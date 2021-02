Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 9 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 9 de febrero del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

MATEMÁTICAS

Organizo mis días

¿Qué vamos a aprender?

Recordaras el orden de los siete días de la semana.

Conocerás una canción que te ayudará a recordar todos los días, incluyendo los fines de semana.

¿Qué hacemos?

Para empezar, te pregunto, ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas un lunes en la mañana?

Te levantas, arreglas tu cama y te bañas.

¿Y qué haces después de bañarte?

Te preparas el desayuno y lavas los trastes que utilizas, después tomas la clase de teatro.

¿Qué es lo primero que haces el martes cuando te despiertas?

¿Y después?

¿Y el miércoles?

¿Qué sigue del miércoles? ¿Cuándo es mi clase de dibujo?

No te preocupes, haces tantas cosas en la semana que a veces es muy difícil saber qué día hiciste cada cosa, y para eso es importante recordar el orden de los siete días de la semana.

¿Los siete días?

Si, incluyendo los días del fin de semana.

Vas a conocer una canción que te ayudará a recordar todos los días, incluyendo los fines de semana.

La siguiente canción de los días de la semana se canta a ritmo de rap, en donde se mencionan algunas actividades que se pueden realizar.

Hoy les vengo a enseñar los días de la semana de forma especial.

Lunes de luna.

Martes de mamá.

Miércoles de mico y

Jueves a jugar.

Viernes de videos.

Sábado a saltar y el

Domingo para dormir un poquito más.

Que no se te olviden y vuelve a comenzar, los días de la semana vamos a cantar.

¿Tú crees que esta canción sirva para aprender los días de la semana?

¿Qué te parece si analizas la canción y ves si es posible recordar los días de la semana con las imágenes que tenemos aquí?

Pon mucha atención. ¿Puedes decirme algunas palabras que empiecen igual que “lunes”?

Lucía, Lucas, lunar, luna.

Justo aquí hay una luna. Qué te parece si la colocamos junto a lunes para que siempre que quieras recordar cuál es el primer día de la semana, te acuerdes de la luna.

Lunes-luna.

Vamos a ver otro ejemplo: Algunas palabras que empiecen igual que “martes”.

Marciano, martillo, mamila, mamá.

Ahora al día martes le vamos a agregar el dibujo de una mamá porque el principio de “martes” y “mamá” suenan igual.

Martes-mamá.

Luna y lunes, mamá y martes.

Busca palabras que empiecen igual que el miércoles: Miedo, mirar, mica, mico. Aquí tenemos un mico, es decir, un mono pequeño.

Este mico ponlo en el “miércoles”, así cada vez que se te olvide el tercer día de la semana te acordarás de este simpático mico.

Miércoles- mico.

Ahora con el siguiente día, ¿A qué te recuerda el sonido de la palabra jueves?

Juntar, Julieta, jugo, jugar.

Como la canción, jueves a jugar.

Entonces aquí en el día jueves pon la imagen de jugar.

Jueves-jugar.

Ahora dime qué palabras se te ocurren que empiezan igual que “viernes”.

Visor, vinagre, videos.

Viernes de videos.

Sábado a saltar.

y el Domingo para dormir un poquito más.

Ahora hay una canción que te ayuda a recordar el orden de los días, solo es cuestión de recordar: luna, mamá, mico, jugar, videos, saltar, dormir.

Te invito a jugar a la “Caja de preguntas”. Este juego consiste en sacar preguntas al azar de una caja para responderlas.

¿Qué quiere decir “sacar al azar”?

Quiere decir que no puedes escoger la pregunta, tienes que leer la que te toque, es cuestión de suerte.

¿Qué te parece, si registras los aciertos con una estrella en tu cuaderno?

En una caja que tengas en tu casa, puede ser de zapatos, de galletas o de cereal, pide ayuda a tu mamá o papá y en papelitos que escriba las preguntas que se encuentran abajo y las meta a la caja, agita la caja y saca una por una las preguntas y lee:

Las preguntas son:

¿Cuántos son los días de la semana? Menciona todos los días de la semana. ¿Cuáles son los días que estudiamos matemáticas en el programa de televisión “Aprende en casa III”? ¿Qué haces el día domingo? Dime el día anterior al sábado. Menciona el día que sigue después del lunes. Dime los tres días que siguen después del miércoles. ¿Cuál es el día que sigue después del domingo?

