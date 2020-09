Aprende en Casa, actividades y tarea 3º de primaria: 18 de septiembre

Compartir esta publicación













Estudiantes de México continúan tomando sus clases a distancia con el programa “Aprende en Casa 2” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el país, aqui podrás ver las actividades de 3º de primaria del viernes 18 de septiembre.

Te compartimos las preguntas y actividades para tercer grado de primaria de este viernes 18 de septiembre de 2020, las cuales deberás resolver y añadir a tu carpeta de experiencias.

MIS CLASES – 3° primaria 18 septiembre

¿Qué vimos hoy?

MATEMÁTICAS: Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

Estampas de dinosaurios

Aprendizaje esperado: Uso de la descomposición de números en unidades, decenas, centenas y unidades de millar para resolver diversos problemas. Identifica las sensaciones corporales asociadas a las emociones aflictivas y aplica estrategias para regresar a la calma y enfocarse.

Énfasis: Relacionar el valor posicional de las cifras con su descomposición en potencias de 10 para comparar números.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a ordenar números hasta de tres cifras, del menor al mayor.

¿Te gusta coleccionar estampas?, piensa en alguna colección que hayas tenido, ¿de qué eran?, ¿personas?, ¿cosas?, ¿animales?, ¿te acuerdas cuántas estampitas llegaste a tener?; entre tus amigos, ¿quién era el que tenía más?

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

En la sesión anterior aprendiste a comparar dos números y saber cuál era el mayor, ¿te gustaría comparar hasta 10 números al mismo tiempo y saber cuál es el mayor?

¿Qué hacemos?

Resolverás los siguientes ejercicios:

Las amigas y amigos de Pancho coleccionan estampitas de dinosaurios, ellos quieren saber ¿quién tiene más estampitas? Lalo 92, Estela 213, Anahí 367, Ángel 37, Pancho 228, Ana 30.

Lo primero que tienes que hacer es acomodar los números verticalmente y colocar las unidades al mismo nivel. Debes de ordenar del que tiene menos al que tiene más, empieza por los que sólo tienen decenas Lalo 92, Ángel 37 y Ana 30.

Los números con menos decenas son los de Ángel y Ana con 3, ahí empatan, pero si nos vamos a las unidades, Ana es la que menos tiene con 0. Entonces la que menos tiene es Ana con 30, luego sigue Ángel con 37 y después Lalo con 92.

Ahora ordena los que tienen centenas: Estela, Anahí y Pancho. De estos, los que menos tienen son Estela y Pancho, como empatan en las centenas tienen que verificar las decenas y Estela tiene menos, entonces sigue Estela y luego Pancho, y por último Anahí que es la que tiene más centenas.

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

Entonces la lista del menor al mayor queda así:Ana 30Ángel 37Lalo 92Estela 213Pancho 228Anahí 367Por lo tanto, quien tiene más estampitas es Anahí.

Abre tu libro de Desafíos Matemáticos de tercero de primaria en la pág. 11 y resuelve el ejercicio: Ordena de menor a mayor los números que se muestran a continuación: 298, 409, 78, 20, 45, 103, 301, 238, 87, 65, 43 , 316

Como puedes observar, es un problema como el de Pancho, aunque ahora son 12 números, pero el acomodo es igual, del menor al mayor.

a) Coloca verticalmente los números y fíjate que todas las cantidades tengan las unidades alineadas.Lista por acomodar 298 409 782 045 103 301 238 876 543 316

b) Ordena sólo los que su máximo valor llega a decenas, que son 78, 20, 45 87, 65 y 43 y colócalos de menor a mayor. El menor es el que sólo tiene dos decenas 20, luego continúan 45 y 43 que empatan en decenas, pero 43 sigue porque tiene menos unidades y después 45. Enseguida va 65, después 78 y por último en cuanto a decenas coloco el 87.

c) Ordena los números que su máximo valor son las centenas que son; 298, 409, 103, 301, 238 y 316.

Sigue 103 porque sólo tiene una centena, después siguen 298 y 238 que empatan en centenas, pero al comparar las decenas es menor 238 y luego sigue 298.

Continua 301 y 316 que empatan en centenas, pero al irme a las decenas es menor 301 que tiene cero decenas, luego sigue 316 y por último está 409, que es el que más centenas tiene y por lo tanto es el número mayor.Lista ordenada del menor al mayor 20 43 45 65 78 87 103 238 298 301 316 409

Para comparar varios números de 3 o 2 cifras, con la finalidad de ordenarlos de menor a mayor, puedes seguir los siguientes pasos:

1. Una forma es acomodar las unidades en una misma línea a la izquierda.

2. Empieza a comparar los que su valor máximo sólo llega a decenas.

3. El que tenga menos decenas será el primero, ya que es el menor. En caso de empate en decenas, tendrás que comparar sus unidadesy el que tenga menos unidades será el primero.

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

4. Continua con los demás números con decenas hasta tenerlos ordenados.

5. Sigue con los que su máximo valor son las centenas y procede de la misma forma, el que tenga menos centenas será el siguiente y en caso de empate te irás a las decenas y de seguir el empate, compararás con las unidades.

6. Sigue con los demás números con centenas hasta ordenarlos.

7. El número que tenga más centenas será el mayor.

Fíjate en el siguiente ejemplo:35, 124, 97, 328, 39, 128 Números a comparar 35 – 124 – 97 – 328 – 39 – 128 Comparaciones 35 contra 39-97- 124 contra 128 328 Lista ordenada del menor al mayor 35 39 97 124 128 328

INGLÉS: Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

Tell me how you feel

Aprendizaje esperado: Comprende el contenido de un diálogo.

Énfasis: Explora expresiones dentro de un diálogo.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás algunas frases en inglés, que podrás utilizar cuando platiques con tu familia o con tus amigos, para contarles cómo te sientes. Y no solamente contarles, sino que también tú puedas entender cuando alguien te dice cómo se siente.

Antes de empezar recuerda que es normal y natural sentir tristeza, enojo, angustia o preocupación. No siempre tienes que estar feliz. Y más porque estás viviendo situaciones diferentes, como no poder ir a clases todos los días o no poder ver seguido a las personas que quieres.”Tell me how you feel” Dime cómo te sientes

¿Qué hacemos?

Observarás con atención, cómo se escriben en inglés las siguientes frases:I’m sad / estoy tristeI’m happy / estoy felizI’m angry / estoy enojada, enojadoI’m worried / estoy preocupada, preocupadoI’m scared / tengo miedoI’m excited / estoy emocionado

Repetirás cada frase en voz alta para que aprendas a pronunciarlas y saber cuál es su expresión y significado.

Puedes dibujar una carita al lado para que represente lo que la frase dice:

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

Recuerda que puedes incluir estas frases en inglés en tu vida cotidiana, mientras más las practiques más posibilidades tienes de aprender a expresarlas.

El Reto de Hoy:

Realiza la siguiente actividad:

Identifica estas frases con algún momento que hayas vivido durante la semana.

Por ejemplo:”I’m sad”: Porque no puedo ver a mis amigos en la escuela.“I’m happy”: Porque me estoy comiendo un mango.

Puedes escribir las frases en tu cuaderno y será más divertido si dibujas, o recortas de algún libro, cuento o revista imágenes que hablen de las frases que acabas de aprender.

Si quieres saber un poco más sobre lo que aprendiste hoy, acércate a tu familia y platica con ella, seguro te dirán algo más.

ARTES: Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

¿Mi cuerpo se expresa?

Aprendizaje esperado: Realiza movimientos corporales para representar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones.

Énfasis: Plantea una idea ligada a un sentimiento a partir de movimientos y sonidos corporales.

¿Qué vamos a aprender?

Crearás una secuencia de movimientos y sonidos corporales para representar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones, para después poder representarla con tu familia.

¿Qué hacemos?

Los movimientos y sonidos corporales tienen la capacidad de expresar emociones, sentimientos e ideas sin la necesidad de decir una sola palabra.

Realizarás las siguientes actividades para que te des cuenta lo que puede decir tu cuerpo:

Puedes pedir a mamá, papá o algún integrante de tu familia que te apoyen con las actividades.

“Me siento triste cuando…no veo a mis amigos”

• ¿Cómo te sientes en este tiempo de pandemia al estar en casa, sin ver a tus amigos? ¡Triste!

• Con tu cuerpo realiza una secuencia de movimientos y sonidos corporales que expresen la tristeza: hombros caídos, cabeza inclinada, suspiros, llanto, sollozos

• Esta secuencia la puedes repetir un par de veces para poder memorizarla.

“La alegría se entiende y se expresa”

• Para esta actividad tendrás que recordar alguna experiencia que te haya hecho sentir cosas agradables, contento y feliz.

• Identificarás la emoción que representan estos sentimientos

• Realiza la secuencia de movimientos y sonidos corporales que representan estas emociones, como pueden ser: pequeños brincos, levantamientos de manos, palmadas, risas o carcajadas (realizar esta secuencia de movimientos un par de veces).

“Mi cuerpo delata mi enojo”

• ¿Alguna vez has experimentado la emoción del enojo?.

• Realiza la secuencia de movimientos y sonidos corporales que esta emoción conlleva: fruncir la ceja, pequeños golpes en el piso, apretar los puños, refunfuños.

• Puedes hacer esta secuencia de movimientos un par de veces.

“Cuando algo me asusta”

• Recuerda alguna actividad o circunstancia que te haya hecho sentir temor.

• Realiza algunos movimientos y sonidos corporales que esta emoción te provoque: como, retraer el cuerpo, levantar las manos, levantar la ceja, quejarse, retroceder con el cuerpo.

• Repite esta secuencia de movimientos un par de veces.

“Todo junto”

Para esta actividad tendrás que recordar las cuatros secuencias de movimientos y sonidos corporales de manera continua, puede variar el orden.

1. Observa el siguiente video titulado: “Sensación y emoción”, en él se muestra la relación entre las sensaciones y las emociones en el ser humano.

1. Vitamina Sé. Cápsula 138. Sensación y emoción

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

Es muy importante que aprendas a manejar tus emociones y la manera en que puedes controlarlas, puedes utilizar esas técnicas tan interesantes que observaste en el video.

“Movimientos y sonidos”

• Realizarás una dinámica de interpretación de sonidos y movimientos.

• Cierra los ojos para que únicamente con sonidos corporales interpretes una emoción.

• Representa una acción o idea con movimiento corporal por ejemplo: sentirte enfermo, jugando bicicleta, comiendo, etc., quién te esté apoyando con la actividad tendrá que interpretarla.

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

Con esta actividad puedes reflexionar sobre la importancia de poder expresarte con el cuerpo para tener una mayor interpretación de las ideas, sentimientos y emociones.

“Represento mis ideas”

• Esta semana has hecho movimientos y sonidos corporales en tus actividades diarias, ahora podrás expresar ideas.

• A través de alguna narración o suceso contado por la persona que te acompaña en la realización de la actividad, expresarás la idea que te transmite escuchar esa narración, mediante movimientos y sonidos corporales.

• Repetirás el ejercicio un par de veces, incluso puedes intercambiar roles.

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto:

Con un miembro de tu familia realizarás movimientos y sonidos corporales para que este intérprete la emoción que estás expresando, sin decir una sola palabra.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

VALORES: Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

La mente que a veces miente

Aprendizaje esperado: Identifica cómo se manifiestan diferentes emociones en el cuerpo, la voz, la capacidad de pensar con claridad y la conducta; analiza sus causas y consecuencias.

Énfasis: Identifica cómo se manifiestan diferentes emociones en el cuerpo.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cómo se manifiestan las emociones en tu cuerpo.

Descubrirás cómo a veces, ¡la mente te miente o te engaña! y hace que inventes pensamientos que no existen o que tus pensamientos sean exagerados. Es entonces que se crean historias, ¡qué digo historias!, telenovelas, que digo telenovelas, ¡películas de terror!, que no son reales.

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

A veces, algunas emociones como el miedo, el enojo o la tristeza te atrapan y no te permiten pensar con claridad, eso hace que actúes de forma equivocada, dañándote o dañando a otros y después, como consecuencia sentirte fatal.

¿Qué hacemos?

Para entender mejor cómo es que una emoción aflictiva puede hacer que un pensamiento irreal se enganche con otro pensamiento irreal y este con otro y otro y otro, hasta hacer que se convierta en una verdadera maraña o bola de nieve gigante que puede arrasar con todo y crearnos un verdadero problema.

Lee con atención la anécdota de Adriana “Ruido a media noche”, e identifica cómo es que la mente te puede engañar.

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

“Una vez, cuando era niña, estaba sola en mi casa, era de noche y estando en mi cama escuché un ruido tremendo y el sonido de vidrios rompiéndose, me espanté mucho y empecé a pensar que quizá un ladrón había roto un vidrio de la ventana para meterse a la casa. Después pensé: ¿qué tal que no es uno, sino 2 rateros?, ¿y si traen armas?, cada segundo que pasaba, yo imaginaba algo más terrible, mi corazón latía tan rápido y fuerte que no podía escuchar nada, empecé a sudar, luego a temblar, no podía gritar porque se me secó la garganta y no sabía qué hacer, pensé que me iba a morir del miedo.

Después de unos minutos y al no escuchar ningún ruido, bajé las escaleras poco a poco, con una escoba y en silencio. Recorrí la sala, el comedor y al llegar a la cocina, ¿qué crees? El ruido estruendoso que escuché fue porque se había vencido una repisa que tenía vasos. No había ningún ladrón por ninguna parte”.

¿Qué te pareció la anécdota de Adriana?, es verdad que la mente puede engañarnos e imaginar cosas que no son ciertas.

Cuando estés en una situación de miedo y sientas que tus emociones se están desbordando, practica el siguiente ejercicio para volver a la calma.

• Lo primero que tienes que hacer es tranquilízarte.

• Realiza los 4 pasos para evitar que la bola emocional te atrape:

1. Siente la emoción en tu cuerpo.

2. Respira lento y profundamente (centrando tu atención en la entrada y salida del aire).

3. Conforme regresas a la calma, puedes soltar esa cadena de pensamientos o esa bola de emociones que no te permiten pensar con claridad.

4. Toma decisiones y actúa cuando estés sereno.

¿Te das cuenta cómo con la mente serena, puedes ver las cosas de otra manera?

El Reto de Hoy:

Realiza el siguiente reto, contestando en tu cuaderno las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te sientes al darte cuenta que puedes educar tu mente para que las emociones no se desborden y te arrastren?

• ¿Crees que es importante aprender a centrar tu atención en la respiración para volver a la calma, aclarar tu mente y no actuar de manera impulsiva, para evitar lastimarte o lastimar a otros?

Platica con tu familia lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Aprende en Casa 18 de septiembre 3º de primaria

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.