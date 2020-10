Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 19 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del lunes 19 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para tercero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del lunes 19 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de tercero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy lunes 19 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 19 de octubre

Aprende en Casa actividades 19 octubre

Aprendizaje esperado: Corrige sus textos para hacer claro su contenido.

Énfasis: Uso de puntos, comas, mayúsculas, guiones largos, signos de admiración y de interrogación

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la corrección de textos: Uso de signos de puntuación.

Descubrirás que los signos de puntuación son importantes para hacer claro el contenido de los textos, por lo que utilizarás puntos, comas, mayúsculas, guiones largos, signos de admiración y de interrogación en nuestras redacciones. Aprende en Casa

En la clase pasada identificaste otra característica importante para dar sentido a las expresiones en los chistes y en cualquier texto escrito, los signos de admiración y de interrogación ¿Recuerdas para qué sirven? Aprende en Casa

Con el uso de los signos de admiración, al inicio y al final de una palabra u oración se expresa asombro, alegría, enojo o queja, mientras que los signos de interrogación indican que es una pregunta.

¿Qué hacemos?

Abre tu libro de Español Lecturas páginas 61 a la 63. Lee con atención la historia de “El caracol”, puedes pedir a algún miembro de tu familia que te ayude con la lectura ¡Ojo! conforme escuches la lectura, identifica cómo los signos de puntuación que se mencionaron hacen comprensible el texto; enseguida, ubícalos en el libro y enciérralos con el color de tu preferencia o puede ser con lápiz, cuando encuentres mayúsculas y oraciones interrogativas o exclamativas, subráyalas; si no tienes el libro no te preocupes, solamente identifícalos en la imagen y puedes escribirlos en tu cuaderno. Aprende en Casa

Identifica la importancia de los signos de puntuación en el texto, enciérralos, subrayas mayúsculas, así como oraciones interrogativas y exclamativas.

Si tienes a alguien que te pueda ayudar a leer la lectura, estaría muy bien para que identifiques la entonación de los signos. Aprende en Casa

¡Qué bonita lectura!

¿Pudiste identificar cómo los signos de puntuación logran que el texto sea comprensible? Aprende en Casa

Para que te quede aún más claro, juega a combinar los signos de puntuación, lee la pregunta sin signos de interrogación, se escucha raro, ¿Verdad? además de que la lectura pierde el sentido ¿O no?

Ahora cambia un signo de puntuación, por ejemplo, no escribas un punto o una coma y lean de corrido ¿Qué les pareció? extraño, ¿Verdad?

Recuerda esto siempre que leas en voz alta.

Ahora, ¿En qué página de la lectura, encuentras la mayor parte del discurso directo, así como las oraciones interrogativas y exclamativas?

¡En la página 62! En la página 63 nada más aparece un diálogo del elefante.

En la primera página de la lectura el narrador es quien cuenta la historia, es decir, está redactado en discurso indirecto.

¿Se dieron cuenta cómo al encontrarte con una coma (,) en el texto, hacía una pausa breve en la lectura? recuerda para qué utilizas este signo de puntuación.

Leer la imagen: “La coma indica una pausa breve en un enunciado, su uso es necesario y depende mucho de la intención de quien redacta”

Toma un diálogo de la lectura, coloca la coma en diferente punto y ve qué pasa (escribe en tu cuaderno los ejemplos).

– Sí lo recibí, mi señor, y enseguida me puse en camino.

– Sí lo recibí y enseguida me puse en camino, mi señor.

– Mi señor, sí lo recibí y enseguida me puse en camino.

¿Qué puedes observar?

La idea sigue siendo la misma, nada más que en diferente orden.

En estos ejemplos puedes ver el uso de la coma para aislar, en este caso, al personaje hacia el que se dirige el discurso. Aprende en Casa

¿Te imaginas qué pasaría si olvidas colocar los signos de puntuación en tus textos?

No le entenderías ¿A ti no te llega a pasar?

Para averiguarlo, abre tu libro de Español Actividades en la página 25, el apartado se llama: ¡A escribir chistes! copia en tu cuaderno el chiste que aparece en dicha página. Aprende en Casa

Ya los copiaste en tu cuaderno, ¿Puedes leer los chistes, por favor? atentos a la lectura.

¿Qué les hace falta a los chistes?

¡Los signos de puntuación!

¡Exacto! Le hacen falta los signos de puntuación, oigan, al leerlos, así como están, ¿Te causó gracia? Aprende en Casa

No, de hecho, si los lees resultan aburridos y no se entienden.

Ahora tienes 2 minutos para leer nuevamente cada chiste y colocar las mayúsculas, las comas, los guiones largos, los signos de interrogación y de admiración en el lugar correspondiente, de tal manera que cada chiste se entienda y cause gracia; realiza la corrección en tu cuaderno ¿Todo listo? ¡Corre tiempo! Aprende en Casa

Verifica que se hayan colocado los signos de puntuación en cada uno de los chistes, observa el antes y el después.

Los signos ortográficos cambian mucho la redacción.

Lee de nuevo cada chiste, con las correcciones que has realizado.

¿Notas lo importante que son los signos de puntuación al redactar?

Observa la imagen para que veas como cambian con los signos de puntación. Aprende en Casa

Ya que sabes la importancia de los signos de puntuación para hacer un texto comprensible, escribe dos chistes más, haciendo uso de ellos, fíjate en los ejemplos; ¿Listos? ¡A escribir tus chistes!

¿Qué tal quedaron tus chistes? ¿Puedes leer los dos que escribiste?

– Jaimito, define “telepatía”.

– Aparato de TV para la hermana de mi mamá.

– ¿Cuál es el colmo de un panadero?

– Que su hija se llame Concha.

Ahora que saben cómo corregir la puntuación, ¿Qué más les hace falta a los chistes para que provoquen risa y se comprendan mejor?

¡Dibujos!

Realizar los dibujos para cada chiste, recuerda que las imágenes complementan el texto. Aprende en Casa

Echa a volar tu imaginación, al leer un texto también puedes apoyarte en las imágenes que este contenga, recuerda que las imágenes también se leen, también nos dicen algo.

Observa cómo han quedado los chistes ya corregidos, ahora cualquier persona que los lea seguramente o a quien tú se los leas, se divertirán escuchándolos ¿A quién de tu familia le contarás los chistes que has escrito?

Si no has terminado de hacer los dibujos no te preocupes, puedes concluirlo en cuanto tengas más tiempo ¡Ah! y si hablas más de una lengua, será maravilloso que escribas al menos un chiste utilizando tu lengua materna. No olvides compartir el trabajo realizado con tus compañeras y compañeros de clase y con tu maestra o maestro, intercambien sus chistes y escriban aquellos que les guste para seguir aumentando su colección, ya que en las próximas clases los volverás a ocupar. Aprende en Casa

Recuerda que las actividades que hoy realizaste las puedes encontrar en las páginas 24 y 25 del libro de español actividades.

Para reflexionar:

¿Qué aprendiste el día de hoy?

Aprendiste a corregir lo que escribes, utilizando los signos de puntuación para que se entienda el texto.

A lo largo de las sesiones anteriormente, has aprendido diferentes signos que te permiten darle un sentido a tus textos, por ejemplo, los guiones largos en los discursos directos, los signos de exclamación e interrogación o el punto para finalizar una idea.

Hoy recordaste el uso de estos signos de puntuación, que te ayudan a hacer claros y comprensibles los textos escritos. Aprende en Casa

Ya puedes revisar los trabajos escritos que hasta ahora has realizado en tu cuaderno, y hacer las correcciones necesarias.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Ciencias Naturales: Sigue en movimiento

Aprendizaje esperado: Explica algunas medidas para prevenir accidentes que pueden lesionar el sistema locomotor.

Énfasis: Explicar algunas medidas para fortalecer el sistema locomotor: Realizar actividad física de manera frecuente, consumir alimentos de los tres grupos y agua simple potable. Aprende en Casa

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás algunas medidas para fortalecer tu sistema locomotor, realizar actividad física frecuentemente, alimentarte sanamente consumiendo los alimentos de los tres grupos de Plato del Bien Comer y tomar agua simple potable.

Recuerdas cuáles son los movimientos corporales que se realizan cuando juegas basquetbol o lanzas un balón.

¿Qué sucede cuando en un partido de fútbol se patea un balón con la fuerza necesaria para anotar un gol? ¿Te has dado cuenta qué partes de tu cuerpo se mueven?

Los movimientos finos son necesarios para escribir o ensartar un hilo en una aguja.

Cualquiera que sea la actividad que hagas; realiza un ejercicio y por ello es importante mantener tu cuerpo bien atendido.

¿Qué partes del cuerpo se utilizan para realizar un deporte como el básquetbol o el fútbol? compara con los movimientos que el cuerpo realiza para escribir o ensartar el hilo en la aguja. Aprende en Casa

Algunos de los movimientos como sentadillas, saltos, caminar, abrir y cerrar las manos y gesticular, son movimientos en donde los músculos se están moviendo, puedes realizar los movimientos en casa.

No sólo para hacer ejercicio se mueven los músculos, sino en cualquier movimiento del cuerpo se involucra el sistema muscular y óseo, hasta para hacer gestos.

Debes conocer que tanto el sistema muscular como el óseo se enriquecen de los nutrientes que, con una dieta balanceada, ejercicio y descanso, garantizan su pleno funcionamiento, y por supuesto, quedándonos en casa, lavándonos las manos, usando mascarilla en lugares públicos y guardando distancia.

Para conocer más sobre el tema puedes consultar tu libro de texto de Ciencias Naturales, pág. 11 “El aparato locomotor”.

Si no lo tienes a la mano, no te preocupes, puedes consultar otros libros que tengas en casa o en Internet, para saber más. Aprende en Casa

¿Qué hacemos?

Imagina por un momento que no pudieras mover tus manos o doblar tus rodillas ¿Cuántas actividades no podrías realizar?

Por ejemplo: Mario explica, sí, no pudieras doblar las rodillas, hace rato que se me cayó mi libro, no lo hubiera podido recoger, así también si no pudiera doblar mis codos, hace rato no hubiera podido tomar durante el desayuno mi jugo.

¿Te imaginas en casa qué frustrante sería, pasar por ese tipo de situación? ¿Qué actividades harías durante el día, si no pudieras flexionar tus extremidades?

Recuerda que puedes investigar, con ayuda de papá o mamá en internet “Tutoriales de Educación Física” donde se realiza actividad física, tienes que poner atención en las partes del cuerpo que se van utilizando para realizar las distintas actividades. Es importante el cuidado de los huesos, músculos o nervios, de lo contrario restaría movilidad al cuerpo, por eso se conocerán medidas para cuidarlo.

Realiza las siguientes actividades:

Para que recuerdes las sesiones de las semanas pasadas, lee con atención las indicaciones del siguiente juego, si te es posible hazlo en casa con ayuda de papá, mamá o algún integrante de tu familia.

“Prevención-atención”

Este juego consiste en leer una serie de tarjetas de diferentes situaciones relacionadas con una lesión, por ejemplo:

Una caída puede provocar una ruptura de huesos y uno de los participantes debe dar una idea de cómo evitar esa consecuencia, por ejemplo: Evitar los empujones bruscos al jugar.

Los huesos que están debilitados por deficiencias de nutrimentos, tienen más posibilidades de romperse.

Una alimentación rica en alimentos con calcio, favorece el fortalecimiento de nuestros huesos y reduce las posibilidades de una fractura.

Algunas lesiones se pueden provocar por realizar actividad física intensa sin estar preparado, eso se puede evitar de dos maneras: Calentando nuestro cuerpo antes de la actividad y utilizando el equipo adecuado.

Leer aproximadamente 6 tarjetas en las que es válido no saber todas las respuestas.

Por cada pregunta bien contestada se puede ir armando una torre de palitos tipo Jenga y al final veras lo que tú conocimiento, permitió construir.

Con lo aprendido en las sesiones pasadas cada vez sabes un poco más acerca de tu cuerpo y en esta semana conocerás algunas medidas para fortalecer el sistema locomotor: Como es realizar actividad física de manera frecuente, consumir alimentos de los tres grupos y agua simple potable.

En este juego no es necesario saber todas las respuestas porque es algo que aprenderás a lo largo de las clases.

Debido a la situación en la que nos encontramos, tal vez no todos tengamos oportunidad de realizar actividades físicas al aire libre, pero puedes realizar tus movimientos en un espacio de tú hogar.

“El juego del movimiento”

Lee con atención el juego y si te es posible juégalo en casa en compañía de tu familia.

Elabora en tarjetas de cartón las siguientes propuestas de movimientos.

Por turnos elegirán una de las tarjetas que se encontrarán boca abajo y deberán de realizar el movimiento que les tocó.

Realiza dos rondas del juego.

Recuerda que es de gran importancia cuidar tu aparato locomotor para realizar tus actividades diarias, que van desde escribir, arreglar ropa o practicar tú actividad o deporte favorito.

Puedes dibujarte en tu cuaderno realizando tres posturas adecuadas, que pueden ayudar a cuidar el aparato locomotor, incluir actividades diarias o dentro de algún deporte recordando las que se estudiaron en la clase de hoy.

Comenta con tu familia: ¿Qué medidas preventivas debes de llevar a cabo para cuidar tus huesos, músculos y articulaciones?

También comparte con tus compañeras y compañeros de grupo y maestra o maestro lo que aprendiste, así como, tus dudas, es importante que consultes tu libro de texto.

Si ya sabías lo importante que es tú cuerpo para las actividades cotidianas, cuídalo para prevenir lesiones, gracias a esta clase, has podido comprender de qué forma hacer ejercicio, comer sano y beber agua simple potable ayuda a fortalecer tu sistema locomotor.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más, no olvides consultar tu libro de Ciencias Naturales, de 3º de primaria para saber más del tema o si tienes dudas.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprendizaje esperado: Explora diversas maneras de realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer una opción original.

Énfasis: Explora técnicas de pintura para realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer una opción original.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los colores y sus combinaciones a través de técnicas de pintura, para realizar tus propias producciones bidimensionales.

En las clases anteriores has aprendido mucho sobre las producciones bidimensionales, ya decidiste cuál es la técnica y los colores que más te gustan.

Si no los has hecho no te preocupes, lo importante es que, por medio de las artes plásticas y visuales, puedas explorar tu creatividad, por eso hoy tendrás una clase de COLORES.

¿Qué hacemos?

Lee con atención, el comentario de Diana una estudiante como tú.

La alumna Diana Ramírez del Estado de México, comenta que ha escuchado que existen tres colores que son muy importantes, ya que con ellos se pueden hacer más colores, y quiere saber más al respecto.

Para responder a la pregunta de Diana Ramírez, observa el siguiente video titulado “Paul Klee y el color”.

Paul Klee y el color, Verano MAQRO 2020.

Reflexión del video:

El video menciona al Pintor Paul Klee, quien realizó un estudio del color y sus mezclas.

Y en sus obras están presentes los colores básicos.

Muestra los colores primarios (amarillo, rojo y azul) y al verlos nos provocan una sensación de calidez como la luz del sol.

La combinación de estos, da como resultado, los colores secundarios (verde, naranja y morado) estos colores nos pueden provocar una sensación de frío como de una tarde lluviosa.

Realiza las siguientes actividades.

“El círculo cromático”

Material:

Hoja impresa con el círculo cromático (pide a papá o mamá que te ayuden a buscarlo en internet).

Pinturas acrílicas o vinci (amarillo, azul y rojo) pincel y trapo.

Un vaso con agua.

Un godete de plástico o 6 tapas.

Realiza el círculo cromático, haciendo uso de los colores primarios y sus combinaciones.

Indicaciones:

Coloca sobre la hoja impresa del círculo, los 3 colores primarios alternando y dejando espacio entre ellos.

Realiza la combinación de los colores primarios.

(Amarillo y azul = verde)

(Amarillo y rojo = naranja)

(Azul y rojo = morado)

Coloca los colores secundarios de acuerdo al par combinado.

Reflexión de la actividad:

Es interesante conocer los colores primarios y cómo combinarlos.

Y ¿De qué otra forma se pueden usar?

Esa es una pregunta muy interesante y para contestar observa el siguiente video titulado “Kandinsky 2”, puedes comenzar a ver a partir del 3’02’’ al 6’30’’

Kandinsky

Reflexión del video.

En este video se aprecia la importancia que tienen los colores cálidos y fríos para el pintor Kandinsky.

El color intermedio entre los colores cálidos y fríos (verde).

Lo que representa o nos hacen sentir los colores.

Y menciona que los colores transmiten emociones.

Invita a ver las siguientes producciones bidimensionales.

“Compartiendo nuestras obras”

En el programa televisivo se mostrarán dos producciones bidimensionales del alumno Ángel Pérez de la Escuela Primaria Mario Colín del Estado de Campeche, en donde se aprecian los colores cálidos y fríos.

Se destacan las emociones que transmiten los colores cálidos y fríos.

“El color en las técnicas de pintura”

Invitada especial, la Maestra Denisse Pérez, artista visual e ilustradora.

Para aprender más del color, el día de hoy nos acompaña la Maestra Denise Pérez, quien es artista visual e ilustradora, nos va a mostrar la técnica de acuarela.

El programa televisivo:

Explicará la técnica de pintura con acuarela.

Le preguntarán ¿Por qué te gusta la técnica acuarela?

¿Desde cuándo la has trabajado?

¿Qué les recomiendas a las niñas y niños de tercer grado para realizar esta técnica?

El Reto de Hoy:

“Experimenta con el color”

Elabora tu círculo cromático con los materiales que tengas en casa.

Círculo cromático

Experimenta en tus dibujos, la aplicación de los colores cálidos y fríos.

Para reflexionar:

El día de hoy conociste la importancia del color para algunos pintores.

Reconociste los colores primarios y que al combinarlos obtenemos los colores secundarios, colores cálidos y fríos, y las sensaciones o emociones que nos provocan.

Observaste el video del especialista, Mtro. Jesús Uribe, y aprendimos sobre la combinación del color.

Si te es posible consulta otros libros o en internet con ayuda de papá o mamá.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Aprendizaje esperado: Contribuye a proponer soluciones a través de normas sociales y de convivencia.

Énfasis: Identifica su deseo de estar bien como una necesidad personal y propone un compromiso personal para lograrlo.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerá como contribuir a proponer soluciones a través de normas sociales y de convivencia.

Te has dado cuenta que esto de quedarnos en casa y no poder salir, te sientes más irritable o sensible, y esto provoca que todos los días haya conflictos y problemas.

¿Tú has tenido discusiones en estos meses que lleva la pandemia? ¿Por qué será?

Puede ser porque estamos sintiendo muchas cosas: Tenemos miedo a enfermarnos o a que alguien más se enferme, sentimos tristeza porque no hemos visto a nuestras amigas y amigos de la escuela o el trabajo, sentimos enojo porque no podemos hacer las cosas que nos gustan, también sentimos cansancio porque han sido muchos meses.

Por eso, las discusiones y conflictos están siendo tan comunes, lo importante, sería encontrar la manera de que esos problemas, puedan solucionarse de la mejor manera para todas y todos.

¿Qué hacemos?

Te has dado cuenta que todos los días aprendes muchas cosas nuevas sobre ti mismo y de la relación con otras personas.

Realiza el siguiente ejercicio de atención que te permitirá centrarte y aprender mejor.

El video te muestra lo que tienes que hacer, sigue las instrucciones y realiza la actividad.

Vitamina Sé. (Cápsula 32. Juego 1, 2, 3, 4 narración).

Estos ejercicios de atención sirven para calmar tus emociones y poder pensar con claridad, para los conflictos, como los que se comentaron al principio, es bueno tomarse un espacio y respirar.

Hay personas que hasta en sus trabajos, han tenido algunos problemas cuando la gente ya está muy cansada, eso también influye en la forma de relacionarse.

Observa con atención una situación por la que pasaron Lucy y Alan.

“Un día en Once Niños. Furiosa Garza García”

Qué situación más incómoda, debió ser muy difícil para ambos solucionar ese problemita porque Alan no lo hizo a propósito, pero es verdad que Lucy había dedicado mucho tiempo a hacer ese video y ya estaba muy cansada, Alan no debió irse porque tenía que decirle a Lucy lo que había pasado y ella lo entendería.

Lucy se ve muy cansada e irritable, quizás Alan pensó que, en esa situación, lo mejor era esconderse.

Se hablará del conflicto que tuvieron Lucy y Alan, conocerás cómo cada persona resuelve los conflictos y los trabaja desde lo que sabe y conoce.

Por ejemplo, en el caso de Lucy: Yo, si fuera Lucy, estaría muy enojado, pero si fuera Alan, no me gustaría que me hablaran así.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué harías en esta situación?

¿Crees que Lucy tiene razón en enojarse?

¿Crees que Alan pudo haber hecho las cosas de manera distinta?

¿Cuál puede ser la solución?

Puedes anotar las preguntas y respuestas en tu cuaderno.

Hagamos un repaso de las cosas que hicieron que el conflicto entre Lucy y Alan creciera tanto.

Que Lucy tuviera urgencia de entregar el video. Que Lucy estuviera cansada y con poca paciencia para esta situación. Que Alan usara la computadora de Lucy sin su permiso. Que Alan se escondiera en vez de hablar de frente con Lucy sobre lo que pasó. Que Lucy no averiguara lo que había pasado antes de alterarse.

Bueno, ya tienes muchas cosas que te pueden ayudar a entender lo que pasó y también sabes, que puede haber muchos planteamientos para solucionar este problema.

Antes de seguir, puedes escribir en tu cuaderno, tú cómo solucionas un conflicto, si estuvieras en la situación de Alan o de Lucy. Por ejemplo: Hubiera reaccionado igual que Lucy. Me hubiera molestado mucho lo que pasó. Aunque viéndolo desde afuera, no creo que haya sido muy bueno para solucionar nada.

Cuando nos enojamos o algo nos molesta, a veces no alcanzamos a ver una solución, pero ahora que lo puedes ver desde afuera, puedes usar ese episodio para ver posibles soluciones y para eso, observa este círculo.

Círculo de resolución de conflictos

Puedes usar este círculo para pensar en posibles soluciones al conflicto de Lucy y Alan.

Por ejemplo: Lucy pudo esperar para calmarse antes de salir gritando como lo hizo, quizás eso hubiera hecho que las cosas se calmaran entre ambos, también hay otra opción, que Alan hubiera pedido una disculpa.

Ya ves como con este círculo puedes ir encontrando varias cosas.

En este caso, lo que hizo Alan fue irse a otra actividad, pero eso no funciono para este caso en específico.

Eso sólo hizo que Lucy se agitara más, también Lucy le pudo haber puesto un alto para que no usara su computadora.

¿Puedes hacer este mismo ejercicio con alguna situación que te pase en casa?

Te servirá mucho.

Lee con atención el ejemplo de Mario:

Ahora en la pandemia con mi hermana, hay una cosa que me molesta de lo que ella hace y no he sabido cómo decírselo, me choca que no lave los trastes que usa.

Debe ser muy complicado estar viviendo con una persona que no coopera con las actividades en la casa.

Hace casi todo, menos lavar los trastes y siempre que busco vasos, están sucios porque ella no lavó los que usó.

Eso se ve que a ti te molesta mucho.

Nada más de acordarme, me enojo.

Observa de nuevo el círculo de resolución de conflictos y puedes observar lo que puede hacer Mario, para que eso no afecte la relación con su hermana.

Mario comenta que empezó por ignorar el problema, otro día me enojé mucho, pero esperé para calmarme, pero luego no le dije nada, otro día hablé con ella, pero siguió haciéndolo.

Lo que puede funcionar para Mario y Lucy y así solucionar su conflicto o, incluso, evitar que suceda.

La hermana de Mario y él, podrían acordar normas de convivencia, que hagan que su hermana lave los trastes y que ella también pueda decirle qué necesita.

A través de acuerdos o compromisos que asumimos sirven para vivir en bienestar con las personas que nos rodean.

La hermana de Mario se duerme más temprano que él, y se queja de que él hace mucho ruido en la noche. Quizás él no ha estado atento a eso y no lo sabe.

Quizás ellos, podrían sentarse a acordar los días de la semana que le toca a ella lavar los trastes y los días de la semana que le tocan a Mario, también pueden acordar una hora a la que ya no deben hacer ruido para que ella pueda dormir tranquila.

En el caso de Lucy ¿Cuáles podrían ser los acuerdos?

Por ejemplo, que nadie toque sus cosas para evitar esos problemas, o que, si hay alguna situación complicada, lo hablen de frente en lugar de estar gritando a lo loco por todos lados.

Puedes ir dando tus puntos de vista y escribirlos en tu cuaderno.

Para algunas personas, una de las cosas más difíciles es pedir una disculpa, porque eso quiere decir que se comente un error y no siempre es fácil aceptar que nos equivocamos.

Así tú, con las personas con las que convives pones la norma de hablar las cosas con honestidad y con calma, quizás sea más fácil pedir disculpas cuando te equivocas.

En el caso de Mario, él tiene que pedirle a su hermana que un día, se sienten a platicar de lo que ella necesita que él haga para que esté tranquila y contenta, así como Mario le diga lo que él necesita para que se lleven bien.

Ahora lee otro ejemplo que te comparte Adriana:

Te voy a contar una cosa que me pasa a mí con mi sobrina Camila, es una niña de ocho años, curiosa y divertida, yo la quiero, pero a veces, necesito trabajar y ella tiene muchas ganas de estar conmigo platicando o jugando, antes, cuando yo le decía que no podía jugar con ella en ese momento porque estaba trabajando, se enojaba o se ponía triste.

Yo me enojaba porque ella me exigía que dejara de hacer mis cosas por estar con ella y entonces ya no podía trabajar a gusto.

Un día se me ocurrió proponerle que hiciéramos citas semanales de juego: Los lunes a las 6:00 pm, los viernes a las 5:00 y los domingos todo el día, de esta forma, yo tengo espacio para trabajar y también para ella para jugar, claro que eso lo tuvimos que acordar también con su mamá, que es la adulta responsable de mi sobrina.

Eso está muy bien, te das cuenta que eso le permite ser clara en lo que necesita, pero sin herir los sentimientos de Camila.

En este caso, juegan dos cosas: Las necesidades y los límites, para eso sirven las normas de convivencia: ¿Qué necesita Lucy? que respeten sus cosas y que le hablen con claridad. ¿Qué necesita Mario? que su hermana lave los trastes que usa porque, si no, los terminas lavando Mario, cuando Mario le diga a su hermana que hagan un calendario, le estará diciendo que no va a seguir lavando sus trastes, es decir, pone un límite porque necesita que ella se haga responsable de lo que usa.

Suena muy fácil, pero se debe practicar muchísimo, todos los días y a todas horas, mientras mejor conozcas tus necesidades y mientras expreses tus límites con mayor claridad, mejor manejarás y solucionarás los conflictos.

Ojalá que Lucy haya podido ver esto en algún momento.

Lucy es muy inteligente y sabe que puede hablar frente a frente con Alan y él le responderá.

Reflexión:

Hoy conociste, cómo las normas sociales y de convivencia pueden ayudarnos a solucionar conflictos. Cuando expresamos lo que necesitamos y ponemos límites, podemos llegar a acuerdos con otras personas para tener una convivencia agradable.

También aprendiste que esas normas sociales pueden cambiar de un grupo a otro dependiendo de lo que las personas de ese grupo necesiten.

Eso hace que las soluciones a un mismo conflicto puedan ser muchas, como el círculo de resolución de conflictos, que te da muchas opciones, pero no las únicas, hay personas a las que les funciona hablar las cosas en el momento, a otras, les sirve más dejar que las cosas se calmen un poco para encontrar una solución.

El Reto de Hoy:

Revisa con tu papá, mamá o las personas con las que vives ¿Cuáles son las normas de convivencia en tu casa y si estas normas les sirven para vivir en calma y bienestar?

Si en tu familia no existen normas claras para todos, es momento de acordarlas con ellos.

Anota esas normas de convivencia en tu cuaderno, no olvides poner la fecha y el tema de hoy, pueden ir quitando y poniendo las normas que consideren más útiles.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

Clases en video: