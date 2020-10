Aprende en Casa: preguntas y respuestas 1° de primaria 20 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 20 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para primero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del martes 20 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de primero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy martes 20 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Mira aquí los temas y actividades de todos los niveles para primaria y secundaria del día 20 de octubre

Aprende en Casa actividades 20 octubre

Mientras duermes… – Matemáticas

Aprendizaje esperado : Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

: Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. Énfasis: Determinar el número de elementos que se quitaron de una colección.

¿Qué vamos a aprender?

Determinarás el número de elementos que se quitaron de una colección.

Para esta sesión necesitarás el siguiente material:

Fichas de plástico o material contable

Cuaderno

Lápiz

Lápices de colores

Goma y sacapuntas

Tu libro de texto Matemáticas

VER LIBRO

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la sesión del día de hoy, te invito a que comiences con la canción de “Los diez perritos”, seguramente la has escuchado, la letra de la canción dice:

Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos,

uno se perdió en la nieve, ya nomás me quedan 9.

De los nueve que tenía, de los nueve que quedaban

uno se fue con Pinocho, ya nomás me quedan 8.

De los ocho que tenía, de los ocho que quedaban

uno se llevó Vicente, ya nomás me quedan 7.

De los siete que tenía, de los siete que quedaban

uno se llevó Moisés, ya nomás me quedan 6.

De los seis que yo tenía, de los seis que me quedaban

uno se llevó Jacinto, ya nomás me quedan 5.

De los cinco que tenía, de los cinco que quedaban

uno se fue con un pato, ya nomás me quedan 4.

De los cuatro que tenía, de los cuatro que quedaban

uno se llevó Andrés, ya nomás me quedan 3.

De los tres que yo tenía, de los tres que me quedaban

uno se enfermó de tos, ya nomás me quedan 2.

De los dos que yo tenía, de los dos que me quedaban

uno se llevó don Bruno, ya nomás me queda uno

Del uno que tenía, del uno que quedaba

uno se quedó conmigo y ahora es mi mejor amigo.

Es tiempo de jugar, el juego se llama “Mientras dormías” , invita a tu papá, mamá o un familiar a jugar contigo

Aquí hay una caja con 15 fichas:

Sustituye las fichas por tu material contable para que puedas contarlas, puedes usar tu tablero para te sea más sencillo:

Si no tienes una caja puedes usar cualquier recipiente, incluso una bolsa de plástico. Y tus 15 piezas de material contable.

El juego consiste en que uno de los participantes, fingirá estar dormido, cerrando los ojos, mientras que el otro toma una parte de las fichas o material contable disponible y una vez que ya tenga las fichas que considere, dirá “Despierta”, el participante que tenía los ojos cerrados debe descubrir cuántas fichas tomó su compañero o compañera.

Por ejemplo, toma 5 fichas y dice “despierta” para saber cuántas fichas tomó tiene que contar cuántas fichas quedaron en el recipiente o bolsa.

Estas son las fichas que quedaron en la bolsa

Contando las fichas, ya sabes que tienes 10 fichas, entonces cuántas fichas son las que faltan.

Si sigues contando a partir del 10 con tus deditos, descubrirás el resultado, 11, 12, 13, 14 y 15 fichas, y son 5 dedos:

Y aquí están las fichas faltantes:

Observa otro ejemplo más:

Esta vez se iniciará con 13 fichas en lugar de 15, y se tomará un tanto de fichas, al observar el recipiente, estas son las fichas que quedaron:

Sí quedaron 6 fichas en la caja, ¿Cuántas fichas tomaron?

Otra forma de saber cuántas fichas faltan es dibujar las fichas totales, en este caso 13, y después tachar las que quedaron en la bolsa, las que no estén tachadas serán las fichas que falten:

Al contar los círculos que no tienen un tache, notarás que son 7, ese es el número de fichas que hacen falta.

Descubre el siguiente número de fichas faltantes, si se tienen 17 fichas en la bolsa, y ahora solo se tienen 9 fichas. Te mostraré otro método para que descubras cuántas fichas son las que faltan

Escribe del 1 al 17, porque eran 17 fichas:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17, puedes encerrar, tachar o marcar de la forma que más se te facilite los números del 1 al 9, porqué 9, son las fichas que quedaron disponibles:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 cuenta cuantos números quedaron sin tachar, ¡Ocho fichas! Ese es el número de fichas que te faltan.

Es momento de cambiar de actividad, observa con atención este grupo de globos, te voy a mostrar cuántos quedaron después de que se rompieron algunos.

