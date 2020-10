Aprende en Casa: preguntas y respuestas 2° de primaria 9 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 9 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para segundo de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del viernes 9 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de segundo de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy viernes 9 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Mira aquí los temas y actividades de todos los niveles para primaria y secundaria del día 9 de octubre

Actividades 9 de Octubre de 2º de primaria

Aprende en Casa 9 de octubre: Matematicas – Números amigables

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1000.

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1000. Énfasis: Utilizar la estrategia de completar decenas al sumar.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás una estrategia muy interesante para realizar sumas.

una estrategia muy interesante para realizar sumas. Resolverás ejercicios de suma y resta con números naturales utilizando decenas.

¿Qué hacemos?

Para esta sesión necesitas, un cuaderno, lápiz, goma, un dado y ábaco (si no tienes ábaco no te preocupes, puedes utilizar semillas como frijol, haba, lenteja, etc.)

Tienes 50 monedas de $1 ¿Qué puedes hacer para no tener tanto cambio en tu bolsa?

Puedes cambiarlas por billetes o monedas de mayor denominación, por ejemplo, por un billete de $20 y 30 monedas de 1 peso, también puedes cambiarlo por monedas de $10.

Puedes contar tus monedas de una en una hasta juntar 20 y cambiarlas por un billete de $20.

Puedes cambiar tus pesos por 3 monedas de $10.

Con tu mamá, papá o quien te acompañe, pídele que juegue contigo, cada uno tiene 20 monedas de $1 y gana quien logre juntar más dinero después de 5 tiros con el dado.

Conforme vayan tirando cada uno, toman las monedas de $1 peso que obtengan en cada tirada, con los puntos del dado, por ejemplo, si el dado cae 5 las monedas que equivale a 5 de $1 peso. Este proceso lo van a repetir 5 veces.

Una vez que terminaron, cada uno cuenta sus monedas y la maestra anota en el pizarrón la cantidad que tienen y pide a las niñas y a los niños que la apoyen a identificar quién ganó.

Por ejemplo, cada uno junto: Mamá $48 y tú $34

Entre los dos ¿Crees que lograran juntar $100 pesos? Suma las cantidades de cada uno para saberlo, este método es muy sencillo y divertido para realizarlo.

Agrupen sus monedas en conjuntos de 10 (decenas), tu mamá tiene 4 conjuntos de 10 y 8 monedas sueltas (unidades) y tú tienes 3 conjuntos (decenas) de 10 y 4 monedas sueltas (unidades).

¿Cuántas monedas faltan al primer conjunto de las unidades, para formar otra decena?

Agrégalas de tu montón de $34 monedas para formar otro conjunto.

De esta manera, es más sencillo sumar cuántas monedas tienes en total, porque has formado decenas completas. Comienza a contar de 10 en 10, señalando los conjuntos de monedas que acabas de hacer.

Tu mamá y tú tienen $82 y les faltan $18 para tener $100.

Es muy interesante esta estrategia que utilizaste, de completar las decenas para sumar la cantidad de monedas que tenía cada uno.

Con esta misma estrategia vas a intentar resolver algunas sumas, para ello utilizarás este ábaco si no cuentas con uno, puedes realizarlos con materiales que tengas en casa (por ejemplo, pueden utilizar semillas, fichas etc., e ir haciendo conjuntos de 10.

En cada barra del ábaco colocarán las cuentas de 10 en 10 para formar las cantidades que se van pidiendo.

Suma: 15+8

Al 15 le faltan 5 para completar dos decenas, por lo tanto, las tomas del ocho.

Así que, tienes 20 cuentas, más 3 que quedaron de los 8 dan un total de 23 cuentas.

Repetir el ejercicio con las siguientes operaciones invitando a realizarlos, completando conjuntos de 10.

36+9

25+12

83+9

48+27

57+15

28+34

¿Crees poder hacerlo sin ayuda de los ábacos? puedes ayudarte también con tus dedos o puede ocupar una hoja para hacer algunos dibujos que te permita saber el resultado.

La suma: 19+7, quitas uno al 7 para dárselo al 19 y así completar el 20, por lo tanto, 20 más los 6 que quedaron, da como resultado 26.

Puedes intentar hacerlo sin utilizar el ábaco, realiza otras dos sumas más empleando la misma estrategia:

83+9

17+6

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

En tu libro de texto de Matemáticas, de segundo grado, podrás practicar más sobre este tema en la página 31. VER PAGINAS DEL LIBRO

Aprende en Casa 9 de octubre: Conocimiento del medio – Cuido mi sentido del tacto

Aprendizaje esperado: Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica acciones para su cuidado.

Énfasis: Reconocer acciones que les permitan cuidar los órganos relacionados con el sentido del tacto y de la vista para ponerlas en práctica en su vida cotidiana.

¿Qué vamos a aprender?

Recordarás la importancia que tiene el sentido de la vista y del tacto para obtener información de lo que te rodea.

Reconocerás algunas acciones para cuidar la piel, el órgano del sentido del tacto, para ponerlas en práctica en tu vida diaria.

Consulta en tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, y realiza el ejercicio de las páginas 27.

¿Qué hacemos?

Reflexiona sobre las siguientes preguntas y contesta:

¿Qué actividades realizas con tus manos?

¿Cuál es la función de tu piel?

¿Cómo cuidas la piel de tus manos?

¿Qué acciones puedes realizar para proteger tu piel?

Mediante las actividades siguientes, reconoce las acciones que te permitan cuidar la piel, que es el órgano del sentido del tacto, para ponerlas en práctica en tu vida cotidiana.

Algunas de las acciones fundamentales para el cuidado de nuestra piel, son:

Tener buena higiene personal e incluir en ella el baño diario y el lavado de manos. También la hidratación de la piel a través de tomar agua. Además de que, si es posible utilizar bloqueadores solares para protegerla de los rayos solares. Tener una alimentación adecuada y descansar.

Es importante cuidar tu piel, ya que te permite relacionarte con lo que te rodea, así como percibir las texturas: lisas o ásperas, suaves o rugosas, u otras características como la temperatura, además te protege de golpes, del frío, del calor y de las bacterias para no enfermarte.

La función de la piel es muy importante, ya que a través de ella puedes percibir y obtener información del mundo, y tomar decisiones informadas respecto de las actividades que realizas cotidianamente, por lo que es necesario cuidarla para no sufrir lesiones.

Se requiere tener precaución en las actividades para cuidar nuestra piel; por ejemplo, cuando te bañas, es necesario percibir que la temperatura del agua sea la adecuada para evitar quemarte o por el contrario que el agua esté demasiado fría ya que puedes enfermar.

Actividad 1. Tengamos cuidado con nuestra piel.

Selecciona las imágenes ¿Que puede causar una lesión a la piel? ¿Cuáles acciones pueden practicar para tu cuidado?

Para prevenir quemaduras en la piel por objetos calientes, se requiere de la participación de toda la familia para tomar medidas de seguridad, por ejemplo, tu puede estar atento y avisar a algún adulto que se encuentre cerca, que desenchufe la plancha cuando no se use, mantenga las asas calientes hacia dentro de la estufa; use agarraderas o manoplas, entre otras.

Debes tener cuidado de no estar o entrar sin el cuidado de un familiar, a la cocina o en el lugar donde se encuentren objetos calientes o peligrosos, en algunos lugares donde se preparan alimentos con leña al ras del suelo o en hornos cubiertos con diferentes elementos naturales, las temperaturas son muy altas por lo que es necesario estar siempre bajo el cuidado de personas adultas.

Asimismo, se debe evitar tocar o jugar con cohetes, cerrillos, planchas, enchufes, braseros, anafres, estufas, ollas o sartenes, siendo estos últimos lo que se puedan encontrar llenos de agua o aceite, los cuales se nos pueden derramar encima o podrías sufrir graves quemaduras, al momento de tocarlos.

Actividad 2. Cuidar la piel de objetos filosos.

Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas.

¿Por qué consideras que tu familia no deja que tomes estos objetos?

¿Qué le pasará a tú piel si tiene un accidente con ellos?

¿Qué acciones puedes llevar acabo si requieres utilizarlos?

Si en algún momento llegarás a requerir utilizar estos objetos debe ser bajo la supervisión y ayuda de un adulto, porque si no se utilizan de manera adecuada puedes ocasionar un accidente como cortarse y dañar la piel.

Actividad 3. Cuidado de la piel por exposición a los rayos solares.

Observa las imágenes de personas caminando en la ciudad bajo un intenso Sol, en la playa, o simplemente caminando en la ciudad, para describir:

¿Qué le podría pasar a la piel de las personas por estar expuestas mucho tiempo a los rayos del Sol? ¿Qué hacen las personas de las imágenes para protegerse de los rayos solares? ¿Qué acciones para cuidar su piel les recomendarías?

Algunas recomendaciones para cuidar la piel por la exposición a los rayos solares, son:

De ser posible evitar exponerte a la luz solar durante las horas más intensas de luz aproximadamente entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Cubrirte con sombreros, gorras, rebosos, cachuchas, sombrilla o cualquier otro objeto que te permita mitigar el contacto de los rayos del Sol con tu cuerpo. Usar ropa de colores claros y de manga larga. De ser posible usar protector solar.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

En el desarrollo de las actividades, recordaste, la importancia del sentido del tacto, cuyo órgano es la piel de todo tu cuerpo. Conociste 3 situaciones que pueden ocasionar daño a la piel y las medidas o acciones para prevenir quemaduras y lesiones, por: Objetos calientes o fuego. Manipular objetos con filo. Exponernos por un tiempo prolongado a los rayos solares.

Aprende en Casa 9 de octubre: El Reto de Hoy

Junto con tu familia practiquen acciones para cuidar su piel de los rayos solares cuando salgan de casa, si te gusta, comentarlo con tu maestra o maestro.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.

Aprende en Casa 9 de octubre: Artes – ¡Imagino, comparto y celebro!

Aprendizaje esperado: Elige formas y figuras diversas para representarlas con el cuerpo.

Elige formas y figuras diversas para representarlas con el cuerpo. Énfasis: Imita con su cuerpo diversas formas y figuras de su entorno.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás y construirás diversas formas corporales mediante la imaginación y con ayuda de la música.

¿Qué hacemos?

Sabes, ¿Cuál es la función del Arte en la escuela? Una frase que dijo un gran pedagogo:

“El Arte es el espacio para imaginar, compartir y celebrar”

Es por ello que continuarás con las actividades de Artes que has realizado en sesiones anteriores; ya casi eres un experto en creatividad y la exploración; has experimentado con las posibilidades de movimiento de tu cuerpo, para ello, utilizarás toda la imaginación, compartiendo con tus familiares o amigos cercanos y celebrado con ellos todos tus pequeños y grandes logros en todas las actividades artísticas que se realizaste.

Comienza con una actividad fácil y que requiere de tus conocimientos, éstos como en la sesión anterior requerirán de tu material de apoyo, con el cual ya has trabajado: “el elástico” por lo que prepárate para iniciar.

Vamos a empezar estirando el elástico con todos los segmentos corporales: Cabeza, brazos, torso, cadera y piernas, utiliza una pieza musical para inspirarte.

Valse No.2 Shostakovich

Symphony No. 40 Mozart.

Es muy divertido imaginar que tu cuerpo se pueda convertir en algo que represente una figura o una forma.

Con ello reconocerás algunas posibilidades de movimiento de tu cuerpo.

Explora otras formas de movimiento de tu cuerpo y muchos de los conocimientos que has estudiado en cursos anteriores.

Ahora te conviértete en figuras geométricas colocando tu cuerpo como las dibujan en su cuaderno.

Toma el elástico y coloca tu cuerpo, como si fueras, un “triángulo”. Ahora como si fueras un “círculo”. Te conviertes en un “cuadrado”. Una “línea recta”. Y ahora eres un “punto”.

Es momento de guardar tu elemento de apoyo el elástico y ahora buscas formas y figuras más raras, que podrían ser más divertidas, pero tendrás que trabajar con toda la imaginación de que seas capaz, por ejemplo:

Imagina que eres “una araña patona”. Una “taza de baño”. Un “señor muy viejito”. Una “jirafa de cuello muy largo”. Un “zombi enojado”.

Que imaginación y cuanta exploración corporal has creado, pero sigue compartiendo y celebrando con todos los que nos rodean.

Qué tal si compartimos junto con los niños del Estado de Aguascalientes una muy rítmica y graciosa canción que se llama:

EL RELOJ DE LA CALAVERA

Cuando el reloj

Marca la una

la calavera

sale de su tumba.

Tumba tatumba, tumba, tumba, tumba

Tumba tatumba, tumba, tumba tumba.

(variantes en las estrofas)

las dos —— le pega la tos

las tres —— busca a Andres

las cuatro — mira su retrato

las cinco —– hecha cinco brincos

las seis ——- juega al beis

las siete —— cuenta sus billetes

las ocho —— busca a pinocho

las nueve —– se come su nieve

las diez ——- se mete otra vez

A continuación, observa el siguiente video, trata de una experta en la improvisación y la imitación en las artes:

Especialista: Beylin Sabett

Como observaste, crear movimientos corporales es muy divertido, además de que puedes expresarte de formas diferentes, también fomentamos tu salud.

Aprende en Casa 9 de octubre: El Reto de Hoy

Busca nuevas canciones y crear diferentes formas de moverte y hacerlo con tu familia será todavía mejor.

Y recuerda: “El arte es un espacio para imaginar, compartir y celebrar”.

Para concluir con esta sesión, aprendiste que:

El cuerpo humano está lleno de posibilidades de expresión mediante el movimiento.

Tu imaginación y creatividad serán el motor de tu diversión

Aprende en Casa 9 de octubre: Valores – Sensei de mis emociones

Aprendizaje esperado: Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y regulación de impulsos provocados por emociones aflictivas.

Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y regulación de impulsos provocados por emociones aflictivas. Énfasis: Reconoce la posibilidad de utilizar técnicas de atención para la regulación de emociones aflictivas.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la posibilidad de utilizar técnicas de atención para regular las emociones aflictivas.

¿Qué hacemos?

Esta mañana vamos a necesitar un globo inflado de preferencia con ayuda de algún adulto, si no lo tienes, no importa, ocupa una bolita de papel.

En ocasiones cuando no se puede realizar una actividad, que se dificulta o que no sale a la primera, la emoción que provoca es enojo por no lograr hacer esa actividad, por ejemplo, el saltar la cuerda, por más que practicas no logras dominar el poder saltar por mucho tiempo.

Reconocerás las emociones aflictivas ¿Recuerda que en la sesión anterior conociste de ellas? Son esas emociones que te hacen sentir mal y que provocan que reacciones de forma negativa, que puede hacer que lastimes a las demás personas y a ti mismo, y lo más importante es que en esta sesión vas a conocer algunas formas para evitar reaccionar equivocadamente.

Con estas actividades te convertirás en el senseis de tus emociones, que las conozcas y sepas trabajar con ellas para estar bien contigo y con las demás personas.

Por ejemplo, en el karate, solamente practicando se obtiene la cinta negra y entonces, con el tiempo podrás acercarte a ser Sensei de tus emociones.

Cuando te dejas dominar por las emociones aflictivas, estas agresivo, enojado, quieres pegarle a todo el mundo, pero hay formas de evitarlo, puede ser la posición de la montaña.

Postura de la montaña

Recuerda, ¿Qué haces primero? muy bien, sentarte en el piso, ¿Qué más? espalda derechita, y concentrarte en la respiración, inhalas y exhalas, puedes cerrar tus ojos suavemente, y poner atención a cómo se siente tu cuerpo: Siente tus pies, tus piernas, si algo te distrae no te preocupes solo deje que siga su camino y regresa tu atención a las rodillas, sube, sintiendo tu cuerpo hacia los muslos, el abdomen, el pecho, la espalda, los hombros, el cuello, y finalmente, siente la cara, como está, descubre si está apretada, enojada, sonriente, triste, o simplemente si se mueve o no. Muy bien, ahora abre los ojos.

¿Cómo te sientes ahora? Mucho más tranquilo y ahora puedes tener ideas para resolver algún problema que tenías o practicar algo que no podías.

Cuando estas tranquilo y tu mente está en calma, puedes encontrar estrategias que te permitan resolver problemas.

Cuando te sientes inundado por emociones intensas, agradables o aflictivas, es probable que te dejes llevar por ellas reaccionando impulsivamente, pero si aprendes a hacer una pausa antes de reaccionar, será más fácil que tu reacción no te afecte ni afecte a nadie a tu alrededor.

¿Y te fijaste cómo lo haces? primero te diste una pausa e hiciste una práctica de atención ¿Qué hiciste para esto? la posición de montaña y después ¿Qué sucedió? ya con la mente en calma se te ocurren ideas que te ayudan a resolver el problema.

Existen muchas estrategias para atención además de la montaña.

Te estarás preguntando ¿Solo con la postura de montaña puedo lograr esto? la respuesta es: No, cualquier cosa que te permita centrar tu atención y tranquilizar a tu mente, aunque la postura de montaña es un gran recurso, también puedes utilizar un globo y jugar con él, una pelota entre muchas otras cosas.

Actividad

Vas a ocupar el globo o una pelotita de papel y vas a jugar, juegan con el globo sin dejarlo caer, golpeándolo muy suavemente.

Y como esta, hay muchas formas en la que puedes regresar tu mente a la calma para no permitir que las emociones aflictivas, las que te hacen sentir mal, te hagan reaccionar de forma impulsiva que pueda dañar o hacer sentir mal a los demás.

Hay gente que recupera la calma escuchando música, o bailando, o dibujando, otras personas prefieren salir a caminar y centrar su atención en otra cosa para volver en calma al asunto que les afectó.

Cuento “El Dinosaurio descontrolado”

Si tú fueras un dinosaurio ¿Te gustaría tener amigos? pues yo conocí a uno que vivía en el bosque de todos los tiempos.

¿Qué, por qué se llamaba de todos los tiempos? porque en este bosque vivían personajes de todos los tiempos y de todos los lugares conocidos y no conocidos.

Había dragones, princesas, cavernícolas, conejos con prisa, lobos amigables y dinosaurios, en este lugar habitaba un dinosaurio feroz, muy particular, que era muy amable y todos los que lo conocían, lo querían mucho.

Les encantaba jugar con él y siempre lo invitaban, aunque a veces les daba miedo que se enojara y acabara con la diversión porque nuestro amigo tenía un problema que no podía resolver.

Cuando se enojaba, que era muy frecuente, hacía cosas que hacían sentir mal a los demás.

Un día que todos estaban jugando a bailar, no le salió un paso y enojado de una patada rompió la bocina que estaban ocupando y ya nadie pudo bailar.

Otro día se enojó tanto porque no quisieron jugar a lo que él quería, que lanzó con furia una piedra que pasó rozando muy cerca de la cabeza de la lagartija Lulú, en otra ocasión no pudo pasar por en medio de un aro y lo empujó tan enojado que acabó rompiéndolo, terminando con la diversión.

El colmo fue el día que todo el grupo organizó un partido de basquetbol y el dinosaurio azul, cuando el otro equipo anotó en su canasta, furioso le dio una patada tan fuerte el balón que lo lanzó hacia la copa de los árboles donde golpeó a Olimberto el Lemur, consejero de la región.

Sus amigos no aguantaron más y le dijeron:

– ¿Qué te pasa? ¿Por qué nunca puedes controlar tus impulsos y acabas afectándonos a todos?

– ¿Por qué siempre acabas con la diversión de los demás?

Y aunque lo querían mucho, lo dejaron y se alejaron, no sin antes decirle que no volverían a jugar con él hasta que no resolviera su forma de actuar.

Nuestro problemático amigo se quedó solo y muy triste, pensando qué hacer, de repente el balón de basquetbol cayó muy cerca de sus patas y enojado volteo hacia arriba para reclamar que casi lo golpeaban.

Al mirar hacia arriba descubrió a Olimberto, el Lemur, que le pidió que se tranquilizara porque si no podría lastimar a alguien.

El dinosaurio apenado le ofreció una disculpa y aprovechó para pedirle ayuda. Le dijo, ayúdame, no sé qué hacer; cuando me enojo, siento mucho calor en mi cuerpo, mis ojos se nublan y mi cabeza punza; además no me puedo controlar y lanzo o pateo cosas, mis amigos ya no quieren jugar conmigo.

No quiero perderlos, dime ¿Sabes que puedo hacer para evitarlo?

Olimberto sonrió y le dijo.

Solo tienes que encontrar una forma de pensar antes de actuar, yo sé una canción que te podría ayudar.

CANCIÓN

Escucha: Paramos y respiramos.

Con paz y en calma yo puedo escuchar.

Paramos y respiramos.

Con paz y en calma yo puedo jugar.

Y sin pensarlo más, el dinosaurio se fue a casa a practicar la canción que el Lemur sabio le había compartido. Practicó y practicó hasta que pudo utilizarla para estar en calma y no reaccionar de forma impulsiva.

Sus amigos, que lo extrañaban, volvieron a invitarlo a jugar y cuando veían que podría enojarse juntos cantaban paramos y respiramos y al terminar de cantar todos juntos reían y volvían al juego.

¿Qué te pareció el cuento? Fue muy bonita la forma en que el dinosaurio logró controlar su enojo y en cómo sus amigos lo ayudaron, así todos pudieron seguir jugando y divirtiéndose juntos.

Aprende en Casa 9 de octubre: El Reto de Hoy

Busca una forma para calmar tu enojo, como lo hizo el dinosaurio ¡Prueba distintas maneras y encuentra la que te funciona mejor!

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.