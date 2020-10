Aprende en Casa: preguntas y respuestas 3° de primaria 9 de octubre

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 9 de octubre del programa Aprende en Casa 2 para tercero de primaria.

El programa Aprende en Casa 2 del viernes 9 de octubre ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Aprende en casa: Alumnos de tercero de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del día de hoy viernes 9 de octubre.

Actividades 9 de Octubre de 3º de primaria

Actividades 9 de Octubre: Jugar y multiplicar – Matemáticas

Aprendizaje esperado: Desarrollo de estrategias para el cálculo rápido de los productos de dígitos necesarios al resolver problemas u operaciones.

Énfasis: Usar el cálculo mental para resolver problemas multiplicativos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas con multiplicaciones de dígitos.

El día de hoy realizarás un juego que se llama “Que no se escapen las moscas” y utilizarás algunas estrategias para resolver problemas con multiplicaciones.

¿Qué hacemos?

Realiza el siguiente juego “Que no se escapen las moscas”.

Este juego está formado por moscas que tienen en su cuerpo un número (puedes poner los números que sean necesarios para dar el resultado a las multiplicaciones) y un matamoscas por jugador.

Observa muy bien los números de cada mosca, puedes jugar con papá, mamá o con alguien que este contigo.

En este juego el jugador 1 debe de elegir una tabla de multiplicar que se sepa de memoria, después el jugador 2 deberá decir un número, el jugador 1 debe decir el resultado, si está bien el resultado, quien encuentre primero la mosca con ese número se la queda.

Este juego parece divertido, empecemos.

Jugador 1: Escoge la tabla del 5.

Tú puedes ir anotando las respuestas en tu cuaderno, para que vayas repasando, si lo necesitas, usa el cuadro de las multiplicaciones que ya conoces.

Jugador 2: Yo digo el 8.

Entonces son 8 x 5 ¡40! (busca rápidamente el 40 y da un “matamoscazo”)

Ahora te quedas con la mosca que tiene el 40.

Va a ganar quien tenga más moscas al final de la ronda.

Jugador 1: Digo 3

Jugador 2: 3 x 5 son 15

(Prosiguen con esta dinámica durante tres moscas más)

Al final del juego se cuentan las moscas y gana quien tenga más.

¿Quieres volver a jugar?

Ahora como te darás cuenta el Jugador 1, dirá la multiplicación completa y el Jugador 2 el resultado (y/o viceversa), ambos al final buscarán la mosca con ese resultado, gana quien más moscas tenga.

Jugador 1: 9 x 7

Jugador 2: 63 (gana jugador 2)

Jugador 2: 6 x 3

Jugador 1: 18 (Busca la mosca 18 y gana Jugador 1)

Jugador 2: 7 x 8

Jugador 1: 48

Jugador 2: ¡Nooo! Son 56 y aquí está la mosca (golpea con el matamoscas)

Jugador 2: 3 x 7

Jugador 1: 21 y ésta la gané yo (da un golpe con el matamoscas).

Jugador 1: 8 x 4

Jugador 2: 32

Jugador 1: ¡ya la encontré! Se queda conmigo, pero el Jugador 2 lleva más que el jugador 1.

Puedes jugar todas las rondas que quieras y tener en las moscas los resultados de las multiplicaciones que desees jugar, ya sea, que dibujes las moscas y les anotes el número o bien que las representes con un círculo y el número adentro, en lugar del matamoscas, usa tus manos.

¿Qué te pareció este juego, te gustó?

Con este juego puedes repasar las tablas de multiplicar y usar las estrategias que se te han compartido aquí y otras que tú tengas para acordarte de los resultados.

Ahora que ya repasaste algunas multiplicaciones, ¿Te parece que resuelvas un problema de tu Libro de Desafíos matemáticos?

Abre tu libro de texto de Desafíos Matemáticos, en la página 21. Ayer resolviste el primero, ¿Recuerdas? Ahora resuelve el siguiente, te ayudaremos a resolverlo y tú puedes ir haciendo las operaciones en tu cuaderno.

Lee el problema hasta el recuadro con la cantidad de jitomates que usa para cada ensalada.

¿Qué harías para responder estas preguntas?

Ve anotando en tu cuaderno tus resultados.

