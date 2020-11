Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 9 de noviembre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día lunes 9 de noviembre del programa Aprende en Casa para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa del lunes 9 de noviembre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy lunes 9 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 9 de noviembre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 9 de noviembre

APRENDE EN CASA – VALORES: Mejor espero

Te invito a conocer la historia de Tatiana:

Tatiana esta ahorrando para algo que quiere hace mucho tiempo. A ella le encantan los juegos de mesa y tiene muchísimos. Hay uno en especial, que la tiene muy entusiasmada y se puso a ahorrar para poder comprarlo, se llama El cofre del misterio. Es de retos y acertijos.

Un día, fue a la tienda de juegos a ver cuánto costaba y todavía no le alcanzaba, pero encontró otro juego y estaba en promoción. Lo malo es que el que está en promoción, no le gusta tanto como el otro, pero está a muy buen precio y no sabe si después tendrá una oportunidad igual.

Ella piensa que si se compra ese que está en promoción, quizá después no le alcance para el otro.

Pero cuando lo penso bien, decidió que no puede gastar su dinero, aunque las ofertas estén buenísimas. Si se lo gasta, no va a poder comprar el juego el cofre del misterio que tanto quiere. Ella cree que vale la pena el esfuerzo.

Cuando tomamos una decisión de manera precipitada, sentimos: frustración, enojo, tristeza. Como Mina, una niña muy curiosa e impaciente.

Hoy aprendiste:

Que a veces, las cosas que te dan satisfacción inmediata no son la mejor elección. Vale la pena tomarse un tiempo en calma para reflexionar sobre cuál es la mejor decisión para ti y lo que quieres.

Hay cosas que te hacen sentir muy feliz por un instante, pero dura muy poco esa alegría. Quizás, si te tomas un tiempo, encontrarás alegría y bienestar por períodos más largos.

El Reto de Hoy:

Observa cuáles son las cosas que te hacen sentir impaciente y que te hacen tomar decisiones precipitadas.

A algunos les encanta la comida y, a veces, por comer de más, les duele el estómago.

Es importante que observes lo que sientas cuando tomas una decisión. Por ejemplo: frustración, enojo, miedo, tristeza, alegría, alivio, felicidad, etc.

APRENDE EN CASA – ARTES: Escucho y me muevo

Improvisarás movimientos al escuchar canciones infantiles, con libertad a partir de sonidos cotidianos de tu entorno

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte libre de objetos que puedan lastimarte, usa ropa cómoda y pon mucha atención.

Para esta sesión necesitarás:

Cucharás grandes de metal

Botella grande de plástico vacía

Globo

Periódico

Monedas en un monedero

Pandero, cascabel, sonaja de bebé o maracas

Flauta o silbato.

Realiza las siguientes actividades:

Actividad 1. Escucho a mi alrededor

Observa los siguientes videos de “¡Así suena…! Pon especial atención a los elementos que se han utilizado para crear las composiciones que escucharán

¡Así suena… mis juguetes!

¡Así suena… dibujar!

¡Así suena… la granja!

Los objetos con los que se realizaban los sonidos, son elementos de uso cotidiano, como los juguetes, materiales de dibujo, la granja.

Te invito a crear movimientos con sonidos que producen algunos objetos en el entorno

Actividad 2. El sonido desde casa

Pide a tu acompañante que juegue contigo, se trata de que él o ella hagan sonar objetos que elijan, mientras te mueves de forma libre una vez que identifiques los sonidos.

Actividad 3. Me muevo con ritmo

Crea movimientos con algunos sonidos de instrumentos u objetos

Toca un pandero

Suena cascabeles

Suena una maraca o sonaja de bebé

Toca una flauta o un silbato

¿Notaste alguna diferencia entre estos objetos y los anteriores?

Los instrumentos tienen como finalidad crear sonidos, y los objetos cotidianos también producen sonidos, sin embargo, a veces no prestamos atención, porque su utilidad es otra.

Actividad 4. Movimientos

Crea movimientos para una pieza musical. Procura que los movimientos sean espontáneos a partir de lo que vas a escuchar, al final trata de identificar con qué se hizo esta pieza:

Ensamble de percusión

Trata de identificar los objetos que se usaron para elaborar la pieza musical.

Puedes moverte de formas diferentes cuando escuchas diversos sonidos de tu entorno, y también cuando éstos se organizan de tal manera que crean piezas musicales

Actividad 5. Cotidiáfonos

Explora los sonidos a partir de objetos cotidianos, en los que distingas las cualidades del sonido y tus posibilidades para crear música de manera creativa.

Crea una melodía que acompañe a un texto.

Para esta actividad solo necesitas objetos cotidianos para producir sonidos.

El Reto de Hoy:

Explora en casa buscando objetos, siempre acompañado o acompañada de un adulto, papá, mamá o algún familiar, indaga qué sonidos produce el objeto que elegiste teniendo precaución de que no sea peligroso. Practica algunos movimientos y preséntalos a tu familia.

APRENDE EN CASA -CONOCIMIENTO DEL MEDO: Exploremos nuestro entorno

Los elementos naturales son todos aquellos que se encuentran en la naturaleza: los animales, las flores, los árboles, las estrellas, el sol, la luna, el agua, el viento, y muchos más

Los materiales que necesitarás para esta sesión son:

Un lápiz.

Lápices de colores.

Goma

Sacapuntas

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Para empezar, te invito a observar la siguiente capsula. Pon mucha atención para que identifiques todos los elementos naturales que aparecen.

¿Podrías reconocer los elementos naturales que hay a tu alrededor? Intenta identificarlos, ejemplo agua, perro, plantas y roca.

Para seguir identificando elementos, puedes asomarte por una ventana, acompañado por algún adulto o familiar, y mencionar los elementos naturales que observes.

Para recordar lo que has aprendido, te voy a pedir, que marques con un círculo azul todos los elementos sociales que veas en la siguiente imagen y con verde, todos los elementos naturales.

Los elementos naturales, no son sólo árboles y plantas, pues los elementos naturales conforman gran parte de tu entorno. Quienes viven en la ciudad no ven tantos elementos naturales como las personas que viven en el campo, pero siempre puedes ver las nubes, o ver una intensa lluvia, también puedes sentir el aire, o disfrutar el brillo del sol, de la luna o de las estrellas.

Hace algunos días escucharon en clase de Lengua Materna una melodía cantada en tojolabal, una lengua indígena hablada principalmente en Chiapas. Hoy quiero invitarte a ver las imágenes y a escuchar una canción en náhuatl. Pon mucha atención, porque al terminar realizaras una actividad.

Qué bonito es escuchar melodías cantadas en otras lenguas. Muchas personas hablan náhuatl

La letra de esa melodía cuenta un bello paisaje natural ¿recuerdas los elementos que en ella se mencionan? ¿Qué elementos escuchaste?

Cielo

Sol

Estrellas.

Corderos.

Niños.

Pavos.

Pájaros.

Montaña

Todos ellos son elementos naturales.

Observa las siguientes imágenes de elementos naturales, cada una está dividida en dos partes, como si fuera un rompecabezas. Une a cada una con su mitad correspondiente.

EL AGUA, es un elemento que se origina de forma natural. La puedes encontrar en mares, en ríos en gotas de lluvia, lagunas, lagos, manantiales, cascadas. El agua es parte natural y vital para que todos los seres vivos puedan subsistir. Pero además es uno de los recursos más importantes para que haya vida en nuestro planeta, por eso debemos cuidarla y nunca desperdiciarla.

LAS MONTAÑAS, son una gran elevación natural de la tierra, a menudo tienen uno o varios picos en su parte superior, a veces están dispuestas sucesivamente formando cordilleras, sierras o cadenas montañosas, y a veces se encuentran aisladas en el terreno, hay unas muy altas y otras que son muy bajitas.

EL AIREes una mezcla de gases que forman la atmósfera, es por ello que se encuentra en todas partes. Uno de sus componentes es el oxígeno, gracias a él, podemos respira, además, el aire permite la existencia del fuego, el sonido, el viento, las nubes, las lluvias, etc.

LA ARENA DEL MAR: Que está formada por partículas rocosas y minerales marinos. La arena no solo es de un color, existen muchos colores de arena desde muy claras ¡hasta arena rosa!

Como puedes observar los elementos naturales forman parte de la vida de todos los seres humanos y aún queda mucho del tema para explorar y lo iremos haciendo a lo largo de las próximas sesiones.

Observa el siguiente video en el que verás cómo la comunidad Totzil, en el estado de Chiapas, utiliza los elementos naturales para vestirse y teñir sus prendas de color, así como realizar todo un proceso para confeccionarlas y lucir ropa de uso diario y de gala.

Tzotziles de San Juan Chamula. La Lana Nos Viste Calientitos

¿Notaste que, para hacer sus naguas, elaboran hilos con la lana de los borregos?

Y además la pintura negra con la que pintan las prendas son elementos naturales que obtienen de las montañas, aprovechan una tierra negra a la que llaman icalum, y agregan hojas de una hierba llamada chate, ambos son elementos que provee la naturaleza.

México es un país con una gran diversidad de elementos naturales, diferentes en cada una de sus regiones.

¿Crees que los elementos naturales se puedan escuchar? ¿Puedes imaginar el sonido de los animales, del mar, de los árboles, de las montañas?

Quizá estés acostumbrado a escuchar los sonidos de los elementos sociales, como los autos, la televisión, los videojuegos, los teléfonos, y pones poca atención a los sonidos de la naturaleza. ¿Qué sonidos de la naturaleza conoces? ¿Qué sonidos de la naturaleza te gustan?

