Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 8 de septiembre

Compartir esta publicación













Este martes ocho de septiembre, los menores de segundo año de primaria tomarán clases desde su hogar, pues gracias a la SEP, el programa de Aprende en Casa será transmitido por televisión abierta. Aquí te decimos cuáles serán los temas para el día de hoy, recuerda poner mucha atención.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende En Casa: horario y temas para 1° y 2° de primaria martes 8 de septiembre

Lengua indígena

Este día vas a escribir textos narrativos con tu imaginación inspirándote en tus tradiciones. Algunas historias están basadas en hechos reales y otras fueron creadas para dejar una enseñanza, por ejemplo: enseñar a cuidar la naturaleza o bien, para fomentar algún valor como la amistad. Mira los siguientes videos.

Cuentos indígenas. El árbol que da corales.

La Liebre y la Tortuga | Cuentos infantiles para dormir.

Preguntas

¿Qué enseñanza nos quiere dejar la historia del árbol que da corales?

¿Cuál es la enseñanza de la historia de la liebre y la tortuga?

Piensa en algo que te gustaría que tus amigas o amigos aprendieran y crea una historia para comunicar esa enseñanza

Artes

Hoy vas a usar tu imaginación para trasladarte a un lugar especial en donde escucharás dos conciertos. Vas a disfrutar la bella música que se produce cuando las orquestas disponen los sonidos de todos los instrumentos musicales. Mira los siguientes videos en compañía de un adulto.

Let It Go Frozen.

Patricia JANE?KOVÁ: “Les oiseaux dans la charmille” (Jacques Offenbach – Les contes d’ Hoffmann).

Preguntas

Elige una canción que te guste y cántala como si fueras un o una cantante de ópera

Matemáticas

Hoy vas a organizar los datos que obtengas en una encuesta en una tabla o en una gráfica, también aprenderás una práctica nueva para organizar la información y representarla de manera ordenad, así que podrás comprarla y responderás de diferentes preguntas. Mira los siguientes videos.

Matemática Divertida: 1er Grado – Interpreta Tablas, Pictogramas y Gráficos.

Construir y realizar gráficos estadísticos – Lógico Matemáticas 1 Primaria

Preguntas

Realiza una encuesta en tu familia sobre cuáles son los tres frutas que prefieren y presenta el resultado en una tabla o en una gráfica como las de los videos.

Deportes

Este martes conocerás la importancia de respetar las reglas y normas de convivencia, tanto en el juego como en distintas situaciones de la vida diaria. Mira los siguientes videos y no olvides pedirle a un adulto que te acompañe a ver este material contigo.

Masha y el oso. Juego limpio.

Howard Orejas Aprende Acerca Del Juego Limpio.

¿Para qué sirven las reglas y por qué es importante seguirlas?

Preguntas

Piensa en un juego que puedas practicar con tu familia y realícenlo respetando las reglas. Puede ser un juego de mesa o algo divertido como los encantados o las escondidillas.

Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla. Responde a las preguntas o charla con tu familia en tu lengua.

En familia, platiquen acerca de las reglas y normas de convivencia, identifiquen en qué situaciones de la vida deben ponerlas en marcha y qué sucede cuando no se respetan.

🍎+🍎🍎= 🍎🍎🍎

En esta clase para #Preescolar, los más pequeños de la casa aprenderán a resolver problemas de cantidad agregando y quitando objetos.https://t.co/ZU0MloptSt — SEP México (@SEP_mx) September 7, 2020