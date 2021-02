Aprende en Casa: preguntas y respuestas 5° de primaria 8 de febrero

Compartir esta publicación













Hoy lunes 8 de febrero te traemos las preguntas y respuestas para quinto de primaria del programa Aprende en Casa de la SEP.

VALORES

El enojo regulado

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás que la emoción de enojo puede ser regulada con recursos personales en situaciones adversas o aflictivas.

¿Qué hacemos?

Para iniciar nuestra clase vamos a observar el siguiente video del minuto 03:02 al 6:39, es de un experto en emociones, mira cómo maneja su enojo.

¿Qué te hace enojar?

Algo que podría hacerte enojar mucho es quizá, que no te tomen en cuenta.

Te invito a leer el siguiente relato:

“Cuando cursaba quinto de primaria, un amigo mío me ignoraba cuando llegaban otras compañeras nuestras. Eso me molestaba muchísimo.

¿Y nunca le dijiste?

No, nunca lo hablé con él ni con nadie. Ahora lo tengo presente porque nunca manejé ese enojo adecuadamente.”

Vamos a ver al experto en enojo. Para conocer sus recomendaciones para manejar el coraje. Ahora observa el video anterior en el minuto 02:53

Esas acciones de detenerse para respirar se me hacen muy útiles.

A continuación te presento otra historia, te invito a leerla, es sobre un abuelo, el leal loro Urco y su valerosa capitana.

Urco: ¿Qué te pasa, estimada Capitana? Te veo muy agitada.

Capitana: Estoy preocupada y molesta, Urco. Esta pandemia del puerto nos impide llegar a tierra.

Urco: Bueno, pero tenemos bastante comida, ¿No? Podemos aguantar un rato más.

Capitana: No es eso, Urco. Tenía mucha ilusión de ver a mi familia y abrazarla.

Urco: ¡Aaaggk! Capitana, ¡Pero correrías el riesgo de contagiar a alguien que puede no aguantar la enfermedad!

Capitana: Claro, Urco, y eso jamás me lo perdonaría. Pero no sé todo está muy raro. ¿Una peste que sale de la noche a la mañana? Me suena a mentira.

Urco: Puede ser, Capitana, pero ¿y si es verdad?

Capitana: Pues sí ¡Agh! pero odio esto, me siento privada de mi libertad. ¡Imagina cómo te sentirías si te cortaran las alas para volar sobre los mares! pues así me siento yo.

Urco: ¡Aaggk! tengo una solución, Capitana. Debes privarte voluntariamente de algo más.

La Capitana se detiene y se lanza contra el loro Urco, pero se contiene a tiempo.

Capitana: Ahora sí que no, Loro Urco. Perro de mar, deberían decirte. Qué pésima broma.

Urco: ¡Aaggkk! pero no es una broma. Cuando te privan de algo, es difícil evitar hundirse en el enojo. Pero si no respondes adecuadamente, ahora sí que pierdes algo.

Capitana: Entonces según tú, gran sabio Loro, si me quitan algo y me enojo, ¿Debo quitarme alguna cosa más por mí misma?

Urco: Así es. Yo lo hice en la cuarentena de hace 7 años, cuando regresamos del mar del sur y me dejaron encerrado en una jaula.

Capitana: ¿Te quitaron tu libertad y además te quitaste algo por tu propia decisión?

Urco: ¡Déjame te explico! Ya había pasado meses navegando y esperaba llegar a puerto y gozar de la primavera en tierra. Pero hubo una epidemia y nos vetaron bajar. A mí me encerraron en una jaula, para que no pudiera volar. Tuve que esperar por lo menos 40 días sobre el barco.

Capitana: ¿Vez? ¡Seguro te sentías justo como yo en este momento! ¿Qué hiciste?

Urco: Los primeros días fueron duros, me enojé mucho, pero me di cuenta que esa no era la solución. Así que empecé a reflexionar y consideré la situación de ese momento. ¡No podía bajar a tierra porque había una pandemia!

Capitana: Justo como la pandemia que tenemos hoy, ¿No?

