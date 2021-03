Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 9 de marzo

Compartir esta publicación













Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy martes 9 de marzo del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 9 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

GEOGRAFÍA

¿Dónde están los espacios forestales y pesqueros en México?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de la distribución de los espacios forestales y pesqueros en México.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior se habló de las condiciones geográficas que favorecen las actividades económicas del país.

Ahora es tiempo que conozcas sobre la distribución de los espacios forestales y pesqueros de México. Cómo aprendiste son actividades económicas que son influenciadas por las condiciones geográficas y por lo tanto las especies y volúmenes de producción son distintas en cada sitio.

Recuerda el esquema de lo que implica la pesca y la acuacultura o acuicultura, que es la captura de peces, crustáceos, moluscos algas y más, que se practican en aguas saladas de los océanos como en aguas dulces de lagos, ríos y presas.

La acuacultura es una técnica para la reproducción de peces, moluscos, crustáceos y plantas en cautiverio. Esta actividad tiene como objetivo la cría de organismos acuáticos, para su comercialización, tanto la pesca como la acuicultura, son actividades que proporcionan alimento y representan una importante fuente de ingresos para la población.

La pesca se realiza en mares, lagos, ríos y lagunas, a diferencia de la acuacultura, la cual se lleva a cabo en ambientes controlados como estanques con cercos de redes dentro del mar.

Ahora conocerás como se distribuye la obtención de los productos pesqueros. Su obtención está relacionada con las condiciones geográficas, en este caso con las entidades que tienen mar, lagos y ríos.

¿Te gusta el atún, los camarones y los productos del mar? En el siguiente video podrás observar de donde provienen, inicia el video en el minuto 1:11 y termínalo en el minuto 4:22

La actividad pesquera en México.

Cómo pudiste darte cuenta México posee una gran cantidad de cuerpos de agua que permiten el desarrollo de la actividad pesquera. La información del video está respaldada por el Atlas Agroalimentario de nuestro país.

¿Viste de dónde vienen los camarones?

México se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial en la producción de camarón, las entidades con mayor producción son Nayarit, Sinaloa y Sonora.

En relación con la producción acuícola, la mojarra tilapia es el producto más criado en nuestro país, México ocupa el 5º lugar de producción a nivel mundial. Las entidades con mayor actividad acuícola en nuestro país son: Baja California, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Los estados de Colima y Guerreo aun que cuentan con mar no fueron mencionados en el video porque la actividad pesquera se ha desarrollado muy poco.

Para que conozcas las entidades donde esta actividad tiene mayor presencia observa el mapa de tu Atlas de México de cuarto grado en la página 50 que se llama “Pesca y acuicultura”.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/50

Recuerda que es necesario observar con detenimiento la simbología y los cuadros de información que se presentan. En la parte inferior izquierda se muestra la simbología e indica qué nivel de producción tiene cada entidad del país; en el cuadro de datos de la parte superior derecha encuentras información sobre las principales especies capturadas en la actividad pesquera.

Gracias a la simbología puedes identificar que los estados del noreste del país que se encuentran en color guinda contribuyen con más de la mitad de la producción pesquera de México.

Les siguen las entidades del litoral del Golfo de México, en color rojo, con aproximadamente un 20% de la producción total. En contraste, las entidades del norte y centro, en color café, que no tienen costas presentan una producción pesquera muy baja o nula.

Ahora conocerás la distribución de los recursos forestales maderables, estos recursos, al igual que la pesca, la ganadería y la agricultura, se distribuyen en correspondencia con las características geográficas.

La mayoría de los muebles que hay en tu casa seguramente son de madera, ellos son el resultado de la gran diversidad de productos que resultan de la actividad forestal.

Observa el siguiente video para que comprendas mejor la información y si tienes alguna duda con este tema puedas resolverla, inicia el video en el minuto 1:11 y termínalo en el minuto 4:09

Recursos forestales en México.

