Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 8 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 8 de marzo del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del lunes 8 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

VALORES

¡Qué bueno…aunque este del asco!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre cómo reaccionas cuando hueles o ingieres algo que te da asco, y cómo te pones a salvo para buscar tu bienestar.

¿Qué hacemos?

Lee lo siguiente:

En la clase pasada la Doctora Curati, le menciono a Héctor que dejaría unas pistas para que pudiera seguir aprendiendo de la emoción de asco.

Héctor junto con su amigo Fefe-Bond se pusieron a buscar esas pistas.

¡Mira, Fefe-Bond! yo no había visto esta botella por aquí, ¿Qué será?

Héctor se refería a una botella de refresco que contenía un líquido transparente.

Ambos se quedaron viéndola un tiempo y pensaron que esa podría ser la primera pista que la Doctora había dejado.

Fefe se acercó a la botella y la abrió, olio e inmediatamente el gesto de su cara cambió.

¡Uff, esto huele horrible! ¡Pero en qué estaba pensando la Doctora, al dejarnos esto! ¡Es muy peligroso!

¿Qué nos habrá querido decir con esa pista? Pregunto muy desconcertado Héctor.

Fefe no entendía la razón, sin embargo, lo que si entendía es que lo que contenía la botella debía ser peligroso, y que lo mejor, era que cerraran la botella y le colocaran una señal de advertencia.

Y hay que guardarlo fuera del alcance de los niños, comento Héctor.

Fefe-Bond estuvo de acuerdo y entre los dos, colocaron la botella en un lugar seguro.

Mientras colocaban la botella en un lugar dónde ningún niño la pudiera alcanza, Fefe encontró un mensaje que decía:

“Reto pasado, es del presente”

Era obvio que eso era una pista. Héctor y Fefe se quedaron pensando, tratando de entender a qué se refería ese mensaje.

¡Ya sé a lo que se refiere! dijo Fefe, ahora que me acuerdo, la clase pasada les dejó un reto.

¿Recuerdas que tenías que identificar qué sustancias o alimentos te provocan asco? Además, se te pidió que escribieras sobre lo que haces para ponerte a salvo cuando sientes esta emoción tan importante.

¿Lo hiciste?

Pregunta en tu casa a tu hermana, hermano o a tu papá o mamá, sobre qué alimentos o sustancias les causan asco y qué hacen para estar bien y no poner en riesgo su salud.

Mira el siguiente video y escucha lo que dicen otros niños y niñas.

Niñas y niños respondiendo, ¿En qué ocasiones han sentido asco y cómo reaccionan?

A estos niños y niñas, les pasó exactamente igual que a Fefe con la botella, ante olores y sabores fuertes o desagradables, les dio asco y rechazaron o se alejaron de la sustancia.

Fefe y Héctor continuaron con su investigación y lograron encontrar otra pista más.

Esta vez encontraron un mensaje que decía: “Ensénales a los niños una cápsula informativa”.

La cápsula contiene la conversación de Panchito y Gloria.

Aquí te contamos de que trata:

Léela con atención:

Gloria estaba tomando nota de toda la información que la Dra. Curati le compartió, sobre qué se debe hacer si sientes un olor o sabor desagradable de algún alimento o de alguna bebida.

Antes que nada, debes recordar que el asco es una de las emociones básicas que nos sirve para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar físico, porque es una alerta ante situaciones de peligro. Hace muchísimos años, cuando todavía la ciencia no estaba tan avanzada, el asco era la única alerta que tenían las personas para detectar algo que podía hacerles daño. Así de importante es. ¡Nos salva la vida!

Ahora que sabed qué es el asco y para qué nos sirve, observa lo que tienes que hacer si un olor o sabor nos parece sospechoso.

Lo primero y más importante, es alejarse y no consumirlo. Si tienes dudas acerca de alguna sustancia o alimento, debes olerlo con cuidado y, si te provoca asco, ¡no lo consumas!

El olfato es importantísimo, porque nos dirá de inmediato ¡peligro! ¡Esto no huele nada bien!

Puede suceder que, por accidente o distracción, pruebes algo en mal estado o que es tóxico, en ese momento, el sentido del gusto te dará otra alerta. El sabor desagradable te dará mucho asco y de inmediato querrás sacarlo de tu cuerpo, también debes avisar a un adulto que comiste algo que puede ser peligroso. No tengas miedo de decirlo, puede que te llamen la atención, pero lo más importante es que te ayudarán a salvar tu vida.

El asco se siente mal, pero es indispensable para salvarnos de una intoxicación por un alimento descompuesto o hasta un envenenamiento por una sustancia tóxica.

A veces el asco se usa como pretexto para no tomar alguna medicina o alimento que es importante para la salud, así que cuando sientas asco por algo, sólo pregúntate si es una cuestión de gusto o si es algo que realmente puede hacer daño. Y como ya hemos dicho hasta el cansancio, si tienes dudas, pregunta a una persona adulta para evitar riesgos.

Recuerda también que es importantísimo que todas las sustancias tóxicas estén guardadas en recipientes especiales y que tengan una etiqueta clara que diga qué sustancia es.

Anota todas estas ideas en tu cuaderno y compártelas con las personas adultas en casa, para que también tomen en cuenta estas medidas de seguridad.

Es muy importante hacer caso a tu intuición de agente, cuando se activa el asco en tu cuerpo, porque así podrás ponerte a salvo ante cualquier alimento descompuesto y sustancia tóxica.

Fefe también considera que es importante decirles a todos los adultos que, su misión, es hacer que todos los recipientes que tienen en casa y que contengan sustancias peligrosas, tengan las etiquetas que avisen que lo que contienen es peligroso y que, no se debe ingerir, además, deben guardarlo en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños y las niñas.

Tú, como niña o niño, debes de recordar que las sustancias son peligrosas y no debes de beberlas, ni olerlas.

Un ejemplo de sustancias peligrosas son las medicinas. Nunca debes tomar la medicina de alguien más o mayor cantidad que la que el doctor indica.

https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/11/16/10/toxic-28714_1280.png

Continuando con la búsqueda e investigación de Fefe y Héctor; después de un rato encontraron un portafolio muy sospechoso. Ambos creían que podía ser una pista más de la Dra. Marasco Curati.

Al acercarse a al abrir con cuidado el portafolios, en su interior encontraron un tupper con zanahorias con limón.

¡Mmmm! qué rico se ve- dijo Fefe yo tengo muchísima hambre.

No, Fefe-Bond, ¡no te la comas! No sabes si está en buen estado, a lo mejor sabe mal. Dijo con preocupación Héctor.

¿Qué puede hacer Fefe para saber si la puede comer?

A Fefe no se le quitaba el hambre, así que decidió que la olería primero; al hacerlo no estaba muy seguro de si estaba en buen estado o no, así que, le dio una mordida a una zanahoria y ¡oh sorpresa! Fefe hizo una cara de asco, se voltio y saco el alimento de su boca rápidamente.

¡Guácala, qué asco! ¡Sabe horrible! Tenías razón, no sabemos desde cuándo está ahí este alimento, a lo mejor se le olvidó a la Dra Curati desde la semana pasada.

Debiste olerla mejor, tú olfato es una alerta. Le dijo Héctor un poco asqueado también.

Fefe no estuvo muy atento a sus sentidos. Si hubiera usado sus habilidades para ponerse a salvo, no le habría pasado eso.

Al final su cuerpo reacciono y le hizo escupirla, cuando sintió asco. Con esto se dio cuenta que el cuerpo es muy sabio, que los sentidos mandan señales y las emociones son alertas.

Después de la experiencia de Fefe de la zanahoria con limón, Héctor le comento a Fefe que el sabor del brócoli le da mucho asco y que, esto le llama la atención porque no entiende cómo es posible que algo que le hace bien, pueda provocarle tanta nausea.

Es cierto que el asco también se puede dar por sabores que no son agradables, y que no necesariamente son peligrosos, por eso es importante que aprendas a preguntarte si lo que te da asco es algo peligroso, que te puede hacer daño, o si es simplemente porque es algo que no te gusta mucho. Para saber la diferencia, puedes responder a estas sencillas preguntas:

¿Es eso tóxico o está echado a perder?

¿Me puede hacer daño?

Si la respuesta es sí, debes de alejarte y no consumirlo. Si la respuesta es no, entonces quizás solamente es un sabor que no te agrada mucho, pero que no es peligroso e inclusive pueda ser un alimento importante para ti.

Si después de estas preguntas sigues dudando, al igual que Héctor, lo mejor es que preguntes a un adulto o investigues.

¿Recuerdas los testimonios que viste hace un momento, sobre la niña que es hija de un carpintero y que siente asco por los solventes, el niño que siente náuseas cuando huele el cloro, o la niña que siente náuseas cuando probó el jugo de naranja?

Si te das cuenta, todos sienten asco por cosas diferentes, pero en todos los casos, el asco les protege, porque les aleja de aquello que puede hacerles daño o incluso que pone en riesgo su vida.

El asco aparece cuando estamos cerca o ingerimos algo tóxico, cómo en el caso del pequeño que al estar cerca de la sustancia peligrosa le da asco y se aleja.

Lo que hicieron los pequeños en la entrevista es lo mejor, porque se alejaron, también es importante que sería también que te expreses con un adulto, ya sea tu mamá, papá o en el caso de estar en la escuela u otro sitio, con un maestro o el director para que ellos puedan apoyar e incluso resolver la situación en caso de alguna emergencia.

A Fefe-Bond y a Héctor aún les falta encontrar algunas pistas más.

Mientras continúan buscando por todos lados, Fefe recibió la llamada de la Doctora, ella le dijo que: “No pude estar, pero puedo estar, la tecnología nos puede ayudar”.

Es la siguiente pista, ¿A qué se referiría con eso?

Es otra cápsula grabada para que tengas toda la información que necesitas.

Cápsula de Dra. Curati.

Doctora Marasco Curati:

Antes de continuar con mi investigación acerca del asco y todo lo que hace para nuestro bienestar, quisiera que tú conocieras algunas cosas interesantes.

Ya sabes cuáles son tus sentidos y, aprender a reconocer el mensaje que tus sentidos están mandando a tu cuerpo y tu cerebro, es importantísimo para ponerse a salvo. La semana pasada conociste, que el olfato y el gusto juegan un papel importantísimo para detectar sustancias que pueden hacernos daño.

Ahora puedes responder algunas sencillas preguntas:

¿Esto me hace daño?

¿Esto me puede poner en riesgo?

Si no sabes la respuesta, entonces puedes pasar a la siguiente habilidad: hablar.

Hablar y expresar las dudas que tienen o lo que están sintiendo, es muy importante para su bienestar. Si preguntan, ¿Qué es esto? ¿Lo puedo comer? Les puede librar de las náuseas, del vómito y hasta de un envenenamiento. También tienes la habilidad de comunicar a las personas adultas, cuando hayas consumido algo en mal estado o tóxico. Si sientes que estás en peligro porque no atendiste a tus sentidos, bebiste o comiste algo en mal estado, entonces ¡HABLA!

Toma nota y no olvides que el olfato y el sabor pueden salvarte la vida.

Otra de las pistas que la doctora dejo para Fefe y Héctor, fue un juego llamado “entrenamiento del olfato” para realizarlo necesitaron el siguiente material.

1 cubeta o bote de boca ancha.

5 pelotas pequeñas o 5 calcetines hechos bolita.

1 zapato apestoso.

Medio limón.

Un ajo.

Un poco de líquido limpiador de pisos.

Una fruta podrida.

Todos los productos a partir del zapato estaban cubiertos para que Héctor, no los pudiera ver.

Héctor lanzo una de las pelotitas tratando de atinar al recipiente vacío, cuando le atino, gano el derecho a elegir uno de los elementos que están cubiertos, se le vendaron los ojos y debió oler una de las sustancias sorpresas, después de hacerlo, respondió a las dos preguntas siguientes:

Pregunta 1. ¿EL olor es agradable?

Pregunta 2. ¿Es algo que hace bien a tu cuerpo?

Este mismo juego, lo puedes realizar en casa cambiando lo que hay en cada recipiente.

No olvides que siempre debe de estar la presencia de una persona adulta. No queremos accidentes ni malos ratos con sustancias peligrosas

Podrías cambiar el limón por vinagre, por ejemplo, o quizás el limpiador de pisos por champú.

Lo importante es que entrenes tu olfato, para tenerlo listo y responder ante sustancias que puedan ser peligrosas a través del asco.

El asco es muy importante cómo emoción, tanto que hasta ya tiene su propia canción.

¡Escúchala!

El rock del asco.

Hoy aprendiste y reafirmaste que el asco es una emoción muy importante para tu seguridad.

ARTES

Diseño mis trayectorias

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás a una artista destacada, la cual es una mujer mexicana, su nombre Frida Kahlo, quien fue una pintora muy reconocida y que se caracteriza por imprimir en su obra, la cultura de nuestro país.

¿Qué hacemos?

El motivo de esta sesión es porque hoy es 8 de marzo, una fecha muy importante en la cual se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

En muchos países del mundo se reconoce y se conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, por esta razón, es que iniciamos la sesión recordando a esta celebridad: Frida Kahlo, quien ha sido reconocida por sus obras realizadas a través de la pintura.

Frida Kahlo nos va a ayudar a iniciar el tema de la sesión, ya que recordarás un elemento muy importante en la expresión del movimiento, que tiene que ver con la forma en cómo nos desplazamos, es decir, a través de trayectorias.

¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de trayectorias? ¿Cuáles son?

Realiza las siguientes actividades:

Observa los siguientes videos video, el observarás una representación de las trayectorias y acciones que Frida Kahlo realizaba en algunos espacios dentro de su casa.

Videos. Frida Kahlo.

¿Pudiste darse cuenta las trayectorias que hacía mientras estaba en su casa?

En la vida cotidiana siempre te estas desplazando; es muy importante reconocer las trayectorias que trazas y las acciones que realizas, en cada uno de los espacios que se encuentran dentro de tu casa.

Ponte a pensar que, si todas las casas son distintas, entonces los desplazamientos también. ¿Qué es una trayectoria?

A continuación, te voy a dar algunos ejemplos para que quede más claro qué son las trayectorias.

Concepto de Trayectoria.

Una trayectoria es el recorrido que hace tu cuerpo cuando te desplazas tanto en tu espacio personal como en el espacio social, este puede ser:

Hacia adelante.

Hacia atrás.

A la derecha.

A la izquierda.

También está en desplazamiento en línea recta o curvas, o indefinidas como deambulando.

En casa repite y realiza los diferentes desplazamientos.

Ahora; si tienes que añadir a cada trayectoria que acabamos de aprender una forma distinta de hacerlo. ¿Cómo lo harías?

Los siguientes son un ejemplo.

Hacia adelante corriendo

Hacia atrás de puntitas.

A la derecha gateando.

A la izquierda saltando.

Recuerda que existen muchas otras formas de desplazarte; por ejemplo, en el video de Frida Kahlo, ella dibujaba trayectorias circulares cuando estaba en la cocina buscando las ollas.

Espero que con estos ejemplos te haya quedado más claro lo que es una trayectoria.

Reconocer espacios.

Ya sabes qué es una trayectoria y las diversas formas de desplazamiento. Ahora te toca reconocer qué trayectorias realizas de manera cotidiana en tu casa.

Para esto tienes que reconocer primero los espacios en tu hogar.

Ubica los siguientes espacios y dibujándolos en una hoja o en tu cuaderno.

Espacio para dormir.

Espacio de aseo.

Espacio de distracción.

Sala.

Balcón.

Estudio.

Cocina.

Comedor.

Escaleras.

Pasillo.

Ya que ubicaste estos espacios. Identifica qué trayectorias se pueden dibujar cuando te desplazas de tu cama hacia la cocina.

¿Te gustaría ver qué trayectoria y cómo desplazas de un lugar a otro dentro de casa?

Para hacerlo, elige varios espacios y marcar en tu dibujo como se ven esas trayectorias.

Esta es una actividad muy divertida porque yo sé que tienes mucha imaginación y creatividad y seguro tienes formas súper originales de desplazarse dentro de tu casa.

Diseño mi trayectoria.

Ahora vas a realizar una pequeña secuencia basada en una trayectoria con sus respectivas acciones. Para realizar esta actividad, invita a alguien de tu familia a realizarla contigo.

La idea de esta actividad es que tu o tu compañero de juego, modele una trayectoria con varias acciones y que la otra persona repita la secuencia.

Lee la siguiente secuencia y tómala como ejemplo para realizar tu actividad.

Juan, se encuentra sentado en un mueble en forma de zapato o balón, observa la tele, adopta 2 o 3 posturas diferentes, se levanta y camina en dirección a la mesa, le da vuelta por atrás para dirigirse al refrigerador, lo abre y se asoma hasta abajo buscando algo, toma una botella con leche, regresa a la mesa y se sirve en un vaso, regresa al refrigerador y coloca la botella en su lugar, se dirige al mueble, se sienta y observa la televisión cuando de pronto da un brinco y gesticula un grito de gol, después comienza a correr alrededor del sillón festejando el acontecimiento.

¿Cómo te fue en esta actividad? ¿Fue fácil o difícil seguir la secuencia?

Comenta tu experiencia con tu familia y cuando te sea posible, platícalo a tu maestra o maestro.

¿Alguna vez has practicado o experimentado con desplazamientos no convencionales, es decir, que no es la forma en la que te desplazas cotidianamente?

Puede que lo hayas hecho cuando estás jugando o cuando hay algún obstáculo en el camino.

Los desplazamientos no convencionales pueden suceder, porque el ser humano tiene la necesidad de encontrar otras formas de hacer las cosas. Tu capacidad creativa te permite imaginar y experimentar movimientos y trayectorias distintas, como la que puedes observar en el siguiente video.

Video. Teatro al vacío una aventura.

Tomando en cuenta el video, trata de identificar si las trayectorias fueron rectas o curvas, si subieron o bajaron, si lo hicieron caminando, corriendo, agachados, en cuclillas. Escribe lo que identificaste en tu cuaderno.

En esta sesión aprendiste que, puedes transformar una actividad cotidiana en algo extraordinario, que un espacio cerrado, puede brindarte muchas opciones y que, estar dentro de casa no es un obstáculo para estas actividades, sino todo lo contrario.

Tu casa cuenta con muchos recursos como, por ejemplo, espacios, los objetos, personas, etcétera. Lo único que tienes que hacer es dar rienda suelta tu creatividad.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Disfrutemos del silencio en casa

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a distinguir y sugerir reglas de convivencia que favorecen el trato respetuoso e igualitario en los sitios en donde interactúas.

¿Qué hacemos?

Recordarás que en la sesión anterior hablamos acerca del silencio y en qué situaciones es necesario.

Las actividades que realizarás hoy te ayudarán a contestar las actividades relacionadas con la página 117, de tu libro de Conocimiento del medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/117

¿Recuerdas algún momento donde es importante el silencio?

El silencio es importante durante la noche, para poder tener un buen descanso.

En diferentes momentos del día, también se necesita que haya momentos de silencio; por ejemplo, si quieres jugar y tu mamá tiene una llamada telefónica, ella necesitara silencio para poder escuchar, así que tendrás que salir al patio para que ella pueda escuchar.

Debes tomar en cuenta que el silencio te permite escuchar claramente a otra persona cuando quieres comunicar algún mensaje, de esa forma la información que obtendrás es más eficaz, es decir, entendible y clara.

Te invito a que revises la imagen que está en tu libro de texto en la página 117. Observa bien la imagen y responde. ¿Por qué crees que es necesario que el público esté en silencio en esta situación?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/117

En la imagen hay muchas niñas y muchos niños que tocan instrumentos, así como otros que están cantando en el coro. Para escuchar lo que tocan y cantan, es necesario guardar silencio, sino no tendría sentido y no se podría disfrutar de la música.

¿Cuál es la mejor forma en que se puede hablar con alguien más y entender lo que nos quiere decir, sin que haya más ruidos a nuestro alrededor?

El día de hoy precisamente aprenderás sobre, cómo hacer uso del silencio y la importancia que tienen los acuerdos para que se lleve a cabo.

Seguramente cuando asistías a clases y todos querían hablar al mismo tiempo, tu maestra siempre les decía, “Vamos a ponernos de acuerdo” entonces todos opinaban y respetaban en lo que quedaban.

Te propongo que revises más a fondo este tipo de situaciones.

Dos estudiantes comparten contigo, dos situaciones que ocurren en su casa con su familia. Pon mucha atención, por que más adelante reflexionaremos acerca de lo que leíste y construirás algunos acuerdos.

Niña 1. En mi casa acostumbramos a escuchar música con volumen muy alto, pero cuando vimos la clase en donde el tema era que teníamos que cuidar mucho el sentido del oído, mi familia y yo nos dimos cuenta de que el exceso de ruido lastima nuestros oídos, y también en ocasiones me cuesta trabajo concentrarme en mis actividades. Así que ahora acordamos escuchar la música con volumen más bajo o poner música instrumental que a mi papá le gusta y a mí también, porque me siento más tranquilo y me concentro en mis tareas de la escuela.

¿Cuál es la importancia del silencio en esta situación? y ¿Por qué?

Primeramente, lo importante es cuidar los oídos para no lastimarlos y tomar acuerdos para poder realizar actividades, tranquilos y poder concentrarse.

Es importante que en casa busques espacios y tiempos para el silencio, para poder cuidarte y concentrarte. Es entendible que disfrutes de la música a todo volumen, para bailar y cantar, pero recuerda que los sonidos pueden ser agradables para algunas personas, pero para otras no. Así que debes de hacerlo en los espacios y lugares adecuados, además, hay que procurar no hacerlo frecuentemente porque puedes dañar tus oídos.

¿Cómo crees que la compañera que, comparte su situación, pudo darse cuenta de lo que tenían que hacer?

Seguramente reflexiono acerca de lo que aprendió en las clases respecto a la importancia de cuidar el sentido del oído, por otra parte, es muy importante la ayuda de su familia para poder ponerse de acuerdo y saber que hay que bajar el volumen de la música para poder concentrarse en sus tareas y para cuidar sus oídos.

Lee la siguiente situación e identifica cómo este niño, logro ponerse de acuerdo con los miembros de su familia.

Niño 2. En mi casa tenemos un conjunto de acuerdos, que realizamos en familia y escribimos cuando inicio el ciclo escolar, para saber los horarios de trabajo de todos los integrantes. Me gusta compartir el tiempo con mis papás, así que cuando yo realizo tarea, mis papás pueden hacer su trabajo y me apoyan, y todos podemos realizar nuestras tareas o actividades.

¿Te diste cuenta de qué forma se puso de acuerdo con su familia? ¿En qué lugares se requieren las reglas de convivencia? Por ejemplo, es necesario respetar las reglas cuando jugamos, recuerda que es un tema que ya revisamos en sesiones pasadas, también cuándo subimos a un transporte o cuando visitamos otros lugares, en todos ellos hay normas que es necesario respetar para lograr una mejor convivencia.

Los acuerdos son muy importantes en todos los lugares; por ejemplo, cuando se va a la biblioteca hay que guardar silencio para poder leer un libro; también cuando se va al cine hay que respetar los lugares y guardar silencio para disfrutar la película, o ahora, con esta situación que estamos viviendo, es importante respetar el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia para cuidar la salud de todos.

Vamos a poner un ejemplo de cómo puedes hacer acuerdos de convivencia para tu casa. Algo que es importante considerar es que todos pueden sugerir acuerdos y deben considerar el respeto para todos los integrantes de la familia.

Observa el siguiente video en donde se hablan de la importancia de los acuerdos en familia.

Reglas en familia.

Como pudiste ver en el video, las reglas son muy importantes para que todos podamos convivir en casa, además, establecer acuerdos es esencial, ya que todos tenemos diferentes actividades que hacer.

Comienza a escribir tus acuerdos de convivencia.

Los acuerdos los puedes escribir en un papel grande o un pizarrón, donde todos lo puedan ver.

Te propongo que hagas tus acuerdos tomando en cuenta los videos que acabas de ver, de esa forma, todas y todos, podrán también realizar algunos en compañía de tus familiares.

Anota tres acuerdos que sean relevantes y que sirvan de apoyo para la construcción de lo que harás en tu casa.

Aquí tienes alguno ejemplos que puedes considerar.

Evitar hacer ruidos excesivos cuando es hora de realizar actividades escolares o de trabajo.

Con este acuerdo podrán hacer actividades sin interrumpir a los demás.

Hacer un horario de actividades, para poder colaborar en familia.

Con este acuerdo, podrán saber el tiempo para limpiar, el momento para jugar, el tiempo para comer y para hacer la tarea. Incluso podrán saber el tiempo para descansar o divertirse juntos.

Si tenemos un conflicto o problema, dialogar en familia para resolverlo.

No olvides hacerlo en grande y colocarlo en un lugar visible para todas y todos, de esa forma lo van a recordar y respetar.

Continúa escribiendo los acuerdos que se requieran en tu familia.

Recuerda que todos los integrantes de la familia deben ser escuchados al momento de escribir los acuerdos.

Los acuerdos deben estar en un lugar visible para que todas y todos los vean y respeten.

El silencio es importante, para que puedas hacer actividades donde requieres concentración, como en la escuela.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

Investigamos más sobre animales

¿Qué vamos a aprender?

Presentarás una exposición sobre temas referentes a tu localidad y Continuarás con el proyecto “Conocemos más sobre animales” aprenderás a elaborar tarjetas de información.

¿Qué hacemos?

En esta ocasión necesitarás libros informativos, quiere decir, que la información debe ser veraz, confiable y que se base en hechos comprobables, donde ya hubo una investigación previa.

En la sesión pasada hablábamos de tres fuentes de información:

La que puedes obtener de una entrevista de tus padres, abuelos u otras personas.

La que puedes obtener de libros, enciclopedias, entre otros.

Actualmente estas rodeado o rodeada de tecnología, lo que facilita que tengas acceso a más información por internet.

Debes seleccionar fuentes de información confiables. Si estás buscando o navegando por internet es necesario que un adulto te acompañe, ya que puedes encontrar información que no lo es, como son las redes sociales y algunas páginas de internet.

Debes ser cuidadoso y cuidadosa en la información que consultas.

Sigue investigando sobre el animal que seleccionaste en la sesión anterior para que realices tus notas informativas las cuales te apoyarán a preparar tu exposición.

Te invito a abrir tu libro de Lengua Materna. Español, en la página 98.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/98

El título es, “Conocemos más sobre los animales”.

Actividad 1

Reúne todo lo que hayas encontrado sobre el animal que estás investigando. Revisa si las fuentes de información que seleccionaste son confiables.

Por ejemplo, yo reuní información de diversos materiales, para conocer más sobre el pato; animal que más me gustó para investigar. Te comparto en qué fuentes encontré información, por ejemplo, en un diccionario, encontré la definición de lo que es un pato.

Un pato: Es un ave, de pico ancho, acuática, tiene plumaje, existe una diversidad de patos entre ellos salvajes y domésticos, son aves migratorias.

También encontré información sobre el pato en una enciclopedia. Ahí encontré sus características como, el tamaño, los colores, cuánto pesa, dónde viven y cuántos años viven.

En un libro describí con detalle el esqueleto del pato y, en un folleto, aprendí sobre los cuidados de este hermoso animal.

Se que las fuentes son confiables porque, en la información se identifica al autor y la fecha de impresión. Recuerda que debes ser cuidadoso y cuidadosa al busca la información, y más si buscas información en Internet, porque cualquier persona puede modificarla.

Continúa leyendo las indicaciones de tu libro.

En las indicaciones se te pide que revisen la información que ya tienes y que leas las preguntas que formulaste para identificar la información que aún falta.

Observa el ejemplo de Paola,una alumna de segundo grado, que vive en Yucatán. Ella revisó y busco información sobre el hámster y se formuló las siguientes preguntas.

¿De qué se alimentan los hámsters?

¿Dónde viven los hámsters?

¿Cómo se comportan los hámsters?

¿Cuántos años viven los hámsters?

¿Cómo se reproducen los hámsters?

Con estas preguntas Paola, puede saber si la información que revisó es suficiente y confiable.

Para saber si la información que has buscado es clara, puedes contestar a las siguientes preguntas:

¿Crees que la información que tienes sea útil para responder las preguntas?

¿Hay algún dato que aún te haga falta o que te interese conocer?

¿En lo que leíste del texto puedes encontrarlo?

¿Qué otras fuentes tienes a la mano para consultar?

Te invito a revisar tu información a partir de las preguntas que acabas de ver.

Ahora, anota en tu libro de Lengua Materna, el título de algún material que te haya servido.

Por ejemplo, para conocer más de los patos, puedes ocupar las siguientes fuentes de información: “Grandes huesudos. Aves” o de una guía especializada: “Conozcamos los patos y gansos”.

También sí localizaste información que no sabías, anótenla en tu cuaderno, pues te puede ser de utilidad para tu exposición. Lo importante es que has escrito en tu cuaderno o en fichas, la investigación del animal que elegiste y ahora tienen más información.

Actividad 2. Escribamos la primera versión.

Lee las fichas informativas de los patos de tu libro de Lengua Materna, página 99 y observa el siguiente video.

Los patos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/99

Como ya viste en la lectura de los patos, ahí describen información de los patos, por ejemplo, cómo son los patos. Revisa la ficha e identifica la información más importante.

Observa que en la ficha se describe que los patos tienen patas, alas, que hay de diferentes colores y que unos son salvajes y otros domésticos.

Lo que acabas de hacer es una síntesis de la información y son datos que te pueden servir para una exposición.

Recupera toda la información que escribiste en tu cuaderno y en tus fichas informativas del animal que elegiste; marca con el color que más te guste, las palabras u oraciones cortas a las que puedes recurrir para recordar, lo qué tienes que tratar mientras expones. Veamos otro ejemplo.

Palabras para recordar.

“Los patos salvajes comen insectos, peces y plantas”, “piedritas”. Los patos domésticos granos y verduras.

Como los ejemplos que acabas de leer, revisa toda tu información, escribe en tu cuaderno la primera versión de lo que quieres exponer del animal que investigaste. También, recupera las preguntas de la entrevista que realizaste.

Te voy a mostrar la producción de un niño que escribió su primera versión de lo que investigó del animal que eligió. Observa y lee su escrito.

Para elaborar tu primera versión de la información para la exposición,puedes dictarle tus ideas a alguno de tus familiares para que la escriban y juntos organicen la información.

Si quieres hablar sobre lo que comen los patos, puedes dictarle a tu familiar que: Los patos comen insectos, peces, piedritas y plantas, que son de diferentes colores y algunos son salvajes y domésticos.

¿Crees que estos datos dan información sobre lo que comen los patos?

Creo que no, ¿Verdad?

Una parte contesta la pregunta sobre aquello que comen los patos, pero otra parte habla sobre lo que comen los patos.

¿Te diste cuenta?

En este caso, es importante que primero se organice lo que comen los patos.

Los patos salvajes comen insectos, peces, plantas y piedritas.

Después puedes agregar que:

Los patos domésticos comen granos y verduras.

¿Con esa información quedará claro, sobre lo que comen los patos?

Si, ¿Verdad?

Apóyate de tu familia, para hacer lo mismo que acabas de leer y que tu exposición quede completa.

Para continuar, abre el libro de Lengua Materna en la página 100 y revisa las notas que has tomado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2ESA.htm?#page/100

Revisa las notas que has tomado.

Lo que ya sabías del animal que elegiste.

Las respuestas que anotaste durante la entrevista.

La información que encontraste en diferentes materiales.

Recupera las actividades de la sesión anterior, en donde registraste lo que sabías del animal de tu elección, la entrevista y la información que encontraste en los libros, revistas, periódicos e internet.

Escribe en tu cuaderno o en fichas todo lo que te gustaría que los demás supieran de la investigación que hiciste.

¡Con todo el material que tienes, llegaste a la etapa 3 del proyecto!

Lee la Actividad 1. “Escribamos la versión final”.

En esta actividad, se te pide que revises la primera versión con el maestro y que la corrijas. Sino te es posible revisarla con tu maestro, pídele a tu mamá o papá que te ayuden y hagan la versión final en tarjetas para la exposición.

Te comparto el siguiente ejemplo de una ficha informativa de los patos, donde está organizada la información para que te sea de utilidad para tu exposición.

Como en el ejemplo, puedes agregar dibujos y todo lo que quieras compartir para preparar el inicio de tu cartel del animal que elegiste.

En esta sesión aprendiste:

A investigar en fuentes de información confiables como enciclopedias, revistas informativas o libros de consulta.

A organizar la información que investigaste.

Registrar la información para realizar tu primera versión para tu exposición.

Revisar con apoyo de un familiar la primera versión de tu escrito para su exposición.

No olvides agregar un título a tu tema de exposición.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

