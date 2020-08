Aprende en Casa 2: Horarios y actividades para el miércoles 26 de agosto

Esta es la programación del tercer día de las clases a distancia, no te pierdas tus clases de Aprende en Casa de este 26 de agosto

Compartir esta publicación













El lunes inició el ciclo escolar 2020-2021 con el programa Aprende en Casa II, un plan digital diseñado para impartir clases a distancia a cerca de 30 millones de estudiantes en México, medida necesaria para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus COVID-19 Consulta enseguida los horarios y las actividades del miércoles 26 de agosto.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en su página oficial los horarios completos de las clases a distancia de Aprende en casa de este 26 de agosto y otras fechas que serán emitidas por Televisa y otros canales de televisión para las primeras tres semanas del ciclo escolar.

Las clases virtuales son acompañadas por clases especiales para ayudar a madres, padres o tutores de estudiantes de nivel preescolar y primaria. Estas son transmitidas por Canal Once (frecuencia 11.2), Televisa (frecuencia 5.2), entre otros, y se pueden consultar los horarios por este enlace.

Horarios preescolar y primaria: Aprende en casa 26 de agosto

Aprende en casa 26 de agosto

Miércoles, 26 de agosto Aprende en casa

SEMANA 1 – Los horarios son los de la opción 1 (por Televisa y Canal Once)

Todas las clases de preescolar y primaria tienen una duración de media hora.

Preescolar: 8:00 a 9:00 horas

Clase 1 – Lenguaje y comunicación: El alumno aprenderá a tomar conciencia de sus emociones y efectos de la experiencia; los niños verán que hay diferentes emociones que podemos experimentar y que puede aprender a expresar.

Clase 2 – Educación física: El alumno utilizará herramientas, instrumentos y materiales en actividades que requieren de control y precisión en sus movimientos.

Primero de Primaria: 9:00 a 11:30 horas

Clase 1 – Conocimiento del medio: El alumno deberá escuchar con atención distintos sonidos de su entorno, los producidos con su cuerpom así como los provenientes de música para identificar diferentes cualidades.

Clase 2 – Matemáticas: Recolección, registro y lectura de datos en tablas.

Clase 3 – Lengua materna: El estudiante disfrutará de obras de teatro infantil y participará en juegos que detonen su imaginación.

Clase 4 – Educación física: El alumno tendrá que explorar diversas combinaciones que puede hacer de sus patrones básicos de movimiento en varias actividades y juegos.

Clase 5 (y clase 1 para los de 2do primaria) – Inglés: Hay que explorar indicaciones que se dan por medio de diferentes señalizaciones, con énfasis en indicaciones y pasos a seguir que se dan por medio de carteles, anuncios y videos.

Segundo de primaria: 11:00 a 13:30 horas

Clase 2 – Artes: Los alumnos aprenderán a escuchar con atención sonidos de su entorno y los producidos con su cuerpo, así como los provenientes de música para niños para identificar sus diferentes cualidades.

Clase 3 – Conocimiento del medio: Una continuación de la clase anterior durante el programa ‘Mi cuerpo puede ser un instrumento musical’.

Clase 4 – Lengua materna: El estudiante disfrutará de obras de teatro infantil y participará en juegos que detonen su imaginación.

Clase 5 – Matemáticas: Recolección, registro y lectura de datos en tablas.

Tercero de primaria: 13:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas

Clase 1 – Matemáticas: El alumno deberá leer, escribir y ordenar números naturales hasta el mil.

Clase 2 – Artes: Los alumnos aprenderán a escuchar con atención sonidos de su entorno y los producidos con su cuerpo, así como los provenientes de música para niños para identificar sus diferentes cualidades.

Clase 3 – Ciencias naturales: Experimentación con objetos diversos para reconocer que al rasgarlos o golpearlos se produce sonido.

Clase 4 – Lengua materna: Narra un fenómeno elegido para escribirlo con ayuda de otra persona. El asistente dictará notas breves sobre un fenómeno de su interés.

Clase 5 (y clase 1 para los de 4to primaria) – Inglés: Formula preguntas para obtener información recurriendo a palabras como what, how o which.

De 14:00 a 15:00 horas se transmitirá la asignatura ‘Aprendiendo a Amar a México’.

Cuarto de primaria: 17:00 a 19:30 horas

Clase 2 – Matemáticas: Representación e interpretación en tablas de doble entrada, o pictogramas de datos cuantitativos o cualitativos recolectados en el entorno.

Clase 3 – Ciencias naturales: El estudiante pondrá en práctica sus habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés; el énfasis recae en la descripción de formas de producir electricidad estática: frotación y contacto, así como sus efectos en situaciones del entorno.

Clase 4 – Historia: El alumno aprenderá sobre Teotihuacán, ‘la ciudad de los dioses’.

Clase 5 – Lengua materna: Comprensión del mensaje implícito y explícito de los refranes; el alumno aprenderá qué son los refranes y para qué se usan.

Quinto de primaria: 19:00 a 21:30 horas

Clase 1 – Geografía: Aprender a valorar la diversidad cultural de la población en México analizando la importancia de la diversidad de manifestaciones culturales.

Clase 2 – Matemáticas: Resolución de sumas o restas de números decimales en el contexto del dinero, así como análisis de expresiones equivalentes.

Clase 3 – Educación física: El alumno combinará distintas habilidades motrices en retos individuales para tomar decisiones y mejorar su actuación.

Clase 4 – Lengua materna: Formula preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica aquella que es repetida, complementaria o irrelevante sobre un tema; también habrá que seleccionar un tema de interés sobre el cual investigar y comprender cómo elaborar preguntas para recabar información sobre el tema elegido.

Clase 5 (y clase 1 para los de 6to de primaria) – Inglés: Hay que escuchar y compartir anécdotas personales divertidas y cortas.

Sexto de primaria: 21:00 a 23:30 horas

Clase 2 – Artes: Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

Clase 3 – Educación física: El alumno tendrá que coordinar sus acciones y movimientos con ritmos, secuencias y percusiones corporales en situaciones expresivas, individuales y colectivas, para actuar y desempeñarse con seguridad y confianza.

Clase 4 – Matemáticas: El estudiante pondrá en práctica su conocimiento y uso de unidades de medida estándar, como el litro, el mililitro, el gramo, el kilogramo y la tonelada.

Clase 5 – Lengua materna: Usa nexos para indicar orden y relación lógica de ideas en una oración.

***

También hay otros horarios de transmisión en otros canales y se pueden consultar los horarios aquí.

Las clases para secundaria tendrán distintos horarios, con 12 asignaturas, y puedes revisar los horarios por este enlace.

Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto, Aprende en casa 26 de agosto