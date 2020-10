Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 19 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 19 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para quinto de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del lunes 19 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de quinto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy lunes 19 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 19 de octubre

Aprende en Casa actividades 19 octubre

Aprendizaje esperado: Participa en la edición del producto final de una investigación para su difusión en medios impresos, radiofónicos o electrónicos.

Énfasis: Elaborar carteles informativos en lengua materna sobre hechos históricos o personajes notables de la comunidad. Aprende en Casa

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás como elaborar y difundir un producto final de investigación.

¿Qué hacemos?

El día de hoy aprenderemos acerca de “Cómo elaborar y difundir un producto final de investigación”.

¿Sabes cómo elaborar un producto final?

¿Sabes cuántos tipos de productos finales puedes elaborar?

¿Dónde y con quién te gustaría compartirlos?

Escribe las preguntas en tu cuaderno y al final de la clase ¡tú vas a darles respuesta! Aprende en Casa

¿Por qué es importante cuidar mucho la elaboración de tu producto final?

Cierra los ojos e imagina tu comida preferida ¿Cuál es?

¿Mole, tamales, barbacoa, machaca, pescado, o tal vez vegetales, frutos y carne de animales del monte?

No importa cuál sea; toda la cocina mexicana y sobre todo los platillos regionales o indígenas son deliciosos.

Te imaginaste el platillo servido ¿verdad?

¿Sabes qué lleva o con qué se prepara? Si tuvieras sobre la mesa únicamente los ingredientes ¿podrías degustar el platillo? Aprende en Casa

Obviamente que no, ¿verdad?

Es necesario que alguien (mamá, tía, abuela o alguien sepa hacerlo; busque y seleccione los ingredientes, los limpie o prepare para un tueste, molido, cocimiento y/o mezcla en un ambiente y proceso adecuado para lograr la consistencia, cocimiento, sabor y presentación que a ti y a todos nos gusta.

Bueno; el platillo que imaginaste al principio ¡Es el producto final!

¿Y qué tiene que ver eso con el tema de hoy?

Todo proyecto debe concluir con la creación de un producto o el desarrollo de un proceso final que permita al alumno poner en práctica, organizar y difundir todo el trabajo realizado a lo largo del proyectoy poner en juego las nuevas competencias y habilidades adquiridas. Aprende en Casa

Durante este bloque, has logrado varios aprendizajes y subproductos como:

Guías de autoestudio.

Biografías.

Autobiografías.

Guion para radio.

Estos son tus insumos (o ingredientes si fuera comida).

¿Qué hacemos con todo eso?

Necesitamos recopilar, revisar, seleccionar y ordenar para elegir una forma de presentación.Aprende en Casa

De la amplia gama de productos finales, elegí 2 formas que están muy relacionadas y te las comparto:

El libro artesanal.

Observa el siguiente video para aprender cómo hacerlo.

Elaboración de un libro artesanal.

¿Verdad que es sencillo? Reúne tus materiales y ¡Manos a la obra! si lo prefieres, puedes pedir apoyo a tus papás.

El libro digital.

¿Cómo o que es un libro digital?

El libro electrónico es la versión digitalizada de un libro que se publica en internet o en cualquier otro tipo de formato electrónico.

También se le conoce como libro digital, ciberlibro, e-book, ecolibro y también se le llama libro electrónico al dispositivo o aparato que se emplea para leer este tipo de libros; aunque también puede aparecer como e-reader o lector de libros electrónicos. Aprende en Casa

Existen en la red muchas aplicaciones para hacer libros digitales, hoy veremos una que se llama “Cuadernia”.

¿No sabes cómo usarla? Observa el siguiente video:

Como usar Cuadernia

Que tal ¿te gustó la aplicación?

Puedes probar el programa en línea o descargar la aplicación si lo prefieres, desde este enlace:

http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia/editor-cuadernia/descarga-aplicacion-cuadernia

Y para que aprendas a usar correctamente el programa, hay un manual muy claro para ello, que puedes descargar desde este enlace:

https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/alajuela1.pdf

Anímate y trata de armar tu libro digital, te divertirás y aprenderás mucho.

Es importante que el producto final sea real, contextualizado y público, ya que al incluir a toda la comunidad educativa será mayor la motivación. Aprende en Casa

También es importante cuidar que el producto final, de respuesta a la pregunta o reto inicial del proyecto.

Tlauel niyolpaki pampa titekitijke sansejko pan ni yankuik tlamachtilis, nimitstlajpaloua ika nochi noyolo uan nimits kajteuas se ueuetlajtoli “xi tekiui moyolistli ika timoskaltis moixpantilis, kejnopa amo san tiualajtos ni tlaltipak” Aprende en Casa

Me alegra muchísimo el haber trabajado juntos en esta nueva forma de aprender, te saludo de corazón y te dejo un consejo de los ancianos “usa tu vida para hacer crecer tu conocimiento, así; no habrás venido en vano a este mundo”.

El Reto de Hoy:

Elabora tu libro artesanal y posteriormente, si te es posible; digitalizarlo con el apoyo de alguna aplicación. Aprende en Casa

Anima e incluye a tus padres en este producto final y aprendan juntos una forma divertida de hacer y leer libros. Aprende en Casa

Presenta el resultado a tu maestra o maestro y comenta como te sentiste al elaborarlo.

De antemano te felicito, porque sé que lo harás muy bien.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

Aprendizaje esperado: Lectura de planos y mapas viales. Interpretación y diseño de trayectorias.

Énfasis: Interpretar la información que ofrece un mapa, al identificar y describir la ubicación de algunos lugares de interés.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar la información que ofrece un plano o un mapa vial, al identificar y describir la ubicación de algunos lugares de interés. Aprende en Casa

¿Qué hacemos?

Hoy continuaremos con el viaje que empezamos la clase pasada, espero recuerdes lo que teníamos planeado.

Nos quedamos en elegir algunos sitios para visitar el pueblo de San José, decidimos que sería bueno pasar al deportivo San José y por último a ver las ofrendas y altares de muertos que colocan en la iglesia. Aprende en Casa

Dijimos que, aunque ese viaje no será durante este año, podemos planearlo tranquilamente.

Así que recordemos la ruta a seguir que trazamos para llegar a cada lugar, partiendo de la casa de los abuelos.

Como puedes observar ya identificamos los sitios de interés e incluso lugares de referencia, ¿Recuerdas cómo cuáles?

Comentamos que la visita principal será a la iglesia y en el mapa podemos observar que frente a ella hay una tienda de regalos. Aprende en Casa

Entonces la tienda de regalos es un sitio de referencia para ubicar a la iglesia y sus ofrendas; pero ahora que lo pienso también puede ser un sitio de interés para pasar a comprar recuerdos.

Si observas las trayectorias que se trazaron van de casa de los abuelos de Tom a los diversos lugares.

¿Será esa la mejor forma de realizar el viaje?

Yo creo que no, porque tendría que estar regresando a la casa, entonces tendría que ir al parque y de vuelta a casa de los abuelitos, para de ahí ir a comer y de nuevo a la casa. Aprende en Casa

Lo más conveniente es trazar una ruta saliendo de casa de los abuelitos, dirigiéndose a los lugares elegidos y hasta llegar al punto de llegada.

Por eso te pedí en la clase pasada que pensaras como podríamos trazar toda la trayectoria para poder elegir la ruta que más conviene seguir, sin dar tantas vueltas. Pero, ahora además de los lugares elegidos, también hay que pasar a la tienda de regalos.

Pues yo pensé en esta opción, saliendo de la casa de los abuelos primero es ir al parque, después a comer, de ahí visitar la tienda de regalos y para terminar el día viendo las ofrendas ir a la iglesia. Aprende en Casa

Esa ruta seria saliendo de la casa tendrían que dirigirse una cuadra al sur, cuatro al oeste, cruzar la avenida y dos cuadras más en la misma dirección hasta llegar al parque, de ahí una cuadra al norte, cruzar la avenida, avanzar una cuadra más y dirigirse al este dos cuadras, cruzar otra avenida, seguir avanzando tres cuadras más, su camino al norte una cuadra, tres al oeste, cruzar de nuevo la avenida y avanzar 3 cuadras para llegar al restaurante que le gusta a la abuela. Aprende en Casa

Pero así van a cruzar varias veces la misma avenida, primero hacia el este y luego hacia el oeste, es como dar vueltas por el mismo lugar.

