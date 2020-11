Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 9 de noviembre

Compartir esta publicación













Hoy lunes 9 de noviembre te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

¿Qué vimos hoy?

GEOGRAFÍA

Climas de Asia, África y Oceanía

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la distribución de los climas de Asia, África y Oceanía.

¿Qué hacemos?

El tema de hoy, climas de Asia, África y Oceanía. Responderemos las siguientes preguntas:

¿Qué climas encontraremos en esos continentes?

¿Cómo se distribuyen?

¿Qué continente tienen el clima más extremo?

¿Cómo es el clima en Oceanía?

¿Por qué en África hace tanto calor?

¿Cuál es el clima de Asia?

Como ya sabes, en el mundo existen cinco tipos de climas, pero en esta ocasión veremos específicamente qué climas tienen estos tres continentes que ya mencionamos, para eso, necesito que por favor tengas a la mano tu Atlas de Geografía del Mundo y tu libro de texto.

Comencemos con el continente africano, las características de los climas son:Temperaturas elevadas durante todo el año, recuerda que las temperaturas más altas se encuentran en el Ecuador y conforme nos vamos alejando del Ecuador, hacia otras latitudes, ésta va disminuyendo. En el caso del continente africano, que se ubica entre el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer, es decir en la zona intertropical, se caracteriza por tener, principalmente, climas cálidos o tropicales, llamados así por su localización entre los trópicos, cuyas temperaturas son elevadas.

Observa el mapa de la página 54 de su Atlas de Geografía del Mundo.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Los colores indican que en ese continente hay una gran variedad de climas, veamos la simbología que nos marca el mapa, para saber cuáles son los climas que existen en ese continente.

En África hay clima tropical con lluvias todo el año, lo encontramos en toda esta zona de color rojo; también existe el clima tropical con lluvias estacionales, que es el de color rosado. Existen otros tres diferentes tipos de climas templados, podemos encontrar con lluvias todo el año, con lluvias en invierno y con lluvias en verano.

Para comprender mejor cómo funciona la circulación de los vientos, observa el siguiente video del minuto 1:14 al 4:21

“Circulación general de la atmósfera”

Como vimos, la circulación de la atmósfera es importante porque distribuye la humedad en nuestro planeta.

Veamos el siguiente continente Oceanía. En la siguiente imagen, estamos viendo un continente también variado en climas, pero sin duda cuenta con un clima más agradable a simple vista.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

Como viste en el mapa Australia, es un país muy grande, su clima varía ampliamente, aunque la mayor parte de Australia es desértico o semiárido, aproximadamente el 40% del territorio está cubierto por médanos o dunas de arena, con climas secos desértico y estepario, sólo las zonas del sureste y suroeste tienen un clima templado y de suelos moderadamente fértiles. La parte norte del país, específicamente la zona que rodea al Golfo de Carpentaria, tiene un clima tropical con lluvias estacionales y algunos lugares de la costa nororiental que dan al Mar de Coral son de clima tropical con lluvias todo el año.

Ahora vamos a conocer el clima de Asia, observa el mapa.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas

En este continente también encontramos climas templados, en la zona mediterránea del continente, como en Turquía, o en la costa oriental del mar Amarillo y el mar de Japón; mientras que la zona de Medio Oriente y centro oeste se caracteriza por ser de climas seco desértico y seco estepario. Más al norte, encontramos un clima continental, más húmedo y frío. En el clima polar de Asia debemos diferenciar entre el polar de tundra, el de hielos perpetuos o el polar de alta montaña, como el del Himalaya.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

CIENCIAS NATURALES

¿Afectos y responsabilidades ante el embarazo?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás los vínculos afectivos entre la pareja y su responsabilidad ante el embarazo.

¿Qué hacemos?

Hoy tendremos una clase muy productiva, te invito a que consultes tu libro de texto de Ciencias Naturales en la página 40.

En esta clase vamos a conocer algunas acciones responsables ante el embarazo.

Este tema es muy importante y no debe ser tomado a la ligera. Como ya hemos visto hasta ahora, durante la adolescencia el cuerpo está cambiando y seguirá cambiando mucho, también ocurrirán cambios en el pensamiento, en la forma de ser y de expresarse emocionalmente, por eso es muy importante estar bien informados de los procesos relacionados con la sexualidad responsable, vamos a recordar lo que vimos la clase anterior.

Recuerda que vimos el proceso de fecundación, las etapas en el embarazo y el nacimiento.

Vamos a conocer que el embarazo no sólo es un proceso biológico que vive la mujer, sino también un proceso de RESPONSABILIDAD entre el hombre y la mujer, por lo tanto, hay que tomar en cuenta las implicaciones que tiene la decisión de procrear a un nuevo ser.

No solo se trata de cuidar al bebé, son mucho más aspectos a considerar, por eso es importante mencionar que, aunque biológicamente el cuerpo de los adolescentes pueda concebir, tener un embarazo a en esa etapa de la vida implica muchos riesgos en cuestiones de salud tanto para la madre, como para el bebé.

Además, las y los adolescentes aún no están preparados emocional y económicamente para asumir las responsabilidades que implica un embarazo y cuidar a un bebé, la mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados o no deseados, de ahí la importancia de cuidarse con los diferentes métodos anticonceptivos, cuyas características y ejemplos ya estudiamos en clases anteriores.

Hoy vamos a conocer la historia de Valeria y Raúl, una pareja de jóvenes que han decidido tener un bebé y quienes nos muestran qué tan importante es considerar diferentes aspectos antes de tomar una importante decisión.

Valeria y Raúl son dos jóvenes que se conocieron en el trabajo; después de conocerse comenzaron una relación y tiempo después decidieron irse a vivir juntos para formar su familia.

Ambos desean tener hijos pronto, pero, se dieron cuenta que, aunque están muy enamorados, hay cosas y aspectos que deben considerar antes.

Antes de decidir un embarazo hay muchas situaciones en las que debemos reflexionar, por ejemplo:

¿Realmente quiero ser padre o madre en este momento de mi vida?

¿Estoy preparado o preparada para ser padre o madre ahora?

¿Qué puedo ofrecerle a mi hijo o hijo ahora?

Raúl y Valeria, hablaron de la importancia de tomar en cuenta las distintas implicaciones que conlleva un embarazo, como, por ejemplo, el servicio médico que los atenderá, la forma en que cumplirán las necesidades del bebé, la vivienda donde habitarán, los tiempos que le dedicarán. Al hablar en pareja, Raúl y Valeria reflexionaron que el embarazo es una etapa de responsabilidad de ambos para el bienestar, tanto de la madre y padre como del bebé.

Vamos a conocer algunas recomendaciones.

Durante el embarazo se sugiere visitar constantemente al médico.

Mantener una alimentación sana, equilibrada y nutritiva.

Vacunarse según el esquema sugerido por el médico.

De ser posible, realizar un ultrasonido para conocer el estado de salud general del feto.

Realizar actividades físicas.

Evitar el consumo de sustancias nocivas para la salud.

Es muy importante que la mamá deba estar en constante revisión médica, pero también debe tener apoyo y acompañamiento emocional y psicológico, en el tema de salud.

Es necesario que reflexiones que un embarazo es cosa seria.

Raúl y Valeria se dieron cuenta que necesitaban mejorar o cambiar el lugar donde viven ya que no favorecería al bienestar de su familia. Raúl y Valeria tomaron la decisión de adquirir una casa para que su familia tuviera más estabilidad.

La vivienda es un derecho que niños y niñas tienen, y los padres son los responsables de satisfacerlos.

Ya estaban en espera de su bebé; ambos estaban muy felices y continuaban con sus actividades, pero Valeria comenzó a sentirse rara, muchas veces triste y, aunque su familia y amigos estaban muy presentes e involucrados, en ocasiones ella se sentía sola, así que ambos decidieron comentarlo con el médico en su siguiente consulta. Él les comentó que eso era normal, muchas mujeres embarazadas además de experimentar cambios físicos también experimentan diferentes emociones, por tanto, deben ser acompañadas por su pareja o familiar en este proceso.

Eso es el acompañamiento emocional y psicológico que requiere la mamá, necesita saberse querida, respetada, vivir en un ambiente armónico, libre de violencia, no tener sobresaltos o cambios repentinos de estados de ánimo, y en este aspecto el padre puede ser de gran ayuda, así como los familiares y las redes de ayuda tanto en instituciones como en redes sociales.

Son muchas cosas en qué pensar durante el embarazo, un embarazo es responsabilidad de dos.

Finalmente, cuando Valeria y Raúl se sintieron preparados y listos, decidieron llevar a cabo sus planes como familia, ambos estaban muy felices de su decisión, pero había un tema más, ahora deberán pensar, ¿Qué deben hacer para asegurar el bienestar del bebé cuando nazca?

¿Qué te parece si analizamos, una vez más, lo que se debe considerar para un embarazo responsable?

Como hemos visto en clases anteriores, el uso de métodos anticonceptivos es también una decisión respecto al embarazo, sin embargo, tal como lo pudimos ver con la historia de Valeria y Raúl, hay otros aspectos que también se deben considerar para decidir en torno a un embarazo planeado y deseado, veamos algunos ejemplos:

La situación económica de los padres tiene que ser estable, ya que la llegada de un nuevo integrante genera muchos gastos que se deben considerar.

La vivienda: Es un aspecto importante, ya que será el lugar donde los padres y el bebé, desarrollarán el proceso y éste les debe brindar seguridad.

El servicio de salud con el que se cuenta: Para prever a dónde acudirán para recibir la atención médica de manera continua para asegurar el sano desarrollo del nuevo ser y el bienestar de la madre.

Acompañamiento psicológico de la madre: Así como el bienestar físico es importante, también es necesario procurar el bienestar emocional de la madre, ya que en esta etapa ella le brindara estabilidad al bebé.

Sin embargo, vale la pena mencionar que todos estos cuidados, se deben procurar tanto por la madre como por el padre; ya que el embarazo es una responsabilidad compartida de los dos. El cuidado de la salud es un derecho de todas y de todos.

Raúl “¡Estoy muy feliz por nuestra familia! pero también con muchas preocupaciones por lo que viene”.

Valeria “¡Yo también! ahora debemos siempre pensar en beneficio de nuestro bebé”.

Ahora que el bebé de Raúl y Valeria ya nació, ¿Qué responsabilidades deben asumir para los cuidados que requiere el bebé?

En esta clase pudimos reflexionar sobre los vínculos afectivos durante el embarazo, un embarazo en adolescentes puede llegar a ser complicado, aunque nuestro cuerpo está preparado biológicamente, aún debemos crecer personalmente antes de ser padres.

El embarazo debe ser una decisión, informada y responsable.

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria

ARTES

¿Cómo nos quedó la obra?

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a hacer una evaluación de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

¿Qué hacemos?

Para dar inicio a nuestra clase de hoy, ¿Qué te parece si escuchamos el siguiente audio que nos envía Lionel, comentando su análisis del proceso de montaje y presentación de su obra?

Analisis de Lionel.

Me parece muy interesante que podamos conocer los aspectos que tomó en cuenta Lionel para su análisis y evaluación de su obra.

Te invito a ver la obra de Lionel de la presentación escénica de “Francisca y la Muerte”.

“Francisca y la Muerte” versión Lionel.

Ahora te voy a mostrar el ejercicio de autoevaluación que realizó cada persona que representó un personaje en la obra.

Observa los videos de cada uno de los participantes respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué fue lo que más te gustó hacer en esta obra?

¿Cómo te sentiste durante la puesta en escena?

¿Cómo te sentías antes de la puesta en escena?

¿Dónde te gustó trabajar más, delante del público o detrás de bambalinas?

¿Lograste transmitir las emociones y sentimientos de tu personaje?

¿La manera como interpretaste tu personaje, fue como se había planeado?

¿El trazo escénico de tu personaje durante la función resultó como lo habían ensayado?

¿Te costó trabajo caracterizar a tu personaje (vestuario, maquillaje, accesorios, modulación de voz)?

¿El teatrito y la escenografía fueron funcionales durante la obra?

¿Hubo algún aspecto técnico que te dificultó la realización de la obra?

¿La música favoreció la ambientación de las escenas?

¿Las luces favorecieron la ambientación de las escenas?

Qué interesante es ver que hubo opiniones muy diversas y que pudimos analizar la participación de los personajes en la obra.

Con esto los personajes pudieron ir examinando cómo se sintieron, pero también analizaron aspectos técnicos y artísticos que se pueden mejorar para la siguiente presentación.

Esto implica una evaluación de cada momento, de cada proceso y de cada elemento que estuvo involucrado en la obra, por ejemplo: El libreto, la interpretación y caracterización de cada personaje, la escenografía, los títeres, la música, etc. Si estos fueron los adecuados, y si la manera de cómo se usó y articularon fueron los correctos para generar los ambientes y representar la historia, y lo más importante, si el espectador se sintió atrapado y pudo apreciar y gozar la obra.

Ahora como parte de la audiencia te invito a que contestes las siguientes preguntas:

¿Qué te pareció la obra?

¿Qué fue lo que más te gustó?

¿Qué te pareció más divertido?

¿Te hizo reflexionar algo?

¿Qué mensaje te deja?

¿Qué no te gustó?

¿Qué crees que se puede mejorar?

TEMA 1. LA EVALUACIÓN.

La evaluación y la calificación no son lo mismo. La evaluación es un mecanismo de valoración instintivo y natural que te permite distinguir entre lo bien hecho y lo que aún se puede mejorar, también sirve para entender por qué fueron aciertos o errores, sirve como guía para tomar mejores decisiones porque, aunque casi todos piensan que se debe evaluar al término de un proceso o suceso, lo cierto es que todas las personas sin darnos cuenta nos estamos evaluando permanentemente, antes, durante y después de hacer algo, así sabemos si, por ejemplo, el saludo que dimos fue el correcto para la persona que saludamos, si la ropa que elegimos fue la mejor decisión, tanto por las condiciones climáticas como por la ocasión a la que asistimos, etc.

Mientras que la evaluación es un ejercicio personal y reflexivo sobre tus propias acciones, la calificación puede ser, más bien, la expresión de un juicio crítico, o valoración, que hace generalmente un tercero sobre lo que tú hiciste.

Pero, ¿Es necesario que nos critiquen?

Sí, pero en el buen sentido, y especialmente en el teatro, aunque en todo lo demás también, una buena crítica, una crítica constructiva, es el mejor complemento para tu evaluación.

Observa el siguiente video para que lo entendamos mejor, del segundo 00:32 al minuto 1:32, del minuto 01:40 al 3:15 y del minuto 3:19 al 3:51

Crítica constructiva de la puesta en escena

http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/critica-constructiva-puesta-escena-552.html

Como pudiste ver la importancia de una evaluación colectiva e individual, sirve para rectificar y mejorar para próximos trabajos.

