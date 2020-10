Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 13 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 13 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

Aprende en Casa actividades 13 octubre

Estoy bien cuando… – Valores

Identifica las emociones que lo hacen sentir bien. Énfasis: Reconoce situaciones que puede propiciar para generar emociones que lo acercan al bienestar.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las emociones que te hacen sentir bien.

Reconocerás situaciones que puedes propiciar para generar emociones que te acercan al bienestar.

La sesión anterior aprendiste a identificar las herramientas que existen para poder autorregularte. Esto significa que existen acciones que puedes hacer para que tus emociones te ayuden a estar bien.

Como la del bote de la calma, ¿practicaste con alguna o varias de esas fórmulas? ¿Cuál te funcionó mejor?

En esta sesión reconocerás esas acciones o conductas que te hacen sentir bien. ¿Has pensado en lo que te hace sentir bien? Tal vez bailar o cantar.

Recuerda que lo que hace sentir bien a algunas personas, puede no funcionar para otras, por eso es importante que pongas atención a tus sensaciones -lo que tu cuerpo te dice- y tus emociones. Iras aprendiendo a nombrar lo que sientes y a trabajar con eso para estar mejor.

¿Qué hacemos?

Cada persona encuentra actividades que le hacen sentir bien. Puede ser cocinar, dibujar o cuidar las plantas. Hay quienes viven en el campo y se sienten bien saliendo con los animales al monte. También los deportes son una buena opción.

Observa el siguiente video, y pon atención a la historia de Diego:

DXT: Basquetbol con Diego VIDEO

Cómo pudiste observar el deporte es una excelente sugerencia para sentirte bien física y emocionalmente, aprendes cosas que ayudan a que tengas una convivencia más armoniosa, cómo dice Diego, debes de “practicar el deporte que más te gusta”.

Puedes aplicarlo a muchas cosas, hacer las actividades que te gustan, que te ayuden a superar retos, que te permitan convivir alegremente con otras personas.

Existen emociones que te hacen sentir cosas positivas como la alegría. Pero también están las que te provocan sentimientos negativos, cómo el enojo o el miedo.

Te invito a leer el siguiente cuento y que descubras cómo identificar las emociones en tu cuerpo y saber cuáles de ellas necesitas para estar bien.

Cuento: “Así es mi casita”

LUCÍA: Mi cuerpo es una casa.

MARTÍN: ¿Una casa? ¿Con ventanas, techo y paredes?

LUCÍA: ¡Sí! Una casa en la que a veces las cosas pueden estar en desorden y no sabes por dónde empezar a ordenarlas. Otras veces, más que cosas, la casa está llena de ruidos; también hay veces que está llena de risas, de sonrisas, de colores; algunas veces hace demasiado calor o mucho mucho frío; también hay días que mi casa se siente vacía o demasiado llena. ¿Quieres conocerla? ¡Te invito!

MARTÍN: ¡Sí quiero!

LUCÍA: A veces, cuando estoy en este cuarto, siento miedo porque escucho ruidos afuera. Tengo la seguridad de que es alguien o algo que viene por mí para alejarme de mi casa, de mi familia. La habitación tiembla y se llena de niebla, no veo bien lo que ocurre pero estoy alerta. Me acerco a la ventana y ¡Zas! Es un perro husmeando en la bolsa de basura.

MARTÍN: ¿En la bolsa de basura? guaaac ¡qué asco! Esas bolsas huelen horrible. Mi cuerpo lo sabe porque a mí me toca sacar la basura, mi cuerpo, o sea mi casa, trata de cerrar las puertas de la nariz y de la boca y de los ojos para no sentir nada. Camino rápidamente y la dejó en su lugar, tapada para que no huela más. Mi casa es agradable de nuevo.

LUCÍA: ¿O sea que tú cuerpo también es una casa?

MARTÍN: Parece que sí.

LUCÍA: A donde no quisiera invitarte es a la habitación del enojo. En esos momentos, prefiero no ver a nadie porque todo me sale mal, grito y discuto con quienes no están de acuerdo conmigo y digo cosas horribles. Siento mucho calor en el pecho y presión en la cabeza. Como si mi casa fuera una olla hirviendo y ese calor pudiera quemarlo todo. La casa se llena de humo y no puedo ver ni las flores, ni las plantas, ni las risas.

MARTÍN: Ay, me ha pasado casi igual. No soporto a nadie y mucho menos a mí. Quiero que todo el mundo esté fuera de mi casa y cuando digo todo el mundo es TO-DO EL MUN-DO.

MARTÍN: Creo que una de las peores cosas que pasan dentro de mi casa, es cuando me enojo con mis amigas y amigos: la habitación de la tristeza. Mi corazón se hace como una pasita, apachurrado y arrugado. Dentro de mi pecho se hace un mar y no quiero hacer nada más que dejar que el mar se me salga por los ojos. Ocupa mucho espacio y ¡me aprieta tanto! No tengo a dónde ir porque el agua está por dentro y lo inunda todo. Lloro y lloro y lloro hasta que el mar se calma.

LUCÍA: Me pasa igual y me da tranquilidad saber que no soy la única. Aunque no me gusta saber que tú te sientes así. ¿Sabes qué hago yo? Ahora ya sé que, si pienso en cosas bonitas o me pongo a regar mis plantas, el agua se apacigua y corre despacio hasta que puedo volver a la calma. Entonces en mi casa, sale el sol y crecen plantas y flores como si fuera primavera ¡Me lleno de esperanza!

LUCÍA: Hay días que despierto en mi casa, que es mi cuerpo, con muchas muchas preguntas en la cabeza. Esos días la curiosidad es tanta, que siento como si estuviera viendo mi casa por primera vez. Eso pasa cuando algo me sorprende.

MARTÍN: A mí también me pasa. Un día me desperté con un pájaro rojo en mi ventana que no dejaba de taladrar, taca-taca-taca. No me molestaba, me sorprendió porque nunca había visto un pájaro que hiciera ta-ca ta-ca ta-ca. Pregunté por todos lados y me dijeron que era un pájaro carpintero. Pregunté si podía construirme una silla, pero me dijeron que no. Ni modo.

LUCÍA: Ven a este otro cuarto. Cuando estoy alegre mi casa parece más bonita que nunca y todo lo que está en ella me parece maravilloso. Las plantas que habitan en la habitación del alma, parecieran florecer una por una regalándome su aroma y yo sonrío sólo por poder vivir aquí, en esta casa que es mi cuerpo, porque desde aquí, todo parece bonito y agradable, quiero estar con la gente y reír. Compartirles las flores de mi casa.

MARTÍN: Cuando estés en ese cuarto ¿me puedes invitar? A mí me encantan las flores, sobre todo las gardenias porque huelen muy rico y otras, que se parecen a esas, que se llaman huele de noche porque sólo huelen de noche.

LUCÍA: Sí, te invito y las regamos juntos.

MARTÍN: Entonces nuestros cuerpos son casas y laberintos y jardines donde viven muchas emociones juntas, ¿no?

LUCÍA: Sí, cada habitación es una de esas emociones, pero también podemos cambiar de habitación si buscamos eso que nos hace sentir bien. Como

MARTÍN: cantar…

LUCÍA: bailar…

MARTÍN: leer…

LUCÍA: dibujar…

MARTÍN: Mañana, si quieres, yo te invito a mi casa.

LUCÍA: ¡Sí quiero!

¿Te gustó el cuento?

Te ayuda a reconocer algunas emociones que seguramente ya has sentido. La palabra Re-conocer es como volver a conocer. Puedes jugar a re-conocer cuáles son las emociones que te hacen sentir bien y cuáles nos hacen sentir mal.

Para eso, te tienes que acostar en el piso. Coloca tu cuerpo en forma de estrella, eso es, boca arriba con los brazos y piernas extendidas y la mirada al techo. Respirar e imagina que puedes pasar mucho tiempo ahí porque estas bien, a gusto y en calma.

Busca una posición más incómoda con las piernas y brazos enredados, la cabeza chueca, no sé qué otros nudos se te ocurran con el cuerpo. Una maraña de brazos y de piernas, descubre y experimenta la variedad de posiciones en que puede moverse tu cuerpo. Eso sí, sin lastimarte. Aquí tienes unas ideas.

Lee las siguientes emociones y realiza la postura que creas que representa esa emoción, la emoción que te haga sentir bien puedes representarla con la posición de estrella de mar, y las que te hacen sentir mal, como un nudo o una maraña de brazos y piernas:

Ira

Miedo

Asco

Tristeza

Alegría

En la vida de todos los días, las marañas y los nudos están dentro tu cuerpo. Piensa ¿Cómo podrías hacer para que se deshagan?

Cada persona sabe cuáles son las actividades que le hacen sentir bien. Imaginar que haces las cosas que les gustan a otras personas. Por ejemplo, a Diego, le gusta jugar básquet. A otras personas les gusta actuar, jugar futbol, hablar, a otras personas, cocinar algo rico para compartir con su familia, bailar, en fin, muchas cosas y todas diferentes, quizá coincidas con algunos gustos de las personas que te rodean.

El siguiente juego, es muy parecido al anterior, pero ahora en lugar de emociones, serán actividades, Cuando leas la actividad piensa en la posición que la representaras de acuerdo a cómo te hacen sentir, te podrás en posición de estrella o de nudo. Pídele a tu familiar o acompañante que juegue contigo.

Reír

lastimar a alguien

cocinar

Salir a caminar

Acariciar a un cachorro.

romper cosas

dibujar

Con este divertido juego aprendes, te das cuenta que cada persona hace actividades distintas para estar en bienestar. Quizá mientras tú hacías la posición de la estrella tu acompañante hacía un nudo, o al revés.

Piensa y comenta con tu familia ¿qué emociones te hacen sentir bien? Aunque debes de saber que se necesitan de todas las emociones para sentirse bien, incluso de aquella que consideras negativas, como la del miedo o el enojo.

Cuando sentimos miedo: nuestro cuerpo responde preparándonos para huir de una posible amenaza.

El enojo nos ayuda a estar listas y listos para defendernos.

La sorpresa nos impulsa a investigar, a inventar, activa la curiosidad.

El asco, nos ayuda a alejarnos de algún objeto que puede ser peligroso.

La tristeza provoca que nuestro cuerpo funcione más lentamente y ello nos ayuda a superar situaciones difíciles

La alegría, nos produce una sensación de bienestar y nos ayuda a superar emociones aflictivas, o sea, las que no se sienten muy bien que digamos.

Tu cuerpo es una casa muy inteligente. Te protege de situaciones de riesgo, te cuida cuando te sientes, te sostiene cuando estas a punto de caer y, si te caes, de a poquito te ayuda a levantarte.

Si le pones atención a lo que tu cuerpo te dice, puedes actuar para buscar esas emociones que son como estrellas. Si estas enojada o enojado, puedes cantar como tanto te gusta, si tienes miedo puedes bailar, cuando te sientes triste, puedes cocinar y compartir con tu familia lo que cocinaste, o lo que más te guste hacer. Recuerda que cada persona tiene sus propias actividades que le hacen sentir bien, y la hace única y especial.

Todas las emociones que tu cuerpo experimenta son importantes, ellas te ayudan a estar bien, siempre y cuando sepas identificarlas, saber qué las produce y utilizarlas bien para que te ayuden a lograr bienestar.

Cuando aprendes a controlar tus emociones, te pudiste concentrar y lograr las cosas que quieres.

El Reto de Hoy:

Cuando sientas una emoción aflictiva, es decir, que no te hace sentir muy bien, primero trata de ponerle nombre para saber qué es lo que estás sintiendo: ¿Es enojo? ¿Es tristeza? Después, respira y trata de recordar alguna actividad que te haga volver a la alegría o a la calma. Una vez que estés ahí, ya puedes pensar qué mensaje te quería dar el enojo o la tristeza y qué aprendizaje puedes tener de ellos

Trata de hablar de tus emociones con alguien, y expresarlas haciendo un dibujo, una canción o un baile junto con toda tu familia.

Y que, como Diego, hagas las cosas que te hacen ¡estar bien! Busca las cosas que te hagan sentir bien en casa. Seguro tendrás varias opciones.

¿Y cómo me muevo? – Artes

Identifica distintas formas que puede realizar con su cuerpo, para explorar sus posibilidades. Énfasis: Explora las posibilidades anatómicas que su propio cuerpo y edad ofrecen para crear formas libres en el espacio.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás distintas formas de lo que puedes hacer con tu cuerpo, haciendo movimientos al flexionar, rotar o girar diversas partes del cuerpo

Explorarás diversas posibilidades anatómicas que tu propio cuerpo y edad ofrecen para crear formas libres en el espacio.

Para esta sesión necesitarás tener un espacio libre de objetos que puedan lastimarte o provocar algún accidente, ropa cómoda.

¿Qué hacemos?

Observa con atención la siguiente imagen, en ella se aprecia una mujer en una posición muy particular:

Observa las partes su cuerpo, la postura de la cabeza, los hombros, los brazos, las manos, los dedos, el torso, cadera, piernas, rodillas, pies, mira como algunas partes de su cuerpo se encuentran flexionadas, otras extendidas y otras más parecieran ser que giraron un poco, como por ejemplo, la cabeza o las piernas. Intenta imitar la postura de la mujer.

¿Por qué estará así? ¿En dónde será? ¿Habrá alguna pieza musical que esté bailando? ¿Cuál sería?.

El cuerpo es capaz de colocarse en distintas posiciones. Busca fotografías que tengas de tu familia o tuyas, en festivales, fiestas, reuniones, viajes y observa las posturas que toma cada uno para la foto.

Actividad 1: Preparo mi cuerpo.

Antes de realizar alguna actividad física o explorar las posibilidades de movimiento que hay en tu cuerpo, es muy importante que realices un calentamiento para no lastimarte y poder estar lista o listo para moverte como tu imaginación te lo permita.

Ponte en movimiento escuchando el audio de Love scene del compositor Julián Torres Talayero, y sigue las siguientes instrucciones para preparar tu cuerpo.

Gira tu cabeza hacia la derecha

Gira tu cabeza hacia la izquierda

Como diciendo si con la cabeza

Como diciendo no con la cabeza

Gira los hombros hacia atrás

Gira los hombros hacia al frente

Extienden los brazos y los giran hacia el frente

Ahora gíralos hacia atrás

Las muñecas hacia arriba

Y luego hacia abajo y

Realiza círculos con las muñecas hacia adentro

Hacia afuera

Mueve los dedos estirados

Rota la cadera

Flexiona las rodillas

Pies (derecho e izquierdo) en punta gira hacia adentro

Pies ambos, en punta gira hacia afuera

Levantar ligeramente el pie y flexionar hacia arriba y abajo, cada pie

Comenta con tu familia sobre como sientes tu cuerpo ahora que lo has preparado para los ejercicios de exploración.

Actividad 2: Las nubes y el viento.

Ahora que tu cuerpo está preparado, es momento de explorar algunos movimientos de su cuerpo, para ello, imagina que eres una nube ¿Cómo son las nubes?

Son redonditas, coloca tu cuerpo en forma fetal explorando las posibilidades de movimiento que tu cuerpo puede realizar.

The sky Around Me

Mientras escuchas la música. Levántate poco a poco, estira tus extremidades lentamente, el cielo está despejado y vuelas sobre él muy tranquilamente, de pronto se siente un poco de viento y hace que gires lentamente, pero cada vez sopla más fuerte y giras como un remolino hasta que regresa de nuevo la calma y el viento deja de soplar y vuelves a flotar ligeramente, hay árboles muy altos y debes esquivarlos suavemente, entras a un espacio frío y comienzas a llenarte de agua y eso provoca que empiece a llover mueve los dedos de las manos simulando que es el agua que cae de la nube, de pronto ha salido el sol y de nuevo regresa la calma te quedas quieto.

¿Cómo se movieron los brazos, piernas, torso, manos, cabeza?

Actividad 3: La vida cotidiana

¿Alguna vez ha intentado explorar los movimientos que realizas diariamente de manera cuidadosa?

Te invito a realizar esta exploración, por ejemplo, barrer, realiza el movimiento simulando que barres, pero en esta ocasión no tendrán escoba porque lo que se quiere notar es el movimiento y forma del cuerpo.

Ahora piensa que movimientos harías para preparar una sopa, imagina que el empaque de la pasta está en la parte alta de la alacena, y te tienes que estirar de puntitas para poderla alcanzar, después vaciar los ingredientes en una olla, mover circularmente la sopa con una cuchara para ese movimiento tienes que girar la muñeca, no olvides probarla.

Siguientes movimientos, piensa en cómo saltas la cuerda, o si alguna vez has jugado resorte, ¿cómo lo haces?, ¿cómo se lavan los platos?, ¿cómo tiendes tu cama? ¿Cómo lees un libro? Imitan estos movimientos.

Reflexiona sobre cómo los movimientos o situaciones cotidianas permiten explorar distintos movimientos en el cuerpo y que lo más interesante es que con ellos puedes generar movimientos que acompañados con piezas musicales muestran creaciones muy impresionantes como la que verás en el video Mesa con Paisaje y Horizonte ¿te imaginas crear movimientos sentados en la mesa de tu casa?

Mesa con Paisaje y Horizonte (Danza 180). CEPRODAC

Actividad 4: ¿Y cómo me muevo?

De lo que observaste en el vídeo, realiza un ejercicio similar, elige tres acciones, y crea movimientos con una secuencia sencilla, que presentarás con la siguiente pieza musical

Mozart – Turkish March – Marcha Turca

Repite tu secuencia que creaste dos veces.

Actividad 5: ¿Qué movimientos realizamos?

Durante esta sesión has exploraron diversos movimientos entre ellos flexiones que son aquellos movimientos que te permiten doblar alguna parte del cuerpo, contraerse, encogerse.

También realizaste movimientos de extensión para alcanzar algo, estirarte y por último, entre estos movimientos también hiciste rotaciones o giros. Tu cuerpo tiene variedad de movimientos que hacen posibles creaciones como las que experimentaste el día de hoy desde casa.

Te invito a observar el video Cuerpitos y descubrir las posibilidades de movimientos que tiene el cuerpo y pensar ¿qué historia cuentan esos cuerpos en movimiento?

Cuerpitos: Muestra de Danza Contemporánea para Público Infantil – Una Visita

Después de observar el video, reflexiona respecto a qué historias podrían contarse con los movimientos de quienes participaron en el video.

El día de hoy observaste que el cuerpo tiene diversas posturas que surgen de movimientos que realizas cotidianamente o con intención.

Preparaste tu cuerpo para explorar algunas posibilidades de movimiento que puedes realizar.

Imaginaste que tu cuerpo era una nube y te moviste a partir de esa idea, realizaste y observaste movimientos cotidianos que realizas en casa, creaste una secuencia sencilla con estas posibilidades de movimiento y por último conociste tres tipos de movimientos del cuerpo, la flexión, la extensión y la rotación

El Reto de Hoy

Te reto a explorar diversos movimientos del cuerpo al realizar actividades de la vida cotidiana, recordando que también puedes usar tu imaginación y crear situaciones divertidas para explorar ¿qué tal imaginar que te mueves como una hoja en el viento? No olvides que alguien debe supervisar lo que haces indicar qué movimientos no ponen en riesgo a tu cuerpo.

Reconocernos como personas únicas – Conocimiento del Medio

Reconoce que es una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que le cuide, proteja y brinde afecto. Énfasis: Identificar sus rasgos físicos y forma de ser como parte de su identidad, y reconocer que son personas únicas. (4/4)

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que eres una persona única y valiosa, que tienes derecho a la identidad y a vivir en una familia que te cuide, proteja y brinde afecto.

Identificaras tus rasgos físicos y forma de ser como parte de tu identidad, y reconocerás que eres persona única.

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre los rasgos que te hacen diferentes, por ejemplo, los rasgos físicos. Los materiales que necesitarás son:

Una cartulina o una hoja grande de papel.

Colores de madera, plumones, crayolas o los colores que tengas en casa.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

VER LIBRO

¿Qué hacemos?

En sesiones pasadas aprendiste que los rasgos físicos te distinguen de otras personas, ¿Podrías mencionar algunos rasgos físicos?

Los rasgos físicos son, por ejemplo, el color y el tamaño de ojos, el tipo y el color del cabello, el tono de piel, tu estatura; son muchos y junto con tus gustos, preferencias, habilidades, te hacen diferente al resto de las personas.

Recuerda que no sólo los rasgos físicos te hacen distinto sino también tus gustos y forma de ser, aunque a veces te parezcas a otra persona.

En la sesión pasada hiciste un ejercicio donde identificaste lo que más te gusta y resolviste la página 25 de tu libro de texto.

VER PAGINAS DEL LIBRO

En esta página indicaste aquello que más te gusta comer, jugar y vestir. Pero hay muchas otras cosas más que te diferencian de otras personas.

Te invito a observar el siguiente video y a activarte, te darás cuenta que a pesar de que tengas gustos y forma de ser diferentes al de otros niños o personas, todos pueden ser amigos.

Alan, Staff y Lucy, canciones Once Niños

¿Te gustó la canción? A pesar de ser tan diferentes, Alan, Staff y Lucy son buenos amigos y hacen un gran equipo. Porque las diferencias de las personas no deben ser motivo de discriminación, al contrario, todos merecemos respeto.

Por eso, es importante que, en tu casa, en la escuela y en todos los lugares donde estés aceptes a las personas, así como son, siempre y cuando no te causen algún tipo de daño. Si respetas las diferencias, puedes hacer muchos amigos.

¿Te has imaginado qué pasaría si todos fuéramos iguales de todo? ¿En rasgos físicos y forma de ser? Sería muy extraño.

Es momento de otro video más y conoce que comentan amigas y amigos al respecto.

IDENTIDAD

¿Te diste cuenta de lo que pasaría si todos fuéramos iguales? No sería nada divertido, ni siquiera identificaría a tu familia o a tus amigos, no podrías ni platicar con todos porque estarían pensando lo mismo, haciendo lo mismo. ¡Demasiado aburrido!

Afortunadamente todos somos diferentes, lo que nos hace únicos y especiales por lo que merecemos un trato digno.

Derecho al trato digno

Como ves el respeto es la clave para vivir en armonía.

Te quiero invitar a realizar una actividad. Elabora una tarjeta de identificación. En ella vas a escribir o dibujar algunas de tus características, por ejemplo:

Mi nombre, mi edad.

Mi actividad favorita.

Lo que me cuesta trabajo hacer.

Lo que quiero aprender a hacer.

Realiza tu tarjeta en la cartulina cortada o doblada a la mitad, puedes utilizar recortes de revista, plumones, colores dibujos hechos por ti. Al terminar, puedes presentar a tu familia la tarjeta y conversar sobre ti, seguramente tu familia tiene muchas cosas importantes que decirte al respecto.

Ahora escucha el siguiente cuento. Para eso vamos a ponernos muy cómodos y escuchar con atención y disfruten de las aventuras de la coneja y el mono.

La mona y el conejo

LA MONA Y EL CONEJO

Seguramente tus amigos son diferentes a ti; sus rasgos físicos son diferentes y les gustan cosas diferentes; se peinan diferente y comen cosas diferentes. Si ese amigo no se parece a ti, ¡no importa! A los amigos se les quiere tal y como son.

Más vale maña que fuerza – Lenguaje

Recupera, con ayuda del profesor, la trama de los cuentos leídos. Énfasis: Conversación sobre el contenido del cuento e interpretación del final.

¿Qué vamos a aprender?

Conversarás sobre el contenido e interpretarás el final.

En esta sesión necesitarás: hojas blanc.as o un cuaderno, lápiz, lápices de colores, tu libro de texto Lengua Materna.

VER LIBRO

Leerás la fábula El tigre y el saltamontes, en el libro de texto Lengua Materna y de acuerdo a una interpretación de la cultura tojolabal, la cual, como muchas otras culturas que hay en México, enriquece la vida de todos. El grupo tojolabal ha vivido por cientos de años en lo que hoy es el hermoso estado de Chiapas y su idioma es una de las 68 lenguas indígenas que, junto con el español, se habla en nuestro país.

¿Qué hacemos?

Abre tu libro de texto en la página 30, ahí encontrarás el cuento del “El tigre y el saltamontes”:

Recorre la página lentamente, incluyendo los dibujos y trata de identificar palabras que ya conoces e imagina de qué trata el cuento.

Hay una palabra que ya viste

Empieza con la T de TIRSO, de TINA y de TIJERAS

En el libro también se puede observar cómo brinca un saltamontes cerca de la cabeza del tigre y también como vuelan las abejas.

Su nombre empieza con la S de SALVADOR, SALMA y SALCHICHAS. Al saltamontes también se le dice grillo.

Su nombre empieza con la A como ABELARDO y ABECEDARIO.

¿De qué crees que trate el cuento?, recuerda el título, las imágenes, las palabras que reconociste, los personajes

Lee los comentarios de algunos niños y niñas de tu edad:

Rocío recuerda que al inicio se comentó que se iban a enfrentar un tigre contra un saltamontes. Cree que el tigre es un abusón, porque es más grande que el saltamontes.

Martín dice que las abejas son amigas del saltamontes y van a zumbarle alrededor de la cabeza al tigre para marearlo y distraerlo, y así ayudarle al saltamontes.

Sandra adelanta que el tigre es muy enojón, que no puede controlar su ira y por eso pelea con quien sea, grande o chico.

Piensa ¿qué pudo haber provocado el conflicto entre estos dos animales?, ¿estás de acuerdo con los comentarios que leíste?

Identificaste tres palabras: TIGRE, SALTAMONTES y ABEJA. Ahora te voy a pedir que, para empezar a leerlo, busques en el cuento estas palabras y las marque con tu color favorito o con tu lápiz, subráyala o enciérrela en un círculo o en un cuadrado.

Si encuentras, otras palabras que conozcas, márcalas también, lo puedes hacer, de ser posible con ayuda de algún familiar.

Es momento de leer el cuento. Con tu dedito ve recorriendo las palabras de tu texto. Cuando veas las palabras que identificaste detente para que puedas marcarla con tu color favorito.

Contesta las siguientes preguntas y coméntalas con quien te acompaña:

A las historias o cuentos que pretenden dejarnos una lección o enseñanza, también se les conoce como fábulas. Y al mensaje que dejan las fábulas se les denomina moraleja. En esta fábula que leímos participan animales. A lo largo del año, vas a tener la oportunidad de leer más fábulas.

Estas son algunas opiniones de otros pequeños, así como tú:

Raquel, dice que le gustó mucho la fábula. Para ella una lección importante es que no hay enemigos pequeños porque, aunque el tigre sea más fuerte, los insectos tienen muchas cualidades. La valentía, inteligencia y agilidad de los insectos fueron muy importantes para vencer a los animales grandes.

A Bernardo también le gustó la historia y nos dice que la lección es que no hay que creerse mucho, porque los pequeños, aunque parezcan débiles, también pueden ganar. El exceso de confianza puede hacer daño.

Susana dice que, aunque el tigre se portó grosero y confiado en su fuerza, el saltamontes debe buscar otra forma de resolver los problemas que no sea con pelea. Le encantó que en el cuento nadie saliera lastimado y cree que el tigre ya aprendió que no debe molestar a nadie.

¿El cuento resultó lo que tú imaginaste? ¿Quién es más fuerte: el tigre o el saltamontes? ¿Por qué lo crees así? ¿Qué lección te dejó esta fábula? Reflexiona y coméntalo con tu familia.

Verás esta misma fábula narrada en lengua tojolabal. Observa muy bien las imágenes para que sigas la narración porque la mayoría desconocen la lengua. No obstante, escucha lo bonito que se oye.

En el video también disfrutaras las imágenes y el sonido. Las dos formas se complementan y se disfrutan.

68 Voces. Lengua Tojol – ab’al (Tojolabal). El tigre y el grillo

¿Te gustó?

Para terminar esta sesión, escucha la canción sobre otro insecto: “La cigarra”, también en lengua tojolabal. ¡Disfrútala!

K’ola’ / Cigarra

AUDIORAMA CIGARRA

Es una bonita canción, se disfruta, aunque no sepas la letra, pero siempre podemos investigar y tratar de conseguir la traducción de la letra.

Con ayuda de algún familiar, elabora una lista de los animales que intervinieron en la fábula de El tigre y el saltamontes. Escribe con un color distinto la primera letra del nombre, como en el ejemplo:

No olvides registrar el título de esta narración o fábula en tu “Pasaporte de lecturas”.

Anota el título de la fábula —El tigre y el saltamontes—. Lo hace usando un color rojo para la mayúscula inicial y lápiz para minúsculas.]

Sigue leyendo con tu familia el libro de lecturas, ahí vas a encontrar más fábulas.

VER LIBRO

Observa una fábula muy antigua, se llama “Siete ratones ciegos” en una versión de Ed Young, ilustrador de libros infantiles y escritor estadounidense de origen chino.

Siete ratones ciegos

El Reto de Hoy

Pregúntale a un familiar si sabe alguna fábula que pueda narrarte y si recuerda ¿dónde la aprendió o quién se la platicó?

Anímate a seguir leyendo todo lo que puedas, te divertirás y pasarás ratos muy agradables, además de que aprenderás sobre muchas cosas que siempre te serán útiles. También en familia comparte historias de manera oral.

Para la próxima sesión, no olvides tener a la mano tú: Material de apoyo a la alfabetización inicial. Tiras recortables. Hojas blancas o un cuaderno. Un lápiz y lápices de colores. Tijeras.