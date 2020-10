Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 8 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del jueves 8 de octubre del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del jueves 8 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 8 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 8 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 8 de octubre

Aprende en Casa: Actividades de seundo de primaria – 8 de octubre

Inglés: Las señales del semáforo

Aprenderás acerca de señalización de la vía pública, por tu propia seguridad es importante que las obedezcas ya que te aconsejan en qué forma debes comportarte para no sobrepasar los límites de seguridad.

Para esta clase es necesario recordar la clase anterior, en la cual aprendiste algunas de las palabras que hoy repasaremos, puedes consultar la clase pasada en el siguiente video:

Hello! How are you? ¿Cómo están hoy?

Qué bueno que estés muy bien y con muchas ganas de aprender inglés.

1. Narración sobre señalizaciones.

When you are on the street you need to follow traffic signals and signs in order to avoid accidents. A traffic light for vehicles has red, yellow and green signals. Red signal means that vehicles must stop, a yellow signal means that vehicles need to wait and a green signal means that vehicles can move or go now. Pedestrian signals help pedestrians cross at intersections with traffic lights. Before you cross the street, you stop look listen and think. Always cross at pedestrian crossings or corners, wait for the lights. You must stop at the corners. When the pedestrian light is red you must wait. don´t walk. When the light turns green you may cross the street, walk now. It is very important to follow traffic signals and signs in order to be safe and avoid accidents”. Very good! ¡Muy bien!

Identifiquemos alunas de las señalas referidas en el texto:

* Pedestrian crossings / Pase peatonal

* Stop / Alto

* Traffic light / Semáforo

* Pedestrian signal / Señal de peatón

Very Good. You did a Good job

Ahora que ya sabes las palabras de las señalizaciones que te parece si cantas la siguiente canción.

2. Canción sobre señalizaciones.

When you’re walking, you’re a pedestrian. The pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop yellow means wait and green means go. When you are driving watch the traffic light. The traffic light shows you when to go. Red means stop yellow means wait and green means go.

Cuando veas una red light en el semáforo, es decir una luz roja, significa “stop”, alto.

* Cuando veas una yellow light en el semáforo, es decir una luz amarilla, significa “wait”, espera.

* Cuando veas una green light en el semáforo, es decir una luz verde, significa “go”, avanza.

¡Ha llegado el momento de poner en juego los conocimientos que has aprendido hoy!

Para este juego, necesitarás tres hojas de colores, una amarilla, una roja y una verde, pégalas con cinta en el suelo, pídele a un adulto, papá, mamá o a quien te acompañe que juegue contigo, tienes que moverte al color de la señalización que escuches que tu acompañante te diga, siguiendo las instrucciones que vienen más abajo, toma como guía la canción (Red means stop yellow means wait and green means go).

* “Red means stop”, debes ir y buscar el color rojo y pararte ahí.

* “Yellow means wait” debes ir y buscar el color amarillo y pararte ahí.

* “Green means go” debes ir y buscar el color verde y pararte ahí.

No olvides las señales de la vía pública que hemos aprendido hoy, practícalas con tu familia. Por última vez repasaremos los nombres de las señalizaciones usando las tarjetas ilustradas:

* Pedestrian crossings / Pase peatonal.

* Stop / Alto

* Traffic light / Semáforo

* Pedestrian signal / Señal de peatón

* Stop / Alto

* Traffic light / Semáforo

* Pedestrian signal / Señal de peatón

En la siguiente actividad tienes que completar con una palabra lo que significa cada color en el semáforo.

1. Significado de los colores del semáforo.

https://365sep-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/juancarlos_roca_nube_sep_gob_mx/EVjU1qcK3X5IiBaWk_uOogEBZ_QqwaL0qcG6Xbm71NQAyQ?e=jwApCi

Very Good! Muy bien.

Es momento de practicar los conocimientos que adquiriste con el siguiente juego.

Matemáticas: ¡Todas nos dan lo mismo!

Aprenderás jugando con los números, descomponiendo cantidades en sumas y restas.

Leerás, escribirás y ordenarás números naturales hasta el 1000.

ACTIVIDAD

A continuación, se tienes varias opciones de operaciones y se tendrás que escoger solo aquellas que te den el resultado solicitado.

Identifica las respuestas correctas, pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe que te ayude para corroborar que sea la respuesta correcta o por si tienes alguna duda.

Por ejemplo: Tienes el número 25 y tres opciones:

* Tienes el numero 48

* Respuesta correcta: ___________

* 58

* Que operación es la correcta para el número 32

Respuesta correcta: ________

En este caso es correcto tener dos respuestas correctas ya que dan como resultado la cantidad que se te indica.

Representa la cantidad mencionada con las fichas una operación que dé como resultado esa cantidad, puedes dibujar las operaciones en tu cuaderno o en una hoja.

Por ejemplo, representa el número 18.

a) Puedes tomar 10 fichas y agregar 8 fichas más.

b) O bien puedes tomar 2 docenas y quitar 2 fichas.

Representa la operación con los números:

* 37

* 55

* 62

* 40

Ahora realiza diferentes operaciones para encontrar el numero solicitado, por ejemplo: debes encontrar las operaciones que den como resultado el número 77.

* 80 – 3

* 44 + 33

* 70 + 7

* 50 + 27

Escribe las operaciones que te den como resultado los números 18, 46 y 50.

El Reto de Hoy:

Si te es posible visita la siguiente liga donde encontrarás un pequeño reto para reforzar el tema visto en la clase de hoy:

https://es.khanacademy.org/math/eb-2-primaria-nme/x1bcf56ff90c92267:adicion-sustraccion-y-comparacion-de-numeros-de-dos-cifras/x1bcf56ff90c92267:sumar-numeros-de-dos-cifras-sin-canje/e/regroup-two-digit-plus-one-digit?modal=1

Si tienes tu libro de texto de Matemáticas, segundo grado, consulta los ejercicios en la página 30 y encuentra las operaciones que te den como resultado el número 16.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/30

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Conocimiento del medio: Vemos y sentimos

Aprenderás acerca del sentido de la vista y del tacto, y cómo te permite obtener información de lo que está a tu alrededor; a través de diferentes actividades.

Reflexiona y contesta lo siguiente. Qué prefieres hacer:

* ¿Dibujar un paisaje o ver una película?

* ¿Tocar un instrumento musical o hacer un experimento?

* ¿Tocar una pared o tocar un pétalo de una flor?

* ¿Ver una mariposa o ver una hoja de una planta?

Los sentidos de la vista y del tacto te permiten elegir entre diversas posibilidades, y juntos te proporcionan información más precisa acerca de lo que te rodea. Por ejemplo, con el sentido del tacto puedes percibir la textura de una flor y con el sentido de la vista puedes conocer de qué color, tamaño y forma son sus hojas o pétalos.

Si tienes tu libro de texto de Conocimiento del Medio, Segundo grado, realiza las actividades que se encuentran en la página 26.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2COA.htm?#page/26

1. Memorama de texturas.

Pide a tu mamá, papá o a un adulto que te acompañe, que te ayude a colocar en una mesa tarjetas que al reverso tengan diversas texturas y colores, pueden ser una servilleta, esponjas, fibras, un papel bond de color, hojas de papel de estraza, hojas secas de árbol, pedacitos de un lápiz, lija, cartón corrugado, un pedazo de bolsa de plástico, papel crepe, entre otros. Jueguen a memorama de texturas.

1. Las instrucciones para jugar son las mismas que para el juego de memoria, en la mesa se coloca todas las tarjetas con la cara de cartón hacia arriba y la textura hacia abajo.

2. Uno de los jugadores se tapa los ojos tapados toca y levanta las tarjetas cuando consideren que son pares, y así sucesivamente hasta encontrar todos los pares de las tarjetas.

3. Después se destapa los ojos, observa los pares de tarjetas y describe si corresponde a las mismas texturas, así como qué otras características pueden percibir en las texturas de las tarjetas; por ejemplo, si los colores son iguales o diferentes.

4. Al finalizar el juego explicarán cómo se sintieron.

El sentido del tacto y de la vista permiten obtener información complementaría que te enseña más de lo que te rodea.

Observa detenidamente la imagen y conteste las preguntas.

* ¿Qué lugar crees que sea?

* ¿Será fin de semana? ¿Cómo lo puedes saber?

* ¿Qué cosas agradables puedes observar?

* ¿Hay cosas desagradables?

* ¿Qué sentido utilizaste para obtener información?

* ¿Por qué sin estar ahí puedes saber algunas cosas de cómo es ese lugar?

Lo importante del sentido de la vista es percibir sensaciones y obtener información de diversos lugares.

Actividad 3

Piensa en cinco acciones donde se utiliza el sentido de la vista y del tacto al mismo tiempo. Por ejemplo:

La importancia que tiene el sentido de la vista y del tacto en las actividades que realizas diariamente es que te permiten que te relaciones con lo que tienes cerca y lejos, percibir los objetos que están fríos o calientes y las sensaciones que te agradan o desagradan, así como comprender el mundo en el que vivimos.

Pide ayuda algún familiar para que tome todas las medidas de precaución y evitar un accidente, en una mesa coloca tres recipientes: uno con agua fría, otro con agua tibia y otro con agua caliente.

Percibe la temperatura (frío o caliente) del agua que contiene cada uno de los recipientes, utilizando tu sentido de la vista y del tacto.

¿Qué observas en cada recipiente? ¿Cómo puedes saber la temperatura del agua de cada uno? ¿Si solo utilizarán el sentido de la vista como pueden saber la temperatura del agua? y ¿Si acercas un poco la mano, no introduciéndola, percibirías la temperatura? Recuerda, siempre bajo el cuidado de un adulto.

El sentido del tacto y de la vista permiten obtener información de lo que te rodea e identificar cuando te expones a un riesgo, por ejemplo, te advierte si un objeto está frío o caliente y así poder llevar a cabo acciones que te ayuden a prevenir accidentes.

Esta actividad se trata de manipular algunos materiales para describir las características que percibes con el sentido de la vista y del tacto.

Registra en una tabla tus percepciones:

¿Qué has aprendido con esta actividad?

Utilizando los dos sentidos (vista y tacto) puedes saber más de las características de los objetos y a través de ellos, puedes obtener información de todo lo que te rodea.

Aprende en Casa – Lenguaje: Te cuento lo que me pasó

Revisarás textos sencillos en la lengua indígena náhuatl.

Escribirás textos de manera espontánea.

En el programa televisivo se contará con el profesor Juan Hernández Manuel quien estará hablando en la lengua indígena náhuatl.

Antes de comenzar, quiero preguntarte ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Feliz? ¿Sí? entonces comencemos.

Tla timoseuijtok, ximoketsa uan ma tiuikaka sasejko, achtoui xinechtlakakili uan teipa xiyejyeko nojkí.

Si estás sentado, ponte de pie, escucha y después sigue la canción, estoy seguro de que te encantará.

PILPATOXTSITSI LOS PATITOS

Pilpatox-tsij tsij Los patitos son

Pilpatox-tsij tsij Los patitos son

Pilpatoxtsij yejyejtsitsij Los patitos son graciosos

Uan kijtoaj kua kua y dicen cua, cua

Uan kijtoaj kua kua y dicen cua, cua

Kema kiitaj i-na-ná cuando ven a su mamá

(Se repite el canto dos veces más)

Que te pareció el canto, ¿Te gustó?

¿Te gustan los patitos? ¿Los conocen? ¿Qué otros animales hay donde vives?

En la comunidad del profesor hay muchos animales y ha pasado algunas experiencias con ellos; un día le paso lo siguiente:

“Cuando era niño, me gustaba acompañar a mi papá al campo, un día mientras mi papá caminaba delante de mí; escuchamos un ruido al lado del camino que nos asustó mucho, nos detuvimos, ¡de pronto!, de entre el monte salió un enorme armadillo y comenzamos a reír ¡El susto había pasado!”

“Kema nikonetsino nieliyaya, nechpajtiyaya nijtokilis notata kema yauiyaya mila, se tonal kema ya tlayakanayaya ne ojtipa, tijkajkej tlasasauaka kuatitla uan nelí timomajmatikej, kema timoketskej, tikitake kistejki se ¡ueyi ayitochi! uan pejki tiuetska. ¡Uan kejnopa pano majmatilis!”.

¿A ti te ha pasado alguna experiencia parecida que puedas contar?

Escribe una anécdota relacionado con algún animal, debes seguir los siguientes pasos:

a) Cuenta la anécdota a alguien de tu casa.

b) Escribe en tu cuaderno lo que contaste, y pide a alguien que sepa escribir en tu lengua que te ayude a revisar si se comprende, corrige si es necesario.

c) Pasa tu escrito en limpio y compleméntalo con un dibujo.

d) Al final de tu escrito, ponle tu nombre.

El Reto de Hoy:

Anímate a escribir tus anécdotas, y después léeselas a algún familiar, con esta actividad, recordarás momentos alegres, chistosos, tristes, o de miedo que has pasado.

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al correo

[email protected]