Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 8 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 8 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

VALORES

Es asqueroso y también peligroso

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer tus habilidades para prevenir el peligro.

Entenderás como la emoción del asco te ayudara a resguardar tu integridad física antes sustancias toxicas que existen a tu alrededor.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión te imaginaras que en el salón de clases de Aprende en Casa pasa la siguiente situación:

Huele a gas. Así que por favor abran puertas y ventanas.

¿A gas? ¿Qué tipo de gas?

El gas que se usa en las casas para cocinar y calentar el agua con la que te bañas.

Hay que salir.

No es seguro estar aquí te puedes sentir un poco mal.

Guardaras la calma y marcas a los bomberos para que te ayuden.

Ubica la salida de emergencia.

Por ahí.

¿Cuál es el número de emergencia?

Mira esta es la lista de números de emergencia.

Creo que estas un poco nerviosa o nervioso porque no puedes marcar.

Has lo que te han enseñado: respira profundo, sostén el aire y exhalas. Ahora concéntrate en marcar.

Marca y habla con la operadora.

Hola, buenos días. Hay un fuerte olor a gas en el salón de clases de Aprende en Casa. Necesitamos que alguien nos ayude porque no sabemos de dónde viene. Sí, los bomberos, si, ya abrimos las puertas y ventanas. Por supuesto, nos aseguraremos que nadie prenda cerillos.

Llegan los bomberos y dicen: Detectamos la fuga justo a tiempo y ya está bajo control.

Toma de decisiones:

Solución de problemas y conflictos.

Manejo de emociones y sentimientos.

Comunicación asertiva.

¡Pues los felicito! Usaron todas sus habilidades para mantenerse a salvo y resolver este percance.

¿Habilidades? El bombero se refiere a todo lo que has aprendido en estas sesiones de educación socioemocional.

Se tomaron decisiones como salir del lugar, abrir las ventanas, pedir ayuda a las personas expertas.

Se comunicaron asertivamente: Cuando hablaron con la operadora fue clara y directa. ¿Verdad?

No gritaron y tampoco hablaron tan rápido como lo hacen cuando se alteran.

Pensaron qué decir y cómo decirlo.

Cuando dijeron que estaban “estoy nerviosa o nervioso”, y recordaron que había que respirar para poder manejar la emoción. Sólo así pudo hablar con la operadora, darle la dirección y conseguir la ayuda que necesitaban.

¿Sabes cuál fue la emoción que les ayudó a mantenerse a salvo en esa situación?

Fue el asco hizo que se dieran cuenta que algo no estaba bien y les puso a salvo de intoxicarse con el gas. esa es la función de ese olor tan desagradable, alertar a las personas.

Por suerte, el gas huele espantoso. Solo de acordarte se te revuelve el estómago. ¡Que desagradable es! ¡Qué asco!

En realidad, el gas no huele a nada, pero, unas personas muy inteligentes, usaron tu asco para prevenirte del peligro. Le agregan un olor muy fuerte y desagradable para que pueda ser detectado fácilmente en caso de fuga. Y evitar intoxicaciones o hasta explosiones.

¡El asco te salva una vez más!

No cabe duda que tus emociones son indispensables para mantenerte a salvo. El asco puede salvarte de la muerte.

Hay muchas cosas que te causan asco y te generan repulsión. La mayoría de las sustancias tóxicas para tu organismo tienen olores y/o sabores fuertes y desagradables.

Las botellas o empaques que contienen alguna sustancia peligrosa tienen alguna señal que te genera repulsión para evitar que las consumas.

¡Ay, qué horror! ¡Qué feas imágenes! ¡Puaj! Están puestas ahí para causar asco y que evites comer o inhalar estas sustancias.

¿Y qué dices de las imágenes que aparecen en las cajitas de fósforos?

Justo para eso están ahí para que te cause repulsión y recuerdes que esos productos son tóxicos y te pueden provocar enfermedades muy graves.