Observa y registra en tu cuaderno lo necesario para saber cuántos son:

Estos son los globos quedaron sin romperse

¿Cuántos globos se rompieron?

Esta es la respuesta de una niña que realizó esta actividad:

“Yo conté 16 globos y los dibujé, y conté que quedaron 4 sin romperse y los fue encerrando. Y conté los que quedaron sin encerrar y fueron 12 globos. Por eso supe que se rompieron 12 globos.”

Aquí hay otro problema, que seguramente resolverás muy fácilmente:

Samuel tenía estos lápices de colores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¡18!

Le prestó algunos lápices a su hermano, y estos son los que le quedaron:

¿Cuántos lápices de colores le prestó a su hermano?

Esta respuesta es de un niño llamado Yael, lee con atención:

“Yo conté 9 lápices que le quedaron a Samuel, y al principio contamos 18. Conté de 9 a 18 cuántos números hay y son 9. Supe que prestó 9 lápices a su hermano.”

Ya conoces distintos métodos para saber cuántos elementos faltan en un grupo.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Aprende en Casa 20 Octubre: Niñas y niños tenemos derechos – Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce su nombre y nacionalidad como parte de su identidad que le permite acceder y ejercer sus derechos.

Reconoce su nombre y nacionalidad como parte de su identidad que le permite acceder y ejercer sus derechos. Énfasis: Conoce que tiene derechos y lo que implica su ejercicio en su vida cotidiana.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás tu nombre y nacionalidad como parte de tu identidad que te permite acceder y ejercer tus derechos.

Identificarás que tienes derechos y establecerás compromisos para ejercerlos en tu vida cotidiana

En la sesión anterior aprendiste que uno de tus derechos, es el derecho a la identidad, que se expresa en un nombre y una nacionalidad, desde el nacimiento.

Esta información se plasma en el acta de nacimiento que es un documento que sirve como una llave para acceder a diferentes servicios, como inscribirte a la escuela, poder sacar un pasaporte, ser atendido en un centro de salud cuando estás enfermo y para recibir tus vacunas, por mencionar algunos.

Ninguna persona o institución puede negar a ninguna niña o niño el ejercicio de sus derechos, y con un documento de identidad como el acta de nacimiento facilita la realización de los trámites para el ejercicio de otros derechos.

¿Qué hacemos?

Por el solo hecho de ser persona, todas las niñas y los niños merecen que sus derechos se cumplan, para ello te invito a ver el siguiente video donde te muestran cuáles son los derechos de las niñas y de los niños.

1- Los niños y sus derechos

¿Qué te pareció?, muy interesante ¿verdad?

Realiza la siguiente actividad, abre tu libro en la página 23 e identifica los derechos de las niñas y los niños:

DERECHO A LA IDENTIDAD es decir a tener un nombre y una nacionalidad,

EL DERECHO A TENER UNA FAMILIA que nos ofrezca afecto y seguridad.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, a comer de manera correcta para una vida saludable.

DERECHO A LA EDUCACIÓN, a asistir a la escuela y ahorita a ver las clases de “Aprende en casa II”.

DERECHO A TENER UNA VIVIENDA un hogar limpio y seguro

DERECHO A LA SALUD todas las niñas y todos los niños merecen recibir sus vacunas y ser atendidos cuando están enfermos.

Es muy importante que sepas tus derechos, ya que son fundamentales para un desarrollo armónico y sin discriminaciones de ningún tipo, te deben proteger, alimentar correctamente, llevar a la escuela y atención médica cuando estés enfermo o enferma; entre muchas otras cosas más. Los derechos de las niñas y de los niños siempre deben de respetarse en todos los espacios como, en la escuela, en la casa, en los parques, en las calles y en todos los lugares, para así promover el bienestar de las niñas y los niños.

Todas las niñas y todos los niños tienen derecho a ser protegidos, a ser amados, a tener una vida maravillosa.

¡Muy bien! Y para seguir aprendiendo acerca de los derechos de niñas y niños, realizarás la siguiente actividad.

Elabora un memorama usando las imágenes de los derechos de tu libro de texto que acabas de observar, copia una misma imagen en dos tarjetas.

Debe de haber dos de cada una de ellas, es decir, dos de cada derecho. Para jugar, tienes que tomar primero una y pensar en dónde se encuentra su pareja. Si encuentras la tarjeta idéntica, esa pareja será tuya, y puedes volver a levantar dos tarjetas más. Si las tarjetas no son iguales, se vuelven a colocar boca abajo y continúa el otro jugador.

Cuando encuentres una pareja de cartas iguales, tienes que explicar en qué consiste ese derecho o dar un ejemplo, como los que se mencionaron anteriormente

Por ejemplo, si encuentras las tarjetas del DERECHO A LA FAMILIA, puedes comentar que ese derecho se ejerce cuanto tu familia te cuida y te ayuda a hacer tus tareas, o que es el derecho que se refiere a que una familia te brinde afecto, amor y cuidados, así como alimentación, una casa donde vivir y ropa para protegerte del frío, la lluvia o de los rayos del sol.

Antes de continuar con el juego, te invito a o el siguiente vídeo, donde Deni y todos sus amigos te muestran en qué lugares se encuentran los derechos de los niños y las niñas:

¿En dónde están mis Derechos Humanos? – Deni y los Derechos de las Niñas y los Niños

¿Qué te pareció el video? ¿Te percataste donde estaban los derechos que Deni y sus amigos estaban buscando?

Los derechos de niñas y niños están en todas partes. Como te mostró Deni, no están en una maleta o un lugar específico, sino que están en muchos lugares, como la escuela, la casa, el hospital, entre otros.

En esta sesión aprendiste muchas cosas importantes que debes saber sobre tus derechos, algunos de ellos son:

A la educación

A la participación

A la libre expresión

A una familia

A una sana alimentación

A la salud

Aprende en Casa 20 Octubre: Y a ti, ¿también se te caen los dientes? – Lenguaje

Aprendizaje esperado: Anticipa el contenido de los cuentos a partir de la información que dan indicadores textuales como portada, contraportada, título.

Anticipa el contenido de los cuentos a partir de la información que dan indicadores textuales como portada, contraportada, título. Énfasis: Anticipación del contenido del texto.

¿Qué vamos a aprender?

Anticiparás el contenido de los cuentos a partir de la información plasmada en portada, contraportada, título, etc.

Esta sesión aprenderás que en los libros puedes encontrar abundancia de temas, en sesiones anteriores conociste diferentes tipos de obras, desde cuentos, hasta textos que te brindan mucha información. Lo que aprenderás forma parte de algunas recomendaciones que te ayudarán a la comprensión de los textos que leas.

Necesitarás el siguiente material:

Hojas blancas o un cuaderno

Lápiz

Lápices de colores

Tu libro de texto Lengua materna. Español

VER LIBRO

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video donde Mateo, te hablará un poco más sobre los libros, algunas de sus partes, los cuentos y la información que puedes encontrar en ellos.

El libro sobre libros del conejo Mateo

https://www.youtube.com/watch?v=h8-4jBr5VZ0

¿Qué te pareció el amigo Mateo? ¿Observaste la gran variedad de libros que existen?

Cuando regreses a la escuela, seguramente tendrás la oportunidad de organizarte con tus compañeros para que puedan llevarse a casa muchos libros de la biblioteca.

Algo muy importante sobre la lectura es aprende a leer bien, lo que significa comprender, entender, lo que lees, así verdaderamente estarás en posibilidad de aprender para siempre diferentes cosas y no solo algo superficial que se te olvide fácilmente.

Esto es fundamental para tu vida y tu trayectoria o tu camino como estudiante. Además de que te permitirá aprender en cualquier momento y lugar lo que sea, pues también fuera de la escuela podrás hacerlo

Por lo pronto aquí te invito a que leas el siguiente cuento, que encontrarás en tu libro de texto en la página 42:

Seguramente ya te has adelantado a reconocer palabras, observar las ilustraciones y a relacionarlas con el título para imaginar de qué va a tratar la narración

En el título encontrarás la palabra:

La palabra diente empieza como los nombres de Diego, Dinorah y Diana. También como dinosaurio, dinero, y el número diez.

Observa con mucha atención el dibujo y las palabras de las tarjetas, léelas e identifícalas en el texto, cuando las encuentres márcalas con el color de tu preferencia, como si fuera un rompecabezas que vas armando poco a poco hasta que termines de leer la historia.

¿De qué crees que se trate el cuento que vas a leer?

Te invito a leer los comentario de algunos niños, sobre de lo que va a tratar el cuento, basándose en las imágenes, el título y algunas palabras que identificaron.

¿Será un cuento feliz cómo dice Isabel?

Averígualo leyendo el cuento, con tu dedito ve recorriendo las palabras de su texto. Detente cuando veas la palabra diente, para que la identifiques mejor y la puedas marcar con tu color favorito. Recuerda que esta es la palabra que tienes que identificar:

Ten listo tu color o lápiz para que marques las palabras que ya conozcas, subráyalas o enciérralas en un círculo o en un cuadrado, como quieras.

¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? ¿Se acercó a lo que pensaste? Contesta las siguientes preguntas y coméntelas con quien te acompaña:

Te invito a leer los comentarios de algunas niñas y niños, respecto a estas preguntas

Las respuestas son muy enriquecedoras. No dejes de comentar tus respuestas con tu familia. ¿A todos los niños se les caen los dientes y les vuelven a nacer nuevos? ¿Podemos buscar información sobre este tema?

Te invito a explorar un libro que te explica lo que sucede con los dientes cuando eres chiquita o chiquito y lo hace como si fuera un cuento.

Recuerda lo que dijo Mateo acerca de los datos que vienen en los libros ¿los recuerdas?

Observa con atención:

Intenta identificar en las imágenes los siguientes datos:

Título: La Boca Chimuela

Autora: Milly Cohen

Ilustradora: Olivia Rojo

Editores: México, Resistencia y Secretaría de Educación Pública

Colección: Libros del Rincón

Se trata de un libro de 24 páginas

Así que no se asusten si se les empiezan a caer los dientes que les brotaron cuando eran pequeñitos. Pero si aún no se les ha caído ninguno, igualmente tienen que cuidarlos y cuidar toda su boca. Siempre deben lavar muy bien sus dientes después de cada comida y no consuman muchos dulces, bebidas azucaradas ni productos que les dañen; sus dientes son muy valiosos y más lo que les nacen cuando tienen 6 o 7 años. Cualquier molestia o duda que tengan coméntenla con sus papás.

Es momento de otro cuento más, se llama “El ratón de los dientes “

El ratón de los dientes

VER CUENTO

¿Tú para que crees que necesitaría el ratón los dientes?

Sigue jugando a adivinar de qué van a tratar los cuentos o las historias y, después de que te las lean o narren, descubre si acertaste o no, también sorpréndete con tus finales, pero trata de verificar qué sucede en realidad, si tienes dudas, coméntalas o pregúntale a alguien más. Asimismo. como lo hiciste hoy, continúa leyendo e investigando sobre otros temas que te interesen.

No olvides registrar el título de esta narración en tu “Pasaporte de lecturas”

Anota el título del libro “¡Se me ha caído un diente! usa tu color rojo para la mayúscula inicial y lápiz para minúsculas.

Sigue leyendo con tu familia el libro de lecturas, ahí encontrarás más cuentos.

El Reto de Hoy:

El reto de hoy, mañana, pasado mañana y de todos los días.

Es que seas muy constante: se trata de que SIEMPRE cuides y laves muy bien tus dientes y tu boca. Eso te ayudará a mantenerte muy sanos.

Anímate a seguir leyendo todo lo que puedas y encuentres dentro de tu casa, te divertirás y pasarás ratos muy agradables, además de que aprenderás sobre muchas cosas que siempre te serán útiles. También en familia comparte historias de manera oral.

Para la próxima sesión no olvides tener a la mano tú: Libro de texto Lengua Materna. Español. Hojas blancas o un cuaderno. Un lápiz y lápices de colores.

Aprende en Casa 20 Octubre: Mundo de colores – Artes

Aprendizaje esperado: Utiliza los colores primarios para combinarlos, y distingue los colores cálidos y fríos.

Utiliza los colores primarios para combinarlos, y distingue los colores cálidos y fríos. Énfasis: Experimenta la combinación de colores primarios para producir los secundarios (naranja, verde y morado)

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás los colores primarios para combinarlos y distinguirás los colores cálidos y fríos.

Experimentarás la combinación de colores primarios para producir los secundarios (naranja, verde y morado)

Explorarás obras cuya composición sean colores secundarios, los identificarás y producirás para crear obras propias.

En esta sesión continuarás trabajando con los distintos colores que aprendiste el día de ayer, además elaborarás tus propias creaciones.

¿Qué hacemos?

Con los colores primarios, azul, amarillo y rojo, puedes generar más colores ¿Te gustaría saber cómo?

Te invito a explorar como ocurre la mezcla de los colores.

Existe una clasificación básica de los colores: primarios y secundarios. Estos colores forman el círculo cromático

Actividad 1. Los colores secundarios

Para esta actividad, necesitarás los siguientes materiales:

Pintura o acrílica o acuarela roja

Pintura acrílica o acuarela azul

Pintura acrílica o acuarela amarilla

Hojas de periódico o plástico para proteger la superficie

Hojas blancas, cuaderno de dibujo o una cartulina

2 Pinceles o brochas

2 Vasos desechables con agua de la llave

Toallas de papel

6 taparroscas o tapas de garrafón, o pequeños recipientes para la pintura

Dibuja o pide ayuda a un adulto, papá, mamá, o a quién te acompañe para que dibujen un círculo de esta forma:

De las 6 divisiones del círculo, pinta una con rojo, deja uno sin pintar, el siguiente será azul, luego blanco, y por último, el amarillo. Entre cada uso debes de lavar y secar tu pincel para que no se manche.

Deberá de quedarte como este:

En alguna de las taparroscas que tienes destinadas para las pinturas realizarás mezclas, para obtener colores nuevos, elaborarás las siguientes combinaciones, solo mezcla un poco y revuelve con un abatelenguas.

Rojo y azul = morado

Con ese color, colorearas el espacio que hay entre ambos colores (rojo y azul). Enjuaga tu pincel y sécalo. Combina:

Azul y amarillo= verde

De igual forma, colorea con el verde, el espacio entre amarillo y azul, vuelve a limpiar y secar tu pincel, y por último

Amarillo y rojo = naranja

Colorea de naranja el espacio disponible, entre amarillo y rojo

Los nuevos colores, morado, verde y naranja, son los COLORES SECUNDARIOS, círculo cromático debió quedar parecido a este

Actividad 2. Las creaciones artísticas

Los colores pueden transmitir varias emociones o sensaciones, incluso te pueden remitir a imágenes de cosas o situaciones, por ejemplo, el rojo puede recordarte el fuego o el calor, el azul calmo pero también un lugar frío o nevado, el verde a un lugar con vegetación.

Menciona qué te transmiten o con qué relacionas algunos colores del círculo cromático que acabas de crear.

Te invito a observar algunas creaciones artísticas en donde los artistas usan los colores.

IMAGEN 1. Barca en la tormenta[1]

¿Qué observas? ¿Qué colores hay? ¿Qué estará sucediendo ahí? ¿Qué historia te imaginas? ¿Por qué la artista usaría esos colores? ¿Qué emociones o sentimientos te transmite la obra y sus colores?

IMAGEN 2 El dormitorio

¿Qué observas? ¿Qué colores hay? ¿Qué historia contarías con esa imagen? ¿Qué emociones te genera?

Reflexiona sobre los colores predominantes en ambas imágenes, los rojos, naranjas y los azules o verdes.

En ambas obras se pueden apreciar en su conjunto colores primarios y secundarios, pero en la primera hay una predominancia de rojos y anaranjados conocidos como COLORES CÁLIDOS, mientras que en la segunda hay una predominancia de azules y toques verdes, por lo cual es un ejemplo del uso de COLORES FRÍOS.

Actividad 3. El artista que llevamos dentro

Te invito a crear obras usando los colores que conociste el día de hoy, apóyate en tu círculo cromático para identificar el grupo de colores cálidos y fríos.

Piensa qué tipo de colores (cálidos o fríos) reflejan cómo te sientes el día de hoy, realiza trazos libres dependiendo lo que quieras plasmar, es el sentir así que no hay trazos definidos para las sensaciones

Continúa haciendo trazos, utilizando las pinturas creadas previamente o toma directamente de los frascos.

Cuando concluyas con tu obra, dale un nombre, identifica el significado de toda la obra y coméntalo con tu familia.

Actividad 4. Del color al movimiento

Para está actividad requieres tiras de papel crepé en colores cálidos y en colores fríos.

¿Si pudieras moverte para expresar tu pintura, cómo lo harías?

Realizar movimientos que expresen las emociones plasmadas en los colores de tus obras

Utiliza las tiras de papel crepé de la gama que elegida en tu obra (tonos cálidos o fríos)

Escucha la siguiente pieza musical mientras te mueves libremente, moviendo las tiras con las manos para crear movimiento.

Lumiere

¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia de plasmar tus creaciones, pero esta vez con movimiento?

Recapitulando lo aprendido

Repasaste los colores primarios

Pintaste un círculo cromático para saber cómo puedes crear los colores secundarios

Exploraste algunas obras y notaste que los colores pueden ser cálidos o fríos dependiendo los tonos que predominan

Creaste obras con los colores a partir de su tonalidad

Expresaste tus obras con movimientos acompañados del color

Ahora que ya conoces más sobre los colores, observa a tu alrededor y admira los colores que nos brinda la naturaleza en nuestro entorno.

[1] María Astorga, encausto sobre madera 50X50 cm