Cómo pudiste observar en el video la actividad forestal es la responsable de extraer, transformar y comercializar maderas y otros productos forestales que provienen de bosques, selvas y matorrales.

La madera es uno de los tantos productos proporcionados por la actividad forestal.

Como viste en la sesión pasada esta actividad incluye los productos maderables y no maderables, pues se obtiene madera, celulosa, resinas, gomas, fibras, entre otros productos. México es productor de distintos tipos de madera como el pino, el encino, el oyamel y el cedro.

En México se aprovechan diversas especies maderables. En Sonora y Coahuila crecen árboles que, por su dureza y color, tienen un alto valor comercial; mientras que en las costas destacan las especies maderables de clima tropical, entre ellas, la ceiba y el chicozapote.

Los productos maderables se obtienen principalmente del bosque y de la selva. Algunos productos maderables del bosque se utilizan en la fabricación de productos como: tablas y “triplay” para la industria de la construcción, postes y murillos para la industria minera, así como la celulosa para la industria papelera. Las entidades que destacan como principales productores son Durango, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Michoacán.

De la selva se extraen maderas preciosas como la caoba, el cedro y el ébano, las cuales se utilizan para la fabricación de instrumentos y muebles finos.

Campeche, Quintana Roo y Chiapas son las entidades en las que se obtiene la mayoría de estas especies. Con respecto a los productos no maderables, como frutos, fibras, ceras, pencas y tallos, se extraen principalmente de los matorrales; mientras que resinas, gomas, semillas y heno provienen también del bosque y la selva.

La mayoría de los productos no maderables provienen de las entidades de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California. Como podrás darte cuenta las selvas y los bosques proporcionan importantes materias primas, las cuales satisfacen las necesidades de la población.

En México, para la producción forestal, se ha establecido una forma sustentable que impulsa la conservación, protección y restauración de las regiones naturales, a esta técnica se le llama silvicultura.

Ahora revisa el mapa que se encuentra en tu Atlas de México en la página 51, en el que encontrarás además del mapa de producción forestal maderable un cuadro de datos con las entidades y especies con mayor producción.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4AMA.htm?#page/51

Según la simbología, en color verde oscuro, se representa la producción más alta, la cual se localiza en Chihuahua, Durango, Michoacán y Veracruz. En segundo lugar, con color verde medio, Jalisco, Estado de México, Puebla y Oaxaca, con un nivel alto de producción.

Algo interesante que puedes encontrar en el cuadro es que el pino es el árbol que más madera exporta a nivel nacional, más del 80% del total. Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz son los estados que más producen esta madera.

Ahora realizarás un ejercicio, se trata de que relaciones las columnas, esto te servirá de repaso para reforzar lo que has aprendido.

Recuerda que la pesca y la producción forestal son actividades económicas que proporcionan alimentos y múltiples productos para satisfacer las necesidades de la población, además de que representan una importante fuente de ingresos, de ahí la importancia de conocer su distribución en el territorio mexicano.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

HISTORIA

Dos concepciones sobre la guerra: españoles y mexicas

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás diferentes versiones e interpretaciones sobre la guerra de Mesoamericanos y españoles.

¿Qué hacemos?

Un mismo proceso como la conquista de los pueblos mesoamericanos puede ser entendido de forma diferente si se explica a partir del punto de vista de los españoles que se decían conquistadores, o desde la visión de los vencidos que veían a los españoles como invasores.

En la sesión anterior hiciste un ejercicio de este tema, leíste dos textos sobre la muerte de Moctezuma, por un lado, tenías la versión de los españoles que acusaban a los mexicas de matarlo de una pedrada, y por el otro la versión de los mexicas que señalaban a los españoles como los causantes de su muerte. Estos testimonios o fuentes históricas son un excelente ejemplo de dos versiones.

