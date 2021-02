Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 9 de febrero

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 9 de febrero del programa Aprende en Casa de la SEP.

LENGUAJE

Planifiquemos una narración

¿Qué vamos a aprender?

Planificarás una narración a partir de un refrán.

¿Qué hacemos?

¿Te gustan los cuentos, las narraciones, las leyendas y las historias? ¿Alguna vez has intentado escribir una historia?

¿Qué te parece si planificas tu narración a partir de un refrán? En sesiones anteriores has visto cómo son los refranes, qué recursos literarios utilizan y cuál es su mensaje.

¿Te gustaría jugar a ser escritora o escritor? Cómo ya has visto los refranes transmiten una enseñanza, las personas dicen refranes en diferentes situaciones de la vida cotidiana para ejemplificar estas enseñanzas, lo que tienes que hacer es imaginar una situación en la que se pueda aplicar tú refrán.

Puede ser en algo que te haya sucedido a ti o a algún conocido. Lo importante es que cuentes una historia, que hagas una narración que corresponda a ese refrán.

Lo primero que tienes que hacer es elegir tú refrán, tiene que ser uno que preste para desarrollar fácilmente una narración puede ser por ejemplo el siguiente refrán.

“Más vale prevenir, que lamentar”

También puedes escoger alguno de los siguientes refranes.

Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.

De tal palo, tal astilla.

No por mucho madrugar, amanece más temprano.

Al mal tiempo, buena cara.

Para planificar tu narración basada en un refrán te vas a auxiliar de una tabla, es la que está en la página 52 de tu libro de texto de Español de 3° de primaria.

https://n9.cl/uf4v

Sería genial que pudieras hacerlo en compañía de tu familia.

Lo primero es el refrán que ya lo tienes.

Ahora sigue el mensaje explícito del refrán, ¿Cuál crees que es? ¡Excelente! Es lo que dice el refrán, ¿Cuál es la diferencia entre lo explícito y lo implícito? La diferencia es que el mensaje implícito tienes que interpretarlo.

Coloca en la tabla cómo lo escribirías, sería “Prevenir es mejor que lamentarse”

Sigue el mensaje implícito, ¿Cuál piensas que es? En este refrán el mensaje implícito no es distinto del explícito, no hay que hacer una interpretación profunda del significado del refrán por qué no está compuesto de recursos literarios como la metáfora o la analogía, es un refrán claro y directo.

El mensaje implícito de muchos refranes, poemas, canciones o versos se encuentra oculto detrás de los recursos literarios como las metáforas, las analogías o las comparaciones, en este caso el refrán no tiene recursos literarios por lo que no es necesario que hagas una interpretación profunda.

Es importante que sepas que todos los refranes tienen mensaje implícito, especialmente cuando se construyen con recursos literarios como los que has visto.

Este refrán es muy utilizado por las personas, porque expresa una enseñanza importante y valiosa.

Para explicar mejor el refrán podría ser de las siguientes formas:

Siempre es mejor tomar la mayor cantidad de medidas de prevención, en vez de lamentarse de las cosas malas que pudieran suceder.

Siempre es mejor ser lo más precavido posible en vez de lamentarse de las cosas malas que pasen.

La siguiente celda dice “Suceso que se narra” para este ejemplo qué te parece si se toma en cuenta lo que está pasando en el mundo con el tema del coronavirus.

Es importante hablar de este tema por qué hay personas que se cuidan y muchas que no lo hacen, entonces la narrativa trataría sobre las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus.

¿Qué te parece? ¿Crees que sea un tema difícil? Existe una gran variedad de información al alcance de las personas para prevenir los contagios, para cuidarte y cuidar a tu familia y seres queridos, pero a pesar de toda la información que está disponible sigue habiendo personas que no se cuidan.

Ya tienes el suceso que se narrará. “Medidas de prevención contra el coronavirus”

El siguiente campo de la tabla es “Lugar donde sucederá” ¿Tienes alguna idea? Si no la tienes no te preocupes puedes avanzar definiendo los personajes o imaginarte cómo va a terminar tu narración.

Qué te parece si son 2 personajes, podrían ser tú y un integrante de tu familia, uno es el que toma las medidas de prevención y el otro no.

Qué tal si la historia se desarrolla en la casa de los personajes, ¿Te parece buena idea?