Ahora, se te presentará otro desafío que no está en tu libro. “Si la tía Edith tiene 18 jitomates, ¿Cuántas ensaladas y de qué tamaño puedes preparar? piensa en la respuesta un momento.

¿Tú qué respuesta darías a esta pregunta?

Respuestas:

Podrías hacer 2 ensaladas grandes, porque cada una lleva 9 jitomates 2 X 9=18 Podrías hacer 3 ensaladas chicas y una grande, porque en las 3 ensaladas chicas usaría 9 jitomates y en la grande otros 9, así también son 18. Podrías hacer 4 ensaladas chicas y una mediana, porque en las 4 ensaladas chicas ocuparía 12 y en la mediana los otros 6 jitomates, así ya son los 18.

Tú, ¿Pensaste alguna otra? como viste, este desafío tiene varias respuestas correctas.

Recuerda también que es importante respetar las respuestas y que correspondan con los datos que te dan, porque no podrías decir que en una ensalada usara, por ejemplo, 10 jitomates.

¿Qué te parecieron estos ejercicios? se te recomienda seguir repasando las multiplicaciones.

En todo momento puedes seguir aprendiendo operaciones matemáticas y divertirte también.

Realiza los juegos que aprendiste en la semana para repasar las multiplicaciones, juega con tus papás, hermanos o familiares que estén con contigo en casa.

Puedes realizar un juego más, para que practiques las tablas de multiplicar.

Es el juego del avión, para el cual sólo necesitas gis y una teja que se hace con papel mojado.

Dibujas en el piso los cuadros del avión y, según la tabla que quieras estudiar, colocas los números en los cuadros.

Por ejemplo, si quieres repasar la tabla del seis, los números que irán en el avión serán: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60.

Lanza tu teja al primer cuadro y dices qué número multiplicado por 6 da como resultado 6 y saltas los demás cuadros diciendo la multiplicación en voz alta, cuando llegas al 60, saltas dando media vuelta y regresas de la misma manera, hasta el cuadro donde recogerás tu teja.

Así sucesivamente hasta que tengas que lanzar tu teja al 60, cuando llegas aquí, deberás lanzar la teja en sentido contrario.

Sigue memorizando las tablas para que te las aprendas recuerda utilizar las estrategias que has aprendido en la semana. Cuídate mucho, lava tus manos con agua y jabón y eviten salir.

Actividades 9 de Octubre: Anunciando se comunica la gente – Inglés

Aprendizaje esperado: Explora anuncios y avisos de espacios públicos.

Énfasis: Explora Avisos de espacios publicitarios.

¿Qué vamos a aprender?

Seguirás aprendiendo algunas frases que son utilizadas en anuncios publicitarios.

Para empezar, realiza un poco de actividad física para que te animes. Canta y muévete al ritmo de la siguiente canción:

Up and down

Up and down

Now we move all around

Up and down up and down

As we do some exercise Arriba y abajo

Arriba y abajo

Ahora nos movemos por todos lados

Arriba y abajo, arriba y abajo

Mientras hacemos algo de ejercicio

¡Lo hiciste increíble! You did it amazing!

Sigamos con la clase Let’s go with the class

Recuerda que, para aprender una nueva lengua, como el inglés, es muy importante practicarla lo más que puedas.

¿Qué hacemos?

Lee con atención, y anota en tu cuaderno las frases que se vayan presentando. Si tu papá o mamá saben cómo se pronuncian, pídeles que te ayuden para que puedas decirlas.

En inglés, como en otras lenguas, puedes comunicarte a través de los anuncios.

Los anuncios los encuentras en muchos lados, como los espacios públicos.

Los espacios públicos no son solo los exteriores. Ahora no puedes salir y andar en la calle tan fácilmente, y si lo haces, debes seguir las medidas de protección e higiene que ya te han enseñado, como usar cubrebocas, guardar la sana distancia y lavarte las manos, además o usar gel antibacterial cuando no es posible lavarse las manos.

¿Sabes qué es un espacio público? Es cualquier lugar donde cualquier persona tiene derecho a circular en paz y armonía.

¿Tú crees que en esos espacios públicos hay anuncios o avisos?

En la clase anterior aprendiste algunas frases de anuncios, y se presentan a continuación para que las recuerdes:

Wash your hands Lávate las manos

Eat healthy Come saludablemente

Do exercise Haz ejercicio

Otro cartel que puedes encontrar en espacios públicos actualmente, es uno que diga que mantengas la sana distancia, y en inglés se dice:

Keep your distance Mantén tu distancia

Aquí hay otra frase que se utiliza mucho actualmente:

Stay at home Quédate en casa

En los anuncios puedes encontrar diferente información. A continuación, se presentan algunos de sus elementos:

English Español Descripción Headline Encabezado Por lo general aparece en la parte superior del anuncio Sub-headline Subtítulo Va exactamente abajo del título o encabezado, y da más información sobre lo que se anuncia Benefits Beneficios Da información como: ¿para qué me sirve lo que está anunciado? ¿Qué utilidad tiene para mí? Image Imagen Es muy importante que contenga una imagen que describa el anuncio o aviso, ya que, si no se entiende lo que se está explicando en él, la imagen puede dar una idea más clara de lo que se trata Call to action Llamado a la acción Si es un producto en venta, al final del anuncio se encontrarán los datos de contacto para poder adquirir el producto o servicio.

Estos elementos pueden variar dependiendo del anuncio o aviso y del lugar donde se encuentre, por ejemplo, si viene en un periódico, difícilmente los anuncios tendrán imágenes llamativas o muy elaboradas.

En cambio, si se encuentran en medios electrónicos, la posibilidad de que sea llamativo es muy grande.

Los anuncios sirven para dar información, para mostrarte productos o servicios o para advertir situaciones de riesgo.

Observa el siguiente anuncio:

Danger Peligro

¿Puedes pensar en los diferentes lugares en que encuentras este anuncio?

Hay avisos que también indican lo que no se debe hacer, como, por ejemplo:

Stay off the grass No pises el pasto

¿En qué lugar puedes encontrar esta frase?

No olvides practicar en casa estas frases y poner mucha atención a los anuncios y avisos que encuentres en los espacios públicos.

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¿Quieres practicar más?

Visita esta página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Actividades 9 de Octubre: Más allá de lo que vemos – Artes

Aprendizaje esperado: Compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características.

Énfasis: Elige una pieza artística bidimensional que haya llamado su atención para reinterpretarla mediante figuras geométricas, abstractas o naturales a fin de darle un sentido propio.

¿Qué vamos a aprender?

Observarás distintas obras bidimensionales (geométricas y abstractas) para reinterpretarlas con un sentido propio y exhibirlas con tu familia como si fuera una galería.

Para saber más explora los libros que tengas en casa sobre el tema, o en Internet.

¿Qué hacemos?

Lee con atención lo que comenta la alumna Alexandra de Jalisco sobre el arte bidimensional y las Galerías de arte:

Alexandra Granillo de Guadalajara, Jalisco, comenta que visitó una “Galería de arte” de manera virtual y que le llamó mucho la atención una obra que estaba descrita como “arte cubista” ¿A qué se refiere esta descripción?

Respuesta:

Recuerda, Alexandra, que en la clase del miércoles viste un estilo artístico: el cubismo. Éste se caracteriza por el uso de figuras geométricas en sus obras, por ejemplo: triángulos, rectángulos y cuadrados y en esta clase haremos un ejemplo.

A lo largo de la semana has identificado una variedad de obras bidimensionales, y hoy colocarás tus propias expresiones artísticas como en una galería.

Para ello, realiza las siguientes actividades.

“Cubos aquí cubos allá”.

Observar la siguiente obra de cubismo de Pablo Picasso, “Violín y Uvas”

Pablo Picasso (1912) “Violín y uvas” [pintura], pág. 25, Libro de texto SEP, Artes Quinto grado 2011.

Extraído de https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P5ED327.htm?#page/25

Analiza la pintura con las siguientes preguntas:

¿Qué objeto distingues?

Un violín.

¿Te fue fácil distinguir el objeto?

Si.

¿Sobre qué figuras geométricas resalta el objeto?

Rectángulos y cuadrados.

Información básica sobre la técnica de cubismo:

Los objetos no se representan como “son” o como se «ven», sino cómo han sido concebidos por la mente de quien los realiza en formas geométricas (cuadrados, rectángulos, triángulos) requiere de la observación y el análisis.

Puedes dibujar tu propia obra de cubismo inspirada en “Violín y uvas” de Picasso, pero céntrate en otro instrumento musical, como en la Guitarra.

Materiales:

Hoja blanca, regla y colores, plumones, gises, acuarelas, pintura acrílica, etc.

Con la regla divide la hoja en cuatro o más espacios rectangulares o cuadrados.

En cada espacio dibuja una parte de la guitarra de manera asimétrica.

Ilumina o pinta cada espacio de los colores de su preferencia.

Comenta tu obra cubista con tu familia, ponle nombre y firmar para que pueda formar parte de tu galería.

“Mi arte abstracto”

Observar la siguiente pintura abstracta de Joan Miró, “El oro de azur”.

Joan Miró (1967) “El oro de azur” [pintura] pág. 45, libro de texto SEP, artes tercer grado 2011.

Extraído de https://historico.conaliteg.gob.mx/H2011P3ED309.htm#page/45

Analiza la pintura:

¿Identificas algún objeto real?

No

¿identificas algún elemento de artes?

Líneas y puntos.

¿Cómo clasificarías esta pintura?

Abstracta

Se llama arte abstracto a aquellas expresiones artísticas basadas en elementos como la línea, el punto, el color y el material, en ellas no se reproducen objetos reconocibles.

En arte abstracto se plasman ideas o sentimientos del autor.

Ahora realiza tu propia obra abstracta.

Materiales:

Canción de Vivaldi. El Invierno (0’:35” a 2’:05”) (pide a papá o mamá que te ayuden a buscar esta canción en internet).

1 hoja blanca.

Plumones, colores, acuarelas, pintura acrílica, etc.

Toma la hoja blanca junto con el material que necesitas para realizar la obra abstracta.

Escucha la canción “El invierno” de Vivaldi, y de acuerdo con el sentimiento que te provoque, plasma a través de líneas, puntos y color una creación abstracta.

Comenta con tu familia lo que sentiste, ponle nombre y firmar tu obra.

“El futuro es hoy”

Observar la siguiente pintura futurista de Arnold Belkin.

Arnold Belkin, 1988. Se utilizó de 1988 a 1992. Ciencias sociales. Cuarto grado. Extraído de https://www.conaliteg.sep.gob.mx/galeria.html

Analizar la pintura:

¿Qué objetos aparecen?

Parecen figuras humanas que dan la impresión de ser robots o personas con diferentes características de las de hoy en día.

¿Qué observas?

Representación de personas que están observando algún suceso importante.

¿Qué te transmiten los elementos de esta obra?

Una sensación de ver personas del futuro.

El futurismo es un movimiento reciente que pretende expresar la modernidad del hombre en la sociedad, junto con sus invenciones que han revolucionado y marcado un cambio en la industria y la tecnología, plasmando la velocidad, energía y fuerza, revolucionando las técnicas y el lenguaje de la literatura y las artes.

Elabora tu propia obra futurista.

Materiales:

Hoja blanca y colores, plumones, gises, acuarelas, pintura acrílica, etc.

Piensa en cómo podrías ser algún objeto cotidiano en el futuro y plásmalo tal y como te lo imaginas.

Recuerda que los trazos deben de ser firmes para respetar la velocidad y la fuerza que representa el futurismo.

Comenta tu obra, ponle nombre y firmarla.

“Observo mis creaciones”

Es importante que visites museos para observar las obras de arte que se exhiben y así ampliar nuestra visión del mundo, claro ya que haya oportunidad de salir.

En los museos puedes observar cómo los artistas de cualquier país, interpretan algunas situaciones de su vida, asimismo, en estos tiempos varios museos ofrecen recorridos virtuales por internet, lo único que tienes que hacer es visitar las páginas web de dichos recintos culturales.

Entra a estos sitios con apoyo de papá, mamá o alguien que este contigo.

Observarás y reflexionarás las expresiones artísticas que fueron realizadas como:

¿Cuál obra que realizaste te agrada más?

¿Qué pintura de la que vimos te llamó más la atención?

¿Cuál se te hizo más complicado de realizar?

Invitar a tu familia a que reflexionen tus propias expresiones artísticas.

El Reto de Hoy:

“Mi propia galería”

Ahora que ya creaste varias pinturas durante todas tus clases de artes de esta semana, realiza tu propia galería de arte.

Coloca y exhibe tus obras artísticas en un lugar de tu casa e invita a tus familiares a observar tu exposición.

Si te es posible, puedes colocar pequeñas tarjetas que describen lo que pintaste.

En esta sesión conociste distintas obras bidimensionales para después interpretarlas, dándoles un sentido propio y así formar tu propia galería para compartirla con tu familia.

Actividades 9 de Octubre: El ABCD para transformar la emoción – Valores

Aprendizaje esperado: Identifica cómo el pensamiento puede modificar el comportamiento que genera una emoción.

Énfasis: Identifica la relación entre pensamiento, emoción y conducta y la posibilidad de modificar el pensamiento para modificar la emoción y la conducta.

¿Qué vamos a aprender?

Descubrirás cómo se relaciona “Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces” y al darte cuenta que tu pensamiento no es constructivo, podrás modificarlo y, de esa forma, cambiar también tus emociones y conductas para alcanzar tus metas.

¿Qué hacemos?

Has tratado de armar una torre de rectángulos de madera y te has dicho a ti mismo: “No me va a salir, no lo voy a lograr” y ¿La torre no se logra llevar a cabo?

Esto es lo que le pasa a Mario el amigo de Adriana.

Lee con atención la siguiente situación:

Él sentado en el suelo, intentando construir una torre y al mismo tiempo tirados en el piso papeles arrugados de todos los intentos fallidos en los que ha intentado dibujar.

Suspira y exclama: ¡Jamás lo lograré, soy pésimo para dibujar!

Adriana le dice: ¿Cómo te fue en tus clases?

Mario le responde: Todo iba bien, hasta que quise armar una torre, pero no lo puede hacer bien.

Adriana: ¿Es una tarea de la escuela?

Mario: No, vi a mi prima como armaba una y yo quise hacer lo mismo. Ella sí lo logró y yo no puedo.

Adriana: ¿Te fijaste bien como tú prima armó la torre? A veces en eso está el secreto: observar o preguntar cómo resuelven los demás el problema y luego uno lo puede solucionar con esas ideas u otras.

Mario: La verdad no me fije bien, pero ahora tengo otro problema pues me tocará exponer en clase acerca de un animal y las características positivas que considero que tiene, elegí una hormiga y tengo que dibujarla ¡Ahí está el problema! soy pésimo para dibujar, seguramente reprobaré o quizá todos se burlen del dibujo ridículo que mostraré, me siento terrible al pensar en todo lo malo que me va a pasar el día de mañana.

Adriana comenta a Mario que imagina cómo se siente, porque a veces a ella también le ha pasado y que, en ocasiones, percibimos las situaciones un poco más grandes de lo que en realidad son, porque la emoción y los pensamientos nos atrapan, podríamos decir que exageramos un poco.

Adriana: Mario, está sufriendo por algo que ni siquiera ha pasado, sus pensamientos le están provocando ansiedad, desesperación, miedo y no lo dejan actuar, sus pensamientos y emociones lo están bloqueando y no puede encontrar una solución a su problema.

Mario: Las cosas serían distintas si la maestra me hubiera pedido que imprimiera la imagen de la hormiga; porque él es buenísimo para buscar imágenes en internet.

¡Pero dibujar! es algo para lo cual él no tiene talento.

Adriana le comenta a Mario: Todos nos enfrentamos a algo que no sabemos hacer en muchos momentos de nuestra vida, si no fuera así, no podríamos aprender cosas nuevas, no saber hacer algo, es una oportunidad para aprender, pero todo depende de la forma en que veas la situación, puedes verla como algo amenazante o terrible o puedes verla como una oportunidad para desarrollar una nueva habilidad o descubrir un talento.

¿A ti te ha pasado no saber hacer algo y que después has aprendido a hacerlo?

No creas que se nace sabiendo todo, qué aburrido sería eso.

Después de haber leído el caso de Adriana y Mario realiza el siguiente ejercicio de atención, puedes pedir a papá o mamá a que te ayuden poniendo música:

Siéntate cómodamente en el piso o en una silla para adoptar la “Postura de montaña”.

Espalda recta, mirada al frente, manos sobre tus muslos, puedes cerrar los ojos suavemente o mantenerlos abiertos, como te sea más cómodo.

Respira a tu ritmo (10 segundos) ahora realiza 3 respiraciones profundas, a tu ritmo, con calma, siente como el aire entra en tu cuerpo y aprovecha cada exhalación para soltar el cuerpo y relajarte.

Ahora respira a tu ritmo y al escuchar el sonido de la música, siente la vibración en todo tu cuerpo.

Centra tu atención en recordar todos los recursos que tienes para resolver el problema, por ejemplo: eres inteligente y te gusta aprender cosas nuevas, puedes pedir o aceptar ayuda de amigos o familiares, ¿Qué tal si dejas de repetirte “soy pésimo para …puedes decir por ejemplo para dibujar” y cambias el pensamiento por “voy a intentarlo para aprender algo nuevo” o “dibujar puede ser muy divertido”?

Siente la diferencia en tu cuerpo cuando piensas en “dibujar puede ser muy divertido” y “hoy puedo aprender a dibujar”.

Respira profundamente y siente en tu cuerpo y mente la sensación de Bienestar que te provoca el aprender algo nuevo.

Pega la barbilla a tu pecho con suavidad y abre los ojos lentamente cuando estés listo.

Mira al frente con ojos abiertos y si necesitas estirarte o hacer algún movimiento, hazlo de forma lenta.

Como te sientes ahora, motivado y en calma, así le pasa a Mario al amigo de Adriana del caso del que leíste hace unos momentos.

Ahora Adriana invita a Mario a construir la torre y mientras lo hacen pone un poco de música tranquila que les permita concentrarse en la tarea.

Mario: Mientras construye la torre, Adriana lo observa detenidamente.

Hay frases que puedes utilizar mientras una persona hace el esfuerzo por lograr una meta como:

“Vamos muy bien”

“Qué bien te está quedando”

“Estas muy concentrado ahora y casi lo logras”

“Te encanta construir torre”, etc.

Así podrá llegar a la meta.

Así como Mario pudo lograr construir la torre podrás realizar el dibujo de la hormiga.

Después de este ejemplo de lo que le paso a Mario:

Toma una hoja y un lápiz para seguir los pasos para dibujar una hormiga y le ayudes a Mario en su tarea ¿Te gusto dibujar la hormiga?

Realmente fue sencillo, hacer esta actividad, podrás dibujar otros animalitos sin problema.

Después ¿Qué crees que sintió Mario? pues alegría y agradecimiento por haber aprendido a dibujar y quizás después pueda iluminar sus dibujos y le queden cada vez mejor.

Con este caso puedes aprender el ABCD para transformar cómo el pensamiento puede modificar el comportamiento que genera una emoción:

a) Situación “Lo que me pasa”

b) Pensamiento ¿Cómo lo interpreto?

c) Emoción “¿Cómo me siento?

d) Conducta “¿Cómo actúo?

Si te das cuenta, es un caminito que suena muy sencillo para seguir y no se trata de negar lo que estás viviendo o sintiendo, sino de darte cuenta cómo puedes modificar un pensamiento, este modifica la emoción y finalmente modifica la conducta para estar bien contigo y con las demás personas.

Copia el ABCD en tu cuaderno y puedas resolver las preguntas cada que tengas un problema.

Situación: ¿Cuál es la situación?

Por ejemplo, en el caso de Mario: Estaba desesperado porque no podía armar una torre y tampoco sabía dibujar una hormiga.

Pensamiento: ¿Cómo lo interpretas o qué piensas acerca de lo que te está pasando?

Mario: Pensé que era algo imposible de hacer porque los bloques se caían y los dibujos que había hecho antes no me gustaban y pensaba que yo era pésimo para dibujar.

Emoción: ¿Cómo te hace sentir el pensar que eras pésimo para armar torres y malísimo dibujando y tener que hacerlo para tu exposición?

Mario: Sentía enojo de no poder armar la torre y miedo de que todos se iban a burlar de su dibujo y eso le hacía sentir muy triste y avergonzado.

Conducta: ¿Cómo actuaste ante todo lo que pensaste y sentiste?

Mario: Estaba desmotivado, ya quería tirar la toalla con lo de la torre y no quería dibujar, ni siquiera intentarlo, me di por vencido antes de intentarlo.

¿Tú crees que Mario era pésimo para armar torres y dibujar?

Pues ¡Noooo! En realidad, aprendió rápido, de hecho, es muy bueno y si práctica, mejorará mucho.

¿Te das cuenta que, si cambias tus pensamientos con respecto a lo que te pasa, puedes transformar la emoción que sientes y, en consecuencia, tu conducta cambia?

“Antes de decir no puedo, pide ayuda hay veces que lo único que piensas es que no podrás logarlo”.

Lee ahora lo que le paso a Adriana y en una hoja o en tu cuaderno identifica: La situación, el pensamiento, la emoción y la conductade ella, en lo que te va a contar.

Adriana comparte su experiencia, acerca de lo que fue grabar su primer programa en “Aprende en casa II”

Situación:¿Cuál fue la situación?

Adriana: Estaba feliz de participar en Aprende en casa II, pero cuando me avisaron que tenía que ir a grabar a los estudios de televisión, me puse nerviosa, no me acordaba de todo lo que tenía que decir frente a la cámara a pesar de que yo lo había escrito.

Pensamiento: ¿Cómo lo interpretaste o qué pensaste acerca de lo que te estaba pasando?

Adriana: No estaba segura de poder hacerlo bien, yo soy maestra de Educación Física tampoco actriz.

En el patio o en el salón le enseño a mis estudiantes Educación Socioemocional, pero ellos siempre me responden y puedo verlos realizar las actividades, pero frente a una cámara, nadie me iba a contestar y como iba a saber si lo que yo estaba haciendo les enseñaba algo a los niños y niñas.

Pensé que no es lo mismo trabajar en una escuela con grupos de 30 alumnos y alumnas, que trabajar frente a millones de niños que me iban a ver desde sus casas.

Emoción: ¿Cómo te hacía sentir el pensar que ibas a hacer algo que nunca habías hecho?

Adriana: Me sentía nerviosa, tenía miedo porque nunca había grabado un programa de televisión y no conocía a las personas con las que iba a trabajar en el estudio de televisión.

Conducta: ¿Cómo actuaste ante todo lo que pensaste y sentiste?

Adriana: Me alejé de todos, apagué mi celular y me senté en el balcón de mi casa a ver el movimiento de los árboles con el viento. Hice el ejercicio “cuerpo de montaña” y eso me ayudó a calmar mi mente y mi cuerpo.

Después de unos minutos, volví a pensar con la mente en calma y recordé los recursos que tengo para superar el reto:

Soy una buena maestra y me gusta aprender cosas nuevas.

Sé explicar de varias maneras y con ejemplos para darme a entender.

Me divierto mucho dando clases y siempre proyecto esa alegría.

Integré en los programas actividades para que los estudiantes puedan realizarlas.

Conozco el tema y soy buena para hacer nuevos amigos.

Pensar en esto me hizo sentir feliz, motivada y tranquila al darme cuenta que estoy haciendo mi mejor esfuerzo para compartir mis clases con miles de estudiantes y que mis alumnos y alumnas en mi escuela, saben que, si no estoy ahora con ellos, es porque estoy formando equipo con muchas personas que hacen posible estos programas (profesores, coordinadores, conductores, camarógrafos, productores, maquillistas, directores de piso, personal de cocina, limpieza, transporte y muchos más).

Ese día grabé relajada, feliz y aprendí mucho de todas las personas que nos dieron una hermosa bienvenida y nos dijeron a todos los maestros que estaban ahí para ayudarnos a llegar a todos los niños de México para que juntos pudiéramos seguir aprendiendo.

Te das cuenta que, en el caso de Adriana si no hubiera cambiado sus pensamientos y emociones, quizá no estaría ahí y no habría tenido la fortuna de estar en “Aprende en casa II”.

Así como Adriana, tú puedes practicar el ejercicio del ABCD para transformar tus emociones cada vez que sientas que esta, te está rebasando, recordando que la expresión de las emociones ha de manifestarse con respeto y claridad para lograr la Autorregulación emocional.

Recuerda el ABCD:

Situación.

¿Qué te pasó?

Pensamiento.

¿Cómo lo interpretaste o qué pensaste acerca de lo que te estaba pasando?

Emoción.

¿Cómo te hacía sentir?

Conducta.

¿Cómo actuaste ante todo lo que pensaste y sentiste?

Qué te pareció la sesión de hoy, adquiriste herramientas que puedes poner en práctica todos los días.

Sabes que puedes hacer y aprender muchas cosas cuando manejas de manera adecuada tus pensamientos y emociones.

Si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.