Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 8 de febrero

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 8 de febrero del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del lunes 8 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

VALORES

El lugar donde viven los monstruos

¿Qué vamos a aprender?

Asumirás que el estado emocional del enojo puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas, con respeto y empatía por los demás.

La sesión pasada, aprendiste que el enojo es una emoción natural que siempre está presente en nosotros y en las demás personas. Todas y todos, sentimos enojo alguna vez: las mamás, los papás, los abuelitos, las maestras, los maestros.

Descubrimos que podemos aprender a regular el enojo por más difíciles que se presenten las situaciones o los conflictos entre las personas.

¿Te acuerdas de que regular el enojo nos ayuda a no causarnos malestar o causar malestar a otras personas? Por ejemplo: Si yo me enojo porque alguien rompió algo que era mío y me gustaba mucho, y en vez de hablarlo con calma me pongo a dar de gritos, en lugar de dejar claro lo que me molestó, quizás vuelva todo un problema mucho más grande por no regular mi enojo.

En la sesión de hoy aprenderás acerca de las actitudes que ayudan cuando hay enojo entre las personas, como son el respeto, la tolerancia y la empatía que nos permiten entender lo que ocurre en nosotros y en los demás, cuando hay enojo. Así sabremos qué hacer cuando nos enojamos o cuando vemos que alguien se está enojando con nosotros.

¿Qué hacemos?

Max, es un niño que viajaba siempre con su imaginación, y, vaya que le encantaba jugar, hasta que un día ¡ni te imaginas!, logró sentir el enojo de su mamá, ¿Quieres ver qué pasó entonces?

Mira el siguiente cuento.

Donde viven los monstruos.

Observa a partir del minuto 0:22 hasta el 3:04

Con respecto al cuento, ¿Crees que Max con sus juegos logró que su mamá se enojara con él?

Yo pienso que sí, y que después no lo manejó de la mejor manera, porque bromeó cuando su mamá ya estaba molesta. ¿Tú qué piensas?

Es importante comprender que puede ser muy molesto que la gente se burle cuando estás enojado o enojada.

Conozcamos la opinión de otras niñas y otros niños, para poder entender qué es el enojo y cómo se siente.

Mira la siguiente cápsula, en ella encontrarás la opinión de Amtiel, Nicolás y Patricio.

Cápsula con opiniones de las niñas y niños.

Como puedes ver, las opiniones de los tres son muy interesante, porque a través de ellas podemos saber que el enojo es normal y que nos pasa a todas y todos, también sabemos que es una emoción muy poderosa.

¿Quieres saber qué le ocurrió a Max cuando se fue a su recamara? Continuamos con el cuento “Donde viven los monstruos”.

Donde viven los monstruos.

Observa a partir del minuto 3:02 hasta el 6:57

¿Recuerdas que hace Max cuando se enfrenta con los monstruos? ¿Será que, así como Max todas y todos tenemos habilidades para regular nuestras emociones?

¡Qué bien que Max se dio cuenta que su mamá lo quiere mucho y comprendió que eso es más importante que las emociones de enojo y los regaños que a veces ocurren entre ellos!

Continúa mirando el video para conocer el final de este cuento.

Donde viven los monstruos.

Mira a partir del minuto 7:00 hasta el 8:58

Las emociones como el enojo son algo necesario para vivir y se convierten en parte de nosotros cuando las expresamos; Max como muchas niñas y niños descubren que las personas con quienes conviven a diario también están en el universo de las emociones.

Si reflexionamos sobre el cuento, podemos pensar que Max sintió miedo de que mamá no lo volviera a querer, pero también logro comprender que su mamá también vive en el universo de emociones y que, aunque a veces se enoje, no lo deja de querer nunca.

ARTES

Escuchando las secuencias de mi corazón

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a adaptar una manifestación artística ante un público, para experimentar el reto de mostrar el trabajo ante los demás, lo harás seleccionando una pieza musical para acompañar la secuencia de movimientos y sonidos.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Preparando un cuento.

¿Te gustan los cuentos?

¿Sabes que los cuentos encierran sonidos musicales?

¿Sabías que un libro puede reproducir música?

Las emociones que se plasman en las historias suenan de cierta forma en nuestro corazón y en todo nuestro cuerpo.

Leamos un cuento.

Para esta actividad, pide a alguien de tu familia que te lea la siguiente historia.

Mientras te leen, voy a pedirte que cierres los ojos y vayas imaginando la música y/o sonidos que podrían acompañar la historia. Si tu cuerpo tiene alguna reacción, es decir, que se mueve durante la historia, deja que el movimiento fluya.

El cuento se titula: Fernando Furioso.

Este escrito por Hiawyn Oram y fue ilustrado por Satoshi Kitamura.

Había una vez un niño llamado Fernando.

Una noche, quiso quedarse despierto viendo

una película de vaqueros en la televisión.

-No, dijo su mamá. Es muy tarde. Vete a la cama.

-Me pondré furioso, dijo Fernando.

-Ponte furioso, dijo su mamá.

Y así fue, se puso furioso, muy, muy furioso.

Tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa

que explotó con truenos, relámpagos y granizo.

-Ya basta, dijo su mamá.

Pero no bastó.

La furia de Fernando se convirtió en un huracán

que arrancó los techos de las casas,

las chimeneas y la torre de la iglesia.

-Ya basta, dijo su papá.

Pero no bastó.

La furia de Fernando se convirtió en un ululante tifón

que arrastró a pueblos enteros

y los hundió en el mar.

-Ya basta, dijo su abuelo.

Pero no bastó.

La furia de Fernando se convirtió en un terrible temblor

que resquebrajó la superficie de la Tierra.

¡¡¡CRAAAAC!!! Sonó, como un gigante rompiendo el huevo.

-Ya basta, dijo su abuela.

Pero no bastó.

La furia de Fernando se convirtió en un terremoto universal y la Tierra y la luna y las estrellas y los planetas y el país, el pueblo, la calle y la casa de Fernando, su jardín y su cama quedaron convertidos en migajas en el espacio.

Fernando se sentó en un trozo de Marte y pensó.

Pensó y pensó.

¿Por qué fue que me puse tan furioso?

Pero no se pudo acordar.

¿Y tú? ¿Te acuerdas?

Exploración de movimientos con música.

Ahora observa algunas de las escenas de Fernando furioso y explorar algunas piezas musicales que consideren pueden estar acorde con la emoción preponderante de Fernando furioso.

Fernando furioso hecho por el equipo de Artes.

Escucha las siguientes piezas musicales para acompañar la exploración. Recuerda guardar en tu memoria los movimientos que hayas imaginado y que más hayan llamado la atención, porque los utilizarás para tu secuencia en la presentación final:

Música 1. Furia. Escucha especialmente del minuto 10:00 a 11:00

Música 2. Calma. Concéntrate mayormente del minuto 0:00 a 1:01

Música 3. Aceptación. Te pido poner mayor atención entre el minuto 0:48 a 1:11

Música 4. Alegría. Centra tu atención del minuto 2:32 al 3:01

Secuencia de movimientos con música.

Construye una secuencia de movimientos usando la memoria y recordando los impulsos corporales que tuviste durante la lectura del cuento, o bien básate en los movimientos que imaginaste que tenía Fernando furioso. Repite las piezas musicales y realiza la secuencia con un solo movimiento de la exploración.

Por ejemplo:

Apretar los puños de enojo y fruncir el ceño para representar la furia. Levantar brazos para expresar la calma. Dar vueltas como huracán para representar la aceptación. Brincar, abrazarte a ti mismo y sonreír para expresar la alegría.

En la sesión de hoy aprendiste una secuencia de movimientos y sonidos, y lo acompañaste con una pieza musical. Hacerlo a partir de un cuento fue aún más divertido, además, exploraste diferentes formas corporales partiendo de una emoción.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Las tradiciones cambian

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describir costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vives y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

Identificarás en las tradiciones cambios y permanencias a través del tiempo.

¿Qué hacemos?

Hemos visto que entre las grandes riquezas de nuestro México se encuentran sus tradiciones, que vienen de las diversas expresiones de sus comunidades, valiosas experiencias que se transmiten de una generación a otra y nos unencon nuestros antepasados, comunicando un sentido de pertenencia e identidad a las personas que conforman una comunidad.

También hemos aprendido que las tradiciones por lo general se celebran en una fecha en específico, con el fin de recordar ese día tan especial y en muchas ocasiones también tienen que ver con una época del año en particular.

En clases anteriores hablamos acerca de las celebraciones en determinada fecha del año.

¿Recuerdas algunas tradiciones que suelen hacerse en diciembre, durante la época invernal?

Un ejemplo son las posadas que duran 9 días, y en ellas se acostumbra a romper piñatas. Otros elementos como las velas, el ponche y los aguinaldos, también forman parte de esta festividad.

También aprendimos que las costumbres se enseñan de abuelos y abuelas, de madres y padres y ellos a su vez a sus hijos e hijas, y esa práctica constante, hace que se vuelvan tradiciones. Algunas cambian con el paso del tiempo y muchas de ellas, se realizan de diferente forma a la que se hacía antes, pero el significado puede ser el mismo, por ejemplo, las tradiciones de diciembre, como las posadas, pues estas pueden celebrarse de diferente forma y en diferentes lugares.

En el estado de Veracruz, se acostumbra a sacar “la rama”, consiste en que se corta una rama de un árbol para adornarla con diferentes objetos, como esferas, farolitos, entre otros adornos. Salen en grupo a las calles a cantar la rama de puerta en puerta, que es una canción tradicional también, durante esta actividad las familias dan a las niñas y niños dulces o fruta.

Abre por favor, tu libro de Conocimiento del Medio del segundo grado en la página 88, de esa forma podrás seguir las indicaciones y participar. Observa y lee con atención las indicaciones.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/88

Las instrucciones se refieren a las actividades que realizaste la clase anterior, son las que vienen en la página 87. Sin embargo, puedes elegir una tradición diferente o hacer la actividad sobre el video que vimos de “La rama veracruzana”.

Si decides recuperar la tradición de La rama, dibuja sobre lo que hacían las personas con la rama, qué objetos llevaban y cómo vestían.

La siguiente imagen es un ejemplo de cómo podría quedar concluida la actividad.

Como puedes darte cuenta, llevamos varias clases hablando de nuestras tradiciones, y esto es porque es muy importante cuidarlas; las tradiciones forman parte del lugar donde habitamos, nos ayudan a crear una relación fuerte con la comunidad, la cultura y sus diferentes expresiones.

En casa puedes preguntar a tus familiares sobre las tradiciones y comparar cómo eran antes y cómo se realizan ahora. Es un ejercicio muy significativo, en especial para las personas mayores, como sus abuelitas y abuelitos porque ellas y ellos tienen mucho conocimiento, y ese conocimiento es un tesoro que no debemos perdernos.

Toda la información que te den tus abuelitos u otros familiares, la puedes plasmar en diferentes dibujos, con muchos colores, recortes, pedacitos de hojas y pétalos. Es muy bonito escuchar hablar a las abuelitas y los abuelitos sobre las tradiciones, porque recuerdan tantas cosas y con muchos detalles, que difícilmente podríamos saber sin ellas y ellos. Realmente su memoria es muy valiosa.

La memoria es sorprendente y la base de nuestras tradiciones, es así como recordamos el pasado. ¿Qué te parece si hacemos una actividad dedicada a las abuelitas y los abuelitos?

En la página 89 de su libro de Conocimiento del Medio de segundo grado, tenemos algunas preguntas que nos ayudarán para realizar una entrevista a alguna persona mayor que los acompañe. Son preguntas como: nombre de la tradición, en qué consiste, en qué ha cambiado con el tiempo, y qué sigue igual.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/89

Las personas mayores representan la experiencia y la sabiduría de su comunidad; padres y madres de familia por su parte, tienen la misión de acercar a sus hijos e hijas a los usos y costumbres de ese lugar y mostrarles también la existencia de distintas formas de expresión en otras comunidades o regiones. Las tradiciones se pueden expresar y conservar de diferentes formas, como en la música, la danza, las fiestas; también podemos verlas plasmadas en dibujos y cuentos, e incluso podemos notar sus cambios en algunas fotografías.

Es muy cierto que en las fotografías se logra plasmar la memoria de todas esas experiencias, pero lo más importante es la práctica de las tradiciones y su enseñanza a todas las niñas y los niños. Ahora que los teléfonos celulares tienen cámara fotográfica, podemos utilizarlos como una herramienta muy útil para logra guardar los mejores momentos de las tradiciones, claro no todos tenemos un celular con cámara, pero las niñas y niños pueden pedir a las personas adultas o hermanas y hermanos, que tengan uno, que les ayuden a tomar esas fotos de momentos tradicionales inolvidables.

Las niñas y niños también pueden ser guardianes de las tradiciones de sus pueblos y comunidades.

Observa el siguiente álbum de fotografías, cada una de ellas tiene su título, para saber a qué tradición nos referimos, en las fotos tenemos una secuencia que dice: Antes, ahora y después.

La primavera.

Para recibir lo que ahora nosotros conocemos como la primavera, se realizaban diferentes rituales y danzas.

En la primera columna se habla del antes. Tiene una imagen que se refiere a cómo se celebraba la tradición hace muchos años.

La segunda columna se refiere al ahora, y tiene una imagen que nos muestra cómo se celebra la tradición en la actualidad. Hoy en día sigue existiendo una ceremonia prehispánica que es un ritual en el que cinco hombres se elevan por el cielo, para que las lluvias regresen al campo y mejoren sus cosechas.

Los voladores de Papantla es una tradición muy interesante y que tiene miles de años. ¡Imagina cuantas generaciones la han transmitido! A nuestros antepasados les interesaban mucho las estaciones y los movimientos del sol y la luna. Marzo, era un mes muy relevante porque era la “renovación de la tierra”, para celebrar la llegada de un tiempo nuevo, los pueblos originarios, dedicaban danzas a los dioses para tener buenas cosechas y recibir el despertar de la naturaleza y de los animales. Hoy en día se conserva uno de los espectáculos más impresionantes que podemos observar desde diferentes partes del país, aunque el lugar ideal es en Papantla, Veracruz.

Observa la siguiente imagen.

El Tianguis.

Antes: El tianguis es un mercado,su origen se remonta a la época prehispánica y es el lugar donde se reunían las personas de una región para intercambiar productos, de esa forma podían llevar lo que necesitaran a su casa: alimentos, animales y muchos otros artículos más. En algunas ocasiones se usaba como moneda el cacao y las herramientas hechas de cobre, entonces no tenían monedas como ahora las conocemos.

Ahora: Actualmente los tianguis se siguen colocando en todas las ciudades, pueblos, comunidades de nuestro país, ofreciendo productos como frutas, verduras, carnes de distinto tipo, ropa, entre otros productos. Los tianguis son una de las tradiciones más antiguas que conservamos, los hay en todos lados.

Como pudiste notar, las tradiciones cambian, sin embargo, podrán seguirse practicando gracias a que las nuevas generaciones las van conociendo y de esa forma las niñas y los niños se apropian de los modos de vida de su comunidad.

Platica con tu familia y propongan ideas en el recuadro que se encuentra en blanco sobre cómo podrían llevarse estas tradiciones después, como te imaginas que se podrían llegar a realizar, tomando en cuenta los cambios que van surgiendo en tu comunidad.

Debemos mantener vivas las tradiciones, escuchando siempre las voces de sus abuelas y abuelos.

Recuperemos las ideas más importantes:

Las tradiciones son parte de una comunidad y que estas se transmiten de abuelas y abuelos a madres y padres, y de madres y padres a hijas e hijos.

Hay muchas tradiciones que se celebran según la región o alguna fecha en especial del año.

Las tradiciones van cambiando, sin embargo, se debe de continuar practicando para que no se olviden.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

¡Escuchamos unas lecturas!

¿Qué vamos a aprender?

Leerás algunas lecturas que seguro te serán muy interesantes.

Comenzaremos con el Libro de Lengua Materna Español Lecturas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2LEA.htm

Este libro cuenta con lecturas interesantes.

Ubica el índice en las primeras páginas de tu libro.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2LEA.htm#page/4

Una vez que ubiques el índice, busca el texto “La amenaza”.

Para que te sea un poco más fácil, observa la imagen anterior y fíjate que hay una flechita, la cual está indicando la página en la cual se encuentra el texto.

¿Lo encontraste? Si buscaste con detenimiento sabrás que el cuento está en la página 116.

¿Qué hacemos?

Escucha el siguiente audio. También puedes seguir la lectura en tu libro.

Audio. La amenaza.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2LEA.htm?#page/116

¿Qué te pareció?

Comenta tus impresiones con tu familia.

El autor es un cuentacuentos y escritor bilingüe (francés y árabe) que nació en un pequeño pueblo en el sur de Líbano.

Comentemos un poco el contenido del cuento.

Abre tu libro de Lengua Materna Español en la página 69 donde vas a encontrar unas preguntas para analizar el cuento.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/69

Lee las instrucciones y las preguntas, después escribe en tu cuaderno tus respuestas.

Te cuento que algunas niñas y niños ya respondieron estas preguntas. Vamos a escucharlos.

Amenaza Anderson.

Amenaza David.

En la página 69, también se te plantea la posibilidad de cambiar el final del cuento.

Muchas niñas y muchos niños ya tienen listo el final de su cuento.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/69

Para finalizar este “Tiempo de leer”, concluyamos con la lectura de otro cuento.

Seguramente este cuento ya leíste en su libro Lengua Materna Español de Lecturas.

El cuento se titula “La junta de los ratones”.

Recuerda mirar el índice para localizar la página en que se encuentra el cuento.

¿Ya lo encontraste?

Lee con mucha atención.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2LEA.htm?#page/21

Este cuento lo puedes analizar como lo hicimos con el primer cuento. Comenta con algún miembro de la familia las siguientes preguntas:

¿Cómo empieza el cuento?

¿Qué pasó después?

¿Cómo termina?

Al terminar, escribe un final diferente.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