Como puedes observar cuando vas llenando las casillas, aunque no sea en orden se van aclarando más tus ideas sobre la forma y el contenido de la narración.

La casilla que sigue es, ¿Cómo comienza la narración? Puede ser de la siguiente manera: tu nombre y el de mamá o papá que están en sus casas el 3 de diciembre para celebrar el año nuevo.

La que continúa es, ¿Cómo se desarrolla? Recuerda que son dos personajes y uno toma las medidas de precaución y el otro no. Esta es la parte importante de la narración, es la que debes desarrollar con más detalle.

La última casilla es, ¿Cómo termina? La narración va a terminar en que desafortunadamente quién no tomo las medidas de cuidado se enfermó.

Ya está lista tu tabla de planificación, cómo pudiste darte cuenta no fue difícil planificar la narración, una vez que has elegido el refrán y que tienes claro el mensaje implícito y explícito es sencillo planear una historia, y en su final demostrar claramente cuál es la enseñanza del refrán en el que se basó la historia.

HISTORIA

Después de Colón

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás aprendiendo sobre las expediciones a América.

¿Qué hacemos?

En sesiones anteriores se habló acerca de los viajes de Cristóbal Colón y su llegada al continente americano, un dato importante que tienes que conocer es que el 12 de octubre de 1492 Colón y su tripulación llegaron a América a bordo de las carabelas la Niña y la Pinta, y de la nao Santa María.

Después de su primer viaje Colón realizó 3 viajes más donde continuó explorando más lugares de esas tierras nuevas y desconocidas para los europeos.

En tu libro de texto de historia 4° grado de primaria en la página 88 te habla sobre los viajes colombinos, y casi al final dice:

“Las expediciones de otros navegantes revelaron que Colón había llegado a otro continente y no a la India”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/88

En la página 89 del libro dice “Algunos navegantes españoles se dedicaron a explorar

El territorio descubierto y a recorrer sus costas con la autorización de los reyes, quienes se consideraban dueños de estos territorios.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/89

La llegada de Colón no significó que de un día para otro ya se conociera toda América, para que veas de qué se está hablando observa las siguientes imágenes.

En este mapa actual del mundo puedes ver el continente americano bien delimitado con las islas del caribe.

Este el primer mapa europeo impreso que se conoce, donde dibujaron las nuevas tierras, se llama planisferio de Contarini y fue realizado en el año de 1506.

Seguramente te preguntarás, ¿Dónde está América? y ¿México?

Eso es lo que se conocía en 1506 de las nuevas tierras, puedes notar que hay 2 islas grandes que había explorado Colón en sus viajes, la española y la Fernandina, pero no está México, las tierras descubiertas aparecen como parte de Asia.

Cuando Colón regresó a Europa con la noticia de que había llegado a Asía, en muchos lugares comenzaron a aparecer personas que se interesaron en seguir sus pasos para irse a explorar, tanto españoles como no españoles.

Por ejemplo, un italiano que se llamaba Américo Vespucio, de él proviene el nombre del continente americano.

Fueron muchas las personas que cuando conocieron las aventuras expediciones de Colón y el descubrimiento de grandes riquezas en las nuevas tierras quisieron fama, así que comenzaron a formarse nuevas expediciones.

En una de esas expediciones se integró Américo Vespucio quien era un marinero y cosmógrafo italiano. Esa expedición exploraría la costa de Venezuela por que habían escuchado que Colón había encontrado perlas ahí.

Una de las principales razones de los viajes de exploración era conseguir riquezas para llevarlas a Europa.

Los barcos comenzaron el largo viaje de España hacia las costas de Sudamérica, después de navegar y buscar por un tiempo llegaron a una zona donde existía un gran lago que se llamaba Maracaibo. Ahí encontraron una aldea que estaba construida en pilotes sobre el agua, Américo Vespucio como era italiano pensó que esa ciudad se parecía a Venecia, así que la llamó la pequeña Venecia que es de donde proviene el nombre de Venezuela.

Una vez con las perlas regresaron a España en 1500, en ese año Américo Vespucio fue contratado por un país rival de España que estaba interesado en las nuevas tierras, ese país era el reino de Portugal.

Los portugueses ya habían encontrado un camino a la India dando la vuelta por las costas de África, en uno de esos viajes una de las embarcaciones que seguía la costa de África comenzó a moverse hacia el suroccidente, no se sabe si fue de manera voluntaria o por accidente terminaron llegando en el año 1500 a lo que ahora es Brasil.

El rey de Portugal al conocer esto se interesó por explorar esa zona y esa fue la razón por la contrató a Américo Vespucio para que les ayudara a explorar.

En los siguientes años Américo realizó algunas expediciones portuguesas que recorrieron la costa de Brasil.

A partir de esas experiencias Américo escribió algunas cartas en las que le contó a un amigo italiano lo que había visto.

Gracias a lo que contaba en esas cartas la gente en Europa comenzó a darse cuenta de que lo que Colón había encontrado no eran las islas de Asia sino las tierras de un nuevo mundo. Así se llamó un libro escrito con las cartas de Américo Vespucio Mundus Novus o nuevo mundo.

Para la gente en Europa significó que existía un continente completo por explorar, conocer y conquistar.

Por eso es que este continente se llama América, es en honor a Américo Vespucio.

El descubrimiento rápidamente se difundió, ¿Recuerdas la imagen que viste al principio? Ahora observa el siguiente mapa.

¿Puedes notar alguna diferencia? El mapa que estás viendo se hizo en el año 1507 y es el primero que muestra el nuevo continente al que hoy se le llama América.

En 20 años habían pasado de pensar que habían encontrado un camino nuevo hacia el lejano oriente a darse cuenta de que habían descubierto un continente.

En el mapa al continente americano le faltan partes, porque aún les faltaban lugares por conocer y conquistar, ¿Sabes que es la cartografía? La cartografía es la ciencia del estudio y la práctica de la elaboración de los mapas.

En la isla de la española se había fundado un pequeño pueblo llamado Sano Domingo, ahí comenzaron a llegar personas de la península ibérica y de otras partes de Europa y se comenzaron a organizar los viajes de exploración y conquista de otras islas del caribe y de otros territorios del continente.

Entre los años de 1492 y 1519 muchas islas del caribe fueron exploradas y conquistadas, islas como Jamaica, Puerto Rico y Cuba pasaron a ser parte del imperio español, desde esos lugares comenzaron a explorar tierra firme.

Las expediciones las organizaban los mismos exploradores, ya que las veían como un negocio y la oportunidad de vivir una gran aventura en la que visitarían lugares desconocidos, tenían que reunir la tripulación, conseguir barcos y armas con la esperanza de que en los viajes pudieran encontrar oro y mercancías para que pudieran recuperar lo que gastaban.

Para poder hacer las expediciones necesitaban el permiso de los reyes de Castilla a quienes tenían que entregarles la quinta parte de lo que consiguieran. Las riquezas las obtenían comerciando con los nativos y otras veces los atacaban y les robaban.

Algunos de los conquistadores veían a los pueblos originarios de las islas del Caribe como gente que podían poner a trabajar y tomar las riquezas de sus tierras, por lo que eran muy agresivos y abusaban de su poder.

Los europeos trajeron al nuevo continente virus y bacterias para los cuales los nativos no tenían defensas ni medicinas.

La violencia, los malos tratos y las enfermedades provocaron que comenzarán a morir los indígenas de las islas hasta el punto en el que desaparecieron poblaciones enteras, para solucionar esto los europeos trajeron esclavos de África para que trabajaran para ellos y solucionar ese problema.

En esa época hubo mucho tráfico de personas, los europeos secuestraban de manera violenta a las personas que llevarían como esclavos, en algunas ocasiones lo que hacían era comprar personas a la gente de las aldeas africanas que habían capturado durante alguna guerra como prisioneros.

Con el paso del tiempo las sociedades humanas se dieron cuenta de la importancia de respetar los derechos de las personas y aun que hoy todavía hay injusticias y cosas por mejorar, la esclavitud y el tráfico de personas es ilegal en muchas partes del mundo.

Te has preguntado, ¿Cómo fue que los exploradores llegaron a lo que actualmente es México?

En esta sesión leíste que desde la isla de la española los españoles comenzaron a explorar otras islas del Caribe y decidieron viajar a lo que ahora es Centroamérica siguiendo lo que Colón ya había hecho en uno de sus viajes. Al poco tiempo comenzaron a fundar aldeas estableciendo contacto con los pueblos que ahí habitaban como el pueblo maya.

El pueblo maya se desarrolló en Mesoamérica y se extendió hasta el territorio de lo que hoy se conoce como Honduras y Nicaragua.

Se sabe que algunos españoles veían en las costas de Centroamérica canoas mayas que iban y venían con productos que comerciaban entre la península de Yucatán y Centroamérica. El español Fernando Gonzalo Fernández de Oviedo en el siglo XVl estaba sorprendido por lo seguro que eran las canoas.

Fernández de Oviedo escribió:

“No son navíos que se aparten mucho de tierra, porque como son bajos, no pueden sufrir grande mar. Y con todo eso son más seguras estas canoas que nuestras barcas y las canoas, aunque se hinchen de agua, no se van al suelo ni se hunden. Ninguna barca anda tanto como la canoa, aunque vaya con ocho remos y la barca con doce; hay muchas canoas con la mitad y menos de gente, andará más que la barca; pero ha de ser en mar tranquila y con bonanza”.

Las exploraciones españolas a Centroamérica continuaron, una muy importante fue la que realizó Vasco Núñez de Balboa en el año de 1513.

En esa exploración se descubrió el océano Pacífico, en ese año Núñez de Balboa y sus hombres salieron de una aldea que habían fundado en lo que hoy es Panamá y cruzaron el estrecho de lado a lado, durante 2 meses atravesaron densas selvas y subieron montañas en su camino hacia el sureste, el 29 de octubre de 1513 llegaron a las costas del océano Pacífico y con esto se confirmó que estaban en un nuevo continente.

Vasco Núñez de Balboa no fue el primer hombre en llegar a l océano Pacífico, más bien fue el primer europeo en estar ahí. Entre las personas que formaban parte de esa expedición había 2 personas que resultaron muy importantes para la historia de México.

En el siguiente video observa y escucha la historia que te cuenta Gonzalo Guerrero, inícialo en el minuto 06:02 y detenlo en el minuto 08:26

Entre dos mundos – La historia de Gonzalo Guerrero.

GEOGRAFÍA

México multicultural

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás que es cultura y algunos aspectos de las culturas que conviven en México.

¿Qué hacemos?

Para comenzar ten a la mano tú libro de texto, tu atlas de México, tu libreta y una pluma o un lápiz.

Todas las personas hablamos un idioma, comemos ciertos alimentos, nos vestimos de cierta manera, tenemos creencias o una religión, nos gusta cierto tipo de música entre otras cosas que nos caracterizan.

Estas son algunas de las singularidades con las que se conforma la cultura, y las personas que migran dentro y fuera de México encuentran culturas diferentes a la suya.

Algunas de las características de nuestra cultura las heredamos de culturas ancestrales, algunas otras son de reciente creación o una combinación de ambas.

Realizarás un gráfico para concentrar información y puedas entenderla mejor.

Busca su definición en un diccionario.

La cultura es el “Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo”.

Ahora ya conoces la definición de cultura, para seguir realizando tu gráfico responde la siguiente pregunta, ¿Qué características son las que te identifican como parte de un pueblo, sociedad grupo social o época?

El idioma o la lengua es una de ellas, no solo implica lo hablado incluye también lo escrito, en algunos casos, aunque hablemos el mismo idioma hay palabras que son diferentes en cada región, eso también diferencia a las culturas.

Consulta el mapa de la página 85 del Atlas de México 4°grado en el que se representan a los hablantes de lenguas indígenas por entidad y, responde esta pregunta en tu cuaderno, ¿En qué entidades hay más hablantes de lenguas indígenas?

La mayoría de los hablantes de lenguas indígenas viven en el sur y sureste del país. Otro elemento de la cultura es la religión o las creencias. Recuerda que no todas las personas tienen una religión por eso se incluye el termino de creencias, todas y todos tenemos creencias sean de carácter religioso o no, son referentes para explicar el mundo.

Con tus creencias estableces tu propio comportamiento ético y forma de vida, todos seguimos una serie de rituales en la celebración de diferentes ceremonias, matrimonios, oficios funerarios, meditación y oración; estos elementos son parte de la cultura.

Observa el siguiente video que te muestra cómo fue el proceso de evangelización en México, inícialo en el minuto 0:20 al minuto 2:09

Evangelización y manuscritos en lenguas indígenas.

Cuando llegaron los españoles los pueblos indígenas tenían sus propias religiones o creencias por lo que hubo una mezcla de ellas, por eso en la actualidad hay fiestas y rituales de grupos indígenas que tienen elementos religiosos católicos y de sus creencias ancestrales. Observa el siguiente video:

Sincretismo religioso.

Algunas de las personas que viste en el video son Tzotziles, un grupo indígena que ha incorporado las cruces católicas y los rezos a su cultura y, conservan elementos de su cultura original como lo es el respeto a la naturaleza o madre tierra y lo demuestran al envolver las cruces con las plantas de la región.

Además de la religión y el idioma otros elementos que definen nuestra cultura son la historia, la arquitectura, la gastronomía y las expresiones artísticas como la música, la danza, la literatura la pintura y las artesanías.

La gastronomía es parte de la cultura de cada grupo, todos los platillos en México se han enriquecido con la influencia cultural de las poblaciones que llegan a nuestro país y al mismo tiempo México ha aportado al mundo cultivos únicos los cuales podrás conocer en el siguiente video.

Patrimonio inmaterial en México.

¿Sabías que los chiles en nogada no son hechos con ingredientes 100% provenientes de México?

Los chiles en nogada se componen por ingredientes de origen mexicano, asiático y europeo. Actualmente son preparados cada año para celebrar la independencia de nuestro país, convirtiéndose en un platillo emblemático de la comida mexicana.

Existen múltiples expresiones artísticas, la elaboración de artesanías es una expresión cultural ya que las personas que las elaboran toman de su entorno los materiales y expresan en artículos decorativos, juguetes, joyería, ropa y dulces típicos sus creencias, tradiciones, símbolos religiosos o como es el ambiente del lugar en el que viven.

La población de México es diversa, por eso la variedad de artesanías es grande, sus estilos dependen de las diferentes culturas que conviven con él. Esto lo puedes leer en la página 107 de tu libro de texto en el apartado que lleva por título “Herencia indígena”

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4GEA.htm?#page/107

México reconoce más de 60 pueblos indígenas todos con lengua propia, tradiciones particulares y una distribución territorial variada, ya que habitan en la selva, en el bosque o en regiones desérticas. Se concentran mayormente en el sur, sureste y centro del país. En el norte habitan los rarámuris, que son los tarahumaras y los o’odhams que son los pimas.

¿Cuáles son los pueblos indígenas que habitan en tu entidad y qué lenguas hablan?

En México convivimos muchos grupos culturales, por eso se dice que somos un país multicultural, observa en el siguiente video a Valentina y sus amigos para que tengas mayor claridad del tema, del minuto 1:17 al minuto 2:11

Diversidad Cultural.

¿Sabes a que grupo cultural perteneces? Puedes preguntar a mamá o papá ellos seguramente te ayudarán a encontrar la respuesta.

En México antes de la llegada de los españoles existían diferentes grupos indígenas con cultura y lengua propia, a su llegada traían otra cultura y comenzaron a interactuar con los grupos indígenas originarios y de la relación de esas diferentes culturas surgió un nuevo grupo, los mestizos.

Busca en tu diccionario a que se refiere la palabra mestizo. En nuestro país se han identificado 68 pueblos indígenas, el grupo mestizo representa el 90% de la población del país, también existe otro grupo que son los afrodescendientes.

Ellos son los descendientes de los africanos que llegaron a México y América. En la época de la colonia llegaron personas de distintas regiones de África, algunos estudios demuestran que llegaron más africanos que españoles.

Estas culturas se mezclaron con los españoles y los grupos indígenas y es por eso que hay comunidades de afrodescendientes en todo el territorio nacional. Observa el siguiente video para que lo entiendas mejor, del minuto 6:16 al 7:03

Afroméxico.

https://canalonce.mx/video/8952

¿Pudiste identificar a qué grupo cultural perteneces?

El que la mayoría de las personas seamos mestizos no significa que seas iguale, te diferencian tus costumbres y tradiciones según el origen o región en la que vives.

Tienes que considerar que estos son los 3 grupos culturales mayoritarios, y que existen grupos minoritarios como la comunidad china, la comunidad menonita, la comunidad libanesa y la comunidad judía entre otras que han llegado a México como producto de la migración.

Las sociedades en el mundo tienden a parecerse más entre sí, han cambiado las manifestaciones culturales particulares por una cultura unificada, esta situación es evidente en las grandes ciudades debido a que la población tiene acceso a productos y medios de comunicación con nuevas tecnologías.

Para terminar, observa el siguiente video acerca de la multiculturalidad en México, termínalo en el segundo 0:55

Voces de la Diversidad.

Pregunta a tus abuelos, papás, familiares o amigos, que manifestaciones culturales han heredado y sigan practicando, define si las manifestaciones culturales son de origen indígena, español, africano o si es una mezcla de ellos.

MATEMÁTICAS

Fábrica de ángulos I

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás trabajando con los ángulos y fabricarás un geoplano, el cuál te permitirá conocer mejor los ángulos y manipularlos.

¿Qué hacemos?

En sesiones anteriores aprendiste sobre los ángulos, recuerdas, ¿Cómo se forman? y ¿Cómo se llama el punto en común en el que se unen las líneas?

Los ángulos se componen por 2 líneas que se juntan, y el punto en el que se unen se llama vértice.

Los ángulos y las figuras están presentes en muchos que te rodean, pueden ser las puertas, la mesa de la cocina incluso en tu cuerpo puedes encontrar algunos ángulos.

Observa el siguiente video para que identifiques algunos ejemplos, será necesario que tengas a la mano una hoja cuadrada reutilizable.

Ángulos por todos lados.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&tagID=1565&load=1579&n=1

Cómo pudiste darte cuenta es posible encontrar ángulos en todos los dobleces que realizaste, ahora realizarás un pequeño ejercicio apoyándote del transportador que construiste en la sesión anterior.

Recuerda que primero dividiste el círculo en 4 partes iguales para formar ángulos de 90°

Busca a tu alrededor algún objeto que forme un ángulo de 90°

Ahora busca ángulos menores a 90°, recuerdas, ¿Cómo son este tipo de ángulos? Para ayudarte a hacerlo observa la siguiente imagen.

Estos ángulos son menores a 90° y se llaman ángulos agudos, ahora busca un ángulo agudo.

Por último, busca ángulos mayores a 90°, estos tienen una forma particular, ¿Los recuerdas? Observa la siguiente imagen con ella podrás hacerlo.

Estos ángulos se conocen como ángulos obtusos y son mayores a 90°. Es momento de que busques un ángulo mayor a 90° que se encuentre a tu alrededor.

Si tienes una laptop seguramente podrás encontrar uno, está en la forma que se hace entre el teclado y la pantalla.

Como puedes darte cuenta los ángulos pueden ser de diferentes medidas y los encuentras en muchas partes.

Ahora realizarás un geoplano, para ello vas a ocupar el libro de desafíos matemáticos, trabajaras en la página 66 el desafió 37 que se llama Geoplano circular.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm#page/67

No olvides pedir la ayuda de un adulto para realizar tu geoplano, el material que utilizarás seguramente lo tienes en casa puedes usar también algún material reutilizable para que ayudes al cuidado del medioambiente.

Una base de madera o unicel.

Tachuelas o clavos.

Un plumón.

Ligas de colores.

El transportador que hiciste la clase anterior.

Comenzarás utilizando la base de unicel o la de madera, vas a colocar el transportador que hiciste sobre la base y pon una tachuela o clavo en el centro de tal forma que el transportador quede fijo.

Con el transportador fijo a la base coloca una tachuela o clavo en el extremo de cada línea marcada en el transportador de papel, recuerda que son 8 líneas.

¡Lo has logrado! ¿Recuerdas qué pasa si divides el círculo en 8 partes iguales? ¿De qué tamaño son los ángulos que se formaron?

Cuando divides el círculo en 8 partes iguales obtienes ángulos de 45°, no olvides que los grados “°” es la unidad de medida que se utiliza para medir ángulos.

El último paso pide nuevamente la ayuda de un adulto para trazar con el plumón la circunferencia, cuando este marcado retira con cuidado el círculo de papel.

Para formar ángulos con tu geoplano utilizarás las ligas de colores para representar los siguientes ángulos.

Un ángulo de 180°

Un ángulo de 60°

Un ángulo de 135°

Un ángulo de 270°

Un ángulo de 225°

Un ángulo de 300°

Un ángulo de 45°

Para terminar, observa el siguiente video con el que podrás recordar las partes de los ángulos y conocerás formas de clasificarlos, inícialo en el minuto 0:03 y detenlo en el minuto 2:28

¿Qué es un ángulo? y su clasificación.

https://aprende.org/pages.php?r=.portada_course_view&programID=matematicas&courseID=1168&load=3472

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