Urco: Justo. Un pirata de aquel barco me dijo que si hacía lo mismo durante 21 días, se hace costumbre. ¡Y eso me despertó! no quería ser un quejumbroso siempre. Así que me porté diferente, traté de ver más allá de la pandemia y enfocarme en mis 21 días con buena actitud.

Capitana: ¿Y sirvió de algo?

Urco: ¡Aaaaagkk! claro, Capitana. Como me estaba dando el tiempo de reflexionar, empecé a ver que los que se mantenían enojados nunca resolvían sus problemas ¡y sólo añadían más a la lista!

Capitana: ¿Y tú qué cambiaste? aparte de la reflexión.

Urco: Me puse a dieta, Capitana, ¡aaaaggk! comía la mitad de lo que comía normalmente y elegía los alimentos más digeribles, para no sentirme pesado después.

Capitana: Ok, creo que eso puedo hacerlo fácilmente. ¿Qué más?

Urco: También empecé a leer una página cada día. ¡Y eso no es todo! hasta hice ejercicios dentro de la jaula.

Capitana: ¡Wow! ¿Y te daba tiempo?

Urco: Pues claro, mientras todos se enojaban y quejaban entre ellos, yo empecé a hacer mi rutina. Empezaba el día respirando profundo cinco veces, lo terminaba dando gracias por haber disfrutado un día más.

Capitana: ¡Eso es bueno! te distraías mientras formabas buenos hábitos, Urco. Sí que le sabes, lo acepto.

Urco: ¡Aaaaggkk! te dije, Capitana. También trataba de enviar esa buena energía a mis seres queridos. Imaginaba como una luz dentro de mí que me hacía más fuerte.

Capitana: ¡Qué increíble! pero ese es el poder de las personas que amamos, ¿Eh?

Urco: Sí, claro, además, imaginaba todo lo que haría una vez que bajara a la tierra.

Capitana: ¡Ay! ¿Y eso no te hacía estar más impaciente?

Urco: Al contrario, Capitana. Gozaba de la espera. Me di cuenta que lo que esperas con ansias se transforma en deseo y se hace más poderoso. Por ejemplo, no comía alimentos suculentos, no jugaba a las cartas, no dormía mucho. Y después ¡uf! No sabes cómo lo disfruté.

Capitana: ¿Volviste a todo como si nada?

Urco: No, claro que no. Mientras estuve en el barco, adquirí todas esas costumbres nuevas. Más porque me dejaron bajar después de mucho más tiempo del previsto.

Capitana: Entonces, ¿te privaron de la primavera?

Urco: Sí, aquel año me privaron de la primavera, y de muchas cosas más, pero yo había florecido igualmente: me había llevado la primavera dentro, y nadie nunca más habría podido quitármela.

Como pudiste leer, nadie tuvo la culpa de la pandemia pero eso lo llevó a reflexionar sobre su propia condición.

Te invito a ver el siguiente video del minuto 02:29 al 3:30 y del minuto 07:26 al 8:12

Furiosa Garza García.

Como pudiste observar, no saber cómo controlar el enojo afecta a los demás.

¿Qué propondrías hacer en una situación así?

Podrías detenerte, respirar profundamente y buscar un lugar tranquilo y amigable para reflexionar, eso ayudará a transformar el enojo en algo bueno para los demás.

Curiosamente cuando nos concentramos en la felicidad de los otros empezamos a sentir cierta felicidad nosotros mismos.

Pero, ¿Cómo pasó del enojo a la felicidad de los demás?

Es algo parecido a la persona que, habiendo perdido todo, sólo encuentra consuelo al ayudar a los demás como cuando ayudas a alguien y los ves feliz, te pones feliz también por haberlos ayudado y haber recibido un “gracias”.

Cuando estás enojado, tu atención se centra sólo en aquello que te molesta. Con una actitud de ayudar a los demás, abres tu atención hacia lo que les pasa a otros.

Por ejemplo:

Respira profundo, relájate. Cada vez que metas aire vas a pensar en los demás; cada vez que saques el aire, vas a pensar en el beneficio de ayudarles. Debes repetir esto varias veces.

Debes recordar lo que reflexionaste en este momento para aplicarlo, que no se quede en buenas intenciones, sino en verdad ayudes a los demás.

