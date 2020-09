Aprende en Casa, actividades y tarea 2º de primaria 18 de septiembre

Compartir esta publicación













Estudiantes de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa “Aprende en Casa 2” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país, aqui podrás ver las actividades de 2º de primaria del viernes 18 de septiembre.

Te compartimos las preguntas y actividades para segundo grado de primaria de este viernes 18 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

MIS CLASES – 2° Primaria 18 de septiembre

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS: Aprende en Casa 18 de septiembre

Las fases de la Sra. Luna

Aprendizaje esperado: Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana, mes y año.

Énfasis: Comprender que el mes es un ciclo que se repite, y percibir su duración.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarán la regularidad que existe entre los meses del año y comprenderán la relación con los cambios en el ambiente.

Recuerdas el truco con las manos para poder acordarse del nombre de los meses y cuántos días tiene cada mes. Es en los nudillos donde se representan los meses que tienen 31 días.

Aprende en Casa 18 de septiembre

Practicarás constantemente este truco para aprehender y recordar los meses que tienen 31 días, no se te olvide que puedes enseñarle a un familiar este sencillo truco.

¿Qué hacemos?

En la siguiente actividad realiza 12 tarjetas con el nombre de los meses, otras 3 tarjetas con los números 31, 30 y 28/29.

Cuando tengas listas las fichas realiza una clasificación de los meses por la cantidad de días que tienen. Coloca las 3 tarjetas en la mesa o pégalas con en la pared y comienza a clasificar los meses en la tarjeta que le corresponde. Por cierto, ¿has observado la luna?, ¿siempre se ve igual?

Si tienes tu libro de texto de Matemáticas, consulta las actividades de la página 15 y registra los cambios de fase lunar que se perciben a lo largo de 5 semanas o un mes.https://libros.conaliteg.gob.mx/P2MAA.htm?#page/15

Aprende en Casa 18 de septiembre

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en internet, revísalos para saber más sobre el tema.

Observa el siguiente video sobre las fases de la luna:

• Las Fases de la Luna | Videos Educativos para Niños.

Aprende en Casa 18 de septiembre

El reto de hoy

Investiga el nombre que se le da a cada una de las fases de la luna y ¿cómo se les puede distinguir?

CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Aprende en Casa 18 de septiembre

¡Crezco yo, creces tú!

Aprendizaje esperado: Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño.

Énfasis: Describir y representar los cambios físicos que han tenido desde que eran pequeños. (1/3)

¿Qué vamos a aprender?

Observarás y reconocerán los cambios físicos que has tenido desde sus primeros años de vida.

Recuerdas el reto de la clase anterior, consistía en ponerse la ropa o el uniforme que llevabas antes a la escuela, para ver cómo te queda ahora.

¿Observaste alguna diferencia? ¿Algún cambio que te llame la atención? Puedes darte cuenta que la ropa ya no te queda igual: las mangas y los pantalones son más cortos y el talle ajustado porque ahora son más grandes.

¿Qué hacemos?

Observa que tu cuerpo ha cambiado y que ya no es igual al que tenías cuando eras bebés, identifica los principales cambios físicos que has tenido en tu cuerpo desde tus primeros años de vida.

Consulta en tu libro de texto de Conocimiento del Medio de segundo grado, y realiza las actividades de las páginas 15 y 16, observa las diferencias que existen en las distintas imágenes de los niños pequeños, medianos y más grandes.

Es momento de realizar dos dibujos; el primer dibujo es de cuando eras pequeño, es decir, bebé, y después el dibujo de cómo eres ahora. Los dibujos los harán en la página 16 del libro Conocimiento del Medio y si aún no lo tienes que puedes realizarlos en un cuaderno. Recuerda bien cómo eras antes y cuánto has crecido.

Antes de iniciar tu dibujo cierra tus ojos y recuerda cómo eran tus manos y tus dedos, si eran más gorditas, más cortas o acolchonadas; cómo eran tus brazos, tus piernas o tus pies; cómo era tu boca, ¿tenían dientes? ¿Tus dientes tienen el mismo tamaño?

Cuando termines tu dibujo no se te olvide mostrárselo a tus papás o a la persona que esté cerca y explica tus dibujos y por qué.

No puedes crecer de un día para otro, es por eso que no te das cuenta de que creces, lo notas, por ejemplo, cuando la ropa ya no te queda, o cuando puedes abrir el cajón de un mueble que no alcanzabas, o cuando puedes ver por una ventana sin tener que subirte a una silla, o cuando ves alguna fotografía de cuando eras pequeño. Lo importante de crecer, es lo que vas logrando hacer y que antes no podías.

Recuerda eres único, irrepetible y valioso y cada persona tiene un ritmo de crecimiento y de cambio diferente. Por eso debes respetar a todas las compañeras y compañeros sin importar las diferencias y ellos a ti te deben de respetar.

Todos cambian cuando crecen y de manera diferente, algunos más rápido que otros.

El Reto de Hoy:

Investiga si en tu casa hay objetos de cuando eras bebé, por ejemplo: fotografías, videos, ropa, zapatos, juguetes, etc. pregunta a tus papás ¿por qué guardan esos objetos? Pídeles que te cuenten anécdotas de esos objetos y reflexionen sobre cómo han cambiado con el tiempo.

ARTES: Aprende en Casa 18 de septiembre

La música en el mundo

Aprendizaje esperado: Selecciona y escucha música del interés del grupo, e investiga sus orígenes y diferencias.

Énfasis: Escucha música para niños procedentes de distintas partes del mundo para elegir aquella que más le guste.

¿Qué vamos a aprender?

Buscarás y escucharás distinta música y ritmos del interés de tu familia o amigos.

Investigarás y conocerás sus orígenes y las diferencias que existen entre los distintos ritmos.

Aprenderás y jugaras con distintos ritmos, y tipos de música para elegir tu favorita.

¿Qué hacemos?

Escucha los ritmos de las canciones en los siguientes videos:

El primer video escucha las canciones “Vasija de barro Dominio público (andino)” en los minutos 21’57” a 22’28”; “Auld lang syne Dominio público (escocesa)” en los minutos 27’ 04” a 27’41″; “Aye Kothbiro (Kenya) Arreglo: Diana Syrse” en los minutos 34’25” a 34’56”; “La tierra es nuestra madre Dominio público (cherokee)” en los minutos 45’07” a 45’37”; “Somawasa Dominio público (sudafricana)” en los minutos 52’57” a 53’31” y “Sohran bushi Dominio público (japonesa)” en los minutos 55’01 a 55’40”

1. Voces en movimiento “Canciones de los pueblos originarios del mundo”

Aprende en Casa

LICENCIA: SECRETARIA DE CULTURA DE MÉXICO

Escucha la canción “Alma llanera Dominio público (Venezuela)” que se encuentra en los minutos 36’28” a 37’34”

2. Añoranzas – Ensamble latinoamericano

Aprende en Casa

El siguiente video escucha las canciones de los minutos 02:34” a 04’04”; 09’29” a 10’20”; 22:40” a 25:11 y del minuto 30’01” AL 33’23”

3. Añoranzas – Homenaje a Cri Cri (27/04/2014)

Aprende en Casa

Y por último escucha el siguiente video:

4. #ComunidadContigo: Músicas del mundo, la guitarra cosmopolita

Aprende en Casa

LICENCIA: SECRETARIA DE CULTURA DE MÉXICO

VALORES: Aprende en Casa 18 de septiembre

Mi cuerpo es un actor

Aprendizaje esperado: Identifica la relación entre pensamientos que provocan emociones y las respectivas sensaciones corporales.

Énfasis: Identifica las sensaciones corporales que producen las emociones.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las sensaciones corporales que producen tus pensamientos y las emociones.

Practicarás la postura de la montaña y la respiración para traer la calma a tu mente y a tu cuerpo.

¿Qué hacemos?

Es momento de realizar la postura de la montaña: siéntate cómodamente, si se puedes en el suelo mejor, si no, en tu silla. Bien sentado, espalda derecha, sin moverte, como las montañas. Pide a tu mamá, papá o algún adulto que te acompañe que te apoye a dar las indicaciones para relajarte. Si no se puede no te preocupes puedes leerlas y después practicarlas, es recomendable que de fondo pongas música relajante para que practiques la atención.

Puedes cerrar los ojos y respira, inhala por nariz, exhala por la boca, lentamente, otra vez, inhala y exhala, lentamente; siente como entra y sale el aire. Repite diez veces y lentamente abre los ojos.

Es momento de moverte un poquito de forma divertida, vas a conectar la mente con el cuerpo.

Primero, vas a mover tus hombros (como cuando decimos quién sabe sin hablar) y repite el movimiento varias veces. Puedes inventar diferentes movimientos por ejemplo, mueve los músculos de la cara, coloca la mano frente a la cara, al subir la mano muestra una sonrisa, al bajar la mano muestra un rostro enojado, juega con la mano subiendo y bajando y cambiando cada vez la expresión de tu cara.

Ahora realiza diferentes movimientos y posturas imitando cosas o animales (avión, cigüeña, pato, avión, etc.) ¿Cómo te sientes ahora con el movimiento? Estos movimientos te ayudan a observar cada parte de tu cuerpo. Incluso estos movimientos divertidos y extraños, hacen que muevas partes del cuerpo que no mueves muy seguido.

¿Crees que la mente y el cuerpo están conectados?, Solo recuerda lo que pasa cuando tienes en la cabeza pensamientos alegres, como cuando va a ser tu cumpleaños y te van a celebrar, estamos muy contentos, brincamos y nuestra cara lleva puesta una gran sonrisa.

Ahora practicar una variante en la que cantarás la canción, pero con diferentes estados de ánimo, alegre, enojado, eufórico, triste, etc.

Ahora piensa ¿existe o no la conexión entre mente y cuerpo? La mente es muy poderosa y el cuerpo también habla ¿Y te fijaste en los cambios en tu cuerpo cuando interpretas diferentes emociones? ¿Cuál era tu postura cuando cantabas feliz? ¿Cuál era tu postura cuando cantabas enojado? ¿Y tristes?

Siguiente actividad: Práctica de identificación de sensaciones corporales, que producen las emociones.

¿Cómo puedes saber si una persona está triste, enojada o contenta? ¡Observando su cuerpo y su cara! Las emociones se representan con gestos y en la forma en que te mueves y actúas. Cuando estás enojado tu cara se pone rígida y tus cejas bajan. Por el contrario cuando estas feliz tu sonrisa te delata incluso hay personas que se ponen a brincar.

¿Cómo sientes el cuerpo cuando estás enojado?, ¿en qué parte del cuerpo sientes el enojo? ahora, ¿cuál es tu postura cuando estás feliz? ¿En dónde sientes la alegría?

En la siguiente actividad tendrás unas tarjetas con distintas emociones y tú vas a tener que actuarlas, por ejemplo, si la tarjeta dice alegría, recuerda el día que fuiste de vacaciones al mar, o algún momento que sentiste mucha alegría, para actuar puedes caminar, hacer gestos, bailar… lo que consideres necesario para expresar esa emoción.

En el programa de televisión contarán con una experta en emociones y contestara las siguientes preguntas:

• ¿Qué sucede cuando sentimos una emoción?

• ¿Por qué es importante reconocer lo que estamos sintiendo?

• ¿Cómo puedes saber si una persona está contenta o enojada?

• ¿Crees que lo que pensamos y sentimos afecta nuestro cuerpo?

• ¿Cómo puedes saber si una persona está contenta?

El Reto de Hoy:

Puedes invitar a tu familia para que adivine las distintas emociones que puedes representar o puedes jugar a adivinar cómo se sienten por la forma en que actúan.