Papás, mamás y todos los adultos en casa: tanto este tipo de productos como cualquier producto de limpieza deben estar lejos del alcance de las niñas y niños, porque alguien podría equivocarse y consumirlos.

Y atención: Nunca, nunca respires o bebas un producto que encuentres por ahí. Siempre hay que revisar las etiquetas y preguntar a una persona adulta si esos productos pueden beberse.

En caso de intoxicación, tu cuerpo reacciona con asco, muchas veces, si comes algo en mal estado te sientes con asco y vomitas; si inhalas un gas tóxico tu cuerpo también te avisa con náusea, es decir ganas de vomitar.

Y sacas todo de la pancita.

¡Rápido debes comunicarte con el doctor porque, aunque vomites lo tóxico, pudo haber pasado a la sangre!

¡Qué horror! hablar de eso te causa repulsión. ¡Guácala!

Repulsión es eso que sientes cuando quieres alejarte de algo de inmediato. Es tu organismo protegiéndote con la emoción básica del asco.

Vas a relajarte escuchando un poco de música, ¿Qué te parece? Ahora: El rock del asco.

Rock del ASCO.

El ritmo es bueno, pero ¡Guácala, qué asco!

Así como dice la canción es muy importante el nivel de alerta y repulsión que te causan los olores asquerosos, hay algunos productos de limpieza que no tienen olores que provocan asco y son tóxicos, por eso, lo más importante es evitar accidentes.

Nunca hay que dejar sustancias tóxicas al alcance de ti y de niñas y niños como tú. Ni medicinas, ni limpiadores, ni insecticidas, ni sustancias corrosivas.

¿Tú sabes qué hacer para cuidarse de una sustancia peligrosa?

En primer lugar, debes tener muy presente que, si tu cuerpo siente asco, es porque hay un posible peligro. Y en la siguiente cápsula puedes observar algunos ejemplos que te ayudarán a tener más claridad.

Cápsula 1. Cupertino y las pastillas.

Carola: Hola, Don Leopoldo. ¿Cómo está?

Don Leopoldo: Híjole, qué te digo, Carola, ando un poco preocupado, es que se llevaron a Cupertino al doctor porque se comió unas de mis pastillas pensando que eran dulces.

Carola: Pobre Cupertino, espero que esté bien.

Don Leopoldo: ¡Sí, hombre! Es que ya le he dicho a ese chamaco que no ande esculcando en mis cosas y que no se meta todo a la boca, pero no hace caso, ya ves cómo es.

Carola: ¿Y usted vio cuando se las comió?

Don Leopoldo: Sí, o sea, ya se las había metido a la boca cuando llegué, pero de hecho no se las tragó. Le dio mucho asco y las escupió luego, luego, casi se vomita.

Carola: Bueno, entonces quizás no le pasó nada. El asco justamente sirve para que no consumamos cosas que nos pueden envenenar, enfermar o hacer daño.

Don Leopoldo: Pues sí. Justamente es lo que le pasó a este chamaco, en cuanto se las metió a la boca, las sacó, pero luego andaba con náuseas y mareos, así que se lo llevaron al doctor.

Suena el teléfono.

Don Leopoldo: Sí, sí, bueno, sí. Ah, qué bueno. ¡Sí, hombre, qué bárbaro! aquí los espero.

Cuelga.

Carola: ¿Qué pasó? ¿Está todo bien?

Don Leopoldo: Sí, todo en orden, al parecer se tragó una pastilla de las de mi gastritis, pero no fue grave, ya vienen para acá.

Carola: Ay, qué bueno que le dio asco y escupió todo a tiempo.

Don Leopoldo: Y mira que tenía las pastillas en un botecito en alto, pero quién sabe qué se imaginó Cupertino y se las fue a comer. Lo bueno es que ya está bien.

¡Oye qué peligroso! Espero que nunca te encuentres en una situación así.

Analiza las habilidades que el asco despertó en Don Leopoldo y le permitieron ayudar a su amigo.

Primero se preocupó por lo que le estaba pasando a su amigo, no entendía muy bien. Después Cupertino empezó a escupir y Don Leopoldo también sintió asco, pero se tomó el tiempo de analizar la situación, vio el bote de pastillas abierto y pidió ayuda.

