Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 09 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del martes 09 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

TE PUEDE INTERESAR: Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 02 de febrero

El programa Aprende en Casa 3 del martes 09 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día.

Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy martes 09.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – LENGUAJE: ¡Segunda llamada!… El borrador de la obra de teatro

Aprendizaje esperado: Redacta el borrador de una obra de teatro. Usa signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para mostrar la entonación en la dramatización. Revisa el borrador de una obra de teatro.

Énfasis: Define las características de personajes y escenarios en una obra de teatro a partir de los diálogos y las acotaciones; utiliza signos de interrogación y exclamación para enfatizar la entonación.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a redactar el borrador de una obra de teatro, definiendo las características de los personajes y escenarios a partir de diálogos y acotaciones; usando lo signos de interrogación y exclamación para enfatizar la entonación.

¿Qué hacemos?

Continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje número 8: “Adaptar un cuento como obra de teatro”.

Es importante que sepas que quienes investigan sobre las adaptaciones de cuentos a obras de teatro, han identificado que es una práctica muy común entre los dramaturgos, por ejemplo, algunos cuentos se han adaptado a películas para niños, como la mayoría de los cuentos de los hermanos Grimm.

Quizá te sorprenda más saber que uno de los cuentos más adaptados no sólo a teatro, sino también a cine y televisión es una historia de la narrativa oral europea, fue registrada por escrito por primera vez en 1550 en un compendio creado por Giovanni Francesco Straparola, sin embargo, fue Charles Perrault quien lo popularizó, tras incluirlo en su recopilación titulada Cuentos de mamá ganso, publicada en 1697, lo cual refiere al cuento “La bella y la bestia”.

Eleanor Vere Boyle. Ilustración incluida en “La bella y la bestia: un viejo cuento nuevo” (1875).

Gran parte de los cuentos que conocemos como “clásicos” de la literatura infantil, fueron compilados por autores como los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault y el propio Straparola. Pero nos estamos desviando del tema.

En la sesión de hoy trabajarás con la adaptación del cuento para elaborar un primer borrador, para hacerlo, descubrirás cómo utilizar diálogos y acotaciones para definir las características de personajes y escenarios en la obra de teatro; practicarás cómo utilizar los paréntesis para escribir las acotaciones y, por último, observarás cómo los signos de interrogación y exclamación te ayudan a transmitir diferentes actitudes o emociones en un diálogo.

¿Qué necesitas para trabajar?

Libro de Texto, diccionario, cuaderno, y lápiz o pluma para escribir.

La sesión anterior, se determinaron aspectos de la estructura de la obra de teatro para realizar la adaptación, en ese caso, con base en el cuento “La migala”, de Juan José Arreola.

Te propusiste organizar los elementos en una tabla que contuviera el análisis, explorando algunos elementos sobre los lugares y los personajes y determinando la división en escenas, y en dónde se ubicaría el planteamiento, nudo y desenlace de la historia.

En esta sesión, a partir de la lectura que se realizará, crearás una lista de personajes y de lugares, definirás algunos aspectos sobre ellos, extraídos del cuento, que te serán de gran utilidad para construir los diálogos y las acotaciones de tu adaptación.

Pon mucha atención, el cuento que vas a leer es del autor argentino Julio Cortázar y se llama “Tía en dificultades”. Si lo recuerdas, ya habías leído con anterioridad tres textos de este autor: “El diario a diario”, “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj” e “Instrucciones para dar cuerda al reloj”.

