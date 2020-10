Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 19 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 19 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del lunes 19 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy lunes 19 de octubre.

Aprende en Casa actividades 19 octubre

Aprendizaje esperado: Reconoce lo que ya puede hacer por sí mismo que antes no podía, y reconoce en los demás aspectos que le gustaría desarrollar.

Énfasis: Reconoce lo que puede hacer por sí mismo y cómo esto lo ayuda a satisfacer sus necesidades.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás lo que ya puedes hacer por ti misma o por ti mismo, y que antes no podías, la forma en que esto te ayuda a satisfacer tus necesidades, además de reconocer en los demás aspectos que te gustaría desarrollar.

Identificarás aquellas características que te hacen ser una persona única y las cosas que puedes hacer sin ayuda de nadie.

¿Qué hacemos?

Aquí se puede apreciar un cofre, no tiene candado, lo único que se puede observar es que tiene un nombre en la tapa, dice “Romina” ¿Te gustaría saber que hay dentro?

Dentro hay imágenes y cosas sin sentido.

Estas cosas son de alguien que sabe escribir, y también hay unos cubiertos, si puede usar cubiertos ya no es una niña pequeña, en una de las fotos está abrazando a alguien que quiza pueda ser su hermanita o algún amigo más pequeño.

En la tapa viene algo escrito detrás de las imágenes:

Muchas cosas aprendí

que ya nunca se me olvidan.

Para saber más de mí

sigue mi línea de vida.

Lo que ves en esta caja

es como un rompecabezas.

Tú misión ahora será

acomodar bien las piezas.

Una pista encontrarás:

mira bien por dónde empiezas.

La conclusión es que todas las cosas que hay en el cofre son de la misma persona y todas están relacionadas con lo que sabe hacer. Observa que es de una niña que se llama Romina, por el nombre de la caja.

La pista de empezar por el principio, es muy importante, porque ella quería que empezáras con las cosas que podía hacer cuando era sólo una bebé.

Dejó esta ropita, seguramente, es con la que su mamá la vestía.

Esta muy interesante, hay que resolver este misterio, piensa en las cosas que podías hacer cuando eras bebé, seguramente no eran muchas, como por ejemplo, sabías avisar cuando tenías hambre, pero no podías alimentarte tú solita (o), podías dormir por muchas horas, pero no podías arroparte, ni tampoco podías ponerte de pie sin ayuda, hacías del 1 y del 2 en el pañal pero no te lo podías cambiar.

¿Qué otras cosas hacías cuando eras bebé y cuáles haces ahora que no podías hacer? Quiza chuparte los dedos.

Elmo, Lola y el Monstruo come galletas, pueden hacer un montón de cosas pero otras todavía no ¿Qué te parece si observas el siguiente video hasta el minuto 03:02’ donde cuentan un poquito de esto?

Listos a jugar: Crecer.

¿Notaste cómo Elmo y sus amigos realizan cosas distintas que van de acuerdo a su edad y tamaño? también hacen cosas que tal vez antes no podían. El monstruo comegalletas necesita la ayuda de sus amigos para saltar, pero más adelante, practica con entusiasmo para hacerlo solo.

En el cofrecito, hay muchas cosas, olvidé comentarte que en el lugar donde se encontró el cofré, en una de las paredes había unas marcas de alguien que iba registrando su crecimiento, hasta abajo, decíe 1 año, luego 2 años, 3 y asi hasta llegar a 7, arriba con letras grandes decia: ¡ROMINA! retoma el video, pero esta vez del minuto 07:31 a 8:50

Listos a jugar: Crecer.

Cuando creces, vas aprendiendo cosas nuevas, muchas veces con ayuda de alguien al principio, pero después, ya puedes hacerlas solo o sola.

El cofre de Romina es como la caja de recuerdos de Beto y Enrique, es la caja de recuerdos de una niña que quiso guardar las cosas que podía hacer ella solita.

Para generar su línea de vida hay que pensar en que elementos irían primero y cuáles después e ir acomodando las cosas de acuerdo a su edad.

La ropita de bebé iría primero, porque es lo único de todo el cofre que usaría una bebé, depués un zapatito pequeñito, porque es como de una niña que recién empieza a caminar, después la cuchara porque es cuando ella empezó a comer solita, los útiles escolares y la mochila son de cuando ella empezó a ir a preescolar y probablemente tenía un poco de miedo porque era algo nuevo.

Lo que confunde son estos dibujos de caras: Enojada, asustada y alegre que están en la tapa del cofre.

Al fondo del cofre hay un papel que dice:

En mi línea de la vida

yo no puse algunas cosas

son de lo más divertidas

y también son muy hermosas.

En esas cosas me ayudan

personas maravillosas

pero no les quepa duda

que un día las haré yo sola.

Mira debajo del cofre.

Debajo del cofre hay otro papel más:

Cuando me enojo yo grito

y eso no me gusta nada

si mi hermana está enojada

respira y habla bajito.

De ella quiero aprender

a decir qué es lo que me molesta

pero no quiero ofender

ni lastimar.

Mi mamá es muy divertida

dice chistes todo el día

si se junta con mi tía

se la pasan risa y risa.

Yo quiero, así como ellas

carcajadas en la vida

porque las hace personas bellas

y son también muy unidas.

Si en la noche siento miedo

grito y llamo a mi mamá

ella llega sin dudar

y se me acerca muy despacio.

Me pregunto ¿Si algún día

me podré cuidar solita?

porque ahorita todavía

no puedo, estoy chiquita.

¡Acertijo resuelto! Las caras que faltaba acomodar, son justamente esas.

ENOJO

Cuando me enojo yo grito

y eso no me gusta nada

si mi hermana está enojada

respira y habla bajito.

De ella quiero aprender

a decir qué me molesta

pero no quiero ofender

ni lastimar.

ALEGRÍA

Mi mamá es muy divertida

hace chistes todo el día

si se junta con mi tía

se la pasan risa y risa.

Yo quiero, así como ellas

carcajadas en la vida

porque las hace personas bellas

y son también muy unidas.

MIEDO

Si en la noche siento miedo

grito y llamo a mi mamá

ella llega sin dudar

y se me acerca muy despacio.

Me pregunto si algún día

me podré cuidar solita

porque ahorita todavía

no puedo, estoy chiquita.

Lo que ella quiere decir es que hay cosas que hacen otras personas, que a ella le gustaría aprender, por ejemplo, a ella le gustaría aprender a reaccionar mejor cuando está enojada o a estar tan alegre como su mamá y a cuidarse solita para que no le dé miedo en las noches.

Elabora tu propia línea de vida, en varias hojas puedes ir o dibujando las cosas que tu usabas o hacías, para unirlas y formar una línea, por ejemplo cuando eras bebé te alimentaban, te bañaban, te arropaban, bueno hasta te llevaban de paseo.

Después empezaste a ponerte de pie, a decir las primeras palabras; después, ya caminabas sin agarrarte de las cosas, hablabas bien, pero todavía te ensuciabas al comer y necesitabas que te cortaran la comida; creciste y tal vez ya hables mejor, puedas usar los cubiertos, te vistes solo (a), armas rompecabezas, ayudas a recoger los platos, colocas la mesa, colaboras con las tareas de la casa, necesitas ayuda para ir por la calle, sugiero poner debajo de la línea, las cosas en las que se requiere ayuda y arriba las que logras por tí mismo (a). Es importante marcar las edades en la línea, puedes hacer tu línea de vida con tu familia porque seguro ellas y ellos ven cosas en ti que tu ya no tienes presente.

No todas y todos tienen que dibujar lo mismo, cada línea de vida es distinta porque cada persona aprende a su ritmo y cosas distintas, cada quien decidirá qué dibuja en su línea.

Cuando termines tu línea del tiempo, puedes ver con claridad las cosas que has ido logrando hacer con el tiempo, lo que ya eres capaz de hacer y aquellas cosas en las que todavía necesitas ayuda.

Por eso es tan importante darnos cuenta de que cada persona es distinta, porque seguramente otras personas querrán aprender cosas de ti que para ti ya son muy normales.