ARTES

Todo se pinta de tragedia

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás el “tono solemne” e identificarás el uso y función de las formas y los colores para lograrlo, escénica y actoralmente, en una representación trágica.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con nuestra sesión de hoy, recapitulemos lo que hemos visto de la tragedia.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 01:40

La Tragedia.

Como un ejemplo de tragedia, te invito a leer un fragmento de la obra “Romeo y Julieta” de William Shakespeare.

ROMEO Y JULIETA –ESCENA DE AMOR EN EL BALCÓN

Romeo: ¡Silencio! ¿Qué resplandor se abre paso a través de aquella ventana? ¡Es el Oriente, y Julieta, el sol! ¡Oh! ¡Mirad cómo apoya en su mano la mejilla! ¡Oh! ¡Quién fuera guante de esa mano para poder tocar esa mejilla!

Julieta: ¡Oh Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre; o, si no quieres, júrame tan sólo que me amas, y dejaré yo de ser una Capuleto.

Romeo: (Aparte) ¿Continuaré oyéndola, o le hablo ahora?

Julieta: ¡Sólo tu nombre es mi enemigo! ¡Porque tú eres tú mismo, seas o no Montesco! ¿Qué es Montesco? No es ni mano, ni pie, ni brazo, ni rostro, ni parte alguna que pertenezca a un hombre. La rosa no dejaría de ser rosa, tampoco dejaría de esparcir su aroma, aunque se llamara de otra manera. Asimismo, mi adorado Romeo, pese a que tuviera otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, ¡Romeo, rechaza tu nombre; y a cambio tómame a mí toda entera!

Romeo: (Apareciendo) Te tomo la palabra. Llámame sólo “amor mío” y seré nuevamente bautizado. ¡Desde ahora mismo dejaré de ser Romeo!

Julieta: ¿Quién eres tú que apareces así, envuelto en la noche? Todavía no he escuchado cien palabras de esa lengua, y conozco ya el acento. Dime, ¿Cómo has llegado hasta aquí y para qué? Las tapias del jardín son altas y difíciles de escalar.

Romeo: Con ligeras alas de amor franqueé estos muros.

Julieta: ¡Te asesinarán si te encuentran mis parientes!

Romeo: ¡Ay! ¡Más peligro hallo en tus ojos que en veinte espadas de ellos! Mírame tan sólo con agrado.

Julieta: ¿Quién fue tu guía para descubrir este sitio?

Romeo: El Amor, él me prestó consejo y yo le presté mis ojos.

Julieta: ¡Oh, gentil Romeo! Si de veras me quieres, decláralo con sinceridad.

Romeo: Júrote, amada mía, por los rayos de la luna que platean la copa de los árboles.

Julieta: No jures por la luna, que en su rápido movimiento cambia de aspecto cada mes. No vayas a imitar su inconstancia.

Romeo: ¿Pues por quién juraré?

Julieta: No hagas ningún juramento. Si acaso, jura por ti mismo, por tu persona que es el dios que adoro y en quién he de creer.

La trama general de la obra; la convierten en una de las tragedias más representativas de la historia.

Cuando decimos de algo que es solemne (gestos, símbolos, lenguaje, celebraciones, vestimenta, etcétera) lo vinculamos con importante, serio, formal, pomposo, protocolar y refinado. La solemnidad es una de las dos caras de toda fiesta.

Una boda, por ejemplo, consta de una ceremonia y una celebración. La ceremonia es solemne, la celebración es festiva.

La tragedia es equivalente a la ceremonia.

La comedia es equivalente a la celebración.

Para lograr la solemnidad, la tragedia se vale de muchos medios. Uno de ellos es la selección y uso de los colores, tanto en vestuarios, escenografía, decorados, utilería, accesorios, iluminación y maquillaje.

Recuerda que el color en el teatro le da un significado a cada escena, eso lo hemos aprendido a lo largo de este curso.

El papel que tiene en específico el color en la tragedia, es por ejemplo en la iluminación, se suelen usar luces crudas y angostas para iluminar a personajes, objetos o áreas. Casi no se usan las luces, pero, cuando se usan, suelen ser rojas intensas o azules para crear atmósferas sombrías, melancólicas y/o de suspenso.

En la escenografía se suele usar el negro, el blanco, el gris, café oscuro, o cualquier otro color, pero en tonalidad opaca. Se usan pocas variaciones de color y fundan su estética en el contraste.

En el maquillaje se busca hacer patentes las líneas de expresión por lo que se suelen usar negro, blanco y shedron (rojo oscuro) como base y, si se requieren diseños más expresivos, se usan los colores básicos en crudo.

Los creadores escénicos conocen y aprovechan el efecto psicológico de los colores para provocar sensaciones y sentimientos.

Rojo: Enojo, pasión, crimen, vergüenza, tragedia, odio. Sugiere calor, poder, vigor, energía, valor y prisa. Es el color de la realeza y los cardenales.

Naranja: Otoño y cosecha, contento, calor, abundancia. Sugiere pasión e inquietud.

Amarillo fuerte: El sol, la cosecha y el verano. Sugiere alegría, júbilo, sabiduría y amor; como el oro, sugiere pompa y poder.

Amarillo suave: Celos, inconstancia, decepción, decadencia, indecencia y enfermedad. Como símbolo de la cobardía, sugiere infidelidad y traición.

Verde: Color de la primavera. Sugiere vida, esperanza, inspiración, vitalidad, juventud, vigor. Como el color de los bosques sugiere soledad, paz y eternidad, celos y misterio.

Azul: Verdad, quietud, paz, estabilidad, esperanza, espiritualidad, amor. Sugiere un estado de ánimo deprimido.

Violeta: Realeza, majestuosidad y riqueza. Sugiere vejez, sufrimiento, seriedad y pasión.

Negro: Muerte, dolor, horror, desesperación, tortura, luto, misterio, maldad y vergüenza.

Blanco: Invierno. pureza, inocencia, santidad, fe, castidad. Sugiere divinidad, ángeles, virginidad, entereza, humildad, modestia y verdad.

Aunque, en la actualidad, las tragedias ya no utilizan el recurso de las máscaras, en la antigüedad, las máscaras eran el elemento fundamental de tragedia clásica.

Con las máscaras se enfatiza en el género de la tragedia y en la actualidad no se usan siempre, ya que los gestos teatrales las representan.

Las FORMAS que se aplican en los diseños escenográficos, de maquillaje y de composición escénica son muy llanos, lineales, elongados y sumamente simples.

Las figuras geométricas juegan un papel importante en los diseños. El círculo es una de las figuras más importantes y el triángulo una de las figuras de mayor uso.

La repetición de las figuras crea una sensación de ritmo y se juega con ellas para crear equilibrios o desequilibrios, dependiendo de la intención del director, el escenógrafo o el coreógrafo al acompañar cada escena en específico.

En el vestuario, por ejemplo, se suelen usar telas pesadas y muy, muy largas para dar la sensación de elongación. Suelen tener una elegancia implícita, aunque se trate de harapos, y suelen ser monocromáticos (un solo color).

Observa el siguiente video del segundo 00:14 al minuto 02:33. La vida es sueño- Segismundo de Pedro Calderón de la Barca. Grandes Monólogos de la Compañía Nacional de Teatro.

Saber de la Escena: La vida es sueño / CNT.

Ahora observa el siguiente video del segundo 00:10 al minuto 03:55

Monologo La vida es sueño – Segismundo.

En la clase de hoy vimos:

Tono solemne.

Psicología de los colores.

Los colores aplicados en la tragedia.

Las formas y diseños trágicos.

Las mascaras.

CIENCIAS NATURALES

Nuestros ecosistemas acuáticos

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las características básicas de los principales ecosistemas acuáticos de México.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy aprenderemos más acerca de los ecosistemas, vamos a investigar los ecosistemas acuáticos, que existen en nuestro país, pero antes de comenzar nuestra clase, te quiero preguntar, ¿Recuerdas lo que vimos la sesión pasada?

Conocimos más de cerca las características de algunos ecosistemas terrestres, entre ellas, las plantas y animales que los habitan.

Hablamos de los bosques templados, el matorral o desierto y el bosque tropical o selva húmeda.

¿Recuerdas algunos ejemplos de plantas y animales que se pueden encontrar en cada uno de estos ecosistemas?

En los bosques de pino encino y los de coníferas hay, como su nombre lo indica, pinos, encinos, además de abetos y oyameles. Entre los animales hay gatos monteses, venados cola blanca, zorras grises, pájaros carpinteros y, en cierta época del año, mariposas Monarca, entre muchos otros.

Matorral o desierto, en este tipo de ecosistema se pueden encontrar cardones, magueyes, biznagas, nopales, y ejemplos de animales son: tecolotes, borregos cimarrones, pumas y correcaminos, por mencionar algunos.

En los bosques tropicales o selvas o húmedas, existen aún más variedad de plantas y animales, entre ellas ceibas, plantas trepadoras, orquídeas y muchas otras plantas. Animales que habitan en ese ecosistema, como la guacamaya roja, el mono aullador, tapir y la rana de ojos rojos.

Ya dimos un buen repaso de la clase anterior. Ten en cuenta que en tu libro de texto de Ciencias Naturales, puedes encontrar más información relacionada con los ecosistemas.

Ahora vamos a ver los ecosistemas acuáticos de nuestro país, que son igual de interesantes y diversos que los terrestres.

Al igual que los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos están conformados por los mismos componentes físicos y biológicos que son: agua, suelo, luz, temperatura, aire y seres vivos, y que también entre ellos se llevan a cabo interacciones que favorecen el equilibrio de los ecosistemas.

Así como los ecosistemas terrestres, en México hay una gran diversidad de ecosistemas acuáticos y los podemos encontrar a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entre ellos están los ríos, lagos, manglares, mares, así como los humedales. Y se pueden dividir en dos grandes grupos: el de agua dulce y el de agua salada.

Podrás encontrar algunas plantas y animales en ellos.

Primeramente, los ecosistemas de agua dulce, que son los ríos, lagos, y humedales, los podemos encontrar en una gran variedad de climas, ya sea templado, tropical, incluso árido y semiárido.

Entre los seres vivos que habitan en estos ecosistemas están las plantas acuáticas, peces, anfibios, reptiles, insectos, moluscos y crustáceos. Como puedes ver, hay una gran diversidad de seres vivos en estos ecosistemas.

Para conocer más de los moluscos y crustáceos de agua dulce, te invito a ver el siguiente video del minuto 03:16 al 04:25

Con vida el agua.

¡Impresionante! Son más de 1750 especies las que habitan o dependen del agua dulce de nuestro país. ¡El ajolote es mi preferido!

Recuerda que este animal tan bello es endémico de México, es decir, que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo, más que en los ecosistemas de agua dulce mexicanos.

Ahora mencionaré algunos de los ríos más importantes del país, como: el Grijalva que está en Chiapas y Tabasco, el Usumacinta que también está en el bello estado de Chiapas y llega al estado de Tabasco y el Coatzacoalcos en Veracruz.

Hay tantos y tan bellos ríos en México, además de sus lagos, uno de ellos es el bello lago de Pátzcuaro, en Michoacán, otro importante es el Chapala en Jalisco. Incluso en el cráter del Nevado de Toluca, están los lagos el Sol y la Luna.

Los humedales son parte de los ecosistemas acuáticos, son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos de poca profundidad. Entre los humedales están los pantanos, cenotes, ciénegas y manantiales, entre otros. También, están los construidos por el ser humano como presas, bordos y estanques.

Tal vez conocías algunos humedales, aunque no con ese nombre, suelen llamárseles cenotes o pantanos.

¿Sabías qué cenote es un término que sólo se utiliza en México y proviene de la palabra maya “dzonot” que significa “abismo”?

Existen cenotes abiertos, semiabiertos, antiguos y de caverna. Se ubican exclusivamente en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

A continuación, conocerás información de los ecosistemas de agua salada, primeramente, los manglares.

Que son muy importantes porque sirven, por ejemplo, de barrera para proteger las costas de los huracanes y para conocer más acerca de este interesante y hermoso ecosistema

Observa el siguiente video del segundo 00:05 al minuto 03:36

Ecosistemas de México.

¿Qué opinas acerca de los manglares?

¿Te imaginabas lo importante que son los manglares para vida de distintas especies de animales como cocodrilos, tortugas, aves marinas, gavilanes, iguanas, peces y camarones?

Pero sigamos el viaje por las costas mexicanas; ahora te hablaré de un ecosistema relacionado muy de cerca con los manglares, se trata de los arrecifes, otro ecosistema con el que nosotros los mexicanos tenemos la fortuna de contar.

Para conocer un poco más de los arrecifes, observa el siguiente video del segundo 00:05 al minuto 01:50

Tesoros bajo el mar: Arrecifes de coral – Ecosistemas de México.

Definitivamente, los arrecifes son todo un espectáculo visual, y cuán rico son en especies que lo habitan.

Su papel en la dinámica ecológica es fundamental. Además, de que como lo mencionaron en el video junto con los manglares son una barrera protectora contra los huracanes que se presentan en las costas de México en ciertas épocas del año, y que, de no existir, estas protecciones, las consecuencias serían catastróficas, por todas estas razones, es prioritario mantenerlos a salvo.

Por la relevancia que tienen los arrecifes coralinos, se han creado arrecifes artificiales formados con barcos hundidos, bloques enormes de rocas y de cemento. Tienen la finalidad de favorecer el desarrollo de especies, ya que funcionan como refugio y servir de sustrato para muchos invertebrados y vertebrados, incluso para los mismos corales.

Este tipo de arrecifes artificiales se ubican en el Golfo de California, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Entre los principales sistemas de arrecifes de nuestro país están:

Golfo de México.

Área de Protección de Flora y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan.

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Banco de Campeche.

Parque Nacional Arrecife Alacranes, Yucatán.

Caribe.

Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.

Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro.

Parque Nacional Arrecifes de Xcalak.

Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an.

Pacífico.

En la zona del Pacífico los arrecifes son relativamente pequeños y se encuentran geográficamente aislados entre sí.

Parque Nacional Cabo Pulmo.

Bahía de La Paz.

Los Frailes.

Continuaré platicándote de los bosques marinos y para que conozcas más de sus características y sus habitantes ve el siguiente video del segundo 00:05 al minuto 02:17

Video Altas, ondulantes y delgadas: Bosques de algas gigantes – Ecosistemas de México.

Ahora ya sabes que son muy importantes porque fijan el carbono, mantienen la calidad del agua y el suelo marino y amortiguan el impacto del oleaje.

Llegamos al final, has conocido un poco más de los ecosistemas de México. En particular, de los ecosistemas acuáticos, que se pueden dividir en los de agua dulce y los de agua salada.

Entre los de agua dulce se encuentran los ríos, lagos y humedales, como los cenotes, pantanos y manantiales.

Mientras que entre los de agua salada podemos mencionar a los manglares, los arrecifes de coral y los bosques de macroalgas.

Finalmente, vimos que al igual que los ecosistemas terrestres, en los acuáticos también se pueden encontrar una gran diversidad de plantas y animales que los habitan.

Por último, debes saber que los ecosistemas acuáticos no son renovables y es muy importante que cuidemos el agua en nuestras comunidades, así como cuidar de todos los elementos que conforman los ecosistemas, porque es importante mantener el equilibrio por el bien de todos los seres vivos que habitamos el planeta.

GEOGRAFÍA

Causas de la migración

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las causas sociales, culturales, económicas y políticas de la migración.

¿Qué hacemos?

En la sesión de hoy continuaremos aprendiendo acerca de la población en el mundo. Cómo se concentra la población en las ciudades, y cuáles son las más pobladas de los continentes. Te pido que tengas a la mano tu Atlas de Geografía del Mundo y tu libro de texto de Geografía.

Ya conoces cómo se concentra la población en las ciudades, y cuáles son las más pobladas de los continentes. Puedes recordar estas ciudades observando el mapa “Población Urbana y ciudades principales”, que se encuentra en la página 84 de tu Atlas de Geografía del Mundo.

También ya aprendiste qué son las megaciudades y sabes que, en Asia, se localizan las ciudades más pobladas del mundo, como Tokio, Nueva Delhi y Shanghai. Y que en México tienes una megaciudad también, la Ciudad de México. En ella, habitan más de 23 millones de personas.

Te preguntaras, ¿Cómo es que estas ciudades llegaron a tener ese número de habitantes?

Las poblaciones crecen por dos causas principalmente, la primera es por el número de nacimientos que suceden en un lugar. La segunda, por la llegada de población migrante a un lugar.

¿A qué se refiere con “población migrante”?

Revisa al respecto de esto en tu libro de texto de Geografía, en las páginas 89 y 90.

En la primera lección de este bloque estudiaste cómo se distribuye la población en los países. Un factor que influye es la migración, es decir, el desplazamiento que realizan las personas cuando se van a vivir a otro lugar, ya sea por un tiempo o permanentemente.

Al desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, se le llama migración.

La población abandona su lugar de origen por razones económicas, familiares, sociales o políticas.

La migración sucede cuando las personas se van a vivir a otro lugar. En las noticias hablan de emigración e inmigración, pero ¿Sabes a qué se refieren estas palabras?

La migración es cuando las personas cambian de lugar para vivir. Revisa la página 71 del Atlas de Geografía del Mundo y realiza un gráfico con las palabras clave que identifiques.

“La migración sucede cuando las personas cambian de residencia de forma temporal o definitiva. Cuando salen de su lugar de origen se denominan “emigrantes”, y cuando llegan al destino se les conoce como “inmigrantes”. La migración es parte de la dinámica de la sociedad mundial e influye en la distribución y composición de la población de todos los países”.

La migración implica dos movimientos, el de salida y el de llegada. Cuando una persona sale del lugar donde vive para vivir en otro, se le llama “emigrante”. Cuando llega al lugar donde va a vivir, se le llama “inmigrante”.

Cuando dicen en las noticias, que las personas “emigran”, quiere decir que se van de México a Estados Unidos. O cuando dicen que a México llega un gran número de “inmigrantes” de Centroamérica quiere decir, que llegan a este país.

“Se llama migración interna o nacional cuando implica el cambio de residencia dentro del mismo país, y migración externa o internacional cuando el desplazamiento se hace hacia otro país”.

¿A poco migra tanta gente como para hacer que la población de una ciudad crezca?

En el año de 2019 se registraron 272 millones de migrantes en el mundo. Eso es mucha gente, por lo que la respuesta es sí.

Sí, pueden hacer que la población de algunas ciudades crezca, además, cuando estos migrantes se quedan de manera definitiva en un lugar, forman familias y así la población también crece.

A los continentes que llega el mayor número de migrantes, en orden de cantidad de personas son: Asia, América y Europa.

Esas son cifras generales del movimiento de personas, pero hay ciudades en las que más de la mitad de su población es de migrantes de otros países.

Observa, en orden, las 10 ciudades con mayor número de inmigrantes internacionales. En Dubái, por ejemplo, el 83% de la población es originaria de otros países y en Bruselas el 62%.

Te invito a que busques algunas de ellas en el globo terráqueo.

Puedes hacer uso de un globo terráqueo, o usar tu Atlas de Geografía del Mundo. Si lo necesitas, puedes pedir a un adulto que te ayude. Primero Dubái. Esta ciudad forma parte de los Emiratos Árabes Unidos, se localiza en Asia, en la península arábiga. Si estás usando tu Atlas, busca en la página 77.

Existe una ciudad en la que casi la totalidad de su población es migrante.

En este caso, se trata de un lugar donde existen yacimientos de petróleo importantes, por lo que las personas llegan ahí para trabajar en los pozos o en la construcción de la ciudad que, como ya vimos, está llena de edificios muy altos y sigue creciendo y creciendo.

En Los Ángeles, hay gente que ha emigrado para allá. Está en nuestro continente, en la costa oeste. En tu Atlas, puedes localizarla en la página 84.

Según la gráfica de las “Ciudades con mayor número de inmigrantes internacionales”, el 39% de la población de esta ciudad es inmigrante de otros países.

La mitad de los inmigrantes en esa ciudad son de origen Latino, es decir, de algún país de Latinoamérica, aunque se registra población de 140 países diferentes que hablan 224 idiomas diferentes.

Mucha gente quiere ir a vivir a Los Ángeles, por las actividades económicas en las que pueden trabajar las personas son muy diversas; la ciudad se localiza en una de las regiones agrícolas más importantes de los Estados Unidos, así que muchas personas migran para emplearse en las labores del campo.

También se localiza ahí Silicon Valley, que es uno de los lugares donde se concentran las empresas que se encargan de crear productos de alta tecnología, eso también es muy atractivo para personas que desean trabajar o aprender en estas empresas.

Por otro lado, ahí están las empresas de entretenimiento, en Hollywood. Seguro que has visto una película o serie que se ha producido ahí, o que refieren al lugar.

Observa el siguiente video del minuto 02:30 al 03:05, te invito a tomar nota de las causas por las que la gente migra, que ahí se mencionan. También puedes hacer una lista o un gráfico donde registres las ideas clave que observes en el video.

Jóvenes migrantes.

Las personas inmigran a Los Ángeles para trabajar en estas empresas o estudiar en las escuelas de actuación, música o danza que hay en la ciudad.

Las causas económicas son las que originan el mayor número de movimientos de personas. Estas, migran en busca de trabajo y mejores salarios, esto pasa tanto en Dubái como en Los Ángeles, como acabas de ver.

La segunda causa son las culturales, que se generan por el deseo de los migrantes de tener mejores oportunidades de educación, en instituciones educativas de renombre internacional, o para trabajar y desarrollarse profesionalmente.

Eso solo se nota en el ejemplo de Los Ángeles, pero no en Dubái.

Eso pasa porque Los Ángeles tiene una economía diversa, y Dubái no. La economía de esta ciudad se basa en la industria petrolera y de construcción, el comercio y los servicios, básicamente.

Esas son causas que no se relacionan de forma directa con los lugares a los que llegan los migrantes y tiene que ver con la situación social y política de sus lugares de origen. Muchas veces, las condiciones sociales como: la sobrepoblación, pobreza, inseguridad, falta de acceso a servicios de educación y salud, entre otros, motivan a la gente a emigrar.

En el caso de las causas políticas, se dan cuando las personas tienen diferencias con las autoridades del país donde viven. Por ello, buscan asilo en otro territorio, por miedo a sufrir persecución, discriminación o algún daño por tener tendencias religiosas, políticas o sexuales diferentes a las aprobadas por el gobierno.

Las personas migran porque encuentran algo que quieren en las ciudades a las que se van o inmigran. También sucede que la gente emigra, o se va, porque en sus lugares de origen no hay lo que necesitan o se sienten en peligro.

Por último, las causas relacionadas con “desastres”, se refiere a cuando ocurren sismos, inundaciones, sequías, tsunamis, epidemias y otras dificultades. Por las consecuencias sociales que estos fenómenos ocasionan, las personas deciden cambiar de residencia de manera temporal o, a veces, definitiva.

Por ejemplo, existe gente que, después del sismo de 2017, emigró de la Ciudad de México para evitar pasar otra situación así.

Esta son algunas preguntas para una entrevista a una familia de migrantes mexicanos.

Buenas tardes Dirce y Octavio. Me han contado que ustedes han migrado varias veces dentro de México, de la Ciudad de México a Guadalajara, y de ahí a Puebla.

¿Hacia dónde fue su siguiente cambio?

¿Por qué migraron a Estados Unidos?

¿Lo hicieron de manera legal o ilegal?

¿Qué les gustaba de vivir ahí?

¿Qué experiencias nos pueden contar?

Después de 3 años de vivir en Michigan, emigran a Portugal. ¿Cómo fue su cambio a Portugal?

Y, Portugal ¿Ya sería su lugar de residencia definitiva? ¿O piensan volver a migrar?

Una gran experiencia para esta familia, haber migrado tantas veces.

Han migrado dentro de México, dentro del continente americano y, después, a otro continente: Europa. Las causas, han sido culturales principalmente.

