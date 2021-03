Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 9 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 9 de marzo del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 8 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

MATEMÁTICAS

La tiendita. ¡Aprendemos con cambios!

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás jugando, harás compras y practicaras varias de las cosas que has estudiado.

¿Qué hacemos?

Cuando acompañas a mamá, papá, el abuelo, la abuela, etc. ¿Has realizado pagos y cuentas para saber su cambio?

Para esta sesión necesitaras:

Tu cuaderno.

Un lápiz.

Tu libro de matemáticas de primer grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm

A veces es un poco complicado, contar el cambio, porque hay que juntar, quitar y comparar algunos precios, pero ¿Podría ayudar algunos consejos para poder contar bien el cambio?

¡Claro! te propongo que lo hagas con la actividad que propone tu libro de Matemáticas, Primer Grado en la página 113.

La actividad consiste en:

Trabajen en equipo. Necesitan empaques vacíos.

Pongan la tiendita y coloquen los productos con las etiquetas de sus precios.

Elijan a un vendedor y los demás integrantes serán compradores. Jueguen a la tiendita.

¡Wow! Tienen muchos productos. ¡Ya hay que jugar!

Hay que estar muy atenta y atento para poder responder a estas dos preguntas:

¿Cómo calcular lo que debo pagar? y ¿Cómo calcular el cambio que debo recibir?

Uno tiene que ser el comprado y otro el que venda los productos.

Debes poner especial atención en:

¿Cuánto cuesta cada producto?

¿Cuántos productos se está llevando?

¿Cuánto dinero te está dando?

¿Te alcanza o no te alcanza?

¿Cuánto recibes de cambio?

Es muy importante que estés muy atento a todas estas preguntas para que estés seguro de que hiciste buenas compras y de que no te falta dinero.

A continuación, comienza la venta.

Hoy “Abarrotes Angélica” le ofrece: agua de 12 pesos, cereal de 25 pesos, leche de 17 pesos, yogurt de fresa de 11 pesos, atún de 19 pesos, un delicioso chocolate de 10 pesos y finalmente, aceite de cocina de 8 pesos.

Hola Angy, quisiera comprar una botella de agua y un aceite. ¿Qué precio tiene cada uno?

Hola Jorge qué milagro verte por acá, qué bueno que vuelves. La botella de agua cuesta 12 pesos y el aceite cuesta 8 pesos.

¿Quieres los dos productos?

Gracias Angy, mmmm déjame ver si me alcanza. Primero, ¿Cuánto tendría que pagar? El agua cuesta 12 pesos y el aceite 8, si junto 12 y 8 me dan veinte.

Exacto, eso mismo conté, yo tengo estas monedas.

Entonces te debo 20 pesos, Angy. Tengo esto.

¡Excelente, sí te alcanza! Me pagas con 2 monedas de 10 pesos. ¿Debo darte cambio?

No, porque 10 más 10 son 20, que es exactamente lo que cuestan juntos el agua y el aceite.

Muy bien, ¿Qué más te gustaría llevar de “Abarrotes Angélica”?

Por el momento nada, muchas gracias.

¿Necesitas bolsa?

No, en mi casa no usamos bolsas de plástico. Como son solo dos productos, prefiero llevarlos en la mano. Gracias, Angy. Hasta la próxima.

¡Vuelve pronto!

¿Te gustó este juego?

Ahora vas a responder las preguntas del libro de texto en la página en la que ya estabas; la 113. ¿Me ayudas leyendo?

Fernando compró dos aceites y pagó con dos monedas de 10 pesos. ¿Cuánto le dieron de cambio?

Según las etiquetas que están en los productos de “Abarrotes Angélica”, el aceite de cocina cuesta 8 pesos, Fernando pidió dos botellas.

Entonces, ¿Qué tiene que hacer?

Juntar 8 pesos y 8 pesos.

Es decir, que tienes que sumar ocho más ocho y eso, ¿Cuánto te da?

16 pesos.

¿Qué más puedes observar en el reto?

Que Fernando pagó con dos monedas de 10 pesos.

Exacto, entonces qué puedes hacer para saber el cambio.

Se puede quitar a cada moneda de 10 pesos, los 8 pesos, que cuesta cada botella de aceite.

¡Claro, buena propuesta! Tienes 2 monedas de 10 pesos y 2 botellas de 8 pesos, entonces, ¿Cuánto queda de cada moneda?

Si a 10 le quitamos 8 quedan 2.

¿Y si son dos botellas?

Entonces serían 4 pesos porque tenemos que juntar los 2 pesos que sobran de una botella y los otros dos pesos que sobran de la otra botella.

A Fernando le dieron 4 pesos de cambio.

Otra estrategia para llegar al mismo resultado.

Primero juntas las dos monedas, da 20 pesos, después juntas los dos aceites de 8 pesos cada uno, eso da 16. Finalmente le quitas los 16 del aceite a los 20 pesos que traía y eso da 4.

¿Te das cuenta de que existen varias estrategias para llegar al mismo resultado? Ve identificando cuál es la tuya.

Te gustó mucho el juego de la tiendita. ¿Puedes hacer una papelería?

Claro, puedes jugar a la papelería, a la juguetería, ¿A la recaudería?

¿A la qué?

La recaudería es el lugar donde venden frutas y verduras.

¡Ah! Bueno, a lo que quieran jugar, pero no olvides ponerles precio a tus productos.

Ahora un nuevo desafío. ¿Aprende a comparar precios?

Seguirás jugando a la tiendita, pero ahora el reto será otro. Ve a la página 114 de tu libro de Matemáticas Primer grado. Pon mucha atención.

¿Cuáles son las dos preguntas que plantea el desafío?

Qué producto cuesta más y cuánto más cuesta.

Entonces primero hay que poner el precio del agua y el aceite. ¿Estás lista y listo?

El agua tiene un costo de 12 pesos y el aceite de 8 pesos, ¿Cuál cuesta más?

El agua, porque cuesta 12 y el aceite 8.

¿Y cuánto más cuesta el agua que el aceite?

El agua cuesta 4 pesos más que el aceite.

Vas a verificarlo, ¿Cómo saber que la botella de agua cuesta 4 pesos más?

Hay dos maneras para llegar al resultado. La primera es hacer una resta.

A los 12 del agua le quitas los 8 del aceite y eso da 4 y la segunda estrategia es…

Poner en la mente el número 8 y contar los números que faltan para llegar al 12. (cuenta) “9-10-11-12”. Son cuatro posiciones para llegar a 12 entonces son cuatro pesos más.

¡Perfecto! Las dos posibles soluciones son correctas.

Observa los siguientes productos.

El Atún cuesta 14 pesos y el chocolate 10 pesos.

El atún cuesta más porque el 14 es un número mayor que el 10.

¿Cuánto más se paga por el atún?

4 pesos más porque si a 14 le quitamos 10, quedan cuatro pesos.

Te comparto un mensaje de una compañera Mariana, que escribe desde el Estado de México. Pide que observes sus resultados de las siguientes preguntas.

Mariana dice que la leche es la que cuesta más y que cuesta 6 pesos más. “Hola maestra Angy, yo conté con mis deditos desde el 11 hasta el número 17 y encontré una diferencia de 6 pesos.”

A ver, inténtalo como lo hizo Mariana. (cuenta con los dedos) “12, 13, 14, 15, 16 y 17”. Son 6.

Muy bien. Tu respuesta es correcta. Gracias por compartirnos tu estrategia. Vas a ver cómo soluciono la última pregunta.

Ella resto el precio del cereal se 25 menos los 17 pesos de la leche, y el resultado es 8.

Gracias por la estrategia Mariana.

Jugando a la tiendita resolviste desafíos de dos maneras: la primera se trató de juntar dos cantidades, es decir, sumar los precios de dos productos, y la segunda se trató de comparar precios, es decir, cuál costaba más y cuánto más costaba ese producto.

Para que no se te olvide, ¿Cuáles fueron las estrategias que usaste para responder qué producto costaba más?

Para eso, realizaste comparaciones entre el número más grande y el más pequeño.

¿Y para saber cuánto más costaba?

Para eso, hicieron restas, pero de dos formas, por ejemplo, Mariana primero uso la estrategia de contar con los dedos el número de posiciones que hacen falta para llegar de un número al otro. La segunda estrategia, también usada por Mariana, fue la de realizar la resta en el cuaderno.

Aprendiste cosas que te pueden ser útiles en tu vida diaria.

Recuerda que puedes hacer tu propia tiendita con envolturas recicladas en casa e invitar a algún miembro de tu familia a ser el vendedor o el comprador. Lo más importante es practicar día con día.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

LENGUAJE

¿Qué será, qué será, qué será?

¿Qué vamos a aprender?

Trabajaras con adivinanzas.

Aprenderás una canción para hacer una adivinanza y anotaras las respuestas, además formaras palabras con sílabas.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras:

Tu cuaderno.

Lápiz.

Tu libro de texto de Lengua Materna.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm?#page/114

Para empezar. Observa este video donde te muestran algunos amiguitos una canción para adivinar palabras.

Canción de Veo, veo.

Ahora la vas a cantar, pero antes de dar pistas, anota en tu cuaderno cada uno de los espacios de las letras de la palabra que estas adivinando.

“Veo, veo”

¿Qué ves?

Una cosita.

¿Qué cosita es?

Empieza con la ra , con la ra , con la ra . Es un animal de color verde, salta así y hace croac, croac.

¡La rana!

Así es, empieza con ra y sigue con na y efectivamente ocupa cada uno de los espacios que anotaste en tu cuaderno.

Muy bien, ahora vas a trabajar en el libro de Lengua Materna Español página 115.

Vas a empezar a leer o pide a tu mamá o papá que te ayuden a leer, la lección se llama “Adivina, adivinador” escribe las palabras.

¿Qué palabra empieza con ca y termina con sa?

Así hasta terminar cada una de las palabras que se mencionan en el libro. No olvides ir escribiendo cada una de las palabras en el renglón que corresponda.

En casa con alguno de tus familiares o amigos pueden realizar estas adivinanzas con los objetos que hay a tu alrededor, por ejemplo: es una palabra que empieza con ca y termina con ma.

¡Cama!

¡Bien! La siguiente actividad, es formar palabras con esta sopa de sílabas, muy atento.

¡Aquí está la sopa de sílabas!

Ahora observa este dibujo.

¿Qué sílabas debes tomar para que la palabra diga taco?

Las sílabas TA y CO.

Ahora otra imagen.

Beso. Empieza con BE y termina con SO. Escucha Beee, Sooo termina con SO.

Para terminar esta sesión, como que eso de escribir por escribir palabras no es lindo, así que me gustaría que las uses en algo bonito. Te voy a presentar a Jaime Sabines, él es un poeta mexicano muy juguetón con las palabras, nació en la linda tierra de Chiapas.

Escribió un poema titulado “LA LUNA” se tomarán un fragmento de ese poema.

Léelo o pide ayuda a tu mamá o papá que te lo lean con diferentes intenciones: preguntando, sorprendido, triste, advirtiendo, etc.

“La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas”

Jajajajaja. ¡Qué buena idea!

Esta fue la primera parte, ahora la idea es que sustituyas la palabra escrita en rojo con alguna de las palabras que formaste en esta sesión.

¡Observa cómo queda!

¿Qué opinas del cambio de palabras?

Es divertido escuchar cómo cambia el sentido de lo que está escrito. Es una buena idea para que lo realices en casa con tus familiares.

Espero te hayas divertido y juega adivinanzas de palabras. ¡No olvides escribir y dibujar tus palabras en tu “Cuaderno de palabras”!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

CIVISMO

Aprendo a solucionar mis conflictos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a utilizar el dialogo y la colaboración para resolver un conflicto.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitaras tu Libro de texto de primero de formación cívica y ética.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1FCA.htm?#page/1

Para empezar esta sesión, vas a jugar.

¿De qué se trata el juego?

Te voy a presentar un grupo de objetos, tienes que memorizar cuales son y recordar el mayor número de ellos, tienes 10 segundos para hacerlo.

Se acabó el tiempo, ¿Me puedes decir qué objetos recuerdas?

Tal vez recuerdes un perro, un león, un pingüino, y una casa, y creo que ya.

O un león, un perro, una guitarra, lápiz, gato, casa, carro y ya.

¿Utilizaste alguna técnica para memorizarlo?

Sólo los viste y los trataste de memorizar.

Observaste los objetos y los clasificaste por categorías, por ejemplo, seres vivos, objetos de la escuela.

¿Consideras que fue una actividad fácil o difícil y por qué?

¿Qué pudiste haber hecho diferente para que obtuvieras un mejor resultado?

Tal vez si hubieras memorizado los objetos en orden, te hubieras concentrado mejor y recordarías más.

¿Cómo te sentiste cuando ya se terminaba el tiempo?

Te sentiste un poco presionado, porque el tiempo se acababa y querías recordar todo.

Una buena estrategia sería concentrarte, tratar de grabarte primero los objetos que más familiares te parezcan o más te gusten, ¿Te parece si lo haces una vez más?

Pero serán otras imágenes, eh.

Al finalizar 10 segundos suena una campana.

Me puedes decir, ¿Qué objetos recuerdas de este segundo cartel?

Por ejemplo, un avión, un elefante, una flor, un libro y un tiburón.

Excelente, muchas gracias, ahora quiero que compares la forma en que lo hiciste la primera y la segunda vez. ¿Mejoraste en el segundo intento?

¿Cómo te sentiste al terminar el tiempo en la segunda actividad?

Te sentiste menos presionado, presionada, porque ya sabías que estrategia podrías utilizar.

¿Fue más fácil o difícil?

Lo que puedes decir a partir de tu experiencia en el juego de memorizar es poner atención y concentrarte, son acciones que te permiten enfrentar las actividades o situaciones de manera más tranquila.

Creo que puedes pensar más tranquila o tranquilo y con calma.

Sí como en el juego de memorizar, cuando pones atención y te concentras, puedes hacerlo mejor.

Estas acciones que se han mencionado, poner atención y concentrarse, son parte de las acciones que puedes llevar a cabo cuando enfrentas un conflicto.

En esta sesión aprenderás a usar el diálogo y la colaboración como herramientas para resolver un conflicto.

La sesión anterior aprendiste que los conflictos están presentes todo el tiempo.

Pero lo más importante es solucionarlos de manera adecuada, es decir, no actuar de forma violenta, para hacerlo, tienes dos herramientas que son el diálogo y la colaboración.

¿Te parece si observas la siguiente cápsula?

Resolver tus conflictos.

¿Y qué aprendiste?

Como dice Alan, cuando tienes un conflicto es importante darte un tiempo para calmarte, también es muy importante tratar de resolverlo hablando tranquilamente.

Son dos acciones muy importantes que puedes poner en práctica cuando enfrentas un conflicto.

Sí, y también es importante saber que, si no puedes solitos o solitas, puedes llamar a una persona de confianza que te apoye a resolverlo… como por ejemplo tu mamá.

Ah, eso también es muy importante, sería una tercera acción, llamar a un mediador o mediadora que nos apoye para resolver el conflicto.

¿Crees que haya una forma adecuada de solucionar un conflicto?

Creo que como se dijo la sesión anterior hay una sola forma de resolver los conflictos porque son distintos.

Sí, y también se dijo que decir nuestras ideas y expresar nuestras emociones, o sea, hablar clara y tranquilamente y escuchar atentamente, son dos acciones para resolver un conflicto sin violencia.

Esas dos acciones te llevan al diálogo, que es una herramienta muy valiosa en la resolución de conflictos.

Porque a través de la comunicación, es decir del diálogo, las y los participantes de un conflicto pueden lograr entender las razones de ambos y poder llegar a un acuerdo.

¿Crees que está bien usar la violencia cuando hay un desacuerdo?

No claro que no, todos tienen derecho a ser respetados en cualquier situación, la forma es hablando con la persona que participa en el conflicto y si esto no es posible, buscar algún adulto que pueda ayudarles a resolver el conflicto.

Qué bien, pudieron resolver el conflicto con el apoyo de un adulto, ¿Verdad? con el apoyo de su mamá y su papá.

Los conflictos son parte de la convivencia.

Mario y Karla, aprendieron a dialogar, y llegar a acuerdos.

Es cierto, lo hicieron, aunque tuvieron esas mismas sensaciones en el cuerpo, lograron hablar, expresar cómo se sentían y resolver el conflicto.

Por ello es importante que cuando sientas esa sensación en el estómago, le digas a la persona cómo te sientes.

Hablar por turnos es importante, es necesario que las dos partes digan cómo se sienten y a partir de ello encontrar una solución.

Recuerda que las personas expresan sus ideas y sentimientos de distintas formas y para ello usan también el cuerpo, los gestos, incluso las posturas, el tono de voz, las palabras que dicen.

Por eso cuando te comunicas con alguien es necesario entender lo que dice y expresarse de forma adecuada.

Vas a seguir con este tema del diálogo para entender muy bien de qué se trata.

Para ello, vas a trabajar con tu libro de texto.

Busca la página 74.

El diálogo es la mejor forma de solucionar un conflicto.

Es necesario que las personas involucradas expresen lo que sienten, piensan o necesitan y escuchen respetuosamente a los otros. De esta forma se podrán establecer acuerdos para convivir en paz.

Como observas el diálogo es muy, muy, muy importante en la resolución no violenta de los conflictos.

Ahora que ya sabes esto, ve al siguiente ejercicio.

En este ejercicio vas a poner a prueba lo que has aprendido, a continuación, te voy a presentar una serie de situaciones y tienes que analizarlas y decir, en cuál de ellas se está usando el diálogo para resolver el conflicto.

Opción A

Opción B

Opción C

¿En qué situación crees que se esté solucionando un conflicto a través del diálogo?

Puede ser la opción B, porque las niñas están hablando.

Hay que verificar.

O sea, sí están hablando, pero parece que se están gritando, además las caras de las niñas no se ven muy tranquilas que digamos, ¿Verdad?

No, más bien están muy molestas, incluso una de ellas cruza los brazos como que no quiere escuchar.

Entonces, en la situación b) no se está solucionando un conflicto a través del diálogo.

No, es en la situación a) en donde se está solucionando a través del diálogo, de forma pacífica.

Al parecer se están tomando su tiempo, están sentados y muy dispuestos a escucharse, ¿Verdad?

En esa situación sí están empleando el diálogo.

¿Qué pasa cuando en el conflicto intervienen muchas personas y no solo dos o tres?

Para esas situaciones se puede solucionar el conflicto organizando un “Círculo de diálogo”.

¿Un Círculo de diálogo, qué es eso?

Esta acción la sugieren en el libro de texto de 1º, ¿Qué te parece si lo lees?

El primer paso sería tranquilizarte, y organizar un círculo en el que todas y todos participen, estén dispuestos a escuchar y a expresar respetuosamente sus ideas y sentimientos.

Luego, se tiene que identificar el conflicto, es decir saber por qué se generó el desacuerdo.

Una vez que identificaron el conflicto es necesario elegir a una persona que modere, es decir alguien que dé los turnos para hablar, y realice algunas preguntas.

Es importante que estén en círculo, porque de esta manera pueden mirarse a los ojos.

Y así todas y todos se escucharán.

Has aprendido mucho sobre el diálogo en esta sesión.

Es muy importante, porque para dialogar hay que saber utilizar las palabras correctas, ¿Verdad?

¿Por qué es importante aprender a utilizar el diálogo para resolver un conflicto?

Es importante utilizar el diálogo cuando se presenta un conflicto, es decir no quedarse callados, sino decir qué piensas, pero siempre con respeto.

El diálogo siempre será la mejor forma de solucionar un conflicto.

¿Qué te parece si, para terminar, cantas una canción?

La canción se llama “Respetarnos es genial” y la canta Plin, plin. Dice más o menos así:

Si me gustan que me escuchen, tengo que escuchar.

Las palabras muy distintas pueden dialogar.

Todos somos diferentes y eso está muy bien.

Aprender a respetarnos nos hará crecer.

Respetar es entender.

Respetar a cada quien como es.

Respetarnos es genial, nuestros corazones brillarán.

Si me gustan que me escuchen, tengo que escuchar.

Las palabras muy distintas pueden dialogar.

Todos somos diferentes y eso está muy bien.

Aprender a respetarnos nos hará crecer.

Respetar es entender.

Respetar a cada quien como es.

Respetarnos es genial, nuestros corazones brillarán.

Respetarnos es genial.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria

ARTES

¡Juego, objetos, sombras y papel!

¿Qué vamos a aprender?

Identificaras las cualidades en el teatro de sombras, de objetos y de papel, como detonante para el juego dramático.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a aprender sobre esta técnica teatral y también trabajaras con el teatro de sombras, dando un repaso al teatro de papel.

Para que conozcas más sobre este tema, te invito a observar la siguiente cápsula sobre el Teatro de objetos del minuto 2:30 a 7:36 o si prefieres obsérvalo completo.

Teatro de objetos. Grupo a cargo de “El pájaro Dziú”. Preescolar (INBAL).

¿Qué te pareció la cápsula? Es muy interesante esta propuesta para crear personajes e historias con objetos que tienes a la mano y sobre todo que los escenarios pueden ser los espacios de tu casa.

Y cada objeto se puede transformar en cualquier personaje que quieras.

Si los observas con detenimiento, puedes crear un personaje a partir de sus características físicas, es decir ¿A qué se parecen? y luego pensar, ¿Cómo se moverían? ¿Cómo hablan? así que vas a experimentar.

Por ejemplo, con dos coladores o un par de cucharas observa el tamaño y pueden representar a dos personas de diferentes edades y al ser del mismo material se puede atribuir que son parte de una familia.

Puedes pegarles unas trenzas o un bigote de papel en un objeto, para el otro puede llevar una gorra o unas coletas.

Explora con voces para ambos y algunos movimientos: al caminar, al hablar, al sorprenderse.

Puedes utilizar otros objetos, siempre con permiso de mamá o de papá como un contenedor de fruta, que la tapa puede simular la boca que abre y cierra, busca darle una voz.

Le puedes poner ojos recortados de papel (alegres, enojados, tristes) y juegas con la voz o movimientos.

¿Qué te ha parecido conocer a los personajes que creaste con objetos? Es importante recordar que para hacer esta actividad siempre debes pedir permiso a tus padres para ocupar algún objeto y sobre todo que no sea peligroso, por eso siempre debe estar supervisado por un adulto durante las actividades.

Eso es muy importante, porque un adulto te puede guiar sobre qué objeto sí puedes utilizar o no, ya que está ahí puede jugar contigo a construir personajes.

Como has observado al momento, el Teatro de Objetos ocupa precisamente objetos para crear personajes, pero hay otra manera de hacer teatro que también se puede hacer desde casa y ese es el Teatro de Sombras.

Teatro de sombras.

Para esta técnica teatral vas a ocupar lo siguiente: El estereotipicón.

Es una caja con mucha magia ahorita te voy a mostrar. Para eso necesitas una fuente de luz como una lámpara.

El estereotipicón, funciona como un pequeño escenario donde puedes proyectar sombras y tú puedes elaborar uno con ayuda de una caja de cartón, colocando en una de sus caras, un pedazo de tela blanca, papel albanene o algún papel de color blanco.

Para saber cómo jugar con el Teatro de Sombras observa la siguiente cápsula.

Vitamina Sé. Cápsula 139. Teatro de sombras. Colima. (Taller)

Como puedes observar los personajes aparecen cuando sus sombras se proyectan en la superficie blanca, te invito a jugar con las sombras para hacer teatro.

Recuerdas el títere que realizaste cuando aprendiste el teatro de papel, funciona perfecto para hacer sombras.

En la cápsula logras observar que ocupaban las manos y otros objetos para crear historias, tu harás algo similar, piensa ¿Cómo puedes colocar tus manos para que su sombra proyecte diversas imágenes?

Con tus manos puedes crear un ave, un perro, un alce, un cocodrilo.

EJERCICIO TEATRAL DE SOMBRAS

Ahora que tienes armados tus personajes, piensa qué movimientos puedes simular su entrada o algunas expresiones como el miedo, la sorpresa, la alegría o simplemente cómo se moverían al hablar.

Es momento de jugar con las sombras, así que te propongo que, con la ayuda de tu mamá o papá, uno de los dos ocupe el títere y otro genera sombras con las manos.

Tengo una idea crea una historia en donde tu títere camina por diversos lugares y encuentra varios animales.

Puedes improvisar los diálogos y la puedes llamar “Las aventuras de…”, poner música de fondo como la que se encuentra a continuación, o la que tu desees.

3. AUDIO 1. Funiculi Funicula Instrumental.

Cómo puedes notar es muy sencillo realizar títeres para el Teatro de Sombras, incluso puedes representar formas con tus manos o utilizando los objetos.

El Teatro de Papel también es semejante al teatro de sombras que acabas de realizar porque sus títeres se elaboraron con papel, solo que en esta ocasión ocupas las sombras que se producen.

Recuerda lo que aprendiste en esta sesión:

En esta sesión te sumergiste en tres técnicas teatrales: el Teatro de Objetos, el Teatro de Sombras y recordaste el Teatro de Papel.

Indagaste en la creación de personajes a partir de objetos, o sombras con materiales de papel y tu cuerpo.

Es momento de que dejes volar la imaginación y puedas crear diversos personajes con aquellos materiales que tienes en casa.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#EstrategiaDeLecura “Soy feliz conmigo misma y mi libertad".

– Jo March “Mujercitas”, escrito por Louisa May Alcott, es una lectura que no puedes dejar pasar. Vive de cerca las aventuras de las hermanas March y enamórate de este clásico de la literatura. pic.twitter.com/WNU8csnK8Y — SEP México (@SEP_mx) March 9, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende