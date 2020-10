Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 19 de octubre

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 19 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del lunes 19 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy lunes 19 de octubre.

Aprende en Casa: actividades de segundo de primaria – 19 octubre

Aprende en Casa – Valores: La oca del poder

Identificarás actividades en las que necesitas ayuda y que desearías hacer por ti mismo.

¿Recuerdas a Héctor y Saladín? pues en esta sesión seguirás con sus aventuras.

Héctor estaba de mal humor, lo invitaron a andar en bicicleta y no puede decir que en realidad no sabe, se preguntaba ¿Cómo hacen para andar en bicicleta sin rueditas? yo no tengo equilibrio, no tengo habilidad, no tengo talento.

Y como si Saladín supiera que su amigo se encuentra en problemas aparece junto a Héctor ¿Me llamabas? ¡Qué bueno que me hiciste venir porque estaba a punto de participar en una carrera de camellos y mi camello no me hacía caso, tal vez si lo dejo que se calme, en un rato que regrese y ya esté más tranquilo! así podremos correr mejor.

Héctor: ¡Saladín! qué raro, no recuerdo haber frotado la lámpara, me da mucho gusto verte, pero no sé si sea un buen día para que nos hagamos compañía.

Saladín: ¿Es porque no sé cumplir deseos, así como por arte de magia como otros genios?

Héctor: No es eso.

Saladín: ¿Es porque vine sin que lo esperaras?

Héctor: Tampoco es eso.

Saladín: ¿Es porque huelo a siglos y siglos de vivir en el desierto?

Héctor: No, a eso ya me acostumbré, no tengo ganas de estar con nadie, pero nadie, nadie porque no me siento bien, estoy enojado conmigo mismo por no poder hacer las cosas que quiero.

Saladín: La verdad me quería quedar porque te ves muy mal.

Héctor: No, pues gracias.

Saladín: Me refiero a que se ve que algo te tiene molesto, agitado y quizás pueda ayudarte de alguna forma ¿Qué es lo que no puedes hacer?

Héctor: Me invitaron a andar en bicicleta y me siento muy frustrado porque no sé andar sin las rueditas de atrás y ya soy una persona adulta, responsable, guapo, y simpático.

Saladín: Ejem, ejem… Sí, bueno… No sé qué tenga que ver la guapura y la simpatía con la conversación, pero bueno.

Héctor: Y cada vez que me enfrento a algo que no puedo hacer, me enojo y me siento triste, ya no sé si me enoja más no saber algo o que eso me afecte tanto como ahora.

Saladín: Reflexiono todo lo que le dijo su amigo: Entiendo, entiendo ¿Pero sí sabes que hay muchas cosas en el mundo que no podrás hacer?

Héctor: Ya sé, pero al menos debería poder hacer las cosas fáciles, como andar en bici.

Saladín: ¿Y quién dice que andar en bici es fácil?

Héctor: Pues todos mis primos, desde chiquitos, aprendieron y yo no.

Saladín: Tienes una ventaja en este día, aunque estás enojado y confundido, frustrado y triste, tienes claro que lo que necesitas y quieres es aprender a andar en bicicleta ¿Cierto?

Héctor: Sí, eso sí lo tengo claro.

Saladín: Y también sabes que estar enojado y triste no te ayuda mucho a lograr eso. ¿Cierto?

Héctor: Muy bien.

Saladín: Y también tienes claro que sabes y puedes hacer muchas otras cosas ¿Cierto?

Héctor: Sé cantar, sé contar chistes, corro muy rápido también soy muy simpático y divertido.

Saladín: Sí, algo así mencionaste, pero no nos dijiste que fueras tan modesto.

Héctor: ¡Pero no puedo andar en bici y eso es lo que quiero porque todo el mundo sabe andar en bici!

Saladín: Empecemos por eso y ya luego vemos qué más.

Héctor: ¿Vas a cumplir mi deseo? ¡Qué bien! ya que estas, podría también pedirte que sepa pararme de manos, hacer cuatro mortales seguidos y tener muy buena puntería.

Saladín: Parece que no me conocieras, soy Saladín y lo único que sé hacer, es que la gente realice sus deseos, pero no por arte de magia, sino que los vaya consiguiendo poco a poco.

