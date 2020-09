Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 9 de septiembre

Compartir esta publicación













Hey!, peques de primero de primaria, vamos a comenzar un nuevo día adelantando todas las actividades y tareas del “Aprende en Casa”, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para este miércoles 9 de septiembre, por eso, aquí les dejamos las preguntas y respuestas de sus lecciones de hoy.

En Conocimiento del Medio y la lección “Cuidamos el medioambiente”, conocerás qué acciones que tú y otras personas realizan afectan al medioambiente, y cuáles puedes llevar a cabo para cuidarlo y en Matemáticas y el tema “Mujeres destacadas en la ciencia”, identificarás la participación de las mujeres en la ciencia.

En Lenguaje y la lección “Rimando ando…”, escribirás nuevas versiones de rimas, atendiendo las características de forma y contenido del tipo textual y en Deportes y el tema “¡Demuestra tu equilibrio!”, identificarás juegos y actividades que ponen a prueba el equilibrio del cuerpo y de objetos en distintas áreas de juego.

Como verás, las clases del “Aprende en Casa” de hoy tendrán un toque musical, así que seguro las disfrutarás mucho pues así puede ser más fácil entender los temas, pero bueno, ya no perdamos tiempo y comencemos las lecciones de este día, ¡vamos!

Aprende en Casa Primero de Primaria.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“Cuidamos el medioambiente”

Reconocerás cuáles de las acciones que tú y las otras personas realizan afectan al medioambiente, y cuáles puedes llevar a cabo para cuidarlo. Consulta tu libro de texto Conocimiento del Medio de primer grado, en las páginas 126 a 133.

Actividades:

Observa el siguiente video, en el cual te hará reflexionar en cómo puedes participar para cuidar el medio ambiente y en cómo puedes protegerlo. Pide a un adulto que te acompañe a verlo.



¿Cuál de las acciones que observaste para cuidar el medio ambiente, practican en tu casa? Haz un dibujo de las principales. Respuesta: Tirar la basura en su lugar y no en la calle, reciclar nuestros deshechos y separarlos, no desperdiciar el agua y apaar las luces cuando no las estás utilizando.

Pensar en Verde | Timón & Pumba I Listo y Seguro.

MATEMÁTICAS

“Mujeres destacadas en la ciencia”

Alguna vez te has preguntado ¿Qué tienen en común el corrector líquido y el WiFi?. Pues que no hubiera sido posible que existieran, si no fuera por la contribución e investigación de mujeres científicas. Hay muchas cosas a tu alrededor y que utilizas, que fueron aportaciones de mujeres. Algunas de las mujeres empezaron sus sueños muy jóvenes como Matilde Montaya.

“Había una vez una mujer mexicana llamada Soledad que tuvo una hija a la que llamó Matilde. Soledad no tardó en darse cuenta de que su hija tenía una inteligencia excepcional. A los cuatro años ya sabía leer y escribir y a los once ya estaba lista para entrar al bachillerato. A los dieciséis, Matilde empezó a educarse como partera, pero tenía sueños más ambiciosos. Quería ser doctora.

Cuando entró a la Escuela Nacional de Medicina, era la única estudiante mujer. Mucha gente le dijo que las mujeres no podían ser doctoras, pero su mamá y sus amistades estaban de su lado.

Al final del primer año, la universidad intentó expulsarla, así que Matilde decidió escribirle una carta al presidente de México para pedirle ayuda. Le escribió también a la Universidad para pedir que dejaran de ser tan injustos con ella. Matilde logro terminar las clases, pero entonces la universidad le impidió presentar el examen final.

Una vez más, Matilde le escribió al presidente para que interviniera de nuevo. Esta vez se aprobó una ley que les permitía a las mujeres estudiar medicina y ser doctoras, incluso el presidente fue en persona a la universidad para ver a Matilde hacer su examen final. Fue un momento histórico.

Al día siguiente, los periódicos de todo el país aclamaban la historia de “la señorita Matilde Montoya” la primera doctora mexicana. Matilde es un ejemplo de las mujeres interesantes que han realizado cosas maravillosas”.

Actividades:

Observa los siguientes videos.

10 grandes mujeres inventoras de la historia.

12 mujeres que transformaron la ciencia – CuriosaMente 110

Valentina Tereshkova – Santillana.

Yo soy maker (y tú también puedes serlo) | Arantxa Villarejo

LENGUAJE

“Rimando ando…”

En el “Aprende en Casa” de hoy, te divertirás con canciones y rondas que tienen palabras que riman, o sea palabras que suenan igual. Después de escucharlas vas a tratar de inventar algunas rimas nuevas y para que juegues con tu familia.

Consulta tu libro de texto de Lengua materna. Español de primer grado, en las páginas 51 y 52. También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”

Actividades:

Observa los siguientes videos, escucha atentamente las canciones para identificar cuáles son las rimas. Pide a un adulto que te acompañe a verlos.



Agrega una o dos rimas diferentes a alguna de las canciones que escuchaste.



A ver qué tal: a mi burro le duele la carita, el médico le manda…qué se te ocurre, escríbelo

Lindo pescadito.

Plátano y Manzana. Este video lo puedes observar hasta el minuto 02:40.

Yo tenía 10 perritos. Canciones para niños – HeyKids. Observa el siguiente video, solo la canción de los “10 perritos” que está al comienzo y hasta el minuto 2:35, si quieres verlo completo, adelante.

Luis Pescetti – Chumba la cachumba.

A mi burro le duele la cabeza – Toobys Videos y canciones infantiles.

DEPORTES

“¡Demuestra tu equilibrio!”

Observarás diversas formas de actividad física, con las que además de divertirte, pondrás en juego tu equilibrio y tu orientación espacial. ¿Qué tal si te paras en un solo pie para empezar a ver el programa? ¡Pon a prueba tu equilibrio!

Actividades:

Observa los siguientes videos y pide a un adulto que te acompañe a verlos.



¿Qué retos propondrías para poner a prueba tu equilibrio ahí en tu casa? Respuesta: Puedes poner en tu cabeza un libro y marcar una línea en el piso, caminar sobre esta línea con los brazos extendidos sin dejar que el libro se caiga y obvio no se vale agarrarlo.



Puedes poner en tu cabeza un libro y marcar una línea en el piso, caminar sobre esta línea con los brazos extendidos sin dejar que el libro se caiga y obvio no se vale agarrarlo. ¿Qué objetos podrías utilizar para plantear retos de equilibrio sin riesgo? Respuesta: Un libro, un aro, en fin, busca con ayuda de un adulto algo que puedas utilizar.



Un libro, un aro, en fin, busca con ayuda de un adulto algo que puedas utilizar. ¿Qué te parecieron estas actividades? ¿Piensas que las niñas y los niños lograron mantener el equilibrio? ¿Te diste cuenta si se caían o se mantenían firmes en cada ejercicio?

Circuito Equilibrio (2º primaria).

Equilibrio Dinámico III: Explorando la corporeidad desde el patio. observa hasta el minuto 3:45’ las actividades donde las niñas buscan mantener el equilibrio mientras hacen otros movimientos.

Creatividad y equilibrio en educación física: Resolución de problemas.

Haz hecho un gran trabajo, las lecciones del “Aprende en Casa” de la SEP de hoy han terminado así que es hora de tomarte un descanso, pero antes, platica con tu familia sobre todo lo que aprendiste, seguro podrán decirte algo nuevo.