Responde todas las preguntas y registra los aciertos con una estrella en tu cuaderno.

Platica cuantas estrellas obtuviste.

Sin duda estas actividades te ayudarán a recordar los días de la semana y qué tienes que hacer cada uno de esos días.

Es muy importante organizar tus actividades diarias para no olvidar ninguna de ellas. Así sabrás con seguridad las clases que tomas el lunes, el martes y el resto de los días.

Si organizas tus días, también puedes saber cuánto tiempo libre tienes para poder jugar. Ahora que lo pienso esto puede ayudar a mi sobrino Jacinto a organizar sus actividades, él me escribió una carta pidiéndome algo de ayuda pues no sabe cómo hacerlo. Mira, la carta dice así:

Hola Tío fíjate que en este tiempo he hecho algunas actividades para ayudar en casa y también para poder jugar; me propuse organizarlas por día de la semana. Estas son las actividades que quiero organizar:

2 días ayudar a lavar los trastes.

2 días ayudar a barrer.

1 día para ver una película.

2 días para jugar con mis primos.

2 días de lectura con mi mamá o con mi abuela.

5 días para mis actividades escolares.

¿Podrías ayudarme a organizarlas?

Gracias, tío y saludos a la familia.

Qué te parece si usamos los días que ya tenemos aquí para organizar en una tabla las actividades del sobrino Jacinto.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela Película con Familia Jugar con mis Primos Ayuda a barrer Jugar con mis Primos Lectura Ayuda a Lavar Ayuda a barrer Lectura Ayuda a Lavar

Si Jacinto quiere ayudar a barrer dos días pues podemos escoger el lunes y el viernes después de sus actividades escolares.

Si quieres ayudar a lavar dos días escogemos el jueves y el domingo.

El martes después de sus actividades de la escuela y el domingo podrían ser los días para jugar con sus primos.

Así el miércoles después de sus actividades escolares y el sábado después de ver una película puede tomarlos para la lectura.

Por suerte tienes muchos días para poder escoger cuándo haces cada cosa.

También es importante organizar y anotar los días que tu como niño o niña de primer grado estudias a distancia para que estés preparado con tus materiales. Recuerda que hay actividades que se repiten, como ayudar a lavar, ahí tienes que escoger dos días para realizar esa tarea.

CIVISMO

¿Niñas y niños podemos hacer lo mismo?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que los niños y niñas pueden realizar las mismas actividades en diferentes espacios.

Conocerás las actividades que realizan las niñas y niños en su casa, escuela y si existen diferencias entre hombres y mujeres.

Para esta sesión necesitaras tú, libro de texto de Formación Cívica y Ética.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm

¿Qué hacemos?

Para esta sesión Panchito te comparte su historia de lo que le pensó al leerla la carta de su prima Janet, junto con Gloria, Miss Tere y Jorge:

Panchito: Hola, quiero platicarte lo que me pasó, quiero compartir contigo la carta que me envió mi prima Janet, quien vive en Acatlán.

Como sabes, de sorpresa de cumpleaños yo le envié una carta, y pues ya me contestó, me cuenta un montón de cosas, ¿Las quieres escuchar?

Voz de Janet 1.

Panchito: Querido primo, no sabes cuánto te extraño, que bueno que me escribiste. Cuando llegó el correo y la cartera -que ahora sé que se llama Rosa- me entregó la carta fue muy emocionante, no podía creer que era para mí. Muchas gracias por la sorpresa.

Ahora yo te escribo porque quiero contarte lo que me pasó con mi papá, no lo vas creer.

Voz de Janet 2.

Panchito: El día que lo acompañé fue el día de la siembra, así que además de que estábamos mi papá y yo, había otros señores y muchachos que nos iban a ayudar a sembrar. Creo que era la única niña.

Mi papá me enseñó cómo se siembra el maíz.

Voz de Janet 3.

Panchito: Que pensaba que a mí no me gustaban esas cosas y que prefería estar con mi mamá, que por eso no me había dicho antes que fuera con él, pero que, de ahora en adelante, le daría mucho gusto que le ayude. Atentamente Janet.

Panchito: ¿Qué te parece? ¿No te sorprende lo que me cuenta mi prima? ¿Cómo una niña puede hacer todas esas cosas?

Gloria: ¿Cómo que cómo? pues así, tal como dice tu prima.

Panchito: Bueno si, pero es que cuando voy a visitar a la familia de Acatlán, veo que es mi tío y a veces mis primos los que hacen esos trabajos. Mi mamá y mis tías casi siempre están en la casa, en la cocina preparándonos cosas bien ricas y cuidándonos.

Jorge: Ah, que buena observación Panchito.

Miss Tere: Así es Panchito, que bueno que compartiste la carta, porque el día de hoy aprenderás sobre la igualdad entre hombres y mujeres, por ello, la carta de Janet es un gran ejemplo.

Panchito: ¿Un buen ejemplo de qué?

Gloria: ¡Pues de igualdad! A mí me gusta mucho la palabra igualdad, mi mamá siempre me ha dicho que todas y todos merecemos respeto por igual.

Miss Tere: Muy bien Gloria, lo has dicho muy bien.

Panchito: ¿Pero eso qué tiene que ver con la carta de Janet?

Miss Tere: Para entender mejor el tema de igualdad entre niñas y niños, se realizan algunas actividades.

Panchito y Gloria: Sí, yupi, que buena idea.

Jorge: ¿Qué vamos a hacer miss Tere?

Gloria: ¡Ya sé! Yo creo que vamos a leer un cuento.

Panchito: ¡No! Yo creo que vamos a jugar.

Miss Tere: Pues en realidad, un poco de todo, pero vamos a iniciar con este ejercicio. Miren las siguientes imágenes, Gloria, ¿Me puedes explicar cuál es el deporte o actividad que se relaciona con cada una de las imágenes?

Gloria: Claro que sí, un balón para jugar básquet y otro para jugar fútbol.

Panchito: Estos deportes me gustan mucho.

Gloria: Sí, a mí también.

Panchito: ¿En serio?

Miss Tere: No se distraigan, ¿Qué más?

Jorge: Pues hay una bicicleta, y el deporte se llama ciclismo, hay una alberca que corresponde a natación, unas zapatillas para bailar ballet y eso es un equipo para ir a la montaña, pero el deporte es…

Gloria: ¡Alpinismo! Lo sé porque mi prima Miriam, cada fin de semana va con un grupo de amigas y amigos a subir el volcán Iztaccíhuatl. La he visto preparar y llevar su equipo.

Panchito: Ahora sí no entiendo nada.

Miss Tere: Está muy fácil Panchito, imaginen que tenemos cuatro columnas, y hasta arriba de cada una, está escrito el nombre de Gloria, Panchito, Jorge y el mío. Como se muestra a continuación. Cuando realice una pregunta, deberá de ponerse una palomita en la casilla del que le guste dicha actividad.

Gloria Panchito Jorge Miss Tere

Jorge: Y ahora miss, ¿Qué hacemos?

Miss Tere: Vamos a empezar, ¿A quién le gusta el basquetbol?

Gloria, Panchito, Jorge y Miss Tere: ¡A mí!

Miss Tere: ¿A quién le gusta andar en bicicleta?

Panchito, Gloria, Miss Tere: ¡A mí!

Panchito: Jorge, ¿A ti no te gusta?

Jorge: No se andar en bici.

Gloria: ¿Cómo que no sabes? ¡Todos los niños saben andar en bici!

Jorge: No todos, nunca aprendí porque no me gustaba.

Miss Tere: Vamos a continuar, ¿A quién le gusta practicar natación?

Jorge y Miss Tere: (levantan la mano).

Jorge: Gloria y Panchito, ¿A ustedes no les gusta practicar natación?

Gloria: Yo todavía no aprendo a nadar.

Panchito: Yo tampoco, mi papá me llevó a clases de natación, pero desde la primera clase no me gustó porque el agua de las albercas es muy fría y el traje de baño muy feo y ajustado, por el momento no quiero nadar.

Miss Tere: El que sigue, ¿A quién le gusta el ballet?

Panchito: Otra vez estoy muy confundido Miss Tere.

Miss Tere: ¿Por qué Panchito?

Panchito: Es que usted dijo que levantáramos la mano cuando nos mostraba la imagen de una actividad que nos guste y que practicáramos.

Miss Tere: Si.

Panchito: ¿Y qué pasa si hay una actividad que nos guste pero que no practiquemos?

Jorge: A ver, pon un ejemplo.

Panchito: A mí por ejemplo me gusta el ballet, los domingos mi mamá ve en un canal en la tele donde transmiten espectáculos de otros lados del mundo, pero nunca le he dicho que me gustaría practicarlo.

Gloria: ¿Por qué, Panchito?

Panchito: Porque no quiero que me lleve a un salón donde todas las niñas se visten con falda rosa.

Gloria: Pero tú no tienes que vestirte como ellas si no quieres. ¿Recuerdas a Carlota, nuestra amiga? A ella no le gusta el color rosa, pero le encanta el ballet. A sus clases va con ropa morada o verde, que son los colores que le encantan y no lleva falda rosa.

Panchito: ¿En serio?

Gloria: Si, y aunque en el grupo de Carlota, la mayoría son niñas, también hay alguno que otro niño.

Jorge: Y aunque no hubiera niños, yo creo que, si te gusta, debes practicarlo.

Miss Tere: Muy bien dicho Jorge. La duda que acaba de tener Panchito es muy normal porque no siempre practicamos los deportes o las actividades que más nos gusta por temor a la opinión de los demás. Este era el objetivo de este ejercicio: darnos cuenta porque hay algunas actividades que, aunque nos gustan, dejamos de hacerlas por razones absurdas.

Jorge: ¿Imagínense que alguien le hubiera dicho a Isaac Hernández que el ballet era una disciplina exclusiva de las mujeres y que él les hubiera hecho caso?

Panchito: ¿Quién es Isaac Hernández?

Miss Tere: Me encanta que lo hayas mencionado Luis. Isaac Hernández es un gran bailarín de ballet mexicano y es parte de una de las compañías más importantes del mundo.

Panchito: ¡WOW!

Miss Tere: ¿Les gustaría conocer su historia?

Todas y todos: ¡Sí!

Miss Tere: Bueno, vamos a verlo y escucharlo, y al terminar el video regresemos para concluir nuestra actividad.

Isaac Hernández, el bailarín.

Panchito: ¡Que bien baila Isaac, es un gran bailarín!

Gloria: A mí también me sorprendió, yo no lo conocía.

Jorge: Sí, es un joven muy talentoso, hace lo que le gusta y se ve muy feliz.

Miss Tere: Así es, creo que su historia nos inspira.

Panchito: ¡Mucho!

Miss Tere: Bueno, continuando con nuestro ejercicio, finalmente, ¿A quién le gusta el alpinismo?

Gloria: A mí me gusta mucho, como apenas estoy empezando, practico con Miriam en paredes pequeñas.

Panchito: ¿En serio Gloria? ¿A poco si tienes mucha fuerza para escalar?

Gloria: Claro que sí, además de fuerte, soy muy elástica. Mi prima dice que tengo talento para el alpinismo, algún día, yo quiero escalar montañas muy altas con Miriam.

Miss Tere: Muy bien, ahora vamos a ver cómo quedó la tabla.

Jorge: A Gloria le gusta el básquet, el fútbol, andar en bicicleta, nadar y escalar.

Miss Tere: A Panchito le gusta el básquet, el fútbol, andar en bicicleta, como a Gloria y ahora sabemos que le gustaría practicar ballet.

Gloria: A Luis le gusta el básquet, el fútbol y nadar.

Panchito: Y a Miss Tere le gusta el básquet, el fútbol, andar en bici y nadar.

Jorge: Entonces Miss Tere, si vemos la tabla, podemos decir que las niñas y los niños, los hombres y las mujeres podemos hacer y nos puede gustar lo mismo.

Gloria Panchito Jorge Miss Tere Básquet, fútbol, andar en bicicleta, nadar y escalar Básquet, fútbol, andar en bicicleta y ballet Básquet, fútbol y nadar. Básquet, fútbol, andar en bici y nadar

Panchito: Sí, y que a veces a los niños no nos gusta lo que todos piensan que nos va a gustar, por ejemplo, a mí no me gusta nadar.

Jorge: Si Panchito, a mí no me gusta andar en bicicleta, y cuando lo digo casi nadie me cree, porque todos piensan que me debe gustar por ser hombre.

Gloria: Cuando yo digo que me gusta escalar, casi todos se sorprenden, como tú Panchito.

Miss Tere: Pues ahora, tal como lo han dicho, podemos reconocer que las niñas y los niños, pueden realizar la actividad que más les guste.

Panchito: Ah, por eso dijo que la carta de mi prima se relacionaba con este tema. Porque ella realiza la actividad que le gusta.

Gloria: A Janet le gusta cocinar con su mamá, pero también trabajar en el campo con su papá. Ella tiene la oportunidad y el derecho de decidir qué le gusta, y hacerlo.

Panchito: ¡Claro! Como Isaac que desde chiquito decidió estudiar ballet y tuvo la oportunidad y el derecho de hacerlo, por eso es un gran bailarín.

FIN

Te diste cuenta como Panchito entendió lo que su prima Janet le escribió acerca de lo que le gusta hacer y cómo se refiere a la igualdad entre niños y niñas.

Para terminar, y que te quede bien claro qué quiere decir igualdad entre niñas y niños y entre hombres y mujeres.

Ve tu libro de texto de Formación Cívica y Ética en la página 52.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/52

En el cual se lee “Niñas y niños con los mismos derechos. La igualdad entre las niñas y los niños. Niñas y niños tienen los mismos derechos como jugar, ir a la escuela y expresar lo que quieren o necesitan”.

Sigue en la página 53.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/53

“Las niñas y los niños deben ser tratados con igualdad. Eso no significa que deban pensar, ser y hacer lo mismo. En este caso, ser iguales significa que tenemos el mismo valor como personas y, por tanto, debemos tener las mismas oportunidades y derechos”.

Como Isaac, como la prima Janet, como tú y Gloria, bueno, como todas las niñas y los niños.

Ahora pasa a la página 58.

“Me comprometo para que niñas niños sean tratados igual. Las niñas y los niños tienen derecho a ser tratados con igualdad y a no recibir un trato diferente o negativo por el hecho de ser mujer u hombre”.

Además de saber que somos iguales (porque tenemos los mismos derechos y el mismo valor), debes hacer cosas para lograr esta igualdad, ¿Verdad?

En la página 59 dicen algunas cosas que puedes hacer, ¿Las puedes leer?

Para participar por la igualdad entre niñas y niños.

Juega con niñas y niños a lo que te guste. Recuerda que no hay juegos solo de niñas o de niños, todos los juegos son para divertirse.

Evita decir palabras que ofenda a las niñas y niños.

Reconoce cuando un compañero o compañera hace bien las cosas en la escuela, sin importar si es niña o niño.

La igualdad entre niñas y niños es muy importante en la escuela, en tu salón, en tu familia y en otros espacios. Es muy importante para que todas y todos podamos sentirnos bien y convivir.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

LENGUAJE

¿Qué vamos a aprender?

Escucharas y leerás dos rondas infantiles, escribirás y te divertirás.

Aprenderás que la música no solo es para escuchar y bailar, también puedes hacer juegos con ella.

Prepara tu libro Lengua materna español primer grado, un lápiz y tu cuaderno para cuando lo requieras.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión observa el siguiente video que es un ejemplo de cómo puedes jugar y cantar.

Cantos Aiepo.

El video te muestra como con una misma canción puedes jugar de diferente manera, además, puedes jugar solo, en parejas o en grupo.

El mismo juego lo puedes realizar sentado, parado o en movimiento.

Tú puedes experimentar otra forma de jugar Aiepo.

Actividad 1

Seguramente tú has jugado y cantado rondas, son muy divertidas.

Vas a escuchar e ir leyendo una ronda que se llama Nana Caliche.

Nana Caliche.

https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/BibliotecaVirtual/

Nana Caliche. (Lectura)

https://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/BibliotecaVirtual/Titulos/NanaCaliche.PDF

Puedes ir leyendo mientras escuchas el cuento.

El texto completo dice:

Nana caliche no puede salir,

porque su niño no quiere dormir.

Nana caliche no limpia la cocina,

porque su perro tira la tina.

Nana caliche no sale a la plaza,

porque su niño moja la casa.

Nana caliche no sale al mercado,

porque su perro se come el mandado.

Nana caliche no compra mangos,

porque su niño queda como chango.

Nana caliche no sale al jardín,

porque su perro muerde el calcetín.

Nana caliche se pone a cantar,

duérmete niño, duérmete ya,

que ahí viene el coco y te comerá,

y el perro travieso te arrullará.

Como escuchaste este cuento es pura rima y los cuentos así te invitan a contarlos también cantando. Quieres saber cómo se escucha.

Vuelve a escuchar la versión cantada.

¿Te gusto?

Bien, pues te invito a que tú inventes otras formas de contar y de cantar Nana Caliche. ¿Qué ritmo le pondrías? Tal vez un ritmo un poco más sabrosón, o algo un poco más calmado. Cántala y por qué no, báilala. Así es como termina esta actividad.

¿Qué tal? Escuchaste Nana Caliche primero leída y después cantada.

Las rondas pueden ser acompañadas con movimientos y con juegos, a veces con palmadas.

Actividad 2

En tu libro Lengua Materna, español primer grado en la página 93 hay una ronda que se llama AMO ATÓ y es para jugar. Vas a leerla.

En la página 92 vienen las instrucciones del juego.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm?#page/92

Sigue la lectura en tu libro o pide que te la lean.

Canta y juega.

Amo ató

Se hacen dos filas de niñas y niños, se colocan frente a frente separados unos dos metros, más o menos.

Uno de los equipos canta el primer verso, mientras camina hacia adelante, lo que hace que el otro equipo retroceda el mismo número de pasos. El segundo equipo responde mientras avanza y el primer equipo retrocede, y así sucesivamente hasta terminar la canción.

En el cuarto verso que se pide escoger a alguien, el equipo contrario tiene que elegir a alguno de los del otro equipo. Luego hay que ponerle un sobrenombre, pero si este no es del agrado del “paje” de su equipo contestarán, las veces que sea necesario, que no le gusta el nombre.

Al llegar al último verso cuando se dice nos daremos un sentón todos se sientan de un brinco en el piso. Y el paje elegido pasa a formar parte del equipo contrario. Ahora es el turno del otro equipo de elegir paje.

Ohhhh que divertido juego. Tal vez ya lo habías jugado o tu mamá o papá lo jugaron de pequeños y que padre que aún se juegue.

Ahora ve la ronda. Está en la siguiente página, la 93.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm?#page/93

¡Lee que dice, qué le toca decir al equipo uno y qué al dos!

Equipo 1. Amo ató, matarilerilerón.

Equipo 2. ¿Qué quiere usted, matarilerilerón?

Equipo 1. Yo quiero un paje, matarilerilerón.

Equipo 2. Escoja usted, matarilerilerón.

Equipo 1. Yo escojo a (y se dice el nombre). matarilerilerón.

Equipo 2. Le pondremos “____” matarilerilerón.

Equipo 1. Ese nombre no le gusta, matarilerilerón.

Equipo 2. Le pondremos “____” matarilerilerón.

Equipo 1. Ese nombre si le gusta, matarilerilerón.

(Ambos equipos se toman de la mano y hacen una ronda).

Todos: A las once de la noche comeremos chicharrón, a las doce de la noche nos daremos un sentón.

(una niña o niño del equipo del paje lo entrega a otro niño del equipo contrario).

Equipo 2. Aquí le entrego a mi hijo con dolor de corazón, si no le hace los mandados le dará su coscorrón.

Versión de Noemí Ávila Torres.

Ahhh y aquí te invitan a jugar. Te dicen: Jueguen Amo ató.

Tú puedes aprender esta ronda de Amo Ató, léela con alguien de tu familia muchas veces hasta aprenderla de memoria y después ya podrán jugarla. Es muy divertida.

Para continuar vas a hacer algo diferente y relajante. Estoy seguro de que te encantará. Escucharas una canción graciosa que aprenderás para poderla cantar a tus amiguitos y amiguitas.

“Calavera”

Este video te muestra cómo puedes modificar la letra de las canciones, es como hablar en la “efe”, pregúntale a tus hermanitos o primos mayores si saben hablar en la efe para que te enseñen: ¿co fo mo fo te fe llafa ma fas? ¿Tú me entendiste?

Sifi.

Bueno, tú puedes inventar tus propias canciones y hacer algo parecido a lo que se vio en el video, o si no simplemente escribir una historia que te guste o te divierte, después ponerle música y entonces ya tendrás: una canción.

¡Si! Como las canciones de “El hombre bala” que siempre cuenta historia muy divertidas ¿Escuchas una? ¡Escucha 19 calcetines en la lavadora! ¡Es muy graciosa! Te ha pasado que los calcetines desaparecen de la lavadora de esto trata esta canción.

Calcetines en la lavadora.

Espero que te haya gustado las rondas y canciones que escuchaste en la sesión de hoy.

Todas fueron muy distintas entre sí, pero muy divertida. Lo que más me llama la atención de las rondas y canciones que aprendimos hoy es darme cuenta de que las canciones no solo son para bailar o cantar, sino que también es una manera que tienen las personas para contar historias como la de Nana Caniche que es un cuento cantado, o la del hombre bala, que no encuentra sus calcetines.

Recuerda que para nuestra próxima sesión debes tener a la mano tu Libro de texto de Lengua Materna. Hojas blancas o un cuaderno. Un lápiz y lápices de colores.

El Reto de Hoy:

Te invito a escuchar y jugar rondas tradicionales.

En tu libro de Lengua Materna Español Lecturas, encontrarás algunas como:

La ronda infantil “Doña Blanca”.

Canción infantil “En el agua clara”.

Juego tradicional “Jugaremos en el bosque”.

Canción tradicional “No quiero oro ni quiero plata”.

Seguramente que alguien en tu casa, conoce estas rondas y canciones. Pídele que te enseñe como se cantan o juegan.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

Ópera para mis oídos

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás y conocerás más sobre la ópera.

¿Qué hacemos?

Para saber más acerca de lo que es la ópera, observa la siguiente cápsula.

Cigonha-Ópera.

Te invito a ver el siguiente video para conocer cómo se ve y escucha un fragmento de una ópera para niños con la historia El día que María perdió la voz. Obsérvalo hasta el minuto 5´58

El día que Mará perdió la voz.

¿Qué historia se cuenta? ¿Qué emociones sientes al oírla? ¿Cómo son las voces que escuchaste? ¿Has visto algo similar a lo que ocurre en la historia?

Como pudiste notar, los diálogos se han entonado, de tal forma que los cantan. Te invito a jugar con esta idea y crear un fragmento que se asemeje a la ópera que acabas de ver a partir de las siguientes opciones.

Querer un dulce de la tienda.

Despertar temprano para tomar clases.

Observa el siguiente ejemplo:

Levántate mi hijito, ya no seas flojo, por favorcito. Que no ves que ya es tarde, ya nos espera el desayunito.

¡Aaay, ay, ay, ay, dos minutitos! Sólo ese tiempo te pido y ya te ayudo, dame un ratito.

Párate y haz tu cama que hay que activarnos, no me hagas dramas.

Es por tu bien te lo dice tu madrecita, porque te ama.

¡Aaay, ay, ay, ay, veamos qué pasa! Me pondré a hacer mi tarea y a ver las Clases de Aprende en Casa.

Comenta tu experiencia vivida y la relación con lo que observaste en el video anterior.

También te invito, a observar a un especialista que se dedica al mundo de la ópera, en el cual podrás ver, ¿Cómo se prepara un cantante de ópera? y ¿Cuál es la diferencia entre la ópera y otros géneros teatrales o musicales?

El especialista interpretará una pieza de ópera para niños.

La Opera.

Para concluir esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Conociste algunas características de la ópera.

Apreciaste una pieza de ópera para niños.

Creaste diálogos para practicar lo que viste.

Escuchaste en voz de un cantante otra pieza de ópera.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