Tía en dificultades

Julio Cortázar

“¿Por qué tendremos una tía tan temerosa de caerse de espaldas? Hace años que la familia lucha para curarla de su obsesión, pero ha llegado la hora de confesar nuestro fracaso. Por más que hagamos, tía tiene miedo de caerse de espaldas; y su inocente manía nos afecta a todos, empezando por mi padre, que fraternalmente la acompaña a cualquier parte y va mirando el piso para que tía pueda caminar sin preocupaciones, mientras mi madre se esmera en barrer el patio varias veces al día, mis hermanas recogen las pelotas de tenis con que se divierten inocentemente en la terraza y mis primos borran toda huella imputable a los perros, gatos, tortugas y gallinas que proliferan en casa. Pero no sirve de nada, tía sólo se resuelve a cruzar las habitaciones después de un largo titubeo, interminables observaciones oculares y palabras destempladas a todo chico que ande por ahí en ese momento. Después se pone en marcha, apoyando primero un pie y moviéndolo como un boxeador en el cajón de resina, después el otro, trasladando el cuerpo en un desplazamiento que en nuestra infancia nos parecía majestuoso, y tardando varios minutos para ir de una puerta a otra. Es algo horrible. Varias veces la familia ha procurado que mi tía explicara con alguna coherencia su temor a caerse de espaldas. En una ocasión fue recibida con un silencio que se hubiera podido cortar con guadaña; pero una noche, después de un vasito de hesperidina, tía condescendió a insinuar que si se caía de espaldas no podría volver a levantarse. A la elemental observación de que treinta y dos miembros de la familia estaban dispuestos a acudir en su auxilio, respondió con una mirada lánguida y dos palabras: «Lo mismo». Días después mi hermano el mayor me llamó por la noche a la cocina y me mostró una cucaracha caída de espaldas debajo de la pileta. Sin decirnos nada asistimos a su vana y larga lucha por enderezarse, mientras otras cucarachas, venciendo la intimidación de la luz, circulaban por el piso y pasaban rozando a la que yacía en posición decúbito dorsal. Nos fuimos a la cama con una marcada melancolía, y por una razón u otra nadie volvió a interrogar a tía; nos limitamos a aliviar en lo posible su miedo, acompañarla a todas partes, darle el brazo y comprarle cantidad de zapatos con suelas antideslizantes y otros dispositivos estabilizadores. La vida siguió así, y no era peor que otras vidas.”

Cortázar, Julio. Historias de Cronopios y de Famas. Biblioteca Cortázar.

Séptima reimpresión. Alfaguara, Argentina, 2000, p. 22.

¡Me encanta Cortázar! Pobres cucarachas, ya no podré verlas de la misma manera, me cuidaré de no caer de espaldas.

Lo primero es crear la lista de personajes y, al lado de cada uno, escribir sus características, para ello, será necesario considerar la apariencia física, ¿Es una persona, un animal, un ser fantástico? ¿Alto o bajo, joven o anciano, robusto o delgado? ¿Cómo se viste, se peina, se arregla? Carácter y forma de ser, ¿A qué se dedica? ¿Es alegre, distraído, triste o enojón? ¿Seguro o tímido? ¿Activo o perezoso? Modo de hablar: Su voz, ¿es ronca o aguda? ¿Habla con seriedad o es gracioso?

Objetivos: ¿Qué es lo que busca y por qué?

Al parecer, “Tía en apuros” no da los elementos para responder a todas las preguntas que se proponen, ¿Qué hacer en casos como ese?

Tomar las pistas posibles que otorgue el texto y crear las características que no se incluyen, pero deben ser congruentes con la historia. Inicia por la lista de personajes, ¿Cuáles son?

Se puede identificar al hijo/sobrino, quien es el narrador, a la tía, que es en torno a quien gira la historia, al padre, que es hermano de la tía, a la madre, las hermanas y los primos, que nunca se dice cuántos son, y al hermano mayor; aunque en total, son más de treinta personajes ocupados de la tía, según el cuento.

Tendrías que definir con cuáles personajes quieres quedarte.

Podría ser con el sobrino-narrador, con la tía, que es la protagonista, con el padre, la madre, y el hermano mayor; creo que con ellos podría avanzar la historia.

Empieza por las características físicas, retoma las preguntas, ¿Es una persona, un animal, un ser fantástico? ¿Alto o bajo, joven o anciano, robusto o delgado? ¿Cómo se viste, se peina, se arregla?

Todos son personas que podrías encontrar en el mundo real. El sobrino-narrador es joven, como de dieciséis años, por su forma de hablar, parece ser delgado y alto, pero no muy fuerte. La tía puede tener alrededor de sesenta años, un poco llenita y muy meticulosa en su arreglo personal, pero de modo que las cosas que utiliza le proporcionen comodidad y seguridad, sobre todo con el calzado que emplea, no puede ser de otra manera si se cuida tanto de caerse.

El papá tiene que ser alto y fuerte, para que su hermana se sienta segura de caminar apoyada en él.

