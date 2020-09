Aprende en Casa: clases y ejercicios 3º de secundaria 11 de septiembre

Compartir esta publicación













La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone a disposición de los estudiantes diferentes contenidos del programa Aprende en Casa 2 de la SEP para el ciclo escolar 2020-2021 para alumnos de 3º de secundaria de este viernes 11 de septiembre, Aprende en casa clases y ejercicios.

Además de las clases que se imparten a través de la televisión para preescolar, primaria, secundaria y padres de familia, en la red hay diversos recursos divididos por semana.

MIS CLASES – 3° Secundaria 11 de septiembre

¿Qué vimos hoy?

LENGUAJE: Aprende en Casa 3º de secundaria

Compartir la palabra

Aprendizaje esperado: Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares

Asignatura de repaso: Lengua materna 2º

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás, analizarás e identificarás las características de cómo debe construirse y narrarse un texto personal ante un público.

Profundizarás en dos situaciones importantes. Una se refiere a los elementos que deberás tomar en cuenta para redactar un texto, y la otra, las estrategias que implementarás para exponerlo ante un público.

¿Qué hacemos?

El siguiente video te dará las herramientas para presentar un texto ante un público. Recuerda tener tus materiales cerca para tomar apuntes de la información más importante.

Lo que debes saber para hablar en público

https://pruebat.org/Aprende/Materiales/verRecurso/559/4a4ac6d140d744c4c0caa0ae7eb89802/5761/1-1

Lo primero que debes tener claro, es el tema a elegir, es decir, de qué hablará el texto. Es importante que conozcas el tema a desarrollar, que realices notas de la información y subrayes las ideas principales para que comiences la redacción del texto.

A la hora de exponer, lo ideal es platicar el tema, pero eso depende del texto que vayas a presentar. Por ejemplo, si es un cuento, es normal que se lea. Pero si es una anécdota, lo importante es no leerla, no dar vueltas, ser claro, e ir de lo general a lo particular.

Para entender más acerca de cómo recuperar lo importante en un texto, observa el siguiente video.

Buscar las ideas principales de un texto

Aprende en Casa 3º de secundaria

Las ideas principales sintetizan la información de un tema y responden a lo que quiere decir un texto. Algunas recomendaciones para presentar el texto son: buscar el significado de las palabras que no se entienden, subrayar las ideas más importantes y realizar apuntes breves en fichas de trabajo. También es importante que los textos o notas, además de la ortografía y la puntuación, estén redactados de manera clara.

Debes estructurar tu texto a partir de: introducción, desarrollo y conclusiones. Observa el siguiente video, que será de gran valor para que presentes un texto con ideas claras.

Palabras y frases de enlace

Aprende en Casa 3º de secundaria

La función de los conectores es muy importante para construir un texto lógico y entendible. Los conectores unen y organizan las ideas de un texto, y hay una gran variedad de ellos para expresar lo que se desea.

Existen conectores de dos tipos: los aditivos que apoyan al momento de agregar más información, y los opositivos que niegan alguna situación. También están las preposiciones que son nexos, y las conjunciones que unen ideas.

Observa detenidamente el siguiente video, de Giordano Bruno, que narra la infortunada suerte de este hombre de ciencia, adelantado a su tiempo. Toma nota de los aspectos más sobresalientes para realizar una actividad.

Giordano Bruno

https://aprende.org/comparte/h6iux4

El filósofo Giordano Bruno fue fiel a sus ideales hasta la muerte. Fue condenado a morir en la hoguera por expresar ideas contrarias a las que difundía la Iglesia católica del siglo XVI.

QUÍMICA: Aprende en Casa 3º de secundaria

¿Qué son las ondas electromagnéticas?

Aprendizaje esperado: Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo

Asignatura de repaso: Ciencias. Física

¿Qué vamos aprender?

Describirás la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.

Indagarás en el tema de ondas electromagnéticas, sus características, usos y diferencias.

Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Ambas tienen frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad. La única diferencia es que las ondas mecánicas necesitan un medio, como el aire, para poder viajar. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido.

En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, o sea que pueden viajar en el vacío. Todas ellas se mueven con una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. La luz, los rayos ultravioletas y los rayos X son ondas electromagnéticas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para aprender más sobre la naturaleza y características de las ondas electromagnéticas. No olvides tener tus materiales a la mano para tomar nota de lo más importante.

Ondas electromagnéticas y espectro electromagnético

Khan Academy.

Aprende en Casa 3º de secundaria

A continuación, observa con atención el video, donde conocerás algunos ejemplos de la utilización de ondas electromagnéticas en actividades cotidianas.

Ondas electromagnéticas

Ciencias y tecnología. Física. Bloque 2.

Secuencia 10. Fenómenos electromagnéticos y su importancia.

Aprende en Casa 3º de secundaria

Los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas que pertenecen al grupo que emiten radiación ionizante y tienen muchas aplicaciones benéficas en la medicina, industria, agricultura e investigación. Pero, a medida que aumenta el uso de las radiaciones ionizantes, también lo hacen los posibles peligros para la salud, si no se utilizan o contienen adecuadamente.

Exponerse a cantidades altas de radiación ionizante o por periodos prolongados, puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y causar efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda.

Las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos y el llamado espectro visible, son ondas electromagnéticas que emiten radiación no ionizante. Aunque por sus características, este tipo de radiación no es capaz de alterar o dañar las células, como lo hace la ionizante, la exposición a ella, y en particular a frecuencias asociadas a la luz visible o al infrarrojo, tiene una serie de riesgos que deben tenerse en cuenta, especialmente para la visión.

ARTES: Aprende en Casa 3º de secundaria

Las imágenes también hablan

Aprendizaje esperado: Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria

Asignatura de repaso: Artes

¿Qué vamos aprender?

Analizarás tu entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.

Profundizarás en la imagen publicitaria, como herramienta de consumo y persuasión.

Cuando hablamos de publicidad, nos referimos a aquellas estrategias de convencimiento que buscan que aceptemos alguna idea, creencia, acción, o la eficacia de un producto

En la actualidad, las formas en las que encontramos publicidad son variadas, y van dirigidas a estimular nuestros sentidos, o incluso a afectar nuestras emociones, con tal de atraer nuestra atención y generar un gusto hacia algo en específico.

En otras palabras, la publicidad es un recurso muy utilizado en la sociedad, para incitar a que ciertas personas piensen o actúen de determinada manera.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para conocer sobre las imágenes publicitarias. No olvides anotar lo que consideres más importante.

Cazadores de imágenes

Aprende en Casa 3º de secundaria

Existen distintas clases de imágenes, cada una con propósitos específicos. Sin embargo, se pueden combinar para nuevos propósitos, por ejemplo, las imágenes publicitarias pueden utilizarse para crear obras de arte; o al revés, las obras de arte pueden usarse como publicidad.

En el mundo de la publicidad, no es extraño encontrar artistas colaborando con empresas para crear anuncios. Esto se debe a que, en las artes, las emociones y los sentimientos están más presentes. Y, a su vez, logran que el consumidor se convenza más pronto y por mayor tiempo de la idea, producto o servicio que se promueve. Podría parecer que la publicidad es mala, pero no necesariamente es así. Sin ella no existirían campañas de vacunación.

Es importante que analices primero, a qué tipo de publicidad te expones día con día, para tomar decisiones de una manera más consciente. Para ello, observa la relación entre las imágenes, el entorno y el consumidor.

Las imágenes, el entorno y el consumidor

Aprende en Casa 3º de secundaria

Seguramente gran parte de las imágenes están cargadas de publicidad, pero a veces no es fácil distinguir dónde está exactamente. Por ejemplo, la gran mayoría de los deportistas tienen la publicidad impresa en su ropa, lo cual no se nota de manera consciente.

Para distinguir la publicidad en aquellas imágenes que ves en tu vida cotidiana. Reflexiona: ¿Consideras que las personas valen por lo que compran? Observa el siguiente video para saber más al respecto.

Diseña tu cartel

Aprende en Casa 3º de secundaria

La publicidad se presenta en muchas formas, y cada una de las partes que la integran nos dice cosas que tratan de convencernos de algo, o de atraer nuestra atención. La publicidad puede utilizar la imagen, el sonido, la actuación, la tecnología, la expresión corporal y muchos elementos más para lograr su cometido.

HISTORIA: Aprende en Casa 3º de secundaria

Efectos de las Reformas Borbónicas en Nueva España

Aprendizaje esperado: Identifica las instancias de la autoridad española, virrey, audiencia, corregidores

Asignatura de repaso: Historia 2º

¿Qué vamos aprender?

Reflexionarás sobre los efectos de las Reformas Borbónicas en distintos ámbitos de la vida en la Nueva España.

Aprenderás sobre las Reformas Borbónicas y el impacto que tuvieron en diversos niveles en la Nueva España. Estas reformas surgieron en España, se aplicaron en las colonias durante el último tercio del siglo dieciocho y fueron parte de la política del Despotismo ilustrado.

Su impulsor fue el rey Carlos III, quien encomendó a José de Gálvez implementarlas en la Nueva España, para reorganizar el virreinato, reforzar el dominio español y extraer más recursos.

¿Qué hacemos?

Observa con mucha atención el siguiente video para que te enteres cómo ocurrieron estos acontecimientos.

Las reformas Borbónicas

https://2010.colmex.mx/videos/hmmi/index.html

El objetivo de las Reformas Borbónicas era reajustar la administración de las colonias españolas y recuperar su control.

Pero también provocaron descontento entre los habitantes de la Nueva España, cuando se arraigaron las ideas de la Ilustración.

MATEMÁTICAS: Aprende en Casa 3º de secundaria

De la moda, lo que te acomoda

Aprendizaje esperado: Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión

Asignatura de repaso: Matemáticas 2º

¿Qué vamos a aprender?

Usarás e interpretarás las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y la desviación media de un conjunto de datos.

Aprenderás cómo utilizar las medidas de tendencia central, es decir, la moda, la media aritmética y la mediana.

En muchos sentidos es importante conocer cómo se comporta un conjunto de números, esto te ayudará a tomar decisiones. Por ejemplo: algunas empresas registran los datos de consumo de su producto y con base en las medidas de tendencia, pueden determinar la cantidad promedio que deben fabricar o el lugar en donde más se vende ese producto. Con esta información se puede elegir con mayor precisión las acciones que más convienen al negocio.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video para introducirte al tema de la estadística. No olvides tomar apuntes de lo que consideres más importante.

Introducción a la estadística: media, mediana y moda

https://es.khanacademy.org/math/ap-statistics/summarizing-quantitative-data-ap/measuring-center-quantitative/v/statistics-intro-mean-median-and-mode

Para saber qué es la desviación media y cómo se obtiene, observa el siguiente video.

Cómo obtener la desviación media de un conjunto de datos

Aprende en Casa 3º de secundaria

Ya con una mayor claridad de las medidas de tendencia central, observa el siguiente video para reforzar lo que has aprendido sobre la media, mediana y moda.

Media, mediana y moda. Ejemplo

https://es.khanacademy.org/math/ap-statistics/summarizing-quantitative-data-ap/measuring-center-quantitative/v/mean-median-and-mode

Estas medidas de tendencia central te serán de utilidad para comprender mejor los temas de actualidad que se muestran mediante gráficos en los medios de comunicación. Por ejemplo, la presentación de datos estadísticos de los países afectados por el COVID-19.