Vamos a ver otra opción saliendo de comer para llegar a la tienda de regalos avanzarían una cuadra al norte, tres al este, cruzar la avenida, avanzar una más al este, dos al norte y con media cuadra más al oeste llegar a la tienda de regalos, de ahí solamente necesitan media cuadra al oeste para estar en su punto de llegada.

O que les parece está otra propuesta tomando como punto de partida la casa de los abuelos en el pueblo. Tendrían que dirigirse una cuadra al sur, cuatro al oeste, cruzar la avenida y dos cuadras más en la misma dirección hasta llegar al parque, del parque avanzar hacia el norte una cuadra, cruzar la avenida y una cuadra más, girar al oeste y avanzar una cuadra y dirigirse una al norte para llegar a comer, terminando de comer, se dirigen al norte dos cuadras y dos más al este, una al norte, una al este y solamente tendrían que cruzar la avenida para estar en la iglesia.

Pero así no podrían pasar a la tienda de regalos.

Me parece que ambas son buenas propuestas y podemos elaborar una aún mejor tomándolas como referencia.

Veamos a ver si salen de casa los abuelos, se dirigen una cuadra al sur, cuatro al oeste, cruzan la avenida y dos cuadras más en la misma dirección hasta llegar al parque deportivo San José, para ir de ahí a comer deben avanzar hacia el norte una cuadra, cruzar la avenida y una cuadra más, girar al oeste y avanzar una cuadra y otra al norte para llegar al restaurante. Posteriormente su camino lo marcan a la tienda de regalos, saliendo de comer avanzan dos cuadras al norte, tres al este hasta cruzar la avenida, otra más al este, una al norte y media cuadra al oeste; después de comprar los recuerdos solamente deben dirigirse al oeste media cuadra más para llegar a su destino, la iglesia con sus bellas ofrendas. Aprende en Casa

Me parece un buen trayecto; pero creo que podríamos tener mejor ubicados los lugares, si además consideramos los nombres de las calles.

Es verdad, el mapa tiene los nombres de las calles y creo nos servirá aún más. En su trayecto marcaran que para iniciar su viaje saldrán de casa de los abuelos y avanzarán una cuadra al sur; pero, y si te pregunto ¿Sobre qué calle? Sería una cuadra al sur sobre la calle Rafael Castillo. Aprende en Casa

¿Qué calle tomarían para llegar al primer sitio de interés? Se tomaría la calle Guadalupe Trigo. ¿Cuál avenida van a cruzar para llegar al restaurante? La avenida Agustín Lara.

Han logrado interpretar la información que ofrece un mapa, al identificar y describir la ubicación de algunos lugares de interés.

El Reto de Hoy:

Ahora puedes seguir practicando en casa resolviendo el Desafío número 10 “La colonia de Isabel”, que se encuentra en las páginas 24 a 26 de tu libro de texto de Desafíos Matemáticos de 5°grado.

Si no tienes el libro a la mano no te preocupes, te anexo los ejercicios.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

Aprendizaje esperado: Escucha y explora descripciones de la apariencia física de personas conocidas.

Énfasis: Escucha descripciones de la apariencia física de personas conocidas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a describirte físicamente y a las personas que conoces.

¿Qué hacemos?

«HELLO!, GOOD MORNING!

¿Cómo estás el día de hoy? HOW ARE YOU TODAY?

Ten a la mano un cuaderno, un lápiz o lapicero para anotar todo lo que te vaya pareciendo importante. Y recuerda que, para aprender una nueva lengua, como el inglés, es muy importante practicarla lo más que puedas.

El inglés puede servirnos para muchas cosas. Como para saludar, despedirnos, y conversar. Pero también puede servirnos para poder describir la apariencia de personas conocidas o de nosotros mismos.

Sé que en estos momentos no podemos ver a nuestras amigas y a nuestros amigos en persona, pero eso no quiere decir que no podamos divertirnos en compañía de las personas que viven en nuestra casa, ejemplo mamá, papá, hermanos, hermanas o demás familiares.

OK, para empezar, haremos una activación física para conectarnos a la clase de inglés.

Activación física.

Touch your head.

Touch your eyes.

Touch your nose.

Touch your mouth.

Touch your neck.

Show me your hands.

Show me your fingers.

Touch your knees.

Touch your hair.

Excellent!!!

Hoy vamos a aprender como describir personas. ¿Tú sabes cómo podemos describir a una persona?

Tú, ¿cómo eres?

Can you describe yourself? ¿Te puedes describir a ti misma o a ti mismo?

Ejemplos:

Pon atención, porque vas a tener que describirte.

Te voy a mostrar a esta familia.

He is Gerardo. Él es Gerardo.

He is a baby. Él es un bebé.

He is 2 years old. Él tiene dos años.

He is short. Él es bajito.

He is handsome. Él es guapo.

He is good looking. Él es bien parecido.

He has brown hair. Él tiene cabello café.

He has brown eyes. Él tiene ojos cafés.

He is dad. Él es papá.

He is 42 years old. Él tiene 42 años.

He is tall. Él es alto.

He is strong. Él es fuerte.

He is handsome. Él es guapo.

He has black hair. Él tiene el cabello negro.

He has short hair. Él tiene el cabello corto.

He has brown eyes. Él tiene los ojos cafés.

She is mom. Ella es mamá.

She is 40 years old. Ella tiene 40 años.

She is medium/average height. Ella es de altura promedio.

She is slim. Ella es delgada.

She is beautiful. Ella es hermosa.

She has long and straight hair. Ella tiene el cabello largo y lacio.

She has brown hair. Ella tiene el cabello café.

She has brown eyes. Ella tiene ojos cafés.

She is Valeria. Ella es Valeria.

She is 4 years old. Ella tiene 4 años.

She is young. Ella es joven.

She is short. Ella es bajita.

She is thin. Ella es delgada.

She is beautiful. Ella es hermosa.

She has long hair. Ella tiene el cabello largo.

She has brown hair. Ella tiene el cabello café.

She has brown eyes. Ella tiene los ojos cafés.

Ahora te mostraré por separado como puedes describir a una persona.

Te voy a mostrar unos videos de unos amiguitos que hacen su descripción física, pon mucha atención a los videos. Porque después completaremos una tabla.

Listos y listas? Ready?

Maite

https://youtube.com/watch?v=Ocde-Nyx7fY%3Ffeature%3Doembed

En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio:

GIRL

Hi, my name is ____________

I am from Mexico City

I am ______ years old

I am short / tall

I am strong

I am beautiful

I am good looking

I have _______ hair

I have _________ eyes

https://youtube.com/watch?v=Ss8_Ib-vGj4%3Ffeature%3Doembed

Emilio

En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio:

BOY

Hi, my name is ____________

I am from Mexico City

I am ______ years old

I am short / tall

I am strong

I am handsome

I am good looking

I have _______ hair

I have _________ eyes

ISAR.

En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio:

BOY

Hi, my name is ____________

I am from Mexico City

I am ______ years old

I am short / tall / medium/average height

I am strong

I am handsome

I am good looking

I have _______ hair

I have _________ eyes

DIEGO.

En tu cuaderno realiza el siguiente ejercicio:

BOY

Hi, my name is ____________

I am from Mexico City

I am ______ years old

I am short / tall / medium/average height

I am strong

I am handsome

I am good looking

I have _______ hair

I have _________ eyes

VERY GOOD!!!! MUY BIEN!

YOU ALL DID IT GREAT! LO HICIERON MUY BIEN.

Ahora que te parece si lo hacemos nosotros. Vamos a intentar describirnos, ¿qué te parece?

I am Nury

I am medium/average height

I am beautiful

I have brown hair

I have brown eyes

Gracias, thank you!

Eso es todo por el día de hoy, espero que te hayas divertido y aprendido mucho.

I hope you had a great time and learnt a lot.

Bye, bye.

El Reto de Hoy:

¿Pudiste describirte?

¿Por qué no intentas?, elabora una tablita parecida a la mía y haz tu descripción. Sé que podrás hacerlo muy bien.