Debes tomar en cuenta que las historiadoras y los historiadores o las personas encargadas de difundir la historia tienen una posición personal, es decir, tienen ideas o creencias propias que influyen en la forma en la que se interpretan los hechos históricos.

¿A quién identificas en la imagen? ¿Quién es? Seguramente adivinaste, es Hernán Cortés. Este es un fragmento del mural de José Clemente Orozco el cual se localiza en la ciudad de Guadalajara. El autor se basó en la descripción que Bernal Díaz del Castillo hizo de él. Bernal Díaz del Castillo fue un cronista que estuvo en las expediciones y conquista de México Tenochtitlán.

Bernal Díaz del Castillo describió a Hernán Cortés de la siguiente forma.

Fue de buena estatura y cuerpo el color de la cara tiraba algo a cenicienta, y no muy alegre, y si tuviera el rostro más largo, mejor le pareciera las barbas tenían algo prietas y pocas tenía el pecho alto y la espalda de buena manera de poca barriga y las piernas y los músculos bien sentados.

Ahora observa la siguiente imagen, ¿Quién crees que es? Pon especial atención en el círculo rojo.

También es Hernán Cortés, este mural se encuentra en palacio nacional, su autor fue Diego Rivera quién retrato un Hernán Cortés debilitado y deformado por la sífilis, compara las dos imágenes.

Cómo puedes notar hay un cambio drástico entre uno y otro, se ven completamente diferentes. En la historia encontrarás diversas versiones e interpretaciones de un mismo hecho o personaje.

El anterior ejercicio se debe a que la sesión de hoy tiene que ver con dos concepciones diferentes de un mismo tema, la guerra.

Estudiarás la idea que tenían los españoles de ella, pero también la de los mexicas para poder identificar similitudes y diferencias. Como recordarás, lo primero en una investigación histórica es tener clara la pregunta de investigación, que en este caso es: ¿Cuál es la concepción de guerra que tenían los españoles y los mexicas? Lo segundo es comenzar a buscar en diversas fuentes, y finalmente presentar los hallazgos.

Puedes consultar sobre el tema en tu libro de texto gratuito de Historia cuarto grado en las páginas 100 y 101.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4HIA.htm?#page/100

Ahora conocerás información del cronista Francisco López de Gómora. Este texto aporta gran cantidad de información, su concepción está ligada a la religión.

Como ejemplo de ello la frase “Comenzaron las conquistas de los indios acabadas la de moros, porque siempre guerreasen españoles contra infieles”.

Los españoles consideraban infieles a los que no practicaban la religión cristiana, como a los moros que eran árabes asentados en el norte de África.

Los ejércitos españoles eran acompañados por sacerdotes, quienes daban su bendición. En batalla los soldados creían tener la protección de Dios, de los santos, en especial Santiago Matamoros, y muchos también creían que al haber tomado parte en ella Dios les perdonaría sus pecados.

Una vez concluida la reconquista de la península Ibérica, se procedió a convertir los lugares de culto de los creyentes de Mahoma en iglesias cristianas, lo mismo que pasó con los templos de los pueblos mesoamericanos que fueron destruidos para edificar templos cristianos.

A la población musulmana que era derrotada se le daba la oportunidad de convertirse al cristianismo o ser expulsada del reino, como en la evangelización de los indígenas, solo que aquí no les daban opción.

Para los soldados cristianos, combatir a los moros en su reino o a los indígenas de Mesoamérica y conquistar sus territorios era una misión que Dios les había encomendado, puesto que sólo así se podía extender la religión cristiana. Pelear contra los “infieles” era ser un buen cristiano. Esta era la idea que los soldados españoles que llegaron a América traían.

Además de las riquezas que podrían conseguir, los españoles creían que su misión era extender el cristianismo a estas tierras, por lo que debían convertir a los indígenas que aquí vivían.

La siguiente información que conocerás es del historiador Antonio Rubial García, la cual es sobre la religiosidad de los conquistadores españoles.

Una clara muestra de la fuerte presencia entre los españoles de las creencias religiosas fue la obsesión que tenía Hernán Cortés por derribar “ídolos” en los adoratorios indígenas por considerarlos representaciones demoníacas y suplantarlos con cruces.

Su firme convicción de cumplir con un mandato divino y de tener un mesiánico destino lo llevaba a ver la conversión de los nativos a la fe cristiana como una justificación suficiente para pensar que el oro obtenido era un premio merecido por esta labor.

La guerra para los españoles implicaba el exterminio de sus enemigos, mataban a la población que no estaba en batalla, es decir a las mujeres, niñas, niños y ancianos de los poblados.

Usaban armas desconocidas para los mesoamericanos, como los cañones y las escopetas, y también utilizaban perros de presa, a esa práctica se le conoce como aperreamiento. Los perros eran utilizados para cazar y en la guerra.

Cómo te has dado cuenta para los españoles existía una relación muy fuerte entre la religión y la guerra, sin embargo, no eran los únicos, los mexicas también las relacionaban de manera diferente.

El sacrificio humano para los pueblos mesoamericanos tenía que ver son sus dioses, ya que heridos y hechos prisioneros de guerra eran entregados a manera de ofrenda para mantenerlos tranquilos y contentos con la población, como por ejemplo a la diosa tierra Tlaltecuhtli, los sacrificios se llevaban a cabo con la finalidad de que hubiera fertilidad y abundancia entre otras cosas.

Es importante que recuerdes que los mexicas al igual que las otras culturas de Mesoamérica eran Politeístas, es decir contaban con una gran cantidad de dioses. Algunos de ellos eran Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Mictlantecuhtli entre otros.

Para los mexicas era el deber de los seres humanos mantenerlos contentos y vivos, a manera de pago por el hecho de mantener con vida a la humanidad, como es el caso del Sol, Tonatiuh, el cual se creía que si no era alimentado podía desaparecer.

Los mexicas pensaban en aquel entonces, que sólo se les podía ofrecer lo más valioso que existiera, y si bien había otras ofrendas, como el maíz, en realidad, sólo había una cosa que los dioses realmente valoraban: la vida humana, por lo tanto, era a través de los sacrificios humanos que se podía retribuir a las divinidades y así mantener el mundo funcionando.

Los mexicas creían que eran el pueblo elegido por Huitzilopochtli para cumplir el papel de los cinco mimixcoas que en el mito fueron elegidos por el sol para mantenerlo, entonces, ellos debían de obtener los alimentos para los dioses, lo cual implicaba que debían obtener gente para sacrificar.

Aquí entra la relación con la guerra, porque por medio de la guerra los mexicas podían capturar prisioneros de guerra para sacrificarlos durante las múltiples fiestas y celebraciones religiosas en honor de sus dioses.

Otra creencia era que los soldados muertos en batalla o sacrificados tras ser capturados pasarían a acompañar a su dios en su marcha por el cielo en el Tonatiuhichan. Conseguir cautivos para los sacrificios se volvió tan importante para los mexicas que decidieron inventar un tipo especial de combate dedicado específicamente para este fin: Las guerras floridas o xochiyáoyotl.

Cuando estudiaste a los mexicas se mencionó que este tipo de guerra eran enfrentamientos pactados con otros pueblos, en los que la finalidad no era obtener un tributo o extender el dominio político del imperio mexica, sino simplemente conseguir cautivos para posteriormente sacrificarlos.

A pesar del significado claramente religioso de estas guerras, detrás de ellas existía un objetivo político. La obtención de muchos prisioneros de guerra por parte de los mexicas para sus rituales y sacrificios servía como una forma de demostrar el poderío político y militar de Tenochtitlan sobre otros pueblos mesoamericanos, sin que esto implicara eliminar los dioses de los otros pueblos.

Aquí existe una diferencia con los españoles, ya que ellos si imponían su religión por todos los medios, a través de estas guerras los soldados en la sociedad mexica podían obtener un ascenso social, entre más prisioneros capturaban eran mejor valorados.

Es importante que conozcas que no solo los mexicas lo hacían, también los tlaxcaltecas, purépechas y otros pueblos recurrían a los sacrificios humanos como una forma de congraciarse con sus dioses.

Es importante resaltar que hubo dos tipos de guerra para los mexicas, una de carácter ritual y la otra de conquista, no debes olvidar que fueron un imperio. Las guerras de conquista servían para proveerse de recursos, como tributos, tierras, mano de obra para la construcción de su ciudad, y continuar su expansión.

En el siguiente video conocerás como elaboraban sus escudos que en náhuatl se dice chimalli y la madera con piedras incrustadas es un macuahuitl, inícialo en el minuto 1:26 y termínalo en el minuto 2:28

Construcción del chimalli: escudo emplumado.

Para terminar, identificarás similitudes y diferencias. Una similitud sería que mexicas y españoles tenían en común la concepción de misión en la tierra que les había sido dada por sus dioses, aunque la misión era muy diferente para unos y otros.

En la Conquista, que como viste llevó mucho tiempo, los españoles no exterminaron a toda la población, ya que requerían mano de obra para su empresa colonizadora. Los mexicas en sus conquistas no mataban a toda la población, sometían a los pueblos con el fin de obtener un tributo que posibilitaría, además del prestigio, el auge económico.

Una diferencia sería que los mexicas no concebían la guerra como una forma de exterminio, lo que realmente lesinteresaba era la captura.

Otra diferencia es que en el caso del pueblo mexica era un encuentro pactado con un principio y fin determinado. Y los españoles en algunas ocasiones acostumbraban a tomar ventaja y atacar poblaciones o grupos de personas que no estaban armados solo los mataban.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

MATEMÁTICAS

Vamos de campamento

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a usar algoritmos de suma, resta o multiplicación al tener que resolver problemas.

¿Qué hacemos?

Este día vas a planear un viaje, para hacerlo primero necesitas saber cuánto dinero vas a gastar en gasolina, en comidas, además debes ver si te alcanzará para comprar algún recuerdo de tu paseo.

Para comenzar a planear el viaje, observa tu libro de desafíos matemáticos en la página 108 ahí vienen los datos que te pueden ayudar.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4DMA.htm?#page/108

Ahora resuelve el siguiente problema:

Para ir de México a Cuautla, Julián gasto $150 en gasolina, 218 en casetas de cobro, y $65 en comida. ¿Cuánto gasto en total? ¿Cómo se te ocurre que podrías resolver el problema?

Una suma es la solución.

Para que tu suma sea correcta, recuerda que debes alinear las cantidades, unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas.

8 + 5 da 13, como se forma una decena la puedes anotar arriba o simplemente recordar que tenemos una decena más, así que escribe el tres y llevas 1, es decir la decena que formaste; esa decena la sumas con todas las decenas de la operación, es decir, 6 + 5 + 1 son 12 y la que tenías antes o llevabas son 13 decenas, pero con 13 decenas ahora formas una centena y 3 decenas, así que escribe el 3 y llevas 1 centena que sumarás a las centenas de la operación. Tienes 1 + 2 son 3 y la centena que llevas son 4 por lo tanto, tenemos que el resultado es $433 pesos.

En algunas ocasiones es más fácil hacer la operación cuando se tiene el dinero.

Ahora resuelve el siguiente problema.

El problema dice que Julián llevaba $500 pesos, ¿Cuánto le sobró?

Es común pensar en cuanto le falta a la cantidad que se gastó para llegar a lo que se tenía, por ejemplo, $433 + $7 son $440 + $10 son $450 + $50 son $500 entonces 7+10+50 dan los $67 pesos que le sobraron. Existe otra forma de hacer esta operación, ¿La conoces? Excelente es una resta.

Ya sabes qué sino hay unidades y decenas como este caso, lo que debes hacer es descomponer el 500 en 400 + 90 + 10 de esa forma puedes asociarlo con la cantidad que vas a restar 400 + 30 + 3

Este es el siguiente problema.

Julián necesita ir a Cuautla 15 veces más, de la misma forma, va y viene el mismo día.

Ahora te piden calcular lo que gastará en esos 15 viajes que tiene que hacer. ¿Qué harías para resolver este problema?

Una forma de hacerlo podría ser sumar 15 veces 433, pero ya sabes que hay una operación que puedes hacer cuando tienes el mismo sumando, es la multiplicación.

Se trata de que multipliques lo que gasta en un día por los 15 días que tendrá que ir.

Recuerda que, para hacer una multiplicación como esta, puedes descomponer uno de los factores, en el ejemplo se descompuso el 15 en 10 + 5. Luego debes multiplicar estos dos números por el otro factor es decir 433 x 5 y 433 x 10 y al final deberás sumar los resultados.

En sesiones anteriores aprendiste como resolver estas multiplicaciones, en este desafío utilizaste la suma, la resta y la multiplicación. Recuerda que no solamente las operaciones te permiten resolver un problema, hay muchas estrategias que puedes usar, lo importante es que comprendas que te dicen y que te piden en el problema.

Si no sabes que hacer, aunque tengas una calculadora no podrás dar la respuesta.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

LENGUAJE

Del espacio exterior al salón: entrevistemos a un astronauta

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a desarrollar la capacidad de dialogar formalmente con un entrevistado para obtener información y tomar notas para registrar las ideas más importantes.

¿Qué hacemos?

Formalmente quiere decir utilizar lenguaje adecuado para hablar con el entrevistado, referirte a él con respeto y corrección. Recuerda que te está haciendo el enorme favor de dialogar contigo y ofrecerte la información que te interesa.

También debes respetar los turnos al hablar para que se puedan entender y tomes nota de lo que te comparte el experto.

Lo primero que tienes que hacer es invitar formalmente al entrevistado.

En la página 76 de tu libro de texto podrás encontrar una invitación muy parecida a esta.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P4ESA.htm?#page/76

No debes olvidar que, para realizar una entrevista es necesario que tengas las preguntas que vas a realizar. Las preguntas deben ser claras y comprensibles para que cuando se respondan ofrezcan la información que deseas conocer.

Recuerda que hay dos tipos de preguntas, las abiertas y las cerradas.

En las preguntas cerradas sus respuestas son cortas y sencillas, y en las preguntas abiertas sus respuestas son más amplias y elaboradas, puedes hacer de los dos tipos de preguntas y combinarlas.

Un punto importante a considerar es tomar nota de lo que el experto va a decir, para eso puedes escribir en un cuaderno o una libreta, también puedes grabar las respuestas con una grabadora de audio o con un celular, lo importante es tener un registro de lo que responda la persona que vas a entrevistar para que posteriormente elabores el reporte de la entrevista.

A continuación, observarás algunas preguntas que puedes hacerle a un astronauta y sus respuestas.

La siguiente pregunta es:

La respuesta a esta pregunta es que para convertirse en astronauta estudiar la carrera universitaria de piloto aviador, otra manera es ser un especialista y haber estudiado una ingeniería en física, matemáticas, biología, química, electrónica y muchas otras.

La siguiente pregunta es:

Actualmente, algunos científicos piensan que el universo puede ser algo parecido a una esfera, es decir, que no tiene límites. Si observas una esfera te darás cuenta de que no comienza en ningún sitio en particular y tampoco termina en un sitio en especial.

Es decir que no tiene límites, aunque es algo que está cerrado, en sí mismo. El universo parece expandirse constantemente, por lo que no se podría decir que tiene un límite aun que si tuvo un inicio a lo que los científicos llaman el big ban o la gran explosión.

No se puede pensar en el universo con ideas tradicionales de lo que es el tiempo y el espacio, pero si se puede decir que el universo es algo inconmensurable y extraordinario y que todas y todos formamos parte de él.

La palabra inconmensurable significa:

https://dle.rae.es/inconmensurable

Para investigar el espacio exterior, el cosmos o el universo no es necesario ser astronauta, también se puede ser físico, astrónomo o cosmólogo.

La siguiente pregunta es:

Los cuerpos celestes como asteroides o meteoritos chocan todo el tiempo contra la tierra, sólo que la gran mayoría son pequeños y se desintegran al atravesar la atmósfera. Hay otros cuerpos que son más grandes y que sí logran impactar la superficie terrestre.

Una de las teorías que existen acerca de la extinción de los dinosaurios, establece que fue debido a que en la tierra se estrelló un meteorito de grandes dimensiones en la Península de Yucatán.

Ese cuerpo levantó una enorme cantidad de polvo y escombros que oscurecieron el cielo, lo que produjo, entre otras cosas, la muerte de muchas plantas. Esto desencadenó otros eventos, como la muerte de los seres que se alimentaban de esas plantas. La cadena alimenticia se rompió y muchas especies perecieron.

Todos los días caen muchos meteoritos y meteoroides a la tierra, lo bueno es que como se dice en el video la mayor parte de ellos se desintegran al chocar con la atmósfera del planeta.

La siguiente pregunta es:

Esto se debe, principalmente, a que la mayor parte de la estructura del cohete espacial la conforma el sistema de propulsión, que se encarga de quemar distintos tipos de combustibles que hacen que el cohete se eleve con mucha potencia y llegue al infinito.

¿Sabes que significa la palabra propulsión?

https://dle.rae.es/propulsi%C3%B3n?m=form

La palabra propulsión significa: Procedimiento empleado para que un avión, proyectil, cohete, avance en el espacio, por efecto de la reacción producida por la descarga de un fluido que es expulsado a gran velocidad por la parte posterior.

La siguiente pregunta es:

La respuesta a esta pregunta cerrada es sí.

La siguiente pregunta es:

Existe una fuerza en el planeta a la que los científicos llaman “Fuerza de gravedad”.

Esta fuerza consiste en que los planetas en este caso la tierra ejerce una fuerza que atrae a los cuerpos que están en su superficie hacia el centro, por eso es que cuando sueltas un objeto como por ejemplo una manzana esta cae al piso por que la fuerza de gravedad la atrae.

La siguiente pregunta es:

En las ocasiones en las que hay luna llena se pueden observar con mayor claridad los hoyitos que tiene la luna, que en realidad son cráteres, como los de los volcanes, son ocasionados por el impacto de los meteoritos que se impactan en la luna.

La diferencia es que en la luna se quedan “marcados”, debido a las condiciones que existen en ella, algunas son que no hay viento que corra, o vegetación que cubra esos impactos, ni agua que fluya y se lleve los rastros.

La siguiente pregunta:

¿Recuerdas el video que observaste la sesión pasada? En él, Rodolfo Neri Vela, un extraordinario astronauta mexicano y ejemplo a seguir, compartía que actualmente se están realizando pruebas de un nuevo vehículo espacial, la cápsula Orión, que se utilizará para llevar astronautas a la luna, a un asteroide y más adelante, al planeta Marte, así que, la posibilidad de llegar a otros planetas existe y se está trabajando en ello.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#EstrategiaDeLectura “Soy feliz conmigo misma y mi libertad".

– Jo March “Mujercitas”, escrito por Louisa May Alcott, es una lectura que no puedes dejar pasar. Vive de cerca las aventuras de las hermanas March y enamórate de este clásico de la literatura. pic.twitter.com/cAdF3DkWW5 — SEP México (@SEP_mx) March 9, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende