Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 14 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del miércoles 14 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del miércoles 14 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy lunes 14 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR:

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 4° de primaria 14 de octubre

Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 14 de octubre

Aprende en Casa actividades 13 octubre

Conocimiento del Medio: Tengo una identidad

Continuarás con tu aprendizaje, reconociendo que eres una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a vivir en una familia que te cuide, proteja y brinde afecto.

Para iniciar con esta sesión, observa el siguiente video.

1. Derechos de los niños.

https://www.cndh.org.mx/video/los-ninos-y-sus-derechos

El video te habla de lo importante que son los derechos sin importar ninguna de sus características físicas, todas y todos tienen los mismos derechos y uno de ellos es el derecho a la identidad.

¿Sabes que es el derecho a la identidad? según la Real Academia Española (RAE) la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.

La identidad permite a las personas:

• Saber quiénes son y distinguirse de los demás, por eso tenemos un nombre y apellidos.

• Tener una nacionalidad, así, tú, yo, y muchos estudiantes que nos están viendo somos mexicanas y mexicanos.

• Ser parte de un grupo social, por ejemplo, nuestra familia, nuestro grupo de amigos.

• Tener acceso a servicios y prestaciones como la salud, la educación, entre otros.

Para saber un poco más del tema, observa el siguiente video que te explicará sobre esto:

2. Derecho a un nombre y a una Nacionalidad – Deni y los derechos de las Niñas y los Niños.

Ahora observa estas huellitas.

¿Sabes a quién pertenecen estas huellitas? ¡Claro! Son las huellas de un perrito.

Y estas huellas, ¿A quién pertenecen?

Huellas de una gallina.

Muy bien, ¿Qué dices de estas otras huellas?

Son las huellas del dedo de una persona, las huellas también te pueden identificar, porque igual que los rasgos de la cara, y del resto de tu cuerpo, las huellas digitales son diferentes en cada persona ¡No existen dos huellas iguales! Tus huellas también son únicas.

Es momento de conocer un poco más del acta de nacimiento

Pide a un familiar que te muestre tu acta de nacimiento, copia de ella: Tu nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, pregunta para qué han usado tu acta de nacimiento.

Matemáticas: Con pompones… a la meta

Continuarás con tu aprendizaje de lectura, escritura y ordenamiento de números naturales hasta 100.

Formarás colecciones, con un número de elementos que las componen.

Para esta sesión necesitarás:

Tu cuaderno.

Tus lápices de colores.

Tu material contable.

Un dado.

Tu libro de texto Matemáticas.

ACTIVIDAD

Jugarás algo muy divertido, necesitas dibujar una tabla para registrar tus tiradas, recuerda que puedes pedir ayuda de un adulto, papá, mamá o quien te acompañe, que sepa leer y escribir para que la realices.

El juego consiste, por turnos, tomen el dado y realizan un lanzamiento, registra en la tabla el número del dado, tomas los pompones, que en tu caso será tu material contable, correspondiente a lo que salió en el dado, y lo pondrás sobre tu cuaderno, registra cada tiro, al final de los turnos, verás quién de los dos participantes recolecto más “pompones”.

Te mostraré un ejemplo:

Si tu dado cae de la siguiente forma:

v

Tú deberás tomas cinco piezas de tu material contable.

Y registrarás tu tiro así:

Después de que registraste tu tiro, es el turno de tu acompañante, que tendrá que realizar el mismo procedimiento, cuando llenes todas tus celdas, es momento de contar todos los lanzamientos, para saber quién es el ganador ¡Diviértanse!

¿Te gustó el juego? ¿Qué te parece si prácticas otro juego más?

Este juego se llama Meta de quince ¿Alguna vez lo has jugado? Te voy a explicar cómo se juega, necesitarás:

• Cuaderno.

• Lápiz.

• Una pieza de tu material contable.

• Dado.