¿Quieres practicar más?

Visita esta página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo

Aprendizaje esperado: Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás, y reconoce aquellas decisiones que le perjudican.

Énfasis: Reconoce lo que quiere y no quiere ser y acciones a promover o evitar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a tomar decisiones en función de lo que le beneficia y a reconocer aquellas decisiones que te pueden perjudicar.

¿Qué hacemos?

¡Hola a todas y a todos, que gusto que me acompañen el día de hoy! Para esta clase, hoy vamos a necesitar: Papel (de colores o blanco, el que tengas a la mano), lápiz o colores.

¡Vamos a hacer un ejercicio para estar atentos y relajados para que, lo que vamos a aprender el día de hoy quede bien claro!

¿Están listo?

Vamos a trabajar con la postura de la montaña, ¿la recuerdas? necesito que se sienten en postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos).

Quiero que todos participen y al finalizar, completen la frase “Me comprometo a…

Piensa tú a qué te comprometes…

Yo me comprometo a poner atención en las cosas que hago y a enfocarme en lo que estoy haciendo y hacer sólo una cosa a la vez.

¿Has soñado en qué quieres ser de grande?

Soñar con lo que queremos ser es algo muy bonito y útil en nuestras vidas, ya que nos muestra un camino, que aunque muchas veces no nos lleve exactamente a donde queremos, nos puede traer increíbles sorpresas y guiarnos a lo que seremos.

Yo nunca estuve muy segura de qué quería hacer, pero de lo que sí estaba segura era de lo que NO quería. A mí no se me antojaba para nada un trabajo de oficina, para algunos es lo que más les gusta, pero eso no va conmigo.

Tampoco quería algo que tuviera que estar frente a una computadora todo el día, o algo que fuera muy repetitivo, ¿me explico? De estar haciendo exactamente lo mismo todos los días. Hay quienes encuentran en eso una tranquilidad y seguridad y que bien por ellas y ellos, pero yo creo que soy de otro tipo de personalidad. Entonces eso de saber que era lo que NO quería, me ayudó a ir descartando cosas.

Siempre es importante tomar decisiones y hacer compromisos que nos beneficien a nosotros y a los demás, también es importante reconocer las decisiones que nos pueden perjudicar y llevarnos a un estado que nos aleje del bienestar.

Para poder entender mejor esto que te quiero explicar, te quiero contar una historia que habla sobre los resultados de la constancia y el esfuerzo, ¿quieres conocerlo?

El cuento del Arpa.

Un rey adoraba tanto la música que buscó por todo el mundo el mejor instrumento que hubiera, hasta que un mago le entregó un arpa. La llevó a palacio, pero cuando la tocó el músico de la corte estaba desafinada; muchos otros músicos probaron y coincidieron en que no servía para nada y había sido un engaño, así que se deshicieron del arpa tirándola a la basura.

Una niña del pueblo había hecho muchas cosas y no le atraía nada de eso, como ser plomera, carpintera, cocinera, etcétera, y quería hacer música, pero era muy pobre y no tenía dinero para comprar un instrumento musical, hasta que encontró el arpa. Se sintió muy emocionada y al mismo tiempo temerosa, y aunque no sabía tocar, decidió intentarlo. Tocaba y tocaba durante todo el día, durante meses y años, siempre desafinada, pero haciéndolo mejor cada vez. Hasta que un día, de repente, el arpa comenzó a entonar las melodías más maravillosas, pues era un arpa mágica que sólo estaba dispuesta a tocar para quien de verdad pusiera interés y esfuerzo.

El rey llegó a escuchar la música y mandó llamar a la niña; cuando vio el arpa, se llenó de alegría y en aquel momento nombró a la niña como su músico particular, llenándola de riquezas a ella y a su familia.

Pero… ¿qué hubiera pasado si la niña, en lugar de tocar el arpa, la hubiera vendido para llevar algo de dinero a su familia?

O si la hubiera dejado donde la encontró, sin haberle puesto atención.

Todos en algún momento debemos tomar decisiones, y lo importante es valorar lo que me beneficia y lo que me perjudica.

Recuerdas que te pedí ¿papel y colores?, vamos a hacer la silueta de una persona. Dibújala grande, grande.

Piensa en esa persona, ¡eres tú!

Escribe del lado izquierdo de su silueta, tres palabras que describan lo que SÍ QUIERO SER y tres que describan lo que SÍ QUIERO HACER en el futuro.

Del lado derecho del dibujo escribe tres palabras que describan lo que NO QUIERO SER y tres que describan lo que NO QUIERO HACER en el futuro.

En la parte superior del dibujo escriban tres palabras que describan YO SOY… y en la parte inferior del dibujo tres palabras que describan YO NO SOY…

Ese dibujo, debe ir pegado en tu bitácora de viaje, ¿de acuerdo?

Vamos a jugar algo rápido. El juego se llama “Decisiones” Todos tenemos que tomar decisiones a veces, pero no siempre es fácil. A veces nos cuesta decidir, por lo que es muy importante hacer una reflexión antes de elegir y así sabremos qué es lo que realmente queremos.

¿Empezamos?

Daniel tiene un examen para la semana que viene y todavía tiene tiempo de sobra.

Puede empezar a estudiar, un poco cada día. Dejar todo para el último día.

Espera, antes de decidir. Piensa en lo qué implica cada una de las opciones.

¿Qué gano y qué pierdo?

¿Qué es lo correcto?

¿Qué opciones tengo?

¿Qué es lo que realmente quiero/siento?

Una opción: Si estudia un poco cada día, aunque le tome tiempo, gana seguridad y pierde, pues… ¿tiempo para jugar? Lo correcto, es estudiar, ¿no? Ya sea poco a poco o todo al último, lo cual es la otra opción. Y supongo que Daniel quiere pasar el examen con buena calificación.

Por otro lado. Si elige dejar todo para el último, puede pasar un imprevisto que le impida estudiar. Lo cual creo es algo que le puede afectar. Por lo que si yo fuera Daniel, elegiría opción A.

Esto no es de ganar o perder. Tomar decisiones puede traerte todo tipo de resultados, algunos buenos, otros no tanto, pero si hacemos este tipo de juegos de toma de decisiones nos ayuda al menos a tomarlas con el conocimiento necesario.

Este juego lo puedes hacer tú también. Haz una separación como esta.

Vas por la calle y te encuentras una billetera en el suelo. La abres y ves que dentro tiene dinero, documentos, credencial de conducir y una foto familiar, ¿qué opción elegirías?

Tomar el dinero y tirar la billetera en la basura. Buscar el teléfono o dirección y regresarla.

Otra más: Te invitan a una fiesta (cuando podamos ir a fiestas).

Decir la verdad en casa y pedir permiso para ir a una fiesta, aun sabiendo que puede que no te dejen ir. Inventarte algo, mentir que vas a estudiar con amigas y amigos.

Observa el siguiente video del segundo 00:19 al minuto 03:38.

Vitamina Sé.

En nuestras vidas, debemos siempre tomar un momento para detenernos y pensar en qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. El identificar esto, es el primer paso para tomar decisiones que nos pueden ayudar a acercarnos más a lo que queremos y alejarnos de lo que no queremos. Siempre en búsqueda de ese maravilloso tesoro llamado bienestar.

No olviden cuidarse, lavarse las manos constantemente y cultivar emociones que nos ayuden a estar mejor. Para la siguiente clase, vas a necesitar papel y colores.

¡Cuídense y nos vemos la siguiente clase, hasta la próxima!

El Reto de Hoy:

Tu reto es repetir el ejercicio de la silueta, hazlo pensando bien, escarbando más adentro de tu mente y corazón para apuntartres palabras que describan lo que SÍ QUIERO SER y tres que describan lo que SÍ QUIERO HACER en el futuro. Tres palabras que describan lo que NO QUIERO SER y tres que describan lo que NO QUIERO HACER en el futuro. Tres palabras que describan YO SOY… y tres palabras que describan YO NO SOY…

¡Recuerda abrir tu bitácora cada vez que nos atoremos en esta gran aventura llamada vida! Y además, puedes agregar o cambiar cosas según vayas creciendo y aprendiendo. No olvides que eres único e irrepetible.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo