicleta si no tienen algún problema físico o motor.

Las niñas y los niños, las mujeres y los hombres somos iguales, todos somos personas y tenemos los mismos derechos, aunque a veces se piense que hay actividades solo para mujeres o para hombres, ese pensamiento va en contra del derecho a la igualdad.

Durante mucho tiempo se tenía la creencia que las niñas y las mujeres eran frágiles y solo podían hacer actividades como: jugar a las muñecas, a la comidita y prepararlas para ser esposas.

A los niños se les enseñaba que solo ellos podían jugar rudo a las luchas, a los carritos, a no mostrar sus sentimientos y les hacían creer que era malo jugar los mismos juegos que las niñas jugaban.

Por fortuna las cosas han cambiado, el mundo se dio cuenta que las niñas y los niños cuentan con las mismas capacidades y derechos y que pueden hacer cualquier cosa que se propongan.

Existen mujeres pilotos, bomberas, deportistas, astronautas, presidentas o doctoras entre otras.

También hay hombres bailarines, cocineros, diseñadores y cantantes, ningún trabajo o profesión deberá de hacerte sentir menos.

Es importante que, en la familia, en la escuela y en general en todas partes las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades, ir a la escuela, jugar lo que les gusta, ponerse ropa de cualquier color y cooperar en la realización de las tareas del hogar y no ser discriminados. ¡Esto hace un mundo más igualitario!

Ahora leerás algunos ejemplos en los cuales veras si las niñas y los niños están considerados de forma igualitaria.

Hola, soy Pedro y tengo 9 años. En mi casa yo quería desde hace mucho adoptar un perrito, pero mi mama no quería, tuvimos que hablarlo por mucho tiempo, hasta que al final tomamos la decisión de hacerlo siempre y cuando lo bañe y lo saque a pasear.

¿Qué piensas? Si Pedro llegó a un acuerdo con su mamá eso le ayudó a darse cuenta de que también puede participar en el cuidado de su mascota.

El siguiente ejemplo es:

Soy Nikté y tengo 10 años. Mi hermana y yo peleábamos mucho por decidirnos a qué jugar. Ahora tomamos la decisión que un día decide ella y un día yo.

Nikté y su hermana han entendido el concepto de igualdad, ya que saben que es importante tomar en cuenta la opinión de los demás para llegar a un acuerdo.

Lee el último ejemplo.

Soy Nicolás y tengo 8 años. En la escuela no podemos decidir si llevamos uniforme o no y eso no me gusta, pero lo que si podemos elegir es qué libro leemos, yo escogí leer Atrapados de Oliver Jeffers, y me gustó mucho porque habla de las muchas soluciones que se pueden dar a un problema.

Nicolás no puede decidir si lleva o no uniforme, eso no implica que no sea tratado con igualdad. En cuanto a las niñas y niños como tú hay cosas que mamá, papá o los tutores deben decidir, el usar uniforme para ir a la escuela representa un ahorro importante para la economía familiar.

Como podrás darte cuenta estos son ejemplos de las cosas que puedes hacer si participas con igualdad.

¿Qué piensas que puedes hacer todos los días en los espacios donde convives?

Ahora que estás en casa, ¿Qué puedes hacer para participar con igualdad?

Puedes participar entre muchas otras en:

Colaborar en las tareas del hogar.

Llegar a acuerdos con tú familia.

Escucharse entre sí.

Decidir qué vas a comer.

En la escuela puedes participar en:

Tomar decisiones sobre los juegos a participar.

Hacer asambleas.

Dejar limpio tu lugar.

Expresar tu opinión.

En tú comunidad puedes participar en:

Colaborar en la solución de un problema.

Respetar las reglas de convivencia.

Mantener limpio.

Mantener la seguridad en la comunidad en la que vives.

¿Qué otras cosas sugerirías para vivir en igualdad? Escríbelas en tu cuaderno y ponlas en práctica en casa, en la escuela cuando regreses y en tu comunidad.

Recuerda que puedes participar con igualdad en diferentes espacios, la igualdad es un derecho de todas las personas y, que todas y todos debemos participar para hacerlo valer.

Las niñas y niños, mujeres y hombres valemos lo mismo y debemos ser tratados en igualdad y hacer las actividades que quieran sin importar su género.

VALORES

El experto en enojos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a lidiar con las situaciones que te molestan.

¿Qué hacemos?

¿Cómo están tus emociones hoy? ojalá te encuentres muy bien y feliz. Recuerda que es importante saber cuándo vale la pena enojarse y cuando no. La forma de enfrentarlo es diferente en cada persona y debe ser independiente.

Cuando te enojas la situación que te molestó y tu enojo no debe de afectar a los demás.

No debes de involucrarte con el enojo de alguien más, y mucho menos hacer que alguien más se afecte de tu enojo.

Entender por qué sientes enojo te permite saber regular tus emociones y pensamientos. Regular tus emociones es algo necesario para vivir.

Observa el siguiente cuento hasta el minuto 5:18 que te hablara sobre regular el enojo.

Vitamina Sé. Cápsula 8. Donde viven los monstruos. (Narración)

¿Te gustó el cuento? ¿Te espantaron los monstruos? Recuerda que como Max tú eres el rey de tus emociones.

Cuando te pase algo desagradable, trata de darte cuenta de que estás enojado e intenta resolverlo como si fuera un monstruo al que debes de enfrentar.

La alegría, el miedo y el coraje no son emociones malas, a través de ellas puedes conocerte bien.

No es necesario controlar las emociones, lo importante es que aprendas a reconocerlas y regularlas, entender que es lo que sientes, por qué te sientes así y saber qué es lo que necesitas hacer si es necesario que les bajes el volumen.

¿Qué opinas del enojo de la mamá de Maximiliano? Observa nuevamente el video del minuto 0:45 al minuto 1:39

Vitamina Sé. Cápsula 8. Donde viven los monstruos. (Narración)

¿Cómo piensas que Maximiliano debió reaccionar ante la molestia de su mamá?

Ahora observarás otro video que te habla sobre cómo controlar el enojo, detenlo en el minuto 2:53

Momentos para recordar de, ¿Qué te hace enojar?

Recuerda que el primer paso es respirar y contar hasta 10, piensa en lo que te hizo molestar y no olvides poner en práctica los consejos que viste en el video.

El enojo es algo que todas y todos experimentamos y no hay que temerle, lo que tienes que saber es que no todos se enojan igual, por eso es importante que conozcas la forma en la que te enojas y la manera en la que lo manejas. Saber enojarte evita que te hagas daño a ti mismo y a otras personas.

Para finalizar observa el siguiente video.

Carola y Agustín, ¿Cómo manejar nuestra ira?

CIENCIAS NATURALES

Entre todos cuidamos los ecosistemas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer y valorar diferentes estrategias orientadas a mantener la estabilidad de los ecosistemas.

¿Qué hacemos?

Recuerda que un ecosistema es un conjunto de seres vivos y condiciones ambientales relacionados estrechamente que comparten un determinado lugar.

Observa el siguiente video del minuto 0:34 al minuto 5:30, en el podrás entender la importancia de los diferentes ecosistemas.

CONABIO. Ecosistemas de México.

¿Te gustó el video? Es maravillosa la biodiversidad de nuestro país, un excelente recorrido por los matorrales, los bosques templados, las selvas húmedas, las selvas secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, el golfo, el caribe y el océano pacífico.

Los ecosistemas están compuestos por factores físicos y biológicos, algunos ejemplos de factores físicos entre otros son la luz solar.

http://www.ii.unam.mx/es-

El agua.

http://ciencia.unam.mx/leer/336/Por_el_buen_uso_del_agua

El suelo.

http://uapas1.bunam.unam.mx/ciencias/tipos_de_suelo/

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV180831/540(1).jpg

Así como los nutrimentos, la temperatura y el aire. Los factores biológicos son el conjunto de seres vivos que ahí se encuentran.

https://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/crisis

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees

Uno de los temas que has aprendido en sesiones anteriores son las interacciones entre estos dos factores, es importante que identifiques la alteración de la estabilidad de los ecosistemas debido a la modificación de alguno de los factores que lo conforman.

Es importante que comprendas que las acciones que realizas cotidianamente tienen diversos impactos en el medio ambiente, particularmente en la estabilidad o inestabilidad de los diferentes ecosistemas existentes. Recuerda que el ser humano utiliza elementos de la naturaleza para su progreso y desarrollo y en muchas ocasiones ese uso ha sido desmedido lo que ha ocasionado la alteración de muchos ecosistemas.

Observa el siguiente video del minuto 0:16 al 2:02

Consumo responsable.

Recuerda tener a la mano tu cuaderno y anotar lo que te llame la atención como pueden ser palabras nuevas o conceptos para que después los investigues y le preguntes a tu maestra, maestro o algún familiar.

Una de las cosas que debes comprender es que a pesar del gran deterioro de la naturaleza existen diversas estrategias orientadas a mantener la estabilidad de los ecosistemas.

Son formas que puedes emplear para evitar alterar la naturaleza y sus ecosistemas por el uso inadecuado de los recursos.

Existen diferentes estrategias a nivel local e internacional, en la página 62 de tu libro de texto se mencionan algunos ejemplos como la veda, que es la prohibición temporal o permanente de las actividades de caza o de pesca. Esta medida busca que las diferentes especies de un ecosistema puedan realizar sus periodos de reproducción sin alteraciones y no corran el riesgo de extinguirse.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4CNA.htm?#page/62

Este es el contenido de la página.

El ser humano utiliza la naturaleza para su desarrollo y progreso, aunque muchas veces lo hace de forma excesiva. Para evitar las alteraciones que ocasiona el uso inadecuado de recursos es necesario establecer medidas como la veda, es decir, la prohibición temporal o permanente de la pesca y la caza; de esta manera, se busca que las especies puedan llevar a cabo sus periodos de reproducción sin ser alterados y no corran el riesgo de extinguirse. Otras medidas son rotar los cultivos para que la tierra recupere sus nutrimentos, emplear abonos naturales, evitar la tala inmoderada de bosques y reforestar áreas explotadas intensamente.

La participación de todos en la preservación de los recursos naturales ayudará a tener lugares y un país más productivo.

El agua y los ecosistemas.

La calidad del agua es vital para los seres vivos presentes en los ecosistemas; la vegetación de cada ecosistema depende, entre otros factores, de la disponibilidad de agua en forma de lluvia. Las plantas presentan características que les permiten aprovechar el líquido vital.

En los desiertos, la vegetación retiene la poca agua de lluvia o neblina que se presenta; en contraste, la lluvia que se precipita en las selvas y los bosques es tan abundante que la vegetación deja escurrir una parte. En algunos bosques de pino, el agua se congela como escarcha o cae como nieve o granizo. Los pinos poseen hojas con una cubierta que evita que se congele el agua de su interior, y así́ pueden sobrevivir a dichos climas.

Hay ecosistemas con clima seco durante varios meses y lluvia el resto del año, temporada en que las plantas dan frutos y producen semillas antes de la siguiente sequía.

El agua en forma de lluvia, granizo, escarcha, neblina y nieve abastece lagos, ríos, lagunas y mares, y mantiene la humedad en bosques, selvas, matorrales, desiertos, tierras de pastoreo, manglares y zonas costeras. Esto favorece la existencia de numerosos seres vivos, muchos de los cuales los aprovechamos.

En México, la lluvia es la principal fuente de agua para el uso humano y se distribuye de la siguiente manera: las zonas centro y norte son áridas o semiáridas y reciben poca lluvia; en contraste, los estados del sur y sureste reciben casi la mitad de las lluvias; el estado de Baja California recibe menos agua de lluvia y Tabasco tiene más precipitaciones.

Otro ejemplo es la rotación de cultivos, el empleo de abonos naturales u orgánicos, evitar la tala inmoderada de los bosques y la reforestación de las áreas verdes sobre explotadas.

Cuando las autoridades establecen la veda la responsabilidad de todas y de todos consiste en respetarla y no cazar o pescar en el tiempo en que lo determinen.

En el siguiente video conocerás a detalle la estrategia para el uso de los abonos naturales u orgánicos, pon mucha atención y anota lo que te resulte interesante y las dudas que te vayan surgiendo, inicia el video en el minuto 0:22 y detenlo en el minuto 2:21

Abonos orgánicos, base de la producción ecológica.

¿Qué te pareció el video? Como se menciona en el video, el suelo está compuesto por millones de organismos vivos que producen los nutrimentos para las plantas, algunos de esos organismos son las lombrices, hongos y bacterias que contribuyen a la descomposición de los restos orgánicos de las plantas lo que se convierte en abono natural.

También se menciona la importancia de saber que todos los elementos que componen el suelo son necesario que estén en equilibrio para que conserven su capacidad natural, además de los organismos vivos el suelo está compuesto por minerales, agua y materia orgánica.

Observa nuevamente el video anterior del minuto 8:39 al 11:17 para que obtengas más información al respecto.

En el video se hace referencia de que la salud de las plantas depende de la salud del suelo en el que se encuentran, si las plantas de nutren de forma adecuada crecerán bien y se podrán reproducir de forma adecuada. Como cualquier ser vivo también están expuestas a enfermedades y ataques de insectos que les impiden su óptimo crecimiento.

Para mantener en condiciones óptimas a las plantas hay que recuperar, conservar y aumentar la fertilidad natural del suelo mediante el cultivo y aplicación de abonos naturales como pueden ser el estiércol descompuesto de algunos animales como vacas y gallinas, humus de lombriz, abono de composta, harina de hueso y ceniza entre otros productos naturales.

Esta es una estrategia que se orienta a mantener la estabilidad y conservación de los ecosistemas.

Ahora disfruta del siguiente video del minuto 0:15 al 2:32 en el podrás profundizar en la estrategia del uso de abonos naturales.

# Martes De Ciencia Lombricomposta.

¿Qué te llamo la atención del video? En este ejemplo pudiste observar cómo los residuos de las plantas y los desechos de los animales se procesan para la obtención de abonos que después se utilizan en la producción de hortalizas o árboles frutales.

Muestra que los desechos vegetales y animales son recursos que nutren el suelo ya que aportan una gran cantidad de energía que utilizan diferentes organismos y, después de ser procesada ofrece la posibilidad de obtener abono orgánico.

Es de llamar la atención el proceso de reunir los desechos animales y vegetales para alimentar a las lombrices de tierra y después aprovechar el estiércol de este pequeño animal como abono orgánico.

Las lombrices tienen una función importante para ayudar a mantener nutridos los suelos, por eso es necesario que conozcas, valores y cuides a cada uno de los seres vivos, que por muy pequeños que sean incluso si no los puedes ver llevan a cabo una función en los ecosistemas.

Existen acciones que puedes llevar a cabo para el cuidado del medio ambiente, en el siguiente video del segundo 0:5 al segundo 0:58 conocerás más acerca de este tema.

Acuérdate de… Día Mundial del reciclaje.

¿Qué te pareció lo que viste? Con lo que se mostró puedes comprender mejor las estrategias que puedes realizar para aprender a reciclar y apoyar a mantener la estabilidad de los ecosistemas.

Recuerda que con estas estrategias se busca dañar a la naturaleza lo menos posible y favorecer la economía familiar, ya que se puede ahorrar al reducir el consumo de algunos productos, o darles un nuevo uso en lugar de tirarlos a la basura.

Infórmate si en tu localidad se ponen en práctica estrategias para mantener la estabilidad de los ecosistemas.

Reflexiona con tus familiares sobre la importancia del cuidado y la conservación de los recursos naturales, porque de ello depende el equilibrio de los ecosistemas.

ARTES

Juguemos a hacer un performance

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás los elementos que se pueden encontrar en un performance, en específico los musicales, plásticos, de movimiento, de espacio y corporales.

¿Qué hacemos?

El performance es una actividad que puedes realizar como forma de expresión y comunicación.

En la clase anterior el profesor Omar participó con la maestra Mayela para hacer un performance, en esta sesión desde su casa te comparte su experiencia de la actividad a través de un video, obsérvalo.

Comentario del profesor Omar Morales.

Observa los siguientes fragmentos de la clase anterior para que recuerdes la presencia de algunos elementos y cómo fueron integrados en el performance.

Comenzarás con un elemento de la naturaleza que estuvo presente, la enredadera, para esto inicia el video del minuto 8:45 al minuto 9:15 y del minuto 14:17 al 14:47

¿Qué es un performance?

A continuación, observa elementos sonoros de movimiento y espaciales, el elemento sonoro son las claves, el elemento movimiento y corporal es la ejecución y el elemento espacial es el lugar, inicia el video en el minuto 12:00 al minuto 12:50 y del minuto 17:30 al minuto 18:00

¿Qué es un performance?

Finalmente observa la importancia del elemento plástico en el performance como lo es el color con diamantina, en el video podrás observarlo del minuto 13:45 al minuto 14:15

¿Qué es un performance?

Ahora realizarás una exploración perfomática a partir de la temática “Mágicos seres”.

Comienza realizando una sensibilización corporal, espacial y mental a partir de respiraciones profundas, movimientos corporales y recorridos espaciales.

Imagínate como un ser con capacidades mágicas y crea un acto mágico utilizando tu cuerpo, sonidos y movimiento.

Elige 5 elementos que tengas en casa, puede ser ropa, telas, plantas, juguetes, instrumentos musicales y maquillaje.

En casa elige un lugar donde colocarás los elementos en forma libre por el espacio, no coloques la ropa, maquillaje y la tela. Pide a algunos integrantes de tu familia que te ayuden con los instrumentos musicales u objetos con los que puedan generar sonidos, sin decirles nada pídeles que comiencen a crear sonidos.

Juega a imaginarte que eres un chamán o un mago integrando los sonidos a los movimientos corporales, de forma espontánea realiza un acto mágico e interactúa con los familiares que te acompañan.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

