Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 9 de noviembre

Alumnos de cuarto de primaria, aquí les compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día de hoy lunes 9 de noviembre del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

¿Qué vimos hoy?

CIENCIAS NATURALES

El sistema sexual de las mujeres

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás sobre el aparato sexual de la mujer (órganos genitales internos y externos) y la producción de óvulos.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Observa el siguiente video que habla sobre los órganos externos e internos que conforman el sistema sexual de la mujer. Ve el fragmento del minuto 05:25 a 06:16

Diálogos en confianza (Salud) – Infecciones vaginales.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Al igual que otros sistemas del cuerpo, los órganos sexuales tienen varios componentes que funcionan de manera integrada. Es importante que los conozcas para saber cómo cuidarlos y mantenerlos en buen estado.

Es necesario que niñas y niños sepan cómo funciona porque esa es una manera de cuidarse y cuidar a los demás, por ejemplo, al practicar hábitos saludables como la higiene.

Los caracteres sexuales son las características o rasgos que distinguen a los hombres y a las mujeres, es decir, lo que permite definirlos como de un sexo u otro: Hombre o mujer.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Los caracteres sexuales pueden clasificarse en dos grupos: Primarios y secundarios.

Los caracteres sexuales primarios: Son los que se pueden observar o identificar desde el momento en que naces y son el conjunto de órganos internos y externos que forman parte de tu sistema sexual. Cuando nace un bebé, se identifica como niño si, entre otros rasgos, sus órganos sexuales externos son pene y testículos, o como niña si tiene vagina. Los caracteres sexuales primarios son los órganos sexuales que distinguen a hombre y mujer.

Los caracteres sexuales secundarios: Ocurren durante el crecimiento y son los que derivan de los cambios que ocurren en hombres y mujeres durante la pubertad, por ejemplo, el cambio de voz, el vello corporal, la producción de espermatozoides en los hombres o la liberación de óvulos en las mujeres.

Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan pasas a una nueva etapa como persona sexualmente madura. Recuerda que eso lo viste en la clase anterior.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Lee con atención la siguiente información sobre la importancia de la higiene en la pubertad.

Durante la pubertad hay cambios como el aumento en la sudoración y otras secreciones, la falta de higiene en los órganos sexuales provoca que se den condiciones favorables para que se desarrollen microbios como las bacterias. Las bacterias generan desechos que pueden producir olores desagradables y, en algunos casos, pueden ocasionar otros problemas como infecciones.

No sólo hay que bañarse frecuentemente con agua y jabón, sino mantener un cuidado especial en la zona más delicada de tu cuerpo, usar ropa cómoda y limpia, y cambiarla cuando sea necesario.

En el caso de las mujeres, al inicio de la pubertad se presenta la primera menstruación o sangrado y también se presenta un fluido llamado “flujo vaginal” que es una sustancia viscosa y transparente, es por eso que, las mujeres deben tener un cuidado especial en la higiene.

Observa el siguiente video con información relevante, sobre la flora vaginal del aparato reproductor femenino. Ve el fragmento del minuto 11:07 a 13:06

Diálogos en confianza (Salud) – Infecciones vaginales.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Recuerda, el cuidado de tu cuerpo debe ser constante, es la única manera de mantenerte sano y saludable, haciendo ejercicio, comiendo sanamente y llevando a cabo todas las medidas de higiene.

El cuerpo humano funciona de manera íntegra; los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí para formar sistemas que dependen unos de otros para su funcionamiento.

No olvides que el sistema sexual de las mujeres es muy importante, así que hay que cuidarlo siempre.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

CIVISMO

Aprendo a tomar decisiones

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión vas a analizar los aspectos que debes considerar al tomar decisiones en la vida cotidiana y aprenderás cómo hacerlo, ya que no siempre es fácil tomar decisiones.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Dinámica: ¿Te toca decidir?

A continuación, se van a plantear algunas situaciones y tú analizarás si para llevarlas a cabo es necesario tomar una decisión.

¿Se necesita tomar una decisión para jugar? La respuesta es sí. Uno decide si quiere jugar o no. Si uno tiene ganas, pues juega y si no tiene ganas no juega.

¿Se necesita tomar una decisión para respirar? La respuesta es no. Para respirar no se toma una decisión, porque respirar es un acto involuntario.

¿Se necesita tomar una decisión para comer? Aunque comer es una necesidad vital, sí se puede considerar que para hacerlo es necesario decidir qué vas a comer y cuándo vas a comer.

¿Se necesita tomar una decisión para ver una película? La respuesta es sí. Y no solamente para ver una película, sino para decidir qué tipo de película ver.

¿Se necesita tomar una decisión ante una situación en la que se pincha la llanta de la bicicleta? Dado que es una situación impredecible, se toma una decisión de acuerdo con la circunstancia, según el lugar donde te encuentres será la decisión que tomes. Por ejemplo, si estás en la calle o en casa, la solución a este problema puede variar.

Una decisión es el proceso mediante el cual una persona elige qué hacer o cómo actuar ante una situación, en la que identifica distintas opciones. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Lo cierto es que todos los días tomas decisiones, algunas son sencillas como decidir qué calcetines usar o qué caricatura ver.

Pero en otras debes pensar bien cuál es la situación, y en función de eso pensar qué se quiere, qué se necesita, cuáles son las opciones y las consecuencias que tiene cada una.

Si tomas en cuenta lo anterior, podrás elegir lo que más te conviene y lo que ayuda a tu seguridad y desarrollo.

Analiza los siguientes ejemplos donde podrás ver los pasos para tomar una decisión.

Vas a analizar la situación, vas a reconocer la oportunidad de tomar decisiones, hacer la lista de posibles decisiones, analizar los beneficios, las consecuencias y las responsabilidades de cada una, para que finalmente tomes una decisión sobre cada asunto. Toma nota en tu cuaderno.

Observa la primera situación y su análisis.

Situación Posibles decisiones ¿Qué gano y que pierdo con cada decisión? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que quiero y siento? No entiendo cómo resolver los problemas de matemáticas y el lunes es el examen. Copiar en el examen. Al copiar en examen, puedo jugar el fin de semana sin estudiar. Pero, si se da cuenta la maestra me puede reprobar o sancionar de alguna manera. Copiar es deshonesto Fingir una enfermedad es mentir. Estudiar para el examen es lo correcto. Quiero pasar el examen de matemáticas, pero también quiero jugar. Siento miedo de reprobar el examen y que mi mamá se enoje. Decir que estoy enfermo y faltar el lunes. Si me enfermo gano tiempo para no ir a la escuela, pero mi mamá me llevará al médico y me pondrán inyecciones, cosa que no me gusta. Pedir ayuda a la maestra o a mi hermano para que me expliquen. Si pido ayuda a la maestra o a mi hermano para estudiar, no jugaré todo el fin de semana, pero aprenderé y pasaré el examen. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En las siguientes situaciones y posibles decisiones, analiza lo que ganas y pierdes con cada una y qué es lo correcto. Pide ayuda a tu mamá o papá para que juntos hagan el análisis.

Situación Posibles decisiones ¿Qué gano y que pierdo con cada decisión ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que quiero y siento? He estado peleando con mi hermano porque nuestra abuelita nos envió un juego de mesa y él no lo cuida como se debe. ¿Qué hago? Esconder el juego para que mi hermano no lo maltrate más. Cuando mi hermano haga algo con lo que yo no esté de acuerdo, enojarme y dejarle de hablar. Hablar con él y explicarle cómo cuidar nuestro juego. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Situación Posibles decisiones ¿Qué gano y que pierdo con cada decisión ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que quiero y siento? Quiero jugar con mis primos, ellos son más grandes que yo, y ellos quieren que me lance en una avalancha por la calle principal de la colonia, que es una pendiente. Me da miedo, pero quiero jugar con ellos. ¿Qué hago? Me armo de valor y me lanzo en la avalancha con mis primos. Pienso en el peligro que puedo correr y no lo hago. Hablo con mis papás sobre la situación. Hablo con mis primos sobre el hecho de que quiero jugar con ellos, pero no quiero ponerme en peligro.

Recuerda que en cada decisión debes pensar, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada opción.

También es muy útil responder previamente estas preguntas:

¿Afectan mis derechos y dignidad?

¿Es sano y seguro?

¿Es lo que necesito?

¿Está permitido?

¿No afecta a nadie, en sus derechos y dignidad?

¿Me conviene?

¿Resuelve el problema?

Estas preguntas siempre te ayudarán a tomar las mejores decisiones.

El día de hoy has aprendido algunos pasos para la toma de decisiones como:

Reconocer las situaciones en las que puedes decidir.

Realizar una lista con las opciones que tienes.

Analizar cada una de las opciones, al verificar las ventajas o desventajas en tu decisión, así como tus responsabilidades, además debes ver si se respetan tus derechos y dignidad, y la de las demás personas involucradas en cada decisión.

Tomar la decisión.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria

VALORES

El que persevera alcanza

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy aprenderás sobre los recursos que tienes para transformar los retos en oportunidades.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades.

Lee con atención lo que es la perseverancia y observa algunos ejemplos.

La perseverancia: Es ser constante en la persecución de los objetivos a pesar de las dificultades. Es cuando dejas a un lado las recompensas inmediatas para tener un mayor bienestar a largo plazo. La constancia sobre toda dificultad, claro, pidiendo ayuda cuando haga falta. Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Observa el siguiente video donde verás un ejemplo de perseverancia.

YAKOUBA SAWADOGO

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Excelente historia, en verdad digna de ser reconocida. Yakouba hizo uso de su inteligencia y vaya que frenó al desierto, además con su fuerza de voluntad ayudó a recuperar gran parte de un ecosistema, sobre todo mejorar la diversidad de flora y fauna, ¿Qué puedes decir de los recursos personales de Yakouba y su eterna perseverancia?

Esta historia muestra una forma de seguir enfrentando los retos a pesar de las circunstancias. La vida no es fácil, pero conociendo tus habilidades y teniendo las herramientas necesarias puedes vencer cualquier adversidad.

Los siguientes ejemplos son de perseverancia:

Rodrigo logró completar un rompecabezas de, ¡Dos mil piezas! muy impresionante, armar un rompecabezas requiere mucha paciencia, el esfuerzo al ver la escena completa es muy satisfactorio. En vez de obtener una satisfacción inmediata, el esfuerzo a largo plazo genera un orgullo y satisfacción mayor.

María acaba de aprender a tocar la guitarra. Cuando estás aprendiendo algo muy difícil, como tocar un instrumento musical, muchas y muchos piensan que es imposible, pero otros, las personas perseverantes lo logran, solo poniendo su granito de arena y siendo constantes.

Marina, durante este confinamiento ha aprendido a regular sus emociones, manteniendo un balance entre sus emociones más intensas y experimentando emociones de forma consciente. Eso es fundamental. Logró generar una conducta reflexiva en lugar de impulsiva.

Lee con atención la siguiente historia de una niña muy valiente: Sol

Esta es la historia de Sol, una valerosa niña, que perdió a su abuelito en esta pandemia, ella lo quería mucho porque la cuidaba por las tardes y la ayudaba a hacer sus tareas, cuando terminaban salían al patio a jugar y, algunas veces, hacían un postre saludable, el favorito de la niña: Las brochetas de frutas.

Aunque el Abuelito de Sol estaba muy enfermo, luchó con todas sus fuerzas contra la enfermedad, sin embargo, una tarde gris no pudo más.

Sol estuvo triste durante mucho tiempo, lloraba en su cuarto, sin poder consolarse, por un tiempo pensó que ya no tendría con quien jugar, pues ya no estaba su abuelito, se dio cuenta que sus emociones aflictivas la dominaban.

Un día su mamá se acercó, la abrazó y le dijo que nadie iba a sustituir a su gran amigo, que estaba bien sentirse enojada unos días o triste en otros, pero que poco a poco iba a sentirse mucho mejor. Le recordó que ella tenía facilidad para escribir y debía anotar lo que estaba sintiendo en ese momento con la pérdida de su abuelo.

Y Sol escribió:

Hola mi nombre es Sol y ahora sé lo que se siente perder a un ser querido.

Mucho tiempo sentí como un hueco en mi pecho, pero gracias a las palabras de mi mamá pude empezar a hacer las cosas yo sola, tal y como me decía mi abuelo: “Mi Solecito, tú has sido la luz de mi vida, eres muy inteligente y siempre podrás hacer todo lo que te propongas. No olvides que en el camino hay muchas piedras, obstáculos que debes superar para conseguir lo que quieres”.

Ahora yo hago mis tareas, escribo historias, juego y cocino recordando siempre con amor a mi Abuelito, él siempre está conmigo, fue difícil, pero aprendí de sus consejos, ahora ya no me siento tan triste, estoy haciendo lo que él me dijo: Esforzarme, vencer los obstáculos y ser mi propio sol en la vida.

La historia de Sol es una historia tan llena de enseñanzas, después de una pérdida ella pudo salir adelante.

Siempre en tu vida te encontrarás muchos retos, hay cosas que no están en tus manos, debes ser inteligente y valorar lo que tienes. Sé paciente y perseverante para lograr todo lo que te propongas, recuerda pedir ayuda, también ayuda.

Enfrentar retos es una oportunidad que tienes en estos momentos, lo importante será que uses la perseverancia como una herramienta para enfrentarlos.

Acepta transformar esos desafíos en oportunidades.

Si tienes un sueño, en verdad lucha, porque tú puedes lograr todo lo que te propongas, habrá muchas pruebas difíciles, pero si eres perseverante lo conseguirás.

