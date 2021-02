Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 9 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 9 de febrero del programa Aprende en Casa para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa del martes 9 de febrero ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria

LENGUAJE

Revisamos y corregimos nuestra recomendación

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás y harás la corrección y publicación de recomendaciones.

¿Cómo vas con tu recomendación? ¿Ya terminaste de escribirla?

Si aún hay dudas, en esta sesión te vamos a ayudar.

Vamos a darle continuidad al proyecto en el que ya llevamos varias clases. “Una invitación a la lectura”.

¿Recuerdas qué es lo que hemos hecho en las sesiones anteriores?

¿Qué hacemos?

¿Tú por qué crees que debe revisarse y corregirse todo lo que escribimos?

Contesta en tu cuaderno, la pregunta que te acabamos e hacer. Es muy importante que ya que esté terminado un texto volvamos a revisarlo.

Vamos a leer algunas recomendaciones que nos mandaron algunas niñas y niños del país.

Algunos nos mandaron su primera versión; otros, van en la primera revisión y otros ya tienen su versión final.

Antes tenemos que tener claro los aspectos que debemos revisar, para ello, te pido que abras tu libro de lengua materna Español, en la página 70.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P2ESA.htm?#page/70

Ahí está la tabla con los aspectos que debes revisar. Pon mucha atención y si se te dificulta pide ayuda a papá o mamá o a quien este contigo.

Ahora vamos a leer las recomendaciones que nos mandaron las niñas y los niños.

A las niñas y niños se les dificulta más encontrar la frase que invite a los posibles lectores a revisar la obra.

Revisemos algunos ejemplos:

Que te parecieron estos ejemplos, espero te ayuden a terminar tu trabajo.

Para terminar y puedes presentar tu recomendación a familiares, amigos o compañeros de grupo, pero con sana distancia; o si, se puede, a través de algún medio electrónico de comunicación.

Recuerda que para hacer una recomendación hay que seleccionar un cuento o libro, leerlo, escribir por lo menos un borrador de nuestro escrito, revisarlo y darlo a conocer.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

ARTES

Imaginar y sentir danza

¿Qué vamos a aprender?

Observarás tres propuestas artísticas de danza y conversaremos sobre lo que vemos, sentimos y nos hace pensar e imaginar cada una.

¿Alguna vez has visto alguna manifestación artística de danza, que te haya hecho sentir algo especial?

Para apreciar una propuesta artística es necesario darnos un tiempo para conversar sobre ello, pues esto es una parte importante de las artes, saber sobre lo que nos hacen sentir, imaginar y pensar en lo que cada obra nos deja.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1. Iniciemos con una danza realizada a partir de la canción de Cri-Cri “Llueve”.

¿La conoces?

El siguiente texto es un fragmento de la canción.

Llueve

¡Llueve, llueve!

¡Uy, cómo llueve!

Las gotitas cuando saltan hacen

¡Pim pim pom!

¡Tin tin tin!

¡Pim pim pon!

¡Tin tin tin!

¡Pim pim pom!

Cuando yo la escuchaba me imaginaba que estaba en un bosque, casi hasta podía sentir un poco de frío y me daban muchas ganas de salir a brincar sobre charquitos de lluvia.

https://img2.freepng.es/20180817/plq/kisspng-rain-drop-image-gout-drawing-5b771309841c59.1536696915345303135411.jpg

¿A ti cómo te hace sentir la lluvia?

Con todo lo que hemos recordado sobre la lluvia y la canción de Cri-Cri, quiero que veas la danza “Llueve”, que presentó la Compañía Nacional de Danza y que formó parte del homenaje que le hicieron a la música de Cri-Cri.

Compañía Nacional de Danza presenta “Cri-Cri” observa el fragmento del minuto 12:10 a 15:10

Es muy emocionante ver la danza de la canción de Llueve, pues me hace sentir como si fuera una gota de lluvia bailarina. Y tú, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te imaginaste? ¿Notaste cómo eran los movimientos de las bailarinas? ¿Eran leves o pesados, relajados, firmes o delicados? Te propongo lo siguiente para que recordemos cómo eran los movimientos.

Actividad 2. Dinámica.

Invita a alguien de tu familia a realizar contigo esta actividad.

Realicen 5 tarjetas con imágenes que representen las cualidades mencionadas (Leve, pesado, relajado, firme y delicado). Por turnos mencionen las que observaron y lo que expresan con sus cuerpos las bailarinas, por ejemplo: “los brazos de las bailarinas se movían relajados y cuando giraban sus movimientos eran firmes”. Mencionen las cualidades que observaron y también de las que consideren que no sé pudieron apreciar. Realicen un ejemplo de cómo sería, si por ejemplo los brazos de las bailarinas se movieran pesados.

Mira las siguientes imágenes, son algunos ejemplos de cómo representar las cualidades.

Leve-pluma.

https://w7.pngwing.com/pngs/57/104/png-transparent-purple-feather-feather-icon-feather-watercolor-painting-purple-violet.png

Pesado-elefante.

https://www.clipartmax.com/png/middle/23-238910_silueta-de-un-elefante-bebe.png

Firme-tronco de un árbol.

https://www.pikpng.com/pngl/m/104-1049520_arboles-en-vector-png-con-colores-clipart.png

Relajado-vaivén de una ola de mar.

https://c0.klipartz.com/pngpicture/1023/874/gratis-png-viento-ola-dibujo-mar-mar.png

Un cuento hecho danza.

Es maravilloso darse cuenta de que una canción puede hacerse danza, así como el cuento de El Cascanueces.

¿Alguna vez has visto esta obra dancística?

A continuación, te invito a observar dos danzas que forman parte de El Cascanueces de bolsillo, con la participación del actor Mario Iván.

En el primer video, podrás apreciar la danza de los “copos de nieve” y en el segundo, la “danza china”.

Copos de nieve de El cascanueces de bolsillo / Ópera de Bellas Artes. Observa el fragmento del minuto 11:00 a 13:05

Danza china y Danza rusa de El cascanueces de bolsillo / Ópera de Bellas Artes. Observa el fragmento del minuto 01:00 a 02:05

Con estas danzas sentí que viajaba a lugares mágicos, me sentí bailando entre copos de nieve y jugando entre dragones chinos. ¿Tu cómo te sentiste?

¿En la danza de los copos sentiste frío? Yo pude percibir un poco; considero que los colores ayudaron a que tuviera esa sensación. ¿Recuerdas que en clases anteriores aprendimos que los colores se podían organizar por cálidos y fríos? ¿Notaste qué colores había en cada danza?

Actividad 3

Para poder identificar los colores que había en la danza, te invito a hacer la siguiente actividad. Para ello necesitaras una variedad de círculos de varios colores, procura que sean colores cálidos y fríos.

Utiliza dos hojas blancas y en cada una de ellas escribe el nombre de las danzas. Ve colocando los colores que observaste en el vestuario, el escenario y las luces. Al final observa y comenta con alguien de tu familia, sobre la influencia de los colores en las sensaciones que tuviste al observar las danzas. También comenta la forma en que el color del fondo del escenario hacía resaltar la presencia de los bailarines.

Al final de la actividad, te darás cuenta de lo interesante e importante que es, que los colores se conjuguen para generar diversas sensaciones. Eso también te hará pensar en los colores que te gustan usar para vestir y lo que me hace sentir.

Danza de pies.

Hemos visto danzas y también hemos conversado sobre los movimientos y los colores presentes. Ahora veremos una danza que me sorprendió mucho. Observa con atención.

CEPRODAC. Suite No.2 en re menor, BWV 100 – Sofía Campo.

¿Qué notaste en esta danza? ¿Cómo lo llamarías? ¿Te diste cuenta de que no había vestuario y de que no se veía todo el cuerpo?

Te propongo improvisar junto con alguien de tu familia, una danza de pies y manos. Ambos elijan el escenario en donde realizarán la danza.

La siguiente es una opción musical para llevar a cabo tu danza.

Música. Rainy Day Games – The Green Orbs.

¿Cómo te sentiste al crear una danza con los pies y manos? ¿Qué emociones y sensaciones aparecieron en ti? Platícalo con tu familia y escríbelo en tu libreta.

El día de hoy observamos distintas manifestaciones artísticas de danza y expresamos lo que nos hicieron sentir e imaginar. Notamos algunas cualidades de movimiento y nos dimos cuenta de que los colores presentes en las danzas nos generan distintas sensaciones. También vimos que para crear una danza podemos hacerlo con una parte del cuerpo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

MATEMÁTICAS

Organizar para sumar

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre algunas estrategias, para organizar y calcular operaciones mentales.

Las clases continúan siendo en línea, como una medida para evitar el contagio de Covid 19. Otras medidas de precaución son: el lavado constante de manos, no tocarse la cara con las manos sucias, salir a la calle usando cubrebocas, solo en el caso de ser necesario salir de casa y practicar siempre la sana distancia.

¿Sabías que, por ejemplo, puedes pedir que te envíen a domicilio algunos objetos como los cubrebocas?

Hay varias farmacias que tienen ese servicio, sobre todo ahora con la pandemia, lo malo es que cobran el envío a casa cuando es poco lo que se pide.

¿Qué hacemos?

Es correcto que cuando se hacen pequeños pedidos, los servicios a domicilio suelen cobrarse, sin embargo, hay algo que se puede hacer al respecto. Por ejemplo, me platicó uno de mis alumnos que, en el edificio donde vive hay cinco familias que se organizaron para encargar los cubrebocas a una farmacia, así les dijeron que el envío a donde viven sería gratuito.

La farmacia donde van a pedir los cubrebocas maneja tres presentaciones. Los vende por pieza, en bolsas con 10 cubrebocas y también en cajas con 100 cubrebocas. Después de 500 cubrebocas, la entrega a domicilio es gratis.

En un edificio hubo 5 familias que se organizaron para pedir cubrebocas para todos y así ahorrarse el cobro por el envío. ¿Quieres saber cómo se organizaron?

Entre todos hicieron un pedido que rebasó los 500 cubrebocas, por lo que ya no tendrían que pagar por el envío.

Aquí tengo lo que cada familia pidió.

Familia Cajas Bolsas Sueltos Total de cubrebocas por familia Pérez 5 4 Gutiérrez 2 0 0 García 6 3 Alcántara 1 0 0 Jiménez 2 0 0

En el pedido llegaron 5 cajas, 11 bolsas y 7 cubrebocas sueltos. ¿De cuánto fue el pedido de cubrebocas a la farmacia?

Como se dijo anteriormente, las cajas tienen 100 cubrebocas, por lo tanto, de las 5 cajas son 500 cubrebocas.

Ahora bien, cada bolsa tiene 10 cubrebocas y en el pedido se solicitaron 11 bolsas; si contamos de 10 en 10, podremos saber que, en total son 110 cubrebocas del total de las bolsas solicitadas.

Si sumamos los cubrebocas que hay en las bolsas más los que hay en las cajas, tendremos un total de 610 cubrebocas. Ahora solo hay que sumar los cubrebocas sueltos, de los cuales, solo se pidieron 7, así que en total se pidieron 617 cubrebocas.

Ahora llenemos la última columna para saber cuántos cubrebocas pidió cada familia.

La familia Pérez pidió 5 bolsas y 4 cubrebocas sueltos, como cada bolsa tiene 10, entonces son 50 cubrebocas de las bolsas y 4 sueltos, por lo tanto, en total pidieron 54 cubrebocas.

Ahora, la familia Gutiérrez pidió solamente dos cajas. Como cada caja tiene 100, entonces serán 200 cubrebocas para la familia Gutiérrez.

La familia García pidió 6 bolsas de 10 y 3 cubrebocas sueltos, así que en total son 60 de las cajas más 3 sueltos, dando un total de 63 cubrebocas para ellos.

Y la familia Alcántara, ¿Cuántos pidió?

Ellos sólo pidieron una caja de 100, por lo tanto, son 100 cubrebocas.

Por su parte, la familia Jiménez pidió dos cajas, así que tienen 200 cubrebocas.

Ahora comprobemos, si sumando estas cantidades nos da la misma cantidad que del pedido total. Sumemos 200 y 300 igual a 500 y 54 más 63; recuerda que podemos descomponer nuestra operación para sumar más rápido, por lo tanto 50 + 60 son 110 y 4 + 3 son 7, entonces son 117 más los 500 que ya habíamos contado, nos da un total de 617.

Tú, ¿Cómo harías todas estas operaciones, igual que el método anterior o de otra forma? Comparte con tu maestro de qué manera haces tus cálculos cuando hay cantidades como las de los cubrebocas.

Abre tu libro en la página 85 y responde las preguntas que están ahí.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/85

Al leer te darás cuenta de que don Vicente vende sus chocolates igual que los cubrebocas de la farmacia.

Veamos cómo surtirá los chocolates de cada pedido.

Coloca aquí cuántas cajas o paquetes necesita enviar en cada pedido.

Pedidos Cajas Paquetes Sueltos Familia Ramírez Fonda Las delicias Familia Pérez Tienda Los abuelos

Como la familia Ramírez pidió 80 chocolates, don Vicente puede enviarles 8 paquetes con 10 chocolates cada uno.

La fonda hizo un pedido de 100 chocolates, entonces le puede mandar 1 caja solamente.

La familia Pérez hizo un pedido de 70 chocolates, así que le puede mandar 7 paquetes de 10 chocolates.

Por su parte, la tienda de Los abuelos pidió 120 chocolates, entonces le puede envía una caja de 100 chocolates y dos paquetes.

Como ninguno pidió chocolates sueltos, entonces podemos poner 0 en todos estos lugares.

Ahora pensemos cómo podríamos saber cuántas cajas y paquetes debe haber en la bodega de don Vicente para surtir todos los pedidos. ¿A ti qué se te ocurre? Platícalo con alguien de tu familia y escríbelo en tu cuaderno.

Yo creo que don Vicente debe tener muchos, muchos chocolates, pero si no, por lo menos debe tener los que le alancen para surtir el pedido.

¿Cuántos chocolates deben ser, para que se alcancen a surtir los 4 pedidos?

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2MAA.htm?#page/86

Por lo menos debe tener 2 cajas de 100 chocolates y 17 paquetes de 10 chocolates.

Y entonces, ¿Cuántos chocolates en total debe haber?

Si 2 cajas de 100 son 200 chocolates y 17 cajas de 10 son 170 entonces tenemos 200 más 100 igual a 300, más 70 son 370 chocolates.

¿Obtuviste la misma cantidad?

En el punto 6, nos piden que busquemos otra forma de organizar todos esos chocolates, ¿Cuál se te ocurre a ti? ¿De qué otra forma podríamos organizar esos 370 chocolates?

Si don Vicente no tuviera cajas de 100 chocolates y tuviera solamente paquetes de 10, entonces deberá tener 37 paquetes de 10 chocolates cada uno y así ya tiene los 370 que le pidieron.

¿Pensaste otra forma de organizar los 370 chocolates? Escríbela en tu libreta.

Ahora veamos lo que nos dice que hicieron dos niños llamados Julia y Francisco.

Julio dice, que se pueden organizar en 3 cajas de 100, lo cual daría un total 300 chocolates, más 7 paquetes de 10 son 70 chocolates, así que 300 más 70, da un total de 370 chocolates.

Francisco dice que, si tiene dos cajas de 100 chocolates son 200 chocolates y 17 paquetes de 10 chocolates cada uno; entonces si 10 paquetes con 10 chocolates son 100 y 7 paquetes con 10 son 70, se obtiene un total de 170 chocolates, y ahora si les sumamos a 170 los 200 que ya se tenían, la suma total es de 370 chocolates.

¿Qué fue lo que hiciste para saber las respuestas anteriores? Escríbelo en tu cuaderno para que puedas compartirlo después con tu maestro.

En la sesión de hoy aprendiste que, si organizamos bien los productos es más fácil calcular lo que tenemos; y que hacer cálculos con paquetes de 10 y de 100 es mucho más fácil que con otras cantidades.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIVISMO

¡Yo también puedo hacerlo!

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás situaciones de desigualdad, las actividades y el trato entre hombres y mujeres.

¿Qué hacemos?

Lee la siguiente situación:

Antes de comenzar la clase la maestra Ale y Erik vieron que Panchito y Gloria estaba muy distraídos, tanto que no escucharon cuando se les estaba saludando. Panchito y gloria platicaban muy enérgicamente y la maestra y Erik se dieron a la tarea de investigar que estaba pasando con Gloria y Panchito.

¿Por qué estaban hablando tan fuerte parecía que no lograban ponerse de acuerdo?

Cuéntennos qué sucede por favor. Pidió la maestra.

Discúlpennos por favor maestra Ale respondió Gloria. Es que Panchito me dice que en su grupo presentaron una situación en donde niñas y niños no se ponían de acuerdo.

A él lo trataban de convencer algunos de sus amigos de que las niñas no podemos jugar basquetbol o fútbol como los niños.

La maestra se dirigió a Panchito y le pidió le explicara por qué cree que algunos de sus amigos, tienen la idea de que las niñas no pueden jugar futbol o basquetbol al igual que los niños.

Eso mismo estaba comentando con Gloria, de lo importante que es pensar antes de actuar para tomar las mejores decisiones, como lo hemos visto en nuestras clases anteriores de Formación Cívica y Ética. Yo no estaba de acuerdo con mis amigos, ellos decían que las niñas no pueden jugar fútbol y a mí sí me gusta jugar con niñas y con los niños y convivir todas y todos juntos, explico Panchito.

La maestra Ale, le hizo saber a Panchito de lo excelente que era su opinión.

¿Tú qué opinas?

Recuerda que siempre es importante argumentar nuestras ideas y exponer a todas y todos, las razones que nos hacen pensar de esa manera.

Precisamente, la sesión de hoy se llama: ¡Yo también puedo hacerlo! Pon atención porque este es un tema muy interesante y valioso para todas y todos.

En esta ocasión hablaremos de: “las actividades que podemos hacer, si somos niñas, jóvenes, mujeres, hombres o niños.”

Recuerda, que todas y todos somos seres humanos en convivencia.

Regresemos a la situación de Gloria y Panchito.

La maestra pregunto a Gloria, si alguna vez había querido hacer algo y no pudo lograrlo porque es niña. Gloria comento que sí, que en la escuela siempre ha querido jugar futbol con los niños, pero ninguno de los equipos la elige. Siempre le dicen que mejor se vaya con las niñas a jugar a la comidita…y bueno, aunque también le gusta jugar a la comidita, las niñas también la excluyen porque dicen que sólo le gustan los juegos de hombres.

Erik al escucha a Gloria, le sugirió que le comentará al maestro de Educación Física lo que ocurría, pues él podría ayudar estableciendo dinámicas en donde se pudieran integrar equipos mixtos. Así mismo, le dijo que era importante que hablará con su familia, para contarles cómo se sentía; estaba seguro de que Gloria jugaba muy bien y que encontraría alguna forma de seguir desarrollando esas capacidades físicas.

Gloria también consideró comentarlo con su maestra; confiaba que, ella platicaría con el grupo y buscaría una solución para que todos lograran convivir.

Antes de continuar con esta situación, te invito a ver un video en donde podrás observar que sucede en una familia cuando se asignan actividades diferentes a niñas y niños.

Posteriormente, analizaremos y reflexionaremos sobre lo que sucede.

Distribución equitativa de actividades.

¿Te gusto el video?

¿Así lo realizan en casa? ¿Todos colaboran?

Después de ver el video, Panchito tuvo una duda. Le comento a los demás que en su casa cada semana se compra un garrafón de agua, de esos grandotes y pesados, y que, su papá siempre es quien lo carga para llevarlo a casa, entonces, si la reflexión es que todos podemos hacer todo, ¿Su mamá también debe cargar el garrafón? ¿Tú que piensas?

Respecto a esto, Gloria le comento a Panchito que recordara lo que se menciona en el video. En él se dice que debemos considerar la distribución equitativa de actividades, de acuerdo con lo que cada uno puede hacer, por ejemplo, Gloria sabe que definitivamente su mamá no podría aguantar el garrafón y que se podría lastimar, pero también sabe que su papá lo comprende, respeta y valora a su mamá, por eso él es quien realiza esa actividad y contribuye a una mejor convivencia en casa, lo cual seguramente también ocurre en la familia de Panchito.

Con esta explicación, a Panchito le quedo más claro de lo importante que es conocer e identificar las diferencias que tenemos por género masculino o femenino, y que, esto nos permite comprendernos mejor tanto en la familia, en nuestro grupo escolar o en la comunidad. También aprendió que si todos participamos con respeto, diálogo y tolerancia podemos convivir mejor.

Continua la clase conociendo 2 situaciones que se plantean en tu libro de texto de Formación Cívica y Ética para 2º grado en la página 64. Pon mucha atención.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2FCA.htm?#page/64

Situación 1.

En la casa de Pedro siempre hay muchos quehaceres: Tender las camas, cocinar, poner la mesa, lavar los trastes, barrer, tirar la basura, hacer las compras, cuidar a las mascotas y mucho más, además a su papá le gusta hacer caminatas en familia por el campo y los sábados por la tarde su mamá toma clases de baile.

La mamá y el papá de Pedro dicen que es fácil y divertido hacer eso, porque todos colaboran.

¿Qué opinas sobre lo que pasa en casa de Pedro?

Si leíste con gran atención, podrás darte cuenta de que en la casa de Pedro todos colaboran y se aprecian mucho entre sí.

Situación 2.

En la casa de Brenda también hay los mismos quehaceres, pero ella y su mamá hacen todo el trabajo.

Su papá dice que él trabaja mucho fuera de casa y sólo llega a descansar; su hermano Luis dice que tiene mucha tarea y por eso no ayuda; además, entró al equipo de futbol y no tiene tiempo de hacer nada más.

A la mamá de Brenda, le gustaría tomar un trabajo, pero no puede porque debe cuidar a su bebé.

¿Qué te parece la segunda situación? Es muy diferente la respuesta de los miembros de la familia, ¿Verdad?

Comenta con tu familia.

¿Qué familia reparte el trabajo de manera equitativa; la familia de Pedro o la de Brenda?

¿Cuáles son las ventajas de qué todos colaboren?

¿Qué pueden hacer ustedes para repartir las tareas de casa de manera más justa y evitar la desigualdad?

Recuerden que es importante reconocer que las mujeres y hombres podemos hacer las mismas actividades.

Es importante mencionar que las actividades en familia, en la escuela y en la comunidad se necesitan distribuir de manera equitativa en donde todos participemos con nuestras capacidades en un ambiente de respeto, comunicación y tolerancia.

Creo que vamos comprendiendo porque nuestra clase se llama “Yo también puedo hacerlo”. Pero, para que quede más claro, te propongo hacer una actividad en tu cuaderno.

Coloca la fecha y el título “Lo que podría hacer si fuera niña o niño” según sea el caso. Si eres niña, escribe 3 cosas que podrías hacer si fueras niño, si eres niño, escribe 3 cosas que podrías hacer si fueras niña.

Una vez que termines, comparte tus ideas con alguien de tu familia.

Antes de concluir recordemos lo que prendiste en esta sesión.

Que las niñas y los niños podemos hacer lo que más nos gusta.

Que las labores de la casa no son obligación de mi mamá, sino de cada una de las personas que ahí vivimos.

Que niñas y niños, así como mujeres y hombres, siempre vamos a ser diferentes, pero todos somos iguales como personas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

