Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 13 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 13 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del martes 13 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy martes 13 de octubre.

Aprende en Casa actividades 13 octubre

Mis necesidades son parte de mis derechos – Civismo

A prendizaje esperado: Reconoce la satisfacción de necesidades básicas de salud, educación, alimentación y vivienda como parte de sus derechos.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la satisfacción de necesidades básicas de salud, alimentación y vivienda como parte de tus derechos.

¿Qué hacemos?

Platicaste con su familia sobre las actividades de tu sesión anterior de Formación Cívica y Ética, sobre ¿Quiénes te cuidan y protegen? y ¿Qué haces para agradecerles su apoyo? ¿Realizaste tu árbol de gratitud?

Recuerda que puedes escribirle una nota a esa persona que quieres agradecerle, les encantará.

En esta sesión aprenderás, que tus necesidades son parte de tus derechos.

Imagina que compras una plantita y trae una tarjeta que dice: “No se te olvide que para vivir necesito: Agua, luz, aire, tierra, un lugar propio y mucho, mucho cariño”.

¿Qué pasa cuando no cuidas a la planta y no le das lo que requiere? Cuando no cuidas a una planta, yo creo que no crece, se pone triste e incluso se puede secar.

Y así como la plantita necesita esas condiciones para vivir, los seres humanos también necesitamos condiciones para vivir como:

agua, alimento, vestido, vivienda, aire limpio, bañarse, lavarse los dientes, descanso, ir con la médica o el médico, actividad física y ejercicios, educación, por mencionar algunos.

Pero ¿qué pasaría si estas necesidades básicas de los seres humanos no fueran satisfechas?

Podrías enfermar y tendrías que ir a consulta médica. Siempre tienes que cuidarte mucho y mantenerte sano y fuerte hasta que puedas reunirte en la escuela para aprender y convivir con tus compañeras y compañeros del grupo, así como con las maestras y maestros y la directora o el director.

Se puede decir que las necesidades básicas de los seres humanos son aquellas indispensables para poder vivir. Pero ¿serán las únicas o habrá más necesidades básicas?

Los seres humanos tenemos más necesidades, como el cuidado de la salud y la protección de su integridad, como lo has aprendido en sesiones anteriores, la protección y el cuidado sobre ti es muy importante para tu vida.

A continuación, una breve historia de una niña de 2º grado. Observa una imagen que ejemplifica la situación de esta niña. Esta es una situación que pasó antes de la pandemia, porque como sabes, por ahora las clases se toman desde casa.

Al final trata de responder la pregunta: ¿Qué hago para satisfacer mis necesidades básicas?

VER LIBRO

Lidia es una niña de 2º grado que se levanta temprano para asistir a la escuela puntualmente. Su mamá le dice que se bañe, se ponga el uniforme; que recuerde alistar su mochila con los materiales que ocupará en la escuela, y que se siente a la mesa porque ella le ha preparado su desayuno favorito.

Lidia le responde a su mamá: – Así lo haré mamá, ¡Tengo mucha hambre, necesito comer muy bien para crecer sano! ¡Mi desayuno favorito! Me lo voy a comer todo.

Al final del desayuno Lidia menciona: – ¡Delicioso!, Me siento satisfecha, y se va a la escuela feliz.

De acuerdo a la historia que acabas de leer y a lo que observaste en la imagen ¿qué opinas? escribe o dibuja en tu cuaderno ¿Qué hizo Lidia para satisfacer su necesidad básica de alimentación?

Lidia sintió que necesitaba comer, sabía que su mamá le había preparado su desayuno favorito, se sentó para disfrutarlo y se lo comió todo, antes de ir a la escuela es necesario alimentarse bien para participar en la clase, estudiar y convivir con tus amigas y amigos en la escuela.

Observa el siguiente video que se llama “Vueltas y vueltas” en donde una niña te muestra un día como cualquier otro y te enseña lo que hace para satisfacer sus necesidades de alimentación, ejercicio, diversión, cuidado y protección.

“Vueltas y vueltas”, canciones Once Niños

Muy agradable video en donde observaste cosas interesantes, ¿verdad? El video estuvo muy divertido y te enseña lo que puedes hacer en la visita al parque, tomar agua cuando tienes sed, porque el sol está muy brillante y hace mucho calor y te puede dar en la cara, por lo que tienes que llevar una gorra o sombrero para cubrirte; tienes que cuidarte y resguardarte en la sombra.

La niña está feliz de poder jugar, es probable que está con su mamá y su papá, o un familiar cercano porque la toman de la mano para que no se vaya a caer cuando está jugando a dar vueltas y vueltas. Cuando llegan sus primos se siente más feliz.

Su mamá le preparó un pan de naranja, una limonada y uvas ¡Hum!, Delicioso, ¿te gusta comer frutas? y ¿qué tal las verduras?

La niña está feliz y sus necesidades de ese día están cubiertas, divertirse, jugar, comer, tomar agua, sentirse protegida y convivir con sus seres queridos.

Ahora, conoce un poco más con relación a las necesidades básicas, tal como se mencionó desde el inicio de la sesión.

Para ampliar esta idea, vas a realizar una actividad, primero observarás una imagen y comentarás lo que analizas y deducirás para relacionarlo con la palabra que está abajo. ¿están listas y listos?, ¡comienza!

¿Qué observas en la imagen?

Recreación

Hay una familia que está sentada y juega, la mamá y sus hijos. Parecen muy divertidos y además parece que el papá o tal vez otro familiar también está con ellos porque se ve que lanzó los dados.

Y ¿cómo imaginas que se sientan la niña y el niño al jugar con su papá y su mamá? ¿Piensas que se relaciona con una necesidad básica? Y ¿cómo le llamarías.

Es divertido es muy bueno para sentirte bien, sentirte feliz, ¿Podría ser diversión?, se ven alegres. Pero ¿la diversión es una necesidad básica?

Debajo de la imagen se encuentra una palabra que dice RECREACIÓN, que quiere decir que es una “actividad para aprovechar el tiempo libre para el descanso físico y mental” para jugar y divertiste. ¿Qué te parece? Y sí el descanso y la recreación son un derecho para niñas y niños y es una necesidad básica.

La recreación es fundamental para la salud, pero ¿A qué se refiere cuando se dice eso de la salud física y mental?

Que puedes realizarla de diferentes maneras, ya sea de forma mental como es el caso de inventar tus propios juegos, divertirte con juegos de mesa, usando la imaginación y, la creatividad física, cuando haces ejercicio como saltar la cuerda, brincar, correr. Hay otro elemento importante que has visto tanto en el video como en la imagen, el ejercicio.

En el siguiente video observa ¿cómo puedes ejercitarte?

Ejercitarse, canciones Once Niños.

¿Qué te pareció el video? Muy divertido, y es verdad, necesitas moverte, estirarte, ejercitarte.

Ahora es momento de observar el siguiente video donde te muestra otra necesidad básica: Dormir y descansar. Este video se llama “A dormir”.

A dormir, canciones Once Niños

¿Qué te pareció el video?, ¿qué te gustó más? ¿Por qué es importante dormir? ¿Qué te gusta soñar?

Observaste cuando el día va pasando y se ve en la ventana el cambio de día a noche. La luna y las estrellas y los personajes se preparan para dormir. Alan se lavó muy bien los dientes, y ¡a descansar!

Es muy importante descansar, las niñas y los niños tienen que dormir de 8 a 10 horas para que crezcan fuertes.

Estas son dos necesidades importantes: Descansar y lavarse muy bien los dientes antes de ir a dormir.

Ahora, realizar una actividad en tu cuaderno que consiste en dibujar o escribir lo que significa necesidades básicas y compartirlo con algún familiar. Conversa con tu maestra o maestro acerca de las actividades de Formación Cívica y Ética.

Conociste que tu mamá, papá o tutor y las personas que te rodean, tienen la obligación de atender las necesidades de las niñas y los niños.

¿Y qué pueden hacer las niñas y los niños para satisfacer sus necesidades y crecer sanos y fuertes?

Las niñas y los niños pueden establecer compromisos para crecer sanos y fuertes. Comer las verduras que les ofrece mamá en la comida, dormir temprano para descansar y reponer fuerzas.

Piensa en tres compromisos que puedes hacer para crecer sano, fuerte y feliz. Coméntenlos con algún familiar o persona que los acompañe en casa.

En esta sesión reconociste que todos tienes necesidades básicas y que es necesario satisfacerlas para continuar vivos. ¿Qué aprendiste en esta sesión?

Las necesidades básicas son todas aquellas que te permiten seguir vivos como respirar, tomar agua para hidratarte, comer bien para crecer sano y fuerte, bañarte, descansar y hacer deporte.

Es importante conocer cuáles son tus necesidades básicas, y cómo se satisfacen, atienden y cubren.

Recuerda que: Las necesidades básicas de los seres humanos son aquellas indispensables para vivir.

Ahora bien, todos los seres humanos por el hecho de ser personas tienen derechos que les permiten vivir y convivir mejor.

Las necesidades se relacionan estrechamente con nuestros derechos, por ejemplo:

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral

Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social

Por eso es relevante satisfacer tus necesidades porque así ejerces tus derechos. Ahora sí puedes decir que “Mis necesidades son parte de mis derechos”. Pero sobre esto, seguirás aprendiendo en la siguiente sesión.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Adivina cuántos tengo – Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000.

¿Qué vamos a aprender?

Practicarás en descomponer cantidades a partir de dos sumandos diferentes.

Resolverás problemas de sumas y restas con número naturales hasta 1000

Para ello, vamos a usar nuestro libro de texto de Matemáticas, segundo grado en la página 32.

VER PAGINA DEL LIBRO

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas qué es descomponer un número? Para recordarlo vas a descomponer el número 25, utiliza el siguiente material:

¿Cuántas decenas y unidades observas? dos decenas y 5 unidades.

Entonces lo puedes descomponer en dos decenas y cinco unidades, es decir, 20 + 5.

Si una decena la cambias por diez unidades, entonces en ¿qué otros números puedes descomponerlos?

En una decena más quince unidades, en los sumandos 10 + 15 Existen diferentes formas para llegar a la misma cantidad.

Realiza otra a actividad. En una bolsa tienes 50 fichas de dos colores ¿cuántas fichas crees que habrá de cada color?

Una posibilidad es que puede haber 25 de un color y 25 de otro. ¿puede haber otra opción de cantidades de cada ficha? 30 de un color y 20 de otro ¿qué otras combinaciones de cantidades pueden haber?

Puedes tener 40 fichas de un color, ¿cuántas tendrás del otro? Coloca las 40 fichas de un color y con fichas de otro color, complete las fichas que faltan para tener 50.

Si tienes 15 de un color, ¿Cuántas tendrás del otro? ¿Cuántas fichas faltan para tener 50?

Cuenta cuantas fichas del otro color necesitas: 15 + __

Si tienes 28 de un color, ¿cuántas tendrás del otro? completa las fichas que faltan para tener 50. Cuenta cuántas fichas de otro color faltan.

Si tienes 28 fichas, ¿Cuántas te faltan para 50? 28 + _____

Observaste que el 50 lo puedes descomponer de tres maneras: 40+10, 15+35 y 28+22

Ahora vas a práctica tu habilidad para descomponer números. Juega memorama de sumas y restas, vas a buscar parejas de números que formen 10.

Tu puedes realizar las tarjetas con las sumas o restas para practicar.

Las piezas estarán boca abajo de manera que irás levantando cada una y encontrar su pareja.

Como has observado a lo largo de las actividades realizadas, puede haber muchas formas de llegar a un mismo resultado.

Ahora ¿dos números que al sumarlos te den como resultado 35? Por ejemplo, 20 y 15

Escribe en tu cuaderno otras 4 formas de llegar a esa cantidad.

30 + 5

13 + 22

17 + 18

25 + 10

Lograste encontrar las mismas parejas de números o encontraste otras más. Comparte con tu familia lo aprendido en esta sesión.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Jugando en silencio – Artes

Aprendizaje esperado: Elige formas y figuras diversas para representarlas con el cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Contarás pequeñas historias con movimientos del cuerpo sin utilizar palabras.

¿Qué hacemos?

En la sesión anterior realizaste:

Movimientos muy amplios llamados extensión

Movimientos muy cerrados y se llaman flexiones.

Proyectaste formas como una diagonal, una curva, etc.

Imitaste las formas de una palmera quieta y una palmera en movimiento.

Imaginaste el movimiento de algunos fenómenos como un mar tranquilo y un mar agitado.

Y concluiste imaginando la forma de la trayectoria de un objeto en movimiento como fue un torbellino, del rebote de una pelota, etc.

Juega con el cuerpo expresando ideas o acciones cortas sin palabras, que permitan ir desarrollando la habilidad de construir pequeñas historias.

Actividad 1: Pequeñas ideas o acciones cortas.

En esta actividad realiza la representación de un personaje y actúa para tu mamá, papá o a quien te acompaña y que usen su imaginación para adivinar lo que tratas de representar. A un fotógrafo de pájaros e insectos voladores, por ejemplo, tendría que:

Vestirte

Ponerte y amarrarte unas botas

Colocarte un sombrero

Revisar tu mochila como sacando objetos o en este caso una cámara

Revisar la cámara, ajustar el lente y sostenerla con ambas manos

colocarte tu mochila en la espalda

Caminar

Te limpias el sudor

Ve de repente a su presa con cautela

Saca tu cámara

Se coloca en posición y da clic.

Se muestra satisfecho con su captura.

¿Fue fácil descubrir lo que representaste?

Actividad 2

Observa el siguiente video, sin música y conoce más sobre este tema:

Un poco de miedo, canciones Once Niños

La forma de expresión de la niña permite observar su angustia y su miedo. Esto implica parte de los movimientos corporales e incluso gestuales para dar a conocer una idea.

Actividad 3:

Lee con atención la siguiente representación y adivina de que se trata:

Se levanta de su cama

Se peina y se arregla

Toma un vaso de leche y come unas frutas.

Toma un libro, lo revisa y se lo coloca bajo el brazo

Camina rumbo al autobús y le hace la parada

Se sube, saca unas monedas y le paga al chofer

Camina tomando de los asientos

Se coloca de frente y se toma del tubo de arriba,

Responde a los movimientos que ocasiona el autobús, (se inclina cuando frena, hace un pequeño brinco cuando pasa un tope, mueve ligeramente los hombros).

Se baja del autobús mira en su reloj

Realiza una expresión de angustia

y se echa a correr.

¿Qué personaje se está representando? De un estudiante, es cualquier día en la vida de un estudiante.

Actividad 4

Existen algunas otras formas de jugar con el movimiento de tu cuerpo de manera artística como te cuenta Rosita del estado de Puebla: ella y sus amiguitos juegan con la sombra de su cuerpo e inventan movimientos creando animales o figuras y tratan de adivinar lo que están representando.

Observa el siguiente video e imagina lo que representa en los minutos 1:33 al 3:32, si deseas verlo completo adelante

Vitamina Sé. Cápsula 139. Teatro de sombras (Taller)

Para concluir con esta sesión, aprendiste que:

Las posibilidades de movimiento artístico corporal son muchísimas, solo es necesario utilizar la imaginación para crear Te permite compartir ideas, crear historias o cuentos y de esta manera vivenciar lo que llevas en tu imaginación.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Leamos para aprender más – Lenguaje

Aprendizaje esperado: Lee los textos e identifica qué información le ofrece cada uno sobre el tema de su interés. Registra en notas lo más relevante del proceso seleccionado encontrado en cada fuente.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de cómo buscar información importante sobre un tema, para elaborar un cartel.

En un cartel puedes compartir la información que encuentras al leer, estudiar e investigar sobre un tema.

¿Qué hacemos?

Los materiales que necesitas son:

Cuaderno

Lápices

Un pliego de papel bond o cartulina

Imágenes de residuos orgánica e inorgánica

Pegamento.

En esta sesión investiga sobre el tema referente a cómo puedes cuidar el planeta, por ejemplo: qué acciones puedes llevar acabo para evitar la contaminación de los mares o ríos por residuos y que consecuencias provocan como las enfermedades en las personas y la extinción de especies marinas.

¿Cómo afectan los residuos que se arrojan al mar? ¿Qué hacen con los residuos en casa o cuando van a la playa? ¿Qué puedes hacer desde tu hogar para mitigar la contaminación? Identifica algunos problemas que ocasiona la generación de residuos: malos olores, enfermedades, que haya moscas, ratones, cucarachas, es decir, fauna nociva.

En el caso de las bolsas de plástico tiradas al mar semejan a las medusas, mismas que sirven de alimento a algunos peces y que las confunden con esos animales comiéndose el plástico y ocasionando asfixia y muerte. ¡Se necesita hacer algo con los residuos ante tan gran problema!

Lo primero que se tiene que hacer es leer más acerca del tema para aprender. Seleccionar algunos libros con base en el tema elegido.

En tu libro de texto de Lengua Materna. Español, segundo grado, lee la lectura “Basura que se va y basura que se queda” en la página 28.

VER PAGINA 28

Reflexiona sobre ¿de qué crees que se trate la lectura?, al escuchar el título del texto, observa las imágenes y pregunta ¿qué relación hay entre la imagen y el texto que vas a leer?, una vez más ¿de qué va a tratar?

En la imagen de las tres flechitas verdes que se encuentran al lado del título ¿sabes qué significan éstas?, no te preocupes si no lo sabes, más adelante conocerás su significado.

Lee en voz alta y explica a algún familiar de qué habla el texto y comenten que acciones pueden hacer con los desechos que generan y que tira el ser humano en la calle como lo menciona el contenido del texto.

Identifica los párrafos del texto para volverlos a leer, uno por uno, e identifica la información útil para el proyecto de hacer algo con los residuos y así cuidar al planeta que es la idea principal.

En el primer párrafo se habla de los residuos que genera la naturaleza, plantas y animales se descomponen y son aprovechados por el planeta. Le ponen el nombre de residuos orgánicos.

Los residuos orgánicos son los desechos naturales que provienen de plantas y animales.

Escribe con tus palabras la información que encontraste en el párrafo que te será de utilidad para hacer algo con los desechos, también puedes dibujar.

Lee el segundo párrafo;

Se comenta acerca de las características de los residuos inorgánicos y los problemas que ocasiona al planeta y hace referencia al título en la parte que dice “la basura que se queda”.

Los residuos inorgánicos son objetos que tardan mucho tiempo en descomponerse en la tierra, y no sirven como alimento para otros animales.

Escribe en tu cuaderno, con tus propias palabras, de qué trata el segundo párrafo, también puedes dibujar.

En el tercer párrafo es donde plantean una estrategia para mitigar o prevenir el problema de los residuos que está relacionada con las tres “R” referentes a “Reducir, Reciclar y Reutilizar”

En la página 29 del libro de texto de Lengua materna. Español, de segundo grado, Margarita Schultz ayuda a entender estas tres palabras de REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR y lo relaciona con las tres flechas verdes. Escribe con tus propias palabras de qué trata el texto de la página 29.

VER PAGINA 29

En el texto de “La basura que se va y la basura que se queda” habla sobre la separación de residuos: entre orgánicos e inorgánicos, esta idea de las “tres erres” se debe llevar a la práctica desde casa.

Fuente: http://basuraorganicaeinorganica3a.blogspot.com/2016/06/basura-organica-e-inorganica.html

Después de separar los residuos ¿qué podrías hacer con los residuos orgánicos e inorgánicos?

Los orgánicos pueden servir para nutrir la tierra y cultivar diferentes vegetales. Y los inorgánicos se pueden reutilizar. Por ejemplo: en vez de tirar tu cuaderno reutilizas las hojas para limpiar, para envolver o para otras cosas. Si se te rompió un vaso de plástico, lo separas para que el recolector de la basura lo lleven a que se recicle fundiéndolo y reutilizándolo de nuevo. Y se reduce su uso. Usa las bolsas varias veces: REUTILIZA, RECICLA Y REDUCE.

Ahora que has identificado información sobre los residuos y las formas de reducir los desechos que se producen, puedes elaborar un cartel para compartir esa información con las demás personas.

Usa los textos que escribiste previamente, las definiciones de residuos orgánicos e inorgánicos, y puedes buscar algunas imágenes de revistas o internet, también puedes hacer unos dibujos. Elabora el cartel sobre un pliego de papel bond o cartulina. Usa el título: “Residuos orgánicos e inorgánicos”.

Coloca el cartel en un lugar de la casa donde pueda ser útil para que lo lean las demás personas que viven contigo, puedes intercambiar fotos de tu cartel con compañeras y compañeros, amigas o amigos y familiares.

Para concluir con esta sesión recuerda los pasos que seguiste en la lectura de un texto para aprender más del tema que te interesa y para elaborar un cartel.

Lee el título y observa las imágenes. Imagina sobre qué va a tratar el texto. Lee el texto. Comenta con alguien acerca de lo que encontraste en el texto. Escribe, dibuja, o ambas cosas, acerca de lo que trata cada párrafo. Elabora un cartel con la información que escribiste, con los dibujos que hayas hecho o con imágenes recortadas.

Para saber más del tema realiza los ejercicios de las páginas 30 y 31 de tu libro de texto de Lengua materna. Español.

VER PAGINAS 30 Y 31

También anota en tu cuaderno alguna o algunas palabras nuevas que encontraste en los textos leídos hoy y elaborar las fichas de palabras nuevas.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.