En una hoja de tu cuaderno vas a hacer una tabla como la siguiente, recuerda que puedes pedir la ayuda de tu acompañante, podrás colorearla con tus colores preferidos, pero pon mucha atención en el orden de los números, después vas a escribir los números del 1 al 15 como en el ejemplo, puedes colorearlos si gustas en otro momento, para que tu tablero quede así:

En este juego van a tomar por turnos el dado los participantes, irán avanzando tantos cuadros como puntos lo indique el dado, el reto es llegar a la meta o pasarla pero hay dos casillas importantes, si caes en la casilla 5 pierdes tu turno, y si caes en el 10, avanzas otra vez la misma cantidad de casillas que acabas de avanzar, es decir, si te encontrabas en la casilla 6 y tu dado cae en 4, tienes que avanzar 4 casillas, lo que quiere decir que caerás en la casilla 10 y volverás a avanzar 4 casillas más, entonces tu destino final de ese turno es la casilla 14.

En este juego también puedes tratar de adivinar cuantas casillas te faltan para llegar al 15, preguntándote ¿Cuánto debe de caer en el dado para que llegue a 15? ¡Invita a toda tu familia a jugar!

Apoyándote en el juego Meta 15, resuelve las siguientes actividades: Observa las caras de los dados y trata de completar la última con los puntos que faltan para llegar a la casilla que se indica.

• Si se llega al número 15, ¿Cuántos puntos salieron en el último tiro?

Cuenta los puntos del primer dado y continua en el segundo, en total son 11, para llegar al 15 ¿Cuántos faltan? ¡Muy bien! 4 porque después del 11 sigue 12,13,14 y 15.

Si dudaste un poco, no te preocupes, pronto lo vas a lograr sin problemas, sigue practicando, puedes apoyarte con tus objetos para contar o incluso con tus dedos. Recuerda que también tienes la tira de números, que ya la ampliamos hasta el 15.

Siguiente:

• Si llega al número 12, ¿Cuántos puntos salieron?

Siguiendo con la misma estrategia anterior, cuenta los puntos que están, son 7 y si ves tú registro de números, comprueba que después del 7, está 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Faltan 5!

Un ejemplo más.

• Si llega al número 9, ¿Cuántos puntos salieron?

El dado vacío son 4 puntos, porque ya hay 5 y utilizando sus dedos para llegar a 9, subió 4 dedos.

Lenguaje: ¿Es de miedo, triste o chistoso? ¿Tú qué crees?

Recuperarás la trama de los cuentos leídos, con ayuda de tu profesor.

Anticiparás el contenido de un texto e interpretarás el final, a partir del dibujo.

Para esta sesión necesitaras los siguientes materiales: Lápiz, hojas blancas, cuaderno, lápices de colores y tu libro de texto Lengua Materna. Español de primer grado.

ACTVIDAD

En la sesión de hoy tú descubrirás el tema que se va a tratar, observa muy bien la siguiente lámina a ver si logras adivinar el tema, fíjate en las imágenes y en el texto.

Había una vez…

¿Qué observas en la lámina? Obsérvala con detenimiento.

Esto es lo que algunos niños observaron en la lámina, puedes apoyarte en ellos: Lobo feroz, el atuendo del gato con botas, una zapatilla de cristal, una varita mágica, un camino con piedritas, una caperuza roja, un espejo encantado, la manzana que mordió Blanca Nieves.

¿Ya sabes de que va a tratar la sesión de hoy?

¡De cuentos!

Efectivamente esta sesión será de cuentos, leerás uno que trae consigo un gran misterio, pero antes no olvides tener tu material listo.

Para iniciar, utilizarás tu libro de texto en la página 38.

Como lo has hecho en ocasiones anteriores, vas a recorrer con mucha atención las dos páginas donde aparece el cuento, buscando palabras que ya conozcas y tratando de interpretar los dibujos para, junto con el título, imaginar de qué va a tratar la narración.

Eso es aprovechar tus saberes y experiencias, hay que hacerlo siempre. Vas a ver primero dos palabras del título:

Duende, empieza igual que las palabras Dulce y Durazno, la siguiente palabra es:

Tienda, inicia igual que las palabras Tita, Timoteo y como nuestro planeta Tierra.

El dueño de la tienda se llama Manuel.

Manuel, inicia igual que las palabras Mario, Mano, Mantel y Mango.

Y ahora observa muy bien las ilustraciones ¿Qué expresión tiene la cara del señor Manuel y la de la señora? quien por cierto ¿Será su esposa? estarán ¿Asombrados? ¿Asustados? ¿Enojados? las cosas de la tienda, ¿Están en orden o desacomodadas? y los duendes, ¿Qué harían? ¿Dónde están? ¿Los puedes ver? ¿Quieres intentar descubrir de qué trata el cuento?

Recuerda el título, ¿Qué te dicen las imágenes? reconoces algunas palabras, ¿Qué sabes de los duendes? arriesga ideas y, ya sabes, no tengas temor a equivocarte, es una especie de juego para adivinar, antes de leer el cuento, de qué trata.

Antes de leer el cuento, sigue buscando pacientemente más palabras que conozcas.

Por lo pronto ya hay cuatro palabras:

Duendes, Tienda, Manuel, Ratas.

Igual que en la sesión pasada, cuando encuentres cualquiera de las cuatro palabras en el cuento, márcalas con tu color favorito, o con tu lápiz, subráyalas o enciérrenlas en un círculo o en un cuadrado, como tú lo prefieras.

Igualmente, si encuentras otras palabras que conozcas, márcalas, no te preocupes si no encuentras todas, recuerda pedir ayuda de algún familiar.

Ahora sí, a leer el cuento, sigue la lectura, con tu dedito ve recorriendo las palabras de tu texto, te vas a detener cuando veas estas cuatro palabras para que las identifiques mejor, ten listo tu color o lápiz para que marques las palabras que ya conozcas.

¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? ¿Se acercó a lo que te imaginaste? Contesta las siguientes preguntas y coméntelas con quien te acompaña:

Lee lo que otras niñas y niños opinan al respecto:

Sigue intercambiando ideas respecto del cuento, sobre todo piensen en si ¿Al final el matrimonio se libró de los duendes? ¿Les servirá cambiarse de casa y de pueblo para quitárselos de encima? ¿Sí o no? y ¿Por qué lo creen así? reflexiona y coméntalo con tu familia, acuérdate de marcar en el texto todas las palabras que ya conoces y fíjate muy bien cómo inician.

Ya que se resolvió el misterio del desorden en la tienda y que terminó de manera tan graciosa la narración, es momento de otra actividad.

Observa el video de un cuento, se llama El árbol miedoso, usarás tu imaginación, para pensar de qué va a tratar, para empezar, apóyate en el título.

Seguramente, lo primero que se te vino a la mente decir es “Se trata de un árbol que tiene miedo”, pero pregúntate, ¿Por qué tiene miedo? ¿A qué le puede tener miedo un árbol? piensa de qué se va a tratar el cuento.

Pide el apoyo de un adulto para que puedas observar el video en tres bloques, con los siguientes cortes y contestes las preguntas correspondientes.

• Del minuto 00:00’ al 02:28’

• Del minuto 02:28’ al 04:52’

• Y por último del minuto 04:52’ al 07:07’

1. Cuento: El Árbol Miedoso 18 07 14

PRIMER BLOQUE: Del minuto 00:00’ al 02:28’

¿Por qué tendrá tanto miedo el árbol de peras? ¿Qué o quién se lo habrá provocado? ¿Qué le recomendarías al árbol para que ya no tenga miedo? ¿Sabes qué son las mariquitas? continúa con el segundo bloque del cuento.

SEGUNDO BLOQUE: Del minuto 02:28’ al 04:52’

¿Crees que el árbol de peras haga algo para que se le quite el miedo? ¿Crees que Juan corte el árbol de peras? ¿Cómo podrías ayudarle al árbol de peras para que no lo corten?

TERCER Y ÚLTIMO BLOQUE: Del minuto 04:52’ al 07:07’

Sigue jugando a adivinar de qué van a tratar los cuentos o las historias que te narren, como lo hiciste hoy, y a sorprenderte con sus finales, por la tarde, cuando tengas un tiempo libre, con ayuda de algún familiar, elabora una lista de algunas de las cosas que había en la tienda de don Manuel. Escriban con un color distinto la primera letra del nombre, por ejemplo:

Esas palabras son solo un ejemplo, tú puedes agregar todas las que visualices en el cuento, no olvides registrar el título de esta narración en tu “Pasaporte de lecturas”.

Anota el título del cuento Los duendes de la tienda utiliza tu color rojo para la mayúscula inicial y lápiz para minúsculas.

Sigue leyendo con tu familia el libro de lecturas, ahí encontrarás más cuentos.

El Reto de Hoy:

Sería bueno que los duendes fueran a la escuela para que ya no hicieran tantas travesuras. Qué te parece si imaginas cómo sería una escuela de duendes, ¿Qué les enseñarían ahí? ¿Cómo serían sus maestras y maestros? ¿Qué libros llevarían?

Dibuja y escribe lo que se te ocurra y si es con la familia, más divertido, si es posible, lleva tu historia a la escuela cuando regreses.

Inglés: Conozcamos las partes del cuerpo

Aprenderás a reconocer partes de tu cuerpo por su nombre en inglés.

Today, we are going to learn the names of some “parts of the body” but first let’s sing a song. Hoy vamos a aprender cómo se dicen algunas partes del cuerpo en inglés; pero primero vas a cantar una canción. What do you say? Do you want to sing? Ready? So, prepare yourself to start the song. ¿Qué dices? ¿Si quieres cantar? ¿Estás listo, lista? ¡muy bien!

Canción 1 de saludo. Good morning Mr. Rooster.

Did you like the song? Yes, perfect. ¿Te gustó la canción? si, excelente. Ahora veremos las partes del cuerpo.

• Tell me, what is it? / Dime ¿Qué es esto?

• What are these? / ¿Qué son estos?

• Or what are these? / O ¿Qué son estas?

Y ahora dime ¿Tú sabes cómo se dicen las partes del cuerpo en inglés, por ejemplo: la cabeza, los ojos o las rodillas? ¿Qué dices: qué tal si aprendes hoy cómo se dice en inglés? Y ya después lo puedes compartir con un compañero, compañera, amiga, amigo o algún familiar.

Now, look at the pictures with parts of the body. Observa los dibujos con partes del cuerpo. ¿Qué te parece si vemos cuáles son? Y sí recuerdas cómo se dice. Yes, are you ready? So, let´s go.

• Tell me, what is it? / Dime ¿Qué es esto?

Head / cabeza

• What are these? / ¿Qué son estos?

Eyes / Ojos

• What is it?

Ears / orejas

• What is it?

Finger for the feet / Dedos de los pies

• What is it?

Finger for the hands / dedos de las manos

BUT BE CAREFUL. Pero PON ATENCIÓN AQUÍ- we say toes for the feet; fingers for the hands. (Dedos de los pies y dedos de las manos lo decimos diferente en inglés). No te vayas a equivocar cuando quieras decirle a alguien dedos de los pies y dedos de las manos. And finally we have: y finalmente tenemos:

• What is it

Shoulders / hombros

¿Qué te parece si repasas las partes del cuerpo con una canción? Do you want to? Yes, perfect. Dirigirse a los niños: kids, let’s practice the parts of the body with a song. ¿Qué te parece sí practicamos las partes del cuerpo con una canción? so, please stand up and get ready. Te invito a ponerte de pie y a cantar.

• Sing using body language. (Hasta el minuto 2:15)

El Reto de hoy:

Colocar tarjetas con las palabras que dicen el nombre de una parte del cuerpo tu “eyes”, “toes”, “ears”, “head”, “shoulders” etc., tu acompañante tiene que señalar una parte de su cuerpo y tú tienes que buscar la tarjeta con el nombre que corresponda.