Para finalizar la sesión observa el siguiente video. En dos momentos, del inicio al segundo 0:18’ y posteriormente del segundo 0:35’ al minuto 2:52’ Pide la ayuda de tu acompañante para que te apoye con los cortes del video.

MÉXICO MEGADIVERSO

Elabora una lista de los sonidos de la naturaleza que escuchaste en el video y que conoces.

Sonidos de la naturaleza como: la caída del agua de las cascadas, el viento, una ola del mar, las aves, el aullido del lobo, el rugido del jaguar, las hojas de los árboles, el sonido que emiten las ballenas, o las focas.

En tu vida diaria hay muchos sonidos. Algunos agradables y otros no lo son tanto, pero lo importante es que te des cuenta de que los elementos naturales tienen su propio sonido.

El Reto de Hoy

Realiza un recorrido por tu casa, escucha e identifica sonidos de la naturaleza, comparte la información con tus familiares y dibuja en una hoja los elementos que identificaste.

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: Calaveras que riman y que nos animan

Menciona nombre de objetos o animales que inicien igual que el nombre de Verónica.

En México existe una tradición de poner altares en el “día de muertos”, es una conmemoración muy famosa en todo el mundo. En las ofrendas, se colocan, frutas, agua, veladoras, calaveritas de azúcar o chocolate, cañas, flores de cempasúchil, caminitos de pétalos de flor, etc., y aunque en muchas casas ponen las ofrendas, todas son distintas. Por ejemplo, te invito a ver el siguiente video que muestra la conmemoración del día de muertos que ser realiza en San Luis Potosí

D Todo – Xantolo, Huasteca Potosina

¿Qué te pareció?

Tienen diferentes maneras de conmemorar a sus seres amados y hasta bailan representando a sus parientes que ya no están.

En Michoacán cuentan una leyenda relacionada con el “Día de muertos”, que trata de una princesa que con su llanto creó un lago. Y aquí agrega un fragmento de la historia:

Parece espejismo con su tembloroso vaivén,

es Eréndira quien anda, ¡ánima de Zirahuén!;

su interminable llanto inundó este lugar,

se hizo sirena y hace a los hombres temblar.

Las leyendas son esas historias que parten de la realidad, pero le agregan algo de fantasía. Por cierto, en el fragmento de la leyenda ¿identificaste que tiene rima? Zirahuén, que es el nombre de un lago de Michoacán, y vaivén suenan igual y fíjate, al final de la palabra tienen las mismas letras. Lo mismo sucede con lugar y temblar

¿Has oído hablar de las “calaveritas”? No se trata de dibujos, sino de otra tradición de nuestro país el nombre correcto es “calaveritas literarias”

“La calavera literaria es una composición humorística que se utiliza durante las festividades por el Día de Muertos para mofarnos, con un estilo divertido y de doble sentido, de la muerte y de otros personajes”[1]

La segunda característica de las calaveritas es que se hace alusión o se escribe sobre una característica del personaje del que se está escribiendo.

Finalmente, ¿qué notas en las palabras finales? ¡Qué riman, que terminan igual!

¿Cuáles son las palabras que terminan igual?

Estas son las opiniones de pequeños que igual que tú, cursan primero:

Rodrigo de Sonora nos dice que las palabras que terminan igual son: bañado, encontrado y llevado.

Pancho de Hidalgo nos dice que astuta rima con ruta y que llevar, dejar y espantar también riman.

Renata de Durango nos dice que la palabra llegó rima con quedó y que las palabras,dio, comió y salió son las otras tres que riman.

Antes de terminar la sesión del día de hoy vas a abrir tu Libro de texto de primero de primaria Lengua materna. Español, en la pág. 62.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm?#page/62

El título es Calaveritas literarias. Y te voy a invitar a que elabores una calaverita utilizando tu nombre, así como está el ejemplo en la página 63 del libro.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm?#page/63

Aquí tienes otro ejemplo, con el nombre de Verónica:

Ya viene la calaca flaca

a buscar a Verónica.

Todos gritan y se esconden,

pero la parca se apura

y se la lleva en una hamaca

Para terminar, no olvides agregar palabras a tu cuaderno de palabras. ¿Recuerdas alguna?

¡CALAVERITA!

Agrega esa palabra en tu cuaderno. Observa las letras y piensa con que letra inicia calaverita. Cama es una de ellas, ¿Qué otras palabras empiezan igual?

El Reto de Hoy:

Arma papelitos con las siguientes palabras, dóblalos y colócalos dentro de un recipiente o una bolsa. Mete tu mano y saca un papel. Revisas la palabra y por las letras con las que termina, vas a decidir si puede cambiarse por alguna de las que están al final de los versos de las calaveritas que conociste hoy, para que siga la rima.

Por ejemplo: ¿Bañado rima con acostado o con tenebrosa? Experimenta, sustituyendo palabras y coméntalo con tu familia.

[1] https://culturacolectiva.com/letras/que-son-las-calaveras-literarias-burlamos-muerte