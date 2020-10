Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 9 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 9 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para quinto de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del viernes 9 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de quinto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy viernes 9 de octubre.

Aprende en casa 9 de Octubre de 5º de primaria

Aprende en casa 9 de Octubre: ¡Organicemos una fiesta! – Inglés

Aprendizaje esperado: Interpreta expresiones usadas por interlocutores.

Énfasis: Interpreta expresiones usadas por interlocutores para organizar reuniones.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar expresiones usadas por interlocutores.

Hoy aprenderás a explorar y a analizar algunas invitaciones a fiestas en inglés.

¿Qué hacemos?

A continuación te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a interpretar expresiones usadas por interlocutores para organizar reuniones.

Información importante:

¿Alguna vez has recibido una invitación a alguna fiesta de algún compañero tuyo de la escuela?

Recuerda que ahora las reuniones y clases se hacen por medio de videollamadas ya que no podemos salir.

Pero … ¿Te imaginas que esté en inglés?

Antes de empezar vamos a aprender vocabulario sobre fiestas en inglés, ¿puedes adivinar todas las palabras?

Empecemos:

Can you repeat after me?¿Puedes repetir después de mí?

Balloons– Globos! Birthday– Cumpleaños! Jello – Gelatina Candles– Velas Music – Música Decorations– Decoraciones Fruit– fruta Friends – Amigo Games– Juegos Presents- Regalos

¿Cuál de estos adivinaste?

¿Cuáles ya conocías?

Ahora vas a escoger 3 palabras y en tu cuaderno vas a dibujarlos y a escribir una oración con cada una de ellas.

For example

Jello! – I like jello,

¡así es! me gusta la gelatina.

Vamos a echar un vistazo a la siguiente invitación de cumpleaños, y también vamos a usar las palabras clave que hemos estado aprendiendo en los programas anteriores, ¿las recuerdas?

Do you remember any?

Marco ha recibido una invitación para una fiesta

Vamos a analizar la invitación.

¿Recuerdas nuestras palabras clave?

WHAT –QUÉ

WHERE –DÓNDE

WHEN –CUÁNDO

WHY –POR QUÉ

HOW –CÓMO

¡Empecemos! –Let’sstart!

¿Reconoces alguna palabra en la invitación?

¿Hay alguna que se te haga conocida?

¿Hay alguna palabra que se parezca en español?

Ahora utilizaremos nuestras palabras:

What day is Lea’s party? –¿Qué día será la fiesta ? When is the party? –¿Cuándo es la fiesta? What time does the party start? –¿A qué hora es la fiesta? Where is the party being held? –¿En dónde será la fiesta?

¿Lograste encontrar todas las respuestas a las preguntas?

Si no fue así, keep practicing! ¡Sigue practicando!

Ahora que ya sabemos cómo analizar una invitación a una fiesta, es momento de crear nuestra propia invitación.

Necesitarás una hoja de papel y colores:

¿Qué es lo primero que debemos escribir?

¡Así es!

BirthdayParty – Fiesta de Cumpleaños.

Todas las invitaciones deben tener un título.

¿De quién es el cumpleaños? ¿Será el tuyo? ¿O será el de alguien de tu familia?

No olvides escribir el nombre de la persona que cumple años.

Where? ¿En dónde será la fiesta? Recuerda que en cuarentena no podemos salir de casa, así es que nuestra fiesta de cumpleaños puede ser por medio de una videollamada o aplicación de un celular.

When? ¿Cuándo y a qué hora será la fiesta?

When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños?

Great! ¡Genial!

En nuestra invitación pondremos ese día como fecha de la reunión.

Remember RECUERDA que esos datos son muy importantes.

¡Y por último decora tu invitación con colores como a ti te gusten, podemos ponerles algunos balloons GLOBOS de colores, algunas candles VELAS, a jello una GELATINA y muchas serpentinas!

¡Juguemos con las personas en casa!

¡No olvides escribir toda la información que vimos en la invitación, el título, en dónde será, a qué hora será, y cuántos años cumplirás y por supuesto lo que quieres que te regalen! RIGHT?

No olvides practicar lo que vimos hoy.Las preguntas fueron:

What day is Lea’s party? -¿Qué día será la fiesta?

When is the party? –¿Cuándo es la fiesta?

What time does the party start? –¿A qué hora es la fiesta?

Where is the party being held? –¿En dónde será la fiesta?

GoodbyeSee you next time!

¡Hasta lapróxima!

El Reto de Hoy:

Elaborar invitaciones para el próximo cumpleaños de los miembros de tu familia.

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

Actividades 9 de Octubre” Leyendas y lectura, aprendemos de la cultura maya – Lenguaje

Aprendizaje esperado: Es capaz de explicar la función social y el valor de la práctica, su estructura, participantes y simbolismos de objetos, acciones, gestos. Advierte los saberes sobre su cosmovisión.

Énfasis: Valorar las prácticas socioculturales propias.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás el significado de las leyendas, que constituyen parte de nuestra cultura ya que, de generación en generación, las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, entre otras cosas.

México, por su historia milenaria, cuenta con gran número de leyendas, la mayoría ubica los acontecimientos en la época prehispánica y colonial.

Secretaría de Educación Pública (2019).

Español. Quinto grado. México, SEP, pág. 51. VER PAGINAS DEL LIBRO

¿Qué hacemos?

Aprovecharemos esta clase para aprender a saludar en lengua maya.

Bix a beele’ex Ma’alob. Kuxtúun teech. Beyxan.

Hoy aprenderemos que tu pueblo y todos los pueblos de México y del mundo, todos tienen maneras distintas de ver y explicar sus culturas, sus costumbres, su identidad y que a través de las palabras de los abuelos y abuelas (la palabra antigua), se han transmitido sus conocimientos de generación en generación.

Una parte importante de la tradición oral son las leyendas que forman parte de nuestra cultura y aunque ha pasado mucho tiempo, siempre se narran esas historias extraordinarias y fantásticas que permiten tratar de explicar aquellas cosas que describen el origen, las costumbres y la cosmovisión de nuestros pueblos.

Las leyendas forman parte de todas las lenguas indígenas, aunque cada una expresa las particularidades de cada pueblo. Algunas leyendas se han escrito como el Popol Vuh, de los mayas, pero casi todas se han conservado y transmitido de forma oral, respetando las formas de narrarlas, cómo se inician y cómo se concluyen, cómo se relatan y las enseñanzas y los valores que transmiten, por eso, es importante registrarlas por escrito, ya que esto servirá para que otros las conozcan y las compartan dentro y fuera de su comunidad.

Pero antes de entrar en materia:

¿Sabes qué es una leyenda?

¿Los personajes de leyenda son reales, ficticios o imaginarios?

¿Qué podemos aprender de las leyendas?

Anota las preguntas en tu cuaderno y un poco más tarde las responderás con tus propias palabras.

Para continuar, es importante que consultes el diccionario y escribir el significado de “leyenda”.

La leyenda es: Un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración.

¿Qué significa esto? Que la leyenda, una parte es real y la otra parte es ficticia o imaginaria.

En tu cuaderno, escribe una lista de las leyendas que conoces o que hayas escuchado o leído.

Ahora te invito a observar los siguientes videos de la serie ¿Qué dicen los Mayas?

Kab -Tierra- Creación de la naturaleza y de los animales.

Nal -Maíz – Creación de los hombres de maíz.

¿Qué tal? ¿Te gustaron? ahora conoces un poco más de los mitos y leyendas mayas y es momento de responder a las preguntas que te hice al principio, ¿Las recuerdas?

¿Sabes qué es una leyenda?

¿Los personajes de leyenda son reales, ficticios o imaginarios?

¿Qué podemos aprender de las leyendas?

Ahora, te invito a que leas “La leyenda del pájaro dziú”.

El pájaro dziú

Cuentan por ahí, que una mañana, Chaac, el Señor de la Lluvia, sintió deseos de pasear y quiso recorrer los campos de El Mayab, Chaac salió muy contento, seguro de que encontraría los cultivos fuertes y crecidos, pero apenas llegó a verlos, su sorpresa fue muy grande, pues se encontró con que las plantas estaban débiles y la tierra seca y gastada, al darse cuenta de que las cosechas serían muy pobres, Chaac se preocupó mucho, luego de pensar un rato, encontró una solución: Quemar todos los cultivos, así la tierra recuperaría su riqueza y las nuevas siembras serían buenas.

Después de tomar esa decisión, Chaac le pidió a uno de sus sirvientes que llamara a todos los pájaros de El Mayab. El primero en llegar fue el dziú, un pájaro con plumas de colores y ojos cafés, apenas se acomodaba en una rama cuando llegó a toda prisa el toh, un pájaro negro cuyo mayor atractivo era su larga cola llena de hermosas plumas, el toh se puso al frente, donde todos pudieran verlo.

Poco a poco se reunieron las demás aves, entonces Chaac les dijo:

Las mandé llamar porque necesito hacerles un encargo tan importante, que de él depende la existencia de la vida, muy pronto quemaré los campos y quiero que ustedes salven las semillas de todas las plantas, ya que esa es la única manera de sembrarlas de nuevo para que haya mejores cosechas en el futuro, confío en ustedes; váyanse pronto, porque el fuego está por comenzar.

En cuanto Chaac terminó de hablar el pájaro dziú pensó: Voy a buscar la semilla del maíz; yo creo que es una de las más importantes para que haya vida.

Y mientras, el pájaro toh se dijo: Tengo que salvar la semilla del maíz, todos me van a tener envidia si la encuentro yo primero.

Así, los dos pájaros iban a salir casi al mismo tiempo, pero el toh vio al dziú y quiso adelantarse; entonces se atravesó en su camino y lo empujó para irse él primero, al dziú no le importó y se fue con calma, pero muy decidido a lograr su objetivo.

El toh voló tan rápido, que en poco tiempo ya les llevaba mucha ventaja a sus compañeros, ya casi llegaba a los campos, pero se sintió muy cansado y se dijo: Voy a descansar un rato, al fin que ya voy a llegar y los demás todavía han de venir lejos.

Entonces, el toh se acostó en una vereda, según él sólo iba a descansar, más se durmió sin querer, así que ni cuenta se dio de que ya empezaba a anochecer y menos de que su cola había quedado atravesada en el camino, el toh ya estaba bien dormido, cuando muchas aves que no podían volar pasaron por allí y como el pájaro no se veía en la oscuridad, le pisaron la cola, al sentir los pisotones, el toh despertó, y cuál sería su sorpresa al ver que en su cola sólo quedaba una pluma. ni idea tenía de lo que había pasado, pero pensó en ir por la semilla del maíz para que las aves vieran su valor y no se fijaran en su cola pelona.

Mientras tanto, los demás pájaros ya habían llegado a los cultivos, la mayoría tomó la semilla que le quedaba más cerca, porque el incendio era muy intenso, ya casi las habían salvado todas, sólo faltaba la del maíz. El dziú volaba desesperado en busca de los maizales, pero había tanto humo que no lograba verlos, en eso, llegó el toh, más cuando vio las enormes llamas, se olvidó del maíz y decidió tomar una semilla que no ofreciera tanto peligro, entonces, voló hasta la planta del tomate verde, donde el fuego aún no era muy intenso y salvó las semillas.

En cambio, al dziú no le importó que el fuego le quemara las alas; por fin halló los maizales, y con gran valentía, fue hasta ellos y tomó en su pico unos granos de maíz.

El toh no pudo menos que admirar la valentía del dziú y se acercó a felicitarlo, entonces, los dos pájaros se dieron cuenta que habían cambiado: Los ojos del toh ya no eran negros, sino verdes como el tomate que salvó, y al dziú le quedaron las alas grises y los ojos rojos, pues se acercó demasiado al fuego.

Chaac y las aves supieron reconocer la hazaña del dziú, por lo que se reunieron para buscar la manera de premiarlo y fue precisamente el toh, avergonzado por su conducta, quien propuso que se le diera al dziú un derecho especial: Ya que el dziú hizo algo por nosotros, ahora debemos hacer algo por él, yo propongo que, a partir de hoy, pueda poner sus huevos en el nido de cualquier pájaro y que prometamos cuidarlos como si fueran nuestros.

Las aves aceptaron y desde entonces, el dziú no se preocupa de hacer su hogar ni de cuidar a sus crías, sólo grita su nombre cuando elige un nido y los pájaros miran si acaso fue el suyo el escogido, dispuestos a cumplir su promesa.

Pájaro Dziu

Ma’alob, tak tuláak’ k’iin (hasta luego, hasta la próxima).

Kanáantabaex (cuídense).

Ma’ u tu’ubultech, p’o’ a k’ab (Recuerda: hay que lavarse las manos de manera permanente).

El Reto de Hoy:

Lee “La Leyenda del Venado” y trata de escribirla.

La encontrarás en la siguiente liga: Colecciones

Si necesitas, recuerda que puedes pedirle ayuda a mamá, papá o a tus hermanos.

También puedes escribir una leyenda utilizando el organizador de ideas que se encuentra en la página 59 del libro de Español quinto grado, que te muestro a continuación:

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P5ESA.htm#page/59

Escribe las leyendas que logres investigar con tu familia o en la comunidad y así podrás realizar un compendio de leyendas (la cantidad de leyendas que desees) que podrás después compartir con tus familiares o amigos.

Burbujas de jabón – Lenguaje

Aprendizaje esperado: Describe beneficios de regular las emociones para evitar reacciones impulsivas o conductas de represión de la emoción.

Énfasis: Describe beneficios de regular las emociones aflictivas e identifica la técnica de PARAR como herramienta de regulación.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los beneficios y lo sano que es regular las emociones para evitar reacciones impulsivas o conductas de represión de la emoción, así como la importancia de reconocer cómo te sientes, cómo se llama la emoción, que sientes y cómo puedes manejarla.

¿Qué hacemos?

Hoy vamos a trabajar las emociones aflictivas, ¿Alguna vez has jugado con las burbujas de jabón? son bonitas ¿Cierto? suben y bajan, son de diferentes tamaños también, ¿Sabes a qué se parecen? ¡A nuestras emociones! suben y bajan de intensidad, son de diferentes tamaños y también, como las burbujas, son frágiles y debemos ser cuidadosos con ellas.

Esta lección nos servirá para concientizarnos sobre las emociones, una vez que notamos que podemos hacer con ellas para gestionarlas de una manera que no nos aleje del bienestar propio o dañe a otros.

Por eso, ante una emoción aflictiva, u obstructiva, hay que PARAR, para atender a las sensaciones en tu cuerpo, cómo te sientes, respirar para calmarte, poder analizar qué te está sucediendo y así poder regresar a lo que estás haciendo con mayor calma.

¿Sabes por qué las burbujas de jabón son como las emociones?

Son como las emociones, volátiles, cambiantes, en ocasiones frágiles, pero también placenteras, divertidas, nos invitan a imaginar y a jugar.

Y al igual que las burbujas, a las emociones hay que tratarlas con delicadeza, hay que cuidar de ellas, por eso es importante reconocer cómo se siente una persona al experimentar una cierta emoción, para saber cómo manejar la situación para no lastimarte, o lastimar a alguien más.

Como nuestras emociones, las burbujas se rompen y se dañan, por eso es muy importante no sólo conocerlas, y ponerles un nombre, como ya lo hemos hecho anteriormente, sino identificar cómo son y qué se siente, para poder manejarlas y evitar que nos obstaculicen o dañen.

Hoy vamos a aprender una nueva técnica para regular nuestras emociones, ¿Quieres conocerla?

Para eso, vamos a realizar la postura de la montaña, ¿Te acuerdas? ya la hemos estado practicando.

Necesito que te sientes en postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados) ahora, vas a poner atención a tus emociones, haciéndolo de una manera amable, enfocándonos en identificar cómo se sienten las distintas emociones en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en qué lugar las siento, y qué pensamientos surgen cuando las recuerdo. Se trata de reconocer alguna emoción aflictiva, como el enojo, el miedo y otras placenteras como la felicidad o el amor, pero no te vas a juzgar a ti mismo por sentir esa emoción, simplemente vas a tratar de observar las emociones por un momento.

Haz tres respiraciones profundas, dejando que tu cuerpo se relaje, ahora date cuenta de qué estás sintiendo en este momento, ¿Hay alguna emoción que esté presente en este momento? a veces ayuda darle un nombre para identificarla, escoge el nombre que quieras para tu emoción; puedes llamarla contento, paz, enojo o tristeza o simbolizarlas con elementos relacionados con la naturaleza: tormenta, cielo, vacío, remolino, cascada, incendio, lago, mar, tsunami, temblor. Presta atención a la emoción y quizás esta misma te dé su nombre, si tu emoción no tiene nombre está bien.

Observa si esta emoción te hace sentir alguna sensación en su cuerpo, tal vez puedas sentir calidez en su pecho, maripositas en el estómago o una sensación de tener algo duro o apretado en la garganta, dolor en el pecho o en la cabeza, cuerpo tenso o falta de energía, o ligereza y bienestar.

Con curiosidad intenta notar las cualidades de tu emoción: Si la sensación que te hace sentir es grande o pequeña, pesada o ligera, ¿Se mueve de lugar? ¿Cambia? ¿Tiene alguna temperatura? Fría, templada o caliente. Nota cómo se siente esa emoción en tu cuerpo.

Otras características observables son: ¿Esta emoción tiene algún color? ¿Azul claro, rojo, verde, o tiene varios colores? O bien, puede que no tenga color, lo cual también está bien, averigua si tu emoción tiene algún sonido; tal vez se está riendo o está llorando o gritando, o no tiene sonido.

Reconoce tus emociones, no las rechaces, ni te aferres a ellas, solo déjalas estar, también hablar con alguien de confianza, hacer respiraciones conscientes, retirarse del lugar del conflicto, hacer una práctica de atención en el cuerpo, práctica de bondad y gratitud, pedir ayuda, hacer ejercicio, caminar, escuchar música, escribir o dibujar lo que sientas.

Lee el siguiente cuento:

“Érase un joven rey que era muy temido en su reino, ya que desde niño su principal característica era su mal humor, todo mundo le decía, a sus espaldas obviamente, el Rey Gruñón, la joven princesa hermana del rey trató de mil y una formas de calmar el mal humor de su hermano, la princesa sabía que un buen líder es aquel que puede analizar los problemas y encontrarles solución, no aquel que ante cualquier traba en el camino explota en furia y gritos.

Siempre que el rey se enfadaba, terminaba equivocándose, les gritaba a todos y hacía lo primero que se le venía a la cabeza, lo cual siempre es una mala idea, el reino sufría mucho por el mal humor de este rey, tanto, que la princesa no tuvo otra opción más que ofrecer una recompensa a cualquier persona que pudiera aliviar el constante enfado de su hermano.

Se presentaron personas de todas partes del mundo, las cuales haciendo una fila muy ordenada esperaban su turno para intentar solucionar el problema del rey.

Una a una pasó, desde bufones queriendo solucionar todo con sentido del humor y bromas viejas, hasta científicos con medicinas modernas que juraban quitarían lo gruñón al rey, pero todos fracasaron, cada fracaso no hacía más que hacer que el rey gritara y castigará a todos los que fallaban, muchos desistieron y se salieron de la fila, no querían enfrentar tal ira.

Pero de pronto, un viejo mago llegó frente al rey.

-A ver, ¿Cuál es tu solución? – preguntó el monarca.

El mago no dijo nada, se quedó en silencio, los ojos cerrados y su mente en gran concentración.

-Te estoy hablando ¿Qué falta de respeto es ésta? expresó el rey, cada vez más enojado.

-Por favor, gran mago, mi hermano es impaciente y si tiene algo que pueda ayudarnos, ahora es el momento, dijo la princesa.

El mago seguía sin decir nada.

El rey, harto, empezó a gritarle a todos, se levantó de su trono y lo pateó con fuerza, pero como era un trono grande y fuerte, lo único que consiguió el rey fue lastimarse el pie, por lo que ahora gritaba de dolor y de enojo.

Toda la corte miraba al mago, esperando que hiciera algo, pero el mago seguía sin hablar.

El rey se le acercó y le comenzó a gritar en la cara, escupiendo gotas de saliva las cuales chocaban en el rostro del mago.

Entonces, el mago se movió, fue un movimiento pequeño, que casi nadie notó, una simple agitada a la mano y el rey se congeló.

La corte soltó un aullido de sorpresa.

La princesa se quedó con la boca abierta.

El mago sonrió.

Los guardias del rey se acercaron al mago, le exigieron que quitara su hechizo.

El mago hizo una seña con su mano, contó hasta 30 y con otro movimiento simple descongeló al rey.

Todos en la corte miraban al rey, temiendo el gran castigo que le daría al mago, pero para su sorpresa, el rey se veía tranquilo.

-No puedo creerlo, hace unos momentos estaba que explotaba de rabia, pero ahora me siento tranquilo, me he dado cuenta que estaba enojado por una pequeñez, dijo el rey.

– ¡Oh gran mago! lo has logrado, desde hoy serás parte de la corte y cada que mi hermano se enoje, lo volverás a congelar para que se tranquilice.

-No es necesario, el rey es inteligente y seguro ya se dio cuenta que no hay nada mágico en lo que hice, en realidad, lo obligué a que parara por completo, que no dejara que su enojo siguiera creciendo y eso es algo que él mismo puede aprender a hacer. – Respondió el mago.

El rey movió la cabeza, complacido, agradeció al mago y le prometió lo que quisiera como recompensa por haber logrado lo que nadie más había podido.

El mago dijo que lo único que quería era que fuera buen líder, que lograra que su reino fuera un lugar próspero y feliz.”

¿Qué te pareció el cuento? ahora si entiendes mejor lo de controlar nuestras emociones para que nos den un beneficio y no sólo nos ayuden a nosotros, sino a los demás.

Lo que hizo el mago no fue ningún truco de magia, simplemente usó la técnica de PARAR.

Es muy fácil mira:

Para, haz una pausa.

Atiende, date cuenta de las sensaciones, de la emoción que sientes.

Respira.

Atiende las sensaciones en tu cuerpo.

Regresa a la situación con una mente más en calma.

El Reto de Hoy:

Escribe un registro de situaciones de conflicto que tuviste durante la semana, también describe mediante un dibujo, o una descripción breve la técnica de regulación que usaste y qué resultado obtuviste.

En caso de que no te hayas enfrentado alguna situación de conflicto, describe ¿Qué haces para mantenerte al margen de los conflictos?

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Trazo de figuras – Matemáticas

Aprendizaje esperado: Identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así como de ángulos rectos, agudos y obtusos.

Énfasis: Trazar figuras en las que haya rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, a partir de las instrucciones redactadas por otros.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a trazar figuras geométricas utilizando rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, a partir de las instrucciones giradas.

¿Qué hacemos?

El día de hoy trabajaremos nuevamente con los tipos de rectas, vamos a recordar cuáles son las rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, ¿Me ayudas?

Las rectas paralelas son las que no se intersectan en ningún punto.

Las rectas secantes las dividimos en oblicuas que son las que al intersectarse sus ángulos no son rectos y las perpendiculares forman ángulos rectos.

Ahora que hemos recordado estas definiciones vamos a poner en práctica lo aprendido en estos días sobre las rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, vamos a llevar a cabo una actividad que se llama “Descripciones”.

Te voy a dar la descripción de las rectas que tienes que utilizar para trazar las figuras:

Traza una figura con dos pares paralelos y cuatro rectas oblicuas y que sus lados sean iguales, ¿Qué figura piensas que es?

Traza una figura con cinco lados, solo un par de mis rectas son paralelas, tengo dos rectas perpendiculares y dos oblicuas ¿Qué figura piensas que es?

Traza una figura con doce lados, seis pares de mis rectas son paralelas, tengo seis pares de rectas oblicuas, ¿Qué figura piensas que es?

Con el siguiente esquema concluimos la sesión de hoy, recuerda que tenemos dos tipos de rectas, paralelas son las que no tienen un punto de intersección, aunque se prolonguen no se cortan, las secantes se dividen en perpendiculares tienen un punto de intersección y forman cuatro ángulos rectos y las oblicuas que tienen un punto de intersección, pero sus ángulos no son rectos.

El Reto de Hoy:

Resuelve el Desafío número 8, que se titula “Descripciones”, de tu libro Desafíos Matemáticos Quinto grado. Página 20.

VER PAGINAS DEL LIBRO

Si no tienes el libro a la mano, no te preocupes te anexo el ejercicio.