Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 8 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 8 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

VALORES

¿Qué te hace enojar?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que la emoción del enojo puede ser regulada en situaciones adversas o aflictivas.

La sesión anterior viste que el enojo es una emoción, es una respuesta natural y necesaria ante las situaciones difíciles que te afectan, también viste que se expresa diferente en cada uno de nosotros, utilizaste diferentes colores para identificar su intensidad y cómo cambia dependiendo de la situación en la que te puedas encontrar.

El reto de la clase fue que elaboraras un dibujo de tu cuerpo y en el identificaras ¿En qué lugar del cuerpo sientes el enojo? Algunos niños como tu enviaron sus dibujos de como expresan el enojo, obsérvalos:

Gracias a estos dibujos puedes notar con claridad que el enojo es una emoción muy intensa, necesaria y que es muy importante regularla.

¿Qué hacemos?

El enojo es muy importante para responder a lo que te afecta y también brinda protección en situaciones adversas. En esta sesión conocerás cuáles son las cosas que pueden hacerte enojar. Observa los siguientes videos de niñas y niños como tú.

¿Qué te hace enojar?

Video testimonio.

Video testimonio.

Video testimonio.

Video testimonio.

Cómo pudiste notar en las cápsulas anteriores los niños y niñas identifican con claridad aquello que les hace enojar, se dan cuenta que a veces seguir todas las indicaciones de los adultos no es tan sencillo, sobre todo cuando son cosas que no tienen ganas de hacer.

Por ejemplo, ¡Cuando quieres seguir jugando y te llaman a limpiar la mesa! Es molesto, porque prefieres seguir jugando, pero las tareas de la casa son de todas y todos, así que hay que hacerlas. ¿Qué te parece si ves a un experto en el enojo, que puede ayudarte a definir muy bien qué es lo que te hace enojar?

Observa el video hasta el minuto 2´58

Momentos para recordar de, ¿Qué te hace enojar?

Como viste, Staff tenía muy claro que cuando se enoja lo primero es:

Identificar la razón de su enojo.

Expresar cómo se siente.

Platicar con la persona con la que se enojó.

Siempre al presentarse el enojo, cambia el estado de ánimo, el cuerpo vive muchos cambios porque deja de estar relajado y se tensa como respuesta al cambio en las emociones. Fíjate en el siguiente video, qué pasa con Staff.

Observa el video a partir del minuto 3´00 hasta el minuto 6´39

Momentos para recordar, ¿Qué te hace enojar?

Desde ahora, pon más atención y date el tiempo necesario cuando sientas la emoción de enojo para identificar, ¿Cuál es la razón que te hace enojar?

Para ayudarte a identificar lo que ocurre, observa el siguiente cuento.

La rabieta de Julieta VMM.

La rabieta de Julieta

Ella es Julieta y vive con su mamá, con su papá y su pequeño ratón blanco llamado Bigotes. Un día, Julieta jugaba muy feliz en el parque cuando de repente escuchó un grito de su papá:

– Julieta, mi amor, ya entra, hija.

– Pero papá, dijo enojadísima, quiero seguir jugando mucho rato más.

Pero su papá insistió en que volviera.

-No, hijita, ya estuviste un rato afuera, entra por favor.

Julieta empezó a sentir que en el estómago se le hacía un nudo muy grande.

Bigotes, su ratón blanco le decía:

-Respira, Julieta, respira…

Julieta dejó pasar un tiempo más, a ver si a su papá se le olvidaba. Entonces, en la ventana apareció su mamá.

-Julieta, tu papá te llamó hace un rato y no has entrado. Ven ya, hija, por favor.

-Pero, mamá, todavía no es noche ni hace frío, ni siquiera tengo que hacer tarea.

-Entra ya, Julieta. Papá tiene que salir y yo no puedo estar atenta a ti porque estoy trabajando.

Julieta no sólo sintió un nudo en el estómago, sino que apretó los puños y los dientes. Se le fue poniendo la cara roja, roja y se le arrugó la frente.

Bigotes, su ratón blanco le decía:

-Respira, Julieta, respira…

Siguió jugando, pero ya molesta y la tercera vez que sus papás la llamaron, ya no fueron tan cordiales ni tan amorosos.

-Julieta, entra ya. No lo repetiremos una vez más, dijo mamá.

-Si no entras, no podrás salir al parque en lo que resta del mes, dijo papá.

-Pues no entro ni ahorita ni en lo que resta del mes. Me quedo en el parque vivir con Vladimir y háganle como quieran.

En cuanto terminó de decir eso, Julieta se dio cuenta que no era la mejor respuesta y que seguía enojada. No sólo sintió un nudo en el estómago, sino que apretó los puños y los dientes, se le fue poniendo la cara roja, roja, se le arrugó la frente y empezó a respirar muy agitadamente. Ya no podía ni jugar ni pensar, ni pasársela bien.

¿Cómo iba a salir de ahí? Empezó a caminar de un lado a otro y empezó por tratar de deshacer el nudo en la panza. ¿Saben cómo lo consiguió?

Bigotes: Respira, Julieta, respira.

Así tal cual. Respirando cada vez más profundo, pero, sobre todo, cada vez más despacio. ¡Así! entonces, empezó a sentir que el nudo de la panza se le deshacía.

Entonces entendió que estaba enojada porque le estaban pidiendo hacer algo que ella no quería hacer, pero también entendió que esas cosas pasan y que basta con hablarlo y observarlo. Entonces, se dio cuenta de que sus puños ya no estaban apretados y que su cabeza ya no estaba caliente como un cerillo.

Ahí pensó:

-Creo que papá y mamá deben sentirse como yo.

Mamá y papá ya estaban saliendo de casa para ir por ella. Se encontraron y mamá le dijo:

-Julieta, estamos muy enojados porque

-Esperen, dijo Julieta, perdón por no haber ido la primera vez que me llamaron. No se me hacía justo volver cuando me la estaba pasando tan bien, pero ya entendí.

Julieta aceptó que, algunas veces hay que hacer cosas que ayuden al bienestar común, aunque al principio nos enojen.

Cómo pudiste notar, es un cuento muy interesante, ¿Qué fue lo que hizo enojar tanto a Julieta? Podrás pensar que Julieta quería jugar por más tiempo en el parque con bigotes, pero no se dio cuenta del tiempo, tal vez Julieta se enojó porque siempre quiere tener la razón y a veces no atiende las razones de sus padres, como regresar temprano a casa, o sentirte identificado cuando vas al parque y no quieres regresar a casa.

En ocasiones, cuando se trata de interrumpir el juego muchas veces causa molestia, ¿Por qué la respuesta de Julieta fue tan intensa, tanto que su cuerpo cambió de forma y el color de su piel también fue cambiando? parecía que ella no podía detener el enojo.

Cada una de las personas, experimenta las emociones de diferente forma, pero cuando algo te hace enojar es muy común que dejes de estar en calma y relajado.

Es muy importante aprender, primero e identificar que estamos sintiendo enojo y luego, regular esa emoción respirando, y poco a poco expresando lo que estás sintiendo, así como te enseñó Staff ¿Cierto?

A todas y todos nos ha pasado algo similar en algún momento, para subir tu ánimo o cuando te sientas confundido, puedes escuchar la siguiente canción:

Algo.

Para terminar, es importante recordar que muchas veces los deberes y responsabilidades pueden causar enojo porque se tienen ganas de hacer otras cosas, sin embargo, necesitas aprender a regresar a la calma y platicar con tus padres, hermanos, amigas, amigos y maestras lo que te está ocurriendo.

Tienes que aprender a identificar lo que sientes y después expresarlo sin que cause malestar o sin causar malestar a alguien más.

ARTES

¡Sonrían!… Clic…

¿Qué vamos a aprender?

En las sesiones anteriores has explorado diferentes manifestaciones artísticas, a partir de ellas has aprendido a interpretar y valorar lo que el artista ha plasmado en su obra.

En esta sesión practicarás sobre fotografía, aprenderás a apreciar las características de diferentes obras fotográficas. ¿Quién no ha tomado una fotografía en su vida? Actualmente, la mayoría de las personas tienen acceso a una cámara fotográfica, ya sea por medio del celular, Tablet o computadora.

¿Qué hacemos?

Existen algunas personas a las que les encanta fotografiarse, a otras no tanto. Observa el siguiente video sobre la fotografía.

Como puedes notar, el mundo está lleno de imágenes que puedes observar, algunas llaman más la atención que otras, cada una de estas imágenes se pueden capturar a través de un lente. Hay gente que lo hace por hobby y hay quienes lo hacen de manera profesional, es decir, a eso se dedican, se les llama fotógrafos.

Como fotógrafos es muy importante que se den el tiempo de mirar con atención, leer y analizar lo que nos rodea, para capturarlo, cada fotógrafo tiene un estilo único para tomar fotografías, a algunos les gusta fotografiar animales, a otros les gusta fotografiar obras arquitectónicas otros fotografían a las personas y cada uno de ellos tiene una historia o mensaje que contar.

Recuerda que toda manifestación artística tiene un mensaje que produce sentimientos y emociones.

Cuando miras una obra artística, en este caso una fotografía, lo primero que debes hacer es observar la obra fotográfica y cuestionarla. Observa las fotografías de algunos fotógrafos que se muestran a continuación.

Presta mucha atención a la primera fotografía, ¿Qué mensaje o historia cuenta? ¿Qué te ha transmitido la fotografía?

¿Qué observas en la siguiente foto? ¿Cuál es el objeto o persona protagonista de la fotografía?

Cada persona puede interpretar de distinta forma una fotografía, mira la siguiente foto.

Por último, mira esta foto, ¿Te gustó, no te gustó?

¿Te diste cuenta de la inmensidad de estilos fotográficos que existen? ¿Qué te parece si ahora juegas a ser un fotógrafo? El fotógrafo Arturo Andrade te mostrará algunos consejos de cómo debes tomar una fotografía.

Arturo Andrade. El arte de la fotografía.

Contando una historia.

¡Qué interesante lo que te acaba de recomendar Arturo! A partir de lo último que comentó, que con las fotografías podemos contar historias ¡se me ocurre algo! Has una historia con fotografías, además de fotografiarlos, vas a crear una historia con ellos.

Recorrido fotográfico.

¿Y si vas a dar un paseo? y como el gran fotógrafo que eres, retrata los mejores ángulos de lo que vayas a visitar.

Con el poder de la imaginación visitarás algunos lugares representativos de la CDMX, para sacar unas fotografías padrísimas con la cámara y el celular. Primero cierra los ojos, e imagina que estas en el “Palacio de Bellas Artes”.

Palacio de Bellas Artes.

Monumento a la Revolución.

Castillo de Chapultepec.

Catedral.

Hemiciclo a Juárez.

Ángel de la Independencia.

¿Qué opinas al observas estas fotografías? Es interesante y divertida la fotografía ¿no?

Para terminar, recuerda:

Observaste que la fotografía significa escritura de luz, la cual permite capturar imágenes de tu alrededor.

Platicaste sobre el análisis de una obra fotográfica, recuerda observar la fotografía con detenimiento y cuestionarte sobre la misma.

Al tomar una fotografía cuida que esté iluminada, cuida el posicionamiento de tu cámara. No la muevas cuando tomes la fotografía.

Recuerda que la fotografía es una forma de inmortalizar momentos de tu vida.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“Luz para ver”

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que la luz es necesaria para ver objetos y colores.

Antes de iniciar, necesitaras los siguientes materiales.

Lápiz.

Lápices de colores.

Goma y sacapuntas.

Libro de texto de primero de Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para comenzar esta sesión observa las siguientes imágenes.

¿Qué crees que ocurre en un lugar cuando no hay luz o hay muy poca?

Es muy importante lo que tu pienses y tus opiniones, así como la de los niños y niñas como tu expresan acerca de las imágenes.

No puedo ver. Se tienen que encender luces. Se hace de noche. De día, los colores son brillantes. Los colores no se ven. En la noche aparecen sombras. En la foto de noche se puede ver porque la lámpara está encendida. Cuando es de noche las cosas no se ven bien. Con la luz de las lámparas se puede ver, pero se ve mejor cuando es de día. De noche está muy oscuro y tienes que dormirte.

¡Cuántas cosas importantes dicen los niños como tú, ¿No crees?

Así es, eso de los colores brillantes me gustó mucho.

Todo es muy interesante, ¿Por qué crees que de noche no se ve y de día sí se puede ver?

Déjame pensar, ¡Ya sé! de día puedes ver todo muy bien porque los rayos del sol iluminan todos los objetos, en cambio en la noche no hay luz que ilumine los objetos y por eso no los puedes ver, a menos que haya una lámpara cerca.

Entonces lo que quiero decir es que la luz te permite interactuar con otras personas y el mundo que te rodea, además de que también participa tu sentido de la vista, así, mediante el sentido de la vista y la luz, puedes ver los alimentos, reconocer a las demás personas, conocer lo que hay a tu alrededor, desplazarte de un lugar a otro sin perderte, o simplemente contemplar la naturaleza.

Mira te voy a mostrar lo que pasa con la luz.

Con una caja especial, te voy a mostrar cómo se hace, para que le pidas a un adulto que te ayude a elaborar una igual, también necesitas una lámpara de mano y algunos objetos que tengas en casa.

Pon mucha atención.

Primero busca una caja y asegúrate que, al cerrarla no entre luz por ningún lado. Pide a la persona que te ayuda que haga un orificio pequeño en uno de los costados para que puedas mirar hacia adentro de la caja. En la parte de arriba, dile que le haga una pestaña que se pueda abrir y cerrar. Introduce en la caja los objetos que tengas en casa, pueden ser tapitas, una fruta, semillas, juguetes pequeños o cualquier otro objeto. Cierra muy bien la caja y realiza lo siguiente para responder las preguntas de la página 83 de tu libro de Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm?#page/83

En tu libro la pregunta 2 dice:

Bajen la pestaña que está en la parte de arriba de la caja y miren por el agujero que está al lado. ¿Qué pueden ver?

¿No ves nada?

¿Estás seguro? Si no viste nada anótalo en tu libro.

También puedes platicar en casa con tu familia y ver si todos observan lo mismo.

Escribe tu conclusión.

La pregunta 3 dice:

Levanten la pestaña. ¿Ahora qué ven por el agujero?

En casa, ¿Qué ves? Escríbelo en tu libro.

Finalmente, la pregunta 4 dice:

Pongan una linterna en el orificio de la parte superior de la caja y miren por el agujero. ¿Qué pueden ver?

Tú en casa, ¿Qué ves? Escríbelo sobre las líneas.

Te diste cuenta de que, cuando todo está oscuro, es difícil ver algo y conforme la luz ilumina los objetos, entonces los puedes ver, si hay poca luz, se ven un poco, pero cuando hay mucha luz, podemos ver los objetos claramente.

Entonces ahora puedes responder las preguntas que siguen.

La pregunta número 6 dice:

Comenten qué vieron dentro de la caja en cada uno de los tres momentos.

Como comenté, a mayor cantidad de luz, los objetos se vieron mejor, cuando no hay luz, los objetos no se ven, pero tú en casa escribe lo que viste cuando puedas tener tu caja lista.

Y la pregunta número 7 dice:

¿En qué caso viste mejor lo que había en la caja? Márcalo.

¿Cuál marcarías?

Marca lo que tu consideres de acuerdo a tus ideas y a lo que observaste.

Como te comentaba al principio, por medio del sentido de la vista es que los humanos podemos percibir la luz y los objetos, pero hay algunos animales que pueden ver en la oscuridad, esos animales tienen un brillo muy intenso en los ojos, es una superficie reflectora que le permite ver en la oscuridad.

Uno de ellos es la lagartija topo de cinco dedos que vive en oscuras madrigueras bajo el suelo y pocas veces sale a la superficie porque se ha adaptado a la vida subterránea.

Para finalizar la sesión de te voy a contar la aventura de Alan y Sara, dos hermanos un poco inquietos que decidieron hacer una exploración a ciegas.

La aventura sucedió una noche en la que pidieron a sus papás permiso para jugar a hacer un campamento en su habitación.

Como estaban de vacaciones, sus papás les permitieron desvelarse hasta la hora que quisieran.

Alan y Sara estaban tan divertidos jugando y platicando que no se dieron cuenta cuando papá apagó todas las luces de la casa para irse a dormir.

Habían reído tanto que les había dado sed y decidieron ir a la cocina por un vaso con agua, pero,cuando salieron de la habitación la casa estaba tan oscura que no sabían por dónde estaban caminando, se tropezaron con la maceta favorita de mamá, Sara le pisó la cola al gato y Alan chocó con la pared tan fuerte que se hizo un gran chipote en la frente.

Al principio les pareció divertido caminar a ciegas, pero, después de que el gato rasguñó a Sara por pisarle la cola y Alan se dio tamaño golpe, decidieron regresar a su recámara y tomar las linternas que su mamá les había prestado para el campamento.

Qué diferencia dijo Sara, ahora sí podemos ver dónde pisamos.

Cierto dijo Alan, ahora sí podemos llegar a la cocina sin lastimarnos.

Con sus lámparas encendidas fueron alumbrando su camino, jugando a descubrir los objetos que se iban encontrando.

Un gato a la vista dijo Alan, es un elemento natural. Tengan cuidado porque rasguña si le pisan la cola.

Es mi turno, dijo Sara dirigiendo la luz hacia una planta.

Planta favorita de mamá, es un elemento natural con hermosas hojas verdes.

¡Cuidado! Un obstáculo en forma de sillón azul.

Es un objeto en el que se sientan mamá y papá a descansar, dijo Alan cuando la luz de su linterna lo alumbró.

Sorpresa, una pecera con dos elementos naturales llamados peces. Qué bueno que los alumbré con mi linterna, así tendré cuidado para no tirarlos, pensó Sara.

¿Qué tenemos por ese lado? Preguntó Alan alumbrando un florero con flores de papel que adorna uno de los muebles.

Tengan cuidado, es un objeto que se puede romper si lo tiras.

Por aquí es una zona de peligro, dijo Sara, el retrato de papá, que parece que nos mira.

Jajaja, los niños echaron a reír a carcajadas, moviendo las luces de sus linternas por todos lados. ¡Qué divertido juego!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Carteles: su uso e importancia

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás acerca de los carteles y los distintos tipos que existen.

Reflexionaras sobre la función de los carteles: Convocar, invitar, difundir, promover.

Recopilaras información sobre un tema relacionado con tu entorno natural o social.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con esta sesión me gustaría hacerte una pregunta: Cuándo piensas en una ciudad, ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?

Puede ser calles, coches, personas, carteles.

Hoy en día en las grandes y pequeñas ciudades, encontramos diferentes tipos de carteles.

Los encontramos en los hospitales y clínicas, en los almacenes, en los supermercados, en las bibliotecas y librerías.

También los podemos ver en la carretera, o en una playa o en un poblado chiquito, chiquito. Los carteles son una manera que han encontrado los seres humanos para comunicar algo, algunos carteles buscan promover un producto, un lugar, una actividad o un personaje. Los carteles buscan convencerte de algo, como comprar, visitar, hacer determinadas cosas como cuidar tu salud, no pasarte de cierto límite de velocidad, por ejemplo.

A lo largo de tu vida has visto muchos carteles, pero nunca te habías detenido a pensar en ellos.

El tema de la sesión es: Los carteles.

Vamos a ver cómo se hacen para que sean atractivos, para que los voltees a ver, los leas y sobre todo para te quede clara la idea que el cartel te quiere transmitir.

Existen diferentes tipos de carteles, ¿Qué te parece si jugamos un juego?

Te voy a indicar varios tipos de carteles y tú me vas a decir cuál crees que es la función de cada uno.

¿Tú sabes que es un cartel informativo?

Un cartel que dice una información concreta, como por ejemplo un cartel de tránsito, o el cartel de un hospital, que te informa que ahí ese edificio que tenemos enfrente es un hospital para niñas y niños, o para adultos mayores o para mascotas.

Y, ¿Un cartel publicitario?

Un cartel que está anunciando algo para que el que lo ve compre lo que se anuncia, o vaya al lugar, o vea la película que dice el cartel.

¿Un cartel normativo?

Ese si está más difícil. Normativo, norma. Un cartel normativo es el que nos dice las normas, reglas o leyes que se deben de seguir en el lugar en el que está puesto el cartel.

¿Un cartel artístico?

Es un cartel que no necesariamente quiere transmitir una información, sino que simplemente se hace y se expone por el gusto de mirarlo, porque es bonito, decorativo o nos hace sentir o recordar cosas.

Por último, ¿Sabes que es un cartel de protesta?

Los carteles de protesta son aquellos con los que gente expresa una opinión sobre algo con lo que no está de acuerdo.

Todos los carteles tienen dos tipos de elementos que los componen: Tienen texto e ilustraciones. Algunos pueden tener solo texto, otros solo ilustraciones y otros más pueden tener los dos. Esto varía según el propósito con el que se haga el cartel y el tipo de personas a las que vaya dirigido.

Para que todo esto te quede más claro vas a realizar distintos tipos de carteles.

Vas a observar un cartel que aparece en el libro de Lengua Materna español de primer grado en la página 91.

Es un cartel de una obra de teatro.

Es un cartel invitándonos a ver una obra de teatro. Observarlo con más atención.

Revisa qué datos contiene este cartel y si tiene todos los datos que debe contener un cartel. ¿Qué anuncia este cartel?

Una obra de teatro.

¿Te fijaste que GRAN FUNCIÖN está en letras más grandes y más negritas que las otras?

Esto es para que la gente que vea el cartel sepa que todos los datos que vienen en él están relacionados con una función de teatro. Aquí abajo está el nombre de la obra que se presentará: “La zorra y la cigüeña”.

Y, ¿Dónde será la función?

Se presentará en el auditorio escolar.

¿Cuándo será?

Se presentará el jueves 21 de marzo a las 18:00 horas.

¿Qué pasaría si el cartel no dice el día o el lugar donde será la función?

Pues nadie llega al lugar porque no sabrían a donde ir o a qué hora seria.

¿Ya te disté cuenta que el cartel tiene lindos colores y dibujos? Eso es para que a la gente le llame la atención y le guste.

Además, para convencer a los que vean el cartel de que vayan a ver la función agregan la frase ¡Ven! ¡Te esperamos!

¿Me podrías decir qué tipo de cartel es este?

Es un cartel publicitario, porque está publicitando una obra de teatro.

Exactamente, pero como ya viste antes, hay muchos tipos de carteles y no todos se hacen de la misma manera o con las mismas intenciones. Observa otro:

¿Qué tipo de cartel crees que sea este?

Es un cartel informativo, porque nos está dando la información de una campaña de vacunación.

Acuérdate que los carteles informativos son aquellos que transmiten de una manera concreta la información, como una señal de tránsito, por ejemplo.

¿Es un cartel publicitario?

Este cartel está publicitando una campaña de vacunación.

Este cartel tiene texto e imágenes, el propósito del cartel, es informar que habrá una Campaña Nacional de vacunación.

El periodo de duración de la campaña 2019-2020

También te dice el número de vacunas que serán aplicadas. “Se aplicarán 32 millones 400 mil dosis”.

La población a la que va dirigida principalmente. Ahí dice:

Deben vacunarse Niñas y niños de seis meses a menores de cinco años, personas de 60 o más años, personas que viven con VIH, tienen diabetes, sobrepeso, obesidad o cáncer y mujeres embarazadas. También deben vacunarse quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas, como enfisema pulmonar, bronquitis y asma, o que usan medicamentos que deprimen el sistema inmune.

La vacuna es gratuita.

Este cartel fue colocado en muchos lugares públicos y en televisión e internet donde la población lo leyera y pudiera ir a los centros de salud, clínicas y módulos de vacunación, es decir, lo usaron para movilizar a la población para la vacunación.

Esto es en lo que se refiere al texto escrito el cual se puede apreciar que fue diseñado en diferentes tamaños y colores de letra.

En cuanto a las imágenes, eligieron poner ilustraciones (no fotografías) de personas con las características de las se habla en el texto: adultos mayores, mujeres y bebés, personas enfermas, etcétera.

Ahora veamos un cartel publicitario comercial

¿Qué diferencias encuentras entre este y el cartel anterior?

Veo que en comparación al anterior este tiene poco texto escrito y más ilustraciones.

Es correcto. Como este es un cartel comercial encontramos la temporada de la venta del producto, que es Navidad, el nombre de la tienda donde lo venden: SUPERISSSTE y el porcentaje de descuento que tiene el producto. Utilizan la fotografía del producto en varias presentaciones (aromas y tamaños) que completa el mensaje. De fondo ponen motivos navideños difusos y todo de gran colorido que busca atraer la mirada de las personas y convencerlas de comprarlo que están anunciando.

Por último, analiza un cartel muy parecido al cartel de la obra de teatro que tienes en tu libro de texto gratuito Lengua Materna español página 91.

Es un cartel de un espectáculo de teatro.

Podemos ver el título de la obra que se presenta, “Las preciosas ridículas” el autor: Moliere, el día, mes y hora: viernes 13 de diciembre, 20:30 horas, también contiene el nombre del lugar donde se presentaría, Teatro de la Ciudad, Francisco Paula Toro.

Hay algo que podría agregarse y este cartel no tiene, el año en que se presentó. Este cartel es de 2019 y como no viene escrito el año, uno podría pensar que fue de diciembre de 2020.

Es que a los carteles no se les agrega el año por ser un texto de corta vida, pero ahora con los medios digitales no impresos, los carteles pueden aparecer años después de haber tenido vigencia, por lo cual resulta necesario el dato del año en que fue diseñado.

Si ves bien, en el cartel podemos encontrar imágenes atractivas y vistosas que forman parte de la obra, éstas dan una idea de la época en que se desarrolla, la manera de vestir y la manera de comportarse de los personajes.

Pues bien, has revisado algunos tipos de carteles, así que ahora cuentas con conocimientos suficientes que te permitirán hacer tu propio cartel en casa.

¿Qué te parece hacer el de la obra de teatro que vas a presentar con tu familia?

Que buena idea. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que en tu cartel aparezcan todos los datos necesarios para que la gente pueda ir a presenciar la obra de teatro.

Claro porque si falta algún dato no podrán asistir.

Para tener otros modelos de cartel puedes buscar en periódicos, revistas o en libros. Esto te ayudará a tener buenas ideas para hacer tu cartel atractivo y animar a que vayan a tu función.

Manos a la obra y a organizarte.

Para hacerlo primero hay que recuperar datos de esta presentación. Hay que planear cómo será tu cartel.

El cartel debe tener los siguientes datos:

¿Qué se anuncia? Nombre del evento. ¿Dónde será? ¿Cuándo será? Día, hora y mes. Un texto breve que anime a asistir.

Te recomiendo hacer primero un borrador del cartel con todos los datos que se requiere, pide a un familiar que te ayude a revisarlo y corregir si tuvieras algo faltante o impreciso.

Una niña pequeña como tu envió un cartel para que le ayudes a revisarlo. Te lo muestro y juntos vamos corrigiéndolo.

Ella eligió hacer un cartel de campaña de vacunación, investigó cuándo es la campaña, donde están los módulos, por qué es importante vacunar a las mascotas y qué tipos de mascotas se vacunan en estas campañas.

Ella envió los datos que recuperó en su investigación para prepararse para hacer después el cartel.

Revisa el borrador:

Para que diga campaña de vacunación se puede agregar m entre a y p a la palabra campaña.

Como es un cartel deberá estar escrito con buena ortografía entonces aquí en campaña deberá cambiar este ll por esta ñ.

Sigue revisando.

Donde se lee: pero i gat quiso escribir perros y gatos.

Para que esté mejor hay que poner otra erre y s al final para que diga perros y agregar os al final de gat.

Y así sigue revisando todo hasta terminar el texto, pídele a tu mamá o papá que te ayuden a terminar de revisar.

Una vez revisado, la niña tomó los datos para diseñar el cartel ya definitivo.

Tenemos el cartel que hizo la niña.

Observa cómo quedó.

La niña le puso fotografías de unas mascotas que seguramente son de ella. Qué bien quedó su cartel.

Ahora, ¡Vas a hacer tu propio cartel!

Que te parece si mientras yo explico el borrador tú vas haciendo el cartel en tu casa con la ayuda de tu mamá o papá.

Puedes hacer tu propio cartel publicitario artístico.

Lo bonito del arte y de las cosas que se hacen usando la creatividad es que no hay manera de equivocarse. Toma una cartulina u hojas y unos pinceles con acuarelas, o marcadores o colores y empieza a dibujar.

Se me ocurrió que puede ser un cartel publicitario de Aprende en Casa de la sesión de hoy. Sería algo así: Niñas y Niños de primer grado te invitamos a que vean aprende en casa o descarguen las fichas escolares. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora?

Puedes agregar más, colores o poner dibujitos.

Te recomiendo que cuando termines de hacer tu cartel en casa, pégalo en un lugar visible para que sepan más sobre Aprende en Casa todos los miembros de tu familia.

Hoy aprendiste que los carteles son una de las formas que tienen las personas para comunicar, que hay distintos tipos de carteles, aprendiste también porque son importantes y que es lo que debe tener un cartel para que la gente entienda el mensaje que le estas dando.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

