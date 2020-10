Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 9 de octubre

Compartir esta publicación













Aquí les compartiremos las clases de aprende en casa correspondientes a cada fecha del programa para primero de primaria.

Cuento y cuento Matemáticas Primero de Primaria

Aprendizaje esperado: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

Énfasis: Comunicar oralmente la serie numérica, de forma ascendente y descendente.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el aprendizaje para leer, escribir y ordenar los números naturales hasta 100.

Comunicarás oralmente la serie numérica de forma, ascendente y descendente. Aprende en casa

En esta sesión utilizarás:

un carrito, por participante si no tienes no te preocupes puedes utilizar cualquier objeto a manera de auto

Un dado

Y por supuesto también necesitarás tu libro de texto Matemáticas:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm#page/1

¿Qué hacemos?

Abre tu libro de texto, en la página 32

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1MAA.htm#page/32

En el primer juego es en esta pista de autos:

Pide a tu familia que juegue contigo, Son 15 casillas para llegar a la meta y para avanzar utilizaras tu dado. Aprende en casa

Instrucciones:

Pongan sus autos en la salida, el primer participante lanza el dado, pero antes de avanzar, tiene que decir el número al que va a llegar. Si al avanzar se da cuenta de que se equivocó, pierde un turno. Gana quien llegue primero a la meta o la pase.

Establecidas las reglas… ¡Ya pueden comenzar!

¿Qué te parece si realizas una actividad para contar?

Vas a ocupar estas tarjetas que tienen números, pero… los números no están ordenados. ¿Me ayudas a ordenarlos?

Deberán quedarte así:

¿Qué te parece si para decir los números damos un paso por cada uno? si no tienes mucho espacio, ¡no te preocupes! Desde tu da un aplauso por cada número. Aprende en casa

Avanzan al frente con 15 pasos o en tu lugar con aplausos, mientras dicen los números del 1 al 15

Te propongo que regreses al lugar que iniciaste la cuenta, diciendo los números, pero ahora comienza en el 15 luego 14, 13… hasta llegar al 1. Quizá se te dificulte un poco, pero seguramente lo vas a hacer muy bien. Así que anímate a hacerlo.

Recuerda que si no tienes espacio para avanzar, puedes hacerlo con palmadas.

Es momento de la última actividad:

Juega con tu acompañante Se trata de lo siguiente: él o ella, te mencionará un número, y tú debes decir, en orden, los números que siguen hasta llegar al 15, por ejemplo:

Si te dicen “10”

Tu deberás decir: “11, 12, 13, 14, 15”

No dejes de practicar, en cada oportunidad que tengas cuenta los números del 1 al 15 y del 15 al 1.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Sí nos parecemos, pero somos diferentes – Conocimiento del medio primero de primaria

Aprendizaje esperado: Reconoce que es una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que le cuide, proteja y brinde afecto.

Énfasis: Identificar sus rasgos físicos y su forma de ser como parte de su identidad, y reconozcan que son personas únicas. (3/4)

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que eres una persona única y valiosa, que tienes derecho a la identidad y a vivir en una familia que te cuide, proteja y brinde afecto.

Identificarás tus rasgos físicos y tu forma de ser como parte de tu identidad, y reconocerás que eres una persona única.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

Hojas o cuadernos para registrar tus actividades

Colores y

Lápiz

Tu libro de Conocimiento del medio

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

¿Qué hacemos?

Te invito a conocer la siguiente historia:

Lalo y Luis viven en Chihuahua, pero pasarán una temporada fuera, en casa de Lenny que es amiga de su mamá y le pidió de favor que los cuidara. Su mamá dice que son muy bromistas y cuando lleguen no le dirán a Lenny quién es Luis y quién es Lalo hasta que ella lo adivine.

Son tan parecidos que es difícil saber quién es quién. Es que son gemelos; eso quiere decir que nacieron el mismo día, el mismo año, en el mismo lugar y nacieron juntos de la misma mamá, además, ambos son niños. Parecen igualitos. ¿Pero qué crees? Su mamá dice que no lo son.

Te daré unas pistas a ver si logras identificarlos.

Lalo tiene el cabello café, y tiene puesta una playera verde. Obsérvalos. Ambos tienen cabello café y playera verde. Eso no ayudó.

Luis tiene pantalón azul y zapatos negros. Ambos tienen pantalón azul y zapatos negros. Los dos tiene la misma ropa. Está pista tampoco ayudó.

Lalo usa lentes. Los dos usan lentes. Esta pista tampoco ha ayudado porque ambos se parecen mucho.

¿Cómo saber quién es Luis y quién es Lalo?

Su mamá mandó esta carta junto con la foto, en ella escribió algunas de las cosas que les gustan a Luis y a Lalo. Léela para descubrirlo:

Querida Lenny:

Te mando esta carta para que conozcas algunos de los gustos de Lalo y Luis y así puedas cuidarlos mejor.

A Lalo le gusta la ensalada y Luis ama los emparedados.

¿Cómo saber lo que les gusta sólo mirando su apariencia? Eso tampoco funciona.

Sigamos leyendo la carta.

A Lalo le gustan los deportes y a Luis le gusta pintar.

Cada niño trae en la mano una bolsita, si la abres encontrarás pistas sobre su forma de ser.

Al observar detenidamente se percató de lo que contenían:

Una bolsita contenía imágenes de unas verduras y un balón de futbol. Luego al abrir la otra, y descubre un sándwich, unos pinceles y acuarelas.

¿Recuerdas que a Lalo le gustan las ensaladas y el deporte y a Luis le gustan los emparedados y la pintura?

Ahora sí Lenny, podrá saber quién es Luis y quién es Lalo.

Su forma de ser es muy distinta. Sus gustos son muy distintos. Lalo es muy bueno para los números y siempre ayuda a Luis a contar puesto que a él se le hacen muy difíciles. A Luis le gusta ver películas los viernes en la tarde. Pero a Lalo le gusta jugar con su mascota los viernes en la tarde.

Algo que no me gusta de mis hijos es que Lalo cuando se enoja grita y no escucha a nadie; y Luis llora y se encierra en su cuarto, ojalá me puedas ayudar para que cambien esa forma de ser.

Atentamente.

Mamá de Luis y Lalo

Cada uno tiene su propia forma de ser. No todos actuamos de la misma manera. Sus rasgos físicos se parecen ¡Y a pesar de ellos son tan diferentes!

Su mamá no tiene problema en saber quién es quién porque sabe muy bien que los dos tienen gustos y formas de ser diferentes.

Observa el siguiente video:

El limón enojón:

https://www.youtube.com/watch?v=DLoYqs0lo2Q&t=10

¿Qué te pareció este video?

Así como los hermanos Lalo y Luis son diferentes, pero tienen cualidades que los hacen valiosos y únicos, en el video el limón enojón no veía que cada fruta tiene su riqueza y particularidad y quiso hacerlas sentir mal porque son diferentes a él.

Todos somos diferentes y cada uno de nosotros tiene derecho a ser respetado, esto quiere decir que no porque otra persona es diferente a ti debes alejarla o realizar comentarios que lo lastimen.

Recuerda que todos somos diferentes, pero si respetamos las diferencias, igual que el limón enojón, tendremos muchos amigos.

Te invito a ser un guardián de las diferencias, si ves que alguien se burla de otra persona, ya sea por su aspecto o por su forma de ser, no te burles tú también, no es bueno que seas parte de ello, no serás una mejor persona si lastimas a los demás.

Es momento de utilizar tu libro Conocimiento del Medio, para retomar parte de lo que has trabajado estos días. Busca la página 24.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm?#page/24

Observa las caritas de las niñas ¿Qué sentimiento te transmiten? piensa en una situación que te haga sentir muy enojada o enojado. Al final dibuja en el recuadro, lo que te enoja. Después piensa en algo que te haga sentir muy alegres. ¿Ya lo tienes? ¿Qué te hace sentir muy alegre?

Muy bien, recuérdalo para que cuando termine el programa lo dibujen en este recuadro:

Piensa en algo que te haga sentir muy triste. ¿Qué te hace sentir muy triste?

Al término lo dibujarás en este recuadro:

Con esta actividad descubriste lo que te hace sentir alegre, triste o enojado, es importante identificar como te sientes para conocerte mejor y decir a los demás lo que te gusta y lo que no te gusta.

Para saber un poco más del tema, observa el siguiente video:

Aprende a expresar tus emociones

https://www.youtube.com/watch?v=f3jtXdpiMqw

Tus emociones son tan importantes como las de los adultos. Aprender a identificarlas y expresarlas es muy importante.

Ahora revisa la página 25 de tu libro de texto. Escribe en los renglones algunas de las cosas que te gustan:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm?#page/25

Para responder, piensa en tu comida favorita, tu juego favorito y tu ropa favorita. Recuerda que puedes pedir ayuda a un adulto.

El Reto de Hoy:

Piensa en aquello para lo que eres más hábil. Quizás sea el deporte, cocinar, pintar, cantar, leer cuentos, platicar, jugar lotería, jugar con tus hermanos, tocar un instrumento o muchas cosas más, reconócelas y platica con tu familia, ellos te apoyarán para ser mejor.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Fórmulas mágicas para controlar mis emociones – Valores Primero de Primaria

Aprendizaje esperado: Utiliza, con apoyo de un mediador, técnicas para el control de impulsos provocados por emociones aflictivas.

Énfasis: Conoce diferentes estrategias que puede utilizar para regular la expresión de una emoción aflictiva.

¿Qué vamos a aprender?

La sesión anterior aprendiste como tus emociones influyen en la forma en que te comportas de diferentes maneras y a veces no actúas de manera adecuada dañándote a ti mismo o a otras personas.

Conocerás diferentes estrategias que puedes utilizar para regular la expresión de una emoción aflictiva y que te ayudarán a sentirte mejo y relacionarte mejor con otros.

¿Recuerdas el cuento de Matías y su enojo? Matías, cuando se enojaba, podía llegar a lastimarse o lastimar a alguien más. Pero un día encontró una pluma y recordó que su abuela le había enseñado que cuando se sintiera así, debía soplar esa pluma y concentrarse en la respiración para recuperar la calma. ¿Pudiste practicar esta herramienta cuando te sentías enojada o enojada, triste o con miedo? ¿Recuerdas qué fue lo que hiciste?

Para esta sesión necesitarás:

Un bote o botella de plástico transparente

Diamantina

Agua

Aceite de bebe

Colorante

Pegamento

¿Qué hacemos?

Para realizar esta actividad, pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de quien te acompañe. Deberás colocar dentro del bote o botella, el agua, después agrega el colorante y finalmente la diamantina, taparo y séllalo con el pegamento.

En el cuento de la sesión anterior, Matías se enojaba y aventaba todo. Pues el día de hoy conocerás una de tantas cosas que pudo utilizar Matías para no aventar todo y regular su enojo.

Toma tu bote que acabas de elaborar. Observa que sucede. Se ve muy lindo ¿Verdad? Imagina que ese bote es tu mente. Puede estar quieta, tranquila, entonces el agua es transparente, clara. Cuando tu mente está quieta te sientes tranquila, puedes tomar buenas decisiones. Como en este momento, el agua está clara y puedes ver a través de ella. Pero ¿qué pasa cuando agitas el bote?

El agua se pone turbia, ya no está transparente. Por ejemplo, cuando sientes enojo o frustración, tu mente, igual que el bote, se agita. Cuando sientes enojo, no puedes ver las cosas como son. La revoltura (brillantina, movimiento) no permite que veas con claridad y muchas veces no tomas las mejores decisiones, tampoco puedes estudiar o concentrarte. Como le pasó a Matías. Su enojo, puso a su mente muy agitada.

Reflexiona: ¿Qué emociones ponen a tu mente como el bote de brillantina agitado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúas?

¿Sabes que es una emoción aflictiva?

Las emociones aflictivas son aquellas que nos generan malestar, nos llevan a exagerar y comportarnos de maneras que nos dañan o dañan a otros. Además de tener poco control de los impulsos y una sensación de no estar bien con uno mismo y con los demás, alguna de estas emociones puede ser la llamada ira, el miedo, la tristeza, el enojo, la envidia, el coraje, la frustración o la ansiedad.

Por ejemplo, en el cuento de Matías y su enojo, casi rompe la ventana cuando aventó los juguetes.

¿Cómo hacemos para que nuestra mente vuelva a estar quieta?

Dejamos de agitar el bote, para que la brillantina se asiente. enfoca la atención en las sensaciones de tu cuerpo, a la respiración que, en estos momentos, ayuda a que la brillantina se asiente y a que tu mente pueda recuperar su claridad natural.

Para que puedas tomar una decisión es importante aplicar técnicas como la de tu bote. Obsérvalo, mientras realizas la postura de la montaña.

¿La recuerdas?

Colócate con las piernas cruzadas y la espalda derechita. Si quieres puedes cerrar los ojos. Concéntrate en tu respiración, en cómo se escucha y cómo se siente en tu vientre. Puedes poner las manos en el vientre para sentir mejor el movimiento. Si llega algún pensamiento que no se relaciona con esta práctica, lo dejas ir. Después de algunas respiraciones, abre los ojos y vuelve a conectarte con lo de afuera.

Otra de las técnicas que te aprenderás hoy, se llama PARAR

PARAR es una técnica que es utilizada para reflexionar qué es lo que estamos haciendo. Es importante que la conozcas para que la puedas hacer, cada vez que sientas descontrol.

Para eso vas a cantar una canción ¿te parece? Y así podrás acordarnos más fácilmente.

CANCIÓN

PARAMOS y respiramos

En paz y en calma yo puedo escuchar

PARAMOS y respiramos

En paz y en calma yo puedo aprender

Se trata de aplicar esta herramienta cuando sientas que la calma ya no está, PARAR significa:

P de parar.

de parar. A de atender y darte cuenta de esa emoción.

de atender y darte cuenta de esa emoción. R de respirar.

de respirar. A de atención a cómo se siente, que estamos respirando.

de atención a cómo se siente, que estamos respirando. R de regresar con la mente, más tranquila. Aprende en casa

Pedir ayuda en todos los aspectos, que cuentes cómo te sientes a otra persona te hará sentir bien.

Te invito a ver este video de unos amigos que se enojaban porque no les salían las cosas bien a la primera:

Canciones de once niños”

Cuando te enojas, las cosas no salen bien, así como Matías en el cuento, pero una de las fórmulas mágicas fue respirar y pensar positivo, eso le ayudó mucho.

Ya conoces diferentes técnicas que te pueden servir para identificar y responder mejor ante tus emociones aflictivas, que son aquellas que te generan malestar y te dañan o dañan a los demás. Aprende en casa

Las herramientas que aprendiste hoy fueron:

El bote de brillantina, que te hace recordar que cuando tu cerebro está muy agitado, debes dejar que la emoción pase, no reprimirla sino dejarla pasar hasta que se asiente como la brillantina para después tomar una decisión que no te dañe o dañe a otros.

La técnica de PARAR, que significa que debes respirar, atender a las sensaciones de tu cuerpo, respirar, volver a atender y después regresar.

La “POSTURA DE LA MONTAÑA”

Hablar con las personas y decir lo que sientes, también funciona, eso te hace bien, te quita un peso de encima.

Para que estas herramientas funcionen, debes de ponerles empeño y realizarlas cada tanto.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo. Aprende en casa

Yo me muevo, tú te mueves, todos nos movemos – Artes Primero de Primaria

Aprendizaje esperado: Genera sonidos y silencios con distintas partes del cuerpo, y reconoce sus diferencias.

Énfasis: Juega a representar libremente con movimientos de su cuerpo, los sonidos y silencios de su vida cotidiana. Aprende en casa

¿Qué vamos a aprender?

Generarás sonidos y silencios con distintas partes del cuerpo y reconocerás sus diferencias.

Jugarás a representar libremente con movimientos de su cuerpo, los sonidos y silencios de su vida cotidiana. Aprende en casa

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte sin problema.

La sesión pasada realizaste movimientos con tu cuerpo, también aprendiste algunas secuencias de movimientos corporales y conociste secuencias que incluían silencios. Aprende en casa

Recuerdan que el silencio es importante en tu vida cotidiana para concentrarte y atender mejor.

¿Qué hacemos? Aprende en casa

Existen actividades donde es indispensable el silencio, como por ejemplo: la biblioteca, ahí tienes que guardar silencio para no interrumpir a las personas que se encuentran consultando los libros. Aprende en casa

Otro ejemplo, es en el hospital, también se requiere para que los doctores se concentren en su trabajo y algunos pacientes requieren el silencio para descansar

Otro podría ser, cuando vas a dormir, necesitas del silencio para que puedas descansar, o al leer requieres de silencio para concentrarte.

Comedia silenciosa Aprende en casa

Seguirás jugando con el silencio, pero primero observa el siguiente video:

Un día en Once Niños… Comedia silenciosa

Alan y Staff no hablan en este video, eran los letreros los que daban las ideas.

Existe un arte escénico donde los actores guardan total silencio y son conocidos como mimos. Se conoce también como el arte del silencio. Es la pantomima, en donde los mimos cuentan historias con gestos y movimientos corporales.

¿Qué te parece si juegas a los mimos? Pide a tu acompañante que trate de expresarse sin utilizar la voz, ni sonidos, y tú tienes que poner atención para averiguar de quién se trata ¿Listo?

Ahora te invito a que tú seas el mimo, y que intentes representar.

El Reto de Hoy:

Si te interesa, juega con tu familia, pon una música de tu agrado, utiliza trapos, o mascadas uno en cada mano y muévelos al ritmo de la música y cuando dejen de escuchar la música te quedas sin moverte y en silencio

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

PODRÍA INTERESARTE:

¿Cuándo termina el horario de verano 2020?