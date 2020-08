Aprende en casa 2, preguntas de tarea: 31 de agosto, 5º de primaria

Compartir esta publicación













Este lunes, 31 de agosto, los alumnos de quinto de primaria tomarán clases de Aprende en casa las cuales son transmitidas en televisión a partir de las 07:30 horas y hasta las 21:30 horas- de Artes, Valores, Ciencias Naturales y Geografía.

¿Qué vimos hoy?

Aprende en casa 31 de agosto: Artes

¿Qué vamos a aprender?

Tema: Creaciones artísticas maravillosas

En esta sesión seguirás aprendiendo sobre el tema relacionado con las obras tridimensionales en el arte, es decir, las esculturas.

Recuerda que la semana pasada viste el concepto de cuerpo tridimensional, ya que es básico para entender la obra escultórica. También aprendiste lo que es el arte figurativo y el abstracto.

Lee el siguiente texto para recordar lo que es un cuerpo tridimensional:

Vivimos rodeados de objetos tridimensionales. También los seres humanos y los animales somos tridimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Como su nombre lo indica, los objetos tridimensionales son aquellos que tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4EAA.htm#page/12

Para ir aprendiendo cómo se elabora una escultura, lee lo siguiente:

Las esculturas pueden hacerse con materiales muy diversos, y cada uno de ellos debe trabajarse con una técnica específica […]

Existen diversos procedimientos para la elaboración de esculturas; incluso cada artista puede desarrollar sus propias técnicas. Sin embargo, en general, se dice que se realizan por adición o por sustracción.

Adición: se trata de una escultura trabajada a partir de la suma de materiales. […]

Sustracción: en este caso, se parte de un bloque de piedra o madera y en lugar de añadirle se le quita materia […].

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4EAA.htm#page/42

En el libro de texto de Educación Artística de Cuarto Grado, de las páginas 42 a 45 encontrarás la lección 10 “A cada escultura su técnica”, donde podrás conocer más sobre este tema para crear tus propias esculturas tridimensionales.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa, tal vez algún libro de arte, o en internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Observa con atención los siguientes videos.

En los primeros dos videos, verás ejemplos de esculturas que desafían las leyes de la física, seguramente te sorprenderán.

10 Asombrosas Esculturas Que Rompen las Leyes de la Física.

2. Esculturas cinéticas de Theo Jansen.

En los últimos dos videos, aprenderás sobre un estilo artístico increíble, el cual se llama arte objetual, arte objeto o “ready-made.”.

Arte objetual | Clases de artes para niños | Capicúa.

4. ReadyMade – Exposición REDKREA.

Aprende en casa 31 de agosto: Valores

Tema: Hablando resolvemos los conflictos

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás que una forma que te puede ayudar a resolver un conflicto es a través de la comunicación.

En algunas ocasiones queremos ser aceptados por un grupo, para tener amigos, y a veces es difícil decir no, negarse cuando nos piden algo, aunque resultemos afectados, y así se pueden presentar otras situaciones que pueden afectarte y no sabes cómo resolver.

Para evitar esto, se requiere expresar tus emociones de manera adecuada y comunicarlas de forma asertiva para tratar de resolver el conflicto. ¿Quieres saber que es la asertividad? En esta sesión reflexionaremos sobre este tema que esperemos te ayude.

Puedes consultar algún libro sobre el tema que tengas en casa o internet, para saber más.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primer video se presenta la historia de Pepincho, que con el fin de tener amigos a todo dice que sí… ve lo que le pasa.

Si yo tuviera una púa (asertividad).

En el siguiente video se presentan algunas de las características de la comunicación asertiva.

Comunicación asertiva.

Por último, se presentan algunos ejemplos de cómo resolver conflictos asertivamente.

PRONACE Taller 3, La familia resolver problemas asertivamente.

Aprende en casa 31 de agosto: Ciencias Naturales

Tema: El equilibrio perfecto

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás lo que es un ecosistema y conocerás que su estabilidad está dado por el equilibrio entre los factores físicos (agua, suelo, aire y luz solar) y biológicos (seres vivos) que lo conforman.

Seguramente has observado que en los lugares donde no hay mucha agua y hace mucho calor, los animales y las plantas son completamente diferentes, a los que viven en donde es frío y hay agua abundante, por ejemplo, los animales y plantas del desierto no son los mismos que los de la selva. Esto se debe a que son ecosistemas diferentes.

¿Sabes lo que es un ecosistema?

Consulta tu libro de Ciencias Naturales a partir de la página 58 a la 69 podrás estudiar más sobre el tema:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4CNA.htm?#page/58

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, revísalos para saber más.

¿Qué hacemos?

Observa con atención los siguientes videos, en los primeros tres videos observa qué son y cómo están conformados los ecosistemas.

Video educativo Los ecosistemas para niños Happy Learning.

2. Ecosistemas de México.

3. ECOSISTEMAS DE MÉXICO – Loop.

Por último, en el siguiente video observa cómo se relacionan y conviven los seres vivos, incluido el ser humano, con los factores físicos que existen: como el agua, el suelo, el aire y la luz solar.

Ecosistemas Selvas.

Aprende en casa 31 de agosto: Geografía

Tema: Los tesoros de mi país

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la distribución de los recursos minerales y energéticos en el país.

¿Sabes que es la minería?

La minería es una actividad económica primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos que se encuentran al aire libre o en el subsuelo, a diferentes profundidades. Según su utilidad y sus características, los recursos mineros se clasifican en minerales metálicos, minerales no metálicos y energéticos.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4GEA.htm#page/128

Si quieres conocer más sobre este tema, consulta tu libro de texto de Geografía 4° grado, se explica el tema a partir de la página 126 a la 131.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4GEA.htm#page/126

En esta sesión aprenderás cómo está la actividad minera en México.

¿Qué hacemos?

Veremos los siguientes videos:

Los tesoros de mi país minerales – Geografía

2. Producción Minera por Estados

3. México será potencia mundial gracias a energía Geotérmica // México potencia energética mundial

Actividad adicional:

Como habrás aprendido, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango, entre otros, son estados mineros. Las actividades económicas influyen en la vida de las personas y en las condiciones de los lugares donde se realiza ¿Cómo crees que ha influido la minería en estos estados? ¿Qué beneficios ha traído para las personas? ¿Qué consecuencias ha tenido en el ambiente?

