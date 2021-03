Aprende en Casa III preguntas y respuestas 6° de primaria 19 de marzo

Compartir esta publicación













A continuación te compartimos los temas, actividades, preguntas y respuestas del día del viernes 19 de marzo del programa Aprende en Casa 3 para sexto de primaria.

El programa Aprende en Casa 3 del viernes 19 de marzo ya comenzó y nuestro deber es cumplir con las lecciones del día. Alumnos de sexto de primaria, estas son las actividades, preguntas y algunas respuestas del Aprende en Casa de hoy viernes 19.

APRENDE EN CASA – MATEMÁTICAS: Vamos a vencer retos

Aprendizaje esperado: Identifica una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales dados. Acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales, en contraste con los números naturales.

Énfasis: Estrategias para calcular decimales y fracciones dadas dos fracciones.

¿Qué vamos a aprender?

Vas a reafirmar lo aprendido en las sesiones pasada, seguirás aprendiendo sobre números decimales y fracciones.

¿Qué hacemos?

Enfrentarás algunos retos para demostrar que puedes vencerlos auxiliándote de lo que has aprendido. Es muy importante asumir retos porque al resolverlos te sientes satisfecho o satisfecha, o te obligas a pensar y buscar más para lograrlo.

Incia con el reto siguiente.

Luis y Ana salen con su perra “Pildorita” a correr todas las mañanas a una pista que hay cercana a su casa. Ana ha recorrido 52.2 m de la pista y Luis ya recorrió 52.1 m de la pista y su perro va entre ellos dos. Esta recta representa la ubicación de Ana y Luis. Señala algún punto donde pueda encontrarse la perra y la distancia que representa ese punto.

Si sólo ves los números parece que no se podría ubicar a Pildorita en medio de ellos dos, pero si observas la imagen, sí puede ir en medio.

Puedes darte cuenta que 52.1 metros y 52.2 metros, es como decir 52 metros con un decímetro y 52 metros con 2 decímetros. Y como ya sabes que cada decímetro tiene 10 centímetros, entonces puedes escribirlo también así.

52.1 m = 52 metros 10 centímetros.

52.2 m = 52 metros 20 centímetros.

Entonces. entre los 10 y 20 centímetros están 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Así que Pildorita puede estar en cualquiera de esos puntos.

La diferencia entre la distancia de Luis y de Ana es de 1 decímetro, la cual equivale a 10 centímetros, Pildorita puede ir muy cerca de Ana o de Luis, a sólo a unos cuantos centímetros de distancia de cualquiera de ellos.

La siguiente imagen tiene un tronco sobre el cual se pararon dos mariposas, que andaban revoloteando alegres. Llegó una tercera mariposa y se paró sobre el tronco en medio de las dos anteriores, señalen en qué punto pudo haberse parado.

Observa como se puede identificar la ubicación de las mariposas.

Se identifica que 1.6 m es lo mismo que 1 metro con 6 decímetros y 1.7 m es lo mismo que 1 metro con 7 decímetros, y como cada decímetro tiene 10 centímetros, entonces es como escribir 1 metro 60 centímetros y un metro 70 centímetros, así se podían encontrar entre 60 y 70 varios números. Por lo tanto, la tercera mariposa se pudo haber parado sobre el tronco a una altura de 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69 metros.

En cualquiera de esas distancias en el tronco pudo haberse parado esa tercera mariposa, muy cerca de las otras dos.

En un centro deportivo se hizo una competencia de natación infantil. Lucía, Patricia y Martha hicieron el tiempo que está anotado en esta tabla, pero el tiempo que hizo Martha se borró de la tabla, ¿Cuál pudo haber sido el tiempo marcado por ella?

Es importante tener presente que después de los segundos el tiempo se divide en décimas de segundo. Así que, si Martha quedó en segundo lugar, después de Lucía que hizo 28 segundos con 7 décimos y antes de Patricia que hizo 28 segundos con 8 décimos, entonces era necesario que los décimos de segundo las dividiéramos en centésimos para ver cuál pudo ser el tiempo de Martha.

Martha pudo haber llegado en 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 28.76, 28.77, 28.78 o 28.79 segundos.

Silvia, Roberto y Fernando se comieron gran parte de un pastel. Cuando su mamá los descubrió, preguntó cuánto pastel había comido cada uno y ellos le dieron esta respuesta.

Silvia dijo: yo me comí solamente un cuarto del pastel, Roberto dijo: yo comí 2 cuartos y Fernando dijo, yo comí una rebanada más chica que la de Silvia y un poco más grande que la de Roberto. ¿Cuánto pastel pudo haber comido Fernando? Fíjate bien que lo que comió Fernando, debe ser una cantidad que es mayor que 1 cuarto, pero menor que dos cuartos.

Entre un cuarto y dos cuartos, se pueden encontrar varios números.

Para encontrar un pedazo de pastel que fuera más grande que el de Silvia, pero más chico que el de Roberto, se tenía que buscar un número que estuviera entre 1 cuarto y 2 cuartos. Entonces se puede señalar en una recta numérica que representara el pastel. Primero se ubica un cuarto y dos cuartos, luego se identifica que entre ellos puede haber varios pedazos más, entonces se divide el pastel en 16 partes iguales y así te das cuenta que Fernando comió un pedazo que puede ser de 5/16, 6/16, 7/16.

También te puedes dar cuenta de que Fernando ha de ser bueno para las matemáticas, por la forma en que le dijo a su mamá qué parte del pastel se comió.

Continúa con la resolución de los retos que faltan para que sigas ejercitando la búsqueda de números entre otros dos.

Ubica los puntos que se van a indicar. En la primera ubica 1.6 y 1.7

Remarca primero los puntos 1. 6 y 1.7 después el punto 1.65

¿Qué hiciste para ubicar esos puntos en la recta?

Se coloca primero 1.6 y 1.7 dejando un espacio entre ellos. Luego, se puso un punto en medio de ellos dos.

¿Cómo decidir que valor tiene ese punto que colocaste en1 medio de los dos que se indicaron?

Que 1.6 equivae a 1 entero y 6 décimos y 1.7 es igual a 1 entero con 7 décimos, así que los décimos se pueden volver a dividir en 10 partes y serán ahora centésimos, es decir, 1.60 y 1.70 por lo tanto, como el punto está a la mitad de 1.60 y 1.70 entonces es 1.65

Ahora observa la siguiente recta, en ella vas a colocar los números 1.32 y 1.33 y deberás buscar un número que se encuentre entre ellos.

Marca primero el punto de 1.32 y luego 1.33, después señala el punto de en medio que será 1.325

Se ubican primero los puntos 1.32 y 1.33 luego hay que marcar nuevamente el punto en medio de ellos, y para saber qué número representaba había que dividir ahora los centésimos en diez partes iguales y convertirlos a milésimos, así que se encontraron estos números: 1.321, 1.322, 1.323, 1.324, y 1.325 y se identifica que ése está a la mitad de entre los dos números que se dijeron.

Ubica los puntos 1/3 y 2/3 y localiza un punto entre ellos dos que no sea el punto de en medio.

Primero, marca en la recta el punto 1/3 luego 2/3 y finalmente el punto 4/9

Primero se ubican los puntos 1/3 y 2/3 luego se pueden convertir en sextos, pero así solo se encontraba el punto de en medio y se dijo que debía encontrarse otro punto que no fuera el de en medio, así que en lugar de convertir en sextos se podía también convertir en novenos, es decir, partes aún más pequeñas, entonces como 1/3 es igual 3/9 y 2/3 es igual a 6/9 ya se puede marcar 4/9 y esta fracción está más cerca de 3/9 y no a la mitad.

Recuerda que entre cualquier par de números decimales o fracciones siempre es posible encontrar otro número decimal. Ten presente que siempre puedes seguir dividiendo en partes más pequeñas cada tramo.

El Reto de Hoy:

Explícale a alguien cercano los retos que enfrentaste y cómo los resolviste, seguramente le parecerá muy interesante la manera como lograste resolver cada uno de ellos.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA – VALORES: El Programa de las emociones

Aprendizae esperado: Examina su conocimiento sobre las emociones básicas así como las formas en que las utiliza para resolver situaciones del entorno y relacionarse con quienes le rodean.

Énfasis: Repaso de las emociones básicas.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión realizarás un repaso sobre las emociones básicas asi como las formas en que las utilizas para resolver situaciones del entorno.

¿Qué hacemos?

Imagina un evento donde los invitados estelares son expertos en ¡la alegría, el enojo, el miedo, el asco y la tristeza! Junto a estos expertos tú serás la parte más importante del evento.

Para empezar reflexiona sobre ¿La emoción que recuerdas haber sentido últimamente?

¿Qué emoción has sentido últimamente?

Reflexiona sobre esa emoción e identifica a qué se debe.

Imagina que es una pregunta que se realiza en una red social a muchos niños y niñas como tú, para ver cuál es su respuesta. Con porcentajes de respuestas en cero para cada emoción empieza esta encuesta.

¿Que emoción recuerdas haber sentido últimamente?

Durante el evento podrás monitorear el avance en los resultados de la encuesta imaginaria.

Ahora, empieza la presentación de expertos por medio de una ruleta de emociones.

¡Gira la ruleta! La primera selección es: La “Sorpresa”.

La “Sorpresa” está representada por un experto que entra a este evento imaginario de improviso y con un grito muy fuerte. ¡Su presencia causa un gran sobresalto!

Es momento de preguntar a este experto, ¿Qué tienes que decir de la sorpresa?

Ahora que los sorprendí, ¿Qué fue lo que sintieron? ¿Unas ganas tremendas de gritar o correr? Eso es porque genero un tremendo susto al sorprender a las personas.

Otras reacciones que puede generar son abrir mucho los ojos, brincar y hasta sentir el corazón muy acelerado.

¿Recuerdas que eso lo has aprendido en Educación Socioemocional?

Además yo, “la sorpresa”, soy una emoción muy útil, que ayuda a detener lo que sea que estés haciendo para enfocar tu atención en aquello que te sorprendió. La sorpresa es muy útil! Puede decirse que “la sorpresa” sorprende mucho. Como todas las emociones, es algo indispensable en la vida. ¿Te imaginas cómo sería si no existiera? El siguiente video muestra cómo funciona.

Video. Carola y Llama Sorpresa.

Muchas veces no te das cuenta de cómo esta increíble emoción influye en tu día a día, metiendo un poco de sorpresa por aquí y allá. Es como si fuera un sazonador de comida. ¿Te imaginas vivir días sin una sola sorpresa?

Imagina que en este momento ya hay respuestas para la pregunta que se realiza en una red social a muchos niños y niñas como tú. Este es el avance:

¿Que emoción recuerdas haber sentido últimamente?

La sorpresa es la emoción que lleva la delantera. Eso quiere decir que las niñas y los niños se han sorprendido mucho en estos días.

Se gira la ruleta de emociones y se detiene en el “Miedo”. A ver si la sorpresa sigue así de popular después de observar el siguiente video.

Video. Conde 25 L Ese.

Ahora entra el segundo experto, el Conde Aflicción, su voz ocasiona miedo. Te habla con una voz muy pausada.

Con este video de seguro te agarraste los brazos nerviosa o nervioso y volteaste a tu alrededor. Sentiste que las luces parpadeaban y tal vez hasta escuchaste ruidos extraños.

Soy el Conde Aflicción. ¡Soy un experto en el miedo! Observa que generó esta emoción. ¡La emoción del miedo!

Observa el siguiente video con Carola y Agustín.

Video. Carola y Agustín – Miedo.

Si algo aprendiste en estas sesiones de Educación Socioemocional es a identificar el miedo y saber que es muy útil, ya que te ayuda a saber si estás en peligro y a reaccionar antes de verte afectado o afectada.

Vuelve a girar la ruleta de emociones, se detiene en “Enojo”.

Observa el siguiente un video.

Video. El que se enoja, ¿Pierde?

El experto sobre el enojo habla con la cara enrojecida y el ceño fruncido y dice lo siguiente:

¡No te digo buenos días porque no tiene nada de buenos! ¿Qué opinas del video? ¿Has experimentado las emociones que describe? ¿Has sentido que te hierve la sangre?

¿Has sentido como si te pusieras más caliente de la cara y hasta tuvieras calor?

¿Qué debes hacer ante el enojo? ¿Recuerda que no debes dejarte controlar por el enojo? Debes respirar.

¿Recuerdas ese ejercicio que aprendiste en clase? Cerrar los ojos y respirar hondo varias veces. Abrirlos de nuevo y sonreir.

¿Te das cuenta de la importancia de regular el enojo? Aun cuando cuesta mucho trabajo debes hacerlo y evitar la frustración y el crecimiento de este.

Revisa cómo van los porcentajes de la encuesta ahora que ya se han revisado más emociones. ¿Qué opinan los niños y niñas del miedo? ¿Lo han sentido últimamente?

Observa el avance en la votación.

¿Que emoción recuerdas haber sentido últimamente?

¿El miedo y el enojo empatados? Es probable que muchos niños y niñas se han sentido identificados y les vino bien recordar de qué sirve y cómo controlar al miedo y el enojo.

Sigue la ruleta de emociones, gira y se detiene en ¡La alegría! Entra el experto sobre esta emoción silvando muy feliz acompañado de un video muy interesante.

Observa el siguiente video.

Video. Alegría ese final.

¡Soy el experto en la alegría y estoy muy feliz de estar aquí!

¿Cómo olvidar a la alegría? Cómo no disfrutar esa sensación de bienestar en todo el cuerpo. Es como una ligereza que te hace sentir cosquillas en el estómago.

¡Y que te hace querer sonreír todo el tiempo!

Te pone de buen humor y te hace disfrutar lo que haces aun cuando sea algo muy pesado.

Reflexiona sobre las emociones. A veces para poder identificarlas con más facilidad es importante verlas en alguien más, así, sabremos cómo reaccionar y cómo regularlas.

No solo hay que identificarlas basándonos en las reacciones de nuestro cuerpo y las situaciones a las que nos enfrentamos, tambien hay que aprender a regularlas para poder enfrentar lo que sea, de la mejor manera posible.

Observa los resultados finales de la encuesta.

¿Que emoción recuerdas haber sentido últimamente?

La alegría y la sorpresa quedaron balanceadas, pero la emoción ganadora fue ¡La alegría!

Este evento imaginario con expertos sobre las emociones y la encuesta de emociones te han ayudado a reconocer la importancia de todas las emociones, aceptarlas y a aprender más sobre cómo regularlas.

El Reto de Hoy:

Elabora dibujos de ti mismo donde se reflejen las diferentes emociones en tu rostro. ¿Con cuál de esas emociones te sientes mejor? Comparte con alguien cercano lo que aprendiste hoy y pregúntale cual de las emociones revisadas, le gusta más y por qué.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA

APRENDE EN CASA – ARTES: Alex Mercado y el piano de jazz

Aprendizaje esperado: Utiliza la música de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

Énfasis: Creación de un personaje a partir de estímulos y fragmentos musicales.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión el instrumento invitado es el piano, con la participación de un gran músico, Alex Mercado. A lo largo de esta sesión podrás utilizar la música de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

¿Qué hacemos?

Recuerda tener a la mano una libreta y un lápiz o pluma para escribir lo que te parezca relevante o interesante de la sesión de este día. Recuerda que también en esta sesión puedes emplear el libro de texto de Educación Artística, Sexto Grado, en las páginas 58 y 59.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm?#page/58

Como primera actividad indaga sobre una interesante pregunta, ¿Qué es el piano?

https://conceptodefinicion.de/piano/

Actividad 1

Observa el video siguiente sobre el intrumento y el artista invitados.

Video. Paisajes – Alex Mercado Trío (Video Oficial).

Ahora trabaja con el ritmo. El cencerro es un instrumento de metal y una de sus funciones es marcar el pulso en un grupo. ¿Lo habías visto antes?

Si se emplea un metrónomo a distintas velocidades pueden seguirse los diferentes pulsos y marcarlos con las palmas o con una latita.

Un ejercicio de ritmo para tocar entre varias personas puede ser que una persona toque un compás de 4/4 tocando el tiempo 1 más fuerte que los demás. Observa el video siguiente.

Video. Como tocar el cencerro.

Otro ejercicio puede ser cuando alguien toca un ritmo de dos compases en el tambor.

Actividad 2

Ahora trabaja con la entonación. ¿Recuerdas que anteriormente viste las emociones Alegre y Triste con los grados de fonomimia? Complementarás esos 3 grados de la emoción triste para tener los 5 primeros grados de lo que se llama “modo menor”.

Primero debes realizar una vocalización, con estos sonidos para que tu oído los vaya reconociendo. Lo harás con la palabra “Lara” ¿Listo? Practica la vocalización completa de Si a Re ascendente y descendente.

Ahora entónala con los nombres de cada grado. ¡Escucha cómo sería!

Ra, ti, yo, de, fi, de, yo, ti, ra.

¡Hazlo ahora! Ra, ti, yo, de, fi, de, yo, ti, ra.

Ahora realiza un ejercicio en un compás de 4/4 utilizando las figuras de negra, blanca y redonda que viste anteriormente. Repite cada ejercicio.

1. Ra, ti, yo de, yo, ti, ra (Ra, ti, yo de, yo, ti, ra)

2. Ra, ti, yo, ti, ra (Ra, ti, yo, ti, ra)

3. Ra, ti, yo, de, fi (Ra, ti, yo, de, fi)

4. Fi, de, yo, ti, ra (Fi, de, yo, ti, ra)

Actividad 3

Ahora trabaja con un Sketch.

Imagina dos personajes que se encuentran en el mismo escenario pero solo hay una silla. El conflicto comienza cuando uno de ellos se da cuenta que no hay más sillas para sentarse; decide ser amable y darle la silla al otro personaje, este segundo personaje se percata de la buena acción y decide regresarle la silla al personaje 1 y así varias veces hasta que el personaje 1 saca accidentalmente una flauta y el personaje 2 sorprendido demuestra que él también tiene una y ensamblan el sonido de estos dos instrumentos haciendo un pequeña pieza. Acto seguido otro personaje saca un instrumento más grande y el personaje contrario saca un instrumento aún más grande y vuelven a ensamblar otra pieza. El sketch termina cuando los dos personajes se hacen amigos y deciden darse su número telefónico para volver a tocar.

Ahora indaga respecto de la pregunta siguiente, ¿Qué es el Jazz?

https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz

Actividad 4

Ahora realiza ejercicios de lectoescritura.

En un ejercicio sencillo puede descubrirse cómo se escribe el ritmo de una canción (canción con corcheas). El ritmo de esta melodía tiene dos notas por pulso, y esa figura rítmica se llama corchea. Las corcheas son dos por pulso. Se pueden escribir separadas o juntas.

Recuerda que para llenar un compás de cuatro cuartos necesitas cuatro figuras de negra, porque cada una tiene un pulso, entonces, si cada pulso tiene dos corcheas, ¿Cuántas corcheas se necesitan para rellenar el compás?

8 corcheas.

Para escribirlas primero no debes olvidar escribir el compás de cuatro cuartos, luego escribir las corcheas en grupos de dos, al final la barra de compás, también pueden escribirse separadas una por una.

Las corcheas también son conocidas como octavos, además, al final debes escribir la barra final, al final del segundo compás, escribe dos barras juntas, que representan la barra final e indican que se acabó.

https://comamusical.com/wp-content/uploads/2020/04/corchea-1.jpg

Actividad 5

Ahora trabaja con el aprendizaje esperado.

¿Has notado que muchos instrumentos tienen bastantes similitudes entre sí? Esto se debe a que pertenecen a una misma familia.

Cada instrumento pertenece a una de las 3 grandes familias de instrumentos musicales, la primera de ellas es:

La familia de las cuerdas, ésta se distingue por que todos sus miembros son instrumentos con cuerdas. Ya sea que se rasguen, se toquen con un arco, se pellizquen, o percutan, si tienen cuerdas, son parte de esta gran familia.

Por otro lado, esta la familia de los alientos; y éstos incluyen a todos aquellos instrumentos que necesitan del aire para emitir sonidos, desde los más sencillos, hasta los más complejos, todos forman parte de esta enorme familia.

Por último, pero no menos importante, se tiene a la familia de la percusión, la más ruidosa y alegre que se conforma de todos aquellos instrumentos que se percutan, es decir, que se golpeen, ya sea con las manos o con baquetas, también algunos se agitan como el Ganzá o las maracas, ¿Los recuerdas?

Todas las familias de instrumentos unen sus características para vibrar en armonía haciendo gala de sus cualidades, por ejemplo, el compositor Serguéi Prokófiev en la hermosa historia “Pedro y el Lobo”, ha utilizado a la familia de las cuerdas para representar a PEDRO.

Pedro es un travieso niño que, junto a sus amigos, un gatito, un pato y un ave, emprenden una emocionante aventura al encontrarse nada menos que con el villano: El gran lobo feroz.

Este personaje lo representan los cornos de la familia de los alientos.

¿Te das cuenta cómo cada instrumento pareciera darle voz al personaje? Si fueras un personaje de esta historia, ¿qué instrumento te gustaría que te representara?

Actividad 5

Reflexiona sobre una tercera pregunta:

Observa este interesante video. Identifica los personajes y define cuál de todos ha sido tu favorito. Realiza un dibujo de tu personaje favorito al lado del instrumento que lo representa.

Video. Pedro y el Lobo. Sergei Prokofiev.

El Reto de Hoy:

Comparte con alguien cercano lo que aprendiste en esta sesión y muéstrale como las características de los instrumentos pueden darle vida a los personajes de un cuento.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

APRENDE EN CASA – INGLÉS: Una vez más, aquí vamos

Aprendizaje esperado: Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

Énfasis: Recuerda los conceptos relacionados con expresiones para aceptar o rechazar peticiones y explorar relatos breves de viaje.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a comprender expresiones para aceptar o rechazar peticiones.

¿Qué hacemos?

Welcome! To the other lesson – Bienvenido o bienvenida a otra lección.

Los materiales que vas a necesitar para esta sesión son:

Pencil – Lápiz

Notebook – Cuaderno

En esta sesión realizarás un repaso de las expresiones que se usan para aceptar o rechazar peticiones.

¿Recuerdas qué temas has estado trabajando?

En sesiones pasadas observaste el video de un personaje muy simpático que se llama Rigoberto.

En esa sesión viste como rechazar invitaciones educadamente, pero antes de eso, trabajaste con peticiones, cómo aceptarlas y rechazarlas de manera amable.

Vas a realizar un repaso; lo primero que recordarás son las palabras que se usan para conectar ideas.

Comienza con:

If = Que en español significa “si”. Hay quien pensaba que “sí” se decía “yes”.

Pero “if” es otra clase de “si”; no es un “sí” afirmativo, es un “si” condicional, y se utiliza cuando quieres hablar de una acción y su consecuencia.

Fíjate muy bien en estos ejemplos:

If you eat all your food, I can give you a dessert. – Si te comes toda tu comida, puedo darte un postre.

En cambio, un “sí” de afirmación se emplea de esta manera:

¿Do you like apples? – ¿Te gustan las manzanas?

Yes, I do. – Sí me gustan.

Otras palabras que se usan para conectar frases son:

then – entonces.

and – y

because – por qué; “because” se usa para dar una razón.

Cuando quieres dar una razón a una acción, usas “because” cómo en este ejemplo:

I like to eat bananas because they are sweet. – Me gusta comer plátanos porque son dulces.

Ahora, observa ejemplos de cómo hacer peticiones. Para esto te sugiero ver el siguiente video, a fin de que puedas comprender mejor cómo hacerlo.

Repaso Rápido, con R de Rigoberto.

El video de Rigoberto es muy divertido, muestra muy claramente como se hacen las peticiones educadas.

En la sesión pasada también viste cómo rechazar educadamente, y aquí están las frases que estudiaste:

Nuevamente realizarás un juego para que utilices estas frases y así podrás aprender mientras juegas. El juego se trata de unir una pregunta con la respuesta correcta.

Para esta actividad necesitarás 10 pedazos de cartulina de 15cm x 15cm. Ya que tienes los pedazos de cartulina hay que escribir en cada pedazo solo una pregunta y la respuesta va en otra cartulina, al finalizar tendrás 5 preguntas y 5 respuestas. Se revuelven las 10 tarjetas, se ponen en la mesa y se debe unir la pregunta con su respuesta correcta. Inicia con las siguientes preguntas y respuestas, tú puedes ir incorporando más preguntas y respuestas a tu juego para hacerlo más divertido.

Pregunta: Would you like to watch a movie?

Respuesta: Thank you. I´d love to join you but I have to study.

Pregunta: Can you help me with my essay?

Respuesta: I can´t. Sorry.

Pregunta: Would you like to go to the park and play?

Respuesta: I´d love to go, but we have to stay at home.

Pregunta: Do you like to play videogames on Sunday?

Respuesta: Sorry. I have things to do that day.

Pregunta: There is a new documentary about whales; would you like to see it?

Respuesta: That sounds interesting, but I am really busy.

Además, este juego te ayudará a repasar la manera de rechazar las invitaciones educadamente.

Observa el video que le hizo Rita a Rigoberto cuando estaba aburrida en su casa.

Rita a Rigoberto

El video, te sugiere varias actividades, donde Rigo rechaza educadamente algunas invitaciones, pero al final, acepta ayudarla a estudiar inglés.

Sorry, I can´t, we have to stay at home.- Lo siento, no puedo, debemos quedarnos en casa.

But, what about playing “basta”? We can do it online.- Pero, ¿Qué tal si jugamos basta? Lo podemos hacer en línea.

En este ejemplo se está rechazando una invitación, pero al mismo tiempo se está dando una alternativa.

Rechaza la invitación, dando una razón de por qué no puede y, además, da una opción diferente de algo que sí pueden hacer.

Lo anterior es muy importante, así como repasar lo que ya has trabajado en sesiones anteriores, la práctica constante te ayudará a mejorar en el aprendizaje de un nuevo idioma.

Se han escrito grandes aventuras y relatos breves de viaje. Como por ejemplo el siguiente relato, revísalo en inglés y después lo traducirás.

Well, this was a famous pirate who liked to sail, searching for treasures.

Pues bien, esta era una famosa Pirata que le gustaba navegar en busca de tesoros.

One day, sailing through the waters of the Caribbean, she arrived at the Yucatán península.

Un día, navegando por las aguas del Caribe, llegó hasta la península de Yucatán.

She used to write everything in her logbook.

En su bitácora escribía lo que sucedía:

Day 1. We have arrived at a new port, we are in Yucatán, we are going to get off the ship to explore.

Día 1. Has arribado a un nuevo puerto, estamos en Yucatán, vamos a bajar a explorar.

Day 2. We have found great places; the people are very friendly, and the food is delicious.

Día 2. Has encontrado lugares fantásticos, la gente es muy amable y la comida, deliciosa.

We have tried cochinita pibil, lime soup and dulce de papaya, which are typical dishes of the region.

Hemos probado la cochinita pibil, la sopa de lima y el dulce de papaya, los cuales son platos típicos de la región.

Day 3. We have toured the city, finding archeological sites near the city, Dzibilchaltún is one of them.

Día 3. Hemos recorrido la ciudad, hemos encontrado sitios arqueológicos cerca de la ciudad, Dzibilchaltún es uno de ellos.

There are also cenotes, which are wells or natural pools of fresh sweet water.

También hay cenotes, que son pozos o estanques naturales de agua dulce.

They are supplied by an underground river that is formed in many places in the Yucatán peninsula by soil erosion, to which the Mayans gave a sacred use.

Abastecidos por un río subterráneo que se forma en numerosos lugares de la península de Yucatán por la erosión de los suelos, al que los mayas dieron un uso sagrado.

Ese fue el inicio de este viaje de aventura, pero para conocer más sobre este tema deberás esperar a la siguiente sesión, donde explorarás relatos de viaje y aprenderás de otras culturas.

Espero que hayas aprendido mucho y que te hayas divertido. No se te olvide que esta sesión la puedes consultar las veces que lo necesites.

Y recuerda que es muy importante que pongas en práctica todo lo que aprendiste hoy.

I will see you soon! – ¡Hasta pronto!

El Reto de Hoy:

Platica con alguien de tu familia, explícale cómo en el idioma inglés se aceptan o rechazan peticiones y practica lo que aprendiste en esta sesión.

Si te es posible, consulta otros libros y materiales para saber más sobre el tema.

