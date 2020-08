Aprende en Casa SEP 26 de agosto: respuestas para PRIMERO y SEGUNDO de primaria

Compartir esta publicación













Todos han hecho las cosas muy bien, ya estamos a miércoles 26 de agosto y ya hemos visto varios temas a través del programa “Aprende en Casa II” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, aún no podemos bajar descuidarnos, necesitamos seguir repasando para comenzar el Ciclo Escolar 2020-2021 y asi continuar con nuestras clases a distancia.

Por eso, atención niños y niñas de primero y segundo de primaria, ha llegado un nuevo día y es hora de prepararnos pues ya se vienen las lecciones de hoy y como cada día les ayudaremos a darle respuesta a todas sus preguntas, además, les compartiremos las actividades, ¿listos para hacerlo una vez más?

Como notarás, la mayoría de las materias y lecciones son iguales para primero y segundo año, pero no te preocupes, esto solo es un repaso, así que pon mucha atención. Para comenzar, veremos la materia de Conocimiento del Medio, y en la lección “¡Mi cuerpo puede ser instrumento musical!”, distinguirás distintos sonidos.

Luego pasaremos a Matemáticas con el tema “El ganador es…”, desarrollarás actividades para aprender a agrupar datos en una tabla, enseguida pasaremos a Lenguaje con la lección “¿Y si…?”, ahí veremos obras de teatro y después pasaremos a Deportes con el tema “Cada paso es necesario” donde ejercitarás tu cuerpo y finalmente Artes con “Escucho e imagino” donde también veremos sobre sonidos.

Aprende en casa: Primero y segundo grado

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

“¡Mi cuerpo puede ser instrumento musical!”

Hoy aprenderás que el cuerpo es un instrumento con el que puedes producir música, por eso escucharás distintos sonidos del entorno, los que produce el cuerpo, así como los provenientes de música para niños, esto para identificar diferentes cualidades. Estamos rodeados de sonidos incluso cuando estamos dormidos.

Los sonidos se producen cuando mueves o tocas un objeto, hasta tu cuerpo produce sonidos, así como las cosas que te rodean, tus juguetes, los objetos de la cocina, las llaves de la casa, solo es cuestión de que pongas mucha atención y compruebes que es cierto.

Para entender más del tema, puedes consultar tu libro de Conocimiento del medio.

Actividades:

Observa los siguientes videos y no olvides pedirle a un adulto (papá, mamá) que te acompañe a verlos.

¡Así suenan… mis juguetes!

¡Así suena… mi cuerpo!

¡Así suena… la granja!

¡Así suena… el parque!

Acá Tá. Canticuénticos

LENGUAJE

“¿Y si…?”

En el “Aprende en Casa II” de hoy tendrás un acercamiento a una obra de teatro y te divertirás participando en juegos dramáticos de tu imaginación con tu familia, además, conocerás acerca del teatro y disfrutarás del fragmento de una obra, podrás montar una junto con tu familia.

Una obra de teatro representa historias frente a un público combinando una actuación con gestos, escenografía, música, etc. Consulta tu libro de texto de Lengua Materna. Español de primer grado en la página 83 y si eres de segundo la página 174.

Actividades:

Escucharás y prestarás mucha atención en el siguiente video porque te servirá para introducirte en el tema, pide a un adulto que te acompañe a verlo:

Un día en Once niños… Especial de teatro con Carlos Aragón

En el siguiente video observa en el vestuario y maquillaje, cuántos personajes hay, cómo utilizan las luces, la música, los objetos, solo tienes que ver hasta el minuto 4:12, si quieres verlo completo, adelante.

Mario Iván Martínez narra El patito feo Parte 2

DEPORTES

“Cada paso es necesario”

En esta lección realizarás distintos movimientos corporales combinando pasos básicos que son necesarios para participar activamente en diversos juegos y actividades pues cada vez que haces ejercicio como correr y brincar, estás ejercitando tu cuerpo y eso ayuda a cuidar tu salud.

Actividades:

Observa los siguientes videos y si conoces los ejercicios practícalos; pide a un adulto que te acompañe a verlos y hagan los movimientos.

Activación Física: el baile del cuadrado. LEF Nayeli Miranda

Retos con balón I: Rebotar coordinaciones para niños de 6-8 años

ARTES

“Escucho e imagino”

Conocerás e identificarás los sonidos de tu entorno y los producidos con tu cuerpo, así como los provenientes de música para niños, identifica diferentes cualidades, presta atención en lo que escuchas a tu alrededor.

Actividades:

Observa los siguientes videos: escucharás sonidos de diferentes objetos, cosas o instrumentos. Pide a un adulto que esté contigo que te acompañe a verlos.

Son de canción: La música de las cosas – Canal Pakapaka

En el siguiente video trata de adivinar qué sonidos son, tendrás que cerrar los ojos, escuchar atentamente el sonido que debes reconocer, cuando digas cuál es, abre los ojos para comprobar tu respuesta.

Adivina Los Sonidos En Casa 1 – Juego para Niños

Como verás, este ha sido un día lleno de música y movimiento, así que seguro te la has pasado de lo más divertido, no olvides que lo estás haciendo muy bien, seguro ya has aprendido o recordado varias cosillas con el “Aprende en Casa II“.

