Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 9 de marzo

A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día martes 9 de marzo del programa Aprende en Casa para tercero de primaria.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria

LENGUAJE

Con la línea del tiempo llegan los recuerdos

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de cómo podemos usar la línea del tiempo para planificar un relato autobiográfico, también aprenderás a emplear palabras y frases que indican sucesión temporal en una narración.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas lo que vimos en la sesión pasada? Primero, que en una autobiografía quien narra la vida del personaje es él o ella misma, dentro de esos sucesos se encuentran los más importantes, como el nacimiento, la escolaridad, alguna situación importante, entre otros, estos deben de tener un orden cronológico, es decir conforme fueron sucediendo.

Por último, todos estos hechos son narrados en tiempo pasado ya que sucedieron en algún punto de la vida de la persona que ya pasó, todo esto se realiza para dejar el legado escrito de esa persona.

Para organizar nuestros recuerdos tenemos una herramienta muy útil. Se le llama “línea del tiempo”.

La línea del tiempo ayuda a organizar los acontecimientos más importantes de nuestra vida en orden cronológico, es decir, de los más antiguos hasta los más actuales.

Como estamos hablando de traer recuerdos que nos ayuden a escribir nuestra autobiografía, hay una herramienta que en la actualidad nos sirve para capturar recuerdos en forma de fotografías, ¿Sabes qué herramienta puede ser?

Sin duda, los teléfonos celulares tienen cámaras que solamente con un clic nos permiten tomar una fotografía para conservar algún momento importante, que posteriormente se convertirá en un recuerdo.

Para aprender a utilizar la línea del tiempo, vas a acomodar las ilustraciones que nos muestran cómo esta herramienta fue evolucionando con los años, vamos a utilizar una línea real, o sea un cordón, y ahí poner las imágenes de los diferentes celulares en el orden que les corresponde.

Hay que recordar que los hechos en la línea del tiempo deben de llevar un orden cronológico y algo que nos va a ayudar mucho son las fechas que se incluyen en cada imagen.

Entonces hay que poner mucha atención en las fechas de cada imagen.

Recuerda que para acomodar los sucesos en la línea del tiempo debemos de fijarnos en las fechas en las que fueron sucediendo los hechos.

Es muy bueno recordar, pero de tantas cosas que han sucedido en nuestra vida, a veces no nos acordamos en qué momento sucedieron.

Cuando se usa la línea del tiempo para relatar una historia personal, hay que iniciar desde el momento del nacimiento, después la niñez, posteriormente la juventud, sin olvidar los acontecimientos más importantes de la vida, hasta llegar a la actualidad. Si no recordamos algo en particular, podemos platicar con nuestros familiares o amigos más cercanos para que nos den más detalles.

Te invitamos a realizar tu línea del tiempo usando fotografías o platicando con sus papás o familiares para recordar los acontecimientos más importantes en su vida. Para tener una guía de cómo realizar correctamente tu línea del tiempo, puedes consultar la página 93 de tu LTG.

En el texto anterior se utilizan palabras que indican un orden cronológico estas palabras son:

Primero.

Mientras.

A continuación.

Después.

Durante.

Luego.

Finalmente.

Estas palabras tienen el propósito de indicar el orden en que sucedieron los hechos. Por eso es importante que las incluyas en tu escrito.

También hay otros medidores más específicos, como:

Años más tarde

De 2008 a 2012

El Reto de Hoy:

Ahora te retamos a realizar tu escrito autobiográfico sin olvidar utilizar las palabras que nos indican un orden cronológico.

Puedes consultar tu LTG en la pág. 92 en la sección “Palabras que indican sucesión” para recordarlas.

MATEMÁTICAS

Combinaciones secretas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las sucesiones con números, ascendentes o descendentes con progresión aritmética para continuar las sucesiones o encontrar términos faltantes.

¿Qué hacemos?

Mi primo Miguel, trabaja en una fábrica de candados y cajas fuertes, y dentro de sus funciones está programar, en el teclado de las cajas fuertes, las sucesiones numéricas para poder abrirlas.

