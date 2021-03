Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 9 de marzo

Compartir esta publicación













Hoy martes 9 de marzo te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

TE PODRIA INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 9 de marzo

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

LENGUAJE

Un debate virtual

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

En sesiones pasadas, aprendiste sobre las características del debate. En el siguiente video observa, la estructura de un debate e identifica todos los elementos de los que ya hemos platicado.

Características de los debates. https://www.mdt.mx/KrismarApps/src/video/mdt_esp_5303a.m4v

En su significado general, debatir implica que dos o más personas discutan sobre uno o varios temas, exponiendo sus ideas y defendiendo sus opiniones e intereses, es posible pensar que hay muchos tipos de debates, sin embargo, lo que no debe perderse de vista es que nos estamos refiriendo al debate como un tipo de situación comunicativa específica, que se realiza en espacios formales y que implica cierto tipo de reglas, por lo que requiere planeación, por parte de quien los organiza, e investigación, por parte de quien participa en ellos, en esta forma de entender lo que es un debate, puede haber algunas variaciones.

Un debate no se trata de una pelea y, no siempre, de una competencia, sobre todo, un debate debe ser una conversación entre personas que se respetan y se escuchan. Es comprensible que las personas tengan diferentes opiniones y reacciones sobre un mismo tema, a través de un debate, es probable que las partes no cambien de parecer, pero sí que puedan comprender a aquellos que piensan distinto, en algunos casos se acostumbra declarar como vencedor al que pudo haber sido más convincente con la audiencia.

Siempre queda la satisfacción de haber podido compartir sus ideas sobre el tema que se trate y defenderlas con argumentos sólidos.

Los temas de los debates lo seleccionan las personas que están interesadas precisamente en ese tema, por ejemplo, puede existir un debate sobre el tema de utilizar polvo para hornear o levadura para la elaboración de pasteles. Este tema lógicamente podrá interesar, en primer lugar, a los pasteleros y panaderos y tal vez, a las personas a las que les gusta cocinar, que constituyen la posible audiencia al momento de que este evento comunicativo (el debate) se comparta de forma pública.

Normalmente las personas seleccionan aquellos temas que se consideran polémicos.

Polémico: adj. Que produce debate o polémica; que sostiene o defiende argumentos que mueven a otras personas a contradecirlos o rebatirlos. Polémica: s. f. Discusión viva y apasionada que se produce entre personas que sostienen argumentos contrarios: entablar una polémica, una polémica enconada.

Se entiende de estas definiciones cuando se dice que algo o alguien es polémico o polémico, como característica; es decir, se utiliza el adjetivo polémico para ayudar a describirlo, por otro lado, la palabra “polémica” se utiliza también como sustantivo para referirse a una discusión entre personas que sostienen argumentos contrarios, de ese tipo de temas, podemos organizar debates.

Un ejemplo.

El profesor Juan Luis de la Escuela Primaria “Sebastián Lerdo de Tejada”, aquí en la ciudad de México, nos mandó un video que contiene un breve debate virtual que organizó con algunos de sus alumnos. El tema, “Las tareas escolares”. A él, se le ocurrió la idea de debatir este tema porque escuchó la opinión de sus alumnos y se dio cuenta que, para ellos, este tema es polémico por diversas razones.

Este tema es sencillo, pero siempre será polémico por muchas razones. Observa el video que dio origen a la realización de ese debate y luego vamos a analizarlo.

Las tareas.

En este video, el profesor Juan Luis nos comparte las inquietudes que detectó en sus alumnos, las cuales le sirvieron de base para preparar algo así como un debate virtual. Aprovechó este tema polémico para abordar la práctica del lenguaje que estamos trabajando.

Él invitó a sus alumnos a buscar información para poder argumentar sus opiniones y participar en un debate virtual.

Ahora verifica cómo preparan sus argumentos los alumnos del profesor Juan para participar en el debate virtual que organizó. Observa el video.

Debate virtual sobre las tareas.

Una diferencia entre el primer video, cuando decían si estaban a favor o en contra y el segundo video, es que fueron agregando información para argumentar su postura.

Cuando un argumento está bien planteado por parte de los participantes en un debate, provoca la reflexión del público. Esto fue un logro porque no fue posible juntar a los alumnos en un lugar para debatir, pero el maestro Juan motivó a sus alumnos para que argumentaran sus puntos de vista.

Se definieron posturas a favor y en contra, que puedes ver en el siguiente cuadro.

IDEAS A FAVOR IDEAS EN CONTRA Desarrollan destrezas y habilidades que sirven para la vida diaria. Mucha tarea puede producir estrés. Desarrollan la imaginación. A veces no las revisan los maestros y no nos indican en qué podemos mejorar. Fortalecen la responsabilidad. A veces no tiene nada que ver con lo que se vio en clase. Permiten que nuestros padres o familiares nos apoyen en casa. No responden siempre a las necesidades de cada alumno. Ayuda para que todos reforcemos los temas que vamos trabajando. A veces es aburrida. Ayuda a organizar el tiempo. Favorece la disciplina y el compromiso en los alumnos.

Otra postura, la de las niñas que no estaban de acuerdo con las tareas.

Fragmento en el que se observa la conclusión de uno de los equipos, Debate virtual sobre las tareas.

Las ideas que expresaron los niños y las niñas en el debate que preparó el profesor Juan Luis pusieron a reflexionar sobre los pensamientos, en relación con las tareas. Lo que le pasó al equipo de las niñas que estaban en contra de las tareas, al escuchar los argumentos de sus compañeros modificaron sus ideas y reconocieron que las tareas sirven y de mucho, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, los cuales vamos a ver en el siguiente cuadro.

Que se puedan resolver. Que el maestro las califique e indique áreas de oportunidad. Que no sea mucha. Que no sea aburrida.

La principal fortaleza de los debates es:

Propiciar la reflexión entre los oponentes y entre el público con relación al tema que se está debatiendo.

Siempre muy respetuosa la postura de sus oponentes.

Con base a lo que viste en clase escribe tus dudas, para la siguiente clase y trata estos puntos a fin de que tengas más elementos para organizar y participar en debates.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

MATEMÁTICAS

Los terrenos del abuelito de Zoé

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a deducir la fórmula para calcular el área de diversos triángulos, mediante la descomposición de un rectángulo.

¿Qué hacemos?

¿Qué te parece si comenzamos con un juego?

El juego se llama “Veo, veo” y consiste en lo siguiente: yo te voy a decir las características de una figura geométrica y tú dirás el nombre de la figura geométrica. ¿Estás listo?

Primera figura “Veo, veo una figura de tres lados rectos”.

R = Es un triángulo.

Segunda figura “Veo, veo una figura que tiene dos lados largos, dos lados cortos y 4 ángulos internos de 90 grados”.

R = Es un rectángulo.

Te comparto que una alumna llamada Zoé tiene un problema y pide ayuda.

Zoé envió esta imagen del terreno de su abuelito, son 3 figuras que están dentro de otra, tres triángulos dentro de un rectángulo y necesita saber cuánto mide el terreno.

Comienza calculando cuánto mide el total de terreno del abuelito de Zoé. Recuerda que para sacar el área de un rectángulo hay que multiplicar la base por la altura.

Como ya has aprendido a calcular el área de un rectángulo, debes multiplicar la base por la altura, quedaría el área igual a base por altura. Luego multiplica 30 metros de largo por 20 metros de ancho.

Y da como resultado 600 metros cuadrados.

¿Cómo podrías calcular el área de cada sección, si los triángulos parecen ser de diferente tamaño?

Recuerda que en clases pasadas aprendiste la fórmula para calcular el área de los triángulos y es base por altura.

Y al dividir este rectángulo por mitad, como se ve en esta figura, encontrarás que los dos triángulos que se forman son iguales, así que, si multiplicas la base por la altura y divides entre dos, podrás saber cuál es el área de cada triángulo.

Entonces, para calcular el área de un triángulo, la fórmula es base por altura entre 2.

¿Cómo se hace calculando el área del terreno A?

Se calcularía así, ve cuánto mide de altura y de base la figura del terreno A. El terreno A tiene 19 metros de base y 20 metros de altura.

Entonces, área igual a base por altura entre 2. Abajo, sustituye los valores del terreno A entonces escribe, área igual a 19 por 20 entre 2 y luego 19 por 20, son 380.

Ahora divide 380 entre 2 el resultado sería 190 metros cuadrados.

Ahora vamos a calcular el área del terreno B.

La figura B tiene de base 30 metros y de alto 20 metros, entonces quedará así.

Área igual a base por altura entre 2. Abajo, área igual a 30 por 20 y esto es igual a 600. Ahora divide 600 entre 2 y el resultado es igual a 300 metros cuadrados.

Por último, la figura C. Empieza, área igual a base por altura entre 2. Como la base mide 11 metros y la altura mide 20 metros.

Entonces multiplica 20 por 11 te dará como resultado 220. Luego divide 220 entre 2 y el resultado es 110 metros cuadrados.

Ya tienes el área de los tres triángulos, ahora dime, ¿Cómo puedes saber si las áreas calculadas son correctas?

Serían 190 metros cuadrados de la superficie A, más 300 metros cuadrados del terreno B y sumas 110 metros cuadrados del terreno C y esto te da como resultado 600 metros cuadrados.

Dando el mismo resultado del área total.

Ahora ya sabes cuál es el área del terreno completo y cuál es el área de cada uno de los terrenos del abuelito de Zoe.

Con lo aprendido en nuestra clase vamos a resolver el desafío número 50 “Divido figuras” que se encuentra en la página 95 de tu libro de desafíos matemáticos y dice así:

Consigna: En parejas realicen las actividades que se indican a continuación. Para ello usen el material recortable (página 209).

En uno de los rectángulos tracen una diagonal como se muestra y recorten sobre ella. Después vamos a responder las siguientes preguntas:

¿Cuál es el área del rectángulo?

R = Serían 50 centímetros cuadrados porque se multiplican 10 centímetros de base por 5 centímetros de altura.

Superpongan los triángulos obtenidos. ¿Cómo son?

R = Puedes ver que son iguales.

¿Cuál es el área de cada uno?

R = Si multiplicas 10 por 5 son 50 entre 2, la respuesta es: cada triángulo mide 25 centímetros.

Si el área del rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura (b x h) ¿Cómo se obtiene el área de un triángulo?

R = Sería base por altura entre 2, como te había dicho antes.

Hoy aprendiste a deducir la fórmula para calcular el área de diversos triángulos, mediante la descomposición de un rectángulo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

Cuidemos el agua: ¡es vital!

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás e identificarás acciones para prevenir la contaminación del agua, además de valorar tu participación y responsabilidad en la toma de decisiones para la prevención y reducción de la contaminación del agua.

¿Qué hacemos?

Recuerda que en la clase pasada comentamos, que el uso doméstico del agua era una de las causas más frecuentes de contaminación, por el uso cotidiano de detergentes y limpiadores, al igual que por echar aceite, restos de comida o algunos productos químicos como solventes al drenaje, además cuando vamos al baño, también se está contaminando el agua.

También recuerda que todas las actividades que realizamos los seres humanos tienen un impacto en el entorno natural, por lo tanto, es necesario aprender a convivir y a relacionarse respetuosamente con las personas, con todos los seres vivos y con nuestro entorno.

La contaminación de las calles también contamina al agua. La basura que se tira en las calles, tiene muchas consecuencias negativas.

Observa el siguiente video que trata esta problemática.

Soy el agua.

Con los desechos se tapan coladeras, y eso provoca inundaciones, o consecuencias de un acto tan común e irresponsable, como, por ejemplo, tirar basura en la calle o carreteras repercute en la salud de las personas, animales y plantas.

Las inundaciones son hoy en día parte de las consecuencias de arrojar residuos, no sólo en inmediaciones de espejos de agua y ríos, sino en zonas urbanizadas, lo cual provoca daños de difícil y lenta reparación que conllevan también daños a la salud y a la pérdida del vital líquido por fugas.

Los residuos arrojados en la calle o al aire libre obstruyen el flujo de agua a través de alcantarillas, desagües o canales, contaminando así el agua y, en general, el ambiente.

Estas obstrucciones en el drenaje pueden ocasionar inundaciones en época de lluvias, el desbordamiento de aguas residuales, así como malos olores en las calles.

Las ciudades son las que más contaminan y también en donde se demandan más recursos para vivir, en el caso del agua no es la excepción; la mayor demanda de este recurso se da en las grandes ciudades o megalópolis, en las que el problema de su abasto tiene consecuencias sobre la salud y el bienestar de miles o millones de personas que las habitan, y que dependen de que existan recursos hídricos suficientes en la región para vivir.

La industria es una de las principales fuentes contaminantes del agua; contamina más que el sector doméstico.

La contaminación industrial es la más diversa, compleja y, en muchos casos, difícil de eliminar, por ejemplo, industrias como la del petróleo, el acero y la minería representan el mayor riesgo en la liberación de metales pesados o compuestos tóxicos, ya que además del peligro que representa para la salud humana y el ecosistema se han encontrado alojadas en el tejido de peces y otras especies utilizadas para la alimentación de las personas.

Es muy importante hacer algo al respecto, sin embargo, creo que en donde podemos tener mayor impacto para el cuidado del agua es en las actividades diarias en casa.

En donde puedes tener mayor incidencia para el cuidado del agua es en tus actividades cotidianas, y modificando hábitos de consumo, puedes hacer pequeños cambios en tus hábitos y así disminuir la contaminación.

No hay que olvidar que la cantidad de agua con la que contamos en el planeta no aumenta ni disminuye, a diferencia de la población humana, que ha crecido y sigue creciendo drásticamente, lo cual se traduce en un crecimiento desmedido en la necesidad del vital líquido.

La Organización Mundial de la Salud, recomienda que la cantidad adecuada de consumo de agua para las actividades de una persona sea de 80 litros por día; sin embargo, en nuestro país hay personas que no tienen acceso ni a la mitad de esa cantidad, mientras que otros consumen mucha más agua de la que les corresponde.

Desafortunadamente, hay comunidades que padecen el desabasto de este importante líquido y eso repercute en su vida cotidiana, y, peor aún, en su salud. Por eso es importante hacer un buen uso de ella.

¿Entre más agua utilizas, más se contamina? Así es, por eso es importante aprovechar el agua de manera adecuada. Observa el siguiente video para reflexionar sobre esto.

Soy el agua (2).

Lo que se debe tener es una cultura del agua.

Cuidemos el agua, es vital, se deben utilizar detergentes biodegradables.

Cuando tu mami o alguien cercano de tu familia lave la ropa recomienda que utilice poco detergente, y que no haga tanta espuma. Hay que revisar las etiquetas, ahí dice cuando un detergente es biodegradable.

Los detergentes biodegradables son aquellos que contienen surfactantes que se descomponen o se degradan en un corto tiempo de manera natural, de esta forma, se respeta al ecosistema, y no se afecta tanto a la biodiversidad.

Los surfactantes son compuestos usados en una gran variedad de productos de limpieza, como los detergentes que se usa comúnmente, los surfactantes permiten que el detergente se mezcle con el agua, ayudando a los agentes de limpieza a eliminar la suciedad de la superficie, sin surfactantes, los jabones no se mezclan con el agua, lo que dificulta el proceso de limpieza.

No arrojar al drenaje solventes, pinturas, ni aceites.

Arrojar aceite al drenaje daña gravemente al líquido vital, toda vez que un litro de grasa contamina mil litros de agua. En caso de manejar grasas y aceites, solventes o pinturas en el hogar se recomienda que este material usado sea envasado en botellas de PET libres de tóxicos, almacenarlo sólo de manera temporal y depositar las botellas en contenedores autorizados.

Esta acción ningún niño la debe realizar; solamente los adultos deben manejar estas sustancias, debido a que son tóxicas.

El aceite que queda en el sartén no se debe tirar al drenaje porque contamina mucho.

Cambiar el depósito de la taza del baño por uno de menor capacidad. Eso es muy útil porque se desperdicia mucha agua.

Un retrete o taza del excusado que pierde agua malgasta 17 mil litros en seis meses. Casi 12% del agua que se gasta en casa se vierte por el inodoro, cada vez que tiras de la cadena arrojas de 8 a 10 litros de agua, o más según tipo de retrete, esta cantidad se puede reducir de 15% a 40%

Los retretes modernos disponen de un sistema de ahorro de agua, pero también en casa, sin necesidad de cambiar el retrete, podemos convertirlo en una taza de baño o retrete que ahorre agua si colocamos tres botellas de PET llenas de arena en el tanque, con esto disminuye la cantidad de agua con la que se llena el depósito del inodoro, es una acción muy fácil de llevar a cabo, y es muy significativa.

Observa la siguiente cápsula para entender un poco más la situación del agua y cómo nuestras acciones contribuyen a que todas las personas la tengamos, además, de que todas y todos podemos contribuir a cuidar este líquido vital.

Recomendaciones para el uso del agua en zonas rurales.

Lee los siguientes consejos.

Regar las plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación del agua.

Regar las macetas por la tarde y no regarlas con manguera para optimizar el uso del agua.

Cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, enjabonas platos o te enjabonas al bañarte.

Usa un vaso al cepillarte los dientes, porque si dejas la llave abierta se desperdicia mucha agua, con esta acción evitarás usar hasta 70% del agua que utilizas con la llave abierta. Esta acción es de las que puedes hacer sin ayuda de un adulto, esta acción está en ti.

Reparar fugas y goteras del agua.

Aunque sólo veas que es un simple goteo, la realidad va más allá, calcula un poco: si tomas en cuenta que en tu ciudad hay unas 10 mil casas y que, de ellas, 5 por ciento tenga fugas en la regadera o en el retrete, estaríamos hablando de 500 casas, lo que equivale a 5 mil litros de agua que se desperdician en un día.

Se puede pensar que sólo es una gota la que cae, pero si es constante y en muchos lugares, puede afectar en mucho. La última acción es:

Bañarte en el menor tiempo posible.

Sabías que, si dejas la llave de la regadera abierta puedes gastar hasta 1.5 litros de agua por minuto ¡Báñate en 5 minutos! Cierra la llave mientras te enjabonas.

Al igual que en las anteriores acciones, son cosas muy sencillas pero que, a largo plazo, ayudarán mucho al abastecimiento del agua, además, son acciones muy fáciles de realizar desde nuestra casa, puedes realizarla sin mayor problema, no hay pretextos para no llevarla a cabo.

Dato interesante.

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afirma que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Sin embargo, 47% de los mexicanos no tiene acceso constante al agua potable.

El acceso al agua es un derecho, aunque muchísimas personas no tienen acceso a ella.

Todas las acciones que observaste las puedes llevar a cabo en casa, y eso es muy valioso para el cuidado del agua; identificar cuáles acciones puedes realizar por tu cuenta, y cuáles puedes informar a las y los adultos para que las lleven a cabo.

Hay muchas personas interesadas en el cuidado del ambiente y, en particular, del agua, realizan proyectos de limpieza o conservación de bosques, selvas y en este caso de ríos, lagos, mares o manglares, en beneficio del ambiente y de todas las especies que habitamos el planeta.

Observa el siguiente video para conocer un poco más de estos proyectos.

Manglares, árboles de sal.

¿Visualizaste qué maravillosos son los manglares? Existen personas que están trabajando para recuperarlos son personas que están comprometidas con el cuidado de los ecosistemas.

Es muy importante que se impulsen este tipo de proyectos porque hay muchas especies que dependen del equilibrio del manglar.

El equilibrio de un ecosistema depende de todos sus componentes, de los bióticos (seres vivos) y los abióticos (factores físicos). Si, por alguna razón, se altera o modifica alguno de ellos, el ecosistema pierde su equilibrio y las consecuencias son la pérdida de biodiversidad que puede llegar hasta la extinción de especies animales o de plantas, por ello, es importante que los seres humanos cambiemos nuestros hábitos de consumo.

Cuidar el agua está en manos de todas las personas, y así también favorecemos a que la vida de los animales, las plantas, los hongos y las bacterias y el equilibrio de los ecosistemas, se conserve.

Las acciones que las personas llevamos a cabo pueden favorecer o afectar a todos los seres vivos y la naturaleza, ya que el agua es vital para todas las formas de vida, las acciones que se tomen al respecto sólo tendrán éxito si empezamos en el hogar, si logramos, en equipo, crear conciencia de la importancia de cuidar el agua y el ambiente podemos cuidar el agua y la vida en el planeta.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

HISTORIA

Una Constitución revolucionaria

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás las garantías establecidas en la Constitución de 1917 para la conformación de una sociedad más justa.

¿Qué hacemos?

En la época del Porfiriato, por ejemplo, la mayoría de los niños tenían que trabajar para poder ayudar a sus familias, y solamente los hijos de clases medias y altas podían acceder a la educación, asistir a la escuela era considerado un privilegio.

La educación pasó a ser considerada, desde la Constitución de 1857, como un derecho que debía garantizar el Estado, durante la Revolución Mexicana el tema del derecho a la educación volvió a cobrar importancia y sería uno de los objetivos centrales del movimiento.

En nuestra clase del día de hoy hablaremos sobre tres de los artículos más importantes de la Constitución de 1917, y uno de ellos habla precisamente sobre la educación.

El derecho a la educación aparece por primera vez en la Constitución mexicana de 1857 como parte de un conjunto de “derechos del hombre”, pero México tuvo otra Constitución después de esa, la de 1917, que fue producto de la etapa que estamos estudiando en este momento en nuestra clase de Historia: la Revolución Mexicana.

La Carta Magna es otra forma de llamarle a la Constitución Política, porque se refiere al documento que representa todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir.

Para entender cómo y por qué surge la Constitución de 1917, observa el siguiente video, del inicio al minuto 02:05 que te recordara cuál era el contexto de la Revolución Mexicana.

Origen y Vida de la Constitución.

Cómo observaste en el video, durante el gobierno de Carranza estallaron las diferencias que había entre los líderes revolucionarios y comenzó una Guerra Civil.

Tenían muchas diferencias, pero también había varias similitudes importantes en sus peticiones y proyectos.

¿Recuerdas cuáles habían sido las principales demandas sociales hasta este momento producto de las desigualdades que se vivían en esta época?

Había muchas demandas en torno a las malas condiciones de trabajo y la explotación laboral.

Había una gran discusión sobre la propiedad de la tierra, que era el principal motivo por el que luchaban Zapata, en el sur y Villa, en el norte.

Precisamente la urgencia por atender estas demandas es lo que ocasionó que la alianza entre Zapata, Villa y Carranza se rompiera. A finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados, excepto en aquellos donde, justamente, luchaban Zapata y Villa.

Se habían dividido en dos grandes equipos: los constitucionalistas, al mando de Carranza, y los convencionistas, con Villa al mando y con la ayuda de las fuerzas de Zapata.

En medio del conflicto entre los dos bandos, Carranza decidió lanzar su mejor y mayor estrategia política: hacer leyes. Para Carranza, era momento de reconocer y legitimar la lucha de la Revolución por medio de una Constitución que pudiera asegurar que las demandas sociales por las que todas luchaban se vieran reflejadas en leyes que fueran obligatorias en el país. Y entonces convocó un Congreso Constituyente.

El Congreso Constituyente fue un grupo de personas que tenía la tarea de redactar una nueva constitución para México. ¿Qué te parece si ves el siguiente video sobre el Congreso Constituyente de 1917?

El congreso constituyente.

Para este momento, la condición de las mujeres en el país todavía era complicada. Muchos de sus derechos, principalmente políticos, no eran reconocidos y ellas eran excluidas de este tipo de espacios, como el Congreso, pero no creas que eso impidió su participación en la Revolución Mexicana.

Las mujeres tuvieron una participación muy activa y destacada en esta época, pues algunas combatieron en los ejércitos y tomaron las armas para defender sus ideales, otras combatieron a través de la prensa, de organizaciones políticas y asociaciones laborales.

El 28 de octubre de 1915, se convocó al Primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, al que asistieron 617 mujeres.

Este fue el primer congreso exclusivo de mujeres donde se tocaron temas importantes que afectan a sus condiciones de vida y sus derechos, como el acceso a la educación y al empleo, así como el divorcio.

Al siguiente año, en 1916, se realizó el Segundo Congreso Feminista, donde se habló del papel de las mujeres en la ciencia y su derecho al voto.

Aunque no hubo mujeres convocadas al Congreso Constituyente de Carranza, gracias a que ellas mismas crearon su espacio de organización en la misma época, algunas de sus demandas sí llegaron a tomarse en cuenta en la Constitución.

El Congreso estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. Los diputados invitados tenían más o menos claro el camino que debían seguir para cumplir las demandas sociales, y solo necesitaban ponerse de acuerdo en ciertos puntos importantes.

Al principio, Carranza no quería una nueva constitución, solo quería reformar la anterior, la Constitución de 1857, pero el trabajo de los diputados llevó a obtener una Constitución totalmente nueva y reformada. Así, la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y fue la primera constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales como garantías constitucionales.

La Carta Magna logró plasmar en su texto las principales aspiraciones del pueblo mexicano. La Constitución Política y el establecimiento de ciertos derechos como ley se consideran el mayor triunfo de la Revolución, hoy, más de 100 años después, esta Carta Magna sigue vigente.

La Constitución de 1917 tiene 137 artículos, pero hay tres que son muy importantes porque plasmaron los ideales por los que se luchaba en la Revolución. Los tres artículos de los que les hablo son el 3, el 27 y el 123.

El artículo 3 garantizó una educación laica, eso quiere decir que es ajena a cualquier doctrina religiosa. El artículo tercero garantiza que en la educación no debe participar el clero y también establece que la educación es obligatoria y gratuita.

El artículo 27 declaraba que todas las tierras que habían sido arrancadas a los campesinos durante el Porfiriato tenían que ser devueltas, aunque no tuvieran títulos de propiedad.

Recuerda que la idea de la Constitución era materializar en leyes las demandas sociales, además, el artículo 27 establece que se podría asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas “apropiadamente” y usarlas para el beneficio público.

Estableció la soberanía nacional sobre los recursos naturales, eso significa que, aunque los extranjeros podían tener terrenos en el país, los únicos que estaban autorizados para explotar los recursos naturales eran los mexicanos, es decir, les regresaba a los mexicanos el derecho sobre su territorio.

El artículo 123 incorporó las principales demandas por las que habían estado luchando los trabajadores mexicanos desde mediados del siglo XIX el derecho a la huelga y a la sindicalización, salario mínimo, jornada laboral de 8 horas y trabajo de 6 días a la semana con un día de descanso.

Eso es muy importante, porque antes todas estas eran solamente demandas sociales, o sea, algo que se quería, pero que aún no se tenía; y a partir de esta Constitución, estas demandas se convirtieron en una ley y la ley se tiene que cumplir.

Además de lo que ya viste, la Constitución garantiza algunos otros derechos, como la libertad de imprenta y de expresión, para permitir la libre manifestación de ideas y de creencias religiosas, en cuanto a las demandas de las mujeres, a las trabajadoras se les garantizó que podrían conservar su empleo cuando se embarazaran y disfrutar de su salario íntegro 90 días antes o después del parto, esto se estableció con la intención de construir una sociedad más justa y equitativa.

En esta constitución, los niños tuvieron un papel importante, pues se buscó cuidarlos garantizando su educación y su seguridad.

Una de las grandes preocupaciones de los diputados del Congreso Constituyente era asegurar la educación para todos los mexicanos, pero especialmente para los niños, porque mejorar la educación que recibían ellos era una manera de mejorar las condiciones del país en general, por eso, en este texto se asegura que la educación sea laica, obligatoria y gratuita, de esa forma, el Estado adquiere la obligación de garantizar que todos los niños y todas las niñas puedan asistir a la escuela.

Una preocupación muy grande era el trabajo infantil, así que en el artículo 123, además de establecer los derechos laborales básicos de los que ya hablamos, también se prohibió que cualquier persona menor a 12 años trabajara; es decir, el artículo 123 asegura que ningún niño o niña puede ser obligado a trabajar.

La constitución de 1917 fue un gran paso para lograr una sociedad más justa, porque las demandas de la época se convirtieron en derechos protegidos por la ley.

Los artículos 3°, 27 y 123 modificaron el rumbo del país, porque fueron el inicio de una serie de cambios y reformas con la intención de avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#EstrategiaDeLectura “Soy feliz conmigo misma y mi libertad".

– Jo March “Mujercitas”, escrito por Louisa May Alcott, es una lectura que no puedes dejar pasar. Vive de cerca las aventuras de las hermanas March y enamórate de este clásico de la literatura. pic.twitter.com/cAdF3DkWW5 — SEP México (@SEP_mx) March 9, 2021

Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende Aprende