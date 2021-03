Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 8 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 8 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

VALORES

VALORES

El Asco, amigo mío

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas acerca de esta emoción básica y cuál es su función en nuestra vida.

¿Qué hacemos?

Tienes que aprender y comprender que la emoción del asco tiene una función protectora en nuestras vidas.

Si no sintieras asco, no podrías diferenciar entre un alimento en buen estado, que pudieras comer, y otro echado a perder que, si te lo comes, te puede hacer daño y hasta poner en riesgo la vida.

El asco, al igual que el enojo, son emociones que nos ayudan a protegernos ante los peligros.

¡La emoción del asco es importantísima! Desafortunadamente, creo que tienes muy olvidado al asco, es más, creo que hasta le haces el fuchi y no debe ser así.

Muchas personas piensan en el asco sólo como algo negativo y creo que tú también, pero justo por eso estás aquí hoy, para aprender los beneficios de esta emoción, te darás cuenta de que has utilizado tus habilidades personales, quizá sin saberlo, para ponerte a salvo de muchas situaciones, gracias al asco.

El sentido del gusto hace equipo con Asco para poner en alerta a tu organismo cuando un alimento o sustancia peligrosa que quiera ingresar al cuerpo y causarte daño.

Durante toda tu vida solo habías visto al asco como una emoción que te provocaba malestar y no te habías dado cuenta de todos sus beneficios.

Veamos a continuación lo que habría pasado si Cupertino conoce más acerca del asco.

Video de Cupertino y Don Leopoldo-asco.

Es importante entender que no siempre los alimentos, sustancias u objetos que pueden dañarnos tienen un olor, sabor o vista desagradable. La pastilla que Cupertino se tragó no tenía mal olor ni aspecto desagradable. Gracias a que el sabor de la medicina de Don Leopoldo era horrible, Cupertino está a salvo, pero pudo haberle pasado algo muy grave.

Por eso, las madres, padres y docentes, les deben explicar a las niñas y niños que por ningún motivo deben comer o beber cosas o sustancias que no conocen. Los recipientes donde hay sustancias peligrosas, deben llevar siempre una etiqueta y guardarse en un lugar seguro, para evitar accidentes.

Si etiquetas todo por colores, lo marcado con color rojo es todo aquello que nos puede hacer daño si lo comemos o bebemos, por ejemplo: los alimentos en estado de descomposición, las sustancias tóxicas como solventes de pinturas, barnices, insecticidas, detergentes, venenos, limpiadores, químicos y algunas plantas que solo son de adorno como la hiedra o el regaliz americano con sus atractivas pero venenosas semillas, al igual que los hongos venenosos.

Sí marcas con color amarillo todo lo que no sabemos si nos puede hacer daño. Así, probarlo o de acercarnos, investigamos de muchas formas si es seguro, por ejemplo: mariscos contaminados, alimentos y bebidas que tienen mucho tiempo en el refrigerador o que no fueron guardados y refrigerados adecuadamente, por eso recomendamos revisar la fecha de caducidad de todos los productos.

Finalmente, en color verde, todos aquellos alimentos y sustancias que puedes consumir sin ningún riesgo.

Takataka significa basura en Suajili, que es una lengua que se habla en Kenia y separan todos los residuos, así evitan que los gases tóxicos dañen el entorno.

Con esto te encargas de que cada habitante tenga buena higiene y prevención, el asco nos ha enseñado tanto.

Te enseñaré una actividad de respiración que puedes utilizar para regular tu asco, se llama “Respirando con la ayuda de mis dedos”.

Respira recorriendo el contorno de Tus dedos. Sube-inhala, Baja-exhala.

Aprendiste mucho acerca del asco y de la forma en que tus habilidades personales te pueden cuidar ante sustancias que te pueden hacer daño.

Algunas de las habilidades personales que te ayudan a evitar el riesgo son tener organización, precaución y curiosidad para investigar, y junto con el asco te avisan que debes apartarte de aquello que amenace tu bienestar.

ARTES

ARTES

La inspiración de las mujeres en el arte

¿Qué vamos a aprender?

Hoy es el día Internacional de la MUJER y por ello, aprenderás acerca de algunas artistas que trascendieron a partir de sus obras, como es el caso de: Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington. Asimismo, es importante mencionar que en el arte mexicano han destacado varias artistas mujeres como, por nombrar a algunas, María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo, además de las ya mencionadas.

Reconocerás y valoraras el trabajo, de todas aquellas artistas plásticas y visuales que dejan un legado al mundo.

¿Qué hacemos?

Es buena la idea de hablar de las mujeres en el arte, ya que existen muchas mujeres que han contribuido y no son conocidas.

Recuerda que esta fecha es importante ya que han sido años de lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos sociales, por ejemplo: desde el hogar, el trabajo, la educación, la política, lo deportivo y lo artístico.

Empieza conociendo un lugar muy emblemático que conmemora a la mujer a lo largo del tiempo con un video titulado “Itinerario- Museo de la mujer”.

Video. Itinerario- Museo de la mujer.

El museo de la mujer va más allá de ser un espacio retrospectivo, trabaja con las mujeres para construir un futuro de libertad, igualdad y sororidad, es decir, un acto de hermandad.

Actividad 1. La textura y Frida Kahlo.

Frida Kahlo.

Dentro de las obras de las artistas que vamos a conocer el día de hoy existe un elemento muy importante que es la textura, de la cual nuestro querido amigo Monstrilio nos va a explicar.

Video Monstrilio y la Textura.

Monstrilio:Hola niños, el día de hoy hablaremos de la textura.

La textura es la apariencia de una superficie y puede ser de dos tipos: táctil y visual.

La textura táctil es todo lo que percibimos a través del tacto mientras que la textura visual es lo que podemos observar.

Por medio de las texturas, los artistas intentan imitar en sus representaciones bidimensionales, las sensaciones que provocan el tocar un objeto de la realidad, a partir de puntos, líneas, degradaciones de color, superponiendo formas, haciendo trazos pequeños o grandes, aplicando capas de color o salpicando pintura, etc. Eso es todo amigos, ¡FIN!

La textura es parte importante del lenguaje visual porque hace que el sentido de la vista perciba las cosas y objetos de diferente forma, dando mayor realismo o adentrándonos en el mensaje o simbolismo que los artistas quieren transmitir.

Vamos a ver la obra de Frida Kahlo titulada “Autorretrato con mono”.

Autorretrato con mono.

En esta obra podemos observar las diferentes texturas en los elementos que la componen, por ejemplo, en las hojas que están en el fondo y si ponemos mucha atención podemos percibir los pelos de los monos que integran esta composición, así como los pliegues de la blusa que trae puesta Frida.

La tela de la blusa de Frida visualmente da la sensación que es suave y lisa y esa es la textura visual, percibimos a través de la vista esa sensación sin necesidad de tocar el objeto.

Ahora conozcamos más acerca de esta pintora mexicana y veamos el siguiente video titulado Frida Kahlo.

Video Noche de museos: Frida Kahlo. FICH 2020. Contigo en la distancia.

Frida Kahlo es una mujer digna de admirar por su fuerza y tenacidad ante su tragedia. En su pintura, hace una indagación sobre sí misma, física y emocionalmente, reflejando la tenacidad en su arte, a pesar de la imponente figura de su esposo Diego Rivera.

Actividad 2. Conociendo a Remedios Varo.

Remedios Varo.

Ahora conozcamos a otra artista plástica sobresaliente, a partir del siguiente video titulado “Remedios Varo”.

Video Remedios Varo. Centro Nacional de las Artes.

Para Remedios Varo, el sueño es la sustancia misma de los acontecimientos, es el lugar de las apariciones instantáneas, el sueño es el mundo y el mundo es el mundo de todas las metamorfosis.

Una de las frases más emblemáticas de esta artista es: Puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará.

Para conocer más acerca de esta emblemática artista analizaremos una de sus obras llamada “El gato helecho”, pintura realizada en 1957. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2021.

Fíjate en Los árboles, ¿Qué textura tienen? y ¿Qué sensación te proyecta?

¿El pelaje de que estará hecho? ¿Los gatos de qué mundo vendrán?

¿En qué otro lugar de la obra podemos encontrar texturas?

En el pasto, en la copa de los árboles y en las gotas de agua.

Este fue uno de los mundos creados por la artista Remedios Varo, ¿Qué te pareció?

Actividad 3. Conociendo a Leonora Carrington.

Leonora Carrington.

Para continuar ahora conocerás a una artista más, que, al igual que Remedios Varo se inspiró en el mundo de los sueños, me refiero a Leonora Carrington quien dijo “El mundo que pinto no sé si lo pinto, yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí”.

Te invito a ver el siguiente video titulado “Itinerario-Leonora Carrington”.

Video Itinerario- Leonora Carrington.

Leonora Carrington, tiene un estilo sombrío y mágico que caracterizó la mayoría de sus obras, creando mundos únicos.

El mundo mágico de los mayas (1963) de Leonora Carrington.

Esta obra es un mural, que se ubica, en la sala de Pueblos Mayas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, hecha por Leonora Carrignton con motivo de la reapertura de esta institución en el año de 1963.

En el mural se representa el supra mundo, la tierra y el inframundo del mundo maya.

Esta pintura tiene más de cuatro metros de largo.

Observa las texturas que existen en varios elementos de la pintura.

En el inframundo, en la parte inferior derecha, se localiza un árbol de grandes dimensiones, donde se observa la textura rugosa del tronco, así como en la parte inferior de la pintura, una textura rocosa que se extiende por el ancho del mural.

En el mundo terrenal, se observa la textura arenosa del suelo con diversos relieves, así como en los grupos de árboles que se observan a lo lejos.

Por último, en el supramundo, se observan las texturas de las nubes en tono rojizo, así como las diversas montañas que rodean el paisaje mágico.

El análisis de esta obra hace despertar los sentidos y llevar la imaginación a otro nivel.

En la sesión de hoy recordaste una fecha emblemática para las mujeres, y lo hiciste, a partir de la apreciación de la obra de 3 artistas y grandes exponentes del arte mexicano: Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington, sin olvidar que en el arte bidimensional mexicano han existido más figuras femeniles prominentes como María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo, entre otras.

Aprendiste acerca de las texturas y del poder que tienen los sueños en las producciones bidimensionales, así como las diferentes formas de plasmar la realidad en una pintura.

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS NATURALES

Mujeres en la ciencia

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que una mezcla está formada por diversos materiales en diferentes proporciones. Conocerás a grandes científicas.

¿Qué hacemos?

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo, la lucha de las mujeres por la equidad, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos.

La conmemoración te da la oportunidad de reflexionar, cuestionar y cambiar la forma de pensar; así como, de promover que los gobiernos de todos los niveles y la sociedad en general, nos comprometamos, a superar de manera conjunta, los obstáculos que impiden progresar a las mujeres y a las niñas alcanzar su pleno potencial.

A lo largo de la historia de la humanidad, la aportación de las mujeres en la ciencia ha sido determinante, sin embargo, no siempre se les ha reconocido.

Hoy quiero platicarte sobre las aportaciones de algunas mujeres en la ciencia.

Las actividades que realizaras en la sesión de hoy permitirán conocer a mujeres que han participado en diferentes campos de la ciencia y la ingeniería, cuyo trabajo, ha contribuido a encontrar respuestas a muchas de las dudas que nos surgen, respecto a los materiales, el Universo, los seres vivos; además, resuelven problemas o crean innovaciones tecnológicas para el cuidado de la salud y el ambiente.

Normalmente nos referimos a los científicos, pero casi nunca a las científicas, pero cuando piensas en ciencia, debes pensar tanto en hombres como en mujeres.

Por eso lo correcto es decir “Comunidad científica”, de esta forma nos referimos a todas y todos quienes construyen el conocimiento.

Hipatia de Alejandría, es una de las primeras científicas de la historia, en su época las mujeres no tenían derecho a muchas cosas y ella con apoyo de su familia, pasaba mucho tiempo en la biblioteca estudiando.

Para aprender más de ella, te invito a leer un poco de ella.

Hipatia.

Buenas tardes, soy Hipatia y aunque no tengo apellido suelen decirme “de Alejandría” porque así se llamaba la ciudad donde viví. Este lugar estaba en Egipto y era dominado por los romanos, aunque yo tenía una formación griega gracias a mi padre, ¿Muchos nombres? Entonces sólo déjame contarte que aquí había una de las más grandes bibliotecas de su época, llena de papiros, ¿qué son los papiros? Bueno, ya que no existía el papel como lo conoces actualmente, escribíamos en una especie de hoja hecha con el tallo de la planta llamada papiro. En estos papiros había conocimientos de ciencias, tecnología, humanidades y artes, ahí aprendí varias cosas y, al crecer, pude nutrir la biblioteca con mis propios descubrimientos y reflexiones.

Supongo que mi historia debe empezar hablando de la Biblioteca, pues pude estudiar ahí gracias a mi padre Teón, quien fue matemático, astrónomo y profesor en ella. Él me enseñó que la educación nos hacía iguales a todos, aunque no era bien visto que una mujer estudiara o enseñara, él se esforzó en que aprendiera todo lo posible. Un gran padre, ¿Verdad? Con el tiempo aprendí sobre matemáticas, filosofía, astronomía, física y lógica; incluso pude colaborar con mi padre en algunas investigaciones. Fui reconocida en mi época por mi inteligencia, años antes de que Nicolás Copérnico afirmara que la Tierra giraba alrededor del Sol, apoyé esta teoría junto con otros matemáticos y mis contribuciones ayudaron a demostrarlo, aunque sí el buen Copérnico se enfrentó a muchos problemas por descubrir esta verdad, ¡imagínate lo que yo tuve que pasar!

También, fui una profesora reconocida en mi época, sino es que la favorita, tan es así que por igual maestros y alumnos escuchaban mis clases, además, mientras muchos profesores dividían a los estudiantes por religión, sexo o estrato social, yo evitaba hacerlo porque consideraba que, ya que el alma era igual en todos, la capacidad de aprender debía serlo también, aunque a muchos no les gustaban mis ideas.

Creo que no lo comenté, pero, aunque no participé activamente en la política, era reconocida por mi inteligencia y sabiduría, así que no era extraño que me consideraran una excelente consejera.

¿No te he contado? Escribí múltiples tratados filosóficos, matemáticos (¡Me encantaba la geometría y álgebra! áreas en las que destaqué) y astronómicos, que desafortunadamente se perdieron cuando la Biblioteca de Alejandría se quemó. Por fortuna, mis estudiantes escribieron un poco de mí, mi vida y mis avances científicos.

También fui inventora, mejoré el diseño de los astrolabios, instrumentos que sirven para encontrar a las estrellas en el cielo, e inventé el densímetro que sirve para calcular la densidad de los líquidos, igual que lo viste en clase de Ciencias Naturales con el profesor Ezequiel hace algunas semanas. ​

Hubiera deseado llegar más lejos, sin embargo, la ignorancia terminó con mi vida en una fecha que los historiadores no logran precisar, debe ser porque no son tan buenos en matemáticas como yo.

Antes de despedirme, recuerda que debes defender tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar.

Hipatia inventó el astrolabio, que por mucho tiempo fue la manera en la que los navegantes se orientaban en el mar, hay muchos instrumentos que no sabemos que fueron creados por mujeres.

Mira en el pizarrón tengo una lista de inventos hay de todo, y todos fueron descubiertos por mujeres vamos a leer algunos para comprender que importantes son las mujeres en la ciencia.

No me sorprende que haya tantas aportaciones de mujeres científicas a la ciencia, el problema no es de capacidad, sino a que a las mujeres y a las niñas no se les da la misma oportunidad para desarrollarse, y este día nos permite recordarlo.

Ahora te quiero contar de mi científica favorita, su nombre es Margaret Hamilton.

Literalmente gracias a su trabajo, los primeros seres humanos pudieron alunizar, vamos a conocerla.

Margaret Hamilton.

Buenos días, soy Margaret Hamilton y aunque tal vez no hayan escuchado mi nombre, pero, seguro saben que el ser humano ya pisó la Luna, ¿Verdad? Pues sin mi ayuda no se hubiera podido realizar semejante proeza, disculpen que no haya visto cuando llegaron, pero estaba tan metida en estos números que se me fue el tiempo, y es que eso es lo que me gusta hacer: números, cálculos y operaciones matemáticas, y ya sé, seguro piensan que es aburrido o difícil pero no lo es, porque los números están en todos lados, por ejemplo, en la televisión o en la pantalla de sus celulares, todo, todo funciona a base de números. Vamos a verlos, ¿Qué? ¿Quieren que les cuente de mí?

Nací en 1936 en Estados Unidos, mi familia la componían mi padre, Kenneth Heafield quien era filósofo y poeta, mi madre, Ruth Esther Heafield que era profesora de secundaria y mi abuelo que en esa época era director de una escuela y ministro religioso. Como podrán imaginarse, crecí entre libros e historias sobre el Universo y todo eso me llevó a querer conocer más de las ciencias, especialmente de las matemáticas.

Por diversas razones tuve que dejar la escuela por un tiempo, pero cuando pude me mudé junto con mi familia a Boston para estudiar matemáticas abstractas en la Universidad Brandeis. Para 1960 conseguí un trabajo en el Departamento de Meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, bajo las órdenes del profesor Edward Norton Lorenz. Gracias a todo lo que aprendí ahí, creé varios lenguajes de programación ¡Sí! ¡Son los que les dicen a las computadoras qué hacer! Y hasta desarrollé un programa que permitía predecir el clima.

Era tan buena en lo que hacía, que me invitaron al proyecto SAGE que originalmente era del clima de nuevo, pero como estábamos en la Guerra Fría, fue un momento histórico importantísimo, imagínense que Estados Unidos y la antigua Unión Soviética tenían fuertes diferencias políticas, y aunque no peleaban directamente, se miraban feo todo el tiempo. El punto es que como estábamos en medio de este conflicto armado, me pidieron crear un programa de computadora que ayudara a identificar los aviones “enemigos”.

Todo eso me preparó para lo mejor, lo más emocionante, porque entré al programa Apolo en lo que hoy es la NASA, que es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Pronto se dieron cuenta de mis habilidades, así que me dejaron frente al equipo del Módulo de Mando y el Módulo Lunar, no quiero presumir, pero posiblemente fue gracias a mí que el Apolo 11 aterrizó con éxito.

No hagan esa cara, sé que no me creen, pero les cuento, seguro saben que cuando usan mucho un aparato electrónico, éste se sobrecalienta. Pues claro que hace algunos años pasaba absolutamente lo mismo y si dejan así al aparato se sobrecarga y se apaga. Imaginen esta situación: están en el espacio, a punto de tocar la Luna y de pronto ¡Pum! Encienden el radar y suenan muchas alarmas. ¡Oh no! ¡Los astronautas estaban en peligro de verdad! Todos corrían desesperados de un lado al otro, hasta que afortunadamente se les ocurrió llamarme.

Lo que pasaba es que yo había diseñado el programa para que fuera muy difícil que se sobrecargara y apagara, de tal forma que, cuando la temperatura subiera, el programa elegía qué funciones debían ir primero. Todas esas señales de alarma eran funciones que el programa sabía que no afectaban si se apagaban, así que detectó cuáles tenían errores y las apagó, ayudando a evitar que se sobrecargara. Cuando pude explicarles, entendieron que no había problema y la misión continuó ¡Lo demás es historia! ¡Los seres humanos llegamos a la Luna! Lo que fue un pequeño paso para las personas, fue un gran salto para la ingeniería informática.

Actualmente tengo varias empresas dedicadas a prevenir posibles fallas con programas especiales, y aunque me divierto mucho con estos trabajos, siempre voy a recordar ese momento, si me lo preguntan, cuando la misión tuvo éxito mi cabeza sólo podía pensar “¡qué bien, mi programa funcionó!” ¡Ni siquiera pensé en que la humanidad había llegado a la Luna!

Si no hubiera sido por Margaret, no habríamos alunizado en ese momento, además era de las primeras expertas en computación Respecto a mujeres y programación hay una larga historia, que comienza con Ada Lovelace, una niña que creció en el siglo XIX y que creó el primer programa computacional de la historia.

Algo que queremos destacar es que el camino científico, no ha sido fácil, porque desafortunadamente a las mujeres no se les reconoce el trabajo del mismo modo que a los hombres, a esto se le llama “Efecto Matilda”.

El efecto Matilda muestra cómo en diferentes momentos de la historia, se ha negado el reconocimiento a muchas mujeres de sus aportaciones, su trabajo y sus descubrimientos científicos, por darles el crédito a sus compañeros de investigación, quedando ellas en segundo lugar o de plano en el total olvido.

En el campo de la ciencia existen muchas formas de discriminación:

* el olvido de las mujeres que firmaban artículos científicos junto a sus maridos.

* el aislamiento al que se veían sometidas muchas investigadoras en grupos de trabajo conformados por hombres.

* la atribución de “mala fama” intencionada a mujeres para desprestigiar su trabajo y descubrimientos.

* científicas a quienes les han robado sus descubrimientos.

A continuación, te voy a presentar a una científica a quien tardaron muchísimos años en reconocerle su trabajo y honestamente se ve que la pasó bastante mal en su equipo.

Rosalind Franklin.

Les doy la bienvenida a mi laboratorio, soy Rosalind Franklin, fisicoquímica especializada en cristalografía, ciencia con la que fui capaz de descubrir uno de los secretos de la vida y bueno, ¿Por qué esconderlo? Me convertí en el mejor ejemplo de uno de los mayores robos intelectuales del siglo, pero no empecemos por el final, voy a contarles de mí: Nací en Londres en 1920 y desde muy joven mostré aptitudes para las matemáticas, física y química, era tan buena en estas materias que conseguí mi pase a la Universidad de Cambridge. Aunque mi mamá y mi tía estaban emocionadas digamos que mi padre no consideraba como algo bueno que una mujer estudiara Ciencias, ¡pero no se molesten con él! después entendió que la inteligencia no estaba relacionada con ser mujer u hombre y me apoyó en todo.

Trabajé durante años en Francia, ahí conocí al científico Marcel Mathieu, quien fue mi amigo de por vida y me enseñó la técnica de difracción de los Rayos X la difracción es cuando la luz cambia de dirección al interaccionar con un objeto; lo crean o no, tan sencillo como suena, nadie podía hacerlo porque el método que había era digamos ¿Antiguo? ¿Viejo? Lo digo en pasado porque precisamente yo mejoré la técnica de la difracción de rayos X y me convertí en una pionera de la cristalografía. Pese a que estaba feliz en Francia, me mudé al King’s College de Londres porque me prometieron que tendría mi propia unidad de investigación ¡Sólo para mí y mi equipo! Todo parecía pintar bien y aunque a muchos no les hacía gracia trabajar con o para una mujer, el verdadero problema fue que…

Maurice Wilkins: El problema fue que me quitaron mi laboratorio por tu culpa.

Rosalind: Claro que no, Wilkins, ni siquiera había llegado cuando te cambiaron de investigación.

Maurice: ¡Si no hubieras sido tan lista no habría perdido mi investigación! Y me vengaré.

Rosalind: Él es Maurice Wilkins y me gustaría decir que sólo lo dijo porque estaba enojado en el momento, desafortunadamente no fue así. Verán, trabajando en mi laboratorio logré lo que nadie hasta ese momento, ¡Tomé una fotografía nítida del ADN! ¡La número 51! ¡51 intentos y finalmente lo logré! ¿Qué? ¿Qué es el ADN? Verán, es como un manual que contiene la información de las características que nos definen, el color de nuestros ojos, qué tan altos crecemos, o la forma de nuestra nariz y boca, entre otras, ¿ven? Es como descubrir el secreto de la vida, ¿Lo imaginan? Y yo había conseguido ver qué forma tenía estaba tan feliz pero no sabía que él (señala a Maurice) estaba robando mis imágenes y se las mostraba a estos dos (señala a James Watson y Francis Crick).

Watson: Vamos Rosie, ya te dimos crédito.

Rosalind: Me quitaron mi trabajo y no me llames “Rosie”.

Crick: Eso no es verdad, sólo lo tomamos prestado sin que supieras.

Rosalind: Ni siquiera quiero enojarme, en fin, luego de que tomaron mi investigación sin permiso, no me dieron crédito, publicaron mis avances con apenas una pequeña mención y ganaron el premio Nobel en 1962 sin incluirme (los mira a los tres con enojo). Quedé bastante deprimida y harta de todo, así que me fui ¡Pero no muy lejos! Me trasladé al Birbeck College donde trabajé en investigaciones con diversos virus que atacan a los humanos y las plantas, destacando como siempre, tanto, que todavía se citan mis descubrimientos en los trabajos actuales.

Es verdad que no me trataron muy bien en ese momento, sin embargo, una vez que se descubrió mi participación en este importante hecho, poco a poco mi nombre se ha incluido en libros e investigaciones de personas talentosas. Me hubiera gustado verlo, desafortunadamente morí en 1958 de cáncer, posiblemente por mi constante exposición con los rayos X, aunque no me arrepiento, si pudiera nacer de nuevo me dedicaría mil vidas a la cristalografía porque descubrí que la ciencia y la vida cotidiana no pueden ni deben estar separadas.

Rosalind nunca se dio por vencida y aunque demasiado tarde, la sociedad ha reconocido su valiosa aportación, pero lo que no podemos permitir es que los científicos hombres, pongan obstáculos, o que no reconozcan y valoren el trabajo de las mujeres en la ciencia, eso es inaceptable.

En ningún campo de trabajo, ni en las escuelas o en las familias deben prevalecer esas costumbres, en ningún lugar se debe menospreciar a las mujeres y las niñas.

Anita Hoffman y es una bióloga, vamos a ver leer un poco de ella.

Anita Hoffman Mendizábal.

Nací en la ciudad de Puebla el 3 de marzo de 1919. Desde pequeña salía con mi papá Carlos Cristian Hoffman, al campo a colectar insectos, así, crecí en un mundo de interesados en las plantas y animales. Realicé mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fui parte de la primera generación de estudiantes de la Facultad de Ciencias, que, al no tener entonces un edificio propio, el Departamento de Biología quedó provisionalmente alojado en la Casa del Lago, en Chapultepec, que era en ese entonces sede del Instituto de Biología ahí transcurrieron mis cuatro años de la maestría (todavía no se instituía la licenciatura); y por mis altas calificaciones en 1941, obtuve un diploma de la UNAM y además, me nombraron “alumna agregada” para trabajar en el Laboratorio de Entomología, que es el estudio de los insectos, del mismo instituto. Al año siguiente me dieron un nombramiento oficial como ayudante de investigador.

¿Cómo es que llegué a interesarme por los ácaros? Esos animales sobre los cuales nada se sabía en aquella época, ni siquiera se conocía el vocablo “ácaro” en el lenguaje común.

A lo largo de mis estudios, me fui interesando cada vez más en la entomología médica y en los parásitos. Por esta razón, mi padre, poco antes de morir, me sugirió que como tesis de maestría hiciera una investigación sobre los ectoparásitos de los murciélagos mexicanos. Fue así como por primera vez entré en contacto con unos animalitos microscópicos, que nadie conocía y que, por llamarlos en alguna forma, los denominaban “garrapatillas” o “mites” (del inglés, pero pronunciándolo en español).

Buscando en la literatura extranjera, finalmente, logré identificarlos y comprobé que se trataba de especies nuevas, publiqué mi primer trabajo sobre ellos en 1944.

Poco después, trabajando en el Laboratorio de Entomología del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, llegó una muestra de bichos, que nadie sabía lo que eran y que habían causado una dermatitis muy severa en todos los miembros de una familia del entonces llamado Distrito Federal. Encontré que se trataba de animales muy parecidos a unos de los muchos que había encontrado en los murciélagos, pertenecientes a la familia Trombiculidae. Para saber más sobre ellos, en 1948 realicé estudios de especialización en acarología, en la Universidad de Duke y en el Museo Smithsoniano en Estados Unidos.

Además de dedicarme a la investigación, impartí clases sobre este grupo de pequeños artrópodos, así como de bioespeleología que es el estudio de los seres vivos en las cuevas y cavernas, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y en la UNAM.

Fundé tres laboratorios para el estudio de estos organismos, uno en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, el primero en América Latina, otro en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el tercero en el Instituto de Biología, perteneciente a la misma institución, además, a este último doné mi colección de ácaros y mi hemeroteca personal, con lo que contribuí a la creación de la Colección Acarológica Nacional (CNAC), la más importante en el país hasta ahora.

Escribí alrededor de 130 artículos sobre ácaros y fui autora de 10 libros, entre los que se encuentran Manual de Bioespeleología, Los Ácaros y El Maravilloso Mundo de los Arácnidos dedicado este último a mi padre y a mi hijo Claudio. Fallecí en la ciudad de México el 11 de octubre de 2007.

La pasión de Anita se convirtió en su trabajo de toda la vida; espero que entre las niñas y los niños que nos ven haya muchas futuras científicas y científicos, que cuando estén trabajando se acuerden de este programa y de lo importante que es apoyarse y respetarse mutuamente.

Por último, quiero presentar te a una científica mexicana que aceptó que le hiciéramos una entrevista y me gustaría que todas y todos pusiéramos mucha atención.

Es muy importante reconocer el trabajo que las mujeres de ciencia hacen.

Para terminar, veamos este video de muchas mujeres científicas invitándonos, ¡a formar parte de la comunidad científica!

¡Cuántas mujeres de todas las edades y todos los campos científicos hay!

Sí, es por eso que, el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia, con el fin de lograr su acceso y la participación plena y equitativa.

Además, para lograr la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Qué bueno que se dediquen días para destacar y recordar a todas las mujeres que han trabajado y luchado porque los derechos a estudiar, aprender y desarrollarse de las niñas y adolescentes sean respetados y porque a las mujeres de ciencia se le reconozcan sus aportaciones a la humanidad.

LENGUAJE

LENGUAJE

Conociendo a los personajes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el día de hoy a identificar las características de una autobiografía.

¿Qué hacemos?

Teinvito a localizar en tu libro de texto en la página 88 la nueva práctica social.

Tranquilo, estas aquí, para aprender, y la palabra es autobiografía, pon mucha atención.

En el diccionario podemos encontrar las palabras desconocidas, busquemos Autobiografía: es un relato de tu propia vida.

Entonces haremos un relato de nuestra propia vida. Eso sí que es interesante y emocionante.

Eso será durante toda nuestra práctica social, pero en el día de hoy solo veras el primer paso, veras de las características de una autobiografía, pues antes de escribir la tuya tienes que conocer cómo son, cómo se escriben, y entonces podrás escribir tu autobiografía más fácilmente.

Pero antes de empezar, quiero preguntarte si se te ocurre una razón para escribir biografías y autobiografías, o sea, sobre las vidas de las personas.

Si sabes de dónde vienes, con quién estas relacionado, quiénes son tus nuestros antepasados, pues seguramente te sentirás orgulloso de pertenecer a esa familia o a ese pueblo.

Si leemos sobre las vidas de gente valiosa, conocerás los secretos de cómo logró sus metas o su éxito.

Las biografías y autobiografías te sirven de ejemplo de lo que hacer ¡y de lo que no hacer también!

Para ello, te pido que pongan mucha atención al siguiente ejemplo que se encuentra en su libro de texto en la página 89. Vamos a leer juntos el texto que aparece en pantalla.

¿Qué te pareció?

Los papelerillos, lee más despacio, menciona a estos personajes que se encargaban de vocear escandalosamente. El texto también menciona, las noticias que salían de las prensas. ¿Alguna otra palabra que no entiendan?

¿Qué es azarcón?

Búscala en tu diccionario, dice: color anaranjado muy encendido.

Tiene todo el sentido, porque están hablando de pinturas.

Ya conocemos el nombre de un nuevo color, ¿Qué más recuerdas del texto? quien habla en él, ¿Es hombre o mujer?

Recuerdas que mencionan que había una imprenta cerca de su escuela primaria, y creo que quien escribe esto, es un hombre.

¿Por qué deduces eso?

Porque dice: “…en ese mismo año ingresé como alumno en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Maestros”, como dice alumno y no alumna, sé que el que habla es un hombre.

Eso es correcto, de la palabra alumno se deduce el género, es decir, que es un hombre.

Pero, ¿Quién es el que está contando su vida?

Es una sorpresa que veras más tarde, solo te voy a decir que es un pintor mexicano bastante famoso.

Ahora sigamos revisando. ¿Qué personaje es mencionado dos veces en este texto?

Recuerdas que se menciona a un señor que se llama Arroyo.

Revisa el texto nuevamente.

El personaje que menciona el texto es José Guadalupe Posada, ¿Por qué crees que el autor de esta autobiografía quiso compartir la experiencia que tuvo con José Guadalupe Posada en su infancia?

Tal vez porque le gusta la pintura, este personaje no dejaba de asomarse a su taller, al pasar a la entrada y salida de la escuela.

Observar una imprenta, eso le llamaba la atención.

¿Y por qué veía a José Guadalupe Posada? ¿Sería alguien importante?

Posada fue un gran grabador y caricaturista. ¿Sabes quién fue Posada y por qué es más reconocido?

Trata de averiguarlo, al final tendrás la respuesta, ahora vamos a centrarnos en lo siguiente, ¿De quién habla principalmente el narrador? Piensa bien tu respuesta eso está muy fácil de responder, se trata de “yo”.

¿Cómo de yo? ¿Quién es yo? en el texto menciona, “yo tenía dos años”.

Esa palabra, “yo” hace referencia a la primera persona del singular.

Pon mucha atención, cuando redactamos “yo”, yo cumplí ocho años, yo me llamo, ¿De quién estamos hablando?

Pues de nosotros mismos, o sea, si yo digo “yo”, yo es Tina, pero si Mariana dice “yo”, yo es Mariana.

A eso se refiere la primera persona del singular “yo” pues yo siempre se refiere a quien está hablando, y esa es una de las características de las autobiografías.

Si dice yo, es que el autor habla de sí mismo.

Espero que te haya quedado claro pues ésa es la primera característica de las autobiografías. Ahorave que tienen 4 características súper importantes, ya llevas una.

Podrás observar en la siguiente imagen que hay varias palabras que fueron sacadas del texto que leímos, las que creas que son verbos, las pegarás del otro lado. Entre más encuentres, mejor, tendrás que hacerlo lo más rápido posible.

PALABRAS DEL TEXTO VERBOS EN PASADO Ciudad, agua, nací, vida, salió, encontraba, trabajaba, tenía, ingresé, prensas, escuela. Nací. Salió. Encontraba. Trabajaba. Tenía. Ingresé.

Ahora vamos a revisar los verbos que hay, nací, ¿Es un verbo?

Sí, es un verbo, igual que “salió”.

Perfecto, “nací” y “salió” y en ¿Qué tiempo verbal están?

En pasado, pues los sucesos ya ocurrieron, otro verbo que hay “encontraba”, “trabajaba”, “ingresé”, también hablan de acciones en el pasado de la protagonista de la autobiografía.

Ahora sí quedó la lista completa. Ya tenemos una característica más de las autobiografías y es que está escrita en pasado.

Ve tomando nota, pues estas notas te ayudarán en clases posteriores para la redacción de su propia autobiografía.

La siguiente característica, ¿En qué orden se narran los sucesos? es decir, ¿Qué orden llevan? ¿Inicia con un suceso de la primaria o primero menciona cuando nació y en dónde?

Inicia con la fecha de nacimiento y el lugar, después menciona un suceso importante, que cambió de lugar de residencia.

El orden en los sucesos es muy importante para que el lector entienda cómo van sucediendo los acontecimientos que quieres compartir, pues no puedes iniciar mencionando que fue a la escuela primaria y luego anotar que nació en tal día, porque sería un ir y venir en el tiempo que a todos nos confundiría. Se le llama orden cronológico narrar los hechos en orden, ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después?

Cronos significa tiempo.

Si escribes todo revueltoquien lea tu autobiografía no le podrá entender, por eso antes de redactar tu autobiografía puedes hacer una línea del tiempo, pero eso lo veremos en las siguientes clases.

Ya llevamos tres características, vamos con la última. ¿Qué sucesos se incluyen en las autobiografías?

No puedes incluir todo lo que haces diariamente, porque te tardarías muchísimo, además, hay veces que los asuntos se repiten demasiado o no son relevantes. Te recomiendo que narres aquellos momentos que te marcaron, que te dijeron algo, que fueron significativos. Puedes también compartir tus gustos, tus sueños, por ejemplo, en el texto que estamos revisando, ¿Qué suceso fue el más impactante para el autor?

Creo que la pintura, pasarse mucho tiempo viendo lo que pintaba José Guadalupe Posada, así es, fue un acontecimiento que lo motivó a descubrir la existencia del arte de la pintura.

Todos tenemos algo que nos motiva a realizar lo que más nos gusta y eso justamente podemos redactar en nuestra autobiografía.

Te fijaste que en la autobiografía que leíste no tiene escrito el nombre o de ¿Quién se trata?

Para descubrirlo, vamos a leer la página 90 de tu libro de texto, mientras leemos, fíjate muy bien en las respuestas que nos faltaban encontrar, ¿Quién escribe la autobiografía? y ¿Cuál es el trabajo más famoso de Posada?

y el autor de la autobiografía es José Clemente Orozco.

¿Y sabes por qué es reconocido Orozco?

Orozco era un gran muralista, y puedes apreciar su trabajo en los murales de muchos edificios públicos de la Ciudad de México y Guadalajara, principalmente.

¿Ves por qué se llama auto- retrato? Porque es una pintura sobre sí mismo, igual que una autobiografía, que habla sobre sí mismo.

Es muy interesante y muy importante hablar de nuestras vidas y que los demás puedan saber de ella de una forma respetuosa y resaltando lo importante de nosotros.

Ahora es momento de recapitular las características de la autobiografía, ¿Las recuerdas?

Que se escribe en pasado, las autobiografías se redactan en pasado porque son hechos que ya sucedieron.

¿Otra característica?

Los hechos son crono-lógicos, que los sucesos que se redacten tengan un orden cronológico, es decir, un orden de sucesión en el tiempo.

Una más, se trata de colocar nuestro nombre. Hay que escribir el nombre al principio, y luego referirnos a nosotros, en primera persona, “yo”.

¿Qué vamos a escribir en la autobiografía? ¿Será lo que desayunamos o lo que soñé ayer?

Escribir cosas importantes, se redactan los sucesos o acontecimientos más importantes de tu vida. Observemos la siguiente imagen con lo que acabamos de comentar.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