La mamá, bajita y delgadita, pues no ayuda de soporte a la tía.

Y el hermano mayor, creo que sería un universitario, igual alto y delgado.

Éstas tienen que ver con el carácter y forma de ser de los personajes, ¿A qué se dedica? ¿Es alegre, distraído, triste o enojón? ¿Seguro o tímido? ¿Activo o perezoso?

El sobrino-narrador es estudiante, alegre, seguro y activo, aunque preocupado por su tía. La tía se dedica a estar en casa, es difícil creer que saliera a la calle con ese miedo o realizara alguna actividad, su problema la hace estar triste, preocupada y mostrarse tímida para expresarse.

El papá trabaja fuera de casa, es amoroso, amable, servicial y activo.

La mamá, es ama de casa porque se dedica a realizar ciertas labores domésticas, ¡espero que el resto de los miembros de la familia la ayuden! Diría que es dulce y solidaria, extrovertida y muy activa.

Y el hermano mayor, creo que es estudiante universitario, me parece analítico y también solidario y extrovertido.

En cuanto al modo de hablar, que es muy importante en teatro, parece que el sobrino-narrador tiene una voz que está cambiando apenas, aunque habla con propiedad, se puede imaginar que es gracioso.

La tía, se puede visualizar con una voz suave porque es dominada por el miedo, y es seria.

El papá puede ser que tenga una voz ronca, aunque de tono amable, y también es gracioso.

La mamá, con una voz dulce, también le gusta cantar y que es simpática.

Y el hermano mayor, tiene una voz gruesa, como la de su papá, y algo más serio que el resto de sus familiares.

En cuanto a los objetivos, de la tía, no caerse, y del resto de su familia que no caiga.

Ahora, definamos las características del ambiente. ¿En dónde se desarrolla el cuento? En una casa.

Y por lo que dice el autor, ¿En dónde consideras que se ubica la casa?

En el campo, por dos elementos que observé: es una casa donde viven muchos miembros de una familia extendida y, además, hay muchos animalitos.

Se ubica en el ámbito rural, ¿Cómo la imaginas?

Grande y con muchas habitaciones, ah, y también con un patio enorme y terrazas.

Ahora sí, ya con estas definiciones, ejemplifica cómo puedes transformar algún fragmento del texto en diálogos y acotaciones, con este trabajo podrás llevar a cabo la escritura de tu borrador.

¿Sabes qué es “decúbito”? Búscalo en el diccionario.

Mira qué interesante, hay diferentes acepciones de decúbito, como con otras palabras, pero en este caso creo que la adecuada es la cuarta, la del “decúbito supino”, pues la tía temía caer de espaldas.

Ahora que se ha aclarado la duda, ¿Cómo transformarías el fragmento que seleccionaste en acotaciones y diálogos?

Primero estaría dividido en dos escenas porque cambian los personajes, dejaría un mismo ambiente, la cocina.

¿Cómo lo escribirías?

Como es casi el final del cuento y antes hay otros escenarios, podría escribirse algo como:

Se recuperan características generales que se enuncian sobre la casa, aunque no se había hablado específicamente de la cocina.

¿Cómo sería la primera escena? Utiliza los diálogos y las acotaciones para desarrollarla, considera que reflejen las características que observaste de los personajes.

Entendiste muy bien el uso de paréntesis para diferenciar las acotaciones del resto del texto, y consideraste lo propuesto sobre cada uno de los personajes para evidenciar algunos de sus rasgos, también aprovechaste las acotaciones para indicar descripciones, acciones y emociones de los personajes, así como los signos de interrogación y admiración para explicar las emociones, sentimientos y reacciones de los personajes.

Es momento de concluir tu borrador, al hacerlo, verifica lo siguiente para realizar las correcciones que sean necesarias.

Pasa tu texto en limpio, ¡y prepárate para la ACCIÓN!

En esta sesión, realizaste la escritura del borrador y, para hacerlo, repasaste cómo trasladar un tipo de texto a otro, poniendo el énfasis en diálogos y acotaciones.

El Reto de Hoy:

Escribe la segunda escena del fragmento, considerando lo realizado en la primera, y preséntala a alguien de tu familia, seguramente se sorprenderán.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA – CIENCIAS NATURALES: Producción y uso de papel y plástico

Aprendizaje esperado: Toma decisiones orientadas a la revalorización, al rechazo, a la reducción, al reúso y al reciclado de papel y plástico al analizar las implicaciones naturales y sociales de su uso.

Énfasis: Analizar las implicaciones en el ambiente de los procesos de producción y uso de papel y plástico.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de las implicaciones en el ambiente de los procesos de producción y uso del papel y el plástico.

¿Qué hacemos?

¡El papel y el plástico están por todas partes! Simplemente mira a tu alrededor para identificar muchos objetos que están hechos de papel o plástico, estos son dos materiales que forman parte de nuestras vidas, nos aportan muchos beneficios, pero también han llamado la atención de la sociedad porque, en la actualidad, se relacionan con algunos problemas ambientales.

En la sesión pasada estudiaste la degradación de los residuos, viste que algunos, como los restos de alimentos se degradan en días o semanas, y que otros como el plástico, el metal o el vidrio, tardan cientos de años o más, por eso, es muy importante que separemos los residuos en orgánicos e inorgánicos, pues de esa manera, aún podemos aprovechar muchos de ellos.

Para dar continuidad a ese tema observen las imágenes siguientes:

¿De qué materiales se trata? La primera imagen parece mostrar un montón de ramas amontonadas, o algo así como una capa de pasto. En la segunda parece que hay unas cuerdas hechas nudo, o como si formaran un tejido.

Considera que las dos fotografías fueron tomadas con un microscopio electrónico, es decir, que el tamaño está ampliado muchas veces.

Como una pista consider que se trata de los materiales que estudiarás en esta clase. ¡Se trata de papel y plástico!

PAPEL Y PLÁSTICO

Con la ayuda de un microscopio podemos observar las fibras de una hoja de papel en la primera imagen y, en la segunda, fibras de licra, un plástico que se usa para fabricar ropa deportiva.

¡Es increíble lo que podemos descubrir con un microscopio!

El papel que se ve tan liso y bonito a simple vista, en realidad, es un montón de fibras aplastadas en gran desorden. Y las fibras de licra se ven muy ordenadas, tal vez por eso es una tela muy elástica.

Recuerda que hay mucha variedad de papeles y de plásticos, en consecuencia no todos se verán exactamente igual si se les observa con el microscopio electrónico.

¡Muy bien! pero recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la clase del día de hoy. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Ciencias Naturales, Sexto Grado, en las páginas 88 y 89.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/88

Empieza con el papel.

PAPEL

Al papel le damos miles de usos: En libros y cuadernos, en billetes, obras de arte, productos de higiene, y hasta para jugar. A pesar de ser un material que utilizamos todos los días, muy pocas veces nos ponemos a pensar en qué es o de dónde proviene.

Siempre se ha dicho que el papel se elabora en fábricas, con la madera de los árboles que se talan en bosques y selvas, no siempre fue así, para conocer un poco de su historia, lee lo siguiente.

Sabías que…El papel posee una estructura laminar, compuesto principalmente por una red o malla de fibras de celulosa. Se genera a partir de fibras flexibles que le confieren esa misma cualidad a la hoja formada.El antecesor del papel, como soporte de escritura en China, fue la seda y los fragmentos de bambú. El papel hecho a mano fue inventado por el cortesano chino Ts’ai Lun en el año 105 (s. II). La aportación de Ts’ai Lun, fue la de fabricar papel a partir de la corteza de árboles, restos de cáñamo, trapos viejos y redes de pescar. Conforme pasó el tiempo Japón se vio influenciado por China en la fabricación de papel y otros aspectos de su cultura. Es así como, en Japón se logró refinar el arte de fabricar papel utilizando fibras de tres tipos de árboles conocidos como: kozo, mitsumata y gampi.Fuente: Abraham Said Santos Hernández. (s/f) La evolución del papel. Archivo General del Estado de Oaxaca.https://www.oaxaca.gob.mx/ageo/la-evolucion-del-papel/

Como te podrás dar cuenta, en un principio, la producción de papel se hacía de manera artesanal en pequeños talleres y no sólo se utilizaban las fibras que se obtenían de los árboles, sino que también se aprovechaban otros recursos como pedazos de tela. Uno de estos pequeños talleres, hacía poco papel, ya que su uso no estaba muy difundido. Por supuesto, la producción no era como la de ahora.

Observa en el video siguiente cómo era uno de esos talleres de hace 2000 años, pero con un ejemplo que sucede en la actualidad. Del minuto 12:58 a 14:40

Video. Factor ciencia. La ciencia del papel.

Es interesante ver cómo se van haciendo las hojas de papel, una por una. Dan ganas de trabajar tranquilamente, porque ahora, se usan grandes máquinas que producen el papel en gran cantidad y formando unos rollos enormes.

Se sabe que la producción de papel fue traída por los españoles a América. En México, se introdujo recién terminada la conquista. En 1680, se fundó en Culhuacán, México, la primera fábrica de producción en el continente americano, hace unos 340 años.

Gracias a la mecanización de los procesos de producción de papel, su demanda creció. Esto provocó la escasez de materia prima (como los trapos viejos) y entre los siglos XVIII y XIX, se buscaron otras opciones para una fabricación más rápida y económica. Fue entonces se empezaron a usar los árboles de los bosques y las selvas.

En 1803, se crearon máquinas con las que era posible usar otra fuente de celulosa para la elaboración de papel: la madera. Tiempo después se desarrollaron procesos para deshacer la madera en trozos cada vez más pequeños y formar una pulpa. Esa pulpa es con la que se ha producido la mayor parte del papel que hemos usado en los últimos 100 años, y que aún usamos.

Y ese es también el proceso que generalmente conocemos como una de las principales causas de la deforestación de selvas y bosques. ¡Así es! Es el mismo proceso que se describe en la imagen de la página 88 del libro de texto de Ciencias Naturales.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/88

En este proceso puedes ver cómo, a partir de los árboles, se obtienen los troncos y que, a éstos se les quita la corteza y luego se trituran para dejarlos como virutas o aserrín con lo que se hará la pulpa o pasta de celulosa, posteriormente, con la pasta se elaboran las hojas de papel que se enrollan para formar las grandes bobinas que se distribuyen a otras fábricas, donde se elaborarán los diversos productos de papel.

También debes considerar que la producción de papel nos aporta muchos beneficios, pero también tiene implicaciones graves en el ambiente. En la misma página del libro de texto, hay «Un dato interesante».

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/88

Ahora observa la imagen superior de la página 89, que muestra las emisiones contaminantes arrojadas por un molino de celulosa en una fábrica de papel en Canadá.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6CNA.htm?#page/89

Eso es lo que ocurre en la mayoría de las fábricas, pero también hay otros aspectos sobre la industria del papel.

La industria del papel:Hace un uso intensivo de los medios de transporte, lo que deja una elevada huella de carbono.Es una de las que más contamina el agua y el aire.Es de las que más gases de efecto invernadero emite, alrededor de 3.3 kg de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de papel.En el blanqueo de la pasta se utiliza el cloro, que es muy nocivo para la salud de las personas y para el ambiente).

Es increíble que un material tan útil y que tiene tantos usos también sea la causa de graves daños al ambiente. Es algo que debes tener muy presente, considerando que difícilmente podremos dejar de utilizar el papel.

Ahora, revisa qué pasa con el plástico.

PLÁSTICO

Para ello observa los siguientes videos.

Video. Factor Ciencia – El plástico del futuro.

Video. Hagamos que suceda – Abuso plástico.

Los primeros plásticos, como el celuloide, se endurecen al enfriarse y presentan el inconveniente de ablandarse con el calor, por eso las películas que antes se proyectaban en los cines, y que eran de celuloide, llegaban a quemarse y se derretían durante la función, eso no era algo tan común, pero llegaba a suceder.

La baquelita, en cambio, resiste al calor y a la acción de muchas sustancias químicas, además de ser un material duro y aislante. Con esas características tuvo múltiples aplicaciones desde su entrada en el mercado, en particular en la industria de los suministros eléctricos, del teléfono, del automóvil y de la radiotelegrafía.

Ese solo fue uno de muchos tipos de plástico que se han inventado, el éxito del primer plástico producido, la baquelita, el primer plástico producido, también inspiró nuevas creaciones de materiales artificiales que tuvieran propiedades que no se encuentran en la naturaleza.

En las décadas de los años 1920’s y 1930’s distintos tipos de plástico empezaron a producirse en los laboratorios. El poliestireno o unicel, que se ha usado mucho para empaquetar; también el nylon, que se hizo popular en las mediaso el polietileno, con el que se hicieron las bolsas de plástico.

Y ya has visto que, al igual que el papel, el plástico tiene muchas implicaciones en el ambiente, tanto por su fabricación como su uso, que no siempre es el más adecuado.

A propósito de ello observa una cápsula informativa.

El baúl de Raúl.10 datos sobre el plástico:Hay más de 5 billones de desechos de plástico flotando en los océanos.A nivel mundial, 73% de desechos en las playas es plástico.La producción en el mundo de plásticos aumentó de 2.3 millones de toneladas en 1950, a 162 millones en 1993, y a 448 millones en 2015.Para 2050, casi todas las especies de aves marinas del planeta habrán comido plástico.En 2015, se habían generado más de 6900 toneladas de desechos plásticos.En todo el mundo se vende, cada minuto, casi un millón de envases de plástico para bebidas.Los cálculos de cuánto dura el plástico varían desde 450 años hasta 1 000 años.El mayor mercado para los plásticos son los materiales de envasado.Hasta ahora, se sabe que unas 700 especies de animales marinos han comido o han quedado atrapadas en plástico.Más del 40 por ciento del plástico se usa una sola vez y se desecha.

Debes tener en cuenta que la fabricación de plástico también incide en un gran gasto de energía, producción de contaminantes del agua, el suelo y el aire, y que todo esto se intensifica ante la demanda de productos.

Le hemos dado mucha atención al papel y al plástico porque son de los materiales más utilizados en la vida diaria y su consumo tiene un gran impacto, pero eso no significa que la producción y uso de otros materiales como, metal o vidrio, no tengan impacto en el ambiente.

Así es, lo importante es reconocer que podemos participar en acciones para atender o resolver algunos de los problemas ambientales ocasionados por el uso de los materiales. Esas acciones pueden llevarse a cabo a diferentes niveles: Mundial o local, social o individual, siempre hay opciones.

Surge la pregunta. ¿Cuáles son algunas de esas opciones?

Hay muchas opciones que ya se están llevando a cabo, algunas ya las conocemos, como las «3 erres». Ese será tema de la próxima sesión.

En esta clase reflexionaste sobre cosas muy interesantes. Pudiste revisar lo que ocurre con materiales como el papel y el plástico y revisaste un poco de su historia, para comprender que los problemas que provocan en el ambiente no surgieron de la noche a la mañana. Es una forma de vincular las clases de Ciencias Naturales con la Historia. Si observas los problemas de manera integrada, puedes pensar y participar en soluciones viables a favor de la salud y el ambiente.

El Reto de Hoy:

Comenta con alguien cercano lo que aprendiste hoy e identifiquen como pueden contribuir con acciones en la familia y comunidad, para atender o resolver algunos de los problemas ambientales ocasionados por el uso de estos materiales.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – HISTORIA: Aprendiendo en el Tahuantinsuyo

Aprendizaje esperado:Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

Énfasis: La educación de los Incas.

¿Qué vamos a aprender?

Vas a conocer y valorar cómo fue la educación que recibían los incas en el antiguo Tahuantinsuyo.

¿Qué hacemos?

En esta sesión realizáras un plan de viaje a la civilización inca. Utilizaremos algunos materiales, 10 agujetas, cuerdas o cordones de distintos tamaños, tu cuaderno, lápiz o pluma, debes tener a la mano tu libro de Historia de Sexto grado, tu cuaderno, lápiz o bolígrafo y colores. En tu libro revisarás la página 75.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P6HIA.htm?#page/75

Para comenzar considera que la educación inca no es como nuestro actual sistema educativo que garantiza la educación a todas y todos los niños. Ellos, como en otras culturas antiguas, no tenían tantas escuelas, ni contaban con libros, libretas, boletas de calificaciones y todo eso. Su educación fue más práctica, basada sobre todo en la experiencia y en la transmisión directa de conocimientos a través de la oralidad.

La oralidad hace referencia al tratamiento de los conocimientos a través de la palabra hablada que los padres les transmitían a sus hijos, o los maestros a sus alumnos.

Ellos no tomaban notas como a veces lo haces tú. Recuerda que los incas no desarrollaron la escritura propiamente, por eso gran parte de la transmisión de conocimientos la hacían hablando. Hablando y practicando.

Otro aspecto importante de su educación es que no era igual para todos. No todos tenían derecho a estudiar. La sociedad inca, al igual que otras sociedades de la Antigüedad, fue una sociedad jerárquica, organizada como una pirámide, donde en la punta estaban los gobernantes incas, su familia, la nobleza, el ejército y en la base de esa pirámide estaban los campesinos.

Por ser una sociedad organizada jerárquicamente la educación que recibían los incas dependía del estrato social al que pertenecían, es decir, los hijos de los incas nobles recibían un tipo de educación en particular, mientras que los incas campesinos recibían otro.

Para entender mejor estas diferencias en la educación inca, en esta sesión realiza una clase-taller, esto con la intención de aprender como incas, hablando y practicando, así, al mismo tiempo que platicas sobre cómo fue la educación inca para sus distintos estratos sociales, realizarás algunas de las actividades que ellos aprendían a hacer, así podrás sentirte como un auténtico incas del Tahuantinsuyo. No podrás decir la palabra “maestro” o “maestra”, usarás la palabra “Amauta”, así se les llamaba a los maestros de los incas nobles, ya que “amauta” significa en lengua quechua “maestro” o “sabio”.

Para comenzar reflexiona sobre la educación que recibían los incas nobles, es decir, los estratos privilegiados de la sociedad incaica.

Los incas varones pertenecientes a la nobleza recibían educación en una escuela que se encontraba en la capital del imperio, es decir, en la ciudad de Cuzco, dicha escuela se le conoció con el nombre de “yacha huaci”, que significa “casa del saber”. En ella los jóvenes nobles se preparaban para ser dirigentes o sacerdotes.

Gracias a las enseñanzas de sus maestros, los amautas, estos jóvenes nobles, durante seis años, adquirían conocimientos de matemáticas, historia, política, astronomía, medicina, el arte de la guerra y el conocimiento de algo que fue muy peculiar de la civilización inca, el manejo de los quipus.

Un quipu era un conjunto de cuerdas con nudos que servía para contabilizar y registrar objetos, pero también hechos históricos.

Los nudos hechos en la parte inferior de la cuerda indicaban las unidades, arriba de ellas iban las decenas, luego las centenas y así sucesivamente. Cada cuerda tenía un color con diferente significado: El amarillo representaba el oro; el blanco, la plata; el rojo, la guerra; el verde, los sembradíos, de este modo, los incas podían contar objetos, personas, tributos, pero también registrar datos históricos relevantes del imperio.

Para comprender mejor cómo lo hacían, en esta clase-taller vas a realizar un sencillo quipu.

Vas a necesitar las 10 agujetas, cuerdas o cordones gruesos.

Primero vamos a ubicarnos en un sistema de numeración posicional, similar al que ocupamos en la actualidad, sólo que, en el caso del quipu, en vez de organizar los valores en horizontal, los incas los organizaban en vertical.

En los quipus los nudos hechos en la parte inferior de la cuerda indicaban las unidades, arriba de ellas iban las decenas, luego las centenas y así sucesivamente.

Además, cada cuerda tenía un color con diferente significado: el amarillo representaba el oro; el blanco, la plata; el rojo, la guerra; el verde, los sembradíos, de este modo, los incas podían contar objetos, personas, tributos, pero también registrar datos históricos relevantes del imperio.

¡Ahora empieza con la parte práctica!

Toma una de sus agujetas para poder realizar tu propio quipu.

Empieza por marcar el número uno o huk en quechua, toma el cordón de manera horizontal, junta las puntas, estira una de las puntas, pasala por dentro y estira, ya quedó tu primer nudo.

Para los incas el número uno se representa con un nudo, para nosotros es un símbolo.

Marca ahora el número dos o iskay. Toma un cordón diferente y nuevamente, de manera horizontal, junta las puntas, estira una de las puntas, pasa la punta por dentro, pero ojo aún no debes estirar, vuelve a pasar por dentro la punta. Digamos que le vas a dar dos vueltas y, ahora sí, estira.

Te han quedado dos nudos. Para los incas el número dos se representa con dos nudos, para nosotros es un símbolo.

Has uno más, toma un cordón diferente, vas a repetir los pasos anteriores, estira el cordón, une las puntas, estira una de las puntas y pasa por dentro la punta, en esta ocasión darás tres vueltas, ahora sí, estira y ya queda el número tres o kimsa.

Te han quedado tres nudos. Para los incas el número tres se representa con tres nudos, para nosotros es un símbolo.

Recuerda cómo vas contando las unidades, un nudo es el uno, dos nudos es el dos, tres nudos es el tres, ¿Cómo imaginas que representaba el cuatro, el cinco o el seis? pues haciendo más nudos. Para hacer el cuatro debemos dar cuatro vueltas al cordón para que queden cuatro nudos y así sucesivamente hasta el 9. Considera que como nuestro sistema numérico es decimal, entonces en el sistema numérico inca se hace un cambio de posición llegando al número 10.

Para finalizar, cuelguen todas las agujetas que realizamos en una rama o palito de madera y con ello tendrán su quipu. Ahora te has convertido casi, casi en un “Kipucamáyoc”, así se les llamaba a las personas que llegaban a adquirir un saber profundo en el manejo de los quipus. Estas personas debían tener una gran capacidad de memoria para poder interpretar, de manera correcta, los nudos, los colores y las formas de los quipus. Con el paso del tiempo, los kipucamáyoc podían transmitir sus conocimientos a otros jóvenes incas a través de la palabra hablada, la experiencia y la práctica.

No solamente los varones nobles recibían educación, también la recibían las mujeres pertenecientes a la nobleza inca. A las mujeres nobles se les educaba en una escuela llamaba “acllahuasi”, que significa “la casa de las escogidas” ahí, bellas jóvenes eran educadas por maestras llamadas “Mamaconas” quienes les enseñaban a preparar chicha, pero sobre todo a hilar y a tejer finas vestimentas que después utilizaba el Estado inca para pagarle con ropa a sus funcionarios y militares.

También aprendían a preparar la chicha, una tradicional bebida.

Video. Chicha de maiz: aprende a prepara la bebida de los Dioses.

Ahora reflexiona sobre la educación que recibía la población campesina del imperio inca.

La educación para el resto de la población estaba orientada a adquirir sabiduría a través de la experiencia cotidiana, es decir, a través del trabajo que realizaban al interior de su familia y de su comunidad.

Los niños y niñas campesinas no iban a la escuela, sino que recibían conocimientos de parte de sus abuelos, sus padres, sus madres, quienes les enseñaban códigos de conducta, tradiciones y, sobre todo, lo relacionado con el trabajo agrícola que requería conocimientos especiales de acuerdo con el lugar donde vivían. ¡Recuerda que en los Andes no era lo mismo cultivar en la costa que cultivar en las altas cumbres de la cordillera! Para los incas campesinos la familia y la comunidad eran su escuela.

Los incas, tanto nobles como campesinos, no sólo se educaban en lo mental, sino también en lo físico. Los jóvenes nobles, por ejemplo, eran entrenados para participar en un evento llamado hurachico, que no era otra cosa que un ritual de paso, con muchas pruebas físicas, que marcaba su ingreso a la edad adulta.

Los jóvenes campesinos, por su parte, se entrenaban para convertirse en chasquis o grandes corredores, que eran los mensajeros, con la suficiente energía y fortaleza para recorrer a pie el accidentado, pero a la vez extraordinario, territorio de los Andes.

El Reto de Hoy:

Elabora en tu cuaderno un cuadro-tejido en el que resumas todo lo que trabajaste en la sesión de hoy sobre la educación inca. Para elaborar este cuadro, apóyate en lo que dice tu libro de Historia, en la página 75. Recuerda que, lo importante del cuadro, es que des tu opinión acerca de los aspectos de la educación inca que más te interesaron y que los puedas comparar con la educación actual. Ya que lo hayas terminado, compártelo con alguien cercano.

Tu cuadro-tejido puede quedar de la siguiente manera.

Si te es posible, consulta otros libros o materiales para saber más.

Descarga tu clase dando clic aquí

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo.