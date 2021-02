Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 9 de febrero

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 9 de febrero del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

¿Tu boca de fresa es literal o figurada?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas en la sesión de hoy, acerca del sentido figurado de las palabras.

¿Qué hacemos?

¿Cómo? ¿Las palabras tienen figuras?

No, el sentido figurado es, precisamente, cuando decimos algo que es otra cosa porque se parece, estamos usando el sentido figurado.

Te voy a dar ejemplos en los que utilizamos el sentido figurado, ¿Cómo sería un señor que tiene “cabecita de algodón”?

Como el algodón es blanco, seguramente ese señor tendría la cabeza llena de cabello blanco.

Haciendo referencia a esa característica del algodón para hablar del cabello, no quiere decir que el señor tenga algodón en lugar de cabello, sino que su cabello se parece al algodón en su color. Eso es hablar en sentido figurado.

Otro ejemplo que no tenga que ver con los colores. Qué entiendes con la expresión “no lo calienta ni el sol”.

Que hay una persona que está triste.

No se refiere a que esté frío, sino que no encuentra el equilibrio en sus emociones, o que está alterado.

Otra expresión su corazón está apachurrado. ¿Entiendes?

Es muy claro. No es que su corazón esté realmente apachurrado, sino que, precisamente, está triste. Creo que hasta yo he ocupado el sentido figurado antes.

Es muy común hablar así. ¿Recuerdas algún ejemplo que quieras compartir con nosotros?

Por ejemplo, cuando digo que tengo manos de mantequilla o que tengo pies de plomo.

No es que en verdad tus manos sean de mantequilla, ni tus pies de plomo, sino que seguramente a veces se te resbalan las cosas de las manos, como si tuvieran mantequilla, o tomas decisiones con precaución, como si te pesaran los pies.

Eso es, exactamente.

Vamos muy bien. Voy a darte otros ejemplos del sentido figurado con este material que preparé.

Lorena es un cascabel.

Paco es un pan.

Jacinto es una bala.

Malena es un trompo en la pista de baile.

¿Cómo es cada una de estas personas de quienes se habla?

Me imagino que Lorena es muy alegre porque eso indican los cascabeles, Paco ha de ser muy buena persona, porque el pan es bueno suave y le cae bien a todo el mundo; Jacinto es muy inquieto y Malena seguramente baila muy bien como los trompos.

Tienes toda la razón. Como ves, el sentido figurado nos ayuda a describir sin tener que dar tanta explicación.

Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llama el otro sentido, cuando queremos decir que las cosas realmente son lo que estamos diciendo?

En ese caso estamos hablando del sentido literal de una oración, cuando las palabras dicen exactamente lo que queremos decir.

Por ejemplo, alguien puede decir “soy rico”, porque tiene mucho dinero. En ese caso es literal, pero si dice que es rico afectivamente, es porque hay mucha gente que lo quiere, entonces es figurado. ¿De acuerdo?

Tenemos, entonces, el sentido figurado para todo lo que significa otra cosa más allá de lo que se dice y el literal para lo que realmente significa sin ningún tipo de comparación o referencia a otra cosa.

El sentido figurado establece relaciones de significado y se refiere a algo que va más allá de su sentido original. Generalmente el sentido figurado se usa en la literatura y con las personas que tenemos mucha confianza.

Por otro lado, el sentido literal es un estilo que nos permite constatar la realidad, es la información que se presenta en su sentido original.

Vamos a hacer un último juego antes de buscar el sentido figurado en unos poemas.

¿En qué consiste?

Ya vimos que las palabras, a veces, pueden representar una característica, como el algodón que representa el color blanco.

O como el jitomate que representa el color rojo.

Ahora, vamos hacer un juego.

Lo primero que vas a tener que hacer es relacionar lo que yo te digo con lo que creas que representa.

Ejemplo:

Una paloma es un animal, un ave, pero, en sentido figurado, mucha gente la identifica como la paz porque se ha convertido en su símbolo.

Ahora, un corazón es un órgano del cuerpo, pero, ¿Qué significa para la mayoría de la gente?

El amor.

Siguiente. Un foco es un objeto que produce luz, pero lo usamos para representar.

¡Una idea!

Un foco prendido, en sentido figurado, representa una idea porque así nos imaginamos que le pasa al cerebro cuando tenemos una: ¡Se prende!

Va otra.

Si juntas muchas olas, ¿Qué obtienes?

¡Un mar!

Has escuchado que la gente dice: Un mar de recuerdos, un mar de trabajo.

¿A qué se refieren?

A que es muchísimo. Porque el mar es enorme, a veces no le vemos el fin.

Última.

Un cotorro.

¿Cómo sería el verbo de esta palabra?

¡Cotorrear!

¿Has escuchado a alguien que dice que le encanta cotorrear? No se refiere a que le gusta ir a ver cotorros, sino que le gusta hablar y hablar como un cotorro.

¡Qué divertido!

El sentido figurado puede ser muy divertido.

Bueno, pues sucede que una de las características de la poesía es que utiliza mucho el sentido figurado. Veamos lo que dice nuestro libro de texto al respecto.

Veamos la página 52 del libro de texto de español de 3º de primaria, donde se presenta el sentido literal y el sentido figurado.

Los poetas usan esto para escribir.

Después de todo lo que hemos revisado, será muy fácil para ti encontrar los sentidos figurados en el siguiente poema que se llama Rizos, de Mariana Torres Ruiz. Vamos a revisarlo.

Poema “Rizos” de Mariana Torres.

¡Qué bello poema! Me recuerda a mi prima Nancy que tiene su cabello chino o rizado. Hay varias cosas en sentido figurado, como bien dijo que era usado en la poesía.

Ahora te voy a hacer solo dos preguntas, aunque hay mucho más sentido figurado en el poema, me gustaría saber si logras identificar lo siguiente:¿Qué crees que sea el “tobogán de luz”, si entra cuando abro la ventana?

El tobogán de luz que entra cuando se abre la ventana es un rayo de luz.

Cómo relacionas el título, “Rizos”, con un brócoli.

Por su forma: Las personas con pelo chino o rizado sí pueden jugar a que son brócolis cuando tienen el cabello corto porque se parece la forma que hace su cabeza con su cuello.

Ahora, ya estamos listos para leer el siguiente poema de Rubén Darío. Lo encuentras en tu libro de texto, página 53.

“Sonatina” de Rubén Darío.

Ahora, vamos a contestar las dos primeras preguntas que vienen en la página 54.

Termina de contestar estas preguntas en casa. Será más fácil que puedas regresarte a leer el texto si es que algo no te queda completamente claro, no lo recuerdas bien o tienes algunas dudas.

En esta ocasión nos concentramos en diferenciar el sentido literal y figurado de las palabras. El sentido literal es cuando su significado no se modifica y nos habla sobre la realidad. El sentido figurado expresa una relación de comparación con otra con la que puede tener alguna semejanza, y que sirve para darle un determinado sentimiento, y hasta juego al lenguaje.

Por eso mismo, es muy utilizado en las poesías, porque expresan sentimientos que no son fáciles de expresar de manera directa.

Pero también se utiliza en canciones, en las novelas, los cuentos y hasta en el habla cotidiana.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

MATEMÁTICAS

Las galletas de Doña Chayo

¿Qué vamos a aprender?

En sesiones pasadas hemos comentado que las tablas y las gráficas de barras nos ayudan a organizar la información para poder interpretar los datos y tomar luego las mejores decisiones. Con esto nos damos cuenta de que las matemáticas sirven para resolver situaciones que se nos presentan a veces en la vida diaria.

En la sesión de hoy vamos a conocer más sobre las tablas y las gráficas de barras.

¿Qué hacemos?

La sesión pasada vimos tablas sobre qué día era mejor presentar una función de títeres y gráficas sobre las mascotas preferidas, y otras gráficas de barras sobre el nombre de las mascotas y sobre la comida de las mascotas.

También estudiamos unas gráficas sobre el uso del cubrebocas en unas familias, y otra sobre las vacunas. También vimos cómo se elabora una gráfica de barras, dijimos que es importante el título de las gráficas, que las etiquetas se anotan en la parte de abajo (eje horizontal) y que los números o escala, (que puede ir de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 5, en 5, etc.) se anotan en el eje vertical.

Hoy vamos a aprender más cosas sobre las gráficas, por eso quiero contarte que el otro día conocí a una señora (Doña Chayo) que elabora galletas muuuuy sabrosas, ella es muy simpática y trabajadora, y tiene una hija muy lista y estudiosa en tercero de primaria.

Doña Chayo hornea galletas de diferentes tipos luego las pone en bolsas para venderlas los domingos en el Mercado y los miércoles en el Tianguis de la colonia. Su hija Andrea les preguntó a varias personas cuáles eran las galletas que más les gustaban; después elaboró dos gráficas que nos envió y nos pregunta para qué le sirve esta información. Y que si podríamos ayudarla a interpretar qué significan las barras de las gráficas.

Una gráfica sobre las respuestas que dieron 36 personas en el Mercado y lo que respondieron otras 36 personas en el Tianguis. De los 4 tipos que vende Doña Chayo, se les preguntó, ¿Cuál tipo de galletas prefieren? (vainilla, nuez, trigo integral y chispas de chocolate).

Vamos a ver un video que muestra cómo se distribuyeron las opiniones en ambas gráficas. Primero vamos a ver lo que respondieron en el Mercado y luego lo que respondieron en el Tianguis

Video. Las Galletas Preferidas.

Estas fueron las respuestas que dieron 36 personas encuestadas en el Mercado. Recuerden nuestros amigos en casa que sólo se les preguntó. ¿Cuál tipo de galletas prefieren?

Respuestas en el Mercado.

Respuestas en el Tianguis de la Colonia.

Y ahora, ¿Qué podemos observar en ambas gráficas? ¿Cuáles son las galletas preferidas?

En el Mercado como en el Tianguis las galletas que más les gustan a las personas son las de “chispas de chocolate”.

¿Y cuáles les gustan menos?

Según las gráficas en el Mercado casi no les gustan o les gustan menos las de “trigo integral” y en el Tianguis prefieren menos las de vainilla.

¿Y para qué nos sirve esta información? ¿Qué le podemos decir a la niña que nos envió estas gráficas y a quienes nos ven en casa?

Aquí es donde yo veo que las matemáticas sirven mucho, y también ayuda bastante estudiar las gráficas de barras.

Ya que las gráficas nos ayudan a tomar decisiones. Lo que hemos dicho desde la semana pasada, porque en las gráficas se ve que a Doña Chayo esta información le serviría para no elaborar muchas galletas del sabor que les gusta menos (“trigo integral” y “vainilla”, por ejemplo) porque le van a sobrar galletas de ese tipo.

También le ayudan estas gráficas a Doña Chayo para saber de cual se debe elaborar un poco más porque si hace pocas galletas de “chispas de chocolate”, por ejemplo, luego no va a tener para vender. Y si hace muchas de “trigo integral” o de “vainilla”, pues le van a sobrar, no se le van a vender. Y también para no elaborar más galletas de “nuez” que de “chispas de chocolate”.

Y podríamos agregar que conocer la cantidad de galletas que tiene que hornear Doña Chayo le permite prever los ingredientes que debe comprar y en qué cantidades.

Esto que hizo Andrea, la hija de Doña Chayo se parece mucho a un estudio de mercado.

Ahora vamos a ver una gráfica un poco distinta, pero muy interesante.

El otro día estaba leyendo un libro de mascotas y me encontré una gráfica de cómo crece un perro pastor alemán

Ahí se ve cuando es un cachorro, pero luego crece y aumenta de peso.

De eso se trata precisamente, de analizar cómo crece, por eso les pido que observen la siguiente gráfica.

Con los datos de la gráfica vamos a llenar la siguiente tabla.

En la tabla lo que muestra la gráfica. ¿Cuánto pesaba cuando tenía “0” meses, es decir, cuando acababa de nacer? ¿Ya lo encontraron?

Veamos, en el eje horizontal están los meses, y va de 1 en 1. Y en el eje vertical, está el peso en Kg, y los números van de 5 en 5, pero hay unas líneas intermedias que significan cada un 1 kg. entonces al nacer pesaba 3 kg.

Listo ya anoté 3 kg en la tabla, ¿Qué sigue?

Ahora vamos a buscar cuánto pesaba cuando tenía 1 mes.

Eso sí está muy clarito en la gráfica porque buscamos el 1 en el eje horizontal y luego subimos hasta donde se cruza con la curva y nos dice que cuando tenía 1 mes pesaba 10 kg.

Ahora busquemos qué edad tenía cuando pesaba 15 kg. ¡Y la gráfica nos dice que en el eje vertical (que es el del peso en kg) el 15 corresponde a 2 meses!

¿Cuánto pesaba cuando tenía 3 meses?

Hacemos lo mismo, buscamos en el eje horizontal el 3 (de 3 meses) y subimos hasta que se cruza en la curva con el 20 Kg.

Ahora, ¿Cuánto pesaba cuando tenía 6 meses? ¡Se ve que esta raza de perros crece mucho!

Nos vamos al eje de la edad, buscamos el 6 (de 6 meses) y subimos hasta que se cruza con la línea de la curva y nos dice que a los 6 meses pesaba ¡29 kg!

El último dato que falta en la tabla, ¿Qué edad tenía cuando pesaba 36 kg?

Creo que ya encontraste cómo se contestan estas preguntas, porque ahora buscamos el 36 en el eje del peso (eje vertical) y ahora nos desplazamos hacia donde se cruza con la curva y el punto del cruce corresponde a los 12 meses, es decir, un año.

Bueno ya aprendimos a buscar información en una gráfica. ¿Te pareció difícil?

Creo que con las actividades que hemos realizado, seguramente les pareció, ¿Ahora me puedes ayudar a contestar las siguientes preguntas?

1. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuáles son verdaderas?

a) En 2 meses el peso de un pastor alemán se ha triplicado a partir de su nacimiento.

b) En 2 meses el peso de un pastor alemán se ha multiplicado por 5 a partir de su nacimiento.

c) En 2 meses el peso de un pastor alemán ha aumentado 12 kg desde su nacimiento.

Veamos otra actividad.

La actividad se llama “Gráficas misteriosas”.

¿Qué tipo de gráficas veremos?

Vamos a “descubrir” porque puede ser de muchas cosas.

Tiene los números en el eje vertical y van de 1 en 1 pero no tiene las etiquetas en el eje horizontal, entonces quiere decir que puede ser de varias cosas, nosotros podemos “inventar la historia” de esta gráfica. Por ejemplo, podría ser de “Los animales de un rancho”.

Porque aquí abajo en las etiquetas (eje horizontal) podríamos anotar gallinas, serían 18 en la barra verde, caballos, sería nada más 1 en la barra naranja, cerdos, serían 10 en la barra azul y vacas en la barra amarilla y serían 8.

Podrían ser “Los animales del rancho de Don Cayetano”.

¿Don Cayetano es un señor de tu pueblo?

Sí, y ese podría ser el título de la gráfica, pero también podría tener “otra historia”. Por ejemplo, podría ser el sabor de las paletas que se vendieron en la paletería de la esquina el día de ayer.

Pues también creo que queda bien, porque en “esta historia”, la primera barra podrían ser las paletas de limón y se vendieron 18/ la barra que sigue sería de naranja y se vendió sólo 1/ la barra azul sería de sabor chicle y se vendieron 10/ la siguiente barra sería de mango y se vendieron 8.

¿Podrían “inventar otras historias” para esta gráfica?

Por eso se llaman “gráficas misteriosas” porque pueden tener varias historias.

Hoy aprendimos que las gráficas nos pueden servir para tomar decisiones como a Doña Chayo qué tipo de galletas prefiere la gente y elaborar más de esas y menos de las que no prefieren tanto.

Aprendimos también, que a veces vienen gráficas en los libros o revistas o periódicos, como la gráfica que usted encontró en un libro de mascotas sobre el crecimiento de un perro pastor alemán.

Y finalmente aprendimos que las gráficas pueden tener diferentes “historias”.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIVISMO

Rechazamos la discriminación

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás por qué es importante identificar el daño que provoca la discriminación y como te puedes convertir en participe de ello.

¿Qué hacemos?

El día de hoy abordaremos el tema de la discriminación y cómo afecta a los que la viven, pero para empezar me debes recordar que la clase pasada viste algunos casos en donde los derechos de algunas niñas y niños no se estaban cumpliendo y cómo fue que se es dieron algunas soluciones.

Así que comencemos, observa el siguiente video.

¿Sabes qué es la discriminación?

De acuerdo, con lo que vimos la sesión pasada, ¿Qué es la discriminación?

La discriminación es una manera de exclusión que consiste en dar un trato desfavorable a determinada persona o grupo. ¿Por qué se le discrimina a la gente?

Las causas pueden ser varias, por ejemplo, hay personas o grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida.

Por ejemplo, a las personas que vienen de pueblos o comunidades indígenas muchas veces las tratan mal, o las insultan, esa sería una discriminación por su condición de origen étnico o cultural. En otros casos, la discriminación depende de la edad, como cuando un niño quiere dar su opinión sobre algún tema, pero las personas adultas no lo dejan opinar por ser menor de edad. Esa, desafortunadamente, es una forma de discriminación por condición de edad.

Ahora bien, también existe discriminación por condición de discapacidad. Ejemplo: cuando en la parada de taxis rechazan a una persona con parálisis motora (es decir no podía caminar) al hacerle la parada como a varios taxis, y ninguno accede por llevar prisa y no querer complicarse al ayudarlo a subir al taxi.

Todos esos ejemplos hablan de características físicas o de su forma de vida de las personas, es decir son diferencias, pero eso hacen que sean motivo de distinción, exclusión, que dan como resultado tratos desfavorables.

Pero todo eso hace que se lastimen tus sentimientos y no tengan las mismas oportunidades, dado que, se vulneran sus derechos humanos y su dignidad. Efectivamente las consecuencias de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la vulneración de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia, depresión, e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Ninguna razón vale para discriminar a ninguna persona, ¿Alguna vez has presenciado algún tipo de discriminación? ¿Cómo has actuado al presenciar la discriminación?

Piensa en alguna situación en la escuela, en la calle, en el mercado, es decir en cualquier espacio donde hayas visto que te excluyeron y te trataron de mala manera.

Te invito a abrir tu libro de texto gratuito de Formación Cívica y Ética de 3er año en la página 84.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P3FCA.htm?#page/84

Durante mucho tiempo en Estados Unidos a los afroamericanos no se les permitió convivir con los blancos en lugares públicos, como escuelas, transporte público y restaurantes, pues se pensaba que no merecían tener los mismos derechos. En 1955, Rosa Parks, una mujer afroamericana, se negó a ceder su lugar en el autobús a un blanco. Este acto de protesta inspiró a muchas personas más a unirse al movimiento contra la segregación.

A partir de lo antes mencionado, ¿Qué piensas sobre esta situación?

Puedes tomar en cuenta que en el lugar donde vivía Rosa discriminaba a las personas afroamericanas y que no todas las personas tenían los mismos derechos. Tal vez, las personas se sentían menos, y se sentían tristes porque si no los dejaban convivir con los blancos, eso quería decir que unas personas “valían” más que otras, y eso no es cierto, aquí hemos aprendido que todas las personas valemos lo mismo, porque tenemos igualdad y dignidad.

Para continuar, lee el siguiente cuento que se llama: El patito que nunca fue feo. Es una adaptación del cuento original del Patito Feo por María Bautista.

“Al llegar la primavera, los huevos que Mamá Pato había estado empollando durante todo el invierno comenzaron a resquebrajarse:

¡Qué emoción! ¿Cómo serán nuestros patitos? comentaban con emoción Mamá y Papá Pato.

Uno a uno los cascarones blanquecinos fueron rompiéndose y los patitos salieron. Había uno amarillo al que llamaron Canario, había otro con las alitas oscuras al que llamaron Volador, había otra patita con el pico muy largo a la que bautizaron como Parlanchina y por último había un huevo que no terminaba de resquebrajarse. Era más grande y oscuro que el resto. Todo los patitos lo miraban intrigados.

¿Por qué no saldrá ya de su caparazón? se preguntaba preocupada Mamá Pato.

Seguro que sale pronto, solo que es más lento que el resto afirmó Papá Pato, le llamaremos Tranquilo.

Pero Tranquilo aún tardó un par de días más en salir de su huevo, para cuando lo hizo, Canario, Volador y Parlanchina ya se habían acostumbrado a jugar los tres juntos, y no necesitaban un nuevo hermanito, para colmo, Tranquilo no era un patito como los demás. Era más alto y lento que el resto, además, tenía un color muy apagado, que contrastaba con las plumas brillantes de los otros.

¡Qué patito más feo! ¡Yo no quiero que juegue con nosotros! decían.

Mamá Pato, muy enojada, regañó a sus hijos por tratar así a Tranquilo, pero esto, en vez de solucionar el problema no hizo sino empeorarlo, puesto que los patitos, al verse regañados por culpa del patito feo le molestaban más y se burlaban de él.

¿Qué culpa tenemos nosotros de que sea un patito feo?

El pobre Tranquilo, por mucho que Mamá Pato trataba de cuidar de él y de conseguir que se sintiera bien, sufría mucho con las burlas de sus hermanos. Se sentía diferente y fuera de lugar y comenzó a pensar que debía buscar su propio camino.

Pero el mismo día que estaba a punto de escapar de su familia, algo le ocurrió a Parlanchina. Tratando de picotear entre unos juncos, Parlanchina metió su largo pico en un tronco hueco, y por más que trató de sacarlo de ahí no lo consiguió. Canario y Volador, que iban jugando y nadando a su ritmo, no se dieron cuenta de nada, pero Tranquilo, que como siempre, iba más lento que el resto, se dio cuenta de todo.

¿Qué ha pasado, Parlanchina? ¿Estás bien?

Niiiii, tingui il piqui itripidi in isti irbil.

La pobre Parlanchina no podía abrir su pico, así que todo lo que decía lo decía con la i. Menos mal que Tranquilo entendió lo que pasaba y voló hasta donde estaba Mamá Pato para advertirle de lo que había ocurrido. Con ayuda del fuerte pico de Mamá, Parlanchina consiguió sacar su pico de ahí, pero ¡gran susto que se había dado! La patita tuvo que reconocer que el patito feo la salvó.

Gracias, Tranquilo.

De nada, Parlanchina, seguro que tú hubieras hecho lo mismo por mí.

Aquel gesto cambió la relación de los hermanos con el patito feo. Poco a poco fueron aceptándole, aunque tuviera las plumas oscuras, fuera más grande y menos ágil que todos ellos, descubrieron que el patito feo podía ser muy divertido y que como era más grande que el resto, los demás patos del lago no se atrevían a meterse con ellos.

También Tranquilo comenzó a sentirse a gusto con ellos, eso a pesar de que las diferencias entre los patitos y él eran cada vez mayores.

Un día, Tranquilo se despertó con los gritos de asombro de sus hermanos:

Pero, ¿Qué te ha pasado? ¡Estás guapísimo!

Tranquilo se miró en el reflejo del agua y vio que sus plumas oscuras habían dado paso a unas brillantes plumas blancas y que su cuello se había estirado.

Cuando Mamá Pato vio la transformación entendió lo que había ocurrido.

Mi querido Tranquilo, tú no eres un pato, eres un cisne, nosotros te queremos como eres, pero tal vez deberías irte con tus hermanos cisnes, pero Tranquilo se había acostumbrado a convivir con los patos y se sentía uno más de ellos. También sus hermanos, aunque al principio les había costado aceptarlo porque era diferente, habían aprendido a quererle y no tenían ninguna intención de dejarle ir.

¡Quédate con nosotros! ya que os da igual que seas cisne o pato. Para nosotros eres Tranquilo, nuestro hermano y lo serás siempre.

Tanto le rogaron, que el cisne Tranquilo aceptó y aquel patito feo (que nunca fue feo ni fue patito) se quedó con ellos para siempre.”

Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Ahora bien, piensa en la siguiente interrogante, ¿Por qué crees que se burlaban los otros patitos del patito feo?

Se burlaban porque era diferente a los demás: era más grande y lento, ¿Cómo crees que esa actitud de burla afectaba al patito? Lo afectaba mucho porque incluso pensó en irse de su casa de lo mal que se sentía.

¿Crees que es correcta la actitud que tomaron hacia el patito? Por supuesto que no, en este caso lo discriminaban por ser diferente. Pero al final se dieron cuenta que no importaba que fuera distinto y tomaron otra actitud hacia el patito que no era patito, sino cisne y logró sobreponerse porque ayudó a su hermana en una situación de emergencia, aunque se burlaran de él, eso no le importó.

¿Tú qué harías al ver que los demás se burlaban del patito?

Vamos a ver el siguiente video.

Todos Somos Iguales – Deni y los Derechos de las Niñas y los Niños. Del min. 0.00 2.35.

¿Por qué los niños no querían jugar con Drope?

Al igual que el patito-cisne, porque piensan que Drope es azul, feo, chaparro, sin antenas, es decir, lo ven raro y diferente a ellos. La cuestión ahora es pensar en, ¿Por qué los seres humanos tratamos distinto o nos enseñan a tratar distinto a quiénes son diferentes?

Ahora veamos qué pasa con las niñas y niños que se sienten discriminados.

Todos somos iguales.

¿Cómo se sentía Drope al ser discriminado? ¿Qué derecho de Drope se estaba afectando?

Drope se sentía muy mal, estaba llorando, no entendía porque no querían jugar con él y la dignidad de Drope estaba siendo vulnerada, porque le estaban haciendo daño Diafi y Moyo tratándolo mal, le decían cosas feas, le quitaron su raqueta y no jugaban con él.

De forma directa, ¿Qué hizo Deni ante la actitud de Moyo y Diafi? Deni, como defensor de los derechos de las niñas y niños, habló con ellos y les explico porque estaba mal lo que habían hecho. Así, cuando vemos una situación de discriminación y no hacemos nada nos hace de alguna manera cómplices. Por eso todas las niñas y los niños necesitan ser súper defensores de sus derechos y cuando vemos algo así, no quedarse en silencio.

Por último, vamos a ver y escuchar la siguiente canción.

Todos somos iguales. Del minuto 7.23 al 8.11

Recuerda que la discriminación nos lastima y lastima a quienes la viven, también aprendimos que podemos ser parte de la solución si vemos alguna situación de discriminación y cuando veamos una situación así, no podemos quedarnos en silencio porque eso es parte del problema.

CIENCIAS NATURALES

Midiendo la masa

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las propiedades de los materiales como por ejemplo la masa.

¿Qué hacemos?

Hoy iniciamos con un nuevo bloque de temas, el bloque III titulado ¿Cómo son los materiales y sus interacciones?

Veamos unas tarjetas, ayúdame a ordenarlas.

¿Qué palabra crees que podemos formar?

Podría ser, ¿Materia?

Ya tenemos la palabra más importante de la sesión de hoy.

Para saber, ¿Qué es la materia? haremos una actividad muy divertida, proyectaremos una imagen y tú nos ayudarás a encontrar los siguientes objetos:

Una escultura. Una lata de pintura. Una escalera. Un coche rosa. Una bicicleta. Un paraguas.

¿Qué tienen en común?

Encuentro relación entre la bicicleta y el coche como medios de transporte, pero ese no es el tema, ¿Verdad?

No, pero es algo más fácil, otra pista, ¿En dónde está la estatua? de una vez ayúdame a decir dónde está cada objeto.

La estatua está sobre un seto.

La bicicleta y el coche sobre el camino.

La escalera recargada en una pared.

El paraguas está en la mano de una persona.

Me puedes decir entonces, ¿Qué tienen en común?

¿Será que cada uno de ellos está ubicado en un lugar diferente?

Te dije que era algo fácil y evidente.

Recordemos la palabra que acomodaste al inicio del programa, eso es la MATERIA: TODO LO QUE OCUPA UN LUGAR, no importa lo que sea, ni la forma, ni si es grande o chico; todo lo que te rodea y para donde mires, ¡es materia!

¿Incluso yo soy materia?

Claro, materia con diferentes características, pero materia; de hecho, es una muy buena pregunta.

Vamos a analizar diferentes objetos, para observar las diferentes características de cada uno.

Hice una tabla de doble entrada, ¿Te acuerdas de que las vimos en matemáticas? En las filas registraremos los objetos que observamos y en la columna sus características.

1. Plastilina.

Es suave, se le puede dar la forma que queramos es pequeña, como la manipulamos está tibia y no pesa.

2. Un cabello.

Como es muy largo y delgado lo doblamos, trenzamos y acomodamos como queramos, por eso podemos hacer muchos peinados, además, un solo cabello es muy, muy, muy ligero, si traemos uno suelto en la ropa, ni siquiera lo notamos.

3. Una vela.

Se siente firme, pero si la raspo se le caen pedacitos y es como resbaladiza o aceitosa.

4. Una llave de tuercas.

Es muy dura, no se puede doblar o amasar, está frío y además pesa.

5. Una planta en maceta.

A diferencia de los otros, en los que todo el objeto es del mismo tipo de materia, en la maceta se muestra de diferentes formas, arenosa, la planta que es un ser vivo, ¿Es materia?

¿Los seres vivos ocupamos un lugar en el espacio?

Si, entonces también son materia, como puedes ver, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pero al observar los objetos nos dimos cuenta de varias cosas: Tanto el agua que bebemos, el cuaderno en el que escribimos, todos los seres vivos que vemos y los que no vemos todos ellos son materia.

Bueno, ahora cierra tus ojos e imaginen un mundo en el que toda la materia es igual imaginen que no hay características particulares que no hay objetos más pesados que otros, o que ningún material se puede amasar o que todos fueran duros.

Por ejemplo, me imagina un espacio gris con muchos cubos blancos y grises, nada es diferente y todo es igual. Todo sería muy, muy aburrido, ¿Verdad?

Pero nos damos cuenta de algo interesante y que vamos a aprender a lo largo de varios meses, todo lo que nos rodea: seres vivos u objetos, independientemente de dónde viva o el uso que se le dé, están hechos de materia y la materia en cada uno de ellos, tiene diferentes propiedades.

En nuestra siguiente sesión comenzaremos a ver esas propiedades de la materia: la masa y el volumen.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