Comunicó el problema con claridad y calma al doctor por teléfono y tomó decisiones pertinentes para llevar a Cupertino al hospital. Analiza esta otra situación:

CÁPSULA 2. La leche.

Agustín se sirvió un vaso de leche y está a punto de darle un trago cuando llega Carola.

Carola: ¡Agustín, espera! No te tomes esa leche.

Agustín: Ay, Carola. Me asustaste. ¿Por qué no?

Carola: ¿No es la leche que lleva muchos días en el refri?

Agustín: Sí, pero huele bien creo. (Se acerca la leche a la nariz) ¡Qué asco! Huele horrible, no sé cómo no me di cuenta antes.

Carola: Sí, ahora que lo dices también me llega el olor. ¡Guácala! Menos mal que no te la tomaste.

Agustín: ¿Qué crees que me hubiera pasado?

Carola: No sé. Quizás te da tanto asco que la vomitas antes de que te haga daño.

Agustín: ¿Tú crees?

Carola: Pues creo que sí. El asco nos alerta de las cosas que están echadas a perder, podridas o sucias, también de sustancias que pueden ser tóxicas o venenosas. Si por distracción no te dieras cuenta de que la leche huele mal, le podrías haber dado un trago y entonces te hubiera dado mucho asco, porque seguro sabría horrible. Pero si, por algún motivo te tomaras la leche sin fijarte en su sabor, estoy casi segura que la vomitarías.

Agustín: Y si no vomitara, entonces quizás sí me enfermaría. ¿Verdad? Bueno, te juro que ahora que ya sé a qué huele la leche esta, no me tomaría ni loco. ¿Deberé tirarla? Me da cosa tirarla porque es comida.

Carola: Pues sí, Agustín, lo mejor es no desperdiciar la comida, pero esta leche ya no sirve, así que tendrás que tirarla, a la próxima, no olvides la leche en el refri por semanas. Tómatela a tiempo.

Agustín: Está bien, pero ya no me regañes.

El olor a leche en estado de descomposición es espantoso, asqueroso. ¡GIACK! Qué bueno que no la bebió, seguro se hubiera enfermado horrible del estómago.

Fuchi, tienes razón. Hubiera tenido una intoxicación por alimentos en mal estado. Hicieron bien en oler primero lo que iban a beber y después deshacerse de lo que no estaba en buen estado y así evitar que alguien más lo coma o tome.

A algunos niños y niñas le da mucho asco el olor del brócoli, para ellos es desagradable.

Ah, pero el brócoli no es venenoso al contrario, es bastante nutritivo y delicioso, es muy saludable, a veces también te dan asco cosas nuevas, porque no las conoces.

Bueno y aunque se te ha revuelto el estómago en esta sesión, has aprendido muchas cosas.

No olvides prestar mucha atención al asco para evitar poner tu salud en peligro.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

Entre cuentos y títeres

¿Qué vamos a aprender?

Identificaras las características del Teatro kamishibai, así como los diversos tipos de títeres, para la interpretación y narración de cuentos.

¿Qué hacemos?

Primero te mencionaré que la palabra “Kamishibai”, viene de Japón y quiere decir “Teatro de papel”.

Esta es una forma muy popular de contar cuentos en Japón, suele estar dirigido a niñas y niños pequeños, pero también a todo tipo de personas que van a disfrutar de la función en grupo.

¿Y de qué manera se cuentan las historias?

Pues este teatro es pequeño, está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra.

La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un soporte, al que se le llama teatrillo o en japonés “Butai”, este tiene tres puertas que se abren de cara al auditorio. Dado que el texto del cuento se encuentra en la parte de atrás de las láminas, el kamishibai siempre necesita un presentador o narrador que va deslizando las láminas una tras otra, mientras los espectadores contemplan los dibujos.

Las historias han de estar llenas de mucha magia, que hace crecer la imaginación del público.

Así es, y para que sepas un poco sobre la historia del “Kamishibai” ¿Qué te parece si observas el siguiente cuento?

La paz. Teatro KAMISHIBAI cuentos de casa a casa cultura en casa. (INBAL)

Qué bonita historia, te llegaste a imaginar en Japón y en el mundo, ver salir a los niños y a las personas, escuchar tan increíbles historias.

Así es, el kamishibai fascina a la audiencia, une la magia de las palabras con el encanto de las imágenes captando la atención de todos, es otra forma de hacer teatro y poner a volar la imaginación.

¿Qué te parece si te muestro cómo hacer tu propio teatro “Kamishibai”?

He preparado un pequeño tutorial, para que puedas hacerlo usando materiales muy sencillos y que puedes encontrar en casa.

Tutorial Hagamos Un Teatro Kamishibai.

Como observaste, es muy fácil poder hacer tu propio teatro “Kamishibai”.

Te voy a contar una historia con el teatro “Kamishibai”.

Es un cuento muy bonito llamado “La Ratita Presumida” y para ello se puede utilizar el teatro “Kamishibai”.

Cuento. La ratita presumida.

Érase una vez una ratita muy coqueta que un día se encontró una moneda de oro.

¡Qué suerte la mía! dijo la ratita, ¿En qué gastaré la moneda?

La gastaré, la gastaré ¡en caramelos! No, no porque dañarán mis dientes.

La gastaré, la gastaré ¡en bizcochos! No, no porque me dará dolor de panza.

La gastaré, la gastaré. Ya sé, la gastaré ¡en un hermoso lazo rojo!

Con su moneda de oro la ratita se fue a comprar su lazo rojo y luego sintiéndose muy guapa se sentó delante de su casa para que la gente la mirara.

Pronto se corrió la voz de que la ratita estaba muy hermosa y todos los animales solteros del pueblo se acercaron a la casa de la ratita proponiéndole casamiento.

El primero que se acercó a la ratita fue el gallo. Vestido de traje, luciendo una enorme cresta roja dijo:

Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? la ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches?

Ki ki ri kiii – contestó el gallo con su impresionante voz.

Y la ratita dijo: No, no, que me asustarás.

El gallo siguió su camino. no tardó mucho y apareció el cerdo.

Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches?

Oinc, oinc, oinc – gruñó el cerdo con orgullo.

Y la ratita dijo: No, no, que me asustarás.

El cerdo se marchó.

No tardó en aparecer el burro.

Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches?

Ija, ija, ijaaaa, dijo el burro con fuerza.

Y la ratita dijo: No, no, que me asustarás.

El burro volvió a su casa, y por el mismo camino apareció el perro.

Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches?

Guau, guau, guau, ladró el perro con mucha seguridad.

Y la ratita dijo: No, no, que me asustarás.

La ratita ya estaba cansada cuando de repente se acercó un ratón.

Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo?

La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches?

Me callaré y dormiré, y soñaré contigo.

La ratita suspiro y sorprendida con el ratón finalmente tomó una decisión:

y contestó: Pues contigo me casaré.

Este cuento lo puedes encontrar en tu Libro de texto gratuito, “Lengua Materna, español” de primer grado pp. 72, 73 y 74.

Como habrás notado, una de las características del teatro “Kamishibai” es que los niños asisten en grupo a un espectáculo en el que, todos juntos, pueden gritar de miedo o reír con fuerza.

Pero que, sobre todo, fomenta la lectura al tiempo que estimula la imaginación y la fantasía de los oyentes.

¿Conoces otra forma de contar cuentos?

Se me ocurre que podrías hacer una obra de teatro de títeres.

Con otros títeres, de muchos otros estilos, se puede organizar para contar historias.

¿Y qué otros tipos de títeres hay?

Te invito a que conozcas más sobre los títeres en el siguiente video, obsérvalo del minuto 3:32 al minuto al 4:45

Arte al rescate. Títeres.

¡Qué interesante y divertida forma de hacer teatro!

También hay otros títeres que conoces, son los llamados “muppets” o “títeres bocones”.

Se pueden hacer otros títeres con algunos dibujos que pintes, a esos se les llama “títere plano”.

Otros que se llaman “títeres de dedo”.

Un títere de calcetín.

Por supuesto, también existen títeres de calcetín, los mejores aliados de los niños.

También existen otros, que observas por casi toda la ciudad, son las “Botargas” y, en algunos estados, las “Mojigangas” que, a pesar de ser muy grandes, también son consideradas títeres.

Ahora, que ya conoces muchas formas y estilos de títeres, te voy a mostrar, con el siguiente video, algunas recomendaciones que puedes llevar a la práctica para hacer, de forma muy fácil, títeres.

Comunidad contigo Tik Tok dijo el títere.

¿Te fijaste? ¡Ahí, en ese video, sale un títere de calcetín!

Cómo pudiste observar en esta sesión, el teatro “Kamishibai” es otra forma muy divertida de poder contar cuentos e historias y poner la imaginación a volar.

Esta técnica te incita a la lectura, a la espontaneidad y sobre todo a compartir momentos con otros espectadores.

Y conociste a varios amigos y primos títeres, quienes también cuentan cuentos, actúan y se divierten con el público.

Pero lo más importante de todo es que no es necesario salir de casa para poder disfrutar de este espectáculo, si no que puedes crearlo con cualquier objeto o material para divertirte con tu familia.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión se conmemora el Día Internacional de la mujer, 8 de marzo, por lo que será muy interesante.

Reconocerás algunas aportaciones de mujeres mexicanas en la astronomía.

¿Qué hacemos?

Para iniciar observa el siguiente video:

Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia.

Cuántas mujeres y niñas han realizado descubrimientos interesantes y en beneficio de otras personas.

Hoy que es el Día Internacional de la Mujer vas a conocer algunos descubrimientos e inventos hechos por mujeres.

Te quiero contar que el Día Internacional de la Mujer se empezó a conmemorar de forma oficial por las Naciones Unidas desde el año de 1975.

¿1975? Eso no tiene mucho tiempo, solo fue hace 46 años.

Así es, aunque es en realidad poco tiempo, es un logro muy importante, ya que se incluye a la mujer en la igualdad de los derechos de las personas y también se valora su participación en los cambios del mundo, en la historia de los países, en el arte, en la ciencia.

¿Eso quiere decir que antes no tenían los mismos derechos?

No tenían los mismos derechos, por ejemplo, no podían votar por sus gobernantes, ni participar en muchas profesiones y tampoco se les permitía estudiar, esos tiempos quedaron atrás, ahora las mujeres son igualmente participativas en todas las profesiones.

En esta sesión, vas a realizar un ejercicio para que conozcas algunas de las muchas mujeres que han cambiado la historia del mundo.

Te quiero contar que muchos de los artículos que usas hoy en día han sido diseñados y creados por mujeres para facilitar muchas de las actividades diarias.

Hay diversos artículos, los cuales como te comentaba fueron pensados y creados por mujeres para facilitar la vida cotidiana.

Te platicare de algunos de ellos:

Lentes de sol, ¿Qué información hay al respecto?

Empezaré diciéndote que más que los lentes de sol, este artículo tiene unos cristales anti reflejantes, los cuales fueron creados por Katharine Blodgett.

Ella, junto al investigador químico Langmuir, trabajó en experimentos con recubrimientos moleculares aplicados al agua, a los metales y al vidrio. Estas pruebas permitirían crear más adelante los cristales anti-reflectantes, hoy usados en gafas, cámaras de fotos, telescopios, etc.

Quiere decir que no solo se ocuparon en los lentes de sol sino en otros instrumentos para la visión. Y pensar que solo ha sido un artículo de uso común, hasta que aprendiste que una mujer intervino en su diseño.

¿Quieres ver otro artículo?

Corrector de pluma en líquido.

Este artículo lo has utilizado para corregir pequeños errores en la escritura con tinta.

Bette Nesmith Graham se dio cuenta de la necesidad de corregir pequeños errores de un texto de una forma rápida y eficaz. Ella era mecanógrafa de profesión, es decir, se dedicaba a escribir con una máquina que podría ser la antecesora de la computadora actual.

Ella nació en Estados Unidos y en 1956 inventó una sustancia a la que llamó el “Errores Fuera”. Intentó venderlo a una gran compañía, sin embargo, no tuvo éxito, así que decidió venderlo desde su propia casa con el nombre “Papel Líquido”. Esta mezcla especialmente creada con base en agua y pintura blanca te permite corregir errores en la escritura.

¡Ese ha sido un invento útil! Sobre todo, en las personas que están estudiando o que trabajan escribiendo, con ello pueden ahorrarse mucho trabajo para no repetir todo el escrito.

Otro objeto es una jeringa.

Esa da un poco de miedo.

No te preocupes, al contrario de sentir miedo, este inventó ha sido sin duda, de un gran valor, fue diseñado por Letitia Geer.

Si bien es cierto que antes ya se usaban otras jeringuillas de tipo más rudimentario, la innovación de su nuevo modelo fue, principalmente, que se podía usar con una sola mano, algo que facilitaba mucho el trabajo de los médicos. La cuestión de cómo inyectar sustancias en el cuerpo humano -medicamentos o anestesias y de cómo sustraerlas para analizarlas, quedó solventada a partir de 1899 gracias a la jeringa de esta inventora.

¿Es decir que las jeringas eran más grandes y se necesitaban ambas manos?

Así es, si has podido observar la aplicación de algún medicamento o vacuna, este procedimiento es más sencillo y puede realizarse con una sola mano, solo por profesionales del tema.

Otro artículo un limpiaparabrisas, ¿De qué se trata esto? ¿Del parabrisas o de los limpiaparabrisas?

Este es uno de los artilugios más prácticos del mundo. Mary Anderson creó el limpiaparabrisas automovilístico, algo que hoy en día ayuda a los conductores de autos a manejar más seguros mientras conducen bajo la lluvia.

El ingenio de esta estadounidense permitió que en 1916 todos los coches incorporaran un brazo mecánico que, activado por el conductor desde la cabina, despejaba la visión a través de la luna del automóvil. ¡Actualmente hasta los aviones disponen de limpiaparabrisas!

Y también, sin dudarlo ha evitado muchos accidentes.

Así es y a pesar de que estos artículos han ido cambiando con el paso de los años, la huella de la invención queda en cada uno de ellos.

Estas mujeres que se han mencionado han cambiado al mundo con sus inventos, pero como se dijo anteriormente, en muchos ámbitos las mujeres participan creando, interviniendo, colaborando, aportando sus conocimientos y sus habilidades.

En México también existen mujeres que han cambiado la historia.

En esta sesión conoces a muchas mujeres que trabajan por el bien del país.

Por supuesto, la participación de todos y todas es igualitaria también en los oficios y profesiones. Hay doctoras, maestras, abogadas, amas de casa, policías, enfermeras, ingenieras ¡y muchísimas profesiones y oficios!

Muchas mujeres sobresalen por su aportación a la ciencia.

Quiero platicarte de algunas mujeres mexicanas que han sobresalido por aportar sus conocimientos a la ciencia.

Silvia Torres Castilleja es astrónoma y la primera mujer mexicana en obtener el grado de doctora en astronomía. Es una reconocida científica por sus investigaciones sobre la materia interestelar. Ha sido presidenta de la Unión Astronómica Internacional.

La astronomía es una ciencia que estudia los astros, su composición y sus movimientos.

Por ejemplo, el Sol, la Luna, las estrellas o los planetas.

¿Quieres conocer a esta científica tan importante para el país? Observa el siguiente video de los minutos, 0:00’ a 1:18’, 18:56’ a 19:10’ y 20:16’ a 21:10’ o si deseas obsérvalo completo.

Historias de vida – Silvia Torres Castilleja.

Ella es una gran inspiración, tanto para niñas, como para niños, ya que explorar el universo y conocer más sobre los astros es un tema muy interesante.

Incluso te platico que en la ciudad de Aguascalientes existe el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología y cuenta con un Planetario que se llama justamente Dra. Silvia Torres Castilleja.

¡Qué interesante y qué orgullo!

Platicando un poco más sobre las investigadoras mexicanas y de la astronomía, quiero que conozcas a la Doctora Julieta Fierro Grossman, quien también ha dedicado sus conocimientos al estudio de esta ciencia.

Y observa el video sobre ella del 1:20’ a 2:07’ y de 9:28’ a 10:11’ o si prefieres obsérvalo completo.

Línea Directa – Julieta Fierro.

En esta sesión conociste a dos investigadoras muy importantes.

Pero no son todas, hay muchas mujeres que siguen sobresaliendo y poniendo en alto el nombre del país: México.

Espero que en esta sesión hayas podido conocer un poco más sobre las mujeres que han cambiado al mundo. Recuerda lo que aprendiste hoy.

El día 8 de marzo es el Día internacional de la mujer.

Las mujeres en el mundo han luchado para obtener muchos de los derechos con lo que hoy en día vives, por ejemplo, el de la educación.

Muchos artículos que usas hoy en día son inventos de mujeres que los diseñaron y crearon para facilitar la vida de las personas.

En México hay mujeres sobresalientes por sus aportes en las diferentes ciencias y artes.

Uno de los rubros en los que las mujeres mexicanas han sobresalido ha sido en la astronomía.

La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, como el Sol, las estrellas, los planetas y sus satélites.

Conocimos a dos investigadoras en el campo de la astronomía: Silvia Torres y Julieta Fierro.

Espero que tengas presente esta información ya que una conmemoración ocurre cada año, y este día se trató del Día Internacional de la mujer.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

Lobo, ¿estás ahí?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás narraciones con lobos.

Te divertirás con los cuentos y seguirás aprendiendo más sobre la descripción de los personajes.

Necesitaras tu libro de texto de Lengua Materna Español.

¿Qué hacemos?

Como le hiciste cuando leíste El príncipe valiente, que aprendiste a identificar las características del príncipe y otros personajes que participan en los cuentos.

Has aprendido también acerca de la importancia que tiene identificar las características principales de las personas de tu familia, de animales, de frutas y de objetos para poder describirlos.

Eso lo hiciste también con las adivinanzas.

Entonces, en esta sesión será un cuento de un lobo.

¡Pero no salgas corriendo, espera!

Hasta brincaste del susto, es que ese lobo sí que tiene un aspecto feroz, terrorífico, parece un lobo malo, malvado. Parece amenazador con esos colmillos tan grandes y puntiagudos, listos para dar una buena mordida. ¡Qué miedo!

Pues te decía que vas a leer el cuento de un lobo.

Sigue siendo un lobo feroz.

A ver si adivinas qué cuento leerás hoy, El lobo y te voy a dar una pista, se trata de tres animalitos y su nombre empieza con la c de camaleón y cebra.

¿Cómo? ¿Las siete cabritas? No. Ese lo leerás después, piensa más en las pistas que te di que en las imágenes que te presento. Tienes que ver si corresponden con los datos que comento, por ejemplo, las cabritas sí son animalitos y su nombre sí empieza con c, pero ¿Qué número mencione?

¿Qué otros cuentos conoces?

¿Qué dices? ¿Caperucita Roja? No. Ese cuento también lo leerás en otra ocasión.

¿Qué pasó? te acabo de decir que consideres las pistas sigue pensando, haciendo memoria. ¿Cuál será?

¿Qué? ¿Cuál? ¿El pastorcito mentiroso? ¡Uy, cuántos cuentos conoces! No, tampoco veras ese hoy. Se trata de tres cerditos ¡Claro! de un lobo y tres cerditos! Exacto, ¡por fin! se llama Los tres cerditos.

En algunos lugares pueden conocer el cuento con un nombre distinto:

Los tres chanchitos.

Los tres cochinitos.

Los tres puerquitos.

Los tres marranitos.

Así es, tal vez lo sepas con otro nombre, pues en cada región a veces les dicen de manera diferente a los animales, a las plantas, a las comidas y a muchas cosas más.

Voy a darte primero una probadita de este cuento, antes de leerlo completo. Quizá ya lo conozcas, pero, aunque ya lo hayas leído o te los hayan contado, es muy divertido observarlo y escucharlo varias veces, ya que hay diferentes versiones o formas de presentarlo.

Los tres cerditos.

Ahora sí, abre tu libro de texto en la página 112 (uno, uno, dos) ¿De acuerdo?

¿Cuántas palabras tiene el título? ¿Cuáles conoces? Subraya, en tu libro de texto, con lápiz, las que puedan leer. Ahora observa muy bien las imágenes que acompañan el texto, tanto en la página 112 como en la siguiente, la 113.

Pon mucha atención en los personajes del cuento, ¿Cómo son físicamente? y ¿Cómo se comportan o actúan? para que luego construyas su descripción y la compartas con la familia.

En este cuento hay cuatro personajes, los tres cochinitos y el lobo, entonces vas a identificar en cada caso sus características físicas y cómo es su forma de ser o comportamiento, los cerditos son muy parecidos físicamente.

Sí, pero cada uno tiene su propia forma de ser o actuar. Vas a hacer una tabla para que observes con más claridad las características de los personajes y pongas algunos ejemplos.

Empieza por revisar la propuesta de tabla que llenaras con tu participación.

Pide que te ayuden a leer el cuento y subraya por favor las palabras que reconozcas, que puedas leer. Vas a echarle ganas, a divertirte, y a identificar las características de cada uno de los personajes.

Te comparto algunos cometarios de niños y niñas de primero de primaria como tu:

Muchas gracias a Pánfilo por la descripción tan completa del lobo que compartió Quiero resaltar que como lo has visto en otras ocasiones las ilustraciones te ayudan a comprender mejor los textos. Vas a leer el siguiente mensaje.

Muchas gracias a Eduviges y a su abuela que te ayudaron a describir físicamente a los tres cerditos y la forma de ser del chanchito 1.

Por cierto, ¡gracias a los familiares que pueden apoyar el aprendizaje de los niños! Gracias a Roque y a su hermano que observaron lo parecido en la forma de ser de puerquito 1 y marranito 2.

Muchas gracias a María de Jesús, todos lo hicieron muy bien. ¿Cómo quedó la tabla con las descripciones ya integradas? Si identificaste más características, las puedes agregar.

Así es como se realizan las actividades en equipo, cooperas con el trabajo.

Antes de concluir, quiero compartirte una adaptación del cuento de los tres cerditos hecha por dos hermanos que asisten a la escuela primaria, como tú, aunque son un poco más grandes. Utilizaron los materiales que tenían disponibles en casa, en su producción participó toda la familia y, sobre todo, la realizaron con mucho entusiasmo, creatividad e imaginación. ¡Que la disfrutes!

Adaptación del cuento hecha por alumnos de primaria.

En la página 114 de tu libro aparecen tres preguntas. Trata de anotar las respuestas o de comentarlas con alguien.

A continuación, observa las preguntas y sus respuestas.

¿Qué te pareció la sesión de hoy?

Al principio un poco terrorífica pero los cuentos, además de entretenerte, te ayudan a identificar las características de los personajes que intervienen en él, ¿Cómo son físicamente y hasta su forma de ser o actuar?

Incluso te dejan enseñanzas.

Como la de que vale la pena el esfuerzo y trabajar muy duro para estar más seguros ante el peligro, como lo hizo el tercer cerdito.

En tu libro de texto y en el de lecturas hay más cuentos y rondas con lobos. Léelos y juega con tu familia.

No se te olvide registrar el título de la narración que leíste en tu “Pasaporte de lecturas”.

Si te quedas con una duda acuérdate de preguntarle a tu familia o buscar información acerca de lo que quieren saber.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