Héctor: ¡Así no quiero jugar!

Saladín: Sí andas un poco malhumorado, mejor vamos a empezar con nuestro concurso.

Héctor: ¿Cuál concurso?

Saladín: La Oca del poder.

Héctor: ¿La Oca del poder? ¿Qué es eso?

Saladín: Espera y verás.

Ayuda a Saladín y a Héctor a jugar “La Oca del poder” y necesitas los materiales que a continuación Saladín menciona:

Saladín: Héctor vamos a buscar

Hojas blancas.

1 lápiz o pluma.

y un vaso de agua.

Héctor: ¿Un vaso de agua?

Saladín: Vengo desde el desierto, tengo mucha sed.

Héctor: Ah, muy bien, le entrega el vaso de agua.

Saladín: Bienvenidas y bienvenidos a La Oca del Poder. El programa de concursos en el que todas y todos pueden.

Héctor: ¿Qué haces?

Saladín: Tú sígueme la corriente, el día de hoy tenemos muchos retos y pruebas que cumplir, antes que cualquier otra cosa, vamos a movernos un poquito pensando en lo que nuestro cuerpo puede hacer, si no puedes correr o saltar, lo puedes hacer con los brazos, con la cabeza o con ayuda de alguien.

Saladín: Comienza por la cabeza, que gire con cuidado, pero con ritmo, gira ahora los brazos, sigue con los hombros.

Héctor: Saladín, no estoy entendiendo nada de nada, quizás estás confundido ¿Te sientes bien?

Saladín: Tú síguele y verás, estamos en este programa de concursos la Oca del Poder donde todas y todos ganan, porque todas y todos pueden.

Héctor: ¿Pueden qué?

Saladín: Pueden algo.

Héctor: Eso es muy aburrido, quiero ganar solo yo.

Saladín: ¿Cómo sabes que es aburrido si nunca lo has hecho?

Saladín: Toma tu hoja y tu pluma.

Saladín: Divide la hoja en tres partes, en la primera pondrás el título: Yo puedo solito (a). En la segunda pondrás de título ¿Me ayudas? y en la tercera “Yo podré”.

Tendrás 30 segundos para anotar, en la primera separación, todas las cosas que puedes hacer por ti mismo sin ayuda de nadie, pueden ser cosas de todos los días como caminar, comer o dormir, pero también pueden ser cosas especiales como montar camellos, vivir en una lámpara mágica o volar en una alfombra.

Héctor: Sólo tú y tu familia pueden hacer eso, genio.

Saladín: Jajaja cierto, bueno, bueno ¿Tienes alguna duda de qué es lo que debes hacer?

Héctor: ¿Podemos hacer una prueba?

Saladín: ¡Claro que sí! ¡Cooooorre tiempo!

Saladín: Muy bien, veo que anotaste tres cosas: Bañar al perro, consolar a mis amigos, preparar el desayuno

Héctor: Son muchas más, pero se me acabó el tiempo.

Saladín: Era sólo la prueba, ahora sí, vamos con la prueba de verdad en esta Oca del poder ¿Listo?

Héctor: Listo.

Saladín: ¡Corre tiempo!

Saladín y Héctor comienzan a escribir en la columna de “Yo puedo”.

Héctor: Ahora sí pude anotar muchas cosas, muchísimas, correr, comer, bailar, dibujar, sembrar jitomates, volver a la calma si estoy triste, decir cuando no estoy de acuerdo con algo, compartir mi alegría, utilizar mi sentido del humor, agradecer a los demás, contar sin usar los dedos, cortarme las uñas solo ¿Gané? yo tuve muchísimas cosas en mi lista, dime si gané.

Saladín: No es necesario decir nada, te dije que todas y todos ganan.

Héctor: Ok ¿Y ahora qué? sigo sin resolver lo de mi bici.

Saladín: Espera un poco. (Con entusiasmo y espíritu festivo) Llegamos aquí a un segundo momento de nuestro concurso para lo cual te pido que anotes en la segunda separación la frase “¿Me Ayudas?”

Héctor: ¡Ya me emocioné!

Saladín: Me da gusto. Mucha atención porque llegaron: Los sobres secretos.

En los seis sobres de colores escribe un número escrito en uno de los lados y un reto en el otro.

Saladín: Mira Héctor tenemos aquí cuatro sobres sorpresa para abrir cada uno de ellos, debemos cumplir un primer reto. Al cumplir un reto, descubriremos una frase y tú tendrás que anotar si puedes hacerla solo o necesitas ayuda ¿Queda claro?

Héctor: ¡Sí!, No, más bien no.

Saladín: Va un ejemplo: Este es el sobre cero, así que anota en tu segundo cuadrito de la hoja, el de “¿Me Ayudas?”, el número cero. El reto del sobre cero nos dice: Realizar cuatro sentadillas.

Y Héctor hace las sentadillas. Ahora que las realizaste, podemos abrir el sobre, la frase es: “Hacer nuevas amistades”.

Si tú eres capaz de hacer nuevas amistades sin ayuda de nadie, pondrás junto al número cero, la palabra “solo”. Si necesitas ayuda de alguien para hacer nuevas amistades, entonces pondrás “ayuda”.

Héctor: Yo la verdad es que soy un poco tímido al principio, para hacer nuevas amistades, necesito que alguien más saque la plática primero o que alguien me presente con la otra persona, no sé, en esta, yo pondría “Ayuda”.

Saladín: Perfecto. Vamos con otro ejemplo y ya después pasamos al concurso como debe ser. Sobre 0.1. El reto del sobre 0.1 es: “Hacer cuatro lagartijas”. La situación es: “Leer un libro”.

Héctor: Eso sí lo puedo hacer solo, lo disfruto mucho y me doy un espacio para eso. Anota la palabra “solo” junto al 0.1

Saladín: ¡Muy interesante! Pero ahora sí vienen los cuatro sobres secretos.

Saladín: El sobre #1 tiene como reto: Hacer ocho abdominales. La situación es:

Héctor: En esta sí necesito ayuda, generalmente le llamo a alguien, le cuento todo, me escucha, nos reímos y ya me puedo calmar, si me quedo con el enojo solo, no se me pasa en un ratote.

Saladín: Vamos al sobre #2. El reto es: Mantenerse en un solo pie durante 20 segundos.

Saladín: La situación es:

Héctor: Ay, esta no está nada fácil, a mí me cuesta trabajo y me toma tiempo, pero la verdad es que sí lo puedo hacer.

Saladín: Perfecto, anota el número 2 y tú respuesta.

Saladín: Sobre #3. El reto es: Atinarle al balero al menos una vez.

Héctor: Jajajaja, te acuerdas cuando te enseñe a jugar con el balero.

Saladín: Abre el sobre Situación #3: “Divertirme”

Héctor: Pues yo me divierto mucho con la gente, pero también me divierto solo a veces, me pongo a bailar o a ver alguna cosa en la televisión que me parece divertida, voy a poner que solo ¡y con mis amigos y familia!

Saladín: Llegamos al último sobre de esta etapa del concurso. El reto del sobre #4 es: Aprender la canción “Practicar”.

Todos tenemos que practicar, que practicar que practicar.

Todos tenemos que practicar, ejercicio por la mañana.

(Saltando)

*se repite la canción nadando, escalando bailando, volando, respirando, remando, saltando en un pie, moviendo todo el cuerpo.

Saladín: Muy bien, el reto cumplido. Ahora la situación:

Héctor: Ya lo hicimos, esta sí la podrías hacer solo, pero me gusta hacerla con amigas y amigos. Anota “Ayuda” en el número correspondiente.

Saladín: Aquí concluye nuestra segunda etapa de la Oca del Poder.

Héctor: Saladín, sigo sin entender qué tiene que ver esto con la bicicleta, es el único deseo que te pedí y no lo estamos cumpliendo.

Saladín: Para allá vamos, pero tienes que estar muy atento a todo lo que estás haciendo ¿Ya viste todo lo que puedes lograr? son muchísimas cosas.

Héctor: No.

Héctor: Cantar y bailar en público, algunas personas no pueden hacerlo y te ayuda a poder hablar en público, a expresar lo que sientes y a liberarte del mal humor.

Héctor: Tienes razón y, como todo, solo tienes que practicarlo para lograr hacerlo bien, yo ya hago eso sin darme cuenta.

Saladín: Ha llegado el tan esperado momento de la noche.

Héctor: Es de día.

Saladín: Bueno, ahora sí, vamos a jugar a la Oca del poder.

Héctor: ¡Vaya! La Oca del poder, por fin, este es el juego que dices que me ayudará a aprender a andar en bici.

Saladín: mmmhhh… más o menos.

Héctor: Sigo sin entender, pero sigamos, a ver.

Saladín: Tenemos este tablero, en él hay un montón de cosas que las personas pueden hacer solas y otras que pueden hacer con ayuda pero que, poco a poco, aprenderán a hacer sin ayuda de nadie.

Héctor: ¿Cómo se juega?

Saladín: Muy fácil, vamos a tirar unos dados, estos dados van a indicarnos cuántas casillas debemos avanzar, avanzaremos hasta la casilla correspondiente, ahí viene una actividad, por ejemplo: Si tiramos los dados y cae el número 4, avanzamos cuatro casillas y llegamos a: Sumar.

Héctor: Yo ya puedo sumar solo.

Saladín: Pensaremos si lo que dice en la casilla lo podemos hacer solo o sola, o si necesita ayuda.

Héctor: Estoy listo.

Saladín: Volvemos al principio. Primer turno: Giran los dados y cae el #7. Avanzamos 7 casillas y nos aparece: Leer un cuento.

Héctor: ¡Eso sí puedo hacerlo solo!

Saladín: Muy bien, tiramos los dados de nuevo: 2. Avanzamos dos casillas y llegamos a la casilla 9: Tender la cama.

Héctor: ¡Qué emoción! sigamos.

Saladín: Tiramos los dados y nos salió ¡5! caímos en la casilla No. 14 que nos dice, regresa a la casilla 3.

Héctor: En la casilla tres dice: Aprender a no reaccionar impulsivamente, cuando estoy enojado exploto y mi mamá me ayuda a recordar, que, si respiro, puedo volver a la calma y tener más claridad para decir lo que te molesta.

Saladín: ¡Muy bien! eso quiere decir que poco a poco, podrías ir recordando solito que puedes respirar y volver a la calma antes de reaccionar impulsivamente ¿Cierto?

Héctor: Así es.

Saladín: Vamos por el siguiente turno, tiramos los dados y cayó el número ¡10! caímos en la casilla #13. Estamos tan cerca de la meta, en esa casilla nos dice: Colaborar en las labores de la casa.

Héctor: Yo necesitaba que mi mamá me estuviera pidiendo que hiciera las cosas, yo me distraía y, cuando me daba cuenta, ya tenía un tiradero por toda la casa y mi mamá se enojaba, pero ahora ya aprendí a hacerlo solito.

Saladín: Vamos por el siguiente turno, giran los dados y ¡dos! ¡Llegamos a la meta! Cuánta felicidad.

Héctor: Sí, es lo mejor que nos ha pasado.

Saladín: ¡No puede ser tanta alegría!

Héctor: Sí, es lo más maravilloso que hemos vivido.

Saladín y Héctor están tan felices, que olvidaron que necesitaban leer el reto de la meta final.

Saladín: Ejem, ejem… en la meta dice lo siguiente: Piensa en una cosa para la que todavía necesitas ayuda, pero que un día quieres lograr hacer por ti mismo y anótala en la casilla tres de tu hoja.

Héctor: ¡Andar en bicicleta! ¡Por fin llegamos ahí!

Saladín: Llegamos, Héctor.

Héctor: Pero si te estoy entendiendo bien, Saladín ¿Lo que me quieres decir es que está bien que por ahora necesite ayuda para aprender a andar en bici, pero que si me esfuerzo, pido ayuda, practico y pongo atención, algún día lo lograré hacer solo?

Saladín: Exactamente, todas las personas, cuando estamos aprendiendo a hacer algo, podemos necesitar ayuda: De maestras, de maestros, de amigos, de mamá, de nuestro tío, etc.

Héctor: Estoy pensando que hay algo todavía más importante que tengo que aprender a hacer por mí mismo y me di cuenta gracias a ti. Cuando me invitaron a andar en bici, me enojé muchísimo conmigo mismo por no saber hacerlo solo, estaba triste, frustrado, tú me dijiste que mantuviera la calma y encontraría la solución. ¡La solución era calmarme y pedir ayuda! quiero aprender a volver a la calma por mí mismo, eso me ayudará a poder aprender más cosas ¿Cierto?

Saladín: Yo te dije que sabes tres cosas: Que quieres aprender a andar en bicicleta, que enojarte no te está ayudando y que tienes otras habilidades.

Héctor: Sí, tal vez, como soy una persona divertida, puedo invitar a alguien a que me enseñe y hasta le daría gusto porque nos la pasaríamos muy bien.

Saladín: Excelente idea.

Saladín: Yo quiero aprender a volar en la alfombra solo porque me dan miedo las alturas y siempre pido que alguien me acompañe.

Héctor: Lo bueno de todo esto, es que cada persona sabe hacer cosas distintas y así, todas y todos, podemos ayudarnos.

Saladín: ¡Felicidades! Ganaste.

Héctor: No entendía por dónde ibas, pero aprendí muchas cosas con este juego.

Saladín: Sí, muchísimas ¿Como cuáles?

Héctor: Que hay muchas cosas que puedo hacer por mí mismo.

Saladín: Esa es muy importante, por ejemplo: Caminar, antes no podías caminar si no te agarraba alguien de la mano.

Héctor: ¡Claro!

Saladín. También te diste cuenta que hay cosas para las que todavía necesitas ayuda, como controlar tu enojo cuando no sabes hacer algo, como andar en bicicleta.

Héctor: Pero lo más importante, es que esas cosas algún día podré hacerlas solo.

El Reto de Hoy:

En este cuadrito donde hoy solo anotaste una cosa, puedes seguir anotando aquellas que otras personas hacen por sí solas y que tú quieren aprender ¿Qué te parece?

Aprende en Casa – Artes: Identifico y actúo

Inventarás movimientos que pueden acompañar la presentación artística.

En esta sesión explorarás:

Movimientos súbitos: Bruscos, rápidos y que casi siempre son cortos. Movimientos sostenidos: Prolongados, durables que mantienen cierta velocidad.

Actividad 1. Movimientos súbitos.

Son todos aquellos que se producen de manera brusca, rápida y la mayor de las veces son cortos, por ejemplo, los movimientos naturales súbitos son: Voltear, caerse, aventarse, empujar, golpear, aplaudir, sacudirse, estornudar, toser.

Aquellos producidos por algo externo: Al frenar un automóvil, cuando suena una alarma, escuchar un trueno, cuando nos empujan, cuando empieza a llover.

Actividad 2. Ejecutar con música.

Escucha la siguiente pieza musical y sigue las siguientes indicaciones:

Un paseo musical por el México del siglo XIX.

Ahora realiza los siguientes movimientos al ritmo de la música.

Marchar. Aplaudir. Teclear en el aire. Empujar hacia los lados. Sacudirse. Empujar con una mano. Jalar. Brincar.

Estos fueron los movimientos súbitos

Actividad 3. Movimientos sostenidos.

Los movimientos sostenidos son lo contrario a los movimientos súbitos, son aquellos que realizas con una intención suave, durable, prolongados, manteniendo casi siempre una velocidad continua, por ejemplo: Bostezar, respirar, estirar cuando nos levantamos, el estiramiento del gato o el perro, acariciar.

Por ejemplo, ahora los que se producen por un elemento externo: Empujar algo pesado, jalar algo pesado, cuando se frena el autobús, cuando caminas, pero no quieres hacer ruido, respirar profundo, deslizarse, flotar, presionar.

Actividad 4. Realizar la actividad con música.

Escucha la siguiente pieza musical y sigue las indicaciones.

Orquestas de Baile de los años 20 y 30.

Explora los siguientes movimientos, pero ahora con la música.

Marcha y empujar hacia los lados y regresa (con todo el cuerpo). Empujar al frente y jala hacia atrás (con todo el cuerpo). Acariciar un brazo, después el otro. Flotar. Deslizar hacia un solo lado 4 veces y 4 de regreso. Presionar y relajar 4 tiempos. Imitar el vuelo de un ave 4 tiempos. Subir y bajar una mano en 4 tiempos.

Realiza ejercicios de respiración para recuperarte.

Actividad 5. Combinarlos con la misma música.

Escucha la siguiente pieza musical y sigue las indicaciones:

Orquestas de Baile de los años 20 y 30.

Explora con la música los siguientes movimientos:

Marcha y empujar hacia los lados y regresa (con todo el cuerpo). Empujar al frente y jalar hacia atrás (con todo el cuerpo) súbito y sostenido. Acariciar un brazo, después el otro súbito y sostenido. Flotar súbito y sostenido. Deslizar hacia un solo lado súbito. Presionar y relajar sostenido. Imitar el vuelo de un ave sostenido. Subir y bajar una mano en súbito.

Pues ahora ya sabes distinguir entre dos tipos de movimientos: Los súbitos que son aquellos que se dan de manera más corta y brusca y los sostenidos que se dan de manera más prolongada manteniendo una sola velocidad.

El Reto de Hoy:

Busca con ayuda de alguien de tu familia una canción que te invite a realizar los movimientos que acabas de explorar: Súbitos y sostenidos.

Aprende en Casa – Conocimiento del medio: Costumbres de ayer y hoy

Identificarás costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones del lugar donde vives y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

Reflexiona sobre las costumbres de tu familia, platica con ellos para conocer acerca de las costumbres que tienen y registra en la siguiente tabla.

JUEGOS DE AYER Y HOY Antes Ahora ¿Cómo se divertían en familia cuando eras niño? ¿Cómo se divierten en familia? ¿A qué les gustaba jugar? ¿A qué les gusta jugar? ¿Dónde jugaban? ¿Dónde juegan? ¿Cuál era su juguete favorito? ¿Cuál es su juguete favorito? ¿A dónde los llevaban su familia a pasear? ¿A dónde los llevan a pasear su familia?

En tu libro de texto de Conocimiento del Medio, revisa las actividades de este tema en las páginas 31 y 32.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/31

Ahora ya tienes algunas ideas sobre las costumbres respecto a los juegos que practicaban antes y como se divierten ahora algunas familias.

Contesta las siguientes preguntas y registra en el cuadro la información. Compara las costumbres de antes y de ahora respecto a las preguntas e identifica las que en el pasado no existían y las que con el tiempo desaparecieron o ya no se practican.

¿A qué juegan?

¿Dónde les gusta jugar?

¿Dónde les gusta ir a pasear?

Actividad 2

Con la intención de continuar reflexionado sobre los cambios y permanencias en las costumbres respecto a las formas de convivencia en familia, identifica mediante imágenes de diversos juguetes para seleccionar cuáles utilizaban antes tus abuelos, y cuáles utilizas ahora para jugar.

¿Cuáles han cambiado? y ¿Cuáles han permanecido?

¿Sabías que la familia tiene por costumbre enseñar las cosas que a ellas y ellos les enseñaron? como, por ejemplo, la forma de festejar o la forma de divertirse, las actividades recreativas, son una costumbre ¿Cómo creen que se divertían las personas cuando no existía la televisión?

Aprende en Casa – Lenguaje: ¿Qué nos informan los libros?

Explorarás textos en diversos libros para seleccionar aquellos que te permitan saber sobre un tema de tu interés. Aprenderás a consultar, y comparar los textos. Registrarás datos bibliográficos sencillos.

¿Recuerdan las características de los textos informativos? para recordarlas, observa las páginas del libro siguiente:

¿Qué observan? ¿De qué trata el libro? ¿Qué información proporciona? ¿Cuál es su título? ¿Qué te pueden decir las imágenes?

Como recordarás algunas de las características de los textos informativos, son que:

Tratan un tema especial que nos ayuda a saber más sobre lo que nos interesa.

Tienen títulos.

Tienen subtítulos.

Muchos contienen imágenes.

Algunos contienen esquemas o cuadros de datos.

Para explorar el contenido de diversos textos, realiza la siguiente actividad.

Observa cada una de las siguientes imágenes, lee los títulos tratando de establecer una relación entre las imágenes de la portada y el texto que es parte de su contenido.

¿Cuáles de ellos es un texto informativo? ¿Por qué consideras que es texto informativo?

Organiza la información en la siguiente tabla.

¿Cuál es el título del libro? ¿Qué tema aborda? ¿Qué ilustraciones contiene?

Elije uno de los libros anteriores y realiza una portada, recuerda escribir el título del libro, el nombre del autor e incluir imágenes.

También puedes explorar algunos textos informativos que tengas en casa.

Observa el siguiente video desde el principio hasta el minuto 1:20, si prefieres verlo completo adelante y después contesta algunas preguntas.

Vitamina Sé. Cápsula 17. Cuando nos hayamos comido el planeta (Fomento a la lectura).

¿Cuál es el título del libro?

¿Qué imágenes contiene?

¿Qué tipo de información puedes encontrar en este libro?

¿Qué más te gustaría saber acerca del tema?

Si quieres saber más, tendrás que leer el libro completo.

Toma un libro que tengas en casa e identifica el título, autor, índice, editorial y él número de páginas que contiene el libro, hojea cada página, observa su contenido, lee algunos fragmentos ¿Qué más te gustaría saber sobre el tema? y ¿Dónde podrías investigar al respecto?

Observa el siguiente video para conocer un poco acerca de cómo está organizado un libro informativo, en forma de cuento.

Once Niños recomienda el libro: Aquí estamos.

Es importante elaborar una ficha bibliográfica de cada libro que consultes, para facilitar la búsqueda de información en diferentes momentos.

Para elaborar estas fichas puedes apoyarte en tu libro de texto de Lengua materna. Español, en la página 33.

Una sugerencia es que elabores un fichero para colocar las fichas bibliográficas elaboradas y poder organizar los libros que tengas en casa, también, puedes anexar más fichas regresando a las clases presenciales con los datos de los libros que vayan explorado.

Puedes elaborar tu fichero con material reciclado.

Al buscar en el índice de un libro, identificas un título interesante, dirígete a la página indicada y encontrarás información más interesante del tema que al observar solo el título y el subtítulo, por ejemplo:

¿Qué información creen que hay en el texto? lee la primera parte ¿Qué información puede haber en esta sección? continúa con la lectura en voz alta de la segunda sección.

Observa otro video e identifica si el libro es de tipo informativo o no.

Once Niños recomienda la colección de libros Animales al natural.

Observa otro ejemplo de texto informativo.

¿Ya identificaste cuál es el tema que trata este texto? reflexiona sobre el problema que representa, se trata de un problema para el que urge buscar posibles soluciones; y para ello es necesario buscar información, en la biblioteca hay muchos libros que informan sobre diferentes temas.

Leíste algunas palabras nuevas durante esta sesión, elabora una ficha de nueva palabra, por ejemplo: Subtítulo, bibliográfica(o), editorial, medusa.

Recuerda que para elaborar una tarjeta necesitas:

Escribe la palabra en la tarjeta.

Para exponer una primera definición propia de la palabra en cuestión.

Consulta el diccionario, la búsqueda es por el orden alfabético.

Realiza una segunda definición, combinando la primera con la del diccionario.

Escríbela en la tarjeta.

Redacta una oración que incluya la palabra en cuestión y escríbela en el reverso de la tarjeta complementándola con un dibujo, si es posible.

Colócala en el fichero de palabras nuevas, en orden alfabético.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

El Reto de Hoy:

Realiza una investigación sobre un tema relacionado con los textos que has explorado, o sobre otro tema que sea de tu interés.

Recuerda que, lo que tienes que hacer para informarte sobre el tema que a ti te interesa es:

Elije el tema o problema. Busca libros o revistas que pudieran tener información que tú quieres obtener. Revisa el índice de esos materiales escritos, para identificar los títulos que se relacionan con tu tema. Ir a las páginas indicadas, leer el texto, ver las imágenes, poner atención en los subtítulos para entender como está organizado el texto. Registra la información que te parezca más relevante, usa tu cuaderno o tarjetas. Elabora una ficha bibliográfica por cada libro o revista que consultes, así te será más fácil encontrar el libro si necesitas volver a consultarlo.