Por cierto, me pidió ayuda porque hubo un problema en la máquina con la que los programa y se borraron algunos números de las sucesiones que debe programar en el teclado de cinco cajas fuertes.

Te parece, si le ayudas a mi primo a resolver ese pequeño problema.

Para ayudarle a Miguel, necesitaras saber cómo está la sucesión de sus números para las combinaciones.

Y ya me adelanté un poco, porque mi primo me las envió por mensaje.

Pues muy bien, dime, por ejemplo, en la caja A ¿Qué podemos analizar de esa sucesión?

Los números se van haciendo más grandes, eso significa que la sucesión es ascendente para llegar del 345 al 360 me faltan: 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, o sea, hay 15 números entre 345 y 360.

También podría hacer una resta, a 360 le resto 345 y me dan 15.

– 360 = 15

Si entre cada número y el siguiente vuelve a salir 15, entonces en esta sucesión hay una regularidad que es precisamente 15, entonces la regularidad para la sucesión de la caja A es de 15, porque, la diferencia que hay entre un número de los que están aquí escritos y el que le sigue, también es de 15.

Entonces, con ese dato ya podemos encontrar los dos números que faltan en esa sucesión de la caja A.

Tendría que sumar 390 + 15, porque es ascendente la sucesión, y eso me da, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 y ¡405!

y finalmente sumo 15 a 420, que son 435

Ya terminaste con la caja fuerte A, ahora que te parece si analizamos y completamos la sucesión de la caja fuerte B. ¿Qué números tenemos para esa caja?

La sucesión es ascendente y si quieres saber cuál es la regularidad, toca hacer una resta.

Primero a 430 le voy a restar 418. Como las centenas son iguales, se eliminan y sólo resto las decenas, entonces tengo:

30 – 18 = 12

430 – 418 = 12

Y luego, si esos 12 los sumo al número 430, tenemos:

430 + 12 = 442

Y ese número está en la lista maestra/o, entonces vamos bien. Si ahora a 442 le sumo 12.

442 + 12 = 454

Es el siguiente número de la sucesión, significa que ya encontraste la regularidad de la sucesión, eso quiere decir que ya podemos completar los números que hacen falta, entonces queda:

454 más 12 es igual a 466

Luego a 466 le sumo otros 12 y nos da 478

Finalmente, a 478 le sumo 12, y obtenemos 490. Con esto ya completamos esta sucesión.

Ahora los números de la caja fuerte C son 719, 710, 701, 692, …,

La sucesión que se va haciendo más chiquita, o sea que es una sucesión descendente, entonces para saber si hay alguna regularidad debemos analizar cómo cambia de un número al siguiente, así que también puedo restar, ¿Verdad?

En este caso va a restar para saber cómo va disminuyendo de un número al siguiente.

719 – 710 = 9

Así que le resto 9 a 710, y tienes

– 9 = 701

La regularidad es 9, entonces para completar la sucesión.

692 – 9 = 683 y luego

683 – 9 = 674, y finalmente

674 – 9 = 665

Ahora vamos a ver qué pasa con la caja D. Tenemos los números …

Son, 153, 170, 187, 204, …, y ¡ya!

170 – 153 = 17

O sea que 17 es la regularidad.

17 = 187

La regularidad, sí es 17, lo que sigue, sólo es terminar.

204 + 17 = 221 y luego

221 + 17 = 238, finalmente

238 + 17 = 255 y ya

Ahora veamos cómo queda esa sucesión:

Por ultimo:

Entonces la sucesión para la caja E, dice: 314, 309, 304, 299, y eso es todo.

Aquí los números se van haciendo más chiquitos.

314 – 309 = 5

La regularidad puede ser 5, hay que ver qué pasa con el siguiente termino.

309 – 5 = 304

299 – 5 = 294, luego a

294 – 5 = 289, y al final

– 5 = 284

Ve a la página 88 del libro de desafíos matemáticos

¿Se te antoja jugar un poco con las siguientes sucesiones?

Los números van creciendo y entonces es una sucesión ascendente, y que la regularidad es 3, porque de 3991 a 3994, me faltarían 3 números.

No, porque a 3994 le sumo tres y me da 3997, luego a 3997 le sumo 3 y me da 4000, y ahí en la sucesión dice que es 4001 entonces digo que está mal.

La siguiente sucesión.

La regularidad es de 10, y todo va bien hasta el último término, porque si le sumo 10 a 1345, queda 1355, más 10, 1365, más 10 1375, más 10 son 1385, y ahí dice 1395, entonces ahí está mal.

La siguiente.

Es una sucesión descendente, le debo restar esa cantidad a cada número que me tocaría hacer.

493 – 7 = 486, y luego a

486 – 7 = 479 y finalizo con

479 – 7 = 472

Y entonces en lugar de ir 478 va, 479

El último para finalizar.

La regularidad es de 10, si yo hago 210 – 200 es = a 10, pero luego si a 200 le quito 10, me quedarían 190, y no es ese el número que sigue.

200 – 195 = 5

195 – 5 = 190 y luego

190 – 5 = 185

Entonces, qué número debe ir en lugar de 210.

Debe ir el 205

Hoy conseguiste las regularidades de cada sucesión, y la sumaste o restaste para obtener los números faltantes.Cuando la sucesión es ascendente, entonces a cada número, hay que sumarle la regularidad, y si la sucesión es descendente, entonces, debemos restar a cada número, la regularidad.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

CIVISMO

Mujeres y hombres: somos iguales

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la necesidad de establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres.

¿Qué hacemos?

Qué son los roles de género.

Un rol, es el papel que realiza una persona en una sociedad, en grupo o en una actividad determinada, es decir, son las tareas específicas que se dan para organizarnos mejor.

Rol: papel que realiza una persona en una sociedad, en grupo o en una actividad determinada.

¿Un rol podría ser cuando en un juego de básquetbol una parte del equipo defiende la canasta y otros se encargan de encestar? o ¿En un restaurante, unos cocinan, otros sirven las mesas y otros se encargan de limpiar?

En un restaurante, alguien debe atender las mesas, alguien más debe cocinar, entre otras actividades necesarias.

En algunas comunidades indígenas se valora el rol que cumplen las personas mayores, porque se considera que son personas con una gran sabiduría, y por ello ocupan cargos importantes en la organización de la comunidad.

Si los roles sirven para organizarnos, ¿Por sé dijo, que los roles impiden la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?

Las mujeres y los hombres siempre han sido distintos entre sí, nuestros cuerpos son diferentes, Incluso nuestros esqueletos tampoco son iguales, una de esas diferencias, es que sólo las mujeres pueden embarazarse, mientras que los hombres no.

Por esa razón, durante muchos años se creyó que las actividades de cuidar a los hijos, preparar la comida y limpiar la casa, era el ROL que sólo las mujeres debían realizar, mientras que los hombres podían elegir entre muchas otras tareas.

Decían que las labores del hogar “era cosa de mujeres” y que les correspondía, las mujeres debían recogerlo, ¿Sólo por ser mujeres? El rol de la limpieza se les daba a las mujeres, por considerarse que era lo que les correspondía, solo por ser mujeres. Esta asignación de rol o papel, estuvo presente durante mucho tiempo, y es a los que llamamos roles de género.

A lo largo de la historia, y en varias partes del mundo, existieron mujeres que también estaban inconformes con los roles de género, defendieron la idea de que aun cuando hay diferencias físicas entre una mujer y un hombre, tienen algo en común: ambas son personas y por tal motivo, son iguales.

Grupo de mujeres en protesta.

Los roles de género son injustos, las mujeres deben tener la libertad de realizar sus actividades de la misma forma que los hombres y elegir hacer lo que más les gusta.

Collage de mujeres destacadas.

Eso ha ido cambiando poco a poco, hoy en día, se ha demostrado que las mujeres tenemos la misma capacidad que los hombres de aprender y realizar cualquier actividad, por eso existen mujeres científicas, deportistas, artistas, presidentas y en todas las actividades que antes se creían exclusivas de los hombres.

Este es un proceso, y aunque ha habido avances, aún hay personas, tanto hombres como mujeres, que piensan que las obligaciones del hogar son solo de ELLAS, es decir, que además de trabajar fuera de casa, estudiar o hacer lo que les guste, las mujeres deben de encargarse de la limpieza de la casa, de hacer la comida, etcétera.

A todo esto, nos referimos cuando hablamos de roles de género, cuando creemos que las personas deben hacer ciertas tareas sólo porque son mujeres o porque son hombres y lo malo de pensar así, es que no le damos la misma oportunidad a las mujeres de hacer otras cosas.

Los roles en cualquier grupo, no deben darse por nuestro género, sino que debe ser una elección de cada persona, porque todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos.

También tengo imágenes de actividades. Me tienes que decir si has visto tanto a una mujer o a un hombre, hacer esas actividades por igual. ¿Entendido?

Vamos con la primera, “Ser astronauta”.

Vamos con la siguiente: Danzar.

Siguiente: Crear conocimiento, es decir dedicarse a la ciencia.

Y tenemos otra más por aquí: Bordar.

Enfermería. Es la siguiente.

Por último, atletismo, particularmente en esta imagen se práctica halterofilia, que es el levantamiento de pesas.

En los Juegos Olímpicos de Sídney, Australia en el 2000, la deportista Soraya Jiménez ganó la medalla de oro para México.

¿Hay actividades que son solo para niñas o para niños?

¿Por qué piensas que es así?

¿Alguna vez te han impedido realizar alguna actividad por ser niño o niña?

¿Cómo te sentiste?

¿Todas las actividades pueden ser hechas tanto por niñas como por niños?

¿Por qué?

“La falta de oportunidades para niñas o niños genera condiciones de desigualdad, injusticia, discriminación y violencia. Por el contrario, la igualdad favorece un mundo pacífico y próspero para todas las personas, tanto en el presente como en el futuro”

(texto extraído del libro de FCYE 3º, página 77)

Antes de terminar observemos el siguiente video.

Video. Distribución equitativa de las actividades.

La segunda parte del video muestra muy bien que todos los miembros de la familia tienen la obligación de colaborar.

Niñas y niños, mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades, por lo tanto, los roles de género deben cambiar, más bien dicho, evolucionar.

CIENCIAS NATURALES

Mezclas. ¿Qué y cuáles son?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar que una mezcla está formada por diversos materiales en distintas proporciones.

¿Qué hacemos?

Durante el fin de semana estuve observando con mucho cuidado que estamos rodeados de sustancias que se disuelven unos en otros, sólidos en líquidos, líquidos en líquidos. ¡Uy! Por todos lados hay solutos y solventes.

En la sesión de hoy hablaremos sobre otra forma de interacción de los materiales, y que tiene que ver con lo que mencionas acerca de que estamos rodeados de materiales que interactúan entre sí. Las mezclas. ¿Has escuchado esta palabra?

Por ejemplo: cuando los albañiles fueron a hacer una remodelación a mi casa hacían “mezcla” para pegar los ladrillos, ahí se mezcla arena, cemento y agua. ¿Qué tal cuando éramos niños y nos gustaba jugar con tierra y agua? Lodo, y a veces, hasta usábamos moldes y hacíamos como pasteles u otras figuras de lodito.

Bueno pues, así como esos ejemplos hoy aprenderemos que estamos rodeados de mezclas, y también, que hay dos tipos de mezclas.

Para iniciar recordaremos que las últimas semanas hemos visto los materiales y sus estados por separado, pero en esta semana veremos cómo se relacionan los materiales formando mezclas, aprenderemos nuevos términos que nos ayudarán a entender qué es lo que estamos observando en estos materiales que aparentemente no se relacionan entre sí.

Para ir calentando motores qué te parece si lees el cuento “La fiesta del pastel” y al terminar verás cómo se relaciona con las imágenes.

En la Fiesta del Pastel.

Mi nombre es Oleonio, soy un aceite vegetal. Soy de oliva, prensado en frío, extra puro. Aunque bueno no, tengo una ramita de romero, quesque para darme sabor. Tengo muchos años, pero estoy muy bien conservado. Me guardan en una botella oscura, quesque para que no me pegue el sol, en la gaveta más apartada de la cocina.

Tengo muy pocos amigos, no me llevo bien con casi nadie, no es cosa mía, sino de mi naturaleza. He llegado a pensar que en esta casa nadie come sano, porque de verdad que nadie me hace caso, pero ese es otro tema. Hoy quisiera hablarles de lo que sucedió el día de la fiesta del pastel, y que cambió mi existencia.

El día del incidente se sentía en la cocina un ambiente extraño. La señora que cocina había traído nuevos ingredientes a la despensa. Un paquete con unos frasquitos de colores líquidos, muy lindos, por cierto; una cajita de cartón con un polvo que no conocíamos, era parecido a la sal, pero más fino. Era un cumpleaños, de eso estoy seguro, porque el año pasado por estas fechas habían hecho pastel. ¡Ah, cómo me gustaría ser parte de una masa de pastel! dicen que es una experiencia maravillosamente transformadora entrar al horno, pero en esta casa usan siempre al aceite de maíz, a mí me tienen olvidado. En fin.

Decía que me daba la sospecha de que esta no era una fiesta normal. Trataba de advertirle a los demás, pero me tildaban de loco o de amargado.

¡Claro, lo que pasa es que tienes envidia de los que sí servimos para algo! me dijo el azúcar, desde su frasco de metal. A ti ni quién te tome en cuenta.

Si pudieras freír no andarías de “frustra-fiestas” me dijo el aceite de maíz, el “otro”, que se siente muy importante porque fríe todo lo que va capeado y en esta casa, fríen todo. Te calientan tantito, ¡y te saturas!

Nos vas a arruinar la fiesta a los que sí nos vamos a mezclar se atrevió a decirme el agua.

Me cae mal el agua, no me llevo con ella. Cuando me atreví a confesarle esto a mi prima la vinagreta, me dijo:

¿Cómo puedes decir eso? ¡Si el agua es encantadora! Ella jura que la conoce y dice que son amigas, pero la confunde con el vinagre y desde que la guardaron en ese frasco que parece reloj de arena en el que todo el día le dan vuelta, me parece que se volvió loca, a esto súmenle que le echaron unas gotitas de limón.

El limón es muy ácido, me da un poco de miedo. Una vez a un pariente muy cercano mío, lo estaban mezclando con un huevo, batiéndolo con un tenedor, pero como buen aceite se resistía. Entonces le echaron unas gotas de limón, y lo hicieron mayonesa. Nunca volvió a ser el mismo. ¿En qué estaba? Ah sí, el agua.

Todos se llevan con ella, el té, la gelatina, el café, el azúcar, la sal, hasta el limón y yo, evidentemente no me llevo con ninguno de ellos. La única que a veces me cae bien es la sal, pero si le dieras a escoger entre el agua y yo, escogería al agua sin dudarlo.

Porque se disuelve en ella y, hay que decirlo, ¡se aman! se sienten inseparables. Nunca olvidaré que una vez, las pusieron a hervir juntas en una olla, para preparar pasta, pero las olvidaron en el fuego, entonces sucedió algo inesperado. El agua se evaporó y la sal se quedó abajo, el calor las había separado, desde entonces las dos le tienen miedo a la estufa.

El evento del pastel emociona mucho a sus ingredientes, la harina, los huevos, la taza de azúcar, la pizca de sal, la gotita del otro aceite y la mantequilla, se sienten muy, pero algo andaba mal. No había rastros de chocolate, ni de betún y generalmente a estas alturas ya está el horno precalentado, pero ¡ni siquiera estaba prendido! Los huevos no estaban en la mesa, ni el azúcar, ni la mantequilla, nadie entendía qué estaba pasando.

Entonces, sucedió lo inesperado. La señora buscó al aceite de maíz y se dio cuenta de que se había acabado. ¡Y me tomó a mí!

¿Estaba soñando? ¿Acaso iba a ser yo elegido para convertirme en pastel? Me han contado que en el horno es una experiencia transformadora.

Me vertieron en un plato y al lado mío, en una taza, ¿A quién creen que pusieron? Al agua, “mi mejor amiga” yo sé que no le caigo bien, sólo espero que no intentaran mezclarnos.

Volví a ver los ingredientes, estábamos la harina, el bicarbonato, la sal, los colores, el agua y yo, nadie más.

Primero mezclaron al bicarbonato, con la harina y la sal, luego me vertieron a mí y la verdad es que me gustó, formamos una sustancia pegajosa, una sensación nueva y nada desagradable, yo hubiera dejado ahí la cosa. Pero no, la señora tomó el agua y la vertió sobre nosotros y nos empezó a mezclar con una palita de plástico, de esas que llaman “la miserable”. Y nos mezcló con muchas ganas. Yo podía sentir al agua en cada parte de mis partículas, pero todo era muy confuso, ¡no podía distinguir que estaba pasando! Sentíamos las manos de la señora que cocina amasándonos, convirtiéndonos en una sola cosa. Luego nos separó en varias bolitas y a cada una le echó una gota de un color distinto, nos siguieron amasando. Hasta que nos dispuso de nuevo en la mesa, a cada uno nos envolvió en un plástico, nos dio un par de palmadas más para aplanarnos y hacernos como tortitas y en un recipiente grande de plástico nos guardó y luego nos metió al refrigerador.

Ahí, en el frío silencioso del refri, todos separaditos según los colores del arcoíris, nos dimos cuenta de que no íbamos formar ningún pastel. Esta fiesta tendría taller de manualidades y nosotros, pobres ingenuos, seríamos una masa tipo plastilina, para que los niños jugaran con nosotros y, por qué no, hasta nos dieran una mordidita. Y bueno, aquí estoy con el agua, “mi mejor amiga”, conviviendo. ¡Qué ironías de la vida!

¡Qué cuento tan divertido! Te imaginas al aceite de oliva todo temeroso en el fondo de los anaqueles sin que nadie le haga caso, de pronto le cambia la vida y entonces la ve de otro color o colores para él, además, se dio cuenta de que puede tener nuevos amigos, como el agua o los colorantes vegetales.

Hasta los niños serán sus nuevos amigos, si es que no se pasan de darle unas mordidas a comerse toda la masa en la que se convirtieron la harina, la sal, el aceite.

Te imaginas qué bonitas bolitas de masa para manualidades quedaron.

Así como en el cuento, la sal, la harina, los colores, el aceite y el agua se unieron para formar una sustancia distinta, la masa. Muchos de los materiales con los que hemos estado trabajando se pueden mezclar, pero, ¿Qué es una mezcla? ¿Qué tipos de mezcla existen? Acompáñame a ver la siguiente imagen para entender el tema de hoy.

La semana pasada, aprendiste acerca de la solubilidad y trabajamos con muchas sustancias que se disolvían en otras, y porque en la definición de homogénea y heterogénea vamos a utilizar estos ejemplos.

Algunos ejemplos: agua y azúcar, agua y café, leche y colorantes con jabón, agua con colorantes, agua y aceite, agua con harina agua con chocolate, agua con avena, agua con consomé, agua con tinta china, agua con acuarelas, agua con pigmentos, espinaca y alcohol, agua y betabel, agua y diamantina, alcohol y colorantes, agua con polvo para gelatina.

Las mezclas resultan de combinar dos o más sustancias en la que ninguna pierde sus características o propiedades, con esa idea podemos decir que los resultados de las disoluciones que trabajamos la semana pasada son mezclas, aunque son muy distintas unas de otras.

¿Cuáles son los estados físicos de los materiales?

Son sólido, líquido y gaseoso.

Entonces las sustancias que se mezclan, tienen diferentes comportamientos debido a su estado físico y sus características. Lo que ocasiona que sean de dos tipos:

En las cuales mezclábamos por ejemplo en azúcar y el agua y de pronto ya no se veía el azúcar o el café, otro ejemplo son los colorantes, recuerdas que el agua se pigmentaba del color de la pintura que agregábamos.

Agua y azúcar, agua y café, leche y colorantes con jabón, agua con colorantes, agua y aceite, agua con harina agua con chocolate, agua con avena, agua con consomé, agua con tinta china, agua con acuarelas, agua con pigmentos, espinaca y alcohol, agua y betabel, agua y diamantina, alcohol y colorantes, agua con polvo para gelatina, todas ellas son Mezclas homogéneas.

A diferencia de las mezclas homogéneas, en las heterogéneas identificamos claramente los elementos que la componen, por ejemplo, en la imagen que está en la diapositiva, hay un refractario que contiene un alimento muy rico, nutritivo y que consumimos con la fruta o con el yogur. La granola es una mezcla de varios granos o semillas, pero podemos ver a simple vista todos ellos.

Además de ser un alimento muy rico y sano comiéndolo en proporciones recomendadas, es fácil de preparar en casa, regresando a las mezclas, qué tal si observamos de cerca la granola y tratamos de identificar los elementos que la integran.

Vemos que cumple con las características que nos da la definición, porque se trata de una composición que no es uniforme, es decir, no se ve parejita por decirlo de una manera sencilla, y vemos a simple vista todos sus ingredientes. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. ¿Qué te parece si descubrimos qué ingredientes tiene? o ¿Qué elementos la componen?

Saquemos de la granola cada elemento y vamos a averiguar de qué está hecha. Toma cada elemento para distinguir de qué se ingrediente se trata y lo ponemos en el plato.

Excelente ejercicio, podemos darnos cuenta de que sería casi imposible confundir los elementos que integran una mezcla heterogénea.

La arena de mar está compuesta fragmentos de rocas y conchas de mar o sea restos de ellas cuando se desgastan o deshacen con el paso del tiempo. Se van quedando sus restos en forma de polvo que se mezclan con sales minerales y forman la arena del mar.

Aunque son muy finas podemos distinguir distintos granos o un granulado de diferentes colores y cada uno de ellos corresponde a un material distinto. Por eso la arena de mar es una mezcla heterogénea, donde cada uno de los elementos se puede ver, además, no pierde sus propiedades, sigue siendo restos de concha o restos de roca o sales minerales

Esto mismo ocurre si vemos otras mezclas al microscopio. En la clase de la semana pasada mezclamos varias sustancias.

Ahora que sabemos qué es una mezcla homogénea y una heterogénea, veamos unas imágenes y tratemos de decir a qué tipo de mezcla corresponden.

La primera imagen es una ensalada muy rica de verduras. ¿Será una mezcla homogénea o heterogénea?

Se observan claramente los elementos que la componen y fácilmente podríamos separar cada uno. Así que es una mezcla heterogénea.

Es jabón líquido para manos.

Como no podemos ver a simple vista sus elementos entonces se trata de una mezcla homogénea.

La siguiente imagen que se trata de algo muy interesante.

Es cereal con leche, frutas y semillas. Está muy sencillo, podemos ver cada elemento de la mezcla, así que se trata de una mezcla heterogénea.

¡Agua de limón! Una rica y fresca agua de limón, que lleva jugo de limón, agua y posiblemente azúcar, pero ya no se ven claramente ninguno de esos ingredientes, ya están disueltos, entonces se trata de una mezcla homogénea, donde todos los elementos se han integrado y, ya no los podemos ver a simple vista.

Cuánto hemos aprendido hoy.

Aprendimos que cuando se combinan dos o más elementos formamos una mezcla. Hay dos tipos de mezclas, la homogénea donde los componentes se integran entre sí y ya no podemos verlos a simple vista. Las mezclas heterogéneas donde podemos ver a simple vista los componentes o sustancias que la integran. Ha sido fantástico, ¿No lo crees? Pues como habrán visto, las mezclas nos rodean están por todos lados, en la comida, en la naturaleza e incluso dentro de nosotros mismos.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

#EstrategiaDeLectura “Soy feliz conmigo misma y mi libertad".