Con este solo cofrecito, aprendiste que, conforme vas creciendo puedes hacer cada vez más cosas sin ayuda de nadie.

Ver las cosas que Romina compartió, te ayudó a pensar en lo que ya puedes hacer y que antes no podías también compartió otras cosas muy importantes, que son aquellas que ves que otras personas hacen solitas y que te gustaría poder hacer en algún momento.

¡Buen trabajo!

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores primarios para combinarlos, y distingue los colores cálidos y fríos.

Utilizarás los colores primarios (amarillo, azul y rojo) para combinarlos y distinguirás colores cálidos y fríos en dibujos, así como en ejemplos de obras artísticas.

Esta sesión estará centrada en el uso del color, específicamente los colores primarios, que son el amarillo, azul y rojo, por lo que deberás activar tu curiosidad y observar con detalle a tu alrededor.

Para iniciar debes saber que:

El color es una cualidad de los objetos que podemos percibir, los colores pueden ser primarios o secundarios; los primarios son el rojo, amarillo y azul, mientras que los secundarios son el verde, naranja y morado.

Durante la sesión notarás cómo estos colores forman parte de tu vida cotidiana y se vuelven elementos detonadores de las creaciones artísticas que realizaras en la sesión.

¿Qué hacemos?

Observa con atención la siguiente imagen[1], está hecha con solo tres colores, amarillo, rojo y azul, sin embargo se notan algunos colores diferentes como el naranja, verde y morado porque en algunos casos se mezclaron los colores.

Muchos colores provienen de la mezcla de estos tres colores, por eso se les llama primarios.

Actividad 1. ¿Qué son los colores primarios?

¿Has visto películas o fotos en blanco y negro? ¿Te imaginas que pasaría si todo fuera en blanco y negro?

Los colores son importantes en nuestra vida, es una cualidad de aquello que observamos, en esta ocasión trabajarás con los COLORES PRIMARIOS, que son el rojo, azul y amarillo.

Piensa en objetos que pueda haber en un salón de clases, por ejemplo: Papel para decorar en la pared, gises, o plumones para el pizarrón, libros o frascos de pintura.

Reflexiona sobre cosas u objetos que hay en tu casa y que tengan esos colores, por ejemplo: Una manzana, una piña, el garrafón del agua, un peluche, una olla de peltre azul, la caja de cereal roja, la gelatina de fresa en el refrigerador, un suéter azul, etc.

Actividad 2. Los colores en las obras de arte.

Los colores también se han utilizado por diversos artistas, te invito a observar las siguientes obras visuales.

La primera se trata de “Composición con amarillo, azul y rojo”[2]de Piet Mondrain (1872 – 1944).

¿Cuál crees que sea la razón del título de esta obra? ¿Qué significa el uso de esos colores? ¿Por qué usaría esas formas? ¿Para ti que significa?

La siguiente imagen corresponde a “Puertas, llaves y vialidad” de Maricarmen Miranda[3].

Comenta sobre el uso de los colores, forma y espacio en ambas obras.

Actividad 3. Usemos los colores.

Para esta actividad, necesitarás los siguientes materiales:

Pintura acrílica o acuarela roja.

Pintura acrílica o acuarela azul.

Pintura acrílica o acuarela amarilla.

Hojas de colores.

Hojas blancas, cuaderno de dibujo o una cartulina.

2 Pinceles o brochas.

2 Vasos desechables con agua de la llave.

Toallas de papel.

Pide ayuda a un adulto, mamá, papá o a quien te acompañe, para que entre ambos realicen una obra compartida.

En las hojas, el cuaderno o el pliego de cartulina, dibuja sobre tres elementos que representen para ti y tu acompañante, cada uno de los tres colores primarios, por ejemplo, el rojo puede ser la fuerza, el amarillo la calma de un atardecer, el azul la paz del agua.

Cada uno tome un pincel o brocha, y realicen un trazo libre con alguno de los tres colores, alternándose el turno, es decir, un trazo tú, y un trazo tu acompañante, entre cada trazo limpien su pincel o brocha en el vaso con agua y séquenlos con las toallas de papel, la regla es no tocar el trazo del otro, pueden hacen formas diversas, mientras van haciendo sus trazos comenten lo que van sintiendo y sobre el proceso de su obra.

Al finalizar denle un nombre a su obra y hablen sobre el significado que darían a su obra ¿Qué significan los colores que usaron? ¿Cómo diseñaron esa obra?

El Reto de Hoy:

Ya que exploraste y creaste obras con los colores primarios intenta utilizando tus colores de madera, crayolas u otro material, para realizar trazos libres o intencionados en una hoja o en tu cuaderno de artes.

En esta sesión aprendiste a distinguir los colores primarios que son el rojo, amarillo y azul. Identificaste que se encuentran a tu alrededor, que los has visto en obras creadas por ti y también en obras de artistas.

No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia, si te es posible consulta otros libros

[1] Fuente de imagen: https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/04/Artes-Visuales.pdf

[2] 1937-1942, óleo sobre tela

[3] Técnica mixta, collage digital 40X50 cm

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Énfasis: Conocer un croquis y utilizarlo como modelo para diseñar uno de su propio salón. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9928040498285847&output=html&h=280&slotname=4350805426&adk=96209660&adf=1633449191&pi=t.ma~as.4350805426&w=764&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1603066481&rafmt=1&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=764×280&url=https%3A%2F%2Fnte.mx%2Fdonde-estoy-conocimiento-del-medio-primero-de-primaria%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjowfV0.&dt=1603066481826&bpp=1&bdt=183&idt=105&shv=r20201014&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D7244b65fd559f971-22af4bca34c400c0%3AT%3D1603065552%3ART%3D1603065552%3AS%3DALNI_MaW_p94EOgVX29pNZz18FngwWes9Q&prev_fmts=0x0%2C764x280&nras=1&correlator=5477901223254&frm=20&pv=1&ga_vid=2110814579.1602193222&ga_sid=1603066482&ga_hid=1758359013&ga_fc=0&iag=0&icsg=3598326455660544&dssz=51&mdo=0&mso=0&u_tz=-300&u_his=2&u_java=0&u_h=1050&u_w=1680&u_ah=1027&u_aw=1680&u_cd=30&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=268&ady=835&biw=1676&bih=891&scr_x=0&scr_y=0&eid=21068050&oid=3&pvsid=503697251986601&pem=869&ref=https%3A%2F%2Fnte.mx%2Faprende-en-casa%2Fprimero-de-primaria-aprende-en-casa%2F&rx=0&eae=0&fc=1920&brdim=5%2C49%2C5%2C49%2C1680%2C23%2C1676%2C970%2C1676%2C891&vis=1&rsz=%7C%7CopeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=2&uci=a!2&fsb=1&xpc=ExUaT2jkD5&p=https%3A//nte.mx&dtd=109

¿Qué vamos a aprender?

Describirás y representarás la ubicación de tu casa, escuela y otros sitios con el uso de referencias básicas.

Descubrirás lo qué es un croquis y aprenderás a utilizarlo como modelo para diseñar uno de tu propio salón.

Los materiales que necesitarás son:

Un lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

¿Qué hacemos?

Para empezar, pon tu cuerpo en movimiento, ponte de pie, practica movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha ¿Sabes cuál es tu lado derecho y cuál es tu lado izquierdo?

Muchas niñas y niños escriben y comen con la mano derecha, pero no siempre es así, a muchas personas se les facilita más usar su lado derecho del cuerpo para muchos movimientos, a ellos los llamamos diestros; pero también hay personas que tienen mayor habilidad para realizar movimientos precisos como escribir, recortar o patear un balón con el lado izquierdo de su cuerpo, a ellos los llamamos zurdos por eso no podemos decir que todas las personas escriben con la mano derecha, pues hay quienes usan la izquierda.

El lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo y moverse en dirección a la derecha y en dirección a la izquierda, es igual para todas las personas del mundo, son parte de un conocimiento universal, así, cuando decimos voltea a tu derecha, todos podemos voltear al mismo lado, o cuando alguien dice levanta la mano izquierda, todos sabemos cuál es la mano que debemos levantar.

Observa un reloj como éste:

Pon atención hacia donde se mueven las manecillas; siempre van girando hacia el lado derecho, así que, si te pones frente a él, puedes identificar tu lado derecho y, por lo tanto, tu mano y tu pie derecho.

¿Qué te parece si te ayudamos con una marca en la mano derecha? puedes poner un puntito de color, atar un listón, poner una pulsera o algo que tengas en casa y que no te haga daño.

La mano contraria será entonces la izquierda, a esa mano no le pones ninguna marca, de esta forma sabrás que la mano derecha es la que tiene una marca y la mano izquierda no; cuando te diga que te muevas a la derecha o a la izquierda podrás mirar la marca y saber hacia dónde te tienes que mover.

Otra pista que te ayuda a distinguir el lado derecho del lado izquierdo, es que el latido de tú corazón se percibe del lado izquierdo, has una prueba, lleva tu mano al pecho, respira profundo y siente ambos lados; en el lado izquierdo es donde se sienten los latidos del tu corazón.

Cuando reconozcas muy bien tu derecha y tu izquierda, ya no será necesario que marques tu mano o que toques tu corazón.

Ya que identifiques tu lado derecho y tu lado izquierdo, activa tu cuerpo, y sigue las siguientes instrucciones:

Levanta tu brazo izquierdo y luego el derecho (repetir 3 veces).

Mueve la cabeza a la izquierda y ahora a la derecha (repetir 6 veces).

Levanta tu pie izquierdo y luego tu pie derecho (repetir 3 veces).

Da tres saltos hacia adelante y luego tres saltos hacia atrás.

Estos ejercicios te sirven para recordar cuál es el lado derecho y el lado izquierdo de tu cuerpo, se agregaron otras indicaciones, porque también es importante saber lo que significa atrás, adelante, arriba, abajo.

En todas las actividades de tu vida diaria es necesario saber muy bien qué encuentras del lado derecho, qué hay a tu izquierda, qué hay atrás y qué tienes delante de ti, eso te ayudará a moverte sin dificultad.

Te invito a ver el siguiente video. Observa los movimientos de las personas, como todas hacen exactamente lo mismo.

Actívate – Entrenamiento en casa (03/10/2013).

¿Observaste cómo las personas siguen las indicaciones de la instructora? todas avanzan hacia el lado izquierdo o al derecho, y levantan los brazos o los bajan al mismo tiempo, esto sucede porque la instructora dice “a la derecha”, y todas saben cuál es el lado derecho, o dice “a la izquierda” y todas se mueven hacia la izquierda; también cuando dice atrás, adelante, arriba y abajo, todas las alumnas conocen muy bien a qué se refiere la instructora.

¿Puedes imaginar qué sucedería si nos moviéramos sin saber cuál es el lado derecho o el lado izquierdo? o ¿Qué sucedería si la gente confundiera arriba con abajo, y que atrás fuera lo mismo que adelante? todos chocaríamos y nos golpearíamos.

¿Te gusta el futbol? Observa el video, que puede ser un buen ejemplo.

Futboleros – El balón de los deseos.

Es importante saber las diferentes direcciones en las que te mueves y lo que hay alrededor de ti, aunque parece que los jugadores corren para todos lados, cada uno cuida a los otros, al mismo tiempo que miran y corren tras la pelota.

Si se descuidan, el equipo contrario meterá gol, así que todos están muy atentos a lo que pasa en el campo, y mientras se dan instrucciones para ubicarse mejor en la cancha y meter un gol. Aprende en Casa

Es momento de contestar las preguntas del libro de texto, busca la página 30 si no lo tienes, no te preocupes, recuerda que puedes consultarlo en:

Hay una fila de niños, tienen escritos sus nombres en la camiseta ¿Cuántas niñas y cuántos niños distingues?

Lee cada uno, iniciando con María y continúa hacia la derecha.

María, Pedro, Julián, Nayeli, Ana, Carlos y Jorge.

Seguramente algunos de estos nombres se te hacen conocidos, porque en algunas actividades de tu clase de lengua materna los has leído y escrito.

Vuelve a leer los nombres, pero en esta ocasión empezando con Jorge y leyendo hacía la izquierda. Aprende en Casa

Y el orden sería Jorge, Carlos, Ana, Nayeli, Julián, Pedro y ahora la última sería María.

Contesta la indicación del libro, tu respuesta es muy importante. Apóyate en las flechas, para facilitar tus respuestas.

Estos serían unos ejemplos de cómo podrías resolverlo:

Nayeli está a la derecha de Julián.

Nayeli está a la izquierda de Ana.

Nayeli está en medio de Ana y Julián.

Nayeli está 3 lugares a la derecha de Jorge.

Hay que escribir dónde está Carlos ¿Crees que también lo puedas decir de varias formas?

Posibles respuestas:

Carlos está a la derecha de Ana.

Carlos está a la izquierda de Jorge.

Carlos está en medio de Ana y Jorge.

En medio es una nueva palabra que también se utiliza para indicar dónde se encuentra alguien o algo.

No es difícil, sólo es cuestión de practicar y practicar.

¿Alguna vez has contado los pasos que das dentro de tu casa cuando vas de una habitación a otra? o ¿Me podrías decir qué objetos ves a tu alrededor cuando vas de la cocina a la puerta de salida?

Todos los días te mueves de un lugar a otro; como cuando ibas a la escuela o al mercado, cuándo acompañabas a mamá a la tienda, etcétera, pero también lo haces dentro de tu casa: Vas de una habitación a otra, a la cocina, al baño, al patio, y de acuerdo al lugar que te encuentras y hacia el que te diriges, ves muebles, adornos; algunos arriba, otros abajo, al lado derecho o al lado izquierdo.

Realiza un recorrido con el pensamiento, cierra los ojos un momento y piensa: ¿Cuántos pasos das, dentro de tu casa, cuando caminas de la cocina al baño? ¿Puedes decir qué objetos hay en el camino que recorres para ir de la puerta de entrada a la cocina? Aprende en Casa

¿Puedes describir el camino del lugar donde estás en este momento, hasta la puerta de salida de la casa? ¿Qué hay? ¿Cuántos pasos tienes que dar? ¿Debes caminar derecho, o tienes que girar a la derecha o a la izquierda?

Al final de la sesión te invito a caminar por tu casa y contar los pasos que hay de un lugar a otro, del baño al patio, de la recámara a la sala, de un pasillo al comedor, de la puerta de la casa a la cocina, todos los que se te ocurran, mientras caminas, observa con atención los objetos que hay alrededor, del lado derecho y del lado izquierdo, puedes apoyarte en la marca de tu mano.

Para terminar la sesión realiza la siguiente actividad, si te equivocas, no te preocupes, siempre puedes corregir, aquí hay un tablero con algunas imágenes de pájaros, todas se encuentran en diferente posición.

Intenta acomodar las tarjetas de acuerdo a la dirección que indican las flechas: A la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Aprende en Casa

Así queda la primera fila para que veas cómo resolverlo, luego completarás el resto de la tabla.

Es cuestión de observar muy bien y tratar de seguir la dirección de las flechas.

Si no pudiste lograrlo, no te preocupes, solo es cuestión de práctica, los pájaros debieron de quedarte de la siguiente forma:

Y ya que acomodaste a todos los pájaros correctamente, es momento para a recordar lo que aprendiste hoy. Recordaste algunos conceptos muy importantes y útiles para decir dónde estás y hacia dónde te mueves: Derecha, izquierda, arriba, abajo, atrás, adelante y también en medio. No lo olvides porque en las próximas sesiones retomaras muy frecuentemente esos conceptos.

El Reto de Hoy:

Inventa una secuencia corta de ejercicios, en la que incluyan movimientos en dirección a la izquierda, la derecha, adelante, atrás, arriba y abajo, utiliza partes de tu cuerpo para marcarlos, puedes realizar repeticiones para practicar tus pasos e invitar a tus familiares a realizarlo para que todos lo hagan parejito.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprendizaje esperado: Elige un tema de su interés sobre el cual desea aprender más.

Elegirás y exploraras textos informativos sobre un tema de tu interés sobre el cuál deseas aprender más. Aprende en Casa

En sesiones anteriores descubriste el tema sobre el cual ibas a trabajar, realizaste actividades para responder algunas preguntas sobre las ballenas y para ello leíste los textos que aparecen en las páginas 33 a 36 de su libro, en esta ocasión harás algo muy parecido, observarás algunas láminas para que descubras sobre qué temas trabajarás el día de hoy.

Seguirás con tu aprendizaje para encontrar información acerca de otro animal, con la intención de que posteriormente hagas una exposición para compartir con la familia lo que aprendiste. El animal que selecciones debe ser uno que te interese, sobre el cual quieras saber más, deberás revisar en casa textos informativos consultando materiales como libros, revistas, videos, internet, programas de televisión.

Para esta sesión necesitarás: Hojas blancas o un cuaderno, lápiz, lápices de colores, tu libro de texto Lengua Materna. Español.

¿Qué hacemos?

Observa con atención la siguiente imagen, tomate unos segundos para verla con detenimiento, la lámina dice: “Vida marina”.

Trabaja con entusiasmo, confianza y sin temor a equivocarte, ¿Sabes de que animal conocerás en esta sesión?

Dos pistas: Es un cetáceo, pero no es la ballena.

Recuerda que los cetáceos son los mamíferos adaptados a vivir en el agua, como las ballenas, las orcas y los delfines, pero hoy no se va a hablar de ballenas y en la ilustración no hay orcas, entonces sólo quedan ¡Los delfines! Aprende en Casa

¿Recuerdas la lectura de hace algunos días, referente a las ballenas?

Aprendiste mucho sobre ballenas con la lectura, además de algunos videos, conociste como buscar información, ya que es de mucha utilidad para tu vida diaria, e incluso puedes apoyar a tu familia, a tus amigos, a quien necesite averiguar algo, lo importante de esto, es que sepas como buscar información, más que lo que puedas aprender acerca de cetáceos, los animales, la historia de tu país, las ciencias o lo que sea, porque sabiendo buscar, seleccionar y organizar la información, puedes resolver diferentes situaciones, tomar decisiones, atender necesidades, despejar tus dudas, aprender lo que sea.

Cuando tienes un tema del que quieres conocer más ¿Qué es lo primero que tienes que hacer?

Muy bien, tienes que plantear preguntas que te ayuden, que te guíen, incluso en la selección de las fuentes que habrás de consultar y en la obtención de la información que necesitas.

Puedes consultar textos informativos, materiales como libros, revistas, videos, internet, programas de televisión, si no dispones de esos materiales, no te preocupes, puedes acudir a un familiar que sepa sobre el tema; las personas también son importantes fuentes de información. En casa puede haber alguien que conozca, por ejemplo, sobre perros, gatos, vacas, caballos, conejos, víboras, arañas, insectos, jaguares, lobos, ajolotes u otros, también puedes hacerlo sobre delfines, por el momento, se trata de obtener la información que tengas a la mano o te proporcionen en casa, cuando pase la pandemia del COVID-19, y puedas regresar a tu plantel, consultarás los libros de la biblioteca de la escuela. Aprende en Casa

Mientras tanto, puedes observar el siguiente video de Maisy que quiere investigar sobre peces.

Maisy va a la biblioteca.

¿Qué te pareció, te gustó? ¿A ti que te gustaría saber de los hermosos e inteligentes animales marinos como lo son los delfines?

A algunos niños les gustaría saber lo siguiente:

Observa el siguiente video de Scarlete y Diego hasta el bello estado de Veracruz, aquí en México, para aprender aspectos interesantes sobre los delfines, tema acerca del cual investigarás en esta ocasión, mantente atento en el contenido de los videos, para tratar de encontrar las respuestas. Aprende en Casa

Zoológicos asombrosos – Los delfines.

https://youtube.com/watch?v=videoseries%3Flist%3DPLrFkZrRQk9nnCJfh5Q48Ew_IffrBUzwxp

¿Encontraste la información para responder las preguntas? esto es lo que contestaron algunos niños y niñas:

¡Excelentes respuestas!

¿Te has preguntado, a dónde van los delfines al doctor?

Esta es una pregunta que se formuló el Químico Farmacéutico Biólogo Abel de la Torre Velasco y preparó una exposición, puedes observar unos fragmentos, o si lo prefieres puedes verlo completo, pídele ayuda a un adulto, papá, mamá o quien te acompañe para que te ponga el video en los siguientes cortes:

10:51’ a 11:15’

12:28’ a 12:55’

Tú también puedes hacer una canción dedicada al animal que escojas, es formidable todo lo que puedes hacer cuando estudias ¿Recuerdas cuando conociste cómo era el cuerpo de la ballena y que hasta realizaste un esquema? Aprende en Casa

¿Cómo es el cuerpo del delfín por dentro? observa el video para ver si encuentras la respuesta, no tienes que anotar nada, sólo observar. Aprende en Casa

Pídele a tu acompañante que retome el video en el minuto 14:03’ al 17:05’

¿Verdad que es fascinante el estudio de los delfines? y el de cualquier otro animal o tema ¿Qué te parece otra pregunta más? nuevamente concéntrate en el video para que identifiques si existe información que te ayude a responder la pregunta. Aprende en Casa

Recuerda, más que anotar escucha lo que se dice:

Una vez más pide ayuda a tu acompañante, para retomar el video en el minuto 17:11’ a 17:52’

¿A ti te da miedo que te saquen sangre para que la analicen? no ¿Verdad? ¿A los delfines se les podrá sacar sangre para saber de qué están enfermos? ¿De dónde?, ¿Será de su aleta dorsal? esa será la siguiente pregunta.

Aprende en Casa

Para saber la respuesta observarás el video del minuto 22:35’ al 24:02’

Es maravilloso todo lo que sucede con los delfines, lo que tienes que hacer es estudiarlos para descubrir todas estas cosas.

Aprende en Casa

Esta es una pregunta muy bonita y que seguramente querrás conocer:

Para dar respuesta a esta pregunta el corte de video que observarás será del minuto 43:41’ al 45:46’

Aprende en Casa

Es increíble cómo sale a respirar inmediatamente el bebé.

No olvides que los delfines son cetáceos, o sea mamíferos que respiran por los pulmones, pero están adaptados para vivir en el agua.

Investigar, además de interesante, es emocionante, resulta muy conmovedor ver el nacimiento del bebé delfín y ser testigos de cómo lo recibe su mamá, con tanto amor y cuidado.

Aprende en Casa

Puedes realizar muchas preguntas para buscar la información sobre el animal que tú elijas, algunas de ellas las puedes encontrar en la página 44 de tu libro de texto.

Donde dice Nombre tú deberás escribir el nombre del animal sobre el cual vas a buscar información: Perro, gato, conejo, ballena, delfín, el animal que tú prefieras, con el apoyo de tu familia, ya que lo seleccionaste, investiga ¿Cómo nace, si nace de su mamá, como los delfines y los humanos, o de un huevo como los pollos? ¿Dónde vive, ya sea en el agua o la tierra? ¿Qué come, granos de maíz, plancton, pescado o qué?

Aprende en Casa

La parte donde dice Otros datos es muy importante, porque si haces tu trabajo sobre perros o gatos, podrías buscar, por ejemplo, información sobre qué vacunas necesitan y cada cuánto se les deben aplicar.

De ser posible, observa en la televisión documentales sobre animales, aprenderás mucho. Sigue leyendo con tu familia tu libro de lecturas.

Anímate a seguir investigando y leyendo todo lo que puedas, aprenderás muchas cosas que siempre te serán de utilidad, también en familia comparte historias de manera oral.

Aprende en Casa

Para la próxima sesión, no olvides tener a la mano tu libro de texto Lengua Materna. Español, Hojas blancas o un cuaderno. Un lápiz y lápices de colores.

Aprende en Casa

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

