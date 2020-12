Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 9 de diciembre

Compartir esta publicación













Hoy miércoles 9 de diciembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE

El canto y encanto de la información

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás acontecimientos que sean relevantes para su comunidad.

¿Qué hacemos?

Hoy iniciamos un nuevo tema, ahora nos adentraremos en identificar la importancia de dar a conocer lo que ocurre en nuestra comunidad.

Para tener un buen tema y darlo a conocer, no hay que ir tan lejos, lo podemos localizar justo donde nos encontremos, es cosa de abrir bien los ojos; pero lo mejor y más importante es voltear a ver a nuestra comunidad, como si fuéramos detectives, porque ahí está la información, sólo hay que descubrirla.

Te quiero contar sobre los juglares. Los juglares son personas de la época de la Edad Media.

Desde la Edad Media, los juglares siempre han cantado y recitado en plazas, pueblos y castillos, usando su voz y algunos más usan algún instrumento musical como el laúd, la vihuela o el salterio para acompañar su canto y en cada actuación ganaban monedas, ese era su medio de vida.

Antes no existían los medios de comunicación que tenemos ahora, como el internet, la televisión, el periódico o la radio, sin embargo, la gente siempre ha buscado la manera de enterarse de lo que ocurre y algunas personas se dedicaban a ello, a llevar noticias por sus propios medios y su voz.

Actualmente hay reporteros y periodistas, la profesión de reportero implica reunir y presentar información sobre un determinado evento o acontecimiento, lo que frecuentemente deben hacer desde el lugar mismo donde se producen o se produjeron los hechos.

La diferencia que hay entre un reportero y un periodista, es que los reporteros cumplen su función de informar en la calle, donde pasa la noticia directamente y conversando con la gente y los periodistas son los que crean notas de diferentes temáticas, como crónicas, entrevistas, opiniones, entre otros.

Lo importante son los hechos, identificar lo que ocurre e informarnos para poder compartirlo con los demás y regularmente las cosas que suceden a nuestro alrededor, es decir, dentro de nuestra comunidad, son las que más nos afectan y por lo mismo, son las que interesan a la gente con la que convivimos.

Hagamos un reportaje sobre Huitepec.

Combinar la información con el arte es muy buena idea, pero sea cual sea la forma que utilicemos para compartir las noticias, lo importante es tener la seguridad de que la información que estamos dando es verdadera, para eso es importante aplicar todo lo que hemos aprendido sobre la selección de nuestras fuentes de información.

Dentro de las fuentes de información se incluye la entrevista, que toma mucha importancia cuando se trata de indagar en nuestra comunidad, ya que podemos obtener la información de primera mano, es decir, directamente en el lugar en el que suceden las cosas.

Un buen reportero debe saber entrevistar, para obtener la mejor información, para hacer una entrevista, hay que preparar el guion.

Primero debes analizar, qué es lo que quieres saber de algún suceso importante de la comunidad, puedes preguntar a tus familiares, qué está sucediendo en tu comunidad y con ello hacer un reportaje.

Elabora una lista de algunos temas de interés que existen en tu comunidad, piensa en la forma de obtener información al respecto y cómo utilizar esta información para compartirla a las personas cercanas, ya sea como recomendaciones, sugerencias o avisos.

Te invito a leer este ejemplo de entrevista:

Ton: hola, nuevamente a todos, estoy con la señorita Ale, la cual me ha platicado sobre algunos problemas ambientales que existen en el lugar donde vive. ¿Me puedes decir dónde vives?

Ale: vivo al sur de la Ciudad de México, donde todavía hay espacios verdes con mucha vegetación. Inclusive hay un río que corre por una pendiente, es un lugar muy hermoso. Pero las personas que viven ahí y algunas de las que visitan estos espacios tiran basura tanto en los prados como en el agua del río.

Ton: y también me decías que las mascotas de los visitantes contaminan el ambiente. ¿Cómo sucede esto?

Ale: todas las personas deben ser responsables del cuidado del medio ambiente y en lo que se refiere a sus mascotas, sean perros o gatos o cerditos o lo que sea, deben de levantar las heces que ellos van dejando y depositarlos en los botes de basura, y si no hay uno cerca, deben guardar ese desperdicio hasta encontrar uno en donde puedan depositarlo.

Ton: esa es una buena propuesta, ¡que todos sean responsables de sus mascotas! Y con relación a la basura que tiran. ¿Qué recomendación te gustaría hacer?

Ale: pues a mí me gustaría que todas las personas tuvieran claro que cada basura que tiran en lugares inadecuados, por pequeña que sea, afecta nuestro entorno y el de todos los seres vivos con los que compartimos ese espacio.

Recuerda que las noticias se tienen que redactar con claridad, darles una organización a las ideas, mencionar las fuentes, agregar conclusiones y recomendaciones. Pero lo más importante es decidir la forma en que se va a hacer llegar esta información al público que se haya seleccionado. Programa de radio, televisión, periódico, boletín, grabación o de forma oral.

GEOGRAFÍA

Composición poblacional del mundo

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la composición poblacional por grupos de edad y sexo, por continentes y en países representativos.

¿Qué hacemos?

Para introducir al tema del día, quiero que hagamos un repaso de la clase anterior, tiene mucha relación con el tema que veremos hoy.

En la clase anterior vimos el tema de la población mundial y leímos la carta que le envió su abuelita a Joana desde Tokio, vamos a recordarla.

Mi querida Joana:

Te envío esta postal de la ciudad de Tokio. Probablemente te impresione la cantidad de gente, como me paso a mí al caminar por sus calles. Aquí sería imposible que pudieras salir con bicicleta y recorrer las veredas y los jardines como acostumbras a hacerlo en casa. Aunque es interesante el bullicio de las grandes ciudades de Tokio, ya extraño la calma de nuestra pacifica ciudad de Perth, Australia.

Te mando un beso y un abrazo para ti y tu madre.

Nos veremos pronto.

Las quiere como siempre tu abuela Magos.

Esto que comenta la abuelita de Joana, sobre la gran cantidad de personas que hay en Tokio y la comparación que hace con la ciudad de Perth, en Australia, es un ejemplo muy claro de las diferencias de población entre las ciudades, este tema se relaciona muy bien con lo que vamos a aprender del día de hoy, porque hablaremos sobre la composición poblacional por grupos de edad y sexo en el mundo.

Te recuerdo que debes tener a la mano tu libro de texto de Geografía y tu cuaderno para que tomes notas, de las siguientes preguntas ya que en la clase obtendrás las respuestas.

¿Sabías que existen instituciones que se encargan de realizar censos poblacionales?

¿Sabes cuántas personas habitan el planeta?

¿Sabes cuántas de esas personas que habitan el planeta son mujeres y cuántas son hombres?

¿Sabes por qué ha incrementado la cantidad de personas en el mundo?

¿Sabes cuáles son las causas del incremento de población en los diferentes países del mundo?

Un dato para recordar y no perder de vista es que en las zonas urbanas habitan más del 50% de la población mundial, es decir, que donde hay más servicios como: luz, agua, teléfono, internet y fuentes de empleo, entre otros, hay más concentración de personas.

La población mundial aumentará en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones actuales a los 9,700 millones en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 millones para 2100.

Por lo que es necesario, que desde ahorita emprendamos acciones a favor del medio ambiente, modificando la forma de consumir y producir para adquirir solo lo que realmente necesitamos.

Te invito a que observes las imágenes que se encuentran en la página 75 de tu libro de Geografía.

¿Qué ves en las imágenes?

Muchas personas en diferentes países del mundo, a simple vista.

¿Qué ves, más mujeres u hombres?

Se ven más hombres.

¿Pero en realidad habrá más hombres que mujeres?

Yo pienso que hay más mujeres que hombres, aunque no estén en esas fotos.

En efecto, no podemos saberlo con sólo observar imágenes, pero sí hay forma de conocer esta información mediante distintos datos que se pueden representar en gráficos como las pirámides de población.

Las pirámides de población nos permiten ver cómo está estructurada la población, por grupos de edad y sexo.

La pirámide de población es el resultado de dos datos, uno ubicado en el eje vertical, el cual representa en forma de barras los grupos de edad, de cinco en cinco años, llamados también grupos quinquenales, que se acomodan de forma creciente. Estos grupos de edad se clasifican en 3 grandes subgrupos: jóvenes (0 a 14 años), adultos (15 a 64 años) y ancianos (65 años y más).

En la base están los más jóvenes, en medio se encuentran los adultos y en la cima los ancianos.

En el eje horizontal, se colocan los valores de la población en porcentajes. A la izquierda los hombres, con color azul y a la derecha las mujeres, con color rosa.

Como ya mencionamos, un censo es la base para conocer cómo está conformada la población específica de un país o de una parte delimitada del mismo, más allá de la cantidad total de personas, así podemos saber cuántos son hombres y cuántas son mujeres, qué edad tienen, dónde viven, cuál es su grado de escolaridad o a qué se dedican, entre muchos datos más.

A través del análisis de las pirámides poblacionales se pueden reflejar los efectos que han tenido diversos fenómenos, como las migraciones, las guerras o las epidemias.

También la información que se plasma en las pirámides resulta de suma importancia para proponer acciones enfocadas a cubrir las necesidades de la población que habita el territorio.

Por ejemplo, en un país cuya pirámide poblacional está concentrada en los rangos de edad infantil y juvenil, como es el caso de varios países de África y con poco desarrollo económico, se deben implementar políticas gubernamentales de educación, vivienda, planificación familiar, programas de nutrición para la infancia y otros destinados a mujeres embarazadas.

Contrario a lo que pasa con los países de Europa, donde la mayor parte de la población es adulta, ante esta situación los programas de gobierno deben incrementar los gastos en asistencia social y geriatría (cuidado de los adultos mayores) y, por otro lado, también deben diseñar propuestas que incentiven la natalidad, con el objetivo de equilibrar a futuro, los porcentajes de la población económicamente activa y evitar un estancamiento.

México es un país de jóvenes por convertirse en adultos, en 2015 la población menor de 15 años representó 27% del total, mientras que el grupo de 15 a 64 años constituye el 65% y la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento.

La población en México es muy parecida a la de otros países de la región de América Latina como: Colombia, Chile y Brasil, por mencionar algunos.

En la siguiente imagen, tenemos el ejemplo de Colombia y como puedes ver, la mayor parte de su población es joven.

Para saber cuáles son los componentes de la población, observa el siguiente video del minuto 03:03 al 06:26

Crecimiento, composición y distribución de la población mundial.

Se puede decir que hay crecimiento poblacional cuando el número de nacimientos es mayor al número de fallecimientos en un mismo lapso de tiempo, que generalmente es de un año, también es importante considerar los flujos migratorios, pues como vimos en el video, es un elemento que influye en el cambio y crecimiento demográfico de un país.

Para saber si hay más hombres que mujeres, observa la pirámide está conformada por los siguientes elementos: grupos de edad en la línea vertical del lado izquierdo, abajo los más jóvenes y, conforme vamos subiendo, están los más viejos. Después, en la línea horizontal de abajo están los porcentajes de hombres y mujeres de determinada edad, el color, azul y rosa, nos permite diferenciar el sexo.

Comienza a ver la gráfica, de abajo hacia arriba, es que es menor la cantidad de mujeres que de hombres, por una diferencia mínima; pero conforme el tiempo transcurre, a la edad de 55-59 años, el porcentaje es el mismo. Entonces esa edad es el punto de cambio en los porcentajes y comienza a ser mayor la cantidad de mujeres que de hombres. Eso significa que son más hombres que mujeres en los primeros años de vida.

En conclusión, nacen más hombres, pero el tiempo o esperanza de vida, de una mujer es más largo que el de un hombre.

Sabías que: El municipio con mayor porcentaje de mujeres es San Miguel Tulancingo, en Oaxaca, con 58.4%. Mientras que el municipio con mayor porcentaje de hombres es Trincheras, en Sonora, con 55.5%.

Por ejemplo, en Europa predomina la población que tiene una edad entre 50 y 59 años. Mira la imagen. Es el ejemplo de Alemania.

CIVISMO

Inclusión con respeto a la dignidad y los derechos

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las implicaciones de la exclusión de personas o grupos y su impacto en la dignidad y derechos humanos.

¿Qué hacemos?

El día de hoy vamos a aprender acerca de qué es la exclusión y cuál es el impacto que causa en la dignidad y los derechos humanos. Pero antes, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada.

En la clase pasada aprendiste que todos somos diferentes y que eso nos hace ser únicos y especiales, pero que cuando tenemos un interés o una motivación compartida debemos trabajar conjuntamente, también aprendiste que es de gran importancia valorar y respetar las diferencias para convivir mejor y en armonía y que en un acuerdo todos ganamos y cedemos algo a la vez, además de que es importante ser flexibles en nuestra forma de pensar, como la plastilina, para entender las ideas de las demás personas y tratarlas de incluir en los acuerdos.

Todas las personas somos diferentes y por el hecho de serlo, ¿Se vale faltarnos al respeto y hacer menos a esas personas?

Para reflexionar esta pregunta observa el siguiente video, del minuto 01:01 al 05:07

Carmen busca y encuentra.

En el video se pudo ver que todos le tenían miedo a la señora del gorro azul, sólo por su apariencia decían que era bruja y la trataban diferente. Ni la conocían y decían cosas feas de ella.

La trataban diferente porque la hacían a un lado y creían que estaba loquita, no la trataban como a las demás personas.

Cuando alguien es tratado así, que lo ignoran o que incluso lo aíslan y no lo toman en cuenta se trata de exclusión.

Para poder explicarte el significado de la exclusión observa el siguiente video, del minuto 02:34 al 06:38 y del minuto 09:13 al 09:40

Media torta para Lupita.

En el video que acabas de ver, las niñas y los niños trataron diferente a Lupita, cuando supieron de su enfermedad, ya no querían jugar con ella ni acercarse por su condición, incluso su amiga dejó de serlo por temor a que se contagiara de esa enfermedad.

Como las niñas y los niños no sabían acerca de cómo se contagia el VIH empezaron a separarse de ella, eso provocó que Lupita se sintiera muy triste, con incertidumbre y sola, lastimaron su dignidad humana.

Precisamente eso que acabas de ver se llama EXCLUSIÓN. Es el rechazo a las diferencias que limita la participación de las personas y el ejercicio de sus derechos en distintos aspectos de su vida, ya sea por su aspecto físico, discapacidad, sexo, estado de salud, condición económica u origen étnico.

Cuando no dejan jugar a Lupita por su enfermedad la están EXCLUYENDO porque le impiden participar en el juego. También cuando a la señora del gorro azul no se le acercan y le dicen que está loca y que es bruja, además de otros insultos, también la están excluyendo, esto provoca que dañe su autoestima y por lo tanto su dignidad humana.

Estas acciones también son una forma de violentar e impedir el ejercicio de los derechos humanos, lo cual daña nuestro paraguas.

Para conocer acerca de las consecuencias o implicaciones de la exclusión vamos a trabajar con el siguiente organizador gráfico, toma tu cuaderno y tus colores, vas a construirlo.

Dibuja en la parte inferior de tu cuaderno el paraguas de los derechos de las niñas y de los niños, también dibuja gotas de lluvia que le caen al paraguas.

En las gotas de agua vas a anotar las consecuencias de la exclusión:

Afecta su autoestima.

Daña su desarrollo y estado socioemocional.

Impide la convivencia.

Limita el ejercicio de sus derechos humanos.

Genera desigualdades e injusticias.

Ahora que sabes las consecuencias de la exclusión, vamos a analizar los siguientes casos y qué consecuencia se relaciona en cada situación.

“Javier es un hombre que vive en la calle y lleva semanas sin poder bañarse, en el hospital se niegan a atenderle una grave infección en la piel porque consideran que huele muy mal”.

En este caso están excluyendo a Javier sólo por su apariencia, eso es una falta de respeto e INJUSTICIA.

En el caso de Javier la exclusión de la que fue víctima genera desigualdad frente a las otras personas porque le están negando la atención médica, y eso no respeta su dignidad, su valor como persona, ni su integridad y salud.

Es una forma de exclusión social, a algunas personas por sus condiciones de salud, económicas, origen étnico, género, ideas políticas se les limita el acceso a mejores condiciones de vida y al ejercicio de los derechos.

Vamos a leer el siguiente caso.

“Flor es una inmigrante caribeña, vive en la frontera norte de México desde hace varios meses y tiene la esperanza de cruzar a Estados Unidos. Flor fue a la fiesta de su amiga Carmina, pero el que cuida la entrada del lugar le dijo que se reservan el derecho de admisión, y que por su color de piel no puede entrar”.

El derecho de admisión es cuando se decide quién entra o a quién no le permiten el acceso en algún lugar.

A Flor no la dejaron entrar a la fiesta solo por el color de su piel y su condición migratoria.

En este caso, todas las consecuencias de la exclusión están presentes, me imagino que Flor se sintió triste, con incertidumbre por el trato que le dieron y sola por no poder convivir con su amiga Carmina.

No respetaron su dignidad, su valor como persona y dañaron su autoestima porque la hicieron sentir menos por su color de piel, lo cual ya sabemos que NO se debe permitir.

En los dos casos vemos que se limitan el ejercicio de sus derechos, no respetan su dignidad, dañan su autoestima e integridad, impiden la convivencia y además tanto Flor como Javier fueron apartados de los otros por sus diferencias.

Por eso es muy importante valorar las diferencias y sobre todo respetarlas, recuerda que el arcoíris es bello por la diferencia de sus colores, entonces nosotros somos únicos y especiales por las diferencias.

Respetarnos en todo momento sin importar color de piel, condición socioeconómica, sexo, edad, estado de salud, discapacidad u otra diferencia, eso es parte indispensable de nuestra identidad.

Vamos a ver qué sucedió con la señora del gorro azul y cómo fue que terminó esta historia, observa el video del minuto 12:04 al 16:11

Carmen busca y encuentra.

Te diste cuenta de que cuando excluimos a las personas, podemos llegar a hacerlas invisible.

Cuando Carmen les preguntaba a las personas sobre la señora del gorro azul nadie la conocía, ni siquiera sabían cómo se llamaba.

Justo eso pasa, al excluir le restamos importancia a una persona, podemos llegar incluso a hacerla invisible y con esto no me refiero a hacerla desaparecer, sino a no respetar su dignidad, impedir que participe, se exprese y ejerza sus derechos.

También vimos que cuando empezaron a reconocer a la señora ella se sintió digna, importante y feliz, con derechos. En cambio, cuando la excluían ella pasaba desapercibida, nadie le hablaba y la apartaban de los demás, nadie respetaba su dignidad, ni sus derechos.

La exclusión tiene efectos negativos en las personas, como los que aprendimos, por eso es de gran importancia tratar a todos con respeto e incluir a las personas que son diferentes a nosotros.

La primera reacción ante algo diferente puede ser rechazo o miedo, lo cual provoca que muchas personas actúen de una forma discriminativa.

En la próxima clase vamos a aprender acerca de la discriminación.

Recuerda DECIR NO a la exclusión, trata a todos con respeto a su dignidad y derechos y valora las diferencias, eso nos hace únicos y ayudamos a fortalecer nuestro paraguas.

Nadie es superior a otro, todas y todos merecen ser respetados, y valorados entre sí.

MATEMÁTICAS

Cosechando alimentos nutritivos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas que implican una división de números naturales con cociente decimal y analizarás los pasos que se siguen al utilizar el algoritmo usual de la división.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase observa el siguiente video que nos mandó Karla Marcela, de San Andrés Mixquic.

Karla Marcela, de San Andrés Mixquic.

Vamos a ayudar a Marcela a resolver la problemática que tiene, en el video nos dice que su abuelito tiene 2 hectáreas para cosechar rábanos, verdolagas, brócoli, cilantro y espinacas.

Primero tenemos que conocer la cantidad de hectáreas que corresponden a cada elemento y si el cultivo de cada elemento o planta ocupa el mismo espacio. Cada uno de estos cuadros, representa una hectárea del terreno.

Es decir, 2 enteros que dividiremos en 5 productos a cosechar.

Recuerda que, en la división, este símbolo se llama galera, (algunos le dicen casita), el número de adentro se llama dividendo, el número de la izquierda de la galera es el divisor, el número de arriba es el cociente y el número de abajo es el residuo.

Aquí tenemos 2 entre 5, como el 2 no alcanza para dividirlo en 5, ponemos un cero en el cociente, porque ya sabemos que nuestro cociente no será entero, sino decimal. Entonces, colocamos un punto sobre la galera para que el 2 se convierta en 20 décimos.

Ahora sí, dividimos 20 entre 5, recordemos que tenemos que buscar un número que multiplicado por 5 me dé 20 o un número cercano a este, pero sin pasar de él.

Multiplicamos 5×1=5, 5×2=10, 5×3=15, 5×4=20.

20 entre 5 es igual a 4. Porque 5×4=20.

El 20 lo escribimos abajo del 20 y restamos. 20-20=0. Por lo tanto, el residuo es 0.

Por lo tanto, en 2 hectáreas. Se cosecharán 0.4 hectáreas de cada producto.

Hagamos un ejercicio más. Si el año pasado el abuelito de Karla era propietario de solamente una hectárea, pero cosechaba los mismos productos, ¿qué cantidad de hectáreas se ocupaban para cada producto?

Dividimos 1 entre 5, no alcanzan los enteros así que se pone el cero en el cociente, y el 1 lo convertimos a décimos colocando un punto aquí arriba y agregando un cero al 1 para convertirse en 10 décimos. Ahora sí, 10 entre 5, buscamos un número que multiplicado por 5 nos dé como resultado 10.

El resultado es 2, porque 5×2=10.

El 10 lo colocamos debajo y restamos 10-10=0.

Por lo tanto, el año pasado se cosecharon 0.2 hectáreas de cada producto.

Vamos a resolver las siguientes divisiones:

El resultado de 30 entre 4 es 7.5.

El resultado de 8 entre 10 es 0.8.

El resultado de 32 entre 5 es 6.4.

El resultado de 10 entre 4 es 2.5.

El día de hoy ayudamos a Karla a resolver el problema que nos envió, aprendimos a resolver problemas que implican una división de números naturales con cociente decimal y, además, analizamos, los pasos que se siguen al utilizar el algoritmo usual de la división

– Mejora la memoria.

– Alivia